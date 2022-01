–

De parte de Radio Zapote January 9, 2022

09 DE ENERO DE 2022.

Llamamos a

Los pueblos de M茅xico y del mundo.

A los/as defensores de derechos humanos independientes nacional e internacional.

A los medios de comunicaci贸n nacional e internacional.

Al Ejercito Zapatista de Liberaci贸n Nacional.

Al Congreso Nacional Ind铆gena.

Hoy denunciamos en茅rgicamente por los hechos lamentables que ocurren en nuestro pueblo de Magdalena Aldama, y adem谩s alertamos ante la violenta ofensiva neoliberal del mal gobierno, su nueva forma de hacernos la guerra como pueblos originarios. Nos declaramos en alerta porque siempre nos dejan un espacio de oscuridad, un espacio de muerte, un espacio de desplazamientos forzados internos dentro de nuestras propias tierras. Como de por s铆, siempre se acostumbra hacer ante los tres niveles de gobierno y de su 鈥4陋 t鈥. Pretendiendo suprimir por decreto de los derechos humanos que tenemos todos y todas como sociedad, con el fin de hacer dividir a la sociedad, imponer sus megaproyectos, privatizaciones, contaminan, despojan nuestras tierras como nos est谩 haciendo de las 60 hect谩reas, hace que no puede solucionar, diciendo que hay fuego cruzado cuando en realidad no es as铆.

Hoy 09 de enero de 2022, un herido m谩s en nuestro pueblo esto no debi贸 de ocurrirse si el gobierno actuara y cumpliera su deber como gobierno, nos ha ense帽ado y nos siguen ense帽ando su incapacidad de sus personalidades y de sus gubernaturas. As铆 como; los d铆as anteriores el d铆a 05, 06 y 07 de enero de este a帽o, estos grupos armados cruzaron los l铆mites territoriales y accedieron en la comunidad de Ch鈥檌vit aproximadamente a las 10:54 pm e hicieron detonaciones de bombas y hubo da帽os en matas de cafetales y diferentes plantas.

A consecuencia de las agresiones armadas que contin煤an a diario una de las consecuencias resulto herido hoy nuestro hermano y compa帽ero Javier Hern谩ndez de la Torre de 32 a帽os de edad, siendo a las 08:01 horas de la ma帽ana mientras se dirig铆a a su parcela junto con su familia rumbo a Xuxch鈥檈n, fueron atacadas por la comunidad de Tabac que los disparos de altos calibres percutidos por grupos armados provinieron desde en el punto de ataque de T鈥檈lemax perteneciente a Santa Martha Chenalho y es perteneciente como Base de Apoyo de la Organizaci贸n del Ejercito Zapatista de Liberaci贸n Nacional y no es el primer caso de que nuestros hermanos que les pasa tambi茅n, si no est谩 como el caso de nuestro hermano Domingo Santiz Jim茅nez ocurrido el 15 de septiembre de 2021 y as铆 sucesivamente

nuestros heridos y fallecidos contin煤an a diario y es lo que est谩 esperando el gobierno para que actu茅, esto es una guerra silenciosa que nos est谩 haciendo y que nos est谩 queriendo matar como pueblos.

Mientras que el pueblo de Magdalena Aldama esta en paz, est谩 cumpliendo con los requisitos y ha entregado 27 hect谩reas de tierras, mientras que; Santa Martha no cumpla con los requerimientos que se le solicita en el tribunal agrario, mientras que esto suceda el gobierno no ha cumplido su palabra, de nada han servido las firmas de convenios esto solo ha provocado que estos grupos civiles armados que operan en Santa Martha, Chenalho agarren m谩s fuerza y nos sigan agrediendo y desplaz谩ndonos.

Cada d铆a las agresiones contin煤an a diario y el d铆a 05 de enero de este a帽o se intensificaron las agresiones armadas y lo ocurrido del d铆a de hoy, es la prueba de la incompetencia y la ingobernabilidad en nuestro estado y en nuestro M茅xico, aun teniendo instalada la mesa de trabajo con los tres gobiernos, firmas y m谩s firmas de convenios, y el recorrido que hacen la guardia nacional, Marina y la Polic铆a Estatal Preventiva NO han servido para nada.

El recorrido del d铆a de hoy conformados por la Polic铆a estatal preventiva, Guardia Nacional y supuestamente Derechos Humanos y fiscal铆a no ingresaron a nuestro pueblo, es decir; no est谩n cumpliendo con su deber, no llegaron en el lugar de los hechos y que solo vinieron a dar sus vueltas en la entrada del municipio de Aldama. Nos siguen tratando de humillar, tratando de hacerlo lo mismo de siempre. Nuestra historia nos ha marcado a los que somos hoy. El gobierno piensa que como pueblos no sabemos nada, pero no es cierto, s铆 sabemos.

Sus paramilitares del mal gobierno siguen actuando en contra nuestra, porque el mismo gobierno los permite y financia. Los paramilitares tiene uniformes, equipos, armas y parques obtenidos con el dinero que reciben del mal gobierno, porque seg煤n que los indemniza. Se quedan con una parte del dinero de los apoyos y la otra la dan a los funcionarios para que publiquen que se est谩n cumpliendo lo que se acuerda en las mesas de dialogo que se realizan. Con esas armas disparan todas las noches y d铆as contra las comunidades de Aldama.

Como pueblos hemos aguardado con paciencia estas agresiones de d铆as y noches. El gobierno siempre nos trata de sabotear con este problema agraria, trata de hacer y decir que son problemas intercomunitarios, cuando son creados por los mismos gobiernos.

Solo por denunciar y se帽alar estas agresiones y exigir justicia a nuestras tierras que han sido despojado les han girado ordenes de aprensi贸n en contra de los representantes de los comuneros de Magdalena Aldama. Y adem谩s; tiene retenido a uno de nuestros representantes de nombre Crist贸bal Santiz Jim茅nez y hoy exigimos a que se quede en libertad absoluta.

Hoy los llamamos a que est茅n pendiente a lo que pueda pasar.

Responsabilizamos a los malos gobiernos de todos los hechos ocurridos y lo que vaya a pasar.

No queremos m谩s violencia, ni de los grupos paramilitares y delincuenciales, ni del estado, por lo que les exigimos a las autoridades que hagan su trabajo y el cumplimiento de las medidas cautelares, que desarticulen a los grupos delincuenciales, que respeten y dejen de hostigar al pueblo de Magdalena Aldama.

Y les queremos preguntar a los gobiernos para que act煤en:

驴Cu谩ntos muertos habr谩 que esperar para que se haga Justicia?

驴Cu谩ntos heridos m谩s?

驴Cu谩ntos desplazamientos de los pueblos m谩s?

FRATERNALMENTE

LA VOZ DEL PUEBLO DE MAGDALENA ALDAMA.

JUSTICIA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.

POR UNA RECONSTITUCION INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS.

