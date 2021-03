–

Pocas veces el conjunto de la sociedad coincide en el significado de una palabra, porque por motivos diferentes, la variedad de actores que la componemos, le damos distinto peso y valor a lo que se dice. En los tiempos que corren, pareciera que la palabra gana en gratuidad y pierde en peso espec铆fico, y en realidad no se dice lo que se pretendi贸 decir. El resultado es que no nos entendemos o al menos necesitamos de muchas m谩s palabras para explicar lo que se quiso decir. A eso, hay que agregarle el hecho de la existencia de redes sociales que nos invitan a publicar palabra tras palabra sin tomarnos el tiempo a pensarlas colaborando con la ensalada, y, a r铆o revuelto鈥

Por estos d铆as, ganan minutos al aire palabras como protocolo, cancelar, machirulo, libertad, inclusivo, vacuna, grieta, d贸lar (en esta regi贸n, es la m谩s importante de las palabras) entre otras, y se suman con fuerza, vip (very important person o persona muy importante), meritocracia, moral, 茅tica, hipocres铆a y privilegio, por lo sucedido con la vacunaci贸n, activando todos los indign贸metros posibles y haciendo que bien o mal, todos coincidamos en qu茅 significan.

鈥淒escubrimos鈥 de un golpe que hay gente que se mueve por favores y amiguismos obteniendo beneficios por sobre la mayor铆a de la poblaci贸n (un VIP digamos), y nos rasgamos las vestiduras pensando que se juega o desprecia la vida de las dem谩s personas (esas que no conocemos a nadie importante), que es cierto, pero, como si el resto de las relaciones de competencia entabladas en el capitalismo no caminaran por el mismo carril y condujeran al mismo final鈥 obviamente para el que pierde la puja. Somos todos iguales, dec铆a George Orwell en su Rebeli贸n en la granja, pero conclu铆a que algunos son m谩s iguales que otros, describiendo las relaciones de y con el poder de cuerpo entero, cualquiera sea este, de izquierda o derecha 驴Acaso no es un/a privilegiado/a quien sabe que tiene el plato de comida asegurado de por vida solo por nacer en el lugar indicado? Ese/a, que todo lo gan贸 con el sudor de su herencia, como se reza estos d铆as. 驴Y el que lo obtiene parasitando al Estado a trav茅s de favores? Por caso podemos pensar que en esta regi贸n hubo choferes y secretarios que se hicieron millonarios. Y la hipocres铆a completa el cuadro: que Mauricio Macri salga a hablar de privilegio es tan hip贸crita como Alberto Fern谩ndez 鈥d谩ndose por enterado鈥 en plena pandemia, que en la Argentina hay un mont贸n de pobres y la guita no alcanza para todos/as. Podr铆amos discutir si la palabra cinismo se ajusta mejor, sabiendo que miserables les cabe de suyo nom谩s.

Parece que hay privilegios que molestan m谩s que otros, que seguro est谩n ligados con los que uno/a posea y quiera cuidar, porque puestos a competir, puede que la vida dependa de ellos. Lamentablemente, a esta altura de la humanidad, tambi茅n hablamos de comer, habitar o asearse, y dem谩s cosas b谩sicas que no est谩n ni cerca de ser saldadas en esta 茅poca para todos. Entonces nos ponemos profundos y desde la moral m谩s sacrosanta repetimos qu茅 est谩 bien y qu茅 est谩 mal y aparece la comparaci贸n de si nos colamos en la fila del supermercado somos tan corruptos como el que hambrea a la poblaci贸n, o el que mete a toda su familia en un ministerio o municipio garantiz谩ndose la vida material, o el que afana para sobrevivir es lo mismo que el que vac铆a a una empresa para no garpar dejando un tendal de laburantes en la lona, o el que camina tres mil kil贸metros para entrar ilegal a un pa铆s que no lo quiere, solo para escapar del hambre o la guerra, es lo mismo que el que se presenta a elecciones vendiendo que conoce las soluciones para todos/as (no porque no las conozca 茅l o ella, sino porque no existen soluciones m谩gicas que encuentre un pol铆tico鈥 o en un 鈥渙utsider鈥); esto va a pasar y mucho, este a帽o electoral. Se dir谩n cosas de un lado y otro, contra los de enfrente y los propios (ya venimos viendo desgastes internos como Horacio con Pato o Alberto con Cristina), se buscar谩 hasta el menor detalle que se pueda, para pasarlo una y otra vez en 鈥su鈥 canal favorito agitando las banderas de la rep煤blica, los valores, el pueblo y la libertad, para que al final nada cambie. El que naci贸 en cuna de oro seguir谩 as铆 (o mejor) y el que rasca del fondo del tarro鈥 Para hablar de moral, lo mejor ser铆a juntar todo y repartir de nuevo destruyendo las estructuras que ponen c贸modos a unos/as pocos/as que hacen las reglas para que el resto viva inc贸modo, al margen y al l铆mite de la desesperaci贸n, pero se le exige lo mismo. No es todo lo mismo.

La vida misma

De la promesa del asado para todos y todas hemos pasado a que una familia necesite $56.459 para no ser pobre y que con menos de $23.722 se es indigente. Si pensamos un minuto nom谩s, nos daremos cuenta que si en una casa donde laburan dos personas, por ejemplo, que cobran el salario m铆nimo ambas (que hoy ronda los $21600) estar铆an cada una por debajo de la l铆nea de indigencia, y juntos, debajo de la l铆nea de la pobreza (y lejos, como a $13000); al mismo tiempo que los jueces y fiscales en actividad presentan los papeles de jubilaci贸n para caer en la normativa vieja que los deja mejor parados que la normativa nueva (seguimos hablando de unos 300 mil pesitos) y las jubilaciones m铆nimas rondan los $19035, inferior a la indigencia. 隆Ah! Como no queremos faltar a la verdad, debemos reconocer que ahora les toca un aumento del 8% que les llevar铆a el salario a la millonada de $20577. 隆Grande Alberto!

A esto podemos sumar los diez (hasta ahora) aumentos de nafta que padecimos en lo que va del a帽o, tanto el que tiene como el que no, un veh铆culo. Harto sabido es que aumenta la nafta y patea para arriba todos los dem谩s precios por el transporte y la distribuci贸n de los productos que consumimos, adem谩s que, en general, viene seguido de un ajuste tarifario de servicios b谩sicos. Adem谩s, comunic贸 YPF, que entre abril y junio aumentar铆a un total de cerca del 15% los combustibles鈥 nada, un vuelto. Podemos sumarle, entre idas y vueltas (por no decir entre bravuconear y retroceder en chancletas), aumentos de prepagas y todo lo que tenga que ver con telecomunicaciones.

Pero no todas son malas noticias. El a帽o electoral, que cae en a帽o impar desde el regreso de la democracia, viene con milagros bajo el brazo. Siempre se espera alguna mejora en lo econ贸mico, como alg煤n plancito social o una planchadita de d贸lar, pero pareciera que este a帽o en particular se confirma el Plan Aguantar. Esto consist铆a en aguantar los trapos el a帽o pasado (fumarse aumentos, cortar el IFE para fin de a帽o, no hacer obra p煤blica y estirar la reglamentaci贸n del impuesto a las grandes fortunas), para este a帽o largar todo a la cancha y ganar las elecciones de medio t茅rmino.

Cual paso de magia, resulta que el virus devino en gripezinha y ya no jode tanto, por lo que se pueden realizar infinidad de actividades sin que se cumplan protocolos, que parecen de goma, ni que haya inmunidad de reba帽o, ni que lleguen las vacunas鈥 pero con unos 120 muertos por d铆a de promedio鈥 c贸smico; a pesar de que cae la recaudaci贸n de impuestos por el derrumbe econ贸mico, Ventajita Massa, nos sorprende imponiendo la suba del piso del impuesto a las ganancias, como un lateral derecho tirando un centro a la clase media, parte de la base electoral de la oposici贸n. Ning煤n gil: no solo es con vista a estas elecciones, sino como catapulta hacia m谩s adelante siendo una opci贸n de centro derecha a Larreta, pero con un pie en el peronismo. A la genialidad pol铆tica se le contrapone la vaya a saber qu茅, econ贸mica 驴C贸mo cubrir谩n el hueco que genere no cobrar esa monta帽a de guita?鈥 con m谩s impuestos, pero esta vez, progresivo, es decir, pretenden aumentarle el gravamen a las grandes empresas: nos permitimos sospechar que sea pagado sin patalear; planchar el d贸lar en a帽os electorales es como el deporte nacional (驴o es justificarse hablando mal del otro?), corriendo al pato del podio. Parece que es la estrategia m谩s repetida por el arco pol铆tico: pisan el d贸lar un a帽o, lo largan al otro. Pero ahora, al dejar el impuesto a las grandes fortunas para este a帽o, cobr贸 impulso una venta de d贸lares inusual para poder pagarlo, que es parte del motor de la ca铆da de los distintos 鈥verdes鈥 paralelos al mismo tiempo que, de a centavitos, suben el oficial achicando la llamada brecha cambiaria; a fines de marzo suele darse la liquidaci贸n de lo que se conoce como cosecha gruesa (entre ma铆z y soja se esperan unos 35 mil millones de d贸lares dejando unos 8 en retenciones) prometiendo entrada de 鈥渓echuga fresca鈥, sumado a la suba que viene experimentando la soja en los 煤ltimos meses y la detecci贸n (porque antes no lo sab铆a nadie鈥) de un 50% m谩s que en 2019 en contrabando de granos, que, acompa帽ado de que el Banco Central viene comprando desde diciembre, parecer铆a que no se esperan grandes cimbronazos. Adem谩s, acompa帽ando lo que ya podr铆amos llamar 鈥渧eranito k鈥, el FMI, debido a la pandemia, decide enviar a sus socios un giro (emisi贸n de Derechos Especiales de Giro, algo as铆 como la moneda del Fondo) para fortalecer las reservas del central. 驴Guita fresca? Entonces el ejecutivo planea dar un bono a los jubilados en abril鈥 podemos ir imaginando que la culpa de no aumentarle a los viejos depende de la buena onda del 鈥渃ampo鈥; el 4 de enero se lanz贸 un plan de unas 30 obras de infraestructura en varias provincias que se ven铆a aplazando desde el a帽o pasado, cuando no conven铆a gastar y no capitalizar en las urnas. Dicho plan, tendr谩 una demanda obvia de cemento principalmente (decimos principalmente, porque la construcci贸n tracciona infinidad de rubros tras ella) y mano de obra sin mucha capacitaci贸n, por lo que mueve los indicadores de la construcci贸n y la econom铆a para arriba, aplicando todo el manual del buen pol铆tico argentino. Pero鈥 igual aumenta todo, sobre todo alimentos, demostrando que no es solo el precio del d贸lar, o 鈥榣as expectativas鈥 lo que se mira, sino cubrirse, especulaci贸n o pura ambici贸n. En el capitalismo es v谩lido.

A la par de estas medidas, se larga desde el senado (controlado por el justi鈥eroni鈥ristina) una carta al FMI pidiendo que se auto investiguen y declaren culpables en el asunto de la deuda contra铆da por Cambiemos en su paso por el ejecutivo. Humo puro. Por m谩s responsabilidad que tenga el organismo de cr茅dito, no se ver谩 traducido en quita de capital. Quiz谩s mejore alguna negociaci贸n, aunque el ministro de econom铆a Mart铆n Guzm谩n ya ha dicho que garpar, se va a garpar. Muy revolucionario 茅l. Pero esto alent贸 (alentar, presionar鈥 palabras) a que Alberto Fern谩ndez impulse una investigaci贸n penal acerca de c贸mo se us贸 la guita que mandara Christine Lagarde. Como siempre y con todos los anteriores, estamos seguros que se hizo mal (驴o muy bien?) y que se han beneficiado esos pocos que no pierden nunca (ah, entonces bien), pero tambi茅n, que lo m谩s probable de esto es que no prospere y nunca nadie devuelva un d贸lar. La otra opci贸n es que pague un segunda l铆nea.

La oposici贸n, m谩s carro帽era que nunca, no pierde tiempo en denunciar todo, quejarse de todo y obviamente, por ese andar atolondrado pisarse a s铆 misma. Acusan que la denuncia ser铆a judicializar la pol铆tica econ贸mica de un gobierno, que lo ven como algo negativo (por algo as铆 es que le hicieron el impeachment a Dilma Rousseff en Brasil), olvidando que armaron la causa de d贸lar futuro (tambi茅n una pol铆tica econ贸mica, pero del gobierno de CFK) y dejando mal parado a uno de los suyos, Federico Pinedo, quien fuera el denunciante. Lo cierto es que, por una cosa u otra, las pol铆ticas econ贸micas de estos y aquellos nos llegan a nosotros/as con las facturas, las tarifas de servicios, el transporte, los precios de los alimentos, mientras sentados en sus privilegios, juegan a la rep煤blica graciosamente.

Esto y m谩s (o menos), es parte de lo dicho en el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, le铆do por Alberto, que opt贸 una vez m谩s por regar la incendiada grieta con nafta super, recordando por momentos, la pesada herencia y el segundo semestre 驴Por qu茅? Porque garpa; nada mejor que un monstruo para odiar y enfrentar, agrupando detr谩s de si a la tropa y los/as que eligen entre el que les resulte el menos monstruoso. Mientras tanto, desde enfrente proponen otras cosas con altura, en una marcha donde, si bien eran pocos/as para lo que es una movilizaci贸n en la regi贸n, hubo de todo: inflables con la imagen de CFK presa, golpes a periodistas y unas bolsas simulando cad谩veres. Lo normal; m谩s indignaci贸n.

Despu茅s de unos meses donde parec铆a que toda la humanidad se encontraba en t茅rminos de igualdad (en bolas para ser m谩s gr谩ficos) frente a la pandemia, aparece la vacuna para recordarnos en que planeta vivimos y como decidimos (驴?) relacionarnos y traernos otro manto de la tan querida vieja normalidad donde los pa铆ses ricos la consiguen y a montones y los pobres no鈥 m谩s de la vida misma.

Por suerte para el planeta, se aleja del bot贸n rojo y entre grandes esc谩ndalos, el ex presidente de los Estados Unidos, el 鈥渓oco鈥 de Donald, para dejarle lugar al 鈥渄em贸crata鈥 y bien nacido Joe Biden, y con 茅l la vuelta a cierta normalidad. Y as铆 fue: con media excusa comenz贸 bombardeos nuevamente en medio oriente con algunos muertos, fotos de soldaditos y videos de lanzamiento de misiles鈥 lo de siempre. Gracias Joe. Mientras en Espa帽a, condenan y meten preso a un rapero por meterse con la monarqu铆a y sus miembros鈥 demasiado normal ya.

Derechos y humanos

No podemos dejar de lado y sin menci贸n lo que ha sucedido en la provincia de Formosa (la estancia de Gildo, esa, entre Chaco y Paraguay) pero sobre todo lo que gener贸. En principio, comenz贸 a llamar la atenci贸n la baja cantidad de contagios que ten铆a la provincia (y que tiene hasta hoy), hasta que comenzaron a aparecer casos de personas que quer铆an regresar a sus hogares pero que no se les permit铆a el ingreso. Despu茅s nos enteramos de un hombre que muere al tratar de cruzar un r铆o a nado para volver a ver a su hija. M谩s adelante, ganan escena los Centros de Aislamiento Preventivo (驴centros de detenci贸n?) y las cacer铆as de la polic铆a en nombre de la sanidad. Eso s铆, pocos contagios y muertos. En los 煤ltimos d铆as, parte de la poblaci贸n disgustada con esas pol铆ticas, estallaron en marchas y reclamos de aperturas de todo tipo: desde lo econ贸mico hasta lo social. Y en eso, irrumpe la pol铆tica y sus intereses.

Se dice que en la guerra todo es v谩lido, y los/as pol铆ticos/as argentinos/as y sus esbirros nos demuestran a cada minuto que realmente se encuentran sumergidos en una sin cuartel, dando cabal demostraci贸n de ello cuando se apela a utilizar las armas del enemigo. Por un lado, el progresismo, el peronismo y todos los que son hoy oficialismo, se esfuerzan por justificar la represi贸n y los heridos en la provincia del norte y contarnos que Formosa es como un pa铆s n贸rdico dentro de Sudam茅rica, o simplemente hacen silencio en twiter por no encontrar qu茅 decir sin cagarla m谩s; por el otro, quienes hac铆an gala de la mano dura, hoy citan a Amnist铆a Internacional y publican nombres de detenidos cual CORREPI al mismo tiempo que indican que los disturbios fueron obra de infiltrados鈥 a todo esto, Pato Bullrich, meta selfie con la polic铆a que reprimi贸, porque parece que las fuerzas la respetan m谩s que a Sergio Berni, el Rambo del conurbano, y ni hablar que a Sabina Frederic, la universitaria que no se embarra.

De los distintos caminos que podr铆an seguir, lo que es seguro es que, como cualquier gobierno, partido o tendencia pol铆tica, cuando se encuentran en el poder y surgen problemas que no logran solucionar o al menos controlar, el palito de abollar ideolog铆as como dijera Quino, es la herramienta transversal a todos m谩s requerida y utilizada para dirimir una cuesti贸n.

Represi贸n, endurecimiento del discurso, reculadas varias, fuego amigo y errores no forzados por todos lados, parecen mostrar que al oficialismo se le est谩 escapando la tortuga y se est谩 metiendo en un terreno del que le va costar salir y que parece, quieren tapar solo con lo econ贸mico鈥 si es que le sale. Ojo donde entr谩s Alberto, pero si entr谩s, cuidado con El Perro鈥 ladra demasiado.