Palabras solidarias desde la asamblea de pobladorxs de La Victoria en solidaridad con la huelga de hambre de prisionerxs subversivxs y anarquistas.

Frente a la huelga de hambre de lxs compa帽erxs anarquistas y subversivos que llevan 41 d铆as, la Asamblea de pobladorxs de La Victoria, plantea que:

Es necesario recalcar que aquello que se busca principalmente es la libertad del compa帽ero libertario Marcelo Villarroel que mediante una persecuci贸n constante por parte del Estado no ha encontrado la 鈥渓ibertad condicional鈥 de la cual judicialmente ya ser铆a 鈥渂eneficiario鈥, todo esto sucede debido a las modificaciones del Decreto Ley 321 que pide cumplir dos tercios de la condena lo que tendr铆a al compa帽ero reci茅n en las calles para el 2036 o 2040, esto ya que se le inculpa participaci贸n en el 鈥淐aso Security鈥 (14 a帽os) y acciones desde la transici贸n de la democracia en los 90鈥檚 .

En este sentido la huelga de hambre ha sido una respuesta donde el cuerpo se encarna para ser una trinchera m谩s en la guerra multiforme contra el poder.

Dentro de nuestrxs compa帽erxs que comenzaron la huelga se encuentran Marcelo Villarroel, Joaqu铆n Garc铆a, Juan Flores y Juan Aliste (quien apoya la movilizaci贸n pero no puede sumarse por motivos de salud) en la C谩rcel de Alta Seguridad, por otra Francisco Solar, desde la C谩rcel de M谩xima Seguridad, la compa帽era M贸nica Caballero desde la C谩rcel de San Miguel 鈥 M贸dulo de connotaci贸n p煤blica, y finalmente el compa帽ero Pablo Bahamondes (Oso) desde la C谩rcel-Empresa Santiago 1.

Se puede decir que esta movilizaci贸n es in茅dita dentro del territorio dominado por el Estado Chileno, ya que confluyen distintas experiencias y realidades, coordinadas para la acci贸n y el avance de la lucha anticarcelaria antiautoritaria.

Desde nuestro peque帽o espacio como Asamblea de Pobladorxs brindamos nuestro apoyo, cari帽o y aguante incondicional con quienes se han levantado contra el Estado por tanto a帽os desde sus diversas experiencias y acciones pol铆ticas.

Tenemos memoria y sabemos que el enemigo es grande y complejo, por tanto ocupar谩 todas sus herramientas para encarcelarnos y bajo el rigor o fuera de la ley someternos o quebrantarnos a sus condiciones y decisiones.

Se hace necesario visibilizar en el cotidiano el apoyo a nuestrxs compa帽erxs huelguistas como presxs pol铆ticxs en general desde la imaginaci贸n multiforme al momento de actuar, porque esta lucha no tiene formula, por tanto: todo suma, sigue y expande.

Es importante, a su vez, estar atentos de todxs lxs compa帽erxs apresadxs en los diversos contextos, recalcando que desde antes de la Revuelta de Octubre exist铆a prisi贸n pol铆tica en este territorio y que todo aquel que alzar谩 tanto el brazo, la voz, como la pluma ser铆a perseguido al tocar los espacios de confort de lxs poderosxs, de la burgues铆a, de los tecn贸cratas, bur贸cratas, del Estado.

Que no se nos olvide que la derogaci贸n del Decreto de Ley 321 incluye a toda la poblaci贸n penal, ya que todos los presxs a pesar de estar en m贸dulos comunes son atravesados por una causa pol铆tica, que es no ser buenos ciudadanxs 鈥 ser los escollos del sistema, lo problem谩tico, lo desviado, lo que no produce, por tanto tambi茅n es un llamado para que se sumen dentro de esta causa compa帽erxs de los distintos m贸dulos y c谩rceles a lo largo del este pa铆s.

Finalmente es necesario mencionar que el contexto de pandemia ha empeorado la condici贸n de todxs lxs presxs dentro de las c谩rceles, debido a que se encuentran incomunicadxs con sus cercanxs, por tanto tambi茅n es un llamado a movilizarse por la restituci贸n de visitas de forma regular y la necesidad de video llamadas para todxs.

隆Por la derogaci贸n de los art铆culos 1 y 9 del Decreto de Ley 321, que no contemplan la libertad condicional como un derecho!

隆Por el fin de la prisi贸n preventiva como forma de castigo que nunca cumple los plazos de investigaci贸n!

隆Por la libertad del Compa帽ero Marcelo Villarroel! y 隆Por la restituci贸n de la visitas de forma regular y la necesidad de video llamadas para todxs lxs presxs!

隆Por la destrucci贸n de las c谩rceles f铆sicas y mentales, presxs en Guerra (y para los que no, pero que necesitan posicionarse) a la calle!

SOLIDARIDAD CON LXS COMPA脩ERXS EN HUELGA DE HAMBRE鈥 LIBERTAD A LXS PRESXS ANARQUISTAS, SUBVERSIVOS Y MAPUCHE!!