De parte de Indymedia Argentina April 15, 2021 5 puntos de vista

Ante el crecimiento explosivo de casos de Covid-19 en las 煤ltimas semanas y el inminente colapso sanitario -que ya se verifica en algunas unidades hospitalarias- el gobierno nacional anunci贸 un endurecimiento de las medidas en el marco de la emergencia sanitaria, con restricci贸n de la nocturnidad desde el viernes y el regreso a la virtualidad de las clases durante quince d铆as a partir del pr贸ximo lunes.

El presidente Alberto Fern谩ndez anunci贸 nuevas medidas para frenar el aumento de contagios de coronavirus, entre ellas, una restricci贸n a la circulaci贸n nocturna que ir谩 desde las 20 horas hasta las 6 de la ma帽ana en el 脕rea Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tambi茅n se volver谩 a la modalidad virtual en los tres niveles educativos, hasta el 30 de abril.

鈥淣ecesitamos no detener el proceso vacunatorio y que el sistema sanitario no se sature, por lo tanto he decidido tomar una serie de medidas鈥, expuso el Presidente.

鈥淓n el AMBA estamos viviendo la mayor velocidad de aumento de casos desde el inicio de la pandemia. Por lo tanto, es nuestra obligaci贸n tomar medidas adicionales y convocar a la poblaci贸n a un cambio, para lograr que avance el plan de vacunaci贸n y evitar la saturaci贸n del sistema de salud鈥, se帽al贸 el titular del Ejecutivo nacional.

鈥淓l mayor riesgo de transmisi贸n se produce en las actividades sociales y recreativas nocturnas, donde no hay dos metros de distancia, se producen aglomeraciones, se usa escasamente el barbijo y tambi茅n en espacios cerrados sin ventilaci贸n adecuada鈥, consider贸 Fern谩ndez.

El Presidente sostuvo que 鈥渆l AMBA constituye un 煤nico aglomerado urbano, uno de los m谩s poblados de Am茅rica. Tiene una 煤nica realidad epidemiol贸gica, con un gobernador y un jefe de gobierno, y dos docenas de municipios鈥.

Por todo ello, el gobierno nacional decidi贸 una serie de nuevas medidas que regir谩n para el AMBA desde las 0 horas del d铆a viernes 16 de abril.

鈥 Restringir la circulaci贸n noctura entre las 20 horas y las 6 de la ma帽ana.

鈥 Quedan suspendidas las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en lugares cerrados.

鈥 Las actividades comerciales cerrar谩n a las 19 horas.

鈥 Las actividades gastron贸micas funcionar谩n en modalidad de entrega a domicilio luego de las 19 horas.

鈥 Desde el lunes 19 hasta el viernes 30 de abril se retorna a la modalidad virtual en los tres niveles educativos.

Crecimiento explosivo de la pandemia

El 7 de abril, y tras dos jornadas en las que se registraron rec贸rds consecutivos de 20.870 contagios de COVID-19, el martes 6, y 22.039 el mi茅rcoles 7, respectivamente, el gobierno hab铆a anunciado una serie de medidas de restricci贸n que fueron criticadas por leves e insuficientes desde algunos sectores sanitarios, cient铆ficos, gremiales, entre otros.

Por otra parte, fueron rechazadas frontalmente por la oposici贸n de derecha -liderada por la alianza Juntos por el Cambio (ex Cambiemos) del ex presidente Mauricio Macri- que llam贸 a boicotearlas.

Una semana m谩s tarde, aquellos r茅cords fueron largamente superados por picos de 27.001 contagios el martes 13 y 25.157 en el d铆a de hoy.

La primera reacci贸n del macrismo fue llamar mediante redes sociales y sus medios de difunsi贸n afines a un cacerolazo, que tuvo cierta repercusi贸n en algunos barrios acomodados de CABA, como Palermo, Belgrano y Recoleta. No as铆 en barrios m谩s populares de la misma ciudad, como Villa Crespo o Flores, ni en el conurbano.

Plan de vacunaci贸n

鈥淪eguimos negociando y hablando con todos los proveedores de vacunas para cerrar acuerdos y acelerar el acceso a ellas. Este fin de semana estar谩n llegando m谩s vacunas para continuar con el Plan de Vacunaci贸n鈥, defini贸 Fern谩ndez.

En la tarde de hoy se hab铆a anunciado el arribo de 864.000 nuevas dosis de la vacuna de AstraZeneca el pr贸ximo domingo.

El d铆a de hoy se lleg贸 a 4.996.672 personas que recibieron la primera dosis y 758.247 personas que completaron las dos dosis.

El presidente Alberto Fern谩ndez sostuvo que 鈥渆n ning煤n momento鈥 su Gobierno 鈥渁capar贸 la decisi贸n de contratar vacunas鈥 contra el coronavirus, al advertir que 鈥渓a misma ley que facult贸 al Estadio nacional facult贸 a todas las provincias a hacerlo鈥.

鈥淓stoy seguro que m谩s de un gobernador debe haber intentado compra vacunas para su pueblo, y le ha sido dif铆cil鈥, plante贸 el mandatario a trav茅s de un mensaje emitido desde la residencia de Olivos.

Fern谩ndez manifest贸 que 鈥渆spera鈥 que los gobernadores e intendentes que 鈥渆ntiendan鈥 decidan 鈥渁compa帽arlo鈥 con la aplicaci贸n de nuevas restricciones impuestas en el AMBA por la pandemia y 鈥渓o hagan鈥.

鈥淓s responsabilidad de cada gobernador o intendente hacerlo鈥, sostuvo el mandatario.