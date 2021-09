–

Presentadorxs:

– Alejandro de la Torre Hernández (Dirección de Estudios Históricos / Instituto Nacional de Antropología e Historia, México): “La telaraña errante: hacia una cartografía de las redes de prensa ácrata en español, 1887-1903”

– José Julián Llaguno Thomas (Doctorado en Historia Social, Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP), Brasil) “De todos y de nadie: federalismo anarquista en el Istmo de Panamá, 1911-1914”

– Ivanna Margarucci (UBA-CeDInCI/UNSAM, CONICET): “Las fronteras y las ideas. De pampinos, mineros, ferroviarios y artesanos. Chile y Bolivia, 1904-1923”

– Diego Mellado Gómez (Candidato a Doctor en Estudios Americanos, especialidad Pensamiento y cultura, Instituto de Estudios Avanzados, Universidad de Santiago de Chile): “Del anarquismo y sus sinónimos: reflexiones sobre la constelación semántica de la anarquía”

– Eduardo Godoy Sepúlveda (Universidad de Santiago de Chile-Universidad Diego Portales): “Método biográfico e historiografía del anarquismo en Chile”

– Jorell Meléndez-Badillo (Dartmouth College): “Aproximaciones metodológicas a la migración anarquista transregional: el caso de la familia Moncaleano”

– Laura Fernández Cordero (CeDInCI/UNSAM, CONICET): “Anarquismo en clave de género y sexualidad. Una actualización para América Latina”

– Cristina Pérez Jiménez (Manhattan College): “The Latinx Front: New York Hispanic International and the Spanish Civil War”

Fecha: 1 de octubre de 2021

Hora: 11am

Registración: aquí

Interpretación Inglés/Español en vivo por el Colectivo Babilla.

Auspicia el Departamento de Historia de Dartmouth College en colaboración con el Programa de Investigación del Anarquismo/Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CeDInCI), la Editorial Eleuterio y la revista Erosión.