De parte de Grup Antimilitarista Tortuga June 24, 2022 171 puntos de vista

隆OTAN NO, BASES FUERA! Las guerras de la OTAN han costado m谩s de un mill贸n de muertos, 8 billones de d贸lares y p茅rdida de libertades y derechos .

鈥淓spero que les vaya bien a todos, 隆nosotros estamos a 11.000 kil贸metros!鈥 (Presidente de EE.UU).

Antonio Romero Ruiz. (*)

El general de Gaulle se opon铆a a la adhesi贸n de Reino Unido al mercado com煤n porque pensaba que este pa铆s se convertir铆a en el caballo de Troya de Washington en el viejo continente. Estados Unidos ya no tiene nada que temer del Brexit porque, con el paso de las d茅cadas, es la propia Uni贸n Europea la que se ha convertido en su caballeriza.

La dominaci贸n de Washington es a煤n m谩s humillante en materia de defensa. La Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte (OTAN), creada en la Guerra Fr铆a, es un instrumento. Basta con la aprobaci贸n de la Casa Blanca para que un Estado miembro de esta alianza colonice a otro (Turqu铆a ocupa una parte de Chipre desde hace 45 a帽os) o trate a alguno de sus vecinos como su 鈥渮ona de seguridad鈥 鈥 el Ej茅rcito de Ankara, el segundo de la OTAN, acaba de invadir el norte de Siria para acabar all铆 con la autonom铆a kurda-. Sin embargo, Washington no tiene nada que objetar mientras el r茅gimen de Erdogan contin煤e vigilando una de las fronteras mar铆timas de Rusia, compre el 60% de sus armas en Estados Unidos y proteja las ojivas nucleares estadounidenses.

Al invadir Iraq en 2003 bajo un pretexto falaz, el pa铆s cuyo brazo ejecutor es la OTAN provoc贸 el caos actual en Oriente Pr贸ximo. Aprovechando el impulso, Estados Unidos (con otros pa铆ses) desencaden贸 una guerra en Libia; despu茅s (esta vez solo) puso en entredicho el acuerdo nuclear de julio de 2015 con Ir谩n (cuya firma, no obstante, hab铆a marcado uno de los escasos momentos de sensatez de estados Unidos de esta d茅cada鈥). El pasado mes de octubre, cuando se entreg贸 a los kurdos al ej茅rcito turco sin consultar a sus 鈥渁liados鈥 europeos de la OTAN presentes en el lugar, el presidente estadounidense envi贸 un tuit de admirable franqueza: 鈥淓spero que les vaya bien a todos, 隆nosotros estamos a 11.000 kil贸metros!鈥. Continuar someti茅ndose a ese se帽or feudal caprichoso que no cuenta con m谩s inter茅s que el suyo propio equivale a admitir una relegaci贸n definitiva al rango de protectorado. Para que Europa salga de esta situaci贸n, tiene que salir de la OTAN.

Las cifras m谩s altas corresponden a tres mediciones hechas sobre el terreno: Una, de la Universidad Johns Hopkins, publicada en 2006 en la prestigiosa revista The Lancet, estima los muertos en 655.000, tanto producto de la violencia de la invasi贸n como de las malas condiciones sanitarias provocadas por 茅sta.

Un estudio de la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) publicado en 2008 evita dar cifras concretas, pero sugiere cerca de 400.000 muertos. Y una tercera medici贸n de 2008, realizada por la encuestadora Opinion Research Business, con sede en Londres, arroja m谩s de un mill贸n de muertos

Yugoslavia, cuando la OTAN se impone sobre la ONU

El bombardeo de la OTAN sobre Yugoslavia de 1999, tambi茅n conocido por su nombre en clave Operaci贸n Fuerza Aliada (en ingl茅s, Operation Allied Force), fue una guerra no declarada entre la mayor铆a de pa铆ses miembros de la OTAN y la Rep煤blica Federal de Yugoslavia, durante la Guerra de Kosovo. Los ataques tuvieron lugar desde el 24 de marzo hasta el 11 de junio de 1999. El bombardeo constituy贸 la segunda gran guerra de la OTAN desde su creaci贸n tras la Operaci贸n Fuerza Deliberada.

La guerra fue iniciada unilateralmente por la OTAN, sin autorizaci贸n previa del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que desde diversos medios y colectivos se ha considerado que los bombardeos constituyeron actos de cr铆menes de guerra. Intelectuales como Noam Chomsky y Jean Bricmont condenaron el ataque, manteniendo que constituy贸 una violaci贸n de la Carta de las Naciones Unidas. En consecuencia fue la primera vez que la OTAN utilizaba la fuerza militar sin la aprobaci贸n del Consejo de Seguridad de la ONU. Los bombardeos mataron a 462 soldados, 114 polic铆as especiales, entre 1.200 y 5.700 civiles yugoslavos y tres periodistas chinos. Tambi茅n murieron dos soldados de la OTAN en un accidente de helic贸ptero fuera de combate.

En 2009, la exfiscal del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, Carla del Ponte, en su libro La Caza: Yo y los criminales de guerra, cuestion贸 la legalidad del ataque, adem谩s de considerar imposible una investigaci贸n sobre los posibles cr铆menes cometidos por la OTAN durante la campa帽a de bombardeos.

En lugar de desaparecer, se refuerza y avanza hacia Rusia

Seg煤n la narrativa de los medios de comunicaci贸n occidentales, hay guerras leg铆timas que se libran en nombre de la libertad y otras ileg铆timas que obedecen a los oscuros designios de l铆deres autocr谩ticos. Si bien, como todo relato bien construido, esta versi贸n guarda cierto contacto con la realidad, se basa en la ocultaci贸n o invisibilizaci贸n de otros aspectos no menos importantes que conviene tener presentes. Para no llevar las cosas demasiado atr谩s en el tiempo, un buen punto de partida para este an谩lisis podr铆a ser la ca铆da del Muro de Berl铆n en 1990 y las negociaciones que tuvieron lugar en ese momento entre Estados Unidos, la Uni贸n de Rep煤blicas Socialistas Sovi茅ticas (URSS) y la Rep煤blica Federal Alemana. Su resultado, tal como consignan los registros hist贸ricos, fue el compromiso del secretario de Estado James Baker ante Mijail Gorbachov de que la Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte (OTAN) no se ampliar铆a ni una pulgada hacia el este tras la reunificaci贸n alemana.

El compromiso ten铆a una cierta l贸gica. Disuelto el Pacto de Varsovia, carec铆a de sentido una alianza militar que hab铆a sido conformada 鈥揺n 1949鈥 como una organizaci贸n cuyo objetivo central era la defensa de sus integrantes ante un posible ataque de la Uni贸n Sovi茅tica. Compuesta originariamente por Estados Unidos, Canad谩 y otros diez estados europeos, tras la ca铆da de la URSS, la OTAN fue agregando miembros que hab铆an pertenecido al bloque comunista, como Polonia, Hungr铆a y la Rep煤blica Checa, hasta alcanzar el n煤mero de treinta. La incorporaci贸n m谩s relevante tuvo lugar en marzo de 2004, cuando el Presidente norteamericano George W. Bush acogi贸 de una tacada a siete antiguos pa铆ses comunistas: Eslovenia, Eslovaquia, Rumania, Bulgaria y a las ex rep煤blicas sovi茅ticas b谩lticas Estonia, Letonia y Lituania, tres estados que limitan con Rusia. Luego tambi茅n se sumar铆an Croacia, Albania, Montenegro y Macedonia del Norte. Cabe a帽adir aqu铆 que un refer茅ndum no vinculante, celebrado en Georgia en 2008, se pronunci贸 favorablemente por la vinculaci贸n a la OTAN y que en diciembre de 2014 el Parlamento de Ucrania vot贸 a favor de abandonar el status de pa铆s no alineado que hab铆a adoptado en 2010 con vistas a favorecer una futura incorporaci贸n en la organizaci贸n.

En cuanto a los objetivos meramente defensivos de la OTAN, se produjo un cambio importante de sus estatutos en 1999, luego de la guerra contra Yugoslavia, al definir un nuevo rol consistente en 鈥渓a promoci贸n de valores democr谩ticos, la cooperaci贸n en cuestiones relacionadas con la defensa y seguridad y la resoluci贸n pac铆fica de controversias, aunque con la posibilidad de usar la fuerza militar en gestiones de crisis鈥. El 谩rea de intervenci贸n, limitada entonces al espacio euro-atl谩ntico, se extendi贸 al mundo entero, lo que supon铆a en los hechos que la nueva doctrina cuestionaba el monopolio de la Organizaci贸n de las Naciones Unidas (ONU) sobre el uso de la fuerza. Esta situaci贸n excepcional se vio reforzada por el protocolo firmado el 23 de septiembre de 2008 entre el secretario de la OTAN Jaap de Hoop-Scheffer y el secretario de las Naciones Unidas Ban Ki-moon 鈥揳cuerdo secreto en tanto que no fue presentado al Consejo de Seguridad鈥 en virtud del cual, bajo el pretexto de 鈥渙peraciones de la paz鈥, se daba carta blanca a la OTAN para actuar en todo el mundo.

Manos libres. De Yugoslavia a Iraq

La primera guerra importante protagonizada por la OTAN fue librada en territorio europeo contra la Rep煤blica Federal de Yugoslavia (integrada en ese momento por Serbia y Montenegro). Yugoslavia afrontaba un conflicto separatista en la regi贸n de Kosovo, lindante con Albania y de mayor铆a 茅tnica albanesa. El Ej茅rcito de Liberaci贸n de Kosovo (ELK), que hab铆a recibido armas desde Albania procedentes de la CIA, llevaba a cabo acciones de sabotaje y asaltos a comisar铆as. Los enfrentamientos armados con el ej茅rcito yugoslavo provocaron v铆ctimas en ambos bandos, lo que dio lugar a una intervenci贸n de la OTAN con el pretexto de defender los derechos humanos de la poblaci贸n. El 24 de marzo de 1999, la OTAN, sin contar con una autorizaci贸n del Consejo de Seguridad de la ONU, exigi贸 la retirada de las tropas yugoslavas en Kosovo bajo amenaza de iniciar una campa帽a a茅rea contra Yugoslavia. A partir de ese momento, los aviones de la OTAN se dedicaron 鈥揹esde los 10.000 pies de altura, fuera del alcance de las defensas antia茅reas鈥 a bombardear sistem谩ticamente la infraestructura civil de Serbia, destruyendo f谩bricas, centrales hidroel茅ctricas, refiner铆as de petr贸leo, edificios p煤blicos, puentes, el edificio de la televisi贸n serbia y hasta la embajada de China. La guerra termin贸 tres meses despu茅s con el Tratado de Kumanovo, cuando el Presidente Slobodan Milosevic dispuso la retirada de las fuerzas yugoslavas en Kosovo para dar paso a la presencia de fuerzas internacionales.

Existen algunas similitudes entre esta guerra y la que actualmente tiene lugar en Ucrania. Ambas han sido libradas en territorio europeo y se trata de guerras ileg铆timas porque no fueron autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Adem谩s, en los dos casos iban dirigidas a provocar un cambio de r茅gimen y para conseguir ese objetivo no han reparado en medios para causar el mayor da帽o y destruir infraestructura f铆sica de los estados atacados. Cabe recordar aqu铆 que las operaciones militares dirigidas a aterrorizar a la poblaci贸n est谩n prohibidas por los Convenios de Ginebra y son consideradas cr铆menes de guerra.

Producida la ca铆da de la URSS, la OTAN consider贸 que ten铆a las manos libres para intervenir en cualquier conflicto militar en los que Estados Unidos tuvieran inter茅s estrat茅gico. Por este motivo, cuando George W. Bush atac贸 Afganist谩n en octubre de 2001, la OTAN 鈥搃nvocando la cl谩usula de la defensa colectiva鈥 declar贸 que no s贸lo Estados Unidos, sino todos los pa铆ses integrantes de la alianza estaban en guerra contra el terrorismo y, en consecuencia, se sum贸 a las operaciones de ocupaci贸n que tuvieron lugar en ese territorio.

En 2003, Estados Unidos, con el apoyo del Reino Unido, Australia y una coalici贸n de otros pa铆ses europeos pertenecientes a la OTAN (Espa帽a, Polonia, Dinamarca y Holanda) lanzaron la guerra contra Iraq. Acusaron falsamente al r茅gimen de Saddam Hussein de poseer armas de destrucci贸n masiva, a pesar de que el gobierno iraqu铆 se hab铆a desprendido del arsenal bacteriol贸gico bajo control de la ONU y no pose铆a capacidad nuclear alguna. El objetivo estrat茅gico de la invasi贸n era crear un r茅gimen pro-estadounidense en Bagdad, para lo cual buscaron aterrorizar a la poblaci贸n lanzando una operaci贸n de destrucci贸n de infraestructuras que no dudaron en denominar de 鈥渃onmoci贸n y pavor鈥 (shock & awe). En este caso, Estados Unidos no pudo contar con el apoyo expl铆cito de la OTAN por la negativa de Alemania y Francia de avalar la intervenci贸n militar norteamericana.

En 2008 estall贸 un conflicto armado entre Georgia y las rep煤blicas de Osetia del Sur y Abjasia 鈥損rotegidas por Rusia鈥, que deriv贸 en una primera intervenci贸n del ej茅rcito ruso fuera de sus fronteras. El Presidente de Georgia hab铆a manifestado sus deseos de integrarse a la OTAN, para lo cual necesitaba recuperar el control de los territorios segregados. Un plan de paz propuesto por la Uni贸n Europea (UE) permiti贸 que las partes se retiraran a sus posiciones anteriores, pero el 6 de mayo de 2009 comenzaron en Georgia los ejercicios de la OTAN, dirigidos por Estados Unidos, denominados 鈥淐ooperaci贸n por la Paz鈥. Pocos d铆as antes, el Departamento de Estado norteamericano hab铆a anunciado que Ucrania y Georgia ingresar铆an a la OTAN y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, declar贸 que Rusia no ten铆a derecho a decidir qui茅n ingresa o no a la coalici贸n. En marzo de 2011, la OTAN se hizo cargo de las operaciones militares en Libia derivadas de las resoluciones de intervenci贸n del Consejo de Seguridad de la ONU que hab铆an dado lugar a la intervenci贸n militar de Estados Unidos. El relevo estuvo acompa帽ado de fuertes divergencias entre los pa铆ses integrantes sobre el papel que deb铆a tener la OTAN en la gesti贸n militar de esta crisis. Otro tanto aconteci贸 con la solicitud de Turqu铆a en reclamo de una intervenci贸n de la OTAN en el conflicto de la frontera con Siria.

El coste financiero y humano

En t茅rminos del presupuesto federal, el Congreso ha asignado un poco m谩s de 1 bill贸n de d贸lares al Departamento de Defensa para la guerra de Afganist谩n. Pero en conjunto, la guerra de Afganist谩n ha costado mucho m谩s que eso. Incluyendo el gasto del Departamento de Defensa, hasta ahora se han gastado m谩s de 2,3 billones de d贸lares, con los aumentos del presupuesto militar b谩sico del Pent谩gono debido a los combates, el gasto del Departamento de Estado para reconstruir y democratizar Afganist谩n y entrenar a sus militares, los intereses de los pr茅stamos para pagar la guerra y el gasto para los veteranos en el sistema de Asuntos de Veteranos.

El coste de la “guerra contra el terror”: m谩s de 900.000 muertos, 8 billones de d贸lares y p茅rdida de libertades.

Tras los atentados del 11-S, Estados Unidos se embarc贸 en una serie de operaciones militares para, seg煤n esgrimi贸 Washington, combatir el terrorismo que hab铆a golpeado en su suelo. La “guerra contra el terror” ha llevado desde entonces a las Fuerzas Armadas de EE.UU. por todo el mundo y singularmente a Oriente Medio.

Afganist谩n, Iraq, Siria y Yemen han sido el escenario de conflictos que han tenido un alto coste en vidas humanas, tanto de combatientes como de civiles, econ贸mico y tambi茅n para las libertades y los derechos humanos.

Balance de v铆ctimas del Pent谩gono

La “guerra contra el terror” se inaugur贸 con la invasi贸n de Afganist谩n un mes despu茅s de los atentados para buscar a su organizador, Osama Bin Laden, en una operaci贸n bautizada como Libertad Duradera y rebautizada en 2015 como operaci贸n Centinela de la Libertad. La guerra de EE.UU. en Afganist谩n, el conflicto m谩s largo de su historia, ha terminado 20 a帽os despu茅s de manera abrupta y humillante para Washington y sus aliados cuando los talibanes retomaron el poder el 15 de agosto.

Los talibanes entran en Kabul y toman el poder en Afganist谩n 20 a帽os despu茅s de su derrocamiento

A la invasi贸n de Afganist谩n siguieron la de Iraq (operaciones Libertad en Irak y Nuevo amanecer, 2003-2011) y la operaci贸n Resoluci贸n Inherente contra el Estado Isl谩mico (principalmente en Siria), que se inici贸 en junio de 2014 y sigue abierta.

Seg煤n el Pent谩gono, a fecha del 6 de septiembre todas estas guerras hab铆an provocado 7.074 muertos entre su personal (militar y civil) y 53.283 heridos. Los 煤ltimos fallecieron en el atentado del Estado Isl谩mico contra el aeropuerto de Kabul el 27 de agosto.

Alrededor de 900.000 muertos en 20 a帽os

El Pent谩gono no lleva la cuenta de las bajas que sus operaciones causan entre los combatientes enemigos ni las v铆ctimas entre la poblaci贸n civil. El proyecto The Costs of War, del Instituto Watson de la prestigiosa Universidad de Brown (EE.UU.), intenta cuantificar todos los costes de la “guerra contra el terror”, y es una de las referencias m谩s citadas por los medios estadounidenses.

Seg煤n sus cifras, hasta agosto hab铆an muerto entre 897.000 y 929.000 personas, en su mayor铆a civiles (entre 363.000 y 387.000).

Entre las v铆ctimas se incluyen 14.874 soldados de otros pa铆ses aliados y unos 300.000 combatientes enemigos; m谩s de 8.000 contratistas privados de seguridad estadounidenses, as铆 como 680 periodistas y 892 trabajadores de ONG.

Muchos m谩s, asegura el Instituto, han muerto por las consecuencias indirectas de los conflictos, como el hambre o la falta de atenci贸n sanitaria.

El coste en vidas se suma al de desplazados y refugiados. Unos 37 millones de personas han perdido sus hogares o se han convertido en refugiados a causa de las guerras libradas por EE.UU. tras el 11-S, seg煤n la misma fuente.

M谩s de 8 billones de d贸lares

Las guerras hay que pagarlas. Seg煤n The Costs of War, la “guerra contra el terror” ha costado al bolsillo de los estadounidenses 8 billones de d贸lares (6,74 billones de euros), calculados incluyendo los costes previstos para el a帽o fiscal de 2022. El estudio incluye no solo los gastos del Departamento de Defensa, sino otros costes para el gobierno federal, como la atenci贸n a los veteranos.

Solo para la guerra de Afganist谩n, la misma fuente prev茅 un coste de 2,313 billones de d贸lares (1,95 billones de euros).

Jos茅 Antonio Gurpegui, catedr谩tico de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcal谩 y miembro del Instituto Franklin, destaca el coste econ贸mico como uno de los factores que han movido al presidente Joe Biden a ordenar la retirada completa de Afganist谩n, el conflicto que inaugur贸 la “guerra contra el terror”.

“El coste econ贸mico ha sido muy alto. La sociedad norteamericana lo ha admitido, pero a costa de reducir en servicios sociales, en otras partidas, y en obras p煤blicas, como la ferroviaria”. “Los resultados que est谩n obteniendo no son los deseados y el coste econ贸mico y en nivel de vida no se puede mantener ad infinitum”.

El coste en bajas propias, en cambio, se ha mantenido en m谩rgenes que la sociedad estadounidense ha considerado aceptables. “Si lo comparamos con la guerra de Vietnam, en la que tuvieron algo menos de 60.000 muertos, es solo un 10%, pero ahora la repercusi贸n es mucho mayor, por la resonancia social. Una vida americana vale m谩s, si se puede decir as铆, de lo que val铆a hace 50 a帽os. La sociedad americana no hubiera soportado 50.000 muertos”.

Desde el punto de vista interno, la guerra contra el terrorismo no ha tenido una gran influencia en la pol铆tica estadounidense. “La elecci贸n de presidentes y gobernadores ha respondido m谩s a pol铆tica interior”, subraya Gurpegui. En pol铆tica exterior, los atentados s铆 supusieron un “cambio radical”, por la mayor implicaci贸n en Oriente Medio desde la presidencia de George W. Bush, pero “la pol铆tica exterior sigue su propia din谩mica, m谩s all谩 del partido que est茅 en el gobierno”.

Lo sucedido en Afganist谩n puede obligar a replantearse la actuaci贸n militar de EE.UU. en el exterior y a cuestionar si el coste ha merecido la pena. “Representa un fracaso, no solo de EE.UU. sino de la comunidad internacional -considera Gurpegui- Ha sido dinero y vidas humanas tiradas. Veremos la repercusi贸n a medio plazo que puede tener en Estados Unidos”.

El coste social de la p茅rdida de libertades civiles

El catedr谩tico considera que ha habido adem谩s un cambio de mentalidad entre los estadounidenses. “Est谩n m谩s dispuestos a perder libertades en favor de la seguridad que hace 15 a帽os, siempre que no se toque la Constituci贸n”, asegura.

Despu茅s de los atentados, la prioridad nacional de EE.UU. era detener a los culpables y evitar otro atentado similar. Para ese fin, el presidente Bush dict贸 la Patriot Act, que recortaba las libertades civiles y garant铆as constitucionales para “luchar contra el terrorismo”. Su sucesor, Barack Obama, prolong贸 estas medidas, con algunas limitaciones, a trav茅s de la Freedom Act.

La nueva legislaci贸n permiti贸 a EE.UU. abrir la c谩rcel de la Bah铆a de Guant谩namo (Cuba), donde a煤n hay 40 personas retenidas ilegalmente; las ejecuciones fuera del campo de batalla de individuos sospechosos de terrorismo; la vigilancia masiva y las detenciones sin garant铆as judiciales.

Handeyside era analista de antiterrorismo en la CIA cuando se produjeron los atentados, pero la abandon贸 cuando vio que la respuesta al 11-S inclu铆a pol铆ticas que “chocan con los derechos humanos y los principios de la Constituci贸n”.

Handeyside cree que se est谩n dando peque帽os pasos para revertir esta situaci贸n, como el acuerdo en el Congreso para limitar el uso de la fuerza en el extranjero.

“A pesar de esos peque帽os pasos para revertir las medidas tomadas en el periodo post-11-S, la mayor铆a est谩n a煤n en funcionamiento y la arquitectura no ha sido desmantelada. Desafortunadamente, estamos en una situaci贸n en la que tenemos que seguir presionando para que haya cambios importantes y reformas 20 a帽os despu茅s”, lamenta.

A modo de resumen:

鈥 En el a帽o 1957 se firm贸 el acuerdo con el que se establec铆an bases militares norteamericanas en nuestro territorio. Acuerdo entre la Administraci贸n Norteamericana y la dictadura de Franco, que apuntal贸 al r茅gimen franquista, y prolong贸 el sufrimiento de nuestro pueblo.

鈥 Los integrantes de la foto de las Islas Azores, entre los que se encontraba Jos茅 Mar铆a Aznar han de comparecer ante un tribunal internacional como criminales de guerra. Tambi茅n ha de comparecer Putin y todos los responsables de los cr铆menes que se est谩n cometiendo en la guerra de Ucrania.

鈥 Si queremos una sola vara de medir, hemos de pedir responsabilidades penales para Javier Solana que dirigi贸 junto a Clinton los bombardeos y la guerra en la antigua Yugoslavia. Guerra que no cont贸 con la autorizaci贸n del Consejo de Seguridad de la ONU.

鈥 De todas las guerras en la que ha participado la OTAN, la de Iraq fue la m谩s sangrienta. Convirti贸 este pa铆s en un mar de sangre con argumentos falsos, mintiendo sobre la existencia de armas de destrucci贸n masiva. Si unimos la de Afganist谩n y la de Yemen, contabilizamos m谩s de 1 mill贸n de muertes.

鈥 Los vuelos secretos de la CIA, donde Espa帽a colabor贸 ofreciendo para escalas y trasbordos nuestros aeropuertos civiles. En estos vuelos se trasladaban sospechosos de terrorismo a c谩rceles secretas y a Guant谩namo. Sin derecho a abogado ni defensa.

Finalmente, por todo lo expuesto, el pueblo espa帽ol tiene ra铆ces hist贸ricas de amor a la paz, de lucha hist贸rica contra la guerra, contra el militarismo, contra las guerras que libraron los militares africanistas en el norte de 脕frica, dando como respuesta la Semana Tr谩gica de Barcelona. La izquierda de los pueblos de Espa帽a tiene en su ADN la lucha por la paz. La Constituci贸n de la II Rep煤blica en su art.6 dice literalmente 鈥淓spa帽a renuncia a la guerra como instrumento de pol铆tica nacional鈥.

El nacimiento de IU tuvo lugar al calor de las movilizaciones contra la OTAN. As铆 que aviso a tertulianos y dem谩s interesados en acudir a los actos de conmemoraci贸n del aniversario de la OTAN en Madrid. No hay que acudir a esos actos porque no hay nada que celebrar.

Y hoy siguen vigentes como ayer nuestras consignas: 隆OTAN NO, BASES FUERA!

(*) Presidente de Honor PCA; Ex parlamentario de IU; Coordinador de la Red de Municipios por la III Rep煤blica

Andaluc铆a, junio 2022

Guerreros Guerras de la OTAN

Fuente: https://www.mundoobrero.es/pl.php?i…