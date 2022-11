–

Desde la prisi贸n pol铆tica en Wallmapu saludo al pueblo naci贸n Mapuche, a las autoridades tradicionales, pu pe帽i, pu lamien, pu weichave, al pueblo chileno consiente, y a los distintos pueblos en lucha contra el capital.

Ha pasado ya una semana desde que un tribunal de Concepci贸n me a condenado por tr谩fico agravado, arriesgando desproporcionadas penas en mi contra, tras dias de reflexi贸n y asimilando el golpe recibido, es que hoy me expreso para dejar ciertas cosas claras. Como he dicho antes he dedicado mi vida a la lucha y la resistencia, por la liberaci贸n Mapuche en conflicto constante con las forestales y los aparatos represivos del estado al servicio de los rikos y poderosos, asentados en el wallmapu. Jam谩s he traficado y menos pertenezco a una organizaci贸n criminal dedicada al tr谩fico de drogas, mi viaje al norte de chile obedeci贸 a otros motivos, el tribunal me condena por viajar en conjunto con otras personas, de quienes extrajeron mensajeria, tel茅fonos distintos a los m铆os, pues de mis tel茅fonos no obtuvieron nada relativo a tr谩fico de drogas. Las acciones ke realice en el viaje de retorno al sur, obedecieron a lo obvio en la l贸gica de evitar ser detectado por la pdi, jam谩s porte ni transporte sustancia il铆cita alguna. No obstante el tribunal decidi贸 condenarme por tr谩fico agravado, lo que significa que considera que pertenezco a una organizaci贸n, en el extenso juicio que enfrent茅, la fiscal铆a no pudo exhibir ninguna prueba que me vinculara con el resto de personas, y menos una constancia en el tiempo, s贸lo me detuvieron en el norte, recien entonces saben de mi, no obstante hoy pretenden condenarme a 14 a帽os de prisi贸n. Mi detencion esta llena de vicios, fuimos cargados con una caja de tiros 9mm, para poder retenerme en los vilos, mientras fabricaban una orden de arresto, eso qued贸 en evidencia en el tribunal, pero nada se dijo. El poder a descargado toda su ira en mi contra, pretenden alejarme de mi mapu, lov y familia por mucho tiempo, su odio no es nuevo para mi, lo conocemos bien quienes desafiamos al poder en el cotidiano, quienes vivimos en rebeld铆a y hemos decidido alzarnos en armas contra su dominio, c谩rcel y muerte acechan a quienes osan a rebelarse. Si bien el golpe que he recibido es duro, es mi convicci贸n hace muchos a帽os luchar, resitir, avanzar, y en esa senda continuar茅, ayer en libertad hoy desde la c谩rcel, m谩s no me rendir茅. Volver茅 junto a mi gente.

Ahora seguir茅 dando la pelea judicial, exigiendo se anule este juicio. En paralelo continuo resistiendo a la prisi贸n y el hostigamiento constante de gendarmeria. Desde ac谩 reafirmo mi compromiso con la lucha de los lov en rebeldia y autonom铆a.

Agradezco a mi familia, a los pe帽i y lamien, que han estado a mi lado todo este tiempo.

Saludo a la familia del Weichave Yordan Llempi que hoy conmemoran un a帽o de su asesinato a manos de los infantes de marina.

Un abrazo a todos los presos pol铆ticos Mapuche ke resisten en las c谩rceles apostadas en el Wallmapu.

Un saludo fraterno a los presos subversivos y anarquistas que resisten en las prisiones de chile.

Fuera forestales de wallmapu.

Amulepe tai帽 weichan

Libertad a todos los presos politicos mapuche, subersivos y anarquistas.

Ni culpable, ni inocente, menos arrepentido en el camino del Weichan.

Noviembre, 2022,

C谩rcel el manzano, concepci贸n.

Emilio Berkhoff

Fuente