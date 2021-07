–

Los movimientos militares del Partido Democr谩tico de Kurdist谩n (PDK) en la zona de la guerrilla a principios de junio, han suscitado fuertes reacciones por la preocupaci贸n de una guerra interna kurda. Amigos del pueblo kurdo, as铆 como artistas e intelectuales kurdos, han lanzado diversas iniciativas para alertar sobre ello. Por supuesto, era impensable que el pueblo y sus intelectuales permanecieran en silencio ante los ataques con fines de genocidio y ocupaci贸n, teniendo en cuenta el nivel alcanzado en la lucha de liberaci贸n kurda.

Cabe suponer que la presi贸n p煤blica y la postura inequ铆voca de la poblaci贸n contra una guerra civil, han obligado al PDK a reconsiderar sus acciones. Sin embargo, es claramente visible que un ala dominante dentro de ese partido (que administra el Gobierno Regional de Kurdist谩n, en el norte de Irak), est谩 haciendo todo lo posible para crear una situaci贸n de conflicto armado con la guerrilla para que as铆 cumplir los acuerdos alcanzados con el r茅gimen fascista turco de los partidos AKP/MHP.

Contin煤a el traslado de tropas a las zonas de la guerrilla. Se sabe que una gran unidad con armamento pesado est谩 esperando en Sheladize para ser trasladada a R锚n莽biraxa, con el fin de dividir la resistencia en los montes Zagros. Asimismo, tambi茅n se conoce que una operaci贸n militar de este tipo dar谩 lugar a combates irreversibles con la guerrilla.

Se dice que Masoud Barzani (l铆der del PDK) ha dicho a los artistas kurdos que no permitir谩 otra guerra civil, pero sobre el terreno la situaci贸n parece diferente. O bien Masoud Barzani se limit贸 a hacer una declaraci贸n pol铆tica, o bien se intenta, en contra de su voluntad, desencadenar escaramuzas con la guerrilla. Los movimientos en Metina en los 煤ltimos d铆as, la presencia de tropas del PDK en Sheladize y Amadiya, el despliegue de armamento pesado, las emboscadas en las rutas de conexi贸n de la guerrilla, las trincheras y los puestos de control que se han construido, todo ello apunta a serios preparativos. Dado que esta acci贸n ha aumentado su velocidad en los 煤ltimos d铆as, la opini贸n p煤blica debe conocerla.

Lo que es m谩s desesperante es la informaci贸n de que hace dos d铆as, en una reuni贸n en Metina, las unidades del PDK recibieron la orden de un alto comandante de las fuerzas especiales de atacar a los guerrilleros en sus respectivos lugares. Me pregunto si Masoud Barzani est谩 al tanto de esta orden irresponsable, o sabe que esa informaci贸n se difunde entre la poblaci贸n. En mi opini贸n, es inconcebible que no lo sepa. Sin embargo, tambi茅n hay que saber que esta instrucci贸n y otras iniciativas similares de las propias fuerzas especiales del PDK suponen una grave amenaza.

El PDK est谩 construyendo nuevas bases en Metina y enviando tropas a la regi贸n. Con s贸lo unos metros de distancia entre la guerrilla y el PDK, una provocaci贸n podr铆a detonar en cualquier momento. Como muestran las im谩genes publicadas por el periodista Seyit Evran, en la regi贸n se est谩n llevando a cabo preparativos expl铆citos para la guerra.

Seg煤n las HPG (Fuerzas de Defensa Popular), las fuerzas del PDK transmiten inmediatamente las coordenadas correspondientes al Estado turco cuando ven una unidad guerrillera. A esto le sigue inmediatamente un bombardeo, lo que no puede ser una coincidencia. Por lo tanto, es muy probable que las acciones del PDK obedezcan a una intensa instigaci贸n del Estado turco. Sin embargo, el PDK debe distanciarse de un conflicto interno. Desgraciadamente, se sabe que ciertos individuos dentro del PDK est谩n intentando provocar dicho conflicto.

En resumen, no cabe duda de que se est谩n realizando intensos y valiosos esfuerzos por la unidad nacional. Sin embargo, cada vez es m谩s evidente que algunas declaraciones no tienen valor en la pr谩ctica sobre el terreno. La actitud del PKK (Partido de los Trabajadores de Kurdist谩n) respecto a esta cuesti贸n es clara, y la guerrilla se esfuerza por comportarse con prudencia. No se puede decir lo mismo del PDK. La sinceridad significa que lo que se dice se pone realmente en pr谩ctica. Por esta raz贸n, no creo que haya que cuestionar aqu铆 las intenciones. La intenci贸n se presenta abiertamente en la situaci贸n actual.

