–

De parte de Centro De Medios Libres September 25, 2021 50 puntos de vista

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

A las Bases de Apoyo Zapatista

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

24 de septiembre de 2021

Antes que todo, queremos mandar un abrazo y saludo fraterno a la “Compañía Zapatista Aerotransportada”, La Extemporánea, que ya camina las calles del continente europeo (ahora SLUMIL K´AJXEMK´OP, “Tierra Insumisa” o “Tierra que no se resigna, que no desmaya”) en la Travesía Por la Vida, igual que nuestros compañeros y compañeras del CNI-CIG, con nuestra vocera Marichuy. Lo nombramos porque sabemos que ese despliegue del EZLN y de los pueblos del CNI (organización a la que pertenecemos como CIPOG-EZ), es el motivo de la actual embestida de los grupos paramilitares en el estado de Chiapas, despliegue que ha sido posible por la propia organización interna de estas organizaciones, por la resistencia de los pueblos de México, porque nos negamos a morir hace poco más de 500 años y hoy resurgimos para ponerle un freno a la depredación capitalista que triunfal se pensaba el gran vencedor del mundo, pero menospreció a quienes como originarios llevamos siglos de lucha en nuestra historia.

La estrategia contrainsurgente ha sido permanente, pero en los últimos años se ha agudizado en el territorio zapatista y en todo el México de abajo que lucha por la vida. Entendemos que en muchos de los casos tiene que ver con la impunidad y complicidad que impera en el país, producto de la defensa que los distintos grupos de poder hacen de su clase, de quienes controlan al país y pretenden seguir tomando las decisiones como lo han hecho históricamente. De ahí que, también históricamente, han querido eliminar a los grupos o colectividades que dicen ¡ya basta! Las voces de resistencia, en un mundo que aspira al pensamiento único, son un peligro y por eso las silencian. Se olvidan que la palabra no muere cuando muere quien la enuncia y que ésta permanece en la memoria y en el corazón de quienes sentimos y pensamos que el mundo que el capitalismo quiere, es un mundo que nosotros y nosotras, no queremos ¿es delito querer ser, querer existir con la libertad que implica ser humano, humana, humanoa? ¿es delito denunciar la destrucción capitalista y frenarla?

Tenemos también claro que arriba se disputa el poder y control sobre el territorio y los bienes naturales que en él existen, por lo que, además de exterminar a quienes lo habitamos y cuidamos de la destrucción y depredación capitalista, los distintos grupos de poder entran en disputa y utilizan como campo de batalla el territorio que habitamos. Tal como si fuera una guerra, reclutan a quienes por el hambre o por un pedazo de tierra acceden a tomar un arma y matar a sangre fría, como lo han hecho con el hermano Simón Pedro Pérez o a Samir Flores y a muchos otros, otras; los grupos de poder se enfrentan para sumar votantes, y hacen correr la sangre en el territorio enemigo para restarle votos al oponente y poder tomar posesión de los nuevos territorios. Todo lo que miran los grupos de poder es el poder mismo, la capacidad de control territorial y de sus bienes, los votos para poder saquear al país por lo menos 6 años, lo último que miran es a la población, tal como el capitalismo hace con la humanidad; así los malos gobiernos protegen al capital y lo reproducen, reproduciendo las relaciones poder-control sobre la humanidad.

Los grupos de poder que son parte del mal gobierno, saben que el resultado de su disputa es la muerte de quienes habitamos el territorio y no la de ellos mismos que de tras de un escritorio y millones de pesos, inciden sobre las vidas humanas y sobre la madre tierra. Por eso decimos ¡ya basta! porque no queremos ver correr ni una gota de sangre más de nuestros hermanos y hermanas, ningún secuestrado más. Porque la vida de quien lucha por la vida, vale más que sus cuentas en el banco. De ahí que le decimos a Rutilio Escandón, ayer perredista y hoy integrante de morena, que él es la representación de la 4t, más de lo mismo, el ejemplo claro de que la transformación vía electoral, vertical, no alcanza para resolver los problemas del país. Es el monumento que tiene que caer y junto con él, toda la ideología del consenso desde arriba, de la democracia representativa, que se precia de ser lo más avanzado y la única vía por la cual el pueblo puede aspirar a mejorar sus condiciones de vida, cuando lo único que han dejado a su paso es muerte.

Que los malos gobiernos y sus disputas, las arreglen en sus instituciones, por sus vías, según sus modos y formas, pero que no hagan su guerra en el territorio del pueblo, que no jueguen con las vidas de la población. Porque tal como está haciendo Rutilio Escandón en Chiapas, el Verde ecologista o PRI, el grupo paramilitar la ORCAO (Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo) y demás grupos de poder que operan en Chiapas,

comprando votos, secuestrando y asesinando, lo hacen en Guerrero los distintos grupos que se disputan el poder; Hector Astudillo es el rostro visible de la podredumbre que carcome a nuestro estado, donde la vinculación entre los capitalistas, los malos gobiernos de todos los partidos políticos, las policías municipales, estatales y nacionales, el crimen organizado y los grupos narco-paramilitares, es evidente, mientras que la población sufre hambre y violencias de todo tipo, de tal forma que sólo nos queda defendernos y organizarnos para sobrevivir.

Como pueblos herederos de más de 500 años de resistencia, nos sabemos hermanos, hermanas y hermanoas del EZLN y de los pueblos que integramos al CNI-CIG; nos atraviesa la misma guerra de exterminio y la misma resistencia. Hoy en día vivimos la misma guerra que el capitalismo y sus lacayos, los malos gobiernos y sus grupos narco-paramilitares, han decidido emprender en nuestra contra. Pero como dicen ustedes hermanos zapatistas, no nos rendimos, no nos vendemos, n o claudicamos y seguimos y seguiremos, porque en el horizonte la autonomía se mira como realidad en ustedes y posibilidad en el mundo y hay que luchar y defender ese otro mundo posible. Hoy nos sumamos a la convocatoria nacional e internacional por nuestros hermanos, hermanas, hermanoas zapatistas, pero mañana y en adelante seguiremos construyendo nuestra autonomía.

¡ALTO A LA GUERRA CONTRA EL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL!

¡ALTO A LA GUERRA NARCOPARAMILITAR CONTRA EL CIPOG-EZ!

¡VIVA EL EZLN!

¡VIVA EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Y EL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO!

¡VIVA EL CONSEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA!

¡VIVAN LAS AUTONOMÍAS!

Atentamente:

CONSEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA ORGANIZACIÓN CAMPESINA DE LA SIERRA DEL SUR

Video:

Audio:



https://www.centrodemedioslibres.org/wp-content/uploads/2021/09/cipog_24_09_21.ogg

Comparte esto:

Me gusta esto: Me gusta Cargando…