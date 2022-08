Breve balance de lo que va de la huelga y las protestas

Haciendo un breve balance a lo que va de la huelga de los gremios docentes, y las protestas de los movimientos sociales, populares e ind铆genas, resaltamos que la mayor铆a, si no todos, los logros y consensos de la mesa 煤nica de di谩logo, son de estos movimientos y no necesariamente del Gobierno. No fue voluntad de este, atender o solucionar las peticiones del pueblo, fue fundamentalmente por la presi贸n social. Si prestamos atenci贸n a lo que dicen los funcionarios del Gobierno en la mesa, nos daremos cuenta de que en la pr谩ctica defienden el status quo. Por lo menos este Gobierno no ha reprimido como los anteriores y tuvo la aquiescencia de sentarse en una misma mesa. Ahora bien, que tengamos una canasta b谩sica y un precio del combustible accesible, por ahora, es un logro del movimiento, de sus l铆deres y de la comunidad en s铆 que tambi茅n se autoorganiz贸 intermitentemente. Ahora es sustancial analizar la implementaci贸n efectiva de esos acuerdos.

Tenemos que confiar plenamente en la dirigencia que est谩 en la mesa, en estas semanas hemos sido testigos de la mesa televisada, todo el pa铆s pudo constatar la capacidad t茅cnica de los movimientos sociales, populares e ind铆genas, y en algunas ocasiones, la poca capacidad de respuestas de algunos funcionarios, al menos satisfactorias, del Gobierno. En alg煤n momento la profesora Maribel Gordon fue tendencia en Twitter por su capacidad t茅cnica.

Es importante evaluar el tema del desgaste de la huelga, las manifestaciones y las protestas. Hay que hacer una valoraci贸n de los logros y el desgaste. El Centro Internacional de Estudios Pol铆ticos y Sociales (CIEPS) acaba de sacar una encuesta donde pregunta sobre el apoyo a las protestas, un 75 % s铆 apoya. Este porcentaje puede cambiar. Hay que valorar la opini贸n p煤blica poco favorable, porque en Panam谩 el periodismo est谩 sometido a presiones muy fuertes de grupos hegem贸nicos que distorsionan su funci贸n de informar. Teniendo esto en cuenta, es importante evaluar el tema del desgaste, los logros y la campa帽a medi谩tica en contra de la huelga. Un aspecto favorable es que, lo discutido en la mesa se est谩 televisando y la gente no es tonta, el pueblo tiene su astucia.

No recuerdo ning煤n antecedente reciente de lo que est谩 pasando, me refiero al nivel, al cara a cara. El Gobierno siempre se re煤ne con los empresarios鈥 Pero no con el pueblo, no con el obrero, con el profesional, con el docente; de hecho, el presidente no ha participado en la mesa de Penonom茅. Quiz谩 sea t谩ctico y est茅 esperando el momento indicado o simplemente no lo har谩. En cambio, hemos visto la deferencia con los empresarios. A la luz de los hechos, un antecedente hist贸rico importante es la Marcha del Hambre y de la Desesperaci贸n en 1959, es significativo analizar el papel de las necesidades en las manifestaciones. En aquel entonces se march贸 por 鈥渏usticia, pan y trabajo鈥, ahora en t茅rminos generales por comida y contra la corrupci贸n.

Ahora bien, de esta experiencia hay mucho por aprender. Para una praxis transformadora. Es donde la pr谩ctica alimenta la teor铆a, para que otros y otras puedan, bajo nuevas din谩micas, potenciarse ya no desde cero, si no desde una experiencia concreta. Lo acontecido esta semana es muy aleccionador, como tambi茅n la ola de reacciones en contra de todo lo social, infundiendo miedo en la poblaci贸n. Miedo a los cambios.

De la mesa ha surgido un debate p煤blico de mucho inter茅s, sobre la cuesti贸n del modelo econ贸mico, Guillermo Chapman ha escrito un art铆culo al respecto. 脡l plantea un diagn贸stico interesante: 鈥渆l modelo nuestro, se distingue por la ausencia de instituciones fuertes y realmente independientes, que vigilen y regulen los monopolios, las pr谩cticas oligopolistas y las concesiones para servicios p煤blicos鈥. Adem谩s, se帽ala que existen tres modelos: el totalitario, el capitalista y 茅l se decanta por un tercero, denominado: 鈥渓a econom铆a de bienestar鈥. El doctor Chapman no menciona los temas de la evasi贸n fiscal, ese no es su enfoque. La profesora Maribel Gord贸n ha se帽alado los miles de millones de evasi贸n fiscal, Ant贸mina acaba de postear, en sus redes sociales, unas gr谩ficas en que se se帽ala una evasi贸n fiscal por arriba de los 5500 millones de d贸lares. Los funcionarios del Gobierno y en particular de la Direcci贸n General de Ingresos, tienen que hacer su trabajo, recaudar impuestos y darles un uso colectivo y social de nuestros recursos.

Se habla de sacrificio, como si esto fuera un ritual. Ya el pueblo no puede estar sacrific谩ndose para que los empresarios sigan manteniendo sus tasas de ganancias sin redistribuirlas. La empresa solo defiende el libre mercado y es entendible. Marco Gand谩segui estudi贸 la concentraci贸n de poder econ贸mico y luego William Hughes e Iv谩n Quintero escribieron el famoso libro 驴Qui茅nes son los due帽os de Panam谩?. Es muy cruel hablar de sacrificio o de que cada uno tiene que poner su cuota, cuando en Panam谩 a煤n hay quienes tienen hambre, todav铆a hay escuelas rancho y la masa salarial es menor en comparaci贸n con otros pa铆ses de la regi贸n. El trabajador depende de su salario, de su d铆a a d铆a, entonces es bastante cruel pedirle al trabajador que asuma m谩s de lo que ya asume. Por eso, tampoco es una salida aumentar la deuda p煤blica, porque despu茅s nos impondr谩n programas de ajustes estructurales.

En nuestra cultura se satanizan algunos conceptos, como ideolog铆a o pol铆tica: dicen algunos 隆eso es ideolog铆a!, otros 隆eso es pol铆tico隆 en verdad no s茅 qu茅 quieren anunciar. Es muy importante aclarar los conceptos como ideolog铆a o pol铆tica. Por eso, impera el trabajo conceptual. Por ejemplo, la ideolog铆a como lo plante贸 ya hace m谩s de dos siglos Destutt de Tracy, es la preocupaci贸n de respecto a c贸mo nos formamos nuestras ideas, sobre la memoria, sobre la voluntad, sobre la sensibilidad. Es muy empobrecedor escuchar a alguien decir esto es ideolog铆a y no da ninguna explicaci贸n al respecto. Por su parte, K. Marx y F. Engels, definen la ideolog铆a como las ideas de la clase dominante; entonces, para estos si es ideol贸gico que se reproduzcan ideas de miedo, as铆 comentaristas, influencers, analistas, pol铆ticos empiezan a descalificar con ep铆tetos, a quienes piensan distinto, con adjetivos de todo tipo. Ya los medios, los empresarios y todas las vocer铆as empiezan ideol贸gicamente en el sentido de Marx a despotricar contra la protesta y la mesa 煤nica de di谩logo, que es comunista, anarquista, incluso terrorista o no s茅 qu茅 otras cosas m谩s, un lenguaje de la guerra fr铆a, solo les falta decir que un fantasma recorre Panam谩.

Creo que hay dos cuestiones en crisis: el modelo econ贸mico que tiene por lo menos cuatro d茅cadas de existencia. Es el modelo econ贸mico neoliberal, que inici贸 con los prestamos condicionados. Luego esto se va a traducir en lo que Guillermo Chapman en su reciente escrito se帽ala: 鈥渓a ausencia de instituciones fuertes y realmente independientes que vigilen y regulen los monopolios, las pr谩cticas oligopolistas y las concesiones para servicios p煤blicos鈥. Esto es parte de la crisis, por otro lado, lo que est谩 en crisis es el sistema pol铆tico, tiene por lo menos tres d茅cadas de existencia y fue instaurado luego de la invasi贸n estadounidense. Desde 1989 hacia al presente, hemos estado gobernados por partidos con un sesgo de derecha, hemos perdido tolerancia de este sistema pol铆tico, y cada vez m谩s el porcentaje electoral para elegir al presidente es menor. Incluso, los candidatos de libre postulaci贸n tambi茅n son una reacci贸n a esta crisis. Hay un desencantamiento ante este sistema. Ambas cuestiones est谩n en crisis. Por supuesto, tambi茅n hay varias gotas que fueron derramando el vaso de agua, como el derroche de los diputados y la corrupci贸n generalizada. Existe una encuesta reciente del CIEPS, en donde se se帽ala que la corrupci贸n es la principal causa, con un 63% y el costo de la vida, un 36 %. La crisis es una fractura, es un estado de agon铆a, pero eso no significa que se acabar谩, si bien puede empeorarse, puede recomponerse y seguir; tambi茅n la crisis puede llevar a la muerte. En este caso a la muerte de este sistema y este modelo, y el surgimiento de otro nuevo, pero mientras eso no pase, tenemos que otear con nuestra realidad. Si queremos otra cosa distinta, entonces, tenemos que organizarnos todos y todas, al un铆sono con los sectores vivos de nuestra sociedad, para dise帽ar un pa铆s diferente, con mayor justicia social para una vida digna.

CALPU