De parte de Anticarcelarias November 10, 2022 148 puntos de vista

¡Hola, amigos, camaradas, y fisgones del gobierno! He estado en el penal de máxima seguridad cerca de dos meses y quería compartirles una pequeña notificación de cómo están las cosas por aquí.

Esta prisión, más que cualquier otra, existe para quebrar los espíritus e interrumpir las conexiones con el mundo exterior. Ha sido construida específicamente con ese propósito. El aislamiento aquí es a un nivel muy profundo. Hay días en los que literalmente no hablo con nadie y no escucho a nadie. Algunas personas tienen décadas aquí, ¿pueden imaginarlo? Es brutal y enfermizo. Todo este complejo es una zona de guerra psicológica.

Se nos han dado televisiones, lo cual está muy bien, pero te puedes perder en ellas. Es muy fácil dejar de hacer ejercicio, de mantener comunicación postal, de leer, y simplemente vivir en la pantalla. Esto es 100% lo que quieren, un control social digital, pantallas que son grilletes. Hago mucho movimiento mientras veo programas de televisión, me muevo tanto como puedo. He estado en el sistema penitenciario los últimos 4 años, la mayor parte del tiempo sin radio o libros y mucho menos sin televisión. Ese tiempo fue brutal, pero me enseñó como crear y seguir una rutina, cómo ir hacia adelante poco a poco… lo cual también me es fácil de decir sabiendo que podré salir en aproximadamente 10 meses, después de un año aquí, pues muchos no tienen una fecha de liberación, o correo postal, o libros nuevos. Esta es su vida y aquellos que no han sido devorados por la desesperación son alguna de la gente más fuerte posible.

Cada día una gran parte de mi rutina es hacer chequeos de listas personales, algo que aprendí para mantener la desesperación a raya. Una lista de las cosas por las cuales estoy agradecido, diciéndolas en voz alta, generalmente mientras estoy completando una vuelta… Luego enumero todas las cosas buenas del día en el que me encuentro, cosas sencillas como “el agua estaba bien en la ducha hoy” y cosas enormes como “¡he recibido el correo de mi mujer!”… y luego todas las cosas buenas que me depara el día de mañana: “se emite el [Manchester] United”… “puede llegar el correo”… “es el día de lavandería”… “hot-cakes para desayunar”…

Mi realidad es que, con tan limitada comunicación con mi familia, los días aquí pueden ser tan oscuros como se los permito. Nadie aquí va a sostener mi mano y asegurar que voy a estar bien. Depende de mí. Necesito asegurarme de que este insondable infierno no me enganche, porque si pierdes un poco el enfoque la oscuridad comienza a meterse dentro de ti. La única persona que puede sostenerte día con día eres tú mismo, y debes hacerlo

Soy más afortunado que la mayoría. Tengo una condena corta. Tengo una esposa fantástica, hijos, e increíbles camaradas. Tengo un equipo legal que está luchando por mí. Tengo un amor profundo por la vida y afortunadamente la Oficina de Prisiones aún no ha disminuido mi luz. El correo puede tomar una semana o un mes dependiendo de lo que ocurra. Así que, si me has escrito, quiero que sepas que te responderé tan pronto como pueda.

Gracias a todos los que envían libros, cartas, todo. El amor y el apoyo siempre son requeridos y siempre son apreciados. “Nosotros somos todo lo que tenemos”.

Solidaridad a aquellos en Atlanta, gran respeto y admiración a las mujeres en Irán. Que Kathy Boudin y Maroon descansen en paz… y solidaridad y respeto a nuestros adultos mayores y camaradas aún dentro, en el estado y federalmente. Ésta es una lucha dura, una lucha larga y necesaria.

Todo mi amor y respeto, amigos. Les escribiré pronto. Ya casi lo logramos…

(///) – En todo lugar

(A) – Siempre

-EK