Palabras de los compañeros Ignacio y Luis, acusados del envío de un paquete explosivo a la comisaria de Talca

Es dif铆cil ponerse a escribir cuando el coraz贸n y la mente aun los tengo turbulentos. Lo 煤nico ke anhelo es un abrazo fraterno, la luz del sol y su calor sobre la piel, y lo 煤nico ke aki tengo es cemento, fr铆o, humedad y fetidez.

Quiz谩 se me haga m谩s facil partir agradeciendo: En 1er lugar a mi familia consanguinea que, lejos de todo esencialismo, me han hecho sentir querido a m铆 y a mi hno. Gracias por su sincero apoyo. En 2do lugar, a todxs lxs compa帽erxs y afines que est茅n 鈥渕ovi茅ndose鈥 afuera, en alg煤n gesto solidario. En estos momentos todo sirve y, al igual que a mi familia, gracias por su honesto apoyo.

Ahora, para quienes se preguntan acerca de ello, les digo: SI. Nuestro presidio es pol铆tico. Tan pol铆tico como cualquier presidio de cualquier presx en este sistema. Ahondar铆a en cuestiones m谩s 鈥渢e贸ricas鈥, pero por no es el momento.

Solo dir茅 que, si no fuera pol铆tico este presidio entonces no nos habr铆an tomado muestras de sangre, contra nuestra voluntad, bajo amenaza de ke 鈥渓as conseguir铆an igual鈥. Si no fuera pol铆tico este presidio, entonces fiskal铆a no se preocupar铆a por tener copia de lo ke leemos y escribimos鈥 y lo hacen. Patente de ello es el allanamiento de nuestros computadores y tel茅fono, en los que cualquier cosa que encuentren les servir谩 para tejer sus intrigas. Si no fuera pol铆tico este presidio entonces los fiskales dela metropolitana sur no habr铆an entrado a nuestra casa, con askerozo show medi谩tico y c谩maras, al momento de nuestra detenci贸n. Y por 煤ltimo, si este presidio no fuera pol铆tico no habr铆amos sido parte de las declaraciones de Galli hace unos d铆as

Hoy m谩s ke nunca decimos: si no somos culpables, mucho menos somos inocentes.

El trabajo de determinar culpabilidades, sumiendo a lxs presxs y a sus familias en la miseria, es de la fiskal铆a. Eso es lo que en democra$ia llaman 鈥渏usticia鈥. Ellxs en sus casas, opulentos, c贸modos y con la conciencia 鈥渓impia鈥. Nosotrxs en las jaulas, sin agua, sin luz, lejos de todxs kienes nos kieren de alg煤n modo.

Gracias a todxs lxs ke se mueven, un afectuoso saludo a todxs lxs presxs pol铆ticxs de este mundo.

隆Libertad a todxs lxs presxs!

-Ignacio y Luis-