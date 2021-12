–

NOSOTRAS | Ilustración LaRara | Extraído del cnt nº 428.

Jam谩s nos hubi茅semos imaginado que un d铆a nos 铆bamos a levantar de la cama con la noticia de que las escuelas, institutos y guarder铆as permanecer铆an cerradas totalmente por la pandemia. Que no podr铆amos recurrir a la familia para cuidar de nuestras ni帽as y ni帽os, que no iban a poder salir de casa. Capeamos como pudimos, pensando que en quince d铆as, todo volver铆a a abrirse y nuestros empleos no correr铆an peligro. Pues no, pasaron quincenas, una detr谩s de otra y as铆, asimilando poquito a poco, improvisando a marchas forzadas llegaron las vacaciones de verano.

Nos echamos las manos a la cabeza y se nos hundi贸 el pecho cuando nos dieron la noticia de que no pod铆amos ir a las residencias a ver a nuestros mayores, o en el caso de personas todav铆a aut贸nomas que viven solas, por miedo y por estado de alarma, no sal铆an de casa y que en muchas ocasiones, no volver铆amos a verlas jam谩s. Sin un 煤ltimo abrazo, ni despedida, se nos arrebat贸 el tiempo de poder hacerlo.

Esos son los cuidados que nos ofreci贸 el Estado, a ritmo de qu茅date en casa, se nos responsabiliz贸 de actuar en consecuencia para que todo fuese bien y se nos culp贸 cuando la cosa se pon铆a fea. As铆, empezamos a ver al ej茅rcito en las calles, sirenas y luces de la polic铆a a todas horas, desmesuradamente y a una nueva figura, la ciudadan铆a m谩s responsable y ejemplar sali贸 a sus balcones y ventanas a vigilar.

Esto hizo el Estado por nuestra seguridad, as铆 nos cuida y protege. Mientras, en las residencias no derivaban a los hospitales y la gente mor铆a, la polic铆a de balc贸n inundaba las redes sociales culpando a la que iba al s煤per varias veces por semana.

Empezamos a valorar los escasos recursos que tenemos para proporcionarnos salud, bienestar, educaci贸n pero que en pro de la econom铆a relegamos a un segundo plano. Pues si bien el esfuerzo colectivo, con nuestros empleos, reaviva la econom铆a es a costa de invisibilizar los cuidados y no valorar la vital importancia que tienen.

La medida de confinamiento de la poblaci贸n, cerrando centros educativos, guarder铆as, centros de d铆a y otros servicios de atenci贸n a personas dependientes concentr贸 a煤n m谩s la responsabilidad de los cuidados en las familias, los servicios de apoyo externos que ya eran deficitarios, desaparecieron.

A pesar de ser imprescindibles, esenciales; los cuidados siguen en el mismo lugar, asumidos por millones de mujeres socializadas para cuidar. Pero esta vez no s贸lo est谩 precarizado, no reconocido y feminizado, esta vez expone mucho m谩s a las mujeres que a los hombres al contagio. Asumiendo con mayor frecuencia las tareas dom茅sticas, los cuidados a menores, mayores y por supuesto a las personas enfermas, supone un mayor riesgo de contraer la enfermedad.

Ejemplos como la ayuda a domicilio, que fue reducida dr谩sticamente por miedo al contagio, dejando a las trabajadoras en la calle y a las personas usuarias sin ayuda, siendo la familia quien ha proporcionado el cuidado y el afecto 芦a distancia禄. Tambi茅n el cuidado de dependientes pas贸 a recaer sobre las familias por miedo a ingresar en residencias y sufrir contagios.

Trabajadoras del hogar internas que si ya antes de la pandemia su situaci贸n era abusiva, muchas mujeres llevan desde el comienzo del estado de alarma obligadas a estar encerradas en su trabajo por el d铆a y metidas en una habitaci贸n por la noche, de lunes a domingo sin d铆as de descanso y sin tener otro contacto que la persona a la que cuida.

Hogares con criaturas siguiendo el curso mediante video-llamadas y aplicaciones diversas, donde tambi茅n ha quedado constancia que no es lo mismo seguir el curso con un ordenador conectado a la red, que con el m贸vil de su madre o padre cuando volv铆an del trabajo. Tambi茅n recay贸 sobre las familias. Cuando se anunci贸 la vuelta a los centros educativos en septiembre, eso hizo el Estado, anunciarlo, las medidas para que fuese posible la convivencia sin contagios, las aportaron las personas trabajadoras de cada centro y las familias, exponi茅ndose.

Opciones como el teletrabajo, donde la mayor铆a ten铆a que compaginar los estudios de menores a su cargo, cuidados y producci贸n supuso un sobreesfuerzo para llegar a resultados 贸ptimos, mientras las empresas no han relajado nunca las exigencias. Opci贸n en la que adem谩s ha sido relevante la discriminaci贸n por g茅nero. Se han acogido a esta medida m谩s mujeres que hombres y si se daba el caso que ambos teletrabajan, la mayor铆a de los hombres lo hac铆an en una habitaci贸n a parte y la mayor铆a de las mujeres lo hac铆an en la zona com煤n, responsabiliz谩ndose as铆 de cuidados y deberes de los hijos e hijas de ambos.

Los cuidados, feminizados y no remunerados, act煤an como un mitigador en cualquier crisis, as铆 infravalor谩ndolos e invisibiliz谩ndolos, las mujeres asumimos gratis la carga o, si es posible, la exteriorizamos hacia mujeres m谩s pobres.

Personal sanitario, en primera l铆nea desde el minuto uno, m谩s expuestas que nadie, auxiliares de cl铆nica, de cocina, de limpieza, enfermeras, m茅dicas,鈥 contagiadas en sus centros de trabajo, empieza a reconocerse la covid como enfermedad profesional, de 110.000 personas contagiadas, s贸lo 14.358 son reconocidas como tal. As铆 trata el Estado a las que ejercen cuidados, salud y bienestar.

Los cuidados, feminizados y no remunerados, act煤an como un mitigador en cualquier crisis, as铆 infravalor谩ndolos e invisibiliz谩ndolos, las mujeres asumimos gratis la carga o, si es posible, la exteriorizamos hacia mujeres m谩s pobres. Con esta crisis, el trabajo que hay que resolver dentro de las familias ha aumentado considerablemente, mientras que su reparto ha cambiado muy poco. Estamos viendo como es mucho m谩s fuerte el impacto negativo que tiene la normalizaci贸n del cuidado como una responsabilidad femenina y deja mucho m谩s claro que la divisi贸n sexual del trabajo desfavorece e influye negativamente en la vida de las mujeres.

Controlar la pandemia no ha debido ir por separado de los cuidados, porque ha significado priorizar unas vidas sobre otras, aquellas que no sobrevivir谩n a esta inmensa p茅rdida de apoyos externos y recursos econ贸micos. Mientras el Estado nos ped铆a distanciamiento social para parar el virus, personas sin recursos, hacinadas en pisos, recurr铆an al apoyo mutuo y la solidaridad del barrio. Mientras el Estado facilit贸 ERTEs para que las empresas no perdieran demasiado, las familias vimos mermados nuestros ingresos, sobre todo por la p茅rdida de trabajo de muchas mujeres. Mientras nos ped铆a hacer compras enormes para no tener que salir de casa, como si eso estuviese al alcance de cualquiera, pon铆a al ej茅rcito y a la polic铆a a preguntarnos d贸nde 铆bamos,鈥

A cuidar, a cuidarnos entre todas.