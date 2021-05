La primera explicaci贸n sobre los bajos costos de producci贸n del salm贸n en Chile son las malas condiciones de trabajo de los 50 mil empleados en el sector

Fueron las agresiones e intentos por paramilitares extremistas de quitar sus casas a palestinos en el barrio de Sheik Jarrah, en Jerusal茅n, y la ocupaci贸n por Israel de la mezquita de Al Aqsa, en pleno mes sagrado del ramad谩n, la gota que colm贸 la copa de la paciencia palestina y desemboc贸 en las grav铆simas acciones actuales de Israel contra Gaza y la represi贸n generalizada contra los palestinos.

La mezquita es uno de los tres lugares m谩s sagrados del Islam. Hamas dio un plazo para que Israel cesara sus agresiones contra los inquilinos y la ocupaci贸n de la mezquita, cumplido el cual iniciar铆a el lanzamiento de misiles desde la paup茅rrima, insalubre y bloqueada franja de Gaza. Al vencer el plazo, empez贸 una andanada de misiles y el Estado hebreo respondi贸, con su arrogancia habitual, disparando misiles much铆simo m谩s mort铆feros y atacando a la franja con su aviaci贸n de combate.

Es rid铆culo hablar de guerra porque los agredidos no tienen ni la sombra de un ej茅rcito, mucho menos comparado con Israel, que posee una de las fuerzas armadas mejor equipadas del mundo gracias a la espl茅ndida generosidad de su aliado incondicional EEUU. No s贸lo eso, lo ha dotado, en abierta violaci贸n del derecho internacional, de entre 250 y 300 armas at贸micas. No ha de extra帽ar que Washington apunte a Teher谩n, que no tiene armas nucleares, con el dedo acusador, y calle ante el arsenal at贸mico de su protegido. Es el mismo cinismo con que arguye el derecho a defenderse de Israel y que lo hace bloquear una orden de alto el fuego en el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero con una fuerte ala progresista dem贸crata que ha llamado apartheid a la pol铆tica israel铆 y la sorprendente solidaridad mundial, no parece que Biden pueda mantener mucho tiempo esa postura.

Siempre han existido los robos de tierras y de fuentes de agua a los palestinos por la parte israel铆. Se acaban de cumplir el 15 de mayo 73 a帽os de la Nabka, el gran despojo territorial consecuencia de la guerra de 1948, que fue precedido de una ola de terrorismo sionista.

Pero mucho m谩s importante que los misiles lanzados de Gaza contra el ocupante es la masiva huelga general y movilizaci贸n popular palestina iniciada el martes 18 de mayo de 2021, con cientos de miles de participantes, las mayores en muchos a帽os de resistencia. 鈥淓s la primera vez en d茅cadas que vemos a los palestinos, por encima de sus divisiones pol铆ticas, tomar parte en tama帽a huelga general, escribi贸 Nida Ibraim, corresponsal de la cadena Al Jazeera en Ramal谩.

Los palestinos marcharon en las calles repletas de escombros de Gaza 鈥揳hora acaso bombardeada con m谩s furia que nunca por mort铆feros F-35 de fabricaci贸n estadunidense鈥, y en las de Cisjordania y Jerusal茅n ocupados y bajo las balas. Tambi茅n en pueblos palestinos dentro de Israel: Al-Lud, Umm Al-Fahm, Kufr Qana y otros, donde algunos afirman que se est谩 al borde de la guerra civil. No se recuerda otra protesta en la que haya participado mayoritariamente la poblaci贸n de origen 谩rabe en lo que antes fuera Palestina, incluyendo la residente en Israel.

Hay que ver en los videos las caras decididas de muchachas y muchachos, porque aunque es un levantamiento general, son ellas y ellos los principales protagonistas y el liderazgo de esta nueva revoluci贸n palestina que ya tiene nombre: Intifada de la Unidad. Una acumulaci贸n infinita de criminales agravios es lo que subyace a este estallido. En Palestina se ha luchado siempre bravamente contra la ocupaci贸n, pero es reveladora esta afirmaci贸n de la Internacional Progresista: la 煤ltima huelga general palestina se efectu贸 en 1936 y dur贸 174 d铆as.

Un manifiesto al pueblo palestino titulado La intifada de la unidad fue hecho circular el martes a los manifestantes en todos los territorios, aldeas y pueblos: esta larga intifada 鈥揳firma鈥 es en su coraz贸n, la intifada de la conciencia. Es una intifada para despojarnos de la costra de la quietud y el derrotismo. Debido a ella, las bravas generaciones por venir, ser谩n criadas, una vez m谩s, en el principio fundamental de nuestra unidad. Ella se parar谩 ante la cara 鈥搚 aqu铆 el manifiesto formula una cr铆tica dentro del lado palestino鈥 de las 茅lites que trabajan para profundizar y hacer inmutables las divisiones, en y dentro de nuestras comunidades.

Y, en efecto, lo que est谩 ocurriendo es que las masas palestinas, por encima de su eventual relaci贸n con alguna de las facciones, han estado actuando con absoluto entendimiento y prescindiendo de esas l铆neas divisorias que tanto da帽o han hecho a la resistencia. Muchos sienten orgullo de los humildes misiles lanzados con tanta efectividad contra el lado israel铆 por Hamas y la Yihad Isl谩mica, pues los valoran como una acci贸n de autodefensa a escala de sus precarios recursos, digno complemento de las acciones de masa en marcha que, tal vez como nunca, hacen sentir verdadero temor del lado del ocupante.

