August 14, 2022

Resumen Medio Oriente, 14 de agosto de 2022.

No solo reprime y asesina a periodistas. Israel hace todo lo posible para criminalizar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos.

El destacado grupo de derechos humanos israel铆 B鈥橳selem revel贸 el hoy s谩bado que Shin Bet, la temible polic铆a secreta israel铆, hab铆a allanado el vecindario de Sosya en las afueras de Hebron, deteniendo a su investigador de campo Nasser Nawajah e interrog谩ndolo.

Sobre su detenci贸n, el escritor israel铆 Gideon Levy escribi贸 en el diario Haaretz: 芦Una gran contingente del ej茅rcito israel铆 allan贸 la aldea del activista palestino de derechos humanos Nasser Nawajah. Lo esposaron y le vendaron los ojos y lo detuvieron durante 14 horas para que hablara 15 minutos con un agente del Shin Bet que le aconsej贸 moderar su conducta禄.

B鈥橳selem comparti贸 que su investigador fue detenido e interrogado en un campamento militar en un asentamiento jud铆o ilegal en Cisjordania ocupada.

Permaneci贸 detenido y no se proporcion贸 informaci贸n a su familia, a B鈥橳selem ni a sus abogados. Le dieron muy poca agua para beber mientras estaba esposado y con los ojos vendados.

El activista de derechos humanos fue interrogado por un oficial que lo acus贸 de causar problemas con el ej茅rcito israel铆 en la zona.

Seg煤n el comunicado, Nawajah ha sido detenido e interrogado varias veces. y fue acusado de irritar al ej茅rcito israel铆 y enviar activistas de B鈥橳selem para hostigar a los soldados israel铆es.

芦Esto no me sorprendi贸禄, dijo Nawahah. 鈥淚srael ha estado persiguiendo a cualquiera que documente la opresi贸n israel铆 practicada en los territorios ocupados. La violencia practicada por las fuerzas israel铆es no es nueva, pero es parte de mi trabajo y una rutina para los palestinos鈥.

El director de B鈥橳selem, Hagai El-Ad, expres贸: 芦Esto es escandaloso, pero no excepcional. Israel hace todo lo posible para criminalizar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, principalmente las palestinas, que revelan las violaciones que comete禄.

El-Ad agreg贸: 芦La detenci贸n de los empleados de B鈥橳selem y su interrogatorio tiene una raz贸n clara: socavar su trabajo y ayudar al ej茅rcito y los colonos a seguir violando los derechos de los palestinos en las colinas del sur de Hebr贸n禄.

Fuente: Palestina Libre