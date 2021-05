–

De parte de Kurdistan America Latina May 24, 2021 38 puntos de vista

Palestina, Sahara, Kurdist谩n, Colombia. Cuatro conflictos y luchas que hoy (por el 23 de mayo) han convergido en las calles de Donostia con sus banderas, reivindicaciones y en contra de la represi贸n, la ocupaci贸n, el colonialismo, el patriarcado鈥 Una exigencia com煤n, respeto a los derechos humanos y a los pueblos.

Bajo el lema 鈥淏izitza, bakea eta demokrazia. Solidaridad con Palestina, Colombia, Sahara y Kurdist谩n鈥, las calles de Donostia se han llenado de banderas de estos cuatro pa铆ses. Cuatro conflictos, una exigencia com煤n: respeto a los derechos humanos, a la vida y a la paz.

Maryam Fathi vive desde hace cinco a帽os en Bilbo. Hace m谩s de diez a帽os que lleg贸 al Estado espa帽ol como refugiada pol铆tica. En su infancia y adolescencia vivi贸 los bombardeos turcos. 鈥淪茅 perfectamente lo que han sufrido los ni帽os y mujeres en Gaza鈥, subraya en declaraciones a NAIZ minutos antes de comenzar la manifestaci贸n en el Bulevar donostiarra.

鈥淒esde bien peque帽os, los kurdos conocemos las luchas que se dan en otros lugares del mundo: Palestina, Chiapas, Colombia, Catalunya, Euskal Herria鈥 Estamos hoy aqu铆 como pueblos en resistencia, en contra de las pol铆ticas de asimilaci贸n, la represi贸n, la ocupaci贸n, la invasi贸n, los genocidios, las injusticias sociales y pol铆ticas que se est谩n cometiendo en diferentes pueblos por parte de los estados fascistas, genocidas apoyados por el sistema patriarcal capitalista鈥, remarca.

鈥淜urdist谩n lleva un siglo de ocupaci贸n. Adem谩s de sufrir un nivel alto de represi贸n, torturas y asesinatos, el pueblo kurdo lleva d茅cadas sufriendo diferentes campa帽as militares de ocupaci贸n, especialmente por parte del Estado turco. Turqu铆a, estado miembro de la OTAN, lleva a帽os bombardeando las ciudades, las monta帽as y diferentes zonas estrat茅gicas y han ocupado varias zonas aplicando cambios demogr谩ficos sistem谩ticos, limpieza 茅tnica, violaci贸n y extorsi贸n. El r茅gimen de Ir谩n est谩 torturando y ejecutando a presos pol铆ticos, no solo kurdos sino tambi茅n a chi铆es, 谩rabes y otras naciones en lucha. Y en Siria, el autogobierno democr谩tico del norte y este de Siria est谩 sufriendo bloqueos econ贸micos, humanitarios y est谩 bajo la amenaza diaria del Estado turco y de sus mercenarios radicales islamistas鈥, se帽ala.

Fathi ha subrayado que 鈥渆l objetivo de esta ocupaci贸n no solo es Kurdist谩n, sino tambi茅n el movimiento de liberaci贸n de las mujeres y, por ello, est谩n llevando a cabo una pol铆tica de feminicidio, bombardeando, asesinando y torturando a mujeres militantes鈥.

Remarca que como exiliada es 鈥渄if铆cil鈥 de sobrellevar las noticias de bombardeos, detenciones, operativos militares. 鈥淐uando ves a tu pueblo sufrir, t煤 tambi茅n sufres. Vivir en el exilio es una forma de sacrificio, tambi茅n es un aprendizaje de las luchas y resistencias de otros pueblos鈥, agrega.

Nora Birawi, hija de palestino

El padre de Nora Birawi es palestino, su ama de Euska鈥搇 Herria. Hoy ha puesto voz a la represi贸n en las ciudades ocupadas, en la explanada de las mezquitas, a la ofensiva militar en la Franja Gaza.

鈥淐omo hija de padre palestino, de cerca de Nabl煤s, desde peque帽a he viajado a visitar a mi familia en los territorios palestinos. Desde la distancia, mi padre ha vivido con mucha impotencia est谩 煤ltima agresi贸n contra Gaza. Afortunadamente, mi familia est谩 bien, no les han quitado las casas, pero viven con mucho miedo de salir a la calle y de que les maten. La Naqba no tiene fin; Palestina tiene derecho a la paz y a vivir en libertad, pero eso es incompatible con la pol铆tica de apartheid que practica Israel. Resulta bastante pat茅tico ver el apoyo internacional que a煤n tiene Israel sabiendo lo que est谩 haciendo. En 2019, por ejemplo, Eurovisi贸n se celebr贸 en Jerusal茅n. Israel siempre trata de darle la vuelta a la tortilla y contar una historia totalmente diferente鈥, destaca a NAIZ.

El 鈥渓obby marroqu铆鈥 y el 鈥渃hantaje a Espa帽a鈥

Taqu铆o Jafri, saharaui, afirma que para comprender lo que ha ocurrido en Ceuta 鈥渉ay que retrotraer a 1975, cuando lo pactado entre Madrid y Rabat ha dejado a Espa帽a bajo una extorsi贸n y chantaje que vemos a diario. Esta crisis migratoria no existe como tal, nosotros la vemos como una manera del r茅gimen marroqu铆 de chantajear al Estado espa帽ol por haber recibido por razones humanitarias al secretario general del Frente Polisario鈥.

Incide en que 鈥渆l lobby marroqu铆 tiene grandes competencias a nivel desinformativo de manera que contrarresta todo lo que puede ser evidenciado; no es lo mismo la denuncia a trav茅s de las redes sociales que si una cadena de televisi贸n puede acceder a los territorios ocupados. Estas violaciones, agresiones, torturas est谩n creciendo, siempre van a m谩s鈥.

Preguntado sobre qu茅 representa Sultana Khaya, que lleva m谩s de tres meses en arresto domiciliario y recientemente ha denunciado haber sido agredida sexualmente por agentes marroqu铆es en su domicilio, Jafri remarca que 鈥渓leva una d茅cada sufriendo lo que nadie jam谩s ser铆a capaz de describir. Es un s铆mbolo de lucha, resistencia y constancia. Es uno de los s铆mbolos del Frente Polisario y de la Rep煤blica 脕rabe Saharaui Democr谩tica鈥.

鈥淟os j贸venes est谩n dando la cara por todos nosotros鈥

A su lado, Magreht Nieto Zarate, colombiana, insta al gobierno de Ivan Duque a permitir la visita al pa铆s de una delegaci贸n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a brindar garant铆as para el ejercicio de la protesta y para la mesa de negociaci贸n. 鈥淨ue deje de criminalizar a los manifestantes llam谩ndolos v谩ndalos y que asuma el mal manejo que est谩 haciendo en todos los temas. Quiere convertir la salud en un negocio para unos pocos y en un suplicio para la mayor铆a de los colombianos鈥, destaca.

鈥淓l ej茅rcito est谩 en las calles, no hay derecho a la protesta, est谩 habiendo desapariciones, est谩n usando armas que normalmente se utilizan en la selva contra la guerrilla y est谩n atacando por todos los francos. En Colombia no hay garant铆as鈥, explica.

鈥淪on muchos a帽os de corrupci贸n, de cuatro familias que tienen apoderado el gobierno, que manejan a sus anchas los recursos del pa铆s. Lo que ha rebasado el vaso es que estando en medio de una pandemia mundial, al presidente Duque se le ocurri贸 implantar una reforma tributaria, la gente estall贸 porque cada vez hay una brecha mayor; esa juventud est谩 dando la cara por todos nosotros, cosa que nosotros por miedo u otros motivos nunca nos atrevimos a pedir. Ellos son los que est谩n en primera l铆nea de fuego, y los est谩n masacrando鈥, destaca.

FUENTE: Ainara Lertxundi / NAIZ

<!–

–>