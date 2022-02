–

La historia no deja lugar a dudas: las pandemias, tanto si son reales como ficticias, suponen una declaraci贸n de guerra, o la ley marcial o ambas cosas simult谩neamente. Uno de los ejemplos es el ghetto de Varsovia, cuando los nazis quisieron mantener los barrios 鈥渓impios鈥 de una inexistente epidemia de tifus, a costa de encerrar a una parte de la poblaci贸n en determinados recintos.

Al comienzo de la pandemia actual se habl贸 en t茅rminos militares, pero tras la declararon de la guera al virus, lo que hicieron los gobiernos fue declarar la guerra a su propio pueblo, encerr谩ndolo en sus viviendas (si las ten铆an) y preservando la 鈥渄istancia social鈥 de unos con otros.

El a帽o pasado la Universidad de Cambridge volvi贸 a recordar el estrecho v铆nculo entre la pandemia y la represi贸n pol铆tica (1). 鈥淟a salud y la pol铆tica pueden estar m谩s entrelazadas de lo que imagin谩bamos鈥, dicen los autores.

El miedo es, como siempre, una de las claves porque el verdadero poder pol铆tico no consiste s贸lo en moldear el pensamiento pol铆tico de las masas, sino su conducta, sus h谩bitos y su comportamiento. El poder es una fuerza capaz de lograr que millones de personas hagan lo que nunca hubieran imaginado siquiera, como ponerse una mascarilla, por ejemplo.

No hay factor m谩s enfermizo que el miedo. La salud es una preocupaci贸n que llega a convertirse en verdadera obsesi贸n. Hay quien cree que va a preservar su salud alej谩ndose de otras personas, cuya cercan铆a le puede perjudicar o contagiar. Incluso hay quien durante las fiestas de fin de a帽o ha renunciado a compartirlas en familia porque prefieren aislarse. Hasta sus m谩s allegados se han convertido en enemigos.

El estudio de la Universidad de Cambridge, el mayor realizado hasta ahora para investigar los v铆nculos entre las epidemias y la ideolog铆a, revela una fuerte conexi贸n entre el miedo al contagio, con el conformismo pol铆tico y, en consecuencia, la p茅rdida de la capacidad cr铆tica, de lucha y de rebeld铆a, materializada en los aplausos p煤blicos y colectivos a las 7 de la tarde.

Pero no se trata s贸lo de una actitud pasiva. Las epidemias conducen a grandes masas de la poblaci贸n al apoyo activo a las medidas represivas y a exigir m谩s medidas o medidas m谩s severas. Es algo que ya apareci贸 en la 茅poca del sida y que al comienzo de la pandemia se llam贸 鈥済estapo de balc贸n鈥, es decir, vecinos que se dedicaban a espiar y denunciar a la polic铆a.

En Espa帽a la actual pandemia ha supuesto el apogeo de la ley mordaza, que el gobierno de coalici贸n se hab铆a comprometido a derogar y de la que us贸 y abus貌 en abundancia, por m谩s que resultara ilegal, lo mismo que los estados de alarma.

Por si no fuera suficiente con la polic铆a y el ej茅rcito, han salido a la calle bandas de matones para imponer las restricciones sanitarias. El miedo ha conducido a altercados y enfrentamientos en los espacios p煤blicos y medios de transporte, con agresiones a quienes no portaban la preceptiva mascarilla o no guardaban la distancia de seguridad.

鈥淓ncontramos una relaci贸n consistente entre la prevalencia de las enfermedades infecciosas y la preferencia psicol贸gica por la conformidad y las estructuras de poder jer谩rquicas, pilares de la pol铆tica autoritaria鈥, afirma el autor principal del estudio, el doctor Leor Zmigrod, especialista en psicolog铆a de la ideolog铆a pol铆tica.

鈥淟as tasas m谩s altas de enfermedades infecciosas predijeron actitudes y resultados pol铆ticos como el voto conservador y las estructuras legales autoritarias. A trav茅s de m煤ltiples niveles geogr谩ficos e hist贸ricos de an谩lisis vemos que esta relaci贸n emerge una y otra vez鈥, a帽adi贸 Zmigrod.

鈥淓stos hallazgos son una se帽al de advertencia de que los comportamientos que evitan las enfermedades tienen profundas implicaciones para la pol铆tica鈥, apunta Zmigrod. 鈥淓l covid-19 podr铆a moldear las tendencias de las personas hacia la conformidad y la obediencia, y esto podr铆a convertirse en preferencias pol铆ticas autoritarias, patrones de voto y leyes鈥, concluye el director de la investigaci贸n.

Los autores abordan la investigaci贸n desde el punto de vista individual, pero con mayor 茅nfasis se pude decir lo mismo de los colectivos y grupos pol铆ticos, sociales y sindicales, convertidos durante la pandemia en aut茅nticas correas de transmisi贸n de las pol铆ticas p煤blicas, incluidas las represivas, que han aceptado de manera casi un谩nime.

Pese a las derivas fascistas tambi茅n hay sectores que se movilizan contra este desprop贸sito, lo que a veces desemboca en una mayor deriva fascista aun por parte de la autoridad.

Tal es el caso de Canad谩. El alcalde de Ottawa ha declarado el estado de emergencia en la capital ante las protestas de los camioneros, que exigen el levantamiento de todas las restricciones sanitarias.

Por su parte, la polic铆a ha anunciado un nuevo operativo en asociaci贸n con los organismos de inteligencia para crear 鈥渙peraciones e investigaciones de inteligencia mejoradas鈥 que se centrar谩n en las protestas contra las restricciones sanitarias, los camioneros y quienes les apoyan, entre ellos los campesinos, que han aportado sus tractores a la movilizaci贸n.

En una rueda de prensa, el portavoz de la polic铆a dijo que tambi茅n est谩 colaborando con el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para investigar las 鈥渁menazas en l铆nea鈥.

Hasta el jueves los camioneros mantuvieron bloqueado el paso fronterizo con Estados Unidos y las calles de Ottawa siguen colapsadas, con importantes retenciones en el tr谩fico.

El portavoz a帽adi贸 que la 鈥渋nvestigaci贸n reforzada鈥 comenzar谩 centr谩ndose en los participantes en la caravana de protesta y utilizar谩 la vigilancia para 鈥渋dentificar y perseguir a los manifestantes que financian, apoyan o permiten actividades ilegales y perjudiciales de los manifestantes鈥.

La polic铆a quiere recopilar 鈥減ruebas financieras, digitales, de registro de veh铆culos, de identificaci贸n del conductor, del estado del seguro y otras pruebas relacionadas para su uso en los procesos penales鈥.

Tambi茅n dijo que estaba trabajando con la polic铆a de Ontario, la RCMP y la Seguridad de Quebec.

La protesta de los camioneros contra las restricciones sanitarias comenz贸 a finales de enero. 鈥淨ueremos que se eliminen las restricciones del covid, y tambi茅n queremos que se abandone el sistema de pasaportes de covid y el sistema de c贸digos QR para entrar en el pa铆s鈥, dijo B.J. Dichter, vicepresidente del denominado 鈥淐onvoy por la Libertad鈥.

Dichter ha denunciado la intoxicaci贸n de los medios de comunicaci贸n durante la movilizaci贸n, a la que califican, como el Primer Ministro Justin Trudeau, de ser 芦odiosa y racista鈥. Los medios escriben al dictado del gobierno y de sus subvenciones. El 煤ltimo rescate para la prensa fue de 600 millones de d贸lares el a帽o pasado. 鈥淓so supone un total de 1.200 millones de d贸lares para mantener a flote estas antig眉edades medi谩ticas, que nadie mira鈥, afirma Dichter.

鈥淓l ambiente es muy bueno [鈥 Han llevado su compromiso con la comunidad a niveles muy superiores a los que cualquier pol铆tico es capaz de hacer en Canad谩. Los pol铆ticos podr铆an aprender mucho de estos camioneros鈥, a帽ade.

Para el portavoz, los canadienses est谩n 鈥渉artos de los pol铆ticos鈥 y muchos ven ahora a los camioneros como una oposici贸n real, como demuestran las importantes donaciones que ha recibido el movimiento, que no han sido entregadas a sus destinatarios porque las ha robado la plataforma digital GoFundMe.

GoFundMe suspendi贸 la campa帽a de apoyo econ贸mico en apoyo de la movilizaci贸n, alegando la necesidad de 鈥減roteger a los organizadores y a los donantes鈥. Se ha apoderado de casi 9 millones de d贸lares en donaciones, afirmando que s贸lo se reembolsar铆a a los donantes si lo solicitaban expresamente. Los organizadores de la movilizaci贸n cambiaron y recurrieron a otra plataforma de apoyo econ贸mico, GiveSendGo. Ya han recaudado 2,1 millones de d贸lares.

