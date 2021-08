–

RESUMEN

LATINOAMERICANO – 09/08/2021

Juan Carlos Sanz

El juicio a Juana Ruiz se

reanuda tras cuatro meses detenida. La defensa impugnará las

acusaciones. Se trata de la primera vez en tiempos recientes que una

persona con ciudadanía exclusiva española recibe el inflexible

trato que la justicia militar israelí aplica sistemáticamente desde

hace 54 años a los residentes en los territorios ocupados

palestinos.

El juicio ante un

tribunal militar de Israel a la cooperante

española Juana Ruiz Sánchez, de 62 años, se reanuda este

martes tras más de dos meses de suspensión. Desde su detención, en

la que una veintena de soldados irrumpieron en la madrugada del 13 de

abril en su casa de las afueras de Belén, la trabajadora humanitaria

en una ONG sanitaria palestina permanece entre rejas por un calvario

judicial que amenaza con alargarse. La justicia castrense la acusa de

pertenencia

a una “organización ilegal” que desvió fondos de la

cooperación internacional a un grupo palestino calificado como

terrorista. Su defensa prevé impugnar ahora los cargos y pedir su

inmediata excarcelación, o al menos su pase a la situación de

arresto domiciliario. Pero, tras el relevo en su equipo de abogados,

el proceso

puede prolongarse a causa de la detención de otros miembros de

su ONG.

Juana Ruiz se encuentra

internada en el vetusto

penal de Damon, en las montañas boscosas que rodean Haifa (en la

costa norte de Israel) junto a decenas de presas palestinas “de

seguridad” (nacionalistas). Atrás quedaron las semanas de

aislamiento en la celda en una cárcel próxima a Tel Aviv y los

largos interrogatorios por los agentes del Shin Bet (servicio de

seguridad interior). “Juana se encuentra mejor, al menos no está

sola”, aseguran fuentes diplomáticas conocedoras de la asistencia

consular a la cooperante española. “Pero las recientes detenciones

en el seno de su organización pueden originar nuevas acusaciones”,

advierten las fuentes citadas, que temen que no se le permita salir

de prisión mientras los servicios de seguridad no completen las

investigaciones.

Hace un mes fue detenida

también la palestina Shatha

Odeh, directora ejecutiva de Comités de Trabajo para la Salud (HWC,

por sus siglas en inglés), ONG en la que trabajaba Ruiz desde hace

más de tres décadas en el área de cooperación internacional. En

la misma redada fueron arrestadas por fuerzas militares otras 10

personas de la organización. A todas ellas se les acusa de

participar en una red para “introducir ilegalmente fondos en los

territorios palestinos”, que fueron desviados hacia el Frente

Popular de Liberación de Palestina (FPLP), grupo considerado

terrorista por Israel y la Unión Europea, “mediante fraude,

falsificación y engaño” a los donantes de países europeos.



“El martes voy a

impugnar todos los cargos. No hay ninguna evidencia consistente,

ninguna prueba”, ha adelantado Avigdor Feldman, actual letrado de

la cooperante española. “Todo forma parte de una operación de

Israel para acusar sin base a asociaciones de la sociedad civil que

realizan tareas humanitarias en los territorios palestinos”,

subraya Feldman, fundador de la Asociación de Derechos Civiles de

Israel y que fue letrado de Mordejai

Vanunu, el técnico nuclear que desveló la existencia del

programa secreto de armas atómicas de Israel.

Feldman ha relevado al

frente de la defensa de Juana Ruiz a la abogada Gabriela Laski, quien

representó hace tres años ante la justicia militar a la adolescente

palestina Ahed Tamimi, convertida en icono de su pueblo tras

haber abofeteado a un soldado que había irrumpido en su casa en

Cisjordania. Laski dejó la defensa tras resultar elegida diputada

por el partido Meretz (izquierda pacifista).



“La familia ha tenido

que abrir una cuenta

de recogida de fondos para sufragar los elevados gastos de la

defensa jurídica”, precisa un comunicado difundido el domingo por

la plataforma de apoyo a Juana Ruiz, integrada por 140 organizaciones

en España. “Gracias a la enorme solidaridad de cientos de personas

y organizaciones se ha logrado obtener ya el 60% del total

necesario”. “Esperamos que el juicio sirva para demostrar que las

acusaciones son falsas y para lograr su libertad tras cuatro meses de

encarcelamiento injusto y arbitrario”, resalta el comunicado.

En una situación que

fuentes diplomáticas calificaron de “presión

psicológica y psíquica”, Ruiz tardó más de dos semanas en

recibir sus efectos personales tras su detención, como las gafas de

lectura, y no se pudo cambiar de ropa con vestimentas propias. La

cooperante española debe tomar medicación a causa de una enfermedad

crónica y estuvo sumida en un estado depresivo durante varias

semanas por el permanente aislamiento al principio de su detención.

También tuvo que firmar documentos en hebreo, lengua que no conoce,

sin la presencia de un intérprete. Se trata de la primera vez en

tiempos recientes que una persona con ciudadanía exclusiva española

recibe el inflexible trato que la justicia militar israelí aplica

sistemáticamente desde hace 54 años a los residentes en los

territorios ocupados palestinos.

Implicación del

Gobierno español

El relevo en el equipo de

defensa de la cooperante presa ha coincidido también con el cambio

de titular de Exteriores en España. En su primer

contacto con el jefe de la diplomacia israelí, Yair Lapid, el

nuevo ministro, José Manuel Albares, se interesó el mes pasado por

la situación de la trabajadora humanitaria encarcelada. Albares

precisó también en una comparecencia parlamentaria que se iba a

implicar personalmente en el asunto.

El interés oficial topa,

sin embargo, con la lenta marcha del proceso en Israel, entre otras

razones, por el paréntesis en el cambio de letrados.

Previsiblemente, el juez militar no dictará este martes en el

tribunal

militar de Ofer (Cisjordania) una resolución tras haber

escuchado la impugnación de la defensa y los eventuales nuevos

cargos presentados por la Fiscalía. Si la vista queda aplazada para

septiembre, alertan fuentes diplomáticas, corre el riesgo de

coincidir con las vacaciones judiciales del Año Nuevo judío. El

Gobierno israelí está barajando también la hipótesis de un nuevo

confinamiento general durante ese periodo festivo de tres semanas de

duración a causa del auge de los contagios por la covid-19. En los

anteriores confinamientos la actividad de los tribunales quedó

reducida a los casos más urgentes.

●

La

detención de Juana

Teresa Aranguren

Israel trata de dar

envoltura legal a lo que es un atropello de los derechos humanos y

una presunta justificación jurídica a las prácticas atroces de la

ocupación. Hay todo un entramado legislativo diseñado para

justificar lo injustificable, desde la tortura hasta el robo de la

tierra.

Si no hay un nuevo

aplazamiento, que ya van tres, Juana Ruiz irá a juicio este 10 de

agosto. Ante un tribunal militar israelí. Al igual que a toda la

población palestina de los territorios ocupados, a Juana se le

aplica la legislación militar, no así a los colonos para los

que rige la justicia ordinaria. Es una de las manifestaciones del

régimen de apartheid que Israel ha impuesto en

territorio palestino. Y conviene recordar que las colonias, todas,

son una violación flagrante de la legislación internacional y,

según los términos de la Convención de Ginebra, al ser acciones

que buscan “trasformar la demografía” del territorio ocupado en

beneficio de la potencia ocupante, pueden ser consideradas “crímenes

de guerra”. Pero esa es otra historia o quizá no.

A Juana la detuvieron

bajo una figura supuestamente legal: “Detención con propósito de

interrogatorio” por la que se puede arrestar a una persona sin

comunicarle los cargos de los que se le acusa durante un periodo

máximo de 75 días, lo cual es ya una aberración jurídica

aunque no tan escandalosa como la fórmula de la detención

administrativa que Israel aplica a la población palestina bajo

ocupación militar y que supone una detención sin cargos

prorrogable de seis en seis meses, indefinidamente. Hay casos en

que esta prórroga ha durado años.

De cualquier modo, de lo

que se trata es de dar envoltura legal a lo que es un atropello de

los derechos humanos y una presunta justificación jurídica a

las prácticas atroces de la ocupación. Hay todo un entramado

legislativo diseñado para justificar lo injustificable, desde la

tortura hasta el robo de la tierra. Por poner un ejemplo recordaré

la llamada “ley de la propiedad de los dueños ausentes”

dictada al poco de la creación de Israel que permitió al nuevo

Estado quedarse con las propiedades de todo palestino que estuviera

fuera de su vivienda en la fecha en la que se proclamó el Estado, 15

de mayo de 1948. Esto afectó a los bienes de todos aquellos que

habían sido expulsados de sus hogares en las operaciones de “vaciado

de población palestina” llevadas a cabo por milicias sionistas,

luego ejército israelí, en los meses previos y posteriores a la

creación del Estado de Israel y a quienes, sin salir de Palestina,

huyeron de las zonas de combate hacia lugares más seguros en casas

de parientes o en una segunda residencia en el campo. Desde humildes

labranzas a grandes mansiones, todo pasó a manos del recién creado

Israel. Sus dueños nunca han podido recuperarlas. La ley de la

propiedad de los dueños ausentes nunca ha sido derogada. Una ley

para cubrir la limpieza étnica y el robo de la tierra.

De entonces hasta ahora

los métodos quizás se han refinado, pero el objetivo

sustancialmente sigue siendo el mismo: eliminar o cuando menos

reducir al mínimo la presencia palestina, la del pasado y la del

presente, la que existió y la que existe y resiste en tierra

palestina.

La detención de Juana

tuvo lugar en la madrugada del 13 de abril. 20 soldados israelíes

armados hasta los dientes irrumpieron en su casa en Beit Sahur en el

distrito de Belén y se la llevaron. Ni siquiera tuvo tiempo de

recoger sus gafas. Durante tres semanas estuvo detenida sin cargos y

sin que nadie de su familia pudiera visitarla. Su marido, Elías

Rishmawi, médico palestino de Belén, se presentó cada día a las

puertas de todas las prisiones en las que estuvo detenida sin saber

aún de qué se le acusaba.

Finalmente, ya en

mayo, se formalizaron los cargos: tener vínculos con una

organización ilegal y desvío de fondos para financiar dicha

organización. Se trata del Frente Popular para la liberación de

Palestina (FPLP), un partido político de raíz marxista fundado por

el médico cristiano George Habash en los años 60, cuando la lucha

armada para recuperar la tierra de la que habían sido expulsados

formaba parte sustancial de la estrategia de las organizaciones

palestinas. El Frente, así se le conoce popularmente, es, junto a

FATAH, la formación política más antigua de la resistencia

palestina y tuvo entre sus filas figuras tan relevantes como el gran

escritor Gassan Kanafani asesinado por el Mossad en Beirut en 1972.

En la actualidad, el FPLP que, al igual que el resto de los partidos

políticos palestinos, ha ido evolucionando con el tiempo, es una

formación de izquierdas con representación parlamentaria más bien

escasa pero con un notable prestigio social. El hecho de que, a

instancias de Israel, Estados Unidos y la Unión Europea hayan

incluido al FPLP en su listado de organizaciones terroristas, lo

ha convertido en excusa perfecta para criminalizar toda actividad

social, humanitaria, asistencial o política de carácter

progresista.

Israel siempre ha

preferido a las organizaciones islamistas frente a las formaciones

tradicionales del movimiento nacional palestino de carácter laico y

modernizador; esgrimir la amenaza islámica es un método muy

eficaz para acallar críticas, queda mejor decir que se está en

guerra contra Hamás que contra una población indefensa y atrapada,

mientras una lluvia de bombas cae sobre Gaza. Además, los términos

político-religiosos están en sintonía con la ideología que

sustenta el Estado que se proclama “Estado judío” y cuyas leyes

establecen una clara diferencia entre ciudadanos judíos y no judíos

porque solo los primeros pueden ser considerados miembros de “la

nación judía”.

No son las mezquitas

lo que inquieta a las autoridades israelíes, sino las asociaciones

de mujeres, los centros culturales, las fundaciones que fomentan la

investigación, las bibliotecas, los grupos de teatro, los

círculos de escritores, los sindicatos de campesinos y pescadores,

las agrupaciones de abogados y juristas, las asociaciones de

periodistas, las ONG que trabajan en proyectos educativos o

sanitarios…En los últimos meses varias organizaciones de

carácter humanitario y social han sido intervenidas por el ejército

israelí en Cisjordania, entre ellas la Asociación de mujeres de

Ramala, la ONG ADAMER que atiende a los presos palestinos en cárceles

israelíes, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola, el Centro

para la Investigación y el Desarrollo de Bisan, la DCI una ONG en

Defensa de la Infancia y los Comités de Trabajadores de la Salud

(HWC ) donde desde hace décadas trabaja Juana Ruiz. En plena

pandemia y en pleno proceso de vacunación, las 14 clínicas que HWC

regentaba y que estaban llevando a cabo ese trabajo en Cisjordania

han sido cerradas por el ejército israelí. Todo aquello que

promueve el desarrollo y la cohesión de la sociedad palestina

termina resultando sospechoso para las autoridades israelíes. La

estrategia es acabar con todo aquello que permite a la población

palestina resistir la atrocidad cotidiana de la ocupación, quebrar

las redes de solidaridad interna que, pese a todo y frente a todo,

hacen que la sociedad palestina no se hunda en la desesperanza. Y

también, minar los vínculos de cooperación entre la sociedad

palestina y Europa, ya que los fondos supuestamente desviados por la

organización HWC y los de la mayoría de ONG palestinas provienen

básicamente de la UE.

A este respecto y en

respuesta a una pregunta de la europarlamentaria Soraya Rodríguez,

el representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y

Política de Seguridad, Josep Borrell, ha afirmado que “no ha

encontrado pruebas fundamentadas de uso indebido o desviación de

fondos en Palestina”. La respuesta de Borrell, pronunciada

apenas tres días antes de la fecha fijada para el juicio, parece

echar por tierra las acusaciones israelíes o cuando menos indica que

la UE no se las traga. Lo cual es reconfortante en tanto que europeos

pero escasamente eficaz a la hora de cambiar la estrategia de la

ocupación israelí.

Juana Ruiz es ciudadana

española y por tanto europea y es de suponer que tanto el Gobierno

de España como las instituciones de la UE están realizando

gestiones que el lenguaje diplomático suele calificar de discretas,

por no decir secretas, ante el Gobierno israelí. No dudo de la

buena fe de quienes llevan a cabo esas hipotéticas y discretas

gestiones, pero eso no basta. Esta no es una cuestión de

soberanía y respeto a las leyes de otro país porque las leyes que

Israel aplica en los territorios palestinos ocupados, las que está

aplicando en el caso de Juana Ruiz, no son respetables, son leyes

coloniales, leyes que avalan el apartheid, el castigo colectivo y en

muchos casos el crimen de guerra. Esta es una cuestión de derechos

humanos y frente a eso no cabe la discreción ni el silencio.

Juana Ruiz está a

punto de cumplir 63 años y, desde hace más de 30, vive con su

familia en Beit Sahur, en el distrito de Belén, en la

Cisjordania ocupada; esta española de Palestina o palestina de

España es una persona muy querida por sus vecinos y por todos

aquellos, sean cooperantes, periodistas o simples viajeros, que han

pasado por Belén y por su casa. Porque su casa, hospitalidad

árabe o hispana o ambas a la vez, siempre está abierta al visitante

y al amigo.

Esta mujer afable y

solidaria lleva encarcelada cuatro meses y va a ser juzgada por un

tribunal militar israelí en virtud de una legislación colonial

diseñada no para impartir justicia, sino para aplastar todo indicio

de resistencia a la ocupación militar de Palestina.