Handala, el icono de la amargura de Palestina

Trinidad Deiros

05.01.2014 Madrid

Naji Salim Husain al Ali vio la luz en 1937 en una aldea a medio camino entre Nazaret y el Mar de Galilea. Su familia, como la inmensa mayor铆a de los palestinos de la 茅poca, viv铆a del pastoreo y de esa tierra que muy pronto tuvo que abandonar. Su 茅xodo lo marc贸 la fecha que los 谩rabes conocen como la Nakba (cat谩strofe): la expulsi贸n de sus tierras y el exilio de m谩s de 700.000 palestinos, censados por Naciones Unidas, provocados por la proclamaci贸n del Estado de Israel y la primera Guerra 谩rabo-israel铆 en 1948. La magnitud de esta cat谩strofe no se puede entender sin considerar que la poblaci贸n palestina ascend铆a entonces a s贸lo 1,2 millones de habitantes: m谩s de la mitad de los palestinos quedaron ya entonces marcados por la di谩spora. Al Shajarah (El 谩rbol), la aldea de Al Ali, fue uno de los 480 pueblos palestinos que desaparecieron del mapa arrasados por el ej茅rcito israel铆.

El artista ten铆a diez a帽os cuando emprendi贸 la v铆a del exilio, la misma edad con la que dibuj贸 a Handala. Su infancia transcurri贸 luego en el campo de refugiados de Ain el Hilweh, en L铆bano; sus muros sirvieron de lienzo para sus primeros dibujos. Gassan Kanafani, un novelista palestino que comparti贸 el destino tr谩gico de Al Ali (muri贸 asesinado en 1971), se prend贸 de esos dibujos y consigui贸 que se publicaran en la revista Al Hurriya. As铆 empez贸 una carrera en la que el antiguo ni帽o refugiado verti贸 su protesta contra la injusticia de la que los suyos eran v铆ctimas. En una entrevista con la revista Index on censorship, en 1984, citada por el arabista Javier Barreda en un homenaje a Al Ali publicado en el n潞 47 de Naci贸n 脕rabe, el dibujante explica que su militancia pol铆tica y su participaci贸n en manifestaciones 鈥搎ue lo llevar铆an a la c谩rcel y al exilio en varias ocasiones鈥, no le bastaban: 鈥淟os agudos gritos que sent铆a en mi interior necesitaban un medio de expresi贸n diferente鈥. Aquellos gritos guiaron su mano al dibujar a Handala, parido en 1969 en Kuwait para la revista Al Siyyasa.

Al principio, el dibujo del ni帽o representaba a su autor. Con una diferencia: el personaje est谩 petrificado en el tiempo, es la imagen de un refugiado de diez a帽os que no crece: 鈥淗andala naci贸 con diez a帽os y siempre tendr谩 diez a帽os. Esa es la edad que yo ten铆a cuando dej茅 mi pa铆s. Handala s贸lo crecer谩 cuando retorne a Palestina. Las reglas de la naturaleza no se cumplen en 茅l. Es una excepci贸n, y las cosas s贸lo ser谩n naturales cuando retorne a su tierra. Este ni帽o es una representaci贸n simb贸lica de m铆 mismo y de todos los que viven y sufren la misma situaci贸n. Se lo ofrec铆 a los lectores y lo llam茅 Handala, como s铆mbolo de la amargura鈥. Handala proviene de Al Handal, el nombre 谩rabe de la coloqu铆ntida o tuera (Tuera es tu voz para mi o铆do, tuera, dicen unos versos de Miguel Hern谩ndez), una planta de ra铆ces tan profundas que vuelve a crecer aunque la arranquen, pero cuyo fruto es tan amargo que ni los hambrientos animales del desierto se alimentan de ella. El personaje del peque帽o refugiado encarna 鈥渓a amargura, la resistencia y la dignidad鈥 de Palestina, explica el artista 谩rabo-estadounidense Fayeq Oweis en uno de sus ensayos sobre la obra de Al Ali.

En las primeras vi帽etas, el ni帽o mostraba su rostro pero, a partir de 1973, su figura aparecer谩 de espaldas, un cambio que increment贸 su carga simb贸lica. Con el tiempo, el dibujo lleg贸 a encarnar a la propia conciencia de su autor. Naji al Ali explicaba: 鈥淗andala es un icono que me protege de ciertas conductas y del desarraigo. Es leal a Palestina (鈥), me protege de la cobard铆a y me impide echarme atr谩s. A pesar de su aspecto, tiene un coraz贸n puro. Tiene las manos cruzadas a la espalda como se帽al de rechazo, en un momento en el que circulaban las soluciones propuestas por Estados Unidos y el sistema. Se las dibuj茅 as铆 tras la Guerra de Octubre de 1973 [la guerra del Yom Kippur], cuando comenc茅 a olfatear el olor de lo que [Henry] Kissinger llevaba en su cartera鈥.