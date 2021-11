–

A帽o 1994

En la capital del reino se celebra la asamblea general y 50 aniversario del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Colectivos antiglobalizaci贸n de todo el planeta se dan cita para organizar la contracumbre. Activistas y frikis de las telecomunicaci贸nes llevan un a帽o tratando de organizar y poner en contacto a los colectivos a trav茅s de un protointernet llamado BBS.

Los BBS son tablones de anuncios accesibles mediante computadoras a los que se llega marcando un n煤mero de tel茅fono. En ellos las personas pod铆an ir dejando mensajes p煤blicos y privados. Tras muchas reuniones en bares y sedes se piratea la RedIRIS, una red de investigaci贸n universitaria, para crear un BBS que sirva de herramienta de comunicaci贸n para la contracumbre antiglobalizaci贸n. Nace Nodo50.

Marga Padilla, una de las madres del proyecto, define el lugar que ocupa la militancia en el contexto social haciendo referencia a 1992, 鈥渁帽o en el que el n煤mero de voluntarios ol铆mpicos en Barcelona super贸 con creces el n煤mero de militantes de todas las causas juntas鈥.

A帽o 2002

Varios medios que se nutren de fuentes policiales lanzan una ofensiva de textos vinculando actos de terrorismo, la okupaci贸n y ETA a un encuentro en Zaragoza organizado por el movimiento antiglobalizaci贸n. Los colectivos se coordinan entre s铆 a trav茅s de las listas de correo y portales soportados por Nodo50, que provee servicios b谩sicos de internet como registro de dominios, alojamiento web o listas de distribuci贸n de correos.

Desde Nodo50 identifican una serie de direcciones IP de la Direcci贸n General de la Polic铆a, la Guardia Civil y del Ministerio de Interior que rastrean sistem谩ticamente sus publicaciones de lunes a domingo en turnos de hasta 12 horas al d铆a. Tambi茅n detectan cuentas infiltradas en listas de correos internas. En el informe se puede observar qu茅 informaci贸n buscan a trav茅s de las palabras clave que utilizan.

Gracias a la publicaci贸n de estas listas, la Red de Apoyo Zapatista de Madrid descubre que una de las personas del colectivo es un infiltrado de la polic铆a. No obstante, durante este mismo a帽o, los servidores de webs como Nodo50 o Indymedia sufren varios ataques DDoS que tiran sus servidores. Desde estos medios se帽alan a Interior como art铆fice de la campa帽a que ha propiciado los ataques.

A帽o 2021

ProtonMail, considerado como uno de los servicios de correos m谩s seguros del mundo,ha sido obligada a aportar a Europol las direcciones IP de usuarias bajo investigaci贸n criminal. Ello a pesar de tener sede en Suiza, uno de los lugares donde hay leyes m谩s estrictas para proteger la privacidad. Las usuarias en cuesti贸n son personas arrestadas por instalar campamentos clim谩ticos en protestas y bloqueos organizados bajo el paraguas de movimientos que es 鈥渏uventud por el clima鈥.

Un integrante de Nodo50 comenta en una entrevista que 鈥渄esde 2011 [sus vervidores]est谩n en Suecia, en un servicio activista que alojaba un servidor de Wikileaks y se negaron a apagarlo, a pesar del requerimiento del Ministro del Interior sueco鈥. La diferencia entre ceder o no ceder a estas peticiones reside, pues, en la desobediencia civil.

A pesar de que por defecto ProytonMail no registraba las IP de sus usuarias de correo, fue obligada a ello por Europol debido a la supuesta investigaci贸n criminal en curso. En un comunicado que sac贸 posteriormente, ProtonMail llama a sus usuarias a conectarse a sus correos a trav茅s de la red TOR, lo cual anonimizar铆a totalmente sus conexiones e impedir铆a a la polic铆a recibir informaci贸n aunque la pidiese.

A帽o 2034

Lai lleva haciendo tres horas de cola para poder usar uno de los ordenadores de la biblioteca de distrito retiro, que es la que m谩s cerca le pilla de su casa. Accede a la terminal y le resulta extra帽a, demasiado r谩pida y ca贸tica. Lai est谩 acostumbrada a los ordenadores de su distrito, reciclados de hace m谩s de 10 a帽os. Entra en la t茅rminal y comienza con los tr谩mites para entrar en la bolsa de empleo de j贸venes Next Generation.

Nada m谩s comenzar, el sistema no reconoce su correo. La asistente virtual le dice que tiene que loguearse con una cuenta de correo de Google. Lai nunca ha tenido una cuenta de correo de Google. En sus computadoras, el correo de Google no funciona porque los plugins para instal谩rselo no son compatibles con los ordenadores de antes de 2025.

Intenta crearse una cuenta de correo, pero no puede. Google tiene que validar todo su perfil biom茅trico y la terminal no lo permite. LLeva casi media hora y la terminal la avisa de que su tiempo se acaba. Lai pierde la paciencia, grita a la pantalla, agarra la silla y machaca el terminal con ella.

[00:14:15] Comenzamos este nuevo cap铆tulo del programa con el Feeds N Chips comentando sin rigor alguno (el que se merece) la actualidad tecnol贸gica y sus aventuras computacionales.

[00:33:05]Realizamos un peque帽o reportaje sonoro con las intervenciones de Santi de Nodo 50 y Marga Padilla de Sindominio y Somconexi贸 analizando el caso de la filtraci贸n de datos de usuarias de Protonmail a Europol y reflexionamos en torno al correo electr贸nico como extensi贸n de nuestro propio cuerpo y la naturaleza de internet.

[01:11:10] Entrevistamos a La Reina de los Lagartos, colectivo de agitaci贸n musical que ha saboteado el ponche en las fiestas de PCE.

[01:33:30] En Comportamientos Digitales Aurora habla de la destrucci贸n de los c贸digos de la terapia asociada a las din谩micas de mercado y uberizaci贸n de servicios.

En este programa han sonado:

– Drogolegas – Ben Yart

– Loco loco – Finale

– Pissing On The Hawthorns – Esther Ofei

– Ikmal Muqata’a