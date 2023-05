A justi莽a brasileira cancelou as matr铆culas de duas propriedades da maior produtora de 贸leo de palma sustent谩vel das Am茅ricas, a empresa Agropalma, no estado do Par谩, epicentro do monocultivo do dend锚 no Brasil, porque s茫o terras griladas. Territ贸rios de comunidades quilombolas est茫o nestas terras. Elas demandam na Justi莽a brasileira o direito a seu territ贸rio, onde ainda sobrevive a floresta amaz么nica.

