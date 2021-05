–

De parte de ANRed May 17, 2021 7 puntos de vista

En estos momentos, mientras las bombas caen sobre la poblaci贸n en Gaza, y se conmemora un nuevo aniversario de la Nakba -cat谩strofe que se prolonga en el tiempo y que comenz贸 mucho antes de 1948-, este dossier intenta comprender, brindar miradas diferentes y complementarias, intentar encontrar un hilo de racionalidad entre tanto horror. Un repaso hist贸rico sobre diversos acontecimientos que resultan imprescindibles para poder analizar seriamente lo que motiva la tremenda actualidad que atraviesa la regi贸n y que sus autores presentan como una racionalidad re帽ida con la neutralidad y la pasividad. Por Colectivo De Comunicaci贸n Contrahegemon铆aWeb.

Palestina: de la Nakba al apartheid. La lucha de un pueblo por su liberaci贸n

La Nakba representa un punto de inflexi贸n en la historia del pueblo palestino, es un momento de quiebre, de ruptura que modific贸 todos los 贸rdenes de la vida de la sociedad. Pero no es el inicio ni la culminaci贸n de ese proceso colonialista, racista, de exterminio y desplazamiento por parte de Israel. Ciertamente es un momento devastador, traum谩tico para el conjunto de la sociedad palestina en la que se ha puesto en marcha un plan de limpieza 茅tnica que tendr谩 continuidad a lo largo de estos 73 a帽os, un proceso que apelar谩 a las masacres, a la destrucci贸n de centenares de pueblos y aldeas con el exterminio de gran parte de sus habitantes, a la expulsi贸n de su poblaci贸n nativa para convertirla en refugiada, la demolici贸n de hogares desde donde se les saca por la fuerza, la quema de cultivos y de olivos centenarios, el intento de eliminaci贸n, ocultamiento y/o negaci贸n de todos los registros hist贸ricos que den cuenta de la existencia de este pueblo, el intento de extirparles de la memoria colectiva.

El proyecto sionista sobre Palestina se va gestando mucho antes de la Primera Guerra Mundial y acaba con la convivencia arm贸nica que hasta entonces predominaba en esas tierras entre jud铆os, musulmanes y cristianos. El Congreso de Basilea (1897) preanuncia el exilio y la expulsi贸n que luego sobrevendr谩n, no sin el temor de sectores intelectuales, pol铆ticos y campesinos palestines que denuncian, reclaman, advierten el peligro en las diferentes oleadas migratorias de colones jud铆es que llegan, pero sin lograr poner freno al movimiento sionista. Internamente en Palestina, ya en los estertores del imperio otomano, las formas sociales comunitarias campesinas comienzan a resquebrajarse y una clase de notables va adquiriendo grandes extensiones de tierras de campesines empobrecides, mientras hacen negocios desde las ciudades y con occidente, adem谩s de ofrecer esos terrenos a colones jud铆es. El Fondo Nacional Jud铆o ser谩 uno de los m谩s beneficiados mientras la tierra, que era un bien comunitario, comienza a ser expropiada y apropiada por los nuevos colonos.

El Acuerdo Sykes-Picot (1916) anuncia la forma en que Inglaterra y Francia se repartir谩n lo que queda del imperio otomano al finalizar la guerra. El capitalismo y el colonialismo europeo avanzan en la zona para mantener cautivos a los pueblos 谩rabes en las fronteras estatales que trazan desde una modernidad euroc茅ntrica. Les interesaba el control de una regi贸n con enormes riquezas hidrocarbur铆feras, una posici贸n geogr谩fica estrat茅gica para sus planes de dominio, expansi贸n de capitales y mercado para sus productos. El padrinazgo de Inglaterra sobre el movimiento sionista desembocar谩 en la Declaraci贸n Balfour (1917), que establece la promesa de entregar una tierra que no le pertenec铆a a un movimiento pol铆tico que aspiraba a la construcci贸n de un Estado propio, declarando que la tierra estaba vac铆a, ignorando a sus verdaderos ocupantes y sus leg铆timos derechos. Esta Declaraci贸n fue el apoyo del que se sirvi贸 el Movimiento sionista para avanzar en sus planes colonizadores. En 1921 quedan delimitadas oficialmente las fronteras del pa铆s seg煤n intereses imperialistas y, ya bajo mandato brit谩nico, les palestines se ver谩n afectades, tanto por el colonialismo brit谩nico como por el proyecto sionista que va trazando internamente sus propias fronteras, tan pronto como puede avanzar en su expansionismo, tan pronto como puede transferir propiedades e instalar colonias mientras va expulsando a la poblaci贸n palestina. El sionismo va construyendo su mundo cerrado, una comunidad separatista, fuertemente cohesionada por la religi贸n e ideolog铆a, para dar paso apenas pueda a ese Estado-naci贸n 茅tnicamente homog茅neo que invisibilizaba a les habitantes de esas tierras bajo el falso lema 鈥渦na tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra鈥. Pero les resulta imposible hacer abstracci贸n de la existencia de un pueblo originario que est谩 enraizado a su tierra, con lealtades a sus aldeas y regiones de origen.

El pueblo palestino sabe que el tiempo corre en su contra y responde, no desde una unidad estatal de estructuras sociales modernas que no posee, sino desde sus propias estructuras comunitarias que advierten el peligro de expropiaci贸n y destrucci贸n de sus comunidades, realizando acciones tanto desde un sector urbano ilustrado como desde les campesines, cada uno defendiendo una territorialidad que saben que les pertenece. Entonces, se apelar谩 al uso de la prensa, a escritos y denuncias jur铆dicas contra la anexi贸n de tierras y que prueban el leg铆timo derecho, o insurrecciones civiles como el no pago de impuestos, luchas de mujeres -con gran participaci贸n activa-, rebeliones, huelgas, levantamientos armados como las revueltas que se inician en 1920 y que culminan en 1936-1939 con la Gran Revoluci贸n palestina (al-Tharwara al-Kubra).

A partir de 1930 el descontento contra el mandato brit谩nico se profundiza. En 1936 estalla una huelga que durar谩 seis meses paralizando al pa铆s, es el inicio de la revoluci贸n 谩rabe que ped铆a la detenci贸n de la inmigraci贸n jud铆a, la prohibici贸n de transferencia de tierras y la formaci贸n de un gobierno democr谩tico. La intervenci贸n de jefes de estados 谩rabes, fieles al colonialismo brit谩nico, lograr谩n la suspensi贸n de la huelga y de la lucha armada, pero se reanudar谩 al a帽o siguiente con mayor intensidad. Las manifestaciones masivas y acciones armadas ser谩n reprimidas salvajemente con matanzas, destrucci贸n de poblados, encarcelamientos, pero no ser谩 hasta 1939 que Inglaterra logre desarticular las revueltas. Mientras tanto, la direcci贸n sionista con el asesoramiento de oficiales brit谩nicos hab铆a formado su propio ej茅rcito paramilitar, la Hagan谩, como el brazo militar de la Agencia Jud铆a.

Despu茅s de la Segunda Guerra Mundial, en noviembre de 1947, la ONU presenta su plan de partici贸n que determinaba la divisi贸n del territorio en dos Estados, uno palestino y otro jud铆o. Este plan otorgaba el 56% de las tierras al proyecto sionista, apoyado por las potencias imperiales. Despu茅s de la guerra del 48-49 se quedar谩 con el 78% y en 1976 ocupar谩 el 22% restante.

La partici贸n entregaba al sionismo la mayor parte de la tierra f茅rtil adem谩s de aldeas palestinas. Les sionistas aceptan la resoluci贸n de manera t谩ctica como una etapa, les palestines la rechazan. Inglaterra anuncia su retirada de los territorios, ya hab铆a entrado en escena Estados Unidos, nuevo protector de los intereses sionistas que reconoce la importancia para sus intereses de esa alianza estrat茅gica en la regi贸n.

El mandato brit谩nico termina el 15 de mayo de 1948, el 14 de mayo, el sionismo declara Israel como Estado, meses antes, apenas conoce el plan de partici贸n, da comienzo al plan Dalet a manos de la Hagan谩, que ten铆a como objetivo vaciar a Palestina de su poblaci贸n nativa. Les palestines junto con la Liga 脕rabe van a una guerra que pierden mientras son sometides al desplazamiento m谩s grande de su historia, un promedio del 80% de su poblaci贸n es expulsada mediante la violencia y el terror y pasa a ser refugiada, las minor铆as que quedan en el territorio se convierten en ciudadanes de segunda y usurpadas una parte importante de sus tierras.

La Nakba no es un tiempo pasado en la historia del pueblo palestino, es presente continuo que Israel actualiza desde hace 73 a帽os a trav茅s de un sistema colonial de apartheid y ocupaci贸n permanente, no han cesado ni la limpieza 茅tnica ni el expansionismo. En estas 煤ltimas semanas, la ola de provocaciones y agresiones de supremacistas jud铆es y militares israel铆es contra la poblaci贸n palestina de Jerusal茅n Este, en el mes de Ramad谩n, se fueron intensificando hasta llegar a los ataques en la mezquita Al Aqsa, o impedir reuniones en la Puerta de Damasco, al tiempo que colones jud铆es hostigaban a residentes del barrio Sheikh Jarrah intentando provocar el desalojo de 茅ste.

As铆 viven las familias palestinas en territorios ocupados, con el peligro permanente de la expulsi贸n, la demolici贸n de viviendas, la discriminaci贸n y la segregaci贸n. Israel va creando una infraestructura que permite el avance colonizador mientras perfecciona el control sobre la vida cotidiana de la poblaci贸n nativa que incluye muros, vallas, puestos de control, una militarizaci贸n permanente y una fragmentaci贸n que impiden la libre circulaci贸n, comunicaci贸n y posibilidades de organizaci贸n. Saquea los bienes naturales, tierra, agua, minerales con los que se enriquecen las empresas que est谩n en los asentamientos. Colones jud铆es provocan incendios sobre las tierras cultivadas de les palestines con la intenci贸n de destruir su econom铆a y expulsarles de ellas. Practica permanentemente decenas de detenciones administrativas que incluyen a mujeres y ni帽es, sin cargos ni juicios, recluy茅ndoles en c谩rceles israel铆es que violan el derecho internacional y en las que frecuentemente sufren vej谩menes y torturas. Los cr铆menes tambi茅n se suceden, asesinatos a manos de militares o fuerzas de seguridad que hacen uso arbitrario de la fuerza excesiva y letal hacia mujeres, hombres, ni帽es. En todos los casos quedan impunes en incidentes sin justificaci贸n como el de Iyad al Halaq, de 32 a帽os, autista, baleado por la polic铆a israel铆 en Jerusal茅n. Tambi茅n como parte de los cr铆menes, las masacres a gran escala como la que sufre en estos momentos la Franja de Gaza (no es la primera vez que recibe bombardeos) con un n煤mero creciente de civiles muertos y destrucci贸n de su infraestructura, frente a una comunidad internacional que avala con su silencio c贸mplice en algunos casos, declaraciones tibias en otros, que no llegan a sanciones concretas contra la beligerancia de Israel, o como Estados Unidos con Biden en el gobierno, que apoya la escalada de violencia del estado ocupante.

La Franja de Gaza, atacada permanentemente, asediada por tierra, aire y mar, con un bloqueo impuesto desde el 2007, es la expresi贸n mayor del colonialismo israel铆 y una suerte de laboratorio para la prueba de su material b茅lico que luego exportar谩 a otros continentes. El racismo y la opresi贸n israel铆 mantienen a la poblaci贸n sin posibilidades de desarrollo econ贸mico, con niveles altos de desempleo y pobreza, con el agua contaminada y cortes permanentes de energ铆a el茅ctrica que afectan todos los 贸rdenes de la vida, pero de forma especial al sector de la salud, adem谩s de representar otra forma de ataque a la Franja. El problema en todos los casos y de todo el pueblo palestino es el sionismo y su pol铆tica de colonialismo.

En estos a帽os de ocupaci贸n, el pueblo palestino no dej贸 de luchar contra el colonialismo, lo hizo de diferente manera, seg煤n sus posibilidades en cada 茅poca de su historia, pero siempre se rebel贸 frente al invasor. La Nakba se actualiza permanentemente entre quienes viven en el exilio, los campos de refugiades, Cisjordania, Gaza o los territorios ocupados. La resistencia se mantiene y renueva pese a quien dec铆a que les viejes morir铆an y les j贸venes olvidar铆an, lo prueban en la actualidad les miles de j贸venes que han estado defendiendo los lugares sagrados, culturales, pol铆ticos y barrios en Jerusal茅n, las manifestaciones en Cisjordania, Lydda, Ramle, Akka, Haifa, Jaffa y toda la Palestina hist贸rica, pese a los arrestos, agresiones de todo tipo, intentos de linchamientos por parte de sionistas envalentonades, la unidad de lucha de todos los sectores de la Palestina y en articulaciones y tramas con les refugiades y la di谩spora, descarta la l贸gica de fragmentaci贸n territorial particularista que Israel ha pretendido imponer y expresa el convencimiento de que hay que acabar con la ocupaci贸n y el apartheid.

En el dossier que hoy iniciamos, encuentran un lugar voces del BDS (Movimiento de Boicot, Sanci贸n y Desinversi贸n) explicando la importancia de esta herramienta pol铆tica como defensa de derechos humanos, convocando al boicot a Israel, analizando sus inversiones en el mundo, especialmente en el terreno militar y del control social. Las mujeres, feministas y movimiento LGBTIQ+ sostienen luchas esenciales por sus derechos en los terrenos econ贸micos, sociales, pol铆ticos y culturales al tiempo que luchan tambi茅n por los derechos de autodeterminaci贸n y libertades fundamentales contra la ocupaci贸n y el apartheid, por tanto, no est谩n ausentes en este dossier. Voces de jud铆es comprometides con las luchas de emancipaci贸n humana, particularmente la Palestina, que se niegan a justificar la desposesi贸n y cr铆menes que comete el estado de Israel, reconocen el relato ficticio sobre el que se asienta, examinan los mitos que configuran la identidad israel铆 y el uso de los t茅rminos semitismo y antisemitismo que les sirve para protegerse de condenas y sanciones por su estado de apartheid. No menor es el rol que tuvo el laborismo en la justificaci贸n del sionismo, por eso tambi茅n una voz que cuestiona el mito del sionismo socialista. Otros textos nos brindan una visi贸n de los intereses geopol铆ticos que intervienen en la zona, an谩lisis necesarios para una mejor comprensi贸n de las disputas que suceden en el plano territorial, simb贸lico y de las identidades. Tambi茅n nos llegan voces que explican la situaci贸n que viven les trabajadores palestines bajo ocupaci贸n y las resistencias y luchas que vienen llevando a cabo la juventud palestina. Entrevistas a compa帽eres de la comunidad palestina en Argentina, que nos hablan de las resistencias y estrategias que desarrollan en nuestro pa铆s como comunidad en la di谩spora y en asociaci贸n con otras comunidades palestinas en el mundo, luchando desde los lugares en los que se encuentran por una Palestina libre. Expresiones de la cultura, la m煤sica, la pintura, el cine y el f煤tbol palestino, habitualmente invisibilizados. Una mirada cr铆tica sobre los acuerdos de Oslo o el debate sobre la posibilidad de uno o dos Estados como alternativa de soluci贸n para la regi贸n encuentran tambi茅n un espacio entre las notas de este dossier.

Como dec铆amos al comienzo, el dossier no quiere ni pretende ser neutral, sostenemos desde su diversidad, el firme derecho al retorno de todes les refugiades y bregamos por una Palestina libre y democr谩tica.

Por Zulema Beatriz Gonz谩lez, Sergio Zeta y el Colectivo de Comunicaci贸n ContrahegemoniaWeb

Creador de la imagen: Nayi Al-Al铆, dibujante palestino nacido en Galilea en 1936 y asesinado en Londres en 1987

Publicado originalmente en Contrahegemon铆aWeb