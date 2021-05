–

De parte de La Haine May 21, 2021 66 puntos de vista

Cuando tengamos dificultades, cuando las privaciones nos acosen, pensemos en los que est谩n combatiendo, en los que est谩n derramando su sangre sin reclamar nada a cambio m谩s que la fortaleza en el coraz贸n, que produce el cumplimiento del deber (Tom谩s Borge comandante de la revoluci贸n sandinista).

隆REVOLUCI脫N` siempre revoluci贸n!!!

鈥淣ing煤n pueblo alcanz贸 su libertad sin luchar. Donde hay ocupaci贸n, hay resistencia鈥 (Leila Khaled, militante hist贸rica del Frente Popular por la Liberaci贸n de Palestina).

La clase opresora jam谩s ofrece la paz, asesina en masa, este es su mundo de transparencia y civilizaci贸n. Lo que est谩 sucediendo en Colombia y Palestina como en Marruecos con el pretexto de los saharauis, no son golpes de represi贸n ocasional de s煤bito ocasionada por un paranoico de turno, son d茅cadas en uno y otro pa铆s como en Marruecos, de una justicia paramilitar que ha conseguido durante d茅cadas y m谩s d茅cadas de historia judicialmente hacer lo que les ha venido en gana cuando lo han considerado oportuno, al margen de toda opini贸n p煤blica y jurisdicci贸n internacional, porque ser son sus asesinos 鈥渋ntocables鈥, que todo gobierno por igual de criminal respeta al margen de la ley y de la opini贸n de sus propios votantes. Esto mismo se vive, y se vivi贸 desde la Espa帽a mon谩rquica en Iraq aportando tropas de ocupaci贸n y venta millonaria de arm谩s para el crimen en Colombia, no digamos el apoyo incondicional y consentimiento a Marruecos que presta permanentemente a la barbarie ejercida por el Rey actual, que como toda su casta ha ejercido sobre el pueblo saharaui y el propio pueblo marroqu铆 exterminando junto con Espa帽a a sus hist贸ricos guerrilleros. Estamos viviendo la ofensiva encarnizada de un sistema abrasador en demolici贸n m谩s pat茅tica de su historia, que hoy no solo nos sigue matando, nos est谩n exterminando entre fusiles videntes y pandemias invidentes. Este nuevo parto del asesino Rey de Marruecos (en colaboraci贸n con sus confidentes de uno y otro lado de la Europa de la 鈥淣O intervenci贸n鈥, se perpet煤a, pretende justificar sus medidas y crimines acusando directa e indirectamente de sus descalabros al propio Frente POLISARIO, y de una bajeza hitleriana pueril vergonzante adem谩s de indignante y macabra, a su representante hospitalizado Brahim Gali; utilizando el asesino monarca de manera ruin, v铆ctimas de su propio pa铆s, como si utilizara naranjas podridas de sus 谩rboles). Este estrecho vinculo de muerte hispano-marroqu铆, tiene quebranto en ciclo hist贸rico detonante como lo tienen los propios sucesos ocurridos en Palestina y Colombia. Salto cualitativo del crimen indiscriminado que permite ver con clarividencia la antesala en que nos encontramos, como un antes y despu茅s sobre la luz directa de los r铆os de sangre que alimenta a los magnates de la c煤pula banquera y paramilitares en manos de gu铆as del eje econ贸mico, y para ello, tengan que morir millones de nuevos seres humanos en el mundo como resultado de las cuentas del depredador.

Esta pandemia a escala mundial, esta ofensiva monstruosa que rige el mundo con sus personajes grotescos pat茅ticos despreciables, tiene su fundamento, su religi贸n capitalista innovadora del milagro de la regla del tres que estamos padeciendo, basado en la santa trinidad y su inc贸gnita del misterio como disparo seco de nieve en mueca de Josef Mengele` el de la sonrisa perfecta; hoy inserta en el Rey de Marruecos, como Duque en Colombia y en el propio gobierno sionista de Israel… esa sonrisa inmutable 鈥渃ampechana鈥 tan grotesca como detestable que encubre la verdad contra la raz贸n y la justicia, trata del siniestro capitalismo con su imperio en amenaza de muerte, parapetados con sus marionetas detr谩s de su industria armamentista contra la independencia de los pueblos, de su sistema de ocupaci贸n, dependencia y esclavitud. De forma veloz el covid-19 atac贸 a China en plano directo magistral (Hoy el Rey de Marruecos ataca el derecho de otros pueblos como sus compadres asesinos atacan el pueblo colombiano y palestino). M谩s all谩 de las guerras tecnol贸gicas entre China y Estados Unidos, la industria armament铆stica biol贸gica-farmacol贸gica fuertemente unidas muestran m谩s que una crisis econ贸mica, una m谩s que urgencia de recursos, es el propio estado pand茅mico del d贸lar desintegr谩ndose en el caos m谩s absoluto, su debilitamiento v铆rico, maniatando la defensa y respuesta directa de los pueblos, basado en el control absoluto en sus manos como ensayo general de una guerra ofensiva de desgaste a escala internacional, selectiva, a diferentes ritmos y escenograf铆as de exterminio cambiando para mejor distraer de pa铆s constantemente, y vuelta a empezar; as铆 sucesivamente enmarcan acuerdos apuntalando objetivos. Es el hoy escalofriante repleto de inseguridad una evidencia a escala mundial, potencia en desaf铆o de guerra, cebada en objetivos de ayer y hoy sobre Colombia y Palestina; aprovecha el marco del crimen el sanguinario mandatario de Marruecos, tras dejar en un inquietante suspenso sus azotes sobre Chile, seleccionados cr铆menes de aviso y represi贸n callejera; atr谩s va quedando la escabechina sobre Iraq, desbastada de todo, exprimida de todo, violada, degollada e irreconocible; se va perdiendo en nuestras mentes el paso de su bota genocida sobre Siria… De vivir Hitler aplaudir铆a a los asesinos de los gobiernos dem贸cratas del mundo en manos del Imperio

yanqui-sionista como alas del nazismo que el fascismo de estos gobiernos reverdece, como guardi谩n de la c煤pula y sus ej茅rcitos con sus cuerpos represivos cotidianos, religiones en captaci贸n de masas y otras potencias a su alcance como testaferros servidores del eco de los aplausos y apolog铆a a sus cat谩strofes, medios oficiales y privados de la comunicaci贸n sumidos a sus descalabros. Palestina y Colombia se desangran gritan como grit贸 Rafael Alberti, poeta en otros tiempos alejado de la 鈥渄emocracia espa帽ola鈥: 隆Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya!!!

Ante esta evidencia si yo fuera una mujer palestina y viviera en mi tierra deber铆a, o no deber铆a, estar combatiendo en la resistencia no solo con mis humildes armas literarias, o sea, deber铆a o no, armarme como el que apuntala con otras armas menos art铆sticas o nada art铆sticas como las del enemigo de mi pueblo?. Insisto agarr谩ndome a la pregunta pues me preocupa saber sobre el, si deber铆a o no tener derecho a defenderme, hasta que punto ser铆a justo apedrear hasta expulsar de por vida los monstruos que nos acosan y desaparecen, poder coger un fusil y defender por derecho la casa de mis padres, la tierra de mis antepasados, mi tierra, mi cultura, mi amor, mis ilusiones, mi dignidad, mi comunidad, ser铆a o no l贸gico defenderla, levantar trinchera, barricada y bandera de combate contra el asesino sionista que quiere hacer desaparecer mi pueblo?. Le remorder铆a alguno o alguna la conciencia de lxs que me leen si de la noche a la ma帽ana en respuesta de siglos de hast铆o y exterminio del pueblo palestino -y por qu茅 no pueblo colombiano, saharaui etc.- improvis谩semos en una simb贸lica Plaza de la Bastilla (hecho hist贸rico tan valorado entre progres y dem贸cratas) y cort谩semos las cabezas con los mismos medios valorados en libros de texto como 鈥渞evoluci贸n鈥, de todos los promotores del crimen sobre Palestina? S铆; si yo fuera una mujer palestina cabalgar铆a por mis tierras de esa manera, lo intentar铆a siempre, pero no lo soy, por lo que aunque no sea m谩s que en sue帽o -quiz谩 para muchxs descabellado- dado todo lo sufrido y a estas alturas de las evidencias, posiblemente en un ataque de odio e ira en honor a todoxs los que han ca铆do luchando quemar铆a todos los dioses que nos maniatasen e intentar铆a acabar con todos (para as铆 poder responder a la guerra -隆perd贸n!- quise decir a la tierra que nos precede) tanto vivos como muertos junto con todos sus fariseos que en su hipocres铆a se alborotan a cabezazos en el muro de las lamentaciones at谩ndonos de pies y manos. Claro que aunque cierto es que en alguno de estos pa铆ses tengo familia, no necesitar铆a nacer en Palestina, ni en Colombia ni el Sahara ni en Iraq ni Siria… para luchar contra el jarabe para la tos que nos aplican como mordaza, habitu谩ndonos desde hace d茅cadas a partes militares como forma de vida y noticiarios enfermizos ajenos a toda realidad evidente que padecen minti茅ndonos descaradamente, y, como no quiero caer en la tentaci贸n y golpear mi frente contra ning煤n muro, clamo a los que sufren, a los que no viven del poder del crimen y su ratonera de la trampa a que reaccionen contra la alienaci贸n y los que la siembran de oscurantismo impidiendo ver la luz final del t煤nel de las pesadillas, del evangelio y biblia en l谩pida de muerte, que les exculpa de todo pecado como ej茅rcitos de los dioses.

Una misteriosa mancha en la sombra detuvo todos los relojes mantuvo en cuarentena una nueva/vieja enjaulada y deprimente cacer铆a, como cat谩strofe natural, en era que se repite en un siglo inimaginable en la historia. No es el fin del mundo anticient铆fico el que amenaza es el intento del fin de la humanidad que les sobra; mano del depredador y sus ac贸litos, la ambici贸n desquiciada de la rapi帽a, su patente insaciable en declaraci贸n de guerra su preg贸n innovador sobre un holocausto mundial en alumbramiento b茅lico, su monstruosidad ceb谩ndose contra el y la no 鈥溍簍il鈥, en debilitamiento antag贸nico de clase y abolici贸n de culturas a favor del absolutismo de las detonaciones, de las zanjas y las rejas sembradas de espanto (Es el siglo XXI tomado por sus ej茅rcitos). Siglo que naci贸 muerto de todo encanto de los hijos de la tierra, de su sol con sus lluvias y cosechas; siglo en manos del monstruo m谩s monstruo, del triunfo sobre una Europa donde las culturas desaparecen a la sombra de un rastrero continente a favor del nuevo orden mundial macabro de la muerte, que se avecina en d贸lar del imperio del norte y el eco se impone sobre la tierra 隆隆Nos est谩n matando grit贸 Colombia!! 隆隆Nos est谩n desangrando grita Palestina!! 隆隆Nos est谩n exterminando grita el mundo oprimido!! Con virulencia chuler铆a m谩s paranoica que en 茅poca de la inquisici贸n, del dictador Rafael Trujillo, que el dictador Franco y su legado, tanto o m谩s que el nazi Videla, Pinochet, Mussolini o el propio Hitler… Reprimen masivamente insertando normas cotidianas una forma de vida de acoso controlada, rastreo de vida e imposici贸n globalizada inc铆vica contra la humanidad (es su civilizaci贸n moderna insisto) donde los desaparecidos prevalecen agonizantes sin poder rechazar ni siquiera opinar ni derecho a justicia 隆Nos est谩n matando, m谩s, mucho m谩s que los fascistas chilenos en las 煤ltimas revueltas del pa铆s andino!!! Mientras el nazifascismo sionista no deja de hacerse con Palestina, en tiempos de paz; me pregunto, c贸mo ser铆a su guerra si esta es su paz… en un impulso de optimismo me llega a la memoria la forma de vida que aprend铆, asum铆 y por la que pele茅: 鈥淓l arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma鈥 -dijo el maestro esc茅nico Bertolt Brecht- que en honor y reconocimiento de su ense帽anza realzo a Mahmoud Darwish poeta palestino: 鈥淯n mill贸n de p谩jaros sobre las ramas de mi coraz贸n inventan el himno combatiente鈥 :

隆Fuiste t煤!

隆Yo s茅 que fuiste t煤!

Mataste mi adolescencia

Por las calles de Tulkarm.

T煤

me arrancaste

El derecho de vivir

Libre en mi pa铆s.

Asesinaste

A mis hermanos que no nacieron

Por la miseria de los campos de refugiados.

Mataste a los que nacieron y lucharon contra ti.

As铆 es como estos b谩rbaros depredadores alimentan su fe que a帽o tras a帽o sucesivamente va sometiendo y desapareciendo al pueblo palestino. El curso de sus ritmos se acelera, pr谩cticamente solo enfrentando el crimen, la solidaridad internacional es irrelevante. Algunos progres creen protestar como dem贸cratas 鈥渧identes鈥, se solidarizan siempre que se respete L` autoridad del gobierno de ocupaci贸n, no ser铆a humano seg煤n ellos abolir el poder ejercido durante tantos a帽os (驴?). Muchos de ellos son los mismos que estuvieron por el derribo del muro de Berl铆n, muro que se cre贸 en contra del nazifascismo, a煤n coleante, fascismo que domina el poder actual en el mundo, Europa como el gringo respeta y protege al 鈥淕obierno de Israel鈥, sionismo impuesto a los palestinos de los grandes magnates gobernando dentro de los propios EEUU. Les importa una mierda la vida de los seres humanos, defienden y encarnan las democracias del mundo -sus armas son evangelizadoras- fomentan el crimen contra las guerrillas revolucionarias y sus l铆deres como Tiro Fijo en Colombia, y tantos otros del pueblo palestino. Ambos pueblos son culturas sometidas desde d茅cadas por su fuerte resistencia pero el poder de las armas los va desapareciendo en sus guerras de desgaste cueste lo que cueste y sin marcha atr谩s. Han sufrido y siguen sufriendo la tiran铆a poblaciones enteras expropiando sus casas; los desplazan, les obligan e imponen salir del pa铆s globalizando un mundo ap谩trida sobre un mezquino 鈥渕estizaje鈥 blindado sobre el idioma del imperio. El pueblo colombiano por fin ha salido a las calles a decir 隆隆BASTA!! Era hora de hacerlo. Hora de descargar las armas de la raz贸n contra la farsa de la negociaci贸n que acab贸 con lo m谩s concienciado y ejemplar de su resistencia a manos de las balas del mismo ej茅rcito y polic铆a fascista exterminando, no al gringo, sino a las FARC (250 entregas desarmadas hasta ahora), no a los narcos-uribes, sino a l铆deres obreros, campesinos, estudiantes (unos 350 hasta ahora). En las 煤ltimas revueltas, la polic铆a, ej茅rcito y paramilitares colombianos han asesinado a balazos a decenas de j贸venes, cientos de heridos y otros tantos desaparecidos porque el gobierno pro-yanqui colombiano, es uno de los del mundo que m谩s ejerce la desaparici贸n junto a sionistas y gringos. El pueblo de Colombia est谩 rodeado de unas fuerzas siniestras militares y policiales enormes, con el mejor armamento del mundo abastecido por las democracias, entre ellas la de la monarqu铆a espa帽ola, 8 bases militares del imperio yanqui desplegadas por todo el territorio, y organizaciones de narcos-paramilitares que son verdaderos ej茅rcitos que hacen pr谩cticamente imposible que triunfe cualquier rebeli贸n popular. Palestina igualmente rodeada, cercada e intervenida por uno de los ej茅rcitos m谩s modernos y preparados del mundo, con armas nucleares incluidas hace casi imposible que triunfe cualquier revuelta, cuyo fin sea recuperar sus tierras y crear un Estado palestino al que tiene pleno derecho 驴Dos culturas, pueblos condenados, a morir lentamente? El palestino pr谩cticamente a desaparecer, aunque tambi茅n est谩n destinados a luchar hasta la muerte por liberarse de las garras de exterminio.

No todo est谩 perdido si se organiza y se lucha como dijo Che: 鈥淟a 煤nica lucha que se pierde es la que se abandona鈥. Pero nada es f谩cil, y menos, cuando el resto de pueblos del mundo mira para otro lado o solo cumple con meditaci贸n sobre templos consagrados a la sumisi贸n o acudiendo a alguna que otra procesi贸n callejera, a lo que merece la pena responder argumentando ejemplos de nuestra historia revolucionaria, de c贸mo el demostrado tes贸n y valent铆a del pueblo vietnamita logra vencer a dos ej茅rcitos imperialistas como el gabacho franc茅s y el pat茅tico del gringo, pues aunque contaran con el apoyo de la entonces Uni贸n Sovi茅tica y de la China de Mao, sin esa firmeza implacable no hubiera podido ser. Otro pueblo es el cubano, que pr谩cticamente partiendo de cero derrot贸 al ej茅rcito represor de Batista apoyado por la mafia y por los yanquis, sin ayuda de ning煤n pa铆s. Los pueblos de la II Rep煤blica en el Estado espa帽ol pr谩cticamente sin armas, lograron resistir durante 3 sangrientos a帽os, enfrentados a tres potentes ej茅rcitos, el franquista con sus moros mercenarios genocidas y su incondicional apoyo de Portugal a manos del archifascista Antonio Oliveira Salazar, el italiano y el alem谩n de la misma patente criminal (y una farsa NO intervenci贸n, colaboracionistas del genocidio, bloqueando desde diferentes puntos por tres fronteras, 脕frica, Portugal y Francia) que dispon铆an de las mejores armas del momento. Palestina a帽os atr谩s, s铆 tuvo el apoyo de la mayor铆a de los pa铆ses 谩rabes, y eso era importante, aunque solo fuera apoyo pol铆tico y de ayuda humanitaria; no es el caso de ahora, y eso si es preocupante, los sionistas tambi茅n han ganado esa batalla. Tal evidencia exige una pregunta clave en estos momentos: 驴Existe de verdad izquierda, no medi谩tica de los gobiernos de las democracias del amo de las guerras enemigos del proletariado, siquiera progres por el mundo siquiera humanidad que se tilde de ejemplar, alg煤n tipo de humanidad en dignidad capaz de reaccionar frente a tanta alienaci贸n sangrante?. Es desolador y de una impotencia que raya la locura ver como d铆a tras d铆a, en nombre del sionismo los jud铆os asesinan como nazis a cientos de seres de todas las edades, verg眉enza hist贸rica que la luz va aflorando, aunque evidentemente siempre hubo inocentes al margen de la religi贸n que se les extirp贸 como ratones, tal es el nazismo, en liturgia dram谩tica de Brecht y m煤sica de Beethoven.

Avanzan su desaf铆o contra ‘los nadie’ hacia la antesala de la muerte, familias enteras a engrosar el n煤mero millonario de cr铆menes contra la humanidad, cuerpos represivos dispuestos a la defensa de los objetivos directos del monstruo sobre el siglo, embri贸n intimidatorio de laboratorio en nave espacial de rapi帽a destructor de humanidades. Sus videntes progres en caparaz贸n de las democracias fomentan e imponen desga帽it谩ndose contradicciones e incredibilidades, tiene sus riesgos, por ello triunfan. L贸gicamente no existe destacamento potente en el mundo que abra los ojos a sus posibles victimas, organizaciones y partidos de lucha contra un imperio acuciado por la fuga de capital y una casi nula presi贸n fiscal sobre los grandes empresarios y grandes pol铆ticos de la cadena empresarial de las democracias capitalistas, por donde filtran el poder econ贸mico que impone la reforma de las jubilaciones, su desaparici贸n como la sanidad en manos privadas reduciendo salarios y fomentando despidos laborales. Lejos de la lucha como defensa mucho m谩s all谩 de la resistencia pasiva, todo es masa alienada, y ellos lo saben. Su acoso es pat茅tico y desquiciado entre ese antes y despu茅s declarado en pandemia de lastres y desastres sobre un camino de espinas de muerte y cardos bajos los pies en piedra de odio; hierba, olivos, manantiales de agua y flores se marchitan donde a帽os atr谩s los poetas cantaban romances, los campesinos regaban los frutos con su sudor y el caminante descansaba a la sombra de un almendro, hoy lleno de barreras de soldados del crimen, campos de minas, bomba y metralla, y tambi茅n de linternas en la noche uniendo al pueblo palestino el odio del lado del fusil para la defensa contragenocida 隆Hace falta una respuesta internacional tan firme como luna llena en la noche oscura!!! 隆Hace falta coger las riendas en nuestras manos contra el exterminio humano!!! 隆Hace falta enfrentarse a la arrogancia y pedanter铆a que arroja su seguridad armada hasta los dientes, hacer tambalear su estable control contra las v铆ctimas por mucho armamento que tengan, hacer que vuelvan por donde llegaron en direcci贸n al barranco de los gusanos!!! 隆隆Israel no tiene derecho a existir como naci贸n sionista, Marruecos debe entregar a los saharauis su tierra, ni Duque ni yanquis son los amos de Colombia!! 隆STOP, al acoso d` estado de guerra permanente, al control social que nos gobierna como corderas: habla una mujer contra el crimen y destrucci贸n de los pa铆ses 谩rabes!!! En Palestina casi todos sus habitantes son colonos tra铆dos de varios pa铆ses del mundo (el propio primer ministro Netanyahu es de origen polaco), como ocupantes y mercenarios, en eso no hay buenos ni malos todos son iguales; si hay alguien diferente o simplemente humanista que se vaya de esa tierra y luche all谩 donde se encuentre contra el gobierno sionista de ocupaci贸n e imperio que le apuntala sobre el planeta contra una cultura ancestral, la Palestina, que hist贸ricamente supo convivir con todo tipo de religi贸n que no pretendiera su exterminio.

PD.

[鈥淧ara un poco (por ahora) de matar鈥, le ha dicho el asesor yanqui al sionista de Israel]. Pero este punto final, est谩 reservado al Caudillo, tan amigo del imperio asesino de las guerras por el mundo. Punto final para el General y Caudillo m谩s vendido del mundo a las potencias b茅licas y colaboracionistas; el 鈥渧idente鈥 que declar贸 en don de hipocres铆a en decenas de lustros y d茅cadas: 鈥淎hora se habla de democracia. Nosotros, los espa帽oles, ya la hemos conocido. Y no nos dio resultado. Cuando otros van hacia la democracia, nosotros ya estamos de vuelta. Estamos dispuestos a sentarnos en la meta y esperar a que los otros regresen tambi茅n. Crearemos una Espa帽a fraternal, una Espa帽a laboriosa y trabajadora donde los par谩sitos no encuentren acomodo. Una Espa帽a sin cadenas ni tiran铆as judaicas, una naci贸n sin marxismo ni comunismo destructores, un Estado para el pueblo, no un pueblo para el Estado鈥. (Esto dej贸 dicho el dictador, pero, sus par谩sitos en siglo XXI se le han multiplicado por miles de miles, en el Estado espa帽ol como sus tiran铆as judaicas, en Palestina, al genocida del holocausto que llam贸 鈥渟u Espa帽a鈥).

Mait茅 Campillo (actriz y directora d` Teatro Indoamericano Hatuey)