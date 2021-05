–

La sensaci贸n de colapso econ贸mico, ecol贸gico y pol铆tico que provoc贸 la pandemia que golpea al mundo desde principios de 2020 fue declinando en la gesti贸n de una crisis que se extiende y se consume en un incesante ruido medi谩tico vuelto opini贸n p煤blica, en la proliferaci贸n semi贸tica autocentrada y complaciente en redes sociales, en una agenda pol铆tico-econ贸mica subordinada a una correlaci贸n de fuerzas global que obliga, en el mejor de los casos, a un juego de suma cero. Al mismo tiempo, la crisis es inobjetable y reclama tomar en serio discusiones que apuntan al centro de la reproducci贸n social, a los modos en que se organizan la producci贸n y el consumo, a las formas de 鈥渃recimiento鈥 y desarrollo econ贸mico y social. 驴Cu谩les son las discusiones de fondo que contribuyen a un an谩lisis cr铆tico sobre las causas de la presente crisis socioecol贸gica global que pueden alimentar un nuevo imaginario y dar consistencia a una pr谩ctica pol铆tica transformadora?

Investigadores y activistas pol铆ticos, Markus Wissen y Ulrich Brand escriben desde el coraz贸n del capitalismo europeo. Desde all铆 ponen a disposici贸n un marco conceptual que nos permite ubicar tendencias que la pandemia aceler贸 y puso en evidencia. En Modo de vida imperial. Vida cotidiana y crisis ecol贸gica del capitalismo indagan en los modos en que las normas de producci贸n y consumo forjadas en el Norte global 鈥損ero extendidas desde mediados del siglo XX al resto del mundo鈥 se sostienen a costa de la violencia, la destrucci贸n ecol贸gica y el sufrimiento humano, sobre todo 鈥揳unque no exclusivamente鈥 en el Sur global. O, m谩s concreto, analizan c贸mo el modo de vida imperial del Norte global oculta sistem谩ticamente las condiciones de producci贸n 鈥揹e la extracci贸n de recursos naturales a las condiciones laborales de los trabajadores鈥 que le permiten externalizar los impactos negativos de las operaciones del capital a regiones perif茅ricas del mundo. A su vez, este modo vida imperial en el Norte global no es solo causa y factor de crisis en el Sur global, sino tambi茅n mecanismo de estabilizaci贸n econ贸mica y subjetiva en el mismo Norte, que camufla as铆 su propia crisis.

Dicho esto, nos interesa poner a funcionar, a discutir estas ideas, y a tal fin invitamos a Gabriela Massuh,[1] Bruno Fornillo[2] y Camila Moreno[3] a conversar con Ulrich Brand sobre el libro. De la organizaci贸n y coordinaci贸n de esta conversaci贸n tambi茅n participaron Gerhard Dilger, director para el Cono Sur de la Fundaci贸n Rosa Luxemburgo, y Florencia Puente, coordinadora de proyectos de la misma instituci贸n.

El texto que sigue es el registro de esa conversaci贸n que, entre otros t贸picos, va de la crisis ecosocial a la emergencia del 鈥渃apitalismo verde鈥 como oportunidad de negocios; de la decadencia de Europa y la p茅rdida de soberan铆a de los Estados naci贸n a la disputa por los recursos estrat茅gicos y la emergencia de potencias asi谩ticas como el Imperio chino. 驴Qu茅 tensiones y nuevas contradicciones atraviesan los territorios, tanto del Sur como del Norte global? 驴Qu茅 pueden hoy los movimientos sociales que a principios de siglo presentaban una clara alternativa a las fuerzas mercantilizadoras y destructoras del neoliberalismo?

Arte de tapa: ISTUBALZ (Franco Bifo Berardi). Dise帽o: Juan Pablo Fern谩ndez.

Modo de vida imperial (las resonancias de un concepto)

Gabriela Massuh: Debo decir que el t铆tulo, Modo de vida imperial, a primera vista, me produjo extra帽eza. Pens茅: 鈥淥tro libro sobre imperialismo鈥. Pero, inmediatamente, la forma en que el libro plantea pensar estos modos de vida imperiales a partir de la insistencia en las 鈥渆xternalidades鈥 me pareci贸 absolutamente necesario e interesante. El Sur global aparece, en relaci贸n con el Norte global, o bien como dep贸sito de basura, o bien como lugar de extracci贸n de recursos. Al mismo tiempo, es inevitable pensar, tambi茅n, ese Sur global que llega a Europa bajo la forma de migraci贸n; y c贸mo los gobiernos europeos se van cerrando y le van poniendo cada vez m谩s vallas. Un ejemplo reciente que me llam贸 mucho la atenci贸n: Dinamarca lidia sin 茅xito desde hace cincuenta a帽os con la existencia de sus guetos de migrantes. Una treintena de barrios, principalmente de las grandes ciudades, son se帽alados cada a帽o en una suerte de lista negra. Hace pocos d铆as, su gobierno socialdem贸crata decidi贸 reducir al 30 por ciento el ingreso de 鈥渘o occidentales鈥 a esos barrios. Es la primera vez que se hace una distinci贸n de este tipo y es muy problem谩tica. Por ejemplo, nosotros, 驴qu茅 ser铆amos? 驴No occidentales? 驴脕rabes? Como dir铆a Rita Segato, algo 鈥渉uele mal鈥 en esta Europa cada vez m谩s encerrada sobre s铆 misma. El 鈥渙tro鈥, para Europa, o bien est谩 en los museos, o bien est谩 en los guetos. En ese sentido, y siguiendo a la misma Segato, se podr铆a proponer un paralelismo entre este concepto de modo de vida imperial y el concepto de colonialidad del poder. Es decir, la complicidad de las colonias con el poder hegem贸nico. En ese sentido, me parece que tanto el libro como este concepto de modo de vida imperial explicitan muy bien las condiciones actuales de dominio colonial, patriarcal, racista y clasista.

Bruno Fornillo: Por mi parte, lo que rescatar铆a como hecho singular del libro no es tanto lo que tiene que ver con la idea de imperio, sino m谩s bien lo que tiene que ver con la idea de modo de vida. Me resulta realmente importante el subrayado que hace el libro de las dimensiones ideol贸gicas. Creo que la tr铆ada poder, prestigio y dinero remite a una dimensi贸n ideol贸gica fundamental que sostiene el tipo de acumulaci贸n capitalista. Y lo que est谩 marcando muy bien el texto es la responsabilidad generalizada 鈥搉o solamente de los sectores de la 茅lite, sino tambi茅n de gran parte de las clases medias europeas y ahora, tambi茅n, de las nuevas potencias, sobre todo asi谩ticas鈥 con esta tr铆ada y este modo de acumulaci贸n. Es decir, me parece clave se帽alar la extensi贸n de este modo de vida imperial a gran parte de la poblaci贸n y, consecuentemente, la extensi贸n de la responsabilidad primera y el compromiso generalizado de estos modos de vida hiperproductivistas e hiperconsumistas respecto de la actual cat谩strofe ambiental global y la desigual distribuci贸n de recursos.

Hay otro punto que subraya el libro, y al que hay que prestarle absoluta atenci贸n, y es que Europa, y el mundo atl谩ntico en general, est谩 padeciendo una suerte de decadencia, al punto que es probable que tarde o temprano vuelva a ser una pen铆nsula asi谩tica. Como contrapartida, lo que vemos es la reemergencia de megapotencias asi谩ticas, que sostienen tambi茅n un modo de vida imperial. Porque China efectivamente es un nuevo imperio cuyo desarrollo capitalista, con su modo de extracci贸n generalizado de recursos que impacta en el Sur global, entra en contradicci贸n con el sostenimiento del planeta. En resumen, me resulta muy estimulante esa dimensi贸n cultural o ideol贸gica que aparece muy fuertemente en el texto.

Ulrich Brand: Como bien dice Bruno, en el libro nos interesa mostrar c贸mo el modo de vida imperial gana hasta en su propia muerte, hasta en su propia extinci贸n, dada su capacidad de sobreexplotar el mundo tanto ecol贸gica como socialmente. Este car谩cter hegem贸nico del modo de vida imperial, la aceptaci贸n amplia de una vida cotidiana no sustentable, queda evidenciado no tanto en su car谩cter imperial como en la extensi贸n ilimitada de un modo de vida que, no obstante, requiere del afuera, de lo no presente; sobre todo del Sur global, pero tambi茅n de regiones de Alemania o Austria en las que viven y trabajan 鈥搒ea en la cosecha, sea en las f谩bricas de carne鈥 infinidad de migrantes. Esta es la contradicci贸n que nos interesa.

Tal como desarrollamos en el libro, la hegemon铆a de este modo de vida imperial se consolida en Europa, aunque tambi茅n en Argentina, en el momento de posguerra, en la segunda mitad del siglo XX. Un modo de vida que hoy, con la pandemia, se revela como causa o factor de una crisis que es m煤ltiple. Al mismo tiempo, y no menos importante, este modo de vida es, tambi茅n, un factor de estabilizaci贸n de las relaciones sociales. Europa no es ajena a la crisis, pero el acceso a los commodities, a productos baratos del mercado mundial, permite a una parte importante de su poblaci贸n mantener cierto nivel de vida, es decir, vivir una vida 鈥渘ormal鈥. Esta situaci贸n, sin embargo, no alcanza ninguna estabilizaci贸n duradera, y a partir de este diagn贸stico, en el libro decimos que son esperables cada vez m谩s tensiones; tensiones que llamamos ecoimperiales y que se producen en los pa铆ses emergentes del sur de Am茅rica Latina y de 脕frica cada vez que no se aceptan y se ponen en discusi贸n estos modos de vida sustentados en la extracci贸n voraz de los recursos globales.

Hay una 煤ltima cuesti贸n que me parece importante destacar sobre este libro que hicimos con Markus y es que, sin intenci贸n, intervino en un intenso debate que se dio en Alemania, y al interior de la izquierda europea, a partir del movimiento de refugiados del a帽o 2015. Y en particular con un sector de esta izquierda, a la que puede llamarse social-nacional. Una izquierda, en algunos casos, impulsada por sindicatos que suelen decir: 鈥淭enemos que defender 鈥揺n nuestras palabras鈥 el modo de vida imperial, porque, si no, los trabajadores van a votar a la ultraderecha. Tenemos que mantener cierto Estado social, ciertos est谩ndares para las masas, porque, si no, la derechizaci贸n va a ser a煤n m谩s fuerte鈥. Nosotros intervinimos en ese debate tensionando esta posici贸n, poniendo en el centro de la discusi贸n sobre la crisis m煤ltiple y los modos de vida e incitando a un nuevo internacionalismo. Nos parece fundamental poner todo en discusi贸n y reconocer los problemas, pero la respuesta de la izquierda no puede ser social-nacional, no puede partir de la defensa del modo de vida imperial.

Camila Moreno: Cuando escrib铆 el prefacio a la versi贸n en portugu茅s del libro de Uli y Markus para Elefante Editora, hice unos comentarios sobre a qu茅 est谩bamos refiri茅ndonos cuando habl谩bamos de 鈥渋mperial鈥.[4] Porque hay un riesgo en la interpretaci贸n de este concepto, sobre todo por el modo en que est谩n configuradas las izquierdas actuales, tendientes a absorber slogans y consignas de lucha m谩s que a procesar las ideas. Entonces, es necesario ir un poco m谩s all谩 del modo en que la izquierda 鈥揹espu茅s de Marx, con Lenin y toda la tradici贸n del siglo XX鈥 ha pensado el imperialismo. Y sobre todo si nos ponemos en conversaci贸n con China.

Hago una breve digresi贸n: un poco en broma, en ese prefacio contaba que, estando en China, hablaba y hablaba sobre el imperialismo, y la persona a la que le estoy hablando me mira, me interrumpe y me dice: 鈥淧ero China es un imperio, un buen imperio鈥. Entonces, 鈥溌a qu茅 le est谩 haciendo cr铆ticas esta chica loca?鈥, me quiso decir. Y me acuerdo otro momento, en ese mismo viaje a China que hice con Uli en el a帽o 2015 y que fue organizado por la oficina de Beijing de la Fundaci贸n Rosa Luxemburgo, que para explicar un poco la historia de Am茅rica Latina hice una l铆nea de tiempo, como solemos hacer para estos casos, y se帽alo en ella los ciclos (az煤car, oro, caf茅), el desarrollismo, el neoliberalismo, el ajuste estructural, etc., distintas etapas de nuestra historia nacional, y en un momento me doy cuenta de que ellos me miran como diciendo 鈥減obrecita鈥, m谩s tarde alguien hace referencia a la Ruta de la Seda, a Gengis Kan y al imperio Mongol. Sus claves temporales son completamente otras; y obviamente es muy raro contarles esa historia a gente que se piensa y nos piensa tan distinto.

Y ac谩 retomo con la idea de que el imperio antecede a la idea del imperialismo 鈥搕al como se discute en la izquierda鈥 y a la del Estado-naci贸n. Y en ese punto no es casualidad que las discusiones que Uli y Markus proponen en el libro hayan tenido tanta resonancia. Hay como una gran fantasmagor铆a como tel贸n de fondo: vivimos un momento en el que se erosiona muy r谩pidamente la forma Estado nacional, que es una forma muy reciente. El sistema de Estados nacionales empieza con el Tratado de Westfalia, en 1648, y su difusi贸n y consolidaci贸n en Europa y en la periferia es un proceso complejo y conflictivo. Y si pensamos el proceso de constituci贸n del multilateralismo de las Naciones Unidas, la descolonizaci贸n en 脕frica, por ejemplo, tiene lugar en la segunda mitad del siglo XX. Y son procesos lentos, que quiz谩 parecen r谩pidos por la forma, pero cuyos cambios se dan muy despacio en t茅rminos de estructuras sociales profundas. Entonces, tanto la forma Estado-naci贸n como, y sobre todo, la idea m谩s reciente de Estado de Bienestar son 鈥揺n la historia de la humanidad鈥 experiencias muy cortas en el tiempo. Nosotros estamos obsesionados con su imagen, con su simbolog铆a, pero desde otros puntos de vista 鈥損or ejemplo, desde Asia, desde China, desde India鈥 son formas de organizaci贸n muy recientes y, tal vez, insuficientes como para hacer frente a los desaf铆os actuales.

Al mismo tiempo, el Estado nacional se ha metamorfoseado y es cada vez m谩s un Estado empresarial, socio de las corporaciones. En lo concreto, muy pocos Estados nacionales van a tener soberan铆a real para dise帽ar pol铆ticas ambientales, o pol铆ticas vinculadas a la agricultura. Porque los Estados son cada vez m谩s codependientes de asociaciones p煤blico-privadas y profundizan la l贸gica de la deuda con la de emisi贸n de bonos (social bonds, green bonds). O sea, una financierizaci贸n absurda de los Estados nacionales, con la consecuente entrega de la soberan铆a e hipoteca del futuro.

En suma, lo que parece venir m谩s bien pronto es una reorganizaci贸n del mundo sobre bases neoimperiales. Un nuevo colonialismo. Y es en ese marco en el que vemos crecer los programas vinculados a los Green Deal, que no son sino pactos que normalizan los supuestos del capitalismo verde 鈥搒ea mediante programas impulsados por la Uni贸n Europea, sea mediante programas impulsados por los Estados Unidos, sea, tambi茅n, mediante ideas y proyectos formulados desde los movimientos sociales. Y me detengo en esto 煤ltimo, porque me parece que hay un d茅ficit en el modo en que los movimientos sociales suelen comprender el capitalismo verde, c贸mo se ha hundido con el proceso de la transformaci贸n digital y c贸mo se estructura la exportaci贸n de las contradicciones del centro hacia las periferias en la actualidad.

Una 煤ltima cuesti贸n que me parece muy importante traer, en l铆nea con lo que dec铆a Gabriela y retomaba Uli respecto de la colonialidad del poder: yo creo que al imperial mode of living corresponde un imperial mode of thinking, un modo de pensar imperial. Es decir, la colonialidad del saber. Hay toda una ciencia social que importamos que nos impone lentes y formas de leer nuestra realidad que son profundamente coloniales, incluso cuando vienen con la etiqueta de cr铆tica. Y as铆 es como los movimientos fueron incorporando todo un paquete de conceptos e im谩genes que promueven un nuevo universalismo: bioeconom铆a, circularidad, net zero, carbono neutral, etc. En Brasil esto es muy complejo, al nivel que estamos importando esquemas te贸ricos para leer las cuestiones raciales, o esquemas importados para leer cuestiones vinculadas a las mujeres. Y esto, en mi opini贸n, est谩 causando un cortocircuito total con nuestras formas de pensamiento. Es como si se abrieran franquicias, movimientos que son cada vez m谩s marcas (brands) de lucha social antes que reflexiones reales sobre las diferencias constitutivas de nuestros pa铆ses. Y me parece un problema grave no poder pensar desde nosotros y desde nuestras propias realidades, tradiciones intelectuales e int茅rpretes. En Brasil tenemos una expresi贸n cl谩sica: el complejo de 鈥渧ira-lata鈥 (perro callejero, mixturado), un trazo muy profundo de nuestra identidad. Retomando a Jos茅 Carlos Mari谩tegui y a muchos otros autores, me parece fundamental, justamente, la clave del mestizaje para entender Am茅rica Latina y la formaci贸n de sus pueblos. En Brasil, ese debate ha sido completamente aplastado por la intenci贸n de replicar la lectura de una sociedad y de tensiones raciales que s铆 existen 鈥撀e ninguna forma dir铆a que no hay racismo en Brasil!鈥, pero que son imposibles de entender si nuestro punto de partida son preguntas del tipo 驴c贸mo no tuvimos un Martin Luther King? Me parece que es un camino equivocado para leer nuestras historias, nuestras luchas, nuestras resistencias; pero tambi茅n los acuerdos y fusiones que en Brasil se han logrado y que en los Estados Unidos nunca, jam谩s, han existido. En esta clave, para m铆 tambi茅n hay que traer al debate c贸mo el fen贸meno de la guerra h铆brida, que act煤a sobre el campo de batalla de los imaginarios, sometiendo los esquemas de pensamiento y de interpretaci贸n de la realidad, est谩 haciendo muy dif铆cil construir frentes de unidad en la lucha pol铆tica.

Los proyectos de las 茅lites globales (capitalismo verde y ecoimperialismo)

Bruno: La pandemia deton贸 una visibilizaci贸n de la inclinaci贸n de las 茅lites globales a propiciar y transformarse hacia una suerte de capitalismo verde. Un ejemplo muy claro 鈥搚 que el libro trata muy espec铆ficamente鈥 es el despegue inusitado que tuvo la electromovilidad en la pandemia hasta volverse el gran faro respecto de la transformaci贸n ecol贸gica modernizante del capitalismo. Como dato particular, durante el a帽o pasado, el valor de las acciones de Tesla creci贸 un 700 por ciento. Esto muestra la inclinaci贸n de las 茅lites globales hacia el capitalismo verde, pero tambi茅n es la evidencia de que el cambio ambiental global es inevitable. Sin embargo, como muy bien fundamentan Uli y Markus, es verdaderamente imposible sostener esta suerte de 煤ltimo imaginario de las 茅lites contempor谩neas de que es factible reemplazar la flota de combusti贸n f贸sil contempor谩nea por otra flota, de iguales dimensiones, pero en este caso el茅ctrica, para sostener el tipo de desarrollo descomunal que existe hoy en d铆a.

En Am茅rica Latina en particular, y en relaci贸n con la pandemia, quisiera se帽alar varias cosas. La primera es lo que el libro menciona como greenwashing: todo el marketing vinculado al lavado de imagen verde que hacen las empresas. En ese punto, me parece necesario poner la mirada sobre una 茅lite en particular, que es la 茅lite chilena; una 茅lite de vanguardia en Am茅rica Latina, con un capitalismo de punta particularmente modernizante, tal vez por su fuerte contacto con Estados Unidos. Esta 茅lite chilena es tremendamente verde y propicia una transici贸n energ茅tica de mercado como ning煤n otro pa铆s en Am茅rica Latina. Un dato complementario es que esta 茅lite chilena compra y acapara insaciablemente tierras en la Patagonia, un territorio 鈥渧ac铆o鈥 y muy holgado que se volvi贸 estrat茅gico por sus bienes comunes; es decir, porque guarda incre铆bles riquezas, como el aire puro y el agua. En suma, el capitalismo verde es hoy el capitalismo de las 茅lites.

En el resto de Am茅rica Latina, por primera vez los discursos nacional-populares est谩n viendo la necesidad de 鈥渓impiarse鈥 y empiezan a incorporar 鈥損or supuesto, de manera relativa鈥 las variables ambientales, tratando siempre de sostener los patrones independentistas y los modelos econ贸micos existentes, pensados a la manera del siglo XX. Para no excederme y hablar de la Argentina, nosotros no estamos vislumbrando en nada que el actual gobierno nacional-popular, si se lo quiere llamar as铆, o progresista si se prefiere 鈥揹e izquierda definitivamente no鈥, pueda incorporar alguna trama de alg煤n elemento emancipatorio. No lo vemos en lo m谩s m铆nimo. Si pensamos en el litio, que es lo que nosotros venimos investigando, lo que se est谩 afianzando es un modelo extractivo donde las provincias tienen el control y el dominio de los recursos, y no se crece en nada en el vector tecnol贸gico. Por el contrario, lo que se hace es brindar una suerte de ilusi贸n, un fetiche respecto de lo que ser铆a una industrializaci贸n, pero con una empresa china. Entonces, por un lado, vamos a tener a la Argentina extrayendo toneladas incansables de litio 鈥搉i siquiera en grado bater铆a鈥, con una captaci贸n de renta p茅sima, con grandes peligros ambientales y sociales y con un sistema pol铆tico-jur铆dico del 谩rea minera execrable y, por otro lado, a una empresa china produciendo 鈥揺ventualmente y en el mejor de los casos鈥 autos el茅ctricos para vender en el mercado local. Lo cual es realmente pat茅tico como patr贸n de desarrollo.

Nuevamente, la gran novedad, y la gran inc贸gnita, tiene que ver con Asia y la ambici贸n de China de descarbonizar su econom铆a para el 2060. A la manera china, es una apuesta gigantesca e implica una producci贸n de energ铆a renovable a grand铆sima escala: se trata de descarbonizar la econom铆a m谩s grande del planeta. A su vez, China tiene una visi贸n m谩s pulida 鈥搑especto a Estados Unidos, seguro鈥 sobre algunos dilemas ambientales, vinculada a cierta idea que tienen, por ejemplo, sobre el destino com煤n de la humanidad. Y, en ese sentido, hay bastante incertidumbre en las 茅lites globales sobre el modo en que China va a llevar a cabo el capitalismo verde. Pero esta inc贸gnita no parece tan dif铆cil de develar si uno ve el modo en que hoy, en Am茅rica Latina, se van instaurando formas de neodependencia, lo que el libro llama un ecoimperialismo. Muy concretamente: nosotros somos los proveedores de recursos para que los pa铆ses centrales realicen sus transiciones socioecol贸gicas.

Gabriela: En ese sentido, yo quer铆a destacar algo que me parece importante del libro de Uli y Markus, y es la recuperaci贸n tanto de Gramsci como de Polanyi. Me parece fundamental traer en este momento el problema de la 鈥済ran transformaci贸n鈥 y preguntarse d贸nde est谩 ese debate hoy. Ahora bien, la pregunta concreta es esta: si tanto para Polanyi como para Gramsci la gran transformaci贸n requer铆a de un sujeto pol铆tico, 驴c贸mo hacemos hoy, cuando no hay sujeto pol铆tico capaz de llevar adelante esa transformaci贸n? Quienes la desean son movimientos sociales, pero no sujetos pol铆ticos institucionales. Por el contrario, parece haber una especie de maridaje entre Estado y empresas que, juntos, sustituyen al sujeto pol铆tico actual. Todo esto en el marco de lo que el libro, entiendo, llama posneoliberalismo.

Respecto de la pandemia y el cambio en las costumbres, debo decirles que me suena a cierta voluntad luterana. Es decir, creer que con la (buena) voluntad individual vamos a superar el tema. Yo me inclino m谩s por el fortalecimiento de los movimientos sociales. Cuanto m谩s universales sean, mucho mejor. Creo que el ecofeminismo vino dando una gran batalla con relaci贸n a la despenalizaci贸n del aborto, y esta lucha se est谩 traspasando a la tierra, digamos, a los problemas del territorio. De la violaci贸n del territorio femenino a la violaci贸n de los territorios: esta me parece la gran conjunci贸n que podr铆a evocar una voluntad de vanguardia. Es decir, salir por el eje del cambio clim谩tico y de la relaci贸n con la naturaleza.

Ulrich: Respecto a la discusi贸n sobre las 茅lites en este contexto, yo veo por lo menos tres proyectos, al margen del proyecto emancipatorio. Un primer proyecto al que podr铆amos llamar 鈥business as usual鈥, es decir, seguir con los negocios como de costumbre. Esta posici贸n es cada vez m谩s d茅bil y est谩 vinculada a las 茅lites que no quieren ver los problemas socioecol贸gicos que estamos planteando. Un segundo proyecto, sobre el que Bruno enfatizaba reci茅n, es el de la modernizaci贸n ecol贸gica; o sea, el de las 茅lites que s铆 entendieron los problemas ecosociales y, en consecuencia, abren todo otro campo de negocios vinculados a las green finance, al green job, a la producci贸n verde, con todas las implicaciones que tiene este proceso en el modo de vida imperial. Pero veo, tambi茅n, un tercer proyecto 鈥揳c谩 s铆 articulado con la pandemia鈥 vinculado a la puesta en funcionamiento de toda una serie de estrategias de control. Podemos hablar, incluso, de un ecoautoritarismo, que se distingue de la visi贸n ecol贸gica modernizante del capitalismo del segundo proyecto. Esta 煤ltima asume una din谩mica social que implica dar ciertos debates p煤blicos, y la integraci贸n de los sindicatos y otros representantes de los subalternos. En cambio, el tercer proyecto hace un poco lo contrario, se cierra en una tendencia autoritaria al control, y este fue un proceso, o un proyecto, que se vio fortalecido durante la pandemia.

De todos modos, si nos centramos en los mecanismos de reproducci贸n de las 茅lites en su conjunto, podr铆amos decir que se despliegan bajo lo que Gramsci llamar铆a una 鈥渞evoluci贸n pasiva鈥. Se est谩n produciendo muchos cambios, pero bajo el control del capital, bajo el control de las 茅lites. En los pr贸ximos tiempos tendremos que estar atentos a estos cambios, a estas transformaciones, para ver c贸mo se va articulando e implementado este ensayo de revoluci贸n pasiva del capital. Porque es sobre este terreno que las fuerzas emancipatorias tendr谩n que desplegar sus estrategias y proyectos.

Agrego una cuesti贸n breve respecto de lo que dijo Gabriela sobre el sujeto y la gran transformaci贸n. Polanyi hablaba de 鈥渢ransformaci贸n鈥 y de 鈥済ran transformaci贸n鈥. Y la transformaci贸n de Polanyi es la transici贸n larga, evolutiva, del capitalismo agrario al capitalismo industrial. Pero cuando habla de 鈥済ran鈥 transformaci贸n (que lo hace dos veces en su libro) 鈥搚 en esto insiste mi colega Andreas Novy, en Viena, en sus trabajos鈥, refiere a la intervenci贸n consciente, estrat茅gica de las 茅lites liberales al final de los a帽os 20 y a principios de los 30 hacia el fascismo. Esa es la gran transformaci贸n: primero en Italia, despu茅s en Alemania y en Austria 鈥揾a habido, claro, otras intervenciones de las 茅lites, en Inglaterra y en Estados Unidos, hacia otras direcciones, o sea, hacia un New Deal鈥.

En ese punto, es fundamental vincular un diagn贸stico del modo de vida imperial con las largas transformaciones evolutivas y, tambi茅n, con intervenciones m谩s puntuales y complejas, como en este caso, hacia un capitalismo verde centrado en la electro-automovilidad. Las 茅lites de hoy, en el Norte global, hablan mucho de social ecological transformation. Yo lo llamo una 鈥渘ueva ortodoxia cr铆tica鈥. La palabra griega orth贸s significa 鈥渃orrecto鈥 o 鈥渧erdadero鈥 y d贸xa significa 鈥渃reencia鈥 u 鈥渙pini贸n鈥. La cr铆tica es que las 茅lites entendieron los graves problemas, pero las respuestas quedan bajo su control, bajo sus reglas. Naturalmente, quedan excluidas perspectivas m谩s cr铆ticas y radicales de una transformaci贸n, no solo de la base material y energ茅tica de la econom铆a, sino de las formas sociales capitalistas. Esto forma parte de la lucha epist茅mica de la revoluci贸n pasiva.

Alcances y l铆mites de la voluntad individual (cuando con la solidaridad no alcanza)

Ulrich: Quisiera puntualizar una cuesti贸n en torno a la discusi贸n sobre las buenas voluntades individuales. A nivel de la sociedad, a nivel de los discursos oficiales, hay referencias continuas a las buenas voluntades, a las buenas conciencias. Yo lo llamar铆a una tendencia a la individualizaci贸n de la responsabilidad. Muchos de mis estudiantes, por ejemplo, sienten todo el peso del mundo sobre sus hombros. Y quieren cambiar el mundo, porque quieren vivir de manera cien por ciento ecol贸gica, social y todo. Nosotros les insistimos en que lo central son las condiciones sociales, pol铆ticas y hasta infraestructurales que hacen hoy a la falta de alternativas para los individuos, para los sujetos. Por eso, muchas y muchos se sienten interpelados por las ideas del libro. Se sienten interpelados por la cuesti贸n de la violencia, por la cuesti贸n de la exclusi贸n que est谩 en la base del concepto de modo de vida imperial. Pero eso no significa que sea el sujeto el que debe cambiar, o no solamente, sino que necesitamos un cambio social mucho m谩s estructural, cultural, pol铆tico, etc.; mucho m谩s vinculado, en suma, a las condiciones de vida. Lo ambiguo, o lo contradictorio, es que el modo de vida imperial permite un mayor acceso al mundo, ofrece m谩s a nivel material, incluso, supuestamente, posibilita una vida mejor. Pero es evidente que tambi茅n restringe, si t煤 quieres vivir de otra manera casi que no tienes alternativas: la sociedad te cerca permanentemente con los deseos e im谩genes del modo de vida imperial.

Bruno: El libro se inscribe en una corriente alemana de pensamiento que tiene que ver con la tradici贸n cr铆tica de la cultura. En ese sentido, me parece atinado retomar la idea de Walter Benjamin de que todo documento de cultura es, a la vez, un documento de barbarie. El libro, en cierto sentido, es una especie de actualizaci贸n contempor谩nea de esta premisa. Naturalmente, no podemos centrarnos solo en cuestiones actitudinales, individuales, sino que eso tiene que estar vinculado con elementos organizacionales y sist茅micos m谩s fuertes. Pero, en cierto punto, ambos son importantes y se deben retroalimentar positivamente. Es decir, tanto elementos organizacionales sist茅micos como actividades cotidianas concretas. Porque el diablo est谩 en los detalles, y la ideolog铆a funciona tambi茅n en los detalles, en nuestras pr谩cticas concretas.

Otro punto en el que quisiera detenerme es el de la pr谩ctica pol铆tica. Yo no s茅 si en Am茅rica Latina tenemos tanta dificultad respecto de los saberes, o de las elaboraciones te贸ricas, y su relaci贸n con modelos culturales cl谩sicos, fundamentalmente europeos. Me parece que hay una literatura, una pluma muy activa que trabaja constantemente para diferenciarse y para crear una epistemolog铆a del Sur 鈥損odr铆a nombrar innumerables contribuciones que van en ese sentido鈥. Retomando a Gramsci, creo que el problema en Am茅rica Latina es de hegemon铆a, es decir, est谩 vinculado a la pr谩ctica pol铆tica. No tanto en la construcci贸n de saberes, sino en la relaci贸n de esos saberes con el afuera. Tenemos un problema de trabajo ideol贸gico o, dir铆a Gramsci, el problema de c贸mo vincularse con el 鈥渂uen sentido鈥 de la ideolog铆a de la poblaci贸n. De ah铆 que podr铆a decirse que tenemos un problema en la izquierda, en t茅rminos generales, en Am茅rica Latina: se ha armado un hiato respecto de lo que son los nuevos discursos emancipadores y la pr谩ctica pol铆tica concreta.

En cuanto a los movimientos sociales, si bien sobre el comienzo del siglo tuvieron una potencialidad muy fuerte, luego esa fuerza se fue inclinando hacia discursos de tipo nacional-popular, productivista, desplazando salidas m谩s radicales, en particular en lo que respecta a las transiciones socioecol贸gicas. Entonces, me parece que la pregunta que deber铆amos hacernos es c贸mo afianzar unas izquierdas que tengan un impacto hegem贸nico con relaci贸n al debate p煤blico, una izquierda con capacidad de expansi贸n dentro de la sociedad civil 鈥損ara decirlo, por supuesto, en t茅rminos de Gramsci鈥, que es una deuda que tenemos en Am茅rica Latina. En la Argentina est谩 muy claro: esos atisbos de grandes movimientos sociales, territoriales, a la hora de traducirse dentro de la esfera pol铆tica todav铆a guardan un d茅ficit. Pero no solamente en la Argentina, en buena parte de Am茅rica Latina. En pa铆ses como Bolivia y Ecuador, pero tambi茅n en Chile y Brasil, el discurso progresista est谩 hegemonizado todav铆a por perspectivas desarrollistas. En este sentido, me parece que el punto central tiene que ver con la construcci贸n pol铆tica. No estoy diciendo ninguna novedad, pero me parece que yo descentrar铆a el problema de la producci贸n de saberes. Me preguntar铆a m谩s por la efectividad de nuestra lucha ideol贸gica en el terreno concreto de la pr谩ctica pol铆tica, para decirlo con Althusser.

Camila: Hace m谩s de una d茅cada que se viene desarrollando toda una narrativa clim谩tica que hoy se ha vuelto una forma contempor谩nea de las indulgencias medievales: es posible pecar, pero tambi茅n es posible comprar la compensaci贸n por tus pecados. Eso ha interpelado, como contaba Uli, a una generaci贸n de j贸venes que no conocieron el mundo fuera de la clave de la emergencia clim谩tica. Y eso ha producido un nivel de angustia existencial muy fuerte en la estructura psicosocial. Entonces, aunque las poblaciones est茅n cada vez menos vinculadas a religiones hist贸ricas formales, aunque la Iglesia cat贸lica tenga cada vez menos fieles 鈥搚 as铆 vemos c贸mo la Iglesia hace esfuerzos por reinventarse y se asocia a cuestiones clim谩ticas, como hizo el Papa con la enc铆clica Laudato si鈥 y, m谩s recientemente, con el lanzamiento del Consejo para el Capitalismo Inclusivo con el Vaticano鈥, est谩n sucediendo transformaciones muy profundas respecto del modo en que la gente percibe la espiritualidad. Pero toda la infraestructura de la culpa cristiana sigue ah铆, entra帽ada en nuestra sociabilidad. Y el mercado es muy efectivo en capturar eso y ofrecer la redenci贸n a trav茅s del consumo. En Europa, por ejemplo, es impresionante como hay mercanc铆as con leyendas de tipo: 鈥淯sted est谩 comprando y ayudando a un grupo de mujeres en Am茅rica Latina, esta mujer se llama X, es ind铆gena, y es madre soltera, y aqu铆 est谩 su hijo, y vive en un bosque amenazado, etc.鈥. Es un nivel simb贸lico de sobreexplotaci贸n, porque necesitan del subalterno, necesitan de la gente que a煤n no est谩 como ellos para que la gente compre y se sienta bien. Entonces, seguro que hay proyectos interesantes, pero la mayor铆a es puro greenwashing. Es un poco indignante ver todo el tiempo, en los paquetes de caf茅, de chocolate, de az煤car, banana, etc., gente del sur. Yo me imagino que una intervenci贸n art铆stica podr铆a ser poner fotos de europeos en las cosas que compramos nosotros en el supermercado y textos creativos de c贸mo les estamos ayudando a salir de la pobreza y mejorar sus vidas.

En t茅rminos de pensar las contradicciones, como planteaba Uli, un punto que me parece central es la tendencia super prescriptiva respecto del cambio en las dietas globales, que es una agenda que creci贸 mucho. Yo vengo investig谩ndolo en su relaci贸n con la transformaci贸n de la industria de la carne y las din谩micas territoriales y ambientales que esta transformaci贸n produjo en Brasil. Como alternativa, hay un 茅nfasis en la promoci贸n de healthy diets, es decir, las dietas que se ofrecen como buenas para la salud personal y para la salud del planeta. Son las dietas veganas 鈥撯plant-based鈥濃, en particular aquellas en las que se pueden hacer simulacros de carnes y l谩cteos a partir de la soja. Bien, los impactos de la expansi贸n de la soja dispensan cualquier comentario. Todos sabemos tambi茅n que hay miles de problemas en la industria de la carne y el agronegocio global. El punto es que la forma en la que se est谩 desarrollando el debate internacional es muy moralizante, poniendo a la gente que come carne como los malos que a煤n no tienen conciencia de c贸mo da帽an el clima; y que hay que hacer esa gran transici贸n hacia las healthy diets poniendo barreras comerciales e impuestos al consumo de carne, as铆 como se ponen impuestos especiales a las bebidas alcoh贸licas o al tabaco. Todo eso, adem谩s de ser muy cruel, pol铆ticamente me cae muy mal. En contraste con toda esta concepci贸n de lo que es una dieta saludable para la poblaci贸n, habr铆a que enfatizar en una lucha pol铆tica m谩s estructural que ponga en el centro de la discusi贸n la soberan铆a alimentaria. En las periferias de Brasil, por ejemplo, la gente tiene cada vez menos acceso a comidas frescas y sanas, que hoy son cada vez m谩s caras. Y lo que vemos es que est谩n preparando toda clase de comidas para pobres: fake milanesas, fake chicken nuggets, etc. Entonces, detr谩s de las buenas intenciones y la publicidad con celebridades veganas, lo que vemos es que, impulsados por la FAO [Organizaci贸n de las Naciones Unidas para la Alimentaci贸n y la Agricultura] y las corporaciones, ya se est谩 dise帽ando cu谩l es la dieta a la que esa clase de subhumanos va a tener acceso. Y es muy cruel, porque sectores de la poblaci贸n cada vez m谩s grandes nunca van a tener plata para comprar carne de verdad, aunque sea una carne sustentable.

Movimiento social y emancipaci贸n (las tensiones al interior del imperio)

Ulrich: En la segunda mitad del libro que escribimos con Markus, analizamos la historia del modo de vida imperial y, en una parte breve, las resistencias y alternativas al modelo de vida hegem贸nico que se abrieron en el oeste de Europa hacia finales de 1960 y principios de los 70. En ese momento, hab铆a una crisis econ贸mica, hab铆a huelgas 鈥渟alvajes鈥 (no controladas por los sindicatos), hab铆a movimientos sociales, de j贸venes, de feministas, ecol贸gicos, de solidaridad internacional. En ese marco, se desarroll贸 una cr铆tica radical al r茅gimen disciplinario del fordismo. Y sabemos por Toni Negri, pero tambi茅n por Luc Boltanski y 脠ve Chiapello, que este movimiento fue mayormente integrado por el neoliberalismo. En esa l铆nea, dir铆a que hoy en d铆a no vemos resistencias significativas en contra del modo de vida imperial en el Norte global. Por supuesto que resistencias existen, de Black Lives Matter a los movimientos en contra de los refugiados en Europa, o en contra de la explotaci贸n del carb贸n para producir electricidad, etc. Existen, pero no son tan amplios ni tienen tanta fuerza.

Eso obviamente nos obliga a repensar qu茅 significa emancipaci贸n hoy. En los 70, la emancipaci贸n se pensaba como una emancipaci贸n social, muchas veces bajo una idea de crecimiento econ贸mico. La premisa era 鈥渢odos tienen que vivir como se vive en las sociedades industrializadas del Oeste europeo鈥, sin atender demasiado a los costos que paga la naturaleza por ese crecimiento. Pero, bajo las condiciones de una crisis clim谩tica, de una crisis ecol贸gica, de una crisis m煤ltiple y civilizatoria como la actual, ya no es posible plantear la emancipaci贸n de ese modo. Hay un desaf铆o fundamental para el pensamiento cr铆tico, que es repensar la emancipaci贸n bajo condiciones de una crisis m煤ltiple, que tiene un nivel de 鈥渆scasez鈥, en t茅rminos ecol贸gicos, que es realmente un problema. Yo formo parte del movimiento de 鈥渄ecrecimiento鈥, e incluso he publicado un libro con Alberto Acosta acerca de este tema.[5] Pero decrecimiento no quiere decir 鈥渕enos para la gente鈥, sino que significa que necesitamos otro modo de vida. Un modo de vida solidario que pueda deshacerse del imperativo de la acumulaci贸n capitalista.

Dicho de otro modo, bajo condiciones de modo de vida imperial, bajo condiciones de una crisis m煤ltiple 鈥搇o que incluye una crisis clim谩tica y un desastre ambiental鈥, habr铆a que repensar la idea de emancipaci贸n e ir m谩s all谩 de la figura de un 鈥減roletariado liberado鈥. Es decir, poder pensar condiciones de una vida digna no al costo de la naturaleza, no al costo de la indignidad de otras vidas. Entonces, enfatizo en esta idea de cambiar las condiciones sociales de reproducci贸n de la vida. Pero, por supuesto, cambiar condiciones significa lucha, significa conflicto. Tal vez no es el proletariado y sus organizaciones de masas 鈥搇os sindicatos o partidos revolucionarios鈥, sino que son los conflictos m煤ltiples acerca del transporte p煤blico, acerca del stay grounded (que es la lucha contra la expansi贸n del transporte a茅reo), en contra de la agricultura industrial, en contra de la industria automotriz. Estos conflictos m煤ltiples, de alg煤n modo, pueden articularse. En el horizonte est谩 la discusi贸n sobre qu茅 ser铆an condiciones de vida solidarias. Un modo de vida solidario que necesita sujetos, pero que no tiene m谩s un sujeto central, sino que tiene una multiplicidad de conflictos emancipatorios.

En ese marco, gran parte de los movimientos sociales actuales se limitan a luchar por derechos sociales a nivel nacional, y con todo lo valiosos que son a ese nivel, no tienen una perspectiva internacionalista. En el mismo sentido, en el Norte global, hoy el Green New Deal es una propuesta de las izquierdas, pero tiene pocos momentos internacionalistas. Se piensa a nivel Estado naci贸n, se piensa bajo condiciones de modo de vida imperial. Y por eso tenemos que reformularlo y repensar qu茅 significa una idea de lo internacional que no quede impl铆citamente vinculada al imperialismo, al mercado global y el extractivismo, sino que interpele tambi茅n los h谩bitos y las vidas cotidianas, tanto en el Sur como en el Norte global.

Por supuesto, movimientos e iniciativas sociales emancipatorios desde abajo y a partir de la auto-organizaci贸n siguen siendo muy importantes. Pero tambi茅n hay que ver c贸mo se traducen a iniciativas y conflictos m谩s institucionales. Por ejemplo, hay una iniciativa de ley en Europa para que una empresa que importa algo sea responsable por las condiciones sociales y ecol贸gicas bajo las cuales se produjo aquello que import贸. Que es algo que podr铆a hacer contrapeso al modo de vida imperial, si se quiere pensar as铆.

Gabriela: Yo quisiera agregar que hay un movimiento internacionalista que tiene mucha probabilidad de expandirse y que est谩 nutrido de una ideolog铆a ecosocial muy importante que son los movimientos ind铆genas, que son las luchas ind铆genas por el Buen Vivir. Y tiene mucha posibilidad de expandirse transversalmente por todo el continente americano, porque la usurpaci贸n de los territorios 鈥搚a sea para soja, ya sea como criadero de carne, ya sea para la miner铆a鈥 es transversal desde Am茅rica del Norte hasta Am茅rica del Sur. Y algo similar sucede en 脕frica y en la India. Hay una posibilidad ah铆 de un nuevo internacionalismo, pero que tiene menos acceso a la pol铆tica 鈥揺n comparaci贸n al Green New Deal y a los movimientos del Norte global que mencionaba Uli鈥, porque se trata de una clase social sin prestigio ni poder.

Bruno: Una cosa que me parece importante destacar, y que est谩 presente en el libro, es que los imperios ya no pueden externalizar sus propias tensiones. Es decir, a causa de las condiciones de aceleraci贸n de la producci贸n, de la competencia imperial y de la escasez de recursos, las 茅lites ya no pueden desplazar hacia fuera las tensiones que se generan en sus propios territorios, al interior de los modos de vida imperiales. Me parece que ah铆 se puede hacer un contrapunto en relaci贸n con lo que Eric Hobsbawm llama la 鈥渆dad de oro鈥 del capitalismo. Era el momento de masificaci贸n de posguerra, del Estado plan, del Estado de Bienestar, momento en el que se 鈥渦niversaliza鈥 el modo de vida imperial y el Norte global tiene la capacidad de 鈥渆xternalizar鈥 sus tensiones y de llevar ese gran consumo y esa gran productividad a buena parte del Sur global. Pero el libro indica muy bien que, en las condiciones actuales, esas tensiones no van a dejar de vivirse al interior del mismo imperio. Y por supuesto que se viven tambi茅n en el Sur global.

Estas tensiones y resistencias al interior del Norte global se pueden ilustrar con el caso de Detroit, que muestra lo que se vive cuando entra en un ocaso definitivo una de las ciudades industriales, vinculada a la industria automotriz, m谩s importantes de los Estados Unidos. Tensiones y resistencias, adem谩s, que no van a dejar de vivirse. 驴Por qu茅? Porque China decidi贸 entrar a la industria m谩s grande del mundo, que es la industria automotriz, por la v铆a de la electromovilidad. Y hoy produce el 46 por ciento de los autos el茅ctricos, tiene m谩s innovaciones tecnol贸gicas que Europa y que Estados Unidos y busca de manera determinante dominar ese mercado. Esta situaci贸n, naturalmente, trae tensiones muy fuertes en la misma Europa, que ven铆a dominando hasta aqu铆 la industria automotriz 鈥揺sta industria, por ejemplo, en Alemania, representa el 15 por ciento de la mano de obra. De hecho, en una respuesta tard铆a que busca ponerse a tiro respecto de la industria de la electromovilidad, Volkswagen anunci贸 ahora que va a montar una f谩brica de bater铆as de litio en la propia Alemania. Creo que es un ejemplo bastante gr谩fico del modo en que se est谩n viviendo estas tensiones interimperiales a causa de la competencia por patrones industriales de punta.

Camila: Yo tengo una visi贸n algo distinta de los movimientos que vienen listos, con logotipos, slogans, etc. En especial, lo que me preocupa de estos movimientos, o m谩s bien global brands, es su tendencia a hacer alianzas con actores empresariales, con el mundo corporativo (como las corporaciones del sistema B), a presentarse en el Foro de Davos (WEF), a hacerse eco de toda esa nueva onda del impact investment, de gobernanza ambiental y social (ESG). En esa l铆nea, estoy investigando la financierizaci贸n de las identidades y c贸mo, en vez de acrecentar las luchas y las demandas de cambios estructurales en el sistema, los movimientos incluyen en sus agendas los valores de las 茅lites. En cierto punto, este es un tema tab煤, est谩 prohibido hacer cr铆ticas, como si estos movimientos estuvieran por encima del bien y del mal, como si fueran m谩s puros justamente porque tienen causas globales 鈥搊 porque la gran causa de ellos, tal vez, sea la globalizaci贸n misma 鈥. Hay una cultura muy compleja hoy d铆a por la forma en c贸mo se manejan las redes sociales para callar el disenso o la provocaci贸n a pensar distinto. Pero me parece una responsabilidad intelectual b谩sica enfrentar este tipo de cosas.

Para hablar de lo que est谩 sucediendo en Brasil con el gobierno genocida de Bolsonaro: cuando se tensiona mucho a la derecha 鈥搎ue es una derecha alucinada, tal como es hoy en Brasil con Bolsonaro鈥 tambi茅n los extremos se mueven. Entonces, vemos a los pueblos ind铆genas en la Amazonia haciendo alianzas con empresas, bancos privados y grandes empresas de tecnolog铆a. S铆 hay que buscar alternativas, pero hay de nuevo un cortocircuito con lo que est谩 pasando en la comprensi贸n de los procesos. Por ejemplo, proyectos de barrios populares en las favelas de R铆o de Janeiro que, a trav茅s de aplicaciones para tel茅fonos celulares, les permiten abrirse a los mercados financieros, como para que empresas y gente del Norte pueda 鈥渋nvertir鈥 en el desarrollo de las comunidades. A m铆 me parece que este campo es arena movediza, como si se hubieran olvidado de qu茅 es el mercado financiero y a qu茅 intereses sirve. Y esto se da en el marco de lo que dec铆a antes: es un momento en que los Estados est谩n muy fr谩giles, bajo d茅cadas de avance de la globalizaci贸n y erosi贸n de las culturas e identidades nacionales, y en muchos casos, incluso en proceso de disoluci贸n de sus soberan铆as e incorporaci贸n a nuevos imperios. Por eso, en este contexto, la lucha nacional popular sigue siendo fundamental.

Gerhard Dilger: Obviamente, hay muchas cosas para comentar. En principio, decir que desde la Fundaci贸n Rosa Luxemburgo nos encanta poder contribuir a esta conversaci贸n y a esta edici贸n en espa帽ol de Modo de vida imperial, el segundo libro de Ulrich Brand que impulsamos junto a Tinta Lim贸n (el anterior fue Salidas del laberinto capitalista. Decrecimiento y postextractivismo, que Uli escribi贸 junto con Alberto Acosta y al que se hizo referencia durante la conversaci贸n). Modo de vida imperial 鈥揷uya edici贸n en alem谩n tuvo mucha repercusi贸n, incluso lleg贸 a estar en la lista de bestseller de Spiegel鈥 es un libro pensado desde el Norte global, pero, como suele decir Uli, desde una perspectiva internacionalista. La gran importancia de estos libros radica en que facilitan un di谩logo Norte-Sur y Sur-Norte, del cual se habla mucho, pero poco se hace.

Una cosa que me pareci贸 interesante en esta conversaci贸n es la idea de Bruno de que el desaf铆o de los movimientos sociales, aqu铆 y all谩, es el de tener incidencia pol铆tica. O sea, hablar con la gente. Hablar con la gente en el lenguaje que entiendan. Es un poco lo que la izquierda en Alemania no est谩 consiguiendo. Tenemos una crisis del sistema pol铆tico m煤ltiple, todo lo que sabemos. Y Die Linke, la izquierda en Alemania, sigue con su 8 o 10 por ciento de siempre. O sea, 驴qu茅 est谩 faltando para que la fuerza de los movimientos se traduzca en fuerza pol铆tica? Creo que tiene que ver con nuestro lenguaje muchas veces, nuestra falta de conexi贸n con lo que la gente en la calle entiende, piensa y siente.

Finalmente, creo que es muy importante hacer 茅nfasis sobre el modo de vida solidario al que aspiran los autores. Quiz谩 la pandemia que estamos transitando sea una ventana de oportunidad, en ese sentido, de transformaciones m煤ltiples con actores m煤ltiples. Y a un ritmo m谩s r谩pido del que, tal vez, imagin谩bamos hasta ahora. Porque la irrupci贸n de la pandemia hizo evidente la crisis global y su poder disruptivo de muchas l贸gicas que hab铆amos naturalizado. No s茅 si es ser demasiado optimista, pero en alg煤n momento creo que podr铆amos avanzar en este camino hacia un buen vivir para todxs. Creo que ahora, en los pr贸ximos a帽os, algo va a pasar: ese es mi optimismo de la voluntad.

Ulrich: Bueno, no entramos tanto al debate de las alternativas, pero yo quisiera hacer un comentario breve respecto de la cuesti贸n del ingreso universal. Me parece una buena propuesta porque permite repensar la divisi贸n social de trabajo: 驴qu茅 significa trabajo y c贸mo se financia? Porque hay un ingreso universal bien neoliberal. Por ejemplo, el proyecto de renta b谩sica universal que se experiment贸, y en cierto punto fracas贸, en Finlandia implicaba el desmantelamiento del Estado de Bienestar. Se dec铆a: 鈥淥k, t煤 tienes tu cuota, t煤 tienes tu plata鈥, pero a costa de desmantelar el Estado social que te asegura que, ante una situaci贸n de crisis en tu vida, hay a quien recurrir, algo que a煤n en muchos pa铆ses de Europa sigue funcionando.

La otra cuesti贸n que no hay que olvidar 鈥搚 que es una lucha fuerte en Europa鈥 es discutir qu茅 significa el trabajo asalariado. Dentro de los sindicatos hay un concepto que se llama 鈥渂uen trabajo鈥: 驴bajo qu茅 condiciones se trabaja?, 驴con qu茅 ingresos?, 驴con qu茅 nivel de seguridad? Muchos de los que promueven la idea del ingreso universal suelen enfocarse solo en esta idea, como si fuera el principio fundamental a partir del que se puede cambiar la sociedad. Pero olvidan qu茅 significa el Estado de Bienestar y olvidan el mundo del trabajo asalariado. Por supuesto, esto hay que vincularlo con el trabajo no-asalariado, el trabajo del cuidado, con la divisi贸n social del trabajo patriarcal y racista.

Para terminar, Bruno mencionaba a Walter Benjamin. 脡l utilizaba met谩foras vinculadas a la navegaci贸n para pensar el campo epist茅mico-conceptual. Y dec铆a que a la hora de pensar e investigar, a la hora de producir conceptos, se trata de direccionar bien la vela a fin de poder capturar los vientos de la historia. Lo decisivo, dec铆a, no es tanto disponer de velas, sino saber colocarlas. En ese mismo sentido, nuestro deseo es proponer el concepto de modo de vida imperial como un aporte para entender mejor el mundo y sus problemas, as铆 como las din谩micas y alternativas sociales de emancipaci贸n. De este modo, esperamos que el libro que aqu铆 estamos presentando en su edici贸n en espa帽ol ayude a orientar las velas y nos permita navegar juntos.

Tinta Lim贸n

Flores, Buenos Aires, abril de 2021

[1] Gabriela Massuh naci贸 en Tucum谩n, estudi贸 Letras en la Universidad de Buenos Aires y se doctor贸 en Filolog铆a en la Universidad de Erlangen-N眉rnberg. Es escritora, editora, traductora, docente y activa promotora cultural. Dirigi贸 durante m谩s de dos d茅cadas el departamento de cultura del Instituto Goethe de Buenos Aires y fund贸 la editorial Mardulce. Entre sus libros publicados se encuentra el ensayo El robo de Buenos Aires. La trama de corrupci贸n, ineficiencia y negocios que le arrebat贸 la ciudad a sus habitantes (2014) y las novelas La omisi贸n (2012), Desmonte (2015), La intemperie (2018) y Deg眉ello (2019).

[2] Bruno Fornillo es Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y en Geopol铆tica por la Universidad de Par铆s 8; investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Cient铆ficas y T茅cnicas (Conicet) de Argentina e integra el Instituto de Estudios sobre Am茅rica Latina y el Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Public贸 Sudam茅rica Futuro. China global, transici贸n energ茅tica y posdesarrollo (Clacso-El Colectivo, 2016) y coordin贸 la publicaci贸n de Litio en Sudam茅rica. Geopol铆tica, energ铆a y territorios (Clacso-IEALC-El Colectivo, 2019).

[3] Camila Moreno estudi贸 filosof铆a y derecho; es Doctora en Sociolog铆a por la Universidad Federal Rural de R铆o de Janeiro (UFRRJ). Actualmente hace investigaci贸n de post-doctorado (2019-2024) en la Universidad Humboldt, Berl铆n. Es autora de Brasil made in China: para pensar as configura莽玫es do capitalismo contempor芒neo (Funda莽茫o Rosa Luxemburgo, S茫o Paulo, 2015) y La M茅trica del Carbono: 驴el CO2 como medida de todas las cosas? (Fundaci贸n Heinrich B枚ll, M茅xico, 2016). Sigue desde 2008 las negociaciones internacionales sobre el clima.

[4] Ulrich Brand & Markus Wissen, Modo de vida imperial: sobre a explora莽茫o de seres humanos e da natureza no capitalismo global, San Pablo, Elefante Editora, 2021.

[5] Ulrich Brand y Alberto Acosta, Salidas del laberinto capitalista. Decrecimiento y postextractivismo. Buenos Aires, Tinta Lim贸n y Fundaci贸n Rosa Luxemburgo, 2017.