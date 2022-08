Ha pasado casi un tercio de siglo desde que se estableci贸 el poder sovi茅tico. Desde noviembre de 1917, han transcurrido 31 a帽os en los que la humanidad, y en particular los pueblos de la Europa capitalista, han atravesado un per铆odo de agudas crisis econ贸micas y pol铆ticas, de amargas luchas entre las fuerzas de la democracia y la paz y las fuerzas de la reacci贸n y guerra.

Se vieron atrapados en la vor谩gine de un terrible conflicto internacional. Salieron de ella llenos de esperanza. Pero hoy se encuentran una vez m谩s en la encrucijada de la historia en que la acci贸n de los Gobiernos y los pueblos determinar谩 si habr谩 paz o guerra, si habr谩 un futuro de progreso, libertad y prosperidad, o si habr谩 un nuevo yugo m谩s pesado de opresi贸n y explotaci贸n鈥攐tra vez el camino a la devastaci贸n y la muerte.

Este per铆odo fue, sin duda, uno de los m谩s tormentosos de la historia de la humanidad; pero al mismo tiempo fue uno de esos per铆odos en que los pueblos y las naciones adquirieron valiosas experiencias de decisiva importancia para su orientaci贸n y para su futuro. Nosotros, que vivimos este per铆odo hist贸rico en la lucha diaria: apreciamos plenamente el valor de esta experiencia y, lo m谩s importante, nos damos cuenta de que la existencia del Poder Sovi茅tico fue un factor decisivo desde el comienzo mismo de la gran Revoluci贸n Socialista de Octubre, decisivo para todos; para todas las naciones, para toda la humanidad. El curso de la historia mundial cambi贸 aquel d铆a en que los obreros y campesinos rusos, bajo la direcci贸n del partido de Lenin y Stalin, provocaron la ca铆da del zarismo,

Capitalismo e imperialismo perdieron su monopolio de dominaci贸n y se encontraron frente a frente con un nuevo poder. Y este nuevo poder creci贸 y se fortaleci贸 a partir de la vida cotidiana de 200 millones de constructores libres de una nueva sociedad, y de la conciencia de millones y millones de trabajadores en todo el mundo. A partir de ese d铆a no hubo una cuesti贸n vital que afectara a los hombres y mujeres que viven del trabajo, ni una manifestaci贸n militante de los trabajadores y de los pueblos, ni una crisis hist贸rica decisiva en la que el nuevo Estado socialista 鈥攍a Uni贸n de Rep煤blicas Socialistas Sovi茅ticas鈥 no estuvo a la vanguardia de la lucha por el progreso pol铆tico y social en la que, no desempe帽贸 el papel de l铆der de todas las fuerzas que se hab铆an sumado honestamente a la lucha por la libertad, la paz y la emancipaci贸n del trabajo.

Todos recordamos aquellos primeros a帽os de la Revoluci贸n de Octubre. El hecho de que la clase obrera fuera capaz de tomar y mantener el poder en un gran pa铆s, emocion贸 a millones y millones de personas. Este fue un momento decisivo en la vida de todos los trabajadores y de todos los amigos honestos del progreso, determinando sus actitudes pol铆ticas, ideol贸gicas y morales. Se hab铆a demostrado por fin que una nueva clase pod铆a llegar al poder y reemplazar a la vieja clase explotadora. Se hab铆a probado por fin que la cadena del imperialismo pod铆a romperse. Se hab铆a probado por fin que la humanidad ten铆a un nuevo camino que puede conducir a la victoria a condici贸n de que la clase obrera sea consciente de sus tareas, a condici贸n de que la clase obrera est茅 encabezada por un Partido capaz de conducirla a la realizaci贸n de estas tareas. . Por nuestros enemigos de clase, por el capitalismo, por el imperialismo,

Por eso, en aquellos primeros a帽os posteriores a octubre de 1917, surgi贸 un poderoso movimiento de indignaci贸n contra el viejo orden burgu茅s, contra el imperialismo; un movimiento que se apoder贸 de todos los pa铆ses capitalistas y coloniales y que si bien no condujo en su momento a la victoria final de la clase obrera fue, sin embargo, el punto de partida de un nuevo movimiento que crec铆a sin cesar, cobraba fuerza; depur贸 sus filas y se convirti贸 en un amplio frente de lucha por la paz y la libertad.

Durante esos a帽os, los mejores elementos del pueblo trabajador de todos los pa铆ses adquirieron realmente algo nuevo y decisivo. Esta no era otra cosa que la experiencia del bolchevismo que comenzamos a captar y sacar de ella confianza. en nuestra inevitable victoria; esta experiencia nos mostr贸 el camino que conduce a la victoria. Por eso la Revoluci贸n de Octubre no es s贸lo el cumplea帽os del Poder Sovi茅tico sino tambi茅n el cumplea帽os del movimiento comunista internacional contempor谩neo, el movimiento consciente de los pueblos para romper las cadenas del imperialismo.

Nuestros enemigos tambi茅n se dieron cuenta de esto y comenzaron una amarga lucha en todos los sectores; intervenci贸n armada contra la joven Rep煤blica Sovi茅tica, brutales represalias contra el movimiento obrero en los pa铆ses capitalistas y contra las insurrecciones de los pueblos coloniales, traici贸n de la socialdemocracia que pretend铆a aplastar a la clase obrera para luego desintegrarla y corromperla.

Los pueblos de Rusia, dirigidos por los dos titanes del pensamiento y la lucha revolucionarios, Lenin y Stalin, salieron victoriosos. La Uni贸n de Rep煤blicas Socialistas Sovi茅ticas derrot贸 a todos los enemigos internos y externos, de modo que cuando los pa铆ses donde dominaba la burgues铆a se encontraron de nuevo en las garras de la crisis econ贸mica 鈥攓ue era inevitable鈥 y las clases explotadoras, para conservar su poder, establecieron un r茅gimen de la violencia abierta y dio a luz al fascismo, la Uni贸n Sovi茅tica se elev贸 como un faro iluminando el camino para todas las personas progresistas y de pensamiento libre.