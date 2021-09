–

A 94 a帽os de la ejecuci贸n de los compa帽eros Nicola Sacco y Barolomeo Vanzetti para la actividad 鈥淗asta las ultimas consecuencias鈥 realizada el domingo 29 de agosto afuera del espacio Fenix, en la comuna de Santiago

En esta semana se cumplen 8 a帽os desde que diversos grupos de la Cruz Negra Anarquista (CNA) y distintas individualidades alrededor del mundo levantaron la iniciativa de mantener una semana de solidaridad internacional con lxs anarquistas encarceladxs, y que esta semana coincida con el d铆a en el que se conmemora el aniversario del asesinato legal de los anarquistas Bartolomeo Vanzetti y Nicola Sacco por parte del gobierno estadounidense en el a帽o 1927.

La historia oficial escrita por lxs poderosxs m谩s la izquierda democr谩tica progresista y una parte del anarquismo se han preocupado especialmente en crear una imagen victimista de Sacco y Vanzetti y alejada de cualquier pr谩ctica ilegalista. Todo esto cimentado a partir de lo reconocido por el aparato judicial norteamericano de que dentro del proceso penal que conden贸 a Sacco y Vanzetti existieron muchas irregularidades y ellos ser铆an 芦inocentes禄 jur铆dicos (informaci贸n que se conoci贸 muchos a帽os despu茅s del asesinato de los compa帽eros). Probablemente los compa帽eros no tuvieron ninguna relaci贸n con la expropiaci贸n de South Braintree, lo cual es importante conocer y visibilizar, como de la misma manera tambi茅n es importante recalcar que Sacco y Vanzetti fueron anarquistas de acci贸n, que propagaron las ideas antiautoritarias y ejercieron distintas pr谩cticas ilegalistas.

En el territorio el cual llamamos EE.UU. en los primeros a帽os del 1900 exist铆an diversos grupos informales anarquistas dedicados a las expropiaciones y a la difusi贸n de las ideas antag贸nicas al dominio. Nicola y Bartolomeo participaron activamente en uno de estos grupos, espec铆ficamente en el que rodeaba al peri贸dico 芦Cronaca Sovversiva禄. Estos 煤ltimos elementos 芦la historia oficial禄 las ha omitido como de la misma manera han tenido un especial cuidado en que no se recuerde la solidaridad internacional que tuvieron los compa帽eros durante el a帽o 1927. No fueron pocas las manifestaciones de repudio en distintas localidades al proceso pol铆tico/jur铆dico/policial, como de la misma manera tampoco faltaron las explosiones en nombre de Sacco y Vanzetti, una de las m谩s conocidas fue la acci贸n que destruy贸 el consulado italiano en Buenos Aires.

No es casual que quienes sustenten el Poder y sus falsxs cr铆ticxs usen y maquillen la historia relacionada con Sacco y Vanzetti, desde luego no es la primera vez y tampoco ser谩 la 煤ltima.

Los aparatos represivos del Estado rompen con su propia legalidad constantemente: crean montajes, violan, torturan y un largo etc鈥 Estas pr谩cticas, para quienes nos posicionamos como enemigxs de la hegemon铆a del Poder, no tendr铆a que asombrarnos鈥 Confiar en la legalidad democr谩tica del Estado no es parte de mi construcci贸n pol铆tica. No por eso pretendo que se naturalicen los atropellos que d铆a a d铆a ejercen los poderes del Estado, visibilizar no es lo mismo que ser v铆ctima.

Una semana de solidaridad espec铆fica con lxs presxs anarquistas lo veo como una ocasi贸n m谩s para visibilizar lo que sucede detr谩s de los altos muros. La c谩rcel para m铆 es otro escenario m谩s de enfrentamiento, el cual se palpa en las cosas m谩s peque帽as y cotidianas.

El primer paso que d铆 en una prisi贸n fue hace bastante tiempo, desde ese momento en ninguna ocasi贸n he dejado de sentir la solidaridad de mis compa帽erxs, esa solidaridad la he tenido en un abrazo fraterno o en una hermosa luz sediciosa en alg煤n 铆cono del Poder.

A 94 a帽os del asesinato legal de los anarquistas Sacco y Vanzetti nada ni nadie est谩 olvidado.

Quienes pelean contra el Poder no se dejan de recordar.

M贸nica Caballero

