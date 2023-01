Palestina llora una de sus mañanas más trágicas en los últimos años. Al menos nueve personas han sido asesinadas por el ejército israelí en Yenín, al norte de la Cisjordania. Entre los muertos, se cuenta una anciana de 60 años. La incursión en el campo de refugiados de la ciudad palestina ha dejado una veintena de heridos a su paso. Denuncian que los soldados israelíes han obstruido el trabajo del personal médico y las ambulancias. Desde que se inició el año hay al menos 29 víctimas fatales, las fuerzas israelíes han matado a más de un palestino por día en el 2023. Por ANRed.

Palestina llora una de sus mañanas más trágicas en los últimos años. Al menos nueve personas han sido asesinadas por el Ejército israelí en Yenín, al norte de la Cisjordania ocupada. Entre los muertos, se cuenta una anciana de 60 años. La incursión en el campo de refugiados de la ciudad palestina ha dejado una veintena de heridos a su paso. En lo que va de año, las fuerzas israelís han matado a más de un palestino al día, ya que, por ahora, hay más víctimas palestinas -al menos 29- que días en este 2023.

La tensión y el desgarro se apoderan de la ciudad de Yenín, foco de la violencia agravada en el último año por las ofensivas militares israelís en territorio ocupado. Después de la incursión de los soldados en el campo de refugiados de madrugada, la situación ha escalado hasta convertirse en una de las jornadas más letales del último lustro. Según el Ministerio de Salud palestino, las fuerzas israelís han obstruido el trabajo del personal sanitario y las ambulancias, disparando contra una de ellas. Los heridos se siguen sucediendo a las puertas de los hospitales pese a que los militares tratan de impedir que lleguen.

«Hay una invasión que no tiene precedentes en el período pasado, en términos de su tamaño y la cantidad de heridos«, ha afirmado Wissam Baker, director del hospital público de Yenín, a Al Jazeera. “El conductor de la ambulancia trató de llegar a uno de los mártires que estaba en el suelo, pero las fuerzas israelíes dispararon directamente a la ambulancia y les impidieron acercarse a él”, ha añadido. Además, según Baker, los soldados israelís han disparado botes de gas lacrimógeno hacia el hospital que se han filtrado en la planta de pediatría, causando lesiones por asfixia, incluso entre los niños.

Very concerning news from Jenin this morning. The Ministry of Health report four Palestinians killed and many wounded in an Israeli military raid on the camp.@PalestineRCS report ambulance crews have been prevented from reaching the injured and have come under attack

1/ pic.twitter.com/zFFBnYfXiG

— Rohan Talbot (@rohantalbot) January 26, 2023