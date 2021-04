Pandemia y salud en el trabajo

[Euskara]

Pandemia eta laneko Osasuna

Komunikabideek jakinarazi digutenez, 2020an % 20 inguru jaitsi da laneko istripuen tasa aurreko urtearekin alderatuta, eta laneko istripu hilgarriak % 13 jaitsi dira. Zifren hobekuntza hori Covid pandemiak eragindako lan-jardueraren beherakadari zor zaio.

Baina ez da argitaratzen laneko minbiziak eragindako heriotzak igo egin direla ziurrenik, garaiz detektatu ez direlako edo tratamendua atzeratu egin delako, “EzCovid” gaixotasunek osasun-sistema publikoaren arretan duen geldialdiak atzeratuak. Ez da zabaltzen langileen buru-nahasmenduen gorakadaren berri; gorakada gertatu da, batetik, enpresen antolamendu-kaosaren ondorioz, eta bestetik, iragarria zegoen egoera honi erantzungo dion politkarik ez dagoelako, ez politika publikorik, ez politika enpresarialik.

Aurten, apirilaren 28an, laneko osasunaren egunean, Nazioarteko Lan Erakundeak (LANE) laneko segurtasun- eta osasun-sistema nazionalak indartzeko estrategiak garatzeko deia egin du, aprobetxatuz Covid pandemiak lan-munduan utzi dizkigun ikasbideak eta esperientziak.

Aipatu beharra dago pandemiak zenbateko ondorioak utzi dituen 鈥搊sasun arloan eta bizitza galduetan- zaharren egoitzetako langileentzat, ETTetako langileentzat, tenporeroentzat, haragi-industriako autonomo faltsuentzat, erainkuntzako langileentzat, etxeko lanetarako langileentzat eta beste kolektibo prekarizatu batzuentzat.

Beharbada orain enpresaburuek eta haien erakundeek ikuspuntu hobea izango dute, baloratzeko langileen osasuna babesteak zenbateko garrantzia duen beren negozioen errentagarritasunerako eta iraupenerako; agian orain gobernuek ere hausnarketa eginen dute ekidin zitekeen enplegu- eta lan-baldintzen prekarizazioak osasunean duen kostuari buruz. Seguru asko, langileen mobilizazioak gogoetetan lagundu egingo die.

LANEren deiari dagokionez, pandemiak erakutsi du ez dela eraginkorra egungo prebentzio-eredua, kanporatu egiten baititu enpresen erantzukizunak kanpoko prebentzio-zerbitzuetara, eta, hala, inbertsio-funtsen eta aseguru-etxeen babesleku bihurtu dira.

Nafarroako Osasun Plataforman uste dugu gure lan-merkatua gero eta hondatuagoa dagoela, eta prebentziorik jasotzen ez duten lan-kolektibo ugari daudela. Beraz, beharrezkoa da sistema publiko berri bat eraikitzea. Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten mutuak osasun-sistema publikoan integratzea eta erakunde horietatik prebentzio-jarduerak garatzea urrats egokia izan liteke LANEk eskatutako estrategian.

Nafarroako Osasun Plataforma

[Castellano]

Pandemia y salud en el trabajo

Nos informan los medios de comunicaci贸n que ha descendido la accidentabilidad laboral en el a帽o 2020 respecto al a帽o anterior cerca de un 20% y que los accidentes mortales laborales lo han hecho un 13%. A buen seguro esta mejora de las cifras se debe en exclusiva al desplome de la actividad laboral provocado por la pandemia Covid.

No obstante, no se publica que seguramente han aumentado las muertes por c谩ncer de origen laboral por su no detecci贸n temprana o el retraso en su tratamiento dada la par谩lisis del sistema sanitario p煤blico en la atenci贸n sanitaria de enfermedades 鈥渘o-Covid鈥. Tampoco se difunde la escalada de los trastornos mentales en la poblaci贸n laboral derivada del caos organizativo de las empresas y la ausencia de pol铆ticas, ni empresariales ni p煤blicas, para responder al anunciado deterioro de la salud mental a consecuencia de la pandemia.

Este a帽o la Organizaci贸n Internacional de Trabajo (OIT) en este 28 de abril, d铆a de la salud laboral, llama a desarrollar estrategias para fortalecer los sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo (SST)鈥 aprovechando las ense帽anzas extra铆das y las experiencias del mundo del trabajo en relaci贸n a la pandemia Covid.

Es necesario citar el coste en salud y vidas perdidas que la pandemia ha supuesto para las trabajadoras de residencias de ancianos, trabajadores/as de ETT, temporeros, falsos aut贸nomos de la industria c谩rnica, trabajadores de construcci贸n, trabajo dom茅stico y otros colectivos laborales precarizados.

Quiz谩s el empresariado y sus organizaciones est茅n ahora en mejores condiciones de poner en valor la importancia de la protecci贸n de la salud de las y los trabajadores para la rentabilidad y pervivencia de sus negocios; quiz谩s los gobiernos sean capaces de reflexionar sobre el coste en salud, evitable, de la generalizada precarizaci贸n de las condiciones de empleo y trabajo. A buen seguro que la movilizaci贸n de las y los trabajadores les ayudar谩 en sus meditaciones.

En cuanto a la llamada de la OIT si algo ha mostrado la pandemia es la ineficacia del actual modelo preventivo, sustentado en la externalizaci贸n de las responsabilidades empresariales a los servicios de prevenci贸n ajenos, refugio de fondos de inversi贸n y aseguradoras.

Desde la Plataforma Navarra de Salud entendemos que, en un mercado de trabajo cada vez m谩s deteriorado como el nuestro y con amplios colectivos laborales desatendidos en prevenci贸n, es preciso construir un nuevo sistema de car谩cter p煤blico. La integraci贸n de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en el sistema sanitario p煤blico y el desarrollo de actuaciones preventivas desde estas entidades podr铆a ser un paso adecuado en la estrategia reclamada por la OIT.

Plataforma Navarra de Salud /Nafarroako Osasun Plataforma