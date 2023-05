Panerotismo: La danza de la vida (Feral Faun)

El caos es una danza, una danza de la vida que fluye, y esta danza es er贸tica. La civilizaci贸n odia el caos y, por tanto, tambi茅n odia a Eros. Incluso en tiempos supuestamente sexualmente libres, la civilizaci贸n reprime lo er贸tico. Ense帽a que los orgasmos son eventos que ocurren solo en unas pocas partes peque帽as de nuestro cuerpo y solo a trav茅s de la manipulaci贸n correcta de esas partes. Mete a Eros en la armadura de Marte, convirtiendo el sexo en un trabajo competitivo y centrado en el logro en lugar de un juego alegre e inocente.

Sin embargo, incluso en medio de tal represi贸n, Eros se niega a aceptar este molde. Su forma alegre y danzante atraviesa la armadura de Marte aqu铆 y all谩. Tan cegados como estamos por nuestra existencia civilizada, la danza de la vida sigue filtr谩ndose en nuestra conciencia de peque帽as maneras. Miramos una puesta de sol, nos paramos en medio del bosque, escalamos una monta帽a, escuchamos el canto de un p谩jaro, caminamos descalzos por la playa y comenzamos a sentir cierta euforia, una sensaci贸n de asombro y alegr铆a. Es el comienzo de un orgasmo de todo el cuerpo, uno que no se limita a las llamadas 芦zonas er贸genas禄 de la civilizaci贸n, pero la civilizaci贸n nunca deja que el sentimiento se cumpla. De lo contrario, nos dar铆amos cuenta de que todo lo que no es producto de la civilizaci贸n est谩 vivo y es alegremente er贸tico.

Pero algunos de nosotros estamos despertando lentamente de la anestesia de la civilizaci贸n. Estamos tomando conciencia de que cada piedra, cada 谩rbol, cada r铆o, cada animal, cada ser del universo no s贸lo est谩 igual de vivo, sino que en la actualidad est谩 m谩s vivo que nosotros que somos seres civilizados. Esta conciencia no es s贸lo intelectual. No puede ser o la civilizaci贸n simplemente se convertir谩 en otra teor铆a acad茅mica. Lo estamos sintiendo. Hemos o铆do las canciones de amor de los r铆os y las monta帽as y hemos visto las danzas de los 谩rboles. Ya no queremos usarlos como cosas muertas, ya que est谩n muy vivos. Queremos ser sus amantes, unirnos a su hermoso y er贸tico baile. Nos asusta. La danza de la muerte de la civilizaci贸n congela cada c茅lula, cada m煤sculo dentro de nosotros. Sabemos que seremos torpes bailarines y torpes amantes. Seremos tontos. Pero nuestra libertad reside en nuestra necedad. Si podemos ser tontos, hemos comenzado a romper las cadenas de las civilizaciones, hemos comenzado a perder nuestra necesidad de lograr. Sin necesidad de lograr, tenemos tiempo para aprender la danza de la vida; tenemos tiempo para convertirnos en amantes de los 谩rboles, las rocas y los r铆os. O, m谩s exactamente, el tiempo deja de existir para nosotros; la danza se convierte en nuestra vida a medida que aprendemos a amar todo lo que vive. Y a menos que aprendamos a bailar la danza de la vida, toda nuestra resistencia a la civilizaci贸n ser谩 in煤til. Ya que todav铆a gobernar谩 dentro de nosotros, simplemente la recrearemos.

As铆 que bailemos la danza de la vida. Bailemos torpemente sin verg眉enza, 驴qui茅n de los civilizados no es torpe? Hagamos el amor a los r铆os, a los 谩rboles, a las monta帽as con los ojos, los dedos de los pies, las manos, los o铆dos. Que cada parte de nuestro cuerpo despierte al 茅xtasis er贸tico de la danza de la vida. Volaremos. Bailaremos. Cicatrizaremos. Descubriremos que nuestra imaginaci贸n es fuerte, que es parte de la danza er贸tica que puede crear el mundo que deseamos.

Diatribas, ensayos y pol茅micas

por Feral Faun, 1987

Rants, Essays and Polemics