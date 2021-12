–

De parte de Anticarcelarias December 15, 2021 46 puntos de vista

Compartimos las siguientes palabras de Marcelo Villarroel enviadas para la actividad «Complicidad en la Resistencia» realizada por Espacio Fénix el 12 de diciembre en el Comedor Popular Luisa Toledo en solidaridad con la autonomía del pueblo mapuche. Éstas fueron leídas ese mismo día lo cual nos permitió nutrir la jornada con aún más experiencias, por lo que agradecemos al compañero quien desde la prisión nos acompañó con sus palabras y reflexiones.

Naci en un país ke me legó una nacionalidad ke no me representa y ke rechazé de modo práctiko desde ke abracé el kamino de la lucha recibiendo de parte de este sólo castigo, represión y muerte.

Un konjunto de kódigos y valores de una historia ke siento ajena, una identidad híbrida eskrita kon sangre ancestral, makillada kon la racionalidad occidental europea hegemónika hasta el presente y kon fuertes lazos identitarios entre el dominio y sus sostenedores y falsos críticos.

Soy de la warria, un klásiko hijo de la klase obrera de ciudad krecido en población en donde la lucha kotidiana fue y es por sobrevivencia en medio de las siempre precarias condiciones materiales pero kon fuertes lazos de solidaridad komunitaria komo práctica de vida .

En este kamino repleto de resistencias los últimos 30 años han sido koincidentes los enkuentros kon el kreciente e imparable avance del weichan ke ha hecho renacer akella pulsión dormida de koincidencias profundas kon aspectos esenciales del ser mapuche.

El respeto por la ñuke mapu, la búskeda por una relación armónica kon el planeta, la rekuperación de espacios y territorios y su klaro kontrol para la konstruxión de un kamino autónomo kon valores ke chokan kon el modo burgués de enseñanza y la ideología del gran Dios kapital perpetuada a sangre y fuego por el estado nacional chileno y toda su maquinaria de muerte son aspectos ke me hacen imposible obviar vínculos y sentires esenciales kon la lucha por la liberación del wallmapu.

Son tiempos de claridades y definiciones. El posicionamiento desde las prácticas subversivas autónomas, antiautoritarias y anárkikas en esta parte del planeta no pueden obviar la territorialidad del konflicto y kedarse sólo en la solidaridad general y tibia. Teniendo en kuenta aspectos asociados al rakiduam ( pensamiento) y al feyentun (espiritualidad) ke les son propios hay otros ke nos permiten un klaro y necesario enkuentro para la konstruxión de otra vida, en resistencia y avance de espacios liberados y kontrolados ke vayan deshaciendo la presencia de los estados chileno y argentino en todo el wallmapu ( gulumapu y puelmapu) en donde el weichan alcanza diferentes intensidades pero ambas en ascenso.

Kombatimos al estado, la kárcel y el Kapital en todas sus variantes y posibilidades…es un principio intransable en el ke nos enkontramos diferentes kompañerxs de distintas tendencias y generaciones por diferentes latitudes por encima de etiquetas y cirkulos cerrados y en este andar multiforme el presente nos exige ser koncientes de la konflictividad ascendente ke se expresa en kada territorio por donde Kaminan kompañerxs y hermanxs y aká mi voz y konvixión al pasar de los años extienden una hermandad profunda en la resistencia y atake mapuche a las forestales, a lxs yanakonas, pakos y milikos del estado chileno.

Destruir el estado chileno es nuestro objetivo. Kaminar kon y entre kienes lo hacen desde una perspectiva comunitaria, armoniosa, konfrontacional, antikapitalista y en konstruxión permanente escuchando la voz de lxs antiguxs es nuestra opción.

No asumirlo de ese modo seria perder el sentido de la conflictividad markando el paso eterno de las definiciones generales, de las diskuciones cirkulares vacias y el tareismo asistencialista en el ke por mucho tiempo se han mantenido espacios y prácticas necesarias de ser superadas.

Hermandad en la lucha por la liberación de la tierra y en kontra del kapital es fijar la mirada en los enemigos del wallmapu ke se mueven kon total trankilidad en la warria. Es tener klaridad de donde están y no dejarles vivir. Es dar pasos ke desborden el siempre fértil terreno de las palabras y se transformen en axión multiforme ascendente.

El kamino del enfrentamiento es nuestra opción irrenunciable en la kárcel y en la kalle, no somos víctimas de las circunstancias sino ke guerrerxs concientes de una lucha a muerte por la Liberación Total de pueblos,individuxs y komunidades. Aki está puesto todo nuestro empeño y newen.

Abrazo kómplice a los peñi y lamien de lucha.

Prisionerxs subversivxs, anarquistas y mapuche: fuera de las cárceles!!

Llamando a la guerra social!!

Amulepe taiñ weichan!!

Mientras exista miseria habra rebelión!!

Marcelo Villarroel Sepúlveda

Cárcel empresa la gonzalina rancagua.

Diciembre 2021

