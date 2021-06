Entrevista con Mustafa Barghouti, miembro del Partido del Pueblo Palestino y del Consejo Legislativo de Palestina y exministro de Información

El doctor Mustafa Barghouti es secretario general de la Iniciativa Nacional Palestina (NIP), y fundador y director de la Sociedad de Asistencia M√©dica Palestina (SAMP). En 2005 perdi√≥ las elecciones a la Autoridad Palestina contra Mahmoud Abbas en unos comicios que –como todos los que se celebraron desde la creaci√≥n del cuerpo de autogobierno provisional luego de los Acuerdos de Oslo de 1993– se desarrollaron en condiciones evidentemente antidemocr√°ticas. Desde entonces, Barghouti es miembro del Consejo Legislativo de Palestina y se desempe√Ī√≥ como ministro de Informaci√≥n durante el breve gobierno de unidad palestina de 2007.

Antiguo miembro del Partido del Pueblo Palestino (ex Partido Comunista Palestino), Barghouti ha sido toda su vida un militante de la democracia y de la resistencia radical pac√≠fica. Figura central en la unidad pol√≠tica del pueblo palestino, trabaja sin descanso desde hace d√©cadas para reunir a los ¬ętres componentes¬Ľ –los palestinos que viven en los territorios ocupados, los que viven en Israel y los que est√°n en la di√°spora– en un proyecto pol√≠tico com√ļn.

En esta conversaci√≥n con Leena Dallasheh para Jacobin, Barghouti insiste en que las potentes manifestaciones de las √ļltimas semanas en la Palestina hist√≥rica son solo el comienzo de un movimiento de resistencia m√°s amplio. Discutieron sobre la unidad palestina, el objetivo de generar un proyecto nacional y las estrategias internacionales para promover la causa de la liberaci√≥n palestina.

El viernes 21 de mayo a las 2 a.m. se declar√≥ el cese de hostilidades entre Israel y Hamas. ¬ŅPodr√≠as hacernos un resumen de la situaci√≥n en la Ribera Occidental y en la Franja de Gaza?

Las acciones militares se detuvieron completamente, pero la intifada contin√ļa. La rebeli√≥n popular en Palestina y las manifestaciones pac√≠ficas siguen su marcha. Hubo un gran n√ļmero de movilizaciones. La primera fue el viernes a las 2 a.m., cuando se emiti√≥ la declaraci√≥n del cese de hostilidades. La gente sali√≥ a la calle espont√°neamente. Hubo una enorme concentraci√≥n en Gaza y luego grandes manifestaciones en Hebr√≥n, Nablus, Ramala, Bel√©n y en muchos otros lugares. El pueblo celebr√≥ lo que consider√≥ una victoria.

Ese mismo viernes por la tarde, grandes movilizaciones se enfrentaron al ejército israelí en distintos puntos, sobre todo en Ramala, Nablus, Yenín y Hebrón. El ejército atacó a los manifestantes con bombas de estruendo, gases y hasta balas de goma. En Jerusalén también atacaron a los fieles con bombas de estruendo y gases, aunque la represión fue breve.

Por lo tanto, lo que estamos viendo en este momento, a pesar del cese de hostilidades, es una atm√≥sfera constante de rebeli√≥n. En un sentido, el mensaje fue claro: la acci√≥n militar puede haber concluido, pero la lucha por la liberaci√≥n contin√ļa. La lucha para terminar con el sistema de ocupaci√≥n, la limpieza √©tnica y el apartheid sigue en pie.

El barrio Sheij Yarrah todavía está cerrado. El ejército lo cerró y no permite que nadie entre al barrio, ni siquiera periodistas o médicos. Mientras tanto, los colonos israelíes tienen libertad para ir y venir, y para hacer lo que quieran.

Hay quienes especulan con que los enfrentamientos que comenzaron en Jerusal√©n y las protestas que crecieron desde entonces marcan el comienzo de una tercera intifada. ¬ŅEsto es as√≠?

Sí. En realidad, creo que ya estamos en una intifada. Pero cada intifada es muy especial y difiere del resto en virtud de sus características específicas. Las manifestaciones de hoy son una verdadera revuelta. Lo que percibo es un gran nivel de compromiso con los tres principios básicos que definieron la primera intifada: la autorganización, la independencia y el desafío a la ocupación y al sistema de discriminación israelí.

Entonces, creo que esta revuelta continuar√°, aunque tambi√©n pienso que esta vez el objetivo es un poco distinto al de las Primera y Segunda intifadas. Los participantes no son los mismos. Hay dos rasgos que habr√≠a que tener en cuenta: en primer lugar, hay un nivel de unidad extraordinario y sin precedentes –que no se ve√≠a desde 1936– entre todos los componentes del pueblo palestino, ya sea que vivan en el √°rea de 1948 (conocida como Israel), en los territorios palestinos ocupados (la Ribera Occidental, Jerusal√©n y Gaza) o en la di√°spora.

Pero otro elemento –y esto es muy importante– es que la revuelta se sostiene alrededor de un objetivo com√ļn. Este es el segundo rasgo al que me refer√≠a: el objetivo no es el mismo que antes, no se apunta simplemente a terminar con la ocupaci√≥n de la Ribera Occidental, Gaza y Jerusal√©n del Este. Hay algo m√°s. Se trata de terminar con el sistema colonial ilegal y el sistema de apartheid que cre√≥ Israel.

De ahí surge la unidad en la lucha. Y la juventud en particular es muy consciente. Esta es una tercera característica: un nivel de participación juvenil sin precedente. Mucha gente joven que nunca antes había participado en política, se une a nosotros con mucho entusiasmo y creo que esto es lo que veremos en los próximos días.

Eso es lo que queremos: queremos que la revuelta contin√ļe hasta que seamos libres, y tomar√° muchas formas distintas. La lucha es pac√≠fica y pienso que lo que sucedi√≥ es que los palestinos se las arreglaron para combinar adecuadamente la resistencia pac√≠fica y la necesidad de defenderse de la represi√≥n militar que ejercen los atacantes israel√≠es.

Como dijiste, mucha gente piensa que la denominada unidad palestina ¬ędesde el r√≠o hasta el mar¬Ľ est√° empezando a concretarse. ¬ŅPodr√≠as explicarnos cu√°les son los factores que contribuyen a este proceso de unidad?

Lo que nos uni√≥ fue la represi√≥n israel√≠. El informe de Human Rights Watch defini√≥ con claridad esta represi√≥n, y tambi√©n lo hizo la organizaci√≥n de derechos humanos israel√≠, B’Tselem. Pero aun antes, aproximadamente hace dos a√Īos, algunas de las autoridades m√°s importantes en derechos humanos del mundo redactaron un informe en el que mostraron que los palestinos en general –los que viven en los territorios ocupados, en las √°reas de 1948 y en la di√°spora– est√°n sometidos al mismo sistema de apartheid.

Pero, ¬Ņpor qu√© reci√©n ahora se est√° logrando la unidad?

La lucha madur√≥ y son m√ļltiples los elementos que est√°n en juego. A mucha gente le lleva un tiempo tomar conciencia del tipo de problemas que enfrenta. En el caso de nuestra gente de las √°reas 1948, pienso que llegaron al punto de comprender que el movimiento sionista nunca garantizar√° la igualdad. Esto significa que, si el sistema permanece tal cual es, siempre ser√°n ciudadanos de cuarta o quinta categor√≠a. Sobre todo despu√©s de la aprobaci√≥n de la ley racista en Kn√©set, la ley del Estado-naci√≥n.

La ley dice que la ¬ęTierra de Israel¬Ľ –as√≠ llaman a la Palestina hist√≥rica– est√° sometida exclusivamente a la autodeterminaci√≥n del pueblo jud√≠o.

Pienso que la gente palestina que vive en Israel llegó al punto de comprender que no conquistará la igualdad a menos que logre derrocar el sistema. Lo mismo vale para la Ribera Occidental. A pesar de que en la Ribera estamos bajo ocupación militar, sufrimos el sistema de apartheid en igual medida, o incluso tal vez lo sufrimos más.

En mi opinión, el pueblo llegó a un punto en el que comprende exactamente lo que está sucediendo y decidió actuar. Por supuesto, los gatillos fueron, como siempre, Jerusalén y la mezquita de Al-Aqsa.

Me interesa hablar de Jerusal√©n. La √ļltima ronda de conflictos, sobre todo en la Ribera Occidental, se concentr√≥ alrededor de Jerusal√©n y, de hecho, la Autoridad Palestina utiliz√≥ Jerusal√©n como una excusa para posponer las elecciones presidenciales y legislativas.

La excusa que utiliz√≥ la Autoridad Palestina, es decir, la idea de que los residentes √°rabes de Jerusal√©n Este no pod√≠an participar del proceso, fue incorrecta. La Autoridad Palestina tem√≠a el resultado de las elecciones. Nosotros [la Iniciativa Nacional Palestina] no hubi√©semos aceptado unas elecciones sin Jerusal√©n. Esto ser√≠a imposible. Pero llegamos a la conclusi√≥n de que pod√≠amos desarrollar las elecciones independientemente de las objeciones y de las restricciones de Israel. Quer√≠amos transformar las elecciones de Jerusal√©n en una oportunidad para realizar actividades de resistencia pac√≠ficas. Y todav√≠a creo que esta hubiese sido la mejor oportunidad para mostrarle al mundo que la gente est√° intentando votar y el ej√©rcito israel√≠ no se lo permite. ¬ŅQu√© imagen podr√≠a mostrar mejor el sistema de apartheid de Israel?

Desafortunadamente, la Autoridad utilizó a Jerusalén como una excusa y quiso mostrar a la gente que pedía elecciones como si se opusieran a que Jerusalén votara. Pero eso no es cierto. Discutimos esto en el Cairo y decidimos en conjunto que si Israel no permitía que se desarrollaran las elecciones, avanzaríamos de todas maneras mediante la realización de acciones de resistencia pacíficas.

Por cierto, la exigencia de la Autoridad es equivalente a la que se incluy√≥ en el proceso de Oslo, es decir, restringir el n√ļmero de palestinos elegibles y que votan en Jerusal√©n Este. Este procedimiento es insultante para el pueblo Palestino y no deber√≠amos haberlo aceptado.

No deber√≠amos seguir acept√°ndolo ahora y queremos algo distinto. ¬ŅPor qu√© restringir el voto a solo 6500 personas, votar a trav√©s del correo, como si se estuviese votando en otro pa√≠s, y no permitir que la comisi√≥n central de las elecciones est√© presente durante el proceso? En 2005, cuando me postul√© a la presidencia, Israel prohibi√≥ las campa√Īas. Por eso fui arrestado cuatro veces en un mes. Cada vez que iba a Jerusal√©n, era arrestado.

Las adendas de Oslo fueron modificadas por Israel en 2005 y en 2006. Ese es el motivo por el que pensamos que la exigencia de esa misma disposición es insultante y tenemos que seguir insistiendo en que toda la gente en Jerusalén tiene derecho a votar.

M√°s all√° de las elecciones, Jerusal√©n parece estar convirti√©ndose en un sitio cada vez m√°s disputado, tanto por palestinos como por israel√≠es. Por supuesto, Jerusal√©n siempre fue importante, pero, ¬Ņpor qu√© es el epicentro de todas las confrontaciones recientes?

Esto no es nuevo. Es así desde los tiempos de las cruzadas. El punto clave en la lucha para liberar a Palestina de los Cruzados fue Jerusalén. Jerusalén siempre fue importante. Es el sitio donde nacieron tres religiones y en esa zona hay tres sitios religiosos importantes.

Los judíos tienen acceso pleno a Jerusalén, independientemente del lugar del mundo en el que vivan, mientras que los palestinos y los musulmanes no lo tienen, ni siquiera aquellos que viven en la Ribera Occidental o en Gaza. Esta restricción a la libertad religiosa es un factor importante.

Pero el motivo más específico fue, por supuesto, el ataque a los fieles de Jerusalén. Y el otro problema son los colonos que ocupan Jerusalén Este. Los colonos israelíes invaden la mezquita de Al-Aqsa y promueven la idea de judaizar la región. Es una provocación muy fuerte. Es una mezcla entre provocación religiosa y provocación nacional.

La ronda anterior de conflictos al comienzo del Ramadán se desarrolló en B?b al-??m?d (Puerta de Damasco). Y antes de los desalojos de Sheij Yarrah hubo un conflicto similar en Silwan, también en Jerusalén. Todo indica que la incursión colonial es cada vez más fuerte en Jerusalén Este.

Absolutamente. En Silwan est√°n intentando desalojar 120 hogares. En Sheij Yarrah quieren desalojar a 500 personas. Toda esa gente sufri√≥ la limpieza √©tnica de 1948 y ahora quieren repetirla y reemplazar a las personas que viven ah√≠ con colonos legales que no tienen ning√ļn tipo de relaci√≥n con el lugar ni son los propietarios.

B?b al-??m?d fue otro ejemplo de región que los israelíes intentaron ocupar. Es el sitio en el que la gente solía tomar aire y relajarse durante el Ramadán. Lo que sucede en Jerusalén es que la gente está siendo atacada en sus lugares religiosos y en sus hogares.

Jerusal√©n tambi√©n es un lugar muy importante en t√©rminos pol√≠ticos: es la capital de Palestina. No debemos olvidar que Camp David, en particular las √ļltimas negociaciones de Camp David entre [Yasser] Arafat y [Ehud] Barak, fracasaron espec√≠ficamente a causa de Jerusal√©n. Fue eso lo que llev√≥ a la Segunda Intifada.

Me gustar√≠a saber cu√°les son las perspectivas de revitalizar un proyecto pol√≠tico nacional palestino. ¬ŅC√≥mo ser√≠a en t√©rminos concretos?

Pienso que el proyecto político debe incluir al menos cuatro elementos. En primer lugar, hay que terminar completa y totalmente con la ocupación, incluyendo la ocupación de Jerusalén Este. En segundo lugar debemos garantizarles el derecho a retornar a todos los refugiados palestinos a los que se obligó a abandonar el país. Tercero, terminar con el sistema de ocupación colonial y, cuarto, terminar con el sistema de apartheid en todos los sitios de la Palestina histórica.

Una vez que se termine con el sistema de apartheid racista, los refugiados volver√°n. No deber√≠an sufrir ning√ļn tipo de discriminaci√≥n. Esta gente tiene derecho a volver del mismo modo en que se les permite ahora a los jud√≠os volver a Palestina y obtener la ciudadan√≠a israel√≠ en el aeropuerto, sin importar d√≥nde viv√≠an ni qui√©nes son. En este momento, a los palestinos que vivieron aqu√≠ durante miles de a√Īos se los priva del derecho a permanecer en su tierra. Hasta quienes viven en Jerusal√©n deben demostrar que est√°n autorizados a una estad√≠a temporaria.

Imag√≠nense: ocupan su ciudad –Jerusal√©n Este– y luego convierten a todo el mundo en residentes temporarios, mientras los colonos israel√≠es se transforman en residentes permanentes. No creo que nunca antes haya existido un sistema de apartheid como este. Es mucho peor que el que construyeron en Sud√°frica.

Estoy de acuerdo. Pero entonces, ¬Ņhay una forma de salir adelante?

Debemos fundar la unidad palestina en t√©rminos pol√≠ticos. Necesitamos una direcci√≥n palestina unificada que conduzca una resistencia pac√≠fica y necesitamos una estrategia para implementar un nuevo proyecto a nivel nacional, alternativo a todo lo que fracas√≥ en el pasado, especialmente el proceso de Oslo y los Acuerdos de Oslo. Adem√°s, hay que combatir la idea de que las negociaciones, sin ninguna lucha que las acompa√Īe, bastar√°n para modificar la relaci√≥n de fuerzas.

¬ŅEsta estrategia tiene un componente internacional?

Por supuesto. La estrategia que proponemos desde hace cinco a√Īos –y creo que est√° siendo adoptada total o parcialmente por otros grupos– tiene 6 reivindicaciones. Primero, la resistencia popular pac√≠fica. Segundo, el boicot, la desinversi√≥n y las sanciones, a nivel internacional y local. Tercero, el mantenimiento de la resistencia del pueblo [Sumud en √°rabe: quedarse en la tierra y resistir]. Este es la mejor forma de mantener al pueblo palestino en el territorio. Cuarto, la unidad del pueblo y el establecimiento de una direcci√≥n nacional unificada. Quinto, la integraci√≥n y la unidad de la lucha de los tres componentes [los palestinos de los territorios ocupados, los de Israel y los de la di√°spora].

Por √ļltimo, trabajar junto a todos los jud√≠os progresistas del mundo. Queremos trabajar junto a todos aquellos que se opongan al apartheid israel√≠ y a la ocupaci√≥n, todos aquellos que ven lo que est√° haciendo Israel y se dan cuenta de que est√° da√Īando realmente la reputaci√≥n del pueblo jud√≠o. Lo que Israel est√° haciendo es contradecir los valores morales en los que cree el pueblo jud√≠o. Y ese es el motivo por el que creo que este sexto punto es tan importante para hacer de la liberaci√≥n palestina una lucha articulada.

