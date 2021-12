Palabras de Ignacio y Luis Avaca frente a los hechos ocurridos el 12 de noviembre en la Gonzalina

Frente a los hechos ocurridos el día 12 de noviembre de este año, en los ke nos vimos envueltos, declaramos ke jamás será para nosotros opción poner nuestra dignidad a disposición de los carceleros, sean procedimientos completamente sujetos a reglamento, o simples vejaciones. A veces estas pueden ser perfectamente reglamentarias, sin embargo, nosotros no nos guiamos por sus normas, mucho menos por las órdenes ke esperan ke obedezcamos, y, sin ánimo de victimizarnos consideramos ke todo este espectáculo no fue nada más ke una provocación y un ataque dirigido, del cual no esperaban la agresiva respuesta ke les dimos, siempre en defensa de nuestra dignidad e integridad.

Los hechos:

A eso de las 4 de la tarde, se da un procedimiento en el módulo 85, en el cual, hasta ahora, estamos encerrados. A este allanamiento concurre personal de gendarmería externo al módulo y funcionarios del CEAC (adiestramiento canino de gendarmería). Desde un comienzo, las provocaciones por parte de uno de estos últimos funcionarios se hacen evidentes hacía Luis kien recibió por lo menos 3 golpes de mano abierta en la cabeza, además de insultos por parte del funcionario. Hasta ese momento habíamos decidido no agotarnos demasiado por el asunto, pero, posteriormente, y nuevamente a Luis, se le obliga a realizar una sentadilla, vejamen completamente innecesario a nuestros ojos, pero supuestamente reglamentario para gendarmería.

Ante la negativa de él a realizar el movimiento, el funcionario que estaba ordenándoselo lo empuja al suelo, y una jauría de otros gendarmes lo acompañan, dando golpes de puño y hasta palos. Ante esto Ignacio, ataca a uno de los funcionarios ke golpeaban e intentaban reducir a Luis, recibiendo el mismo trato por otra manda de carceleros, kienes lanzan una gran cantidad de gas pimienta sobre su rostro y cuerpo. Una vez reducidos y esposados, fuimos conducidos lejos del resto de internos, siendo constantemente insultados y amenazados por los gendarmes, kienes nos repetían incansablemente ke “íbamos a ir a lavar” a los módulos de alta complejidad, como represalia de nuestra acción, y por ser “anarkistas” y/o “subversivos”.

Luego de esto fuimos conducidos al hospital penitenciario, donde se nos hizo firmar una constatación de lesiones ke poco y nada esclarecía las agresiones sufridas. Una vez conducidos a las celdas de castigo, donde fuimos aislados en una pieza ambos juntos. A eso de las 11 de la noche fuimos visitados por el alcaide del complejo penitenciario, kien estaba acompañado de un funcionario con una cámara de video tipo Gopro, con la ke registro nuestra narración de “nuestra versión” de los hechos.

Al día siguiente, fuimos llevados hasta los calabozos de guardia interna, y solo Ignacio (aunque el resultado aplikó a ambos), fue interrogado y reclasificado por uno de los capitanes, ke se encontraba presente durante el procedimiento, kien luego de mentir acerca de su supuesto conocimiento de la consucta de lxs demás presxs subversivxs, no solo repitió la ya antes mencionada amenaza de “mandarnos a lavar o morir acuchillados”, sino ke se atrevió a decir ke no éramos “subversivos”, sino solo “cabros chicos”, ke la legítima defensa “no corría” en la cárcel, y ke si volvíamos a actuar del modo en ke lo hicimos seriamos cambiados de módulo o de cárcel. Posteriormente se nos informó ke volveríamos al módulo 85 pero en estado de “condicionales”.

Nada de esto nos sorprende ni nos asusta, y si hemos de defendernos nuevamente no dudaremos en hacerlo. Sabemos ke vendrán más embates de gendarmería, ya sea contra nosotros como contra los compañeros anarquistas-subversivos de los módulos 1 y 2, y hacemos un llamado a la acción, para solidarizar con hechos, frente a futuros vejámenes y/o represalias institucionales contra kienes resistimos estos tratos.

Enjaulados jampas derrotados!

Muerte a la cárcel y a la sociedad ke la necesita!

Ignacio y Luis.