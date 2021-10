–

De parte de Indymedia Argentina October 20, 2021 3 puntos de vista

Los due帽os de los principales medios de la Argentina figuran en la 煤ltima filtraci贸n con cuentas y sociedades en guaridas fiscales. Reci茅n ahora, a 15 d铆as de la publicaci贸n original, se publican sus nombres.

Por Ari Lijalad.

H茅ctor Magnetto, Jos茅 Aranda, Alejandro Saguier y Jorge Fontevecchia, due帽os y accionistas de Clar铆n, La Naci贸n y Perfil, figuran entre las las personas que utilizaron guaridas fiscales para ocultar parte de sus patrimonios. Sus nombres son parte de los Pandora Papers, una filtraci贸n de datos de estudios de abogados que fue compartida en un selecto grupo de medios. Por Argentina participaron La Naci贸n, Infobae y Diario.ar. La investigaci贸n se public贸 hace 15 d铆as pero reci茅n este domingo Diario.ar dio cuenta de esta informaci贸n clave.

La aparici贸n de Magnetto, Aranda, Saguier y Fontevecchia entre los usuarios de guaridas fiscales la revel贸 Emilia Delfino en el portal Diario.ar. Es una de las periodistas que integra el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci贸n (ICIJ, sus siglas en ingl茅s) que administra las bases de datos de esta 煤ltima filtraci贸n que involucra a 14 proveedores de sociedades offshore. No es posible saber si son los 煤nicos que no figuraban hasta ahora en las publicaciones de esos medios ya que las bases de datos no son de acceso p煤blico ni a otros medios. Eso permite estas manipulaciones en la publicaci贸n. Probablemente no sean las 煤nicas.

Los Pandora Papers fueron publicados de forma coordinada el 3 de octubre, hace 15 d铆as. En el cap铆tulo argentino los medios que participaron destacaron los casos de Daniel Mu帽oz (el fallecido ex secretario de N茅stor Kirchner), del financista Ernesto Clarens (que tambi茅n vincularon al kirchnerismo), del asesor PRO Jaime Dur谩n Barba, de Mariano Macri y casos como el de Zulemita Menem y los futbolistas 脕ngel Di Mar铆a y Javier Mascherano. A ninguno le pareci贸 prioritario que Magnetto, Aranda, Saguier y Fontevecchia, due帽os de los principales medios del pa铆s, aparecieran entre los usuarios del mundo offshore. Reci茅n el domingo lo public贸 Diario.ar.

H茅ctor Magnetto y Jos茅 Antonio Aranda, Clar铆n

Figuran en el directorio de Mather Holdings Limited junto a Ernestina Herrera de Noble, ya fallecida. Tambi茅n en el directorio de Silkwook Investments Limited. Ambas est谩n registradas en Islas V铆rgenes Brit谩nicas a principios de los 90. Seg煤n la organizaci贸n Tax Justice Network se trata de la novena guarida fiscal m谩s opaca del mundo. Consultados antes de la publicaci贸n de la nota dijeron que tienen todo declarado pero no aclararon a qu茅 se dedican esas firmas.

鈥淎mbas compa帽铆as se entrelazan con una serie de sociedades creadas en otras jurisdicciones, como Delaware (considerada un para铆so fiscal dentro de los Estados Unidos) y una peque帽a isla del Caribe, cercana al archipi茅lago de bandera brit谩nica: San Crist贸bal y Nieves. Las sociedades tambi茅n se relacionan con cuentas bancarias en los Estados Unidos y conducen a otra compa帽铆a offshore cuyos beneficiarios finales son dos hijos de Magnetto y dos hijos de Aranda鈥, agreg贸 Delfino. Y aporta otro dato: que ambas estuvieron en los listados de cuentas para la fuga que denunci贸 en 2008 el ex JP Morgan Hern谩n Arbizu.

No es lo 煤nico que tienen Magnetto y sus socios en guaridas fiscales. Telecom la controlan en parte desde VLG SAU, que opera desde la guarida fiscal de Delaware. Los accionistas controlantes de Cablevisi贸n Holding son los hijos apropiados por Ernestina Herrera de Noble, H茅ctor Magnetto, Jose Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro. Lo hacen desde GS Unidos LLC, tambi茅n radicada en Delaware. Y el 20,83% lo controlan desde Fintech Telecom LLC, tambi茅n radicada en la guarida fiscal de Delaware. Son s贸lo algunos ejemplos.

Alejandro Saguier, La Naci贸n

Figura como director de Danias Holding Ltd., registrada en Islas V铆rgenes Brit谩nicas en 2012. Es uno de los accionistas de La Naci贸n.

鈥淟a sociedad era titular de una cuenta en el JP Morgan. En junio del 2016, ingres茅 al sinceramiento fiscal cumpliendo con toda la normativa correspondiente鈥, explic贸 Saguier ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, seg煤n consigna Diario.ar. Lo curioso es que el 鈥渆quipo argentino de ICIJ鈥 lo integran empleados de Saguier como Hugo Alconada Humo y otros periodistas de La Naci贸n que ten铆an la misma informaci贸n.

Jorge Fontevecchia, Perfil

Figura como accionista y presidente de Akriluy Corporation SA, radicada en 2008 en Uruguay. 鈥淟a compa帽铆a fue capitalizada con 400 millones de pesos uruguayos el 30 de diciembre de 2008, una suma entonces equivalente a unos US$21 millones, seg煤n una publicaci贸n en el Diario Oficial del gobierno uruguayo鈥 detall贸 Delfino.

Seg煤n Diario.ar, Fontevecchia dijo que la incluy贸 en sus decalraciones juradas y que 鈥渟e cre贸 para que, transitoriamente, fuera la holding del grupo para las sociedades y operaciones en el exterior, b谩sicamente en Brasil鈥. Tambi茅n da cuenta de que el propio Fontevecchia public贸 en su momento los nombres de las sociedades offshore con las que operaba el grupo Perfil.

Antecedente

驴Por qu茅 La Naci贸n, que tuvo acceso a la base de datos de los Pandora Papers, no inform贸 sobre la presencia de Magnetto, Aranda y Fontevecchia? 驴Fue un acuerdo para ocultar tambi茅n la presencia de Saguier, uno de sus accionistas?.

Esto tiene un antecedente. Cuando Julian Assange dio a conocer los Wikileaks, millones de cables secretos, lo hizo tambi茅n en acuerdo con un grupo de medios que publicaron sobre el sistema de espionaje masivo desplegado por los gobiernos de Estados Unidos. Los cables tambi茅n revelaban el rol de los principales medios en algunas operaciones ejecutadas desde embajadas estadounidenses pero eso no se public贸. Reci茅n con el trabajo de Sebasti谩n Lacunza y Mart铆n Becerra, publicado en el libro WikiMediaLeaks, apareci贸 esa arista ocultada por la prensa.

En una entrevista Lacunza explic贸: 鈥淐omenzamos a ver que muchos medios, especialmente aqu茅llos que hab铆an accedido al dossier completo brindado por Julian Assange, eran muy renuentes a publicar el contenido de los cables referido a ellos mismos. Hab铆a all铆 un material muy rico en cuanto a lobby, definiciones pol铆ticas, alianzas estrat茅gicas, que no sal铆a a la luz鈥. Y Becerra agreg贸: 鈥淟os medios han sido muy poco transparentes con sus audiencias respecto de la conducta que varios de sus m谩s conocidos representantes tuvieron en sus contactos privados con los diplom谩ticos estadounidenses鈥.

Parece que pas贸 otra vez. Y como las bases de datos no se liberan los periodistas de otros medios no pueden acceder y chequear si sigue sin publicarse informaci贸n relevante.

18 de octubre, 2021



Fuente: https://www.eldestapeweb.com/politica/pandora-papers/pandora-papers-magnetto-saguier-aranda-y-fontevecchia-tambien-tienen-cuentas-en-guaridas-fiscales-2021101812420