De parte de ANRed July 5, 2022 184 puntos de vista

El primer informe que llego desde Estados Unidos determin贸 que la bala que asesino a la periodista de Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, parti贸 de las fuerzas israeli茅s. Un segundo informe diluyo la responsabilidad diciendo que el disparo pudo haber sido sin intenci贸n. El gobierno palestino acusa de falsear pruebas. La familia de la periodista catal贸go de 芦insulto禄 al 煤ltimo informe. Mientras la ONU inform贸 que 60 palestinos murieron en el 2022, entre ellos 14 menores y 5 mujeres. Por ANRed.

Hace dos semanas tambi茅n coincidia el primer informe norteamericano con el realizado por la ONU. 芦Todas las informaciones que hemos recabado -incluyendo las del ej茅rcito israel铆 y del fiscal general palestino- corroboran que los disparos que mataron a Abu Akleh y que hirieron a su colega Ali Sammoudi proven铆an de las fuerzas de seguridad israel铆es y no de tiroteos indiscriminados de palestinos armado禄, aseguraba la vocera del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani.

Ayer, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, apoyaba el nuevo informe que dilu铆a responsabilidad diciendo que los investigadores no han llegado a 芦una conclusi贸n definitiva禄 sobre el origen de la bala porque estaba 芦muy da帽ada禄. Y se帽alaba que el informe aseguraba 芦no tener razones para creer que (los disparos) fueron intencionados禄, sino el resultado de 芦tr谩gicas circunstancias禄 durante una operaci贸n liderada del Ej茅rcito israel铆 contra facciones de la Yihad Isl谩mica.

La cuesti贸n es que muchos testigos aseguraron que las fuerzas israelies disparaban contra periodistas. Varios medios de comunicaci贸n como la CNN, The Washington Post, The New York Times o Al Yazira llevaron a cabo sus propias investigaciones y explicaron que es 芦muy probable禄 que la periodista haya muerto por balas israel铆es.

El gobierno y la Organizaci贸n para la Liberaci贸n de Palestina (OLP) criticaron hoy los resultados de una investigaci贸n estadounidense, 鈥淣o permitiremos intentos de ocultar la verdad o referencias t铆midas al se帽alar con el dedo acusador a Israel鈥, escribi贸 en Twitter el secretario general de la OLP, Hussein Al Sheikh.

El dirigente palestino afirm贸 que Tel Aviv es responsable de la muerte de la comunicadora, quien perdi贸 la vida mientras cubr铆a una redada de los militares en la cuidad de Jenin, ubicada en el norte de la ocupada Cisjordania. No aceptaremos ninguna manipulaci贸n del resultado de las investigaciones sobre este crimen, advirti贸, por su parte, el vocero de la presidencia palestina, Nabil Abu Rudeina.

La familia de la asesinada periodista palestina Shireen Abu Akleh cuestion贸 hoy con dureza el informe forense de expertos en EE.UU que no llegaron a una conclusi贸n definitiva sobre el origen de la bala que caus贸 su muerte pero apuntaron a una 芦probable禄 responsabilidad israel铆 y lo describieron como un insulto a la memoria de la reportera. 芦El hecho de que los investigadores estadounidenses, cuya identidad no ha sido revelada en el anuncio, crean que la bala 鈥榩robablemente provino de posiciones israel铆es鈥 no es un consuelo禄, dijo la familia a trav茅s de un comunicado publicado en sus redes. 芦Decir que esta investigaci贸n, con su total falta de transparencia, objetivos indefinidos y apoyo a la posici贸n general de Israel es una decepci贸n ser铆a insuficiente禄, agreg贸 la familia, que adelant贸 que continuar谩 abogando por justicia 芦a pesar de los intentos de ocultar la realidad禄.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en territorio palestino se mostr贸 hoy 芦alarmada por el impacto禄 de las recientes operaciones de las fuerzas israel铆es en Jerusal茅n Este y Cisjordania ocupada, que desde inicios de a帽o se han saldado con la muerte de 60 palestinos, entre ellos 14 menores y 5 mujeres.

芦Las fuerzas israel铆es intensificaron las redadas y operaciones de arresto禄 tras seis ataques cometidos estos 煤ltimos meses por 谩rabes-israel铆es y palestinos que dejaron 18 muertos en Israel, lo que ha generado tambi茅n 芦un aumento alarmante de muertes palestinas en Cisjordania durante la primera mitad de 2022禄.