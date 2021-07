–

[Español] Traducción de la palabra de Felipe, miembro del Escuadrón 421 en París-Montreuil el 10 de julio de 2021

Compañeros y compañeras, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas y a todos. Me llamo Felipe y mi lengua es tseltal. Vengo de la zona Selva Tseltal. Reciban nuestro saludo de parte de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hombres y mujeres, niños y niñas, jóvenes y jóvenas, gracias por permitir entrar a sus tierras europeas y gracias por prestar un lugar donde descansamos cada día. Y gracias a todas y todos los presentes. Y es todo nuestra palabra, compañeros y compañeras, gracias.

Fuente: Medios libres o como se llamen

[Français] Traduction des paroles de Felipe, membre de l’Escadron 421 à Paris-Montreuil le 10 juillet 2021

Camarades, bonjour, bon après-midi et bonsoir à vous tous. Je m’appelle Felipe et ma langue est le tseltal. Je viens de la région de la Selva Tseltal. Recevez nos salutations de la part des bases de soutien de l’Armée zapatiste de libération nationale. Hommes et femmes, garçons et filles, jeunes gens et jeunes filles, merci de nous permettre d’entrer sur vos terres européennes et merci de nous prêter un endroit où nous reposer chaque jour. Et merci à toutes les personnes présentes. Et voilà , cela est notre parole, camarades, merci.

Source : Médias libres ou quel que soit le nom qu’on leur donne

[English] Translation of the words of Felipe, member of Squadron 421 in Paris-Montreuil on July 10, 2021

Comrades, good morning, good afternoon and good evening to all of you. My name is Felipe and my language is Tseltal. I come from the Selva Tseltal zone. Receive our greetings from the support bases of the Zapatista Army of National Liberation. Men and women, boys and girls, young men and women, thank you for allowing us to enter your European lands and thank you for lending us a place where we rest every day. And thank you to all those present. And that is all our word, compañeros and compañeras, thank you.

Source: Medios libres or whatever they are called