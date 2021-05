–

De parte de Nodo50 May 14, 2021 7 puntos de vista

Resumen de Medio Oriente, 13 de mayo de 2021.

Despu茅s de los ataques de esta madrugada, Israel ha vuelto a golpear a Gaza con varios proyectiles. Israel est谩 atacando intencionalmente recintos civiles densamente poblados, escuelas, hospitales, edificios p煤blicos y los sistemas de electricidad y agua de Gaza.

Esta noche 13 m谩rtires durante el bombardeo israel铆 en la Franja de Gaza. Los equipos de rescate en Gaza informaron hoy jueves por la noche, que han recuperado seis partes de cuerpos en el 谩rea de Sheikh Zayed, en el norte de la Franja de Gaza. Entre los escombros se logr贸 sacar los cuerpos sin vida de un matrimonio, la mujer embarazada y sus cuatro hijos. La familia entera fue asesinada como resultado de los bombardeos indiscriminados con misiles de la aviaci贸n militar israel铆 a sectores civiles densamente pobladas en el 谩rea de Sheikh Zayed.

En otro sector de Gaza, los equipos de rescate pudieron sacar a otros cuatro muertos de la aldea de Umm al-Nasr en el norte de la Franja de Gaza y 15 heridos como resultado de los continuos y violentos bombardeos de artiller铆a israel铆 a la aldea y sus alrededores.

Otros dos j贸venes fueron asesinados por misiles lanzados desde aviones de combate israel铆es en Dawr Al-Dahdouh, al sur de la ciudad de Gaza, y otros dos m谩rtires del barrio de Al-Sabra en la ciudad de Gaza.

Cinco ciudadanos murieron esta tarde, como resultado de los ataques de los aviones de combate israel铆es que bombardearon una casa en el campamento de Al-Bureij en el centro de la Franja de Gaza. El bombardeo tuvo como objetivo una casa de la familia Issa en el campamento de Al-Bureij sin previo aviso, lo que provoc贸 la muerte de varios miembros y heridos de la misma familia y vecinos.

Los aviones israel铆es tambi茅n llevaron a cabo incursiones violentas en el oeste de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza y en el sector conocido como el complejo Marriott en el noroeste de la Franja de Gaza, sin anunciar heridos.

El n煤mero de m谩rtires que se elev贸 durante la agresi贸n que hasta el momento es de 103 m谩rtires, incluidos 23 ni帽os y 11 mujeres, mientras que el n煤mero de heridos super贸 los 530, muchos se encuentran en un estado cr铆tico.

Esta ma帽ana la ciudad de Gaza ha vuelto a ser objetivo de los ataques a茅reos israel铆es. Despu茅s de la tensi贸n vivida esta madrugada, Israel ha golpeado varias casas de miembros de alto rango del grupo militante Hamas y un cuartel general de la polic铆a del territorio, seg煤n han confirmado las fuerzas armadas.

Israel apunta a objetivos civiles en sus ataques

Israel est谩 atacando intencionalmente recintos civiles densamente poblados, escuelas, hospitales, edificios p煤blicos y los sistemas de electricidad y agua de Gaza. El elevado numero de victimas y el impresionante nivel de destrucci贸n confirma que la ofensiva israel铆 tiene por objetivo sembrar el terror entre la gente.

Esta ma帽ana se ha informado que el n煤mero de v铆ctimas de la agresi贸n israel铆 a la Franja de Gaza ascendi贸 a 91 m谩rtires y 388 heridos.

El Ministerio de Salud en Gaza inform贸 que 91 civiles murieron, incluidos 17 ni帽os, 6 mujeres y una persona mayor, y 388 civiles resultaron heridos, incluidos 115 ni帽os y 50 mujeres.

Aviaci贸n militar israel铆 atac贸 con sus misiles a la torre Al-Shorouq en el centro de la ciudad de Gaza, siendo la tercera torre derrumbada en 24 horas.

Ayer fueron bombardeadas otras 2 torres. La aviaci贸n israel铆 lanz贸 misiles sobre un edificio habitacional, Torre Hanadi de 14 pisos y 80 apartamentos, dejando a las familias sin techo. Otros edificios est谩n siendo bombardeados. Horas mas tarde la aviaci贸n militar israel铆 bombarde贸 y destruy贸 otro edificio: la Torre Al-Jawhara en Gaza que alberga a viviendas y oficinas de 14 medios de comunicaci贸n.

La UNRWA condena asesinato de ni帽os

En un comunicado la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Pr贸ximo (UNRWA, por sus siglas en ingl茅s) conden贸 este martes de forma en茅rgica el asesinato de refugiados palestinos en la zona de Beit Hanoun, Gaza. 鈥Condenamos en los t茅rminos m谩s en茅rgicos el asesinato ayer de cuatro menores refugiados de #Palestina cerca del campamento de refugiados de Palestina de Beit Hanoun, Gaza. Eran de la misma familia. Ten铆an menos de 12 a帽os y asist铆an a nuestras escuelas鈥.

Israel se prepara para un escenario de operaci贸n militar terrestre en la franja de Gaza tras cuatro d铆as de ofensiva contra Ham谩s, sin precedentes desde la guerra de 2014. La concentraci贸n de tropas, artiller铆a y carros de combate se ha intensificado en las 煤ltimas horas, seg煤n confirm贸 este jueves un portavoz del Ej茅rcito sionista citado por Reuters, que se帽al贸 que el despliegue de tropas de combate se est谩 llevando 鈥渆n varias etapas de preparaci贸n de las operaciones terrestres鈥. El Gabinete de Seguridad, el 贸rgano del Gobierno que toma las decisiones clave en caso de guerra, tiene previsto reunirse a las 21.00 (las 20.00, hora peninsular espa帽ola) en el cuartel general de las Fuerzas Armadas en Tel Aviv para examinar los planes de la denominada Operaci贸n Guardi谩n de los Muros, desencadenada en la tarde del lunes.

El jefe del Ej茅rcito, el general Avi Kochavi, ha ordenado hasta el momento el despliegue de tres brigadas en la frontera, mientras el Estado Mayor de la Divisi贸n Sur ultima los planes de contingencia. Al menos 83 palestinos 鈥攅ntre milicianos y civiles, incluidos 17 ni帽os鈥 han muerto en las incursiones a茅reas israel铆es desde el lunes. Por el disparo de m谩s de un millar de cohetes desde el enclave han perecido siete personas en Israel, entre ellas dos menores y un soldado.

Los responsables de Ham谩s parecen estar dispuestos a un alto el fuego en nombre de las milicias isl谩micas de Gaza, seg煤n informa Al Jazeera, pero Israel mantiene su rechazo a una tregua mientras siguen cayendo cientos de cohetes (1.600 han sido disparados en poco m谩s de tres d铆as) sobre el sur y el centro del pa铆s. 鈥淎hora no es el momento de hablar鈥, ha citado la prensa hebrea las palabras del jefe del Shin Bet (servicio de inteligencia interior), Nadav Argaman, quien dirige la estrategia de asesinatos selectivos de decenas de comandantes de Ham谩s y la Yihad Isl谩mica. Hasta que la aviaci贸n no haya agotado la lista de su banco de datos de objetivos militares en la franja de Gaza, con el fin de reforzar la capacidad de disuasi贸n de Israel, no se espera que se rebaje el nivel de las hostilidades.

Pagar el precio

La escalada desatada tras el disparo de cohetes sobre Jerusal茅n, que se atribuy贸 Ham谩s el lunes, entr贸 en la madrugada de este mi茅rcoles en una espiral descontrolada. Las operaciones militares arrasaron edificios de varias alturas que albergaban dependencias de partidos y milicias islamistas, y cuyos vecinos hab铆an sido evacuados. Medio centenar de inmuebles, entre ellos las comisar铆as, quedaron destruidos por los misiles de la aviaci贸n israel铆. Este jueves, un nuevo bombardeo ha destrozado las oficinas del Banco Nacional Isl谩mico, la principal entidad bancaria de Ham谩s, seg煤n el Ej茅rcito israel铆.

Fue una noche de asesinatos selectivos de 16 mandos clave de las milicias de Ham谩s y la Yihad Isl谩mica. Guiados por el Shin Bet (el servicio de inteligencia interior), drones y cazas de la Fuerza A茅rea liquidaron a Bassem Issam, comandante de las Brigadas Ezzedin Al Qassam, brazo militar de Ham谩s, en la ciudad de Gaza, y a otros jefes de unidades y directores t茅cnicos de la producci贸n y lanzamiento de cohetes, as铆 como a Hasan Kaogi, responsable del servicio de contraespionaje en la Franja. Seg煤n ha informado el ej茅rcito israel铆, la aviaci贸n alcanz贸 los domicilios del comandante de Jan Yunis (en el sur del enclave), Rafah Salameh, y del jefe del aparato de inteligencia de la milicia, Mohamed Yizuri.

鈥淓sto es solo el principio. Les vamos a golpear como nunca hab铆an imaginado鈥, advirti贸 el primer ministro israel铆, Benjam铆n Netanyahu. El jefe del Gobierno hab铆a llamado la v铆spera a 鈥渉acer pagar el precio鈥 a los responsables de la oleada de ataques con cohetes en el sur del pa铆s, que se han extendido desde la zona perif茅rica de la franja de Gaza hasta la ciudad de Beersheva, y en el centro, que han golpeado al 谩rea metropolitana de Tel Aviv.

El l铆der m谩ximo de Ham谩s, Ismail Haniya, ha convocado 鈥渦na cruzada por Jerusal茅n鈥. 鈥淪i los israel铆es quieren intensificar su ofensiva, la resistencia isl谩mica est谩 preparada. Y si quieren parar la escalada, tambi茅n estamos listos鈥, asegur贸 Haniya en un comunicado que exig铆a a cambio el fin de los bombardeos sobre Gaza y la salida de las fuerzas de seguridad de la mezquita de Al Aqsa de Jerusal茅n, donde el pasado viernes se desencaden贸 una ola de violencia.

La ret贸rica b茅lica hace presagiar que las hostilidades se van a prolongar, sin perspectivas de alcanzar una tregua a corto plazo, a pesar de los intentos de mediaci贸n internacional. El jefe de la diplomacia de la Uni贸n Europea, Josep Borrell, reclam贸 este mi茅rcoles el fin inmediato de la escalada de violencia para evitar un conflicto generalizado. 鈥淓s necesario tomar medidas para que el conflicto no afecte a la poblaci贸n de ambos bandos鈥, advirti贸.

En Lod, en la zona central, murieron un hombre de 52 a帽os y su hija, de 16, ambos miembros de la minor铆a 谩rabe israel铆, al recibir el impacto directo de un proyectil en su coche. La 煤nica v铆ctima israel铆 no civil es un soldado cuyo veh铆culo sufri贸 el ataque de un misil antitanque lanzado por la Yihad Isl谩mica junto a la frontera de Gaza. Un ni帽o de seis a帽os pereci贸 tambi茅n anoche tras una salva de disparos de misiles contra la ciudad de Sderot, en las inmediaciones de la Franja.

ESTADO DE EMERGENCIA POR LA PROTESTA DE LOS 脕RABES ISRAEL脥ES

Tras una noche de disturbios con m谩s de 150 谩rabes detenidos, en la que ardi贸 una sinagoga y varios veh铆culos quedaron calcinados en Lod (a 15 kil贸metros de Tel Aviv), el Gobierno israel铆 declar贸 este mi茅rcoles el estado de emergencia en una ciudad con poblaci贸n 谩rabe por primera vez desde 1966. Hasta entonces, los palestinos que permanecieron en el territorio de Israel tras su nacimiento como Estado, en 1948, estuvieron sometidos a un r茅gimen de excepci贸n. El estallido de Lod, una de las llamadas ciudades mixtas en Israel, se desat贸 tras la muerte a tiros de un joven 谩rabe ocurrida el lunes en una reyerta con un grupo de jud铆os. Las protestas que se desencadenaron en la noche del martes, tras el entierro del joven, fueron reflejo del malestar de una quinta parte de la poblaci贸n del pa铆s que a煤n se sigue considerando sometida a una ciudadan铆a de segunda clase.

Otras ciudades de la minor铆a 谩rabe israel铆 como Acre, Nazaret y Um al Fahm (norte) y Jaffa (en la periferia de Tel Aviv) fueron tambi茅n escenario de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes que quer铆an mostrar solidaridad con los palestinos de Jerusal茅n y de la franja de Gaza con una misma bandera nacional.

鈥淗emos perdido el control de la situaci贸n por completo鈥, dijo en televisi贸n el alcalde de Lod, Yair Revivo. El primer ministro, Benjam铆n Netanyahu, y el ministro de Defensa, Benny Gantz, se trasladaron a la ciudad para participar en una reuni贸n de evaluaci贸n de seguridad. El presidente del Estado de Israel, Reuven Rivlin, equipar贸 el estallido de violencia a un 鈥減ogromo鈥 como los que sufrieron los jud铆os en Europa oriental hasta el siglo XX.

La polic铆a de fronteras (cuerpo militarizado) ha desplegado 16 batallones de refuerzo en Lod, donde anoche entr贸 en vigor un toque de queda desde las 20.00 hasta el amanecer para contener la revuelta.

La crisis se ha extendido tambi茅n a Cisjordania, donde se han producido enfrentamientos con el Ej茅rcito en puestos de control fronterizos, y donde se ha producido la muerte de tres palestinos en choques con el ej茅rcito desde el lunes. En Jerusal茅n, seg煤n anticip贸 un portavoz policial, se ha reforzado el despliegue de las fuerzas de seguridad en previsi贸n de incidentes en las festividades que siguen al mes sagrado musulm谩n del Ramad谩n.

En Israel, el conflicto de Gaza ha afectado a infraestructuras cr铆ticas, como el aeropuerto internacional de Ben Gurion, al sureste de Tel Aviv, que ha visto limitadas sus operaciones.

Fuente: Corresponsal de PalestinaLibre.org en Jerusal茅n ocupada, Agencias y fuentes propias.