October 14, 2021

Por Daniel Sugasti

La publicaci贸n del informe denominado Papeles de Pandora est谩 causando mucho revuelo y, con distintas dimensiones, podr铆a desatar o profundizar crisis pol铆ticas en algunos pa铆ses.

Se trata de una filtraci贸n de casi 12 millones de documentos 鈥 extractos bancarios, correos electr贸nicos, copias de pasaportes, entre otros documentos confidenciales鈥, analizada por una amplia investigaci贸n que involucr贸 a m谩s de 600 periodistas de 117 pa铆ses, en lo que se considera una de las m谩s importantes colaboraciones entre empresas de comunicaci贸n de la historia. El hallazgo, comparable a lo descubierto por medio de los Panama Papers (2016) o Paradise Papers (2017), revela, aunque no en toda su dimensi贸n, la inherente hipocres铆a, corrupci贸n y parasitismo del capitalismo imperialista.

Ha salido a la luz c贸mo m谩s de 330 altos funcionarios (presidentes, ministros, reyes, princesas鈥), adem谩s de conocidos empresarios, cantantes, futbolistas, artistas, etc., ocultan buena parte de sus fortunas en para铆sos fiscales para, ante todo, blindar su patrimonio del escrutinio p煤blico y evadir impuestos. El mecanismo implica, casi siempre, el concurso de empresas an贸nimas o 鈥fantasmas鈥 creadas por despachos de abogados especializados en pa铆ses como Panam谩, las Islas V铆rgenes Brit谩nicas o las Bahamas.

Entre los nombres m谩s conocidos que aparecen en los Papeles de Pandora, se encuentran 35 presidentes y expresidentes. Figuran, adem谩s, el exprimer ministro brit谩nico Tony Blair y su esposa, Cherie; el primer ministro checo, Andrej Babis; el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn; el rey de Jordania, Abdal谩 II, entre otros poderosos pol铆ticos burgueses. Por otro lado, est谩n incluidos muchos famosos ligados al deporte o la m煤sica, como Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Julio Iglesias, Ringo Starr, Elton John, Shakira, etc. En suma, la investigaci贸n menciona a 133 millonarios de la lista Forbes. Papeles de Pandora cita, en total, a 27.000 compa帽铆as creadas entre 1971 y 2018, que cuentan con casi 30.000 beneficiarios. Nadie puede dudar de que tanto 茅sta como las anteriores filtraciones solo muestran la punta del iceberg. Es un esquema enorme y complejo.

En Latinoam茅rica, el informe se帽ala a casi 100 pol铆ticos y altos funcionarios de unos 18 pa铆ses. Todos poseen v铆nculos con empresas 鈥渙ffshore鈥. Entre ellos est谩n tres presidentes en ejercicio: el chileno Sebasti谩n Pi帽era; el ecuatoriano Guillermo Lasso; y el dominicano Luis Abinader. Pero tambi茅n hay nombres de expresidentes, como los colombianos C茅sar Gaviria y Andr茅s Pastrana; el peruano Pedro Pablo Kuczynski; Porfirio Lobo, de Honduras; Alfredo Cristiani y Francisco Flores, de El Salvador; Horacio Cartes, de Paraguay; y Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto P茅rez Balladares de Panam谩. En Brasil, el esc谩ndalo afecta al ministro de Econom铆a del gobierno de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, y al presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto. Se estima que cada a帽o, unos US$ 14.000 millones se desv铆an de los pa铆ses latinoamericanos hacia los llamados para铆sos fiscales.

Un para铆so o refugio fiscal (tax haven) es un territorio considerado estable pol铆tica y econ贸micamente que ofrece a individuos o empresas enormes ventajas legales y tributarias para facilitar la transferencia de parte de su patrimonio a ese destino. En esas jurisdicciones, por lo general, es muy f谩cil crear una empresa. No exigen informaci贸n sobre el origen del dinero y otros activos; imponen poca o ninguna carga impositiva; poseen un entramado de leyes que dificulta la identificaci贸n de los propietarios de los activos depositados; y no proporcionan (o dificultan lo m谩s que pueden) informaci贸n financiera a las autoridades fiscales de pa铆ses extranjeros. Por ejemplo, un empresario puede tener dinero o una propiedad en un pa铆s, pero declarar ese patrimonio legalmente a nombre de una red de empresas 鈥渙ffshore鈥, esto es, con sede en otros pa铆ses, donde el propietario de ese activo ni vive ni ejerce actividad econ贸mica.

Estas empresas 鈥渇antasmas鈥, porque no cuentan con oficinas ni empleados ni funcionan realmente, solo sirven para poder 鈥渓avar鈥 y mover los activos depositados. Las sociedades opacas (鈥渙ffshore鈥) son gestionadas por otras empresas que se ocupan de proporcionar direcciones o una lista de directores, o lo que haga falta para mantener la fachada jur铆dica del esquema. De modo que casi nunca se sabe qui茅n est谩 detr谩s de tal o cual negocio. La industria de las fortunas secretas mueve a legiones de propietarios, abogados, testaferros. Es un mecanismo perverso, pero muy eficiente para ocultar dinero o cualquier otro patrimonio, las m谩s de las veces proveniente del crimen o la corrupci贸n. No es casual que lo llamen 鈥減ara铆so鈥 鈥ara los capitalistas.

Este mecanismo no solo es conocido sino completamente legal ante la legislaci贸n burguesa. Poseer activos en para铆sos fiscales por medio de empresas 鈥渙ffshore鈥 no viola ninguna ley. En ciertos casos, lo que se considera fraude es no declarar, en el pa铆s de origen, las cuentas o patrimonio que el individuo o empresa posee en el exterior. Ese es el caso de muchos de los mencionados en este tipo de filtraci贸n de datos sigilosos. Aunque no el de todos. Legal o no 鈥搉o olvidemos que las leyes son hechas a la medida de los intereses de la clase dominantes鈥, es repugnante aquellos que algunos analistas llaman 鈥渃onflicto de intereses鈥, cuando se refieren a algunas personalidades con cargos pol铆ticos. Estamos hablando de gente que, desde el poder pol铆tico, toma decisiones todos los d铆as e impone medidas dur铆simas que afectan la vida de millones de personas. La clase trabajadora mundial debe prestar mucha atenci贸n a la actuaci贸n de los pol铆ticos burgueses, es decir, analizar y comprender, a partir de este y otros hechos, c贸mo asumen el doble papel de juez y parte.

Por ejemplo, Paulo Guedes, ministro de Econom铆a de Brasil, es uno de los que aparecen en el informe como titular de una empresa 鈥渙ffshore鈥 creada en 2014, la Dreadnoughts International con 鈥渟ede鈥 en las Islas V铆rgenes Brit谩nicas. Este personaje 鈥揳unque podr铆amos citar a cualquier presidente, expresidente o alto funcionario de la lista鈥, no solo maneja informaci贸n privilegiada, sino que impulsa medidas econ贸micas que impactan directamente el cambio o las reglas de tributaci贸n. En julio, Guedes envi贸 al Congreso de su pa铆s un proyecto de ley que contempla la exenci贸n de impuestos a los beneficios de quienes posean empresas en el exterior. Tambi茅n movi贸 piezas para ampliar el l铆mite de dep贸sitos en el exterior exentos de declaraci贸n. Medidas, evidentemente, que lo beneficiar铆an personalmente a 茅l y a todo un sector de la burgues铆a brasile帽a. Desde que Guedes es ministro, el cambio del d贸lar en Brasil aument贸 39%. Esto, para la clase trabajadora y amplios sectores de las clases medias, implica carest铆a, p茅rdida de poder adquisitivo, m谩s privaciones. Pero para el pu帽ado de burgueses que opera en para铆sos fiscales es lo mejor que puede pasar. Se estima que solo con esa diferencia en el cambio, Guedes gan贸, en reales, unos 14,5 millones.

Mientras los gobiernos y el FMI exprimen a la clase trabajadora y las clases medias como a un lim贸n, con impuestos sobre el pan, la leche, la vestimenta, el calzado, en fin, sobre el consumo; mientras golpean nuestros bolsillos con tarifazos, ajustes de todo tipo, los ricos, pol铆ticos burgueses, banqueros y gerentes evaden impuestos y lucran con la desvalorizaci贸n de las monedas locales ante el d贸lar.

Si un trabajador o un peque帽o comerciante no paga sus impuestos, ciertamente le esperan duras sanciones. Si un trabajador pide un pr茅stamo, le exigen todo tipo de declaraciones juradas y le investigan hasta el m铆nimo detalles. Pero al rico no se le pregunta nada. La misma clase burguesa, que con su Estado succiona y apalea a los trabajadores por medio de impuestos y penas legales, evade hasta el tributo a las ganancias que obtiene de la explotaci贸n de esos mismos trabajadores y trabajadoras. Y sin dar explicaciones a nadie. Por la naturaleza de estas operaciones, es casi imposible calcular cu谩nto dinero se esconde en los para铆sos fiscales. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci贸n (ICIJ, por sus siglas en ingl茅s), responsable por la investigaci贸n de los Papeles de Pandora, estima que entre US$ 5,6 billones y US$ 32 billones est谩n ocultos 鈥渙ffshore鈥. Expertos aseguran que aproximadamente 10% del PIB mundial se esconde en estos para铆sos fiscales, aut茅nticos agujeros negros del sistema capitalista. El FMI declar贸 que el uso de para铆sos fiscales cuesta a los gobiernos hasta US$ 600.000 millones en impuestos no recaudados. Lo que no denunci贸, evidentemente, es que uno de sus exdirectores est谩 entre los evasores. La ONG Oxfam, sit煤a esa cifra en al menos US$ 427.000 millones anuales en todo el mundo.

Los Papeles de Pandora son solo una muestra de c贸mo act煤an los capitalistas y sus representantes pol铆ticos. No importa si la legislaci贸n (de ellos) considera este mecanismo de lavado de dinero y evasi贸n fiscal ilegal o no, si la considera 鈥渃orrupci贸n鈥 o no. El hecho es que, mientras miles de millones de seres humanos intentan sobrevivir sin empleo, pasando hambre, sin oportunidades de acceder a una educaci贸n o atenci贸n m茅dica decentes, siendo humillados todos los d铆as de mil maneras, un pu帽ado de millonarios no solo aumenta sus fortunas, sino que, de manera obscena, hacen de todo para ni siquiera pagar alg煤n impuesto a aquello que llaman la cosa p煤blica.

En esos para铆sos fiscales est谩 buena parte de los recursos, obtenidos legal o ilegalmente, que no se destinan a mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora, que no se destinan a las escuelas, a los hospitales, al combate a la pandemia ni a nada que pueda aliviar la situaci贸n material insoportable que toca sobrellevar.

Pero los recursos no est谩n solo en el exterior, sino en cada gran empresa, en cada latifundio, en cada banco que funciona en nuestros propios pa铆ses. Porque la burgues铆a, aunque opere a la luz del d铆a y de modo 鈥渓egal鈥, es una clase que acumula apoder谩ndose de la riqueza producida por el trabajo humano vali茅ndose de mecanismos econ贸micos (el salario, los planes de ajuste, etc.) que no son m谩s que un robo 鈥渓egalizado鈥.

Fuente: Corriente Roja