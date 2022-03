Panorama de empresas recuperadas y movimientos sociales

Crece el rechazo de los movimientos sociales al acuerdo con el FMI

Mario Hernandez

El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el MTD An铆bal Ver贸n, el Movimiento de Resistencia Popular (MRP), la Federaci贸n de Organizaciones de Base (FOB) La Libertaria y el MTR Por la Democracia Directa realizaron el jueves 3 movilizaciones y acampes en todo el pa铆s en rechazo al acuerdo con el FMI en el marco de una Jornada Nacional de Lucha.

En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, concentraron en Avenida de Mayo y 9 de Julio para luego marchar hasta las oficinas del Banco Mundial, ubicadas en Bouchard 547, donde iniciaron un acampe.

En un comunicado conjunto expresaron los motivos de la Jornada nacional de lucha: 芦los trabajadores y trabajadoras de los movimientos sociales nos movilizamos en rechazo al acuerdo con el FMI, rechazando el ajuste, que por m谩s que se nos diga que no habr谩, sabemos que ya es un hecho. Por ejemplo, los jubilados y jubiladas ya fueron ajustados, producto de que desengancharon su f贸rmula de actualizaci贸n del 铆ndice de inflaci贸n. Hoy cobran cerca de $30.000 cuando la canasta b谩sica total para no ser pobres, ya se encuentra en los $78.600. El Salario M铆nimo Vital y M贸vil (hoy en $32.000) tambi茅n ronda el 40% de la l铆nea de pobreza. El SMVM determina el ingreso de millones de trabajadores y trabajadoras precarizadas no formalizadas. Los y las trabajadoras de la Econom铆a popular tenemos un ingreso base que se fija en el 50% del SMVM, es decir apenas un 20% de la canasta b谩sica total que define la l铆nea de pobreza芦, remarcan.

En cuanto al contenido del acuerdo del gobierno de Alberto Fern谩ndez con el FMI sostienen: 芦ahora al ajuste le llaman sendero, y nos hablan de todo tipo de senderos. Menos de uno que se refiera a la recuperaci贸n de los 25 puntos porcentuales reales perdidos por los salarios en los 煤ltimos a帽os. Sumado a que se espera una seguidilla de aumentos en las de tarifas de luz, gas y transportes que trascender谩 en mucho a los sectores pudientes, en tanto el recorte de subsidios que exige el FMI es gigantesco. Todo esto solo augura seguir castigando al pueblo empobrecido con m谩s y m谩s inflaci贸n, que en lugar de reducirla parecen estarla alimentando禄.

Asimismo, agregan: 芦a su vez, cada tres meses el FMI nos mantendr谩 con la soga al cuello a su arbitrio, con lo cual los cap铆tulos de ajuste que nos explican no est谩n previstos, perfectamente nos los podr谩n imponer en lo sucesivo. El gobierno, de esta forma, est谩 legitimando una estafa que empobrecer谩 a generaciones, y admite cogobernar de hecho con el FMI durante m谩s de una d茅cada芦.

Tambi茅n apuntan contra el rol del Banco Mundial en el marco de este acuerdo: 芦esta p茅rdida de soberan铆a se completa con una concesi贸n totalmente gratuita al Banco Mundial, en tanto le aceptan que nuevamente interfiera en las pol铆ticas sociales de nuestro pa铆s, cosa que no ocurr铆a desde hace a帽os. Las organizaciones sociales no estamos dispuestas a admitirlo芦, remarcan, y agregan: 芦hist贸ricamente el BM se ha especializado en promover pol铆ticas sociales estrictamente focalizadas hacia los casos m谩s agudos de necesidad y siempre ha sido contrario a las pol铆ticas universales. En el mundo entero se expulsan fuera del mercado formal de trabajo a contingentes enteros de la clase trabajadora, tendencia que solo se incrementa con el paso del tiempo, producto de la utilizaci贸n pro lucro de la innovaci贸n tecnol贸gica. Cuando en el mundo se discute la universalizaci贸n de las respuestas a esta verdadera pandemia laboral que vino para quedarse, el BM atrasa d茅cadas con sus pol铆ticas focalizadas, que son la contracara de las pol铆ticas neoliberales que tanto ellos como el FMI defienden y nos imponen芦.

En la misma l铆nea, plantean: 芦mientras el 40% del pa铆s somos pobres, mientras la inflaci贸n supera el 50%, mientras la canasta b谩sica total supera los $78.600, nosotros y nosotras decimos que no se debe pagar ni un solo peso a esta deuda fraudulenta, contra铆da por el gobierno de Mauricio Macri, y que solo sirvi贸 para enriquecer a empresarios y bancos mediante el mecanismo de la fuga. 隆No se puede pagar una estafa a costa de millones de personas! 隆La deuda es con el pueblo y no con el FMI!禄.

芦Es responsabilidad del Estado y del Gobierno Nacional no patear para adelante el problema de esta deuda odiosa, que siempre va a ser impagable, y volcar decididamente esos cuantiosos recursos para el desarrollo real y en escala de la obra p煤blica, y para instrumentar pol铆ticas serias de generaci贸n de empleo formal con todos los derechos (y no demagogia electoralera sin recursos, como la que vienen haciendo) 鈥 ampl铆an 鈥 Deben invertir en garantizar derechos b谩sicos como la salud, la educaci贸n, jubilaciones dignas, y el cuidado ambiental y de los recursos naturales, que tambi茅n hacen a nuestra vida y supervivencia. Creemos que quienes debemos ser part铆cipes de la configuraci贸n de las pol铆ticas sociales somos las organizaciones sociales de este pa铆s, y no el BM ni el FMI芦.

Adem谩s, destacan: 芦llevamos d茅cadas enfrentando las secuelas de la creciente pobreza all谩 donde nadie llega, en los barrios populares m谩s postergados de todo el territorio nacional. Somos los y las que creamos y sostenemos espacios productivos y de servicios para millares de trabajadores y trabajadores que no se resignan a vivir de un plan social, quienes construimos viviendas populares y refaccionamos hogares humildes, quienes realizamos obras de infraestructura en los barrios m谩s pobres, quienes garantizamos un plato de comida para miles de familias, quienes sostenemos espacios sociales, comunitarios, deportivos, de salud, de ni帽eces, y somos quienes acompa帽amos diariamente a miles de mujeres y disidencias en situaciones de violencia machista y patriarcal禄.

Por todo lo se帽alado, y considerando que tienen 芦derecho a un trabajo digno, con salarios dignos y una vida digna禄, exigen 芦un aumento del Salario M铆nimo, Vital y M贸vil (SMVM) que recupere lo perdido frente a la inflaci贸n durante seis a帽os禄 y el 芦aumento salarial para todos los trabajadores y trabajadoras cooperativistas禄 porque 芦con $16.000 nadie puede vivir芦. Tambi茅n que 芦el plus socio-comunitario no quede desactualizado frente a la inflaci贸n芦, por lo que reclaman 芦su movilidad al 50% del Potenciar Trabajo (PT)禄, y 芦un bono especial de $10.000 para hacer frente al costo de la canasta escolar芦, que 芦el Estado promueva decididamente, y en escala, el compre social para las producciones de los movimientos sociales en todos los rubros禄 y, finalmente, 芦pol铆ticas p煤blicas para el acceso a la tierra, para construir polos productivos, para trabajar la tierra, y para construir viviendas芦.

Tres organizaciones sociales ligadas a la UTEP y al Frente Patria Grande protestaron por el acuerdo con el FMI

El jueves 3 se instalaron en el Obelisco varias ollas populares para exigir que 鈥渟e priorice el acuerdo con los y las de abajo. Hay que pagar la deuda interna que garantice un futuro digno para nuestras juventudes, que proteja a nuestros jubilados y que priorice un desarrollo con Tierra, Techo y Trabajo鈥.

Convocaron la actividad el Frente Popular Dar铆o Santill谩n, la organizaci贸n Nuestram茅rica y Movimiento de Trabajadores y Excluidos (todos referenciados en el Frente Patria Grande, de Juan Grabois) con la consigna 鈥淎cuerden con el Pueblo鈥. 鈥淐reemos indispensable que antes de un acuerdo con el Fondo se ponga en agenda un acuerdo con el pueblo鈥, se帽alaron.

Mientras que un sector de las organizaciones sociales se pleg贸 a la movilizaci贸n en apoyo al Gobierno en oportunidad de la inauguraci贸n de las sesiones legislativas el 1掳 de marzo, varias de ellas rechazaron el convite y convocaron esta iniciativa para manifestar su descontento con el acuerdo con el FMI. Se trata de agrupaciones que adem谩s forman parte del armado del oficialismo, como el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Juan Grabois y otros como el MP Nuestram茅rica o el Frente Popular Dar铆o Santill谩n, que aportaron algunos funcionarios de segundas l铆neas a distintos ministerios.

El principal motivo del descontento es el acuerdo al que lleg贸 el Gobierno con el FMI. 鈥淣osotros ya hab铆amos salido a denunciar a las calles incansablemente la deuda y la crisis que se ven铆a incluso antes que el gobierno de Mauricio Macri nos volviera a atar al Fondo Monetario Internacional y condicionara la vida de toda la poblaci贸n, sobre todo la de los y las que menos tenemos, con movilizaciones en todo el pa铆s. Hoy ya no podemos cambiar el pasado, pero s铆 marcar la cancha en el presente para lo que viene鈥, dijo Dina S谩nchez, referenta del Santill谩n.

Comunicado de las organizaciones convocantes:

Acuerden con el Pueblo

隆Es hora de priorizar la deuda interna!

Este jueves 3 de marzo a las 10:00 llevaremos adelante ollas populares en el Obelisco para exigir que se priorice el acuerdo con los y las de abajo. Hay que pagar la deuda interna que garantice un futuro digno para nuestras juventudes, que proteja a nuestros jubilados y que priorice un desarrollo con Tierra, Techo y Trabajo.

Antes que el gobierno de Mauricio Macri nos vuelva a atar al Fondo Monetario Internacional y condicione la vida de toda la poblaci贸n, sobre todo la de los y las que menos tenemos, salimos a denunciar a las calles incansablemente la deuda y la crisis que se ven铆a, con movilizaciones en todo el pa铆s.

Hoy ya no podemos cambiar el pasado pero s铆 marcar la cancha en el presente para lo que viene. Por un lado es fundamental que se investigue a d贸nde fue a parar esa millonada de la que los sectores populares no vimos ni una moneda puesta en hospitales, escuelas, ni viviendas. Que se castigue a los vivos de siempre, que paguen ellos la deuda, y sentar precedente de una vez para que no nos vuelvan a arrastrar a otra crisis.

Por otro lado, creemos indispensable que para hablar de un 鈥渁cuerdo con el Fondo鈥, antes se ponga en agenda un Acuerdo con el Pueblo. Que se acuerde el pago de la deuda interna que hay con los y las de abajo, y para eso venimos proponiendo el Salario B谩sico Universal que genere un piso para que nadie est茅 por debajo de la indigencia y que a la vez, se fomenten pol铆ticas para la econom铆a popular.

隆Hay que pagar la deuda interna! Acuerden con el pueblo.

Convocan a un Plenario Piquetero Nacional el 11 y 12 de marzo

Las organizaciones piqueteras nucleadas en la Unidad Piquetera convocaron a una conferencia de prensa en el Obelisco porte帽o el 23 de febrero, para anunciar el reforzamiento del plan de lucha y la convocatoria a un Plenario Nacional Piquetero, el 11 y 12 de marzo, para enfrentar el ajuste del gobierno nacional y el FMI.

Se trata del movimiento piquetero combativo que se manifest贸 masivamente, en todo el pa铆s, con el reclamo de trabajo genuino, apertura y aumento de los programas sociales, alimentos para los comedores populares y libertad de organizaci贸n, encontr谩ndose con la negativa cerrada del gobierno nacional a dar respuesta a la desocupaci贸n y pobreza generadas con la implementaci贸n de las pol铆ticas digitadas por el FMI.

M谩s de 30 organizaciones de este espacio vienen impulsando un Plenario Nacional Piquetero, para deliberar y resolver un plan de acci贸n que derrote la pretensi贸n oficial de avanzar en un dr谩stico recorte de las partidas destinadas al gasto social, puntualmente con la licuaci贸n de los magros ingresos de los beneficiarios de los programas sociales y con el rechazo del ministro Juan Zabaleta a integrar a los programas a los y las desocupados que carecen de cualquier tipo de sustento econ贸mico.

鈥淓l objetivo principal de este plenario es construir un plan de lucha para enfrentar de conjunto el ajuste, sosteniendo la pelea por trabajo genuino y con todos los derechos, en un contexto en el que m谩s del 40% de la poblaci贸n est谩 por debajo de la l铆nea de pobreza, algo que amenaza con profundizarse tras el acuerdo que el gobierno de Fern谩ndez firm贸 con les saqueadores seriales del FMI鈥, se帽alaron en un comunicado que difundieron.

Para concluir, convocan al conjunto de las organizaciones piqueteras a sumarse al plenario de los pr贸ximos 11 y 12 de marzo para darle fuerza al movimiento de lucha independiente, de los trabajadores desocupados y precarizados, para enfrentar la ofensiva oficial y fondomonetarista.

La Unidad Piquetera est谩 integrada por el Polo Obrero, el MTR Votamos Luchar, C.U.Ba. MTR/Mido, MAR, M29, el Bloque Piquetero Nacional (T.Or.Re, Agrupaci贸n Armando Conciencia, RUO, y O.T.L.), el MTR 12 de Abril, el FDU, BUEL, A Trabajar, la Organizaci贸n 17 de Noviembre (M.D.L. Mujeres en Lucha), el MTL Rebelde, M.B.T., el Frente de la Resistencia, La William Cooke, R.U.P ., Barrios de Pie-Libres del Sur, el MST Teresa Vive, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Movimiento de los Pueblos (Frente Popular Dar铆o Santill谩n Corriente Plurinacional, el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social-MULCS, el Movimiento 8 de Abril), FAR y COPA en Marabunta, la Federaci贸n de Organizaciones de Base (FOB) Aut贸noma, y la OLP Resistir y Luchar.

Desde Desarrollo Social afirman que trabajan en reconvertir planes en trabajo El secretario de Articulaci贸n de Pol铆tica Social del Ministerio de Desarrollo Social, Gustavo Aguilera, afirm贸 que el Gobierno nacional 芦trabaja para generar empleo禄 al ratificar la decisi贸n del Ejecutivo de reconvertir los planes sociales en puestos laborales, y consider贸 que algunas organizaciones sociales 芦tienen una mirada distinta禄 sobre esta problem谩tica. Aguilera, quien se reuni贸 con los representantes de las organizaciones de izquierda y piqueteras que se movilizaron hacia el Ministerio de Desarrollo y cortaron el tr谩nsito en la avenida 9 de Julio, sostuvo que esos sectores 芦est谩n en contra del acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional con el FMI y esa es una discusi贸n que va por otro lado禄. 芦Hay gente que puede opinar y tiene el derecho a hacerlo, pero nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar. Estamos planteando con mucha claridad que no hay ajuste禄, destac贸. 芦El Ministerio (Desarrollo Social) est谩 enfocado en fortalecer pol铆ticas que generen empleo y en ese sentido se est谩n invirtiendo en los 煤ltimos tres cerca de 40.000 millones de pesos en ese sentido, por medio de todos los programas que est谩n ejecut谩ndose禄, agreg贸 el funcionario. Aguilera remarc贸 que en plena pandemia de coronavirus el Estado, a trav茅s de esa cartera, 芦garantiz贸 la asistencia alimentaria a cada familia del pa铆s禄, y al respecto mencion贸 iniciativas como 芦el Banco de materiales y herramientas; los playones multideportivos y 鈥榤i pieza鈥, que es un plan que llega a 105.000 familias de los barrios populares禄. Planes sociales y precarizaci贸n en aumento Desde inicios de febrero, organizaciones sociales y partidos pol铆ticos de San Luis comenzaron a visibilizar que cientos de trabajadores y trabajadoras del Plan Solidario de la provincia fueron notificados de la baja en dicho beneficio. El argumento del Ministerio de Desarrollo de la provincia fue la incompatibilidad con el programa nacional Potenciar Trabajo. As铆, funcionarios de esa cartera comenzaron a llamar a los y las trabajadoras para anunciarles la desvinculaci贸n del Plan Solidario. Sin aviso previo, dejaban a un significativo n煤mero de familias de estrato popular de San Luis al borde de la indigencia. El d铆a mi茅rcoles 9 de febrero, las organizaciones sociales emitieron un comunicado en repudio a la medida. 鈥淒enunciamos el avance del ajuste social por parte del gobierno de la provincia de San Luis con el despido anunciado de cientos de trabajadores y trabajadoras del Plan Solidario en un momento econ贸mico de enorme exigencia para las familias puntanas鈥. Y continuaban: 鈥渟orpresivamente, muches de les trabajadores y trabajadoras que cuentan como 煤nico ingreso el Plan Solidario provincial y el Plan Potenciar nacional (38.000 pesos en total) son v铆ctimas de un brutal ajuste que los deja sin ese precario ingreso, indispensable para la vida de sus familias鈥. Ese mismo d铆a, las organizaciones que emitieron el comunicado -Movimiento Evita, Corriente Clasista Combativa (CCC), Libres del Sur, Movimiento Territorial Liberaci贸n (MTL), Partido Comunista, Octubres, Lealtad Sanluise帽a, TIERRA TECHO Y TRABAJO, Federaci贸n Juvenil Comunista (FJC), Frente Popular Dar铆o Santill谩n, Uni贸n de Trabajadores de la Econom铆a Popular (UTEP), Movimiento Patri贸tico de Liberaci贸n (MPL), Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)- y se hicieron presentes en las puertas del ministerio de Desarrollo provincial. All铆, pudieron mantener un breve di谩logo con el ministro Nicol谩s Anzulovich, quien manifest贸 que no han sido bajas sino suspensiones del Plan. 鈥淓l ministro plante贸 que est谩n cruzando datos. Nosotres le planteamos que hay una situaci贸n desde hace a帽os de suspensiones y que ahora queremos que se levanten las suspensiones鈥, detall贸 Arturo G贸mez, integrante del Frente Popular Dar铆o Santill谩n, luego del encuentro con el ministro. A la espera de respuestas positivas, las organizaciones volvieron a movilizarse el jueves 10, para exigir el cese de bajas y la inmediata reincorporaci贸n de todes les trabajadores. La respuesta por parte del ministerio de Desarrollo provincial fue que se levanta la suspensi贸n de todas las personas pero van a tener que elegir entre un plan u otro. Es evidente que el gobierno provincial entiende que una familia puede vivir con un ingreso de $22.000 que es el del plan de la provincia, o con uno de $16.000 que es el de la Naci贸n. Y as铆, se perpet煤a la precarizaci贸n laboral dibujando cifras de alto empleo en San Luis, que en realidad son planes sociales sin aportes jubilatorios. Pas贸 la campa帽a electoral del 2021 y las promesas se diluyeron en bajas en los planes, amedrentamientos y amenazas. As铆, pretende del gobierno provincial continuar con sus slogans acerca de San Luis como la provincia 鈥渕ejor administrada鈥, que es 鈥渙tro pa铆s鈥 o que 鈥渘o tiene pobreza鈥. Pero esto no es m谩s que una cortina de humo en una provincia donde la precarizaci贸n laboral crece d铆a a d铆a. 驴Cu谩ntos 鈥減lanes鈥 deber铆a haber? Por Ana Natalucci* Cada tanto aparece la discusi贸n sobre la cantidad de planes y programas sociales destinados a los sectores m谩s vulnerables. Esta discusi贸n cobr贸 relevancia en los 煤ltimos d铆as en el marco de las declaraciones period铆sticas del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, sobre el aumento o no de los 鈥減lanes鈥 y la creciente conflictividad social. En este debate suelen mezclarse varios ejes que me propongo diferenciar para poder profundizar en su discusi贸n. El primer eje tiene que ver con la cantidad. Y lo cierto es que esta discusi贸n deja mal parado a cualquier gobierno. Desde el Programa de Econom铆a Popular y Tecnolog铆as Sociales (PEPTIS) -radicado en CITRA/CONICET y UMET- venimos construyendo una medici贸n para seguir la evoluci贸n del sector de la Econom铆a popular. En el peor momento de la pandemia, en el 4潞 trimestre de 2020, el sector ocupado en la Econom铆a popular alcanzaba a 4,98 millones de personas, descendiendo a 4,36 en el 1潞 trimestre de 2021. Este descenso se explica por el descenso de la desocupaci贸n y el crecimiento de la poblaci贸n econ贸micamente activa. A煤n con esta tendencia decreciente sigue siendo un n煤mero alto, en tanto m谩s de 4 millones de argentinos/as necesitan de su trabajo cotidiano para sobrevivir. Y esto, como sabemos, en condiciones de precariedad respecto del acceso a los sistemas de protecci贸n social. Si vamos a los n煤meros de los planes Hacemos Futuro y Proyectos Productivos Contempor谩neos -creados durante el gobierno de Cambiemos- que en conjunto alcanzaban a 550.000 titulares aproximadamente en febrero de 2020. Ambos confluyeron en el programa Potenciar Trabajo, que alcanz贸 alrededor de 800.000 personas en diciembre de 2020 y a 1.300.000 en diciembre de 2021. Durante la pandemia, el gobierno nacional promovi贸 el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) como estrategia de contenci贸n para los sectores no asalariados del mundo del trabajo. Como sabemos, el gobierno proyectaba alcanzar 3.600.000 de personas, pero fue solicitado por 13.400.000 y seg煤n datos del ANSES (2020) fueron admitidas 8.900.000. Los n煤meros no s贸lo son altos en s铆 mismos, sino tambi茅n cuando se ponen en perspectiva con los planes existentes y la poblaci贸n que necesita de ellos. Entonces, 驴sobran planes en la poblaci贸n que los requiere? No. 驴Cu谩ntos planes hacen falta? Muchos m谩s, los que sean necesarios para garantizar condiciones de dignidad a millones de argentinos/as. El segundo eje es: 驴qu茅 tipos de planes y para fomentar qu茅? Voy a empezar por esta 煤ltima cuesti贸n porque es bastante extendida la idea en las 茅lites pol铆ticas que 鈥渉ay que convertir los planes en trabajo鈥 como si el trabajo s贸lo pudiera cobrar la forma de empleo, como si el mundo del trabajo no hubiera sufrido una brutal transformaci贸n desde mediados de los 70. Desde ese entonces han proliferado m煤ltiples formas en que los y las trabajadoras trabajan. De lo que se trata no es de volver a un pasado ideal, sino de imaginar nuevas formas de trabajar y de integraci贸n social. Volviendo a los planes hay de tipo individualizante, que le asigna a cada trabajador una culpa por no tener trabajo debido a su baja calificaci贸n y hay de tipo colectivizante que fomentan cooperativas que buscan nuevos modos de producir, de circular y de negociar su producci贸n. Algunos planes suponen una mera transferencia de ingresos y otros tienen un car谩cter integral por el que no s贸lo se puede transferir dinero, sino herramientas, insumos, y otros elementos que refuercen un car谩cter colectivo, cooperativo de producir. En resumidas cuentas, 驴en este contexto de crisis hay que aumentar la cantidad de planes? S铆, definitivamente, si queremos mejorar las condiciones de vida de millones de compatriotas. Ahora bien, 驴cualquier tipo de plan? No, uno que promueva las formas colectivas, de anclaje solidario y cooperativo que las organizaciones populares han impulsado desde hace bastante m谩s de una d茅cada y que son las que construyeron un sentido diferente de c贸mo pensar el mundo del trabajo y de imaginar otras formas de integraci贸n social. * Dra. en Ciencias Sociales, Investigadora CONICET (CITRA-UMET), Docente de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires Carta abierta a Alberto Fern谩ndez de la Confederaci贸n de Cooperativas

Texto completo:

21 de febrero de 2022

Se帽or Presidente de la Rep煤blica Argentina

Dr. Alberto Fern谩ndez

S/D.

Con mucho respeto, nos dirigimos al Presidente de la Naci贸n para transmitirle el estado de alerta y preocupaci贸n que estamos atravesando por la asfixia que vive hoy el cooperativismo de trabajo debido a la crisis productiva que atraviesa todo el territorio nacional.

Luego de m谩s de dos a帽os de gobierno es necesario revertir definitivamente las pol铆ticas del macrismo y los estragos que dej贸 la pandemia por Covid con organizaci贸n y gesti贸n del trabajo cooperativo.

Nuestras unidades productivas, con m谩s de 20 a帽os de actividad y con 80.000 trabajadorxs en todo el pa铆s, sabemos hacerlo. Desde diciembre de 2019 nos pusimos a disposici贸n de los distintos ministerios para participar en la planificaci贸n y ejecuci贸n de pol铆ticas econ贸micas que pongan al pa铆s en funcionamiento en torno a la producci贸n y el trabajo, especialmente a lo que respecta al cooperativismo de trabajo.

Pero con bronca y desilusi贸n creemos que hay funcionarios que prefieren los anuncios grandilocuentes sin transformaci贸n real o ponen trabas al desempe帽o, al aporte y la experiencia que pueda brindar nuestra instituci贸n a pol铆ticas p煤blicas que fueron fuertemente desarrolladas durante muchos a帽os en nuestro pa铆s.

Durante el gobierno de Macri se descuartizaron los programas p煤blicos que generaban producci贸n y demandaban de los sectores populares organizados en cooperativas de bienes y servicios que creaban producci贸n, crecimiento colectivo y distribuci贸n de la riqueza.

Dentro de la concepci贸n ideol贸gica de aquel modelo, se cambi贸 el esquema por beneficios y subsidios directos a la poblaci贸n para lograr contenci贸n de los sectores populares empobrecidos y eliminar la creaci贸n de empleo genuino y la organizaci贸n cooperativa.

Hoy se sigue exactamente el mismo funcionamiento de manera discrecional y aunque se mencionan las cooperativas, lejos se est谩 de fomentar la producci贸n y organizaci贸n de lxs trabajadorxs.

La salida de la pandemia muestra un panorama desolador en el que los sectores populares se ven arrastrados a la pobreza extrema mientras que desde el gobierno se anuncia alg煤n despegue en el crecimiento de algunos sectores econ贸micos. Esos indicadores no son percibidos por los trabajadores y diariamente se comprueba que el salario y los ingresos no alcanzan para sobrevivir mientras que el desempleo aumenta d铆a a d铆a.

Se anuncia voluntad del gobierno de sustituir los planes sociales por lo que llaman pol铆ticas genuinas de trabajo, sin embargo solo se divisan discursos y gestos tibios que apuntan a lo fiscal o incentivos que dejan librado ese desarrollo social y creaci贸n de empleo a un supuesto crecimiento y derrame en los sectores populares.

Esto no se lo cree nadie, lxs compa帽erxs menos. Es exactamente igual que los postulados del macrismo y de los sectores m谩s liberales que creen que el mercado en 煤ltima instancia va a permitir salir de la situaci贸n.

Es necesario impulsar programas espec铆ficos para cooperativas como la demanda estatal de productos cooperativos (鈥渃ompre cooperativo鈥); planes de construcci贸n; pauta oficial para medios de comunicaci贸n cooperativos; programas relacionados a la producci贸n textil y al reciclado, empresas recuperadas, entre otros.

La historia y la convicci贸n de las experiencias peronistas nos demuestran que 煤nicamente con pol铆ticas y programas espec铆ficos se genera el empleo popular.

El gobierno est谩 esquivando su papel y responsabilidad, hay ejemplos que est谩n a la vista y son conocidos de cu谩l debe ser el rol del Estado presente en la creaci贸n directa de empleo tanto como generador de demanda como regulador de la econom铆a.

Solicitamos al Sr. Presidente la adopci贸n de medidas concretas que alivien la cr铆tica situaci贸n descripta,

Esperamos respuesta,

Atentamente,

CONFEDERACI脫N NACIONAL DE COOPERATIVAS DE TRABAJO (CNCT)

FECOOAPORT (MAR DEL PLATA)- FECOTRAR (ROSARIO)-FECOTRAUN CORRIENTES -FECOOTRAUN FCIO. VARELA-FECO SANTA CRUZ -FED. DE COOP. DE TRAB. OBRA PADRE MUGICA (CABA)-IFICOOTRA (C脫RDOBA)-UMISCOOP (MIISONES)-COTRAFER (ENTRE R脥OS)-FADICCRA (LA RIOJA)-FACTA-FED. DE COOP. DE TRAB. DE 1掳 DE MAYO QUILMES LTDA-FECOOPROJU (JUJUY)-FED. DE COOP. DE TRAB. MANUEL BELGRANO LTDA-FECOOTRASE (SANTIAGO DEL ESTERO)-FECOOTRAR (SANTA FE)-FED. DE COOP. DE TRABAJO DE TIERRA DEL FUEGO LTDA.-FECOOTRANA (LA RIOJA)-FECOOTRAUN JUJUY-FACTTIC LTDA-RED TEXTIL LTDA-FACAAL LTDA-FECOOTRAUN CATAMARCA- LA CENTRAL (BUENOSAIRES)-FECOLAR (LA RIOJA)-FECOR LTDA-FECOTRASA (SALTA)-FEDECABA LTDA-FED. DE COOP. DE TRABAJO SANTAFESINA LTDA-RED NACIONAL DE CARTONEROS-FECOOTREF (TRES DE FEBRERO)-FECOUN SANTA FE-FEDERACI脫N DE COOPERATIVAS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN-FECOOMATRA (MAR DEL PLATA)-FED. DE EMPRESAS RECUPERADAS (CHACO)-FEDERACION DE COOP. DE TRABAJO GUARANIES DEL NORTE ARGENTINO -FECOOTRAUN TIGRE- RED COLMENA- FECOOTRAUN SAN JUAN- FECOOTRAUN MENDOZA-FECOOCHA (CHACO)-FEDERACI脫N ALBERTO ROSA (CATAMARCA)- REGIONALES: LA MATANZA; MERLO; MORENO; PTE PER脫N; SAN MIGUEL; PILAR; GRAL RODRIGUEZ; PARTIDO DE LA COSTA; ALTE BROWN; SAN MART脥N; BERAZATEGUI Y SAN FERNANDO.

La Justicia da un primer aval a los trabajadores de Cresta Roja para autogestionar la empresa

La fiscal ante la C谩mara en lo Comercial Gabriela Boqu铆n dictamin贸 a favor de los trabajadores de la empresa av铆cola Cresta Roja para que se les permita autogestionar a la firma en quiebra. Adem谩s reclam贸 que se investigue a ex funcionarios por su presunto aprovechamiento de la situaci贸n en que se encontraba la empresa a principios de 2016.

Mediante un dictamen de unas 70 p谩ginas, la fiscal requiri贸 que 芦se revoque la resoluci贸n禄 que le desconoci贸 a la cooperativa de trabajadores la posibilidad de hacerse cargo de las actividades de la empresa en quiebra para mantener las fuentes de trabajo en un sector productivo.

En primera instancia le fue rechazada la 芦legitimaci贸n a la Cooperativa de Trabajo para efectuar los planteos formulados禄 con lo que virtualmente se la excluy贸 de una eventual soluci贸n de continuidad de la actividad de la firma.

Cuando la empresa entr贸 en crisis y se encaminaba a la debacle, su planta productiva fue vendida a la firma Proteinsa S.A., que tambi茅n ingres贸 en concurso de acreedores y no estabiliz贸 ni asegur贸 la continuidad de la actividad.

La fiscal libr贸 oficios a la Unidad de Informaci贸n Financiera de la Rep煤blica Argentina (UIF) para que intervenga en relaci贸n con 芦los aportes en calidad de pr茅stamo o de otra 铆ndole que habr铆a efectuado el Banco BTG Pactual SA en forma directa o a trav茅s del BTG Caim谩n a Proteinsa SA禄.

Esa operaci贸n financiera supuestamente destinada al rescate de la empresa tambi茅n est谩 bajo investigaci贸n.

Adem谩s, resolvi贸 芦atento a lo se帽alado por la Cooperativa de Trabajo en cuanto al rol del Estado con una participaci贸n activa, m谩s o menos velada, de ciertos representantes estatales, en un manifiesto conflicto de intereses麓 se libra oficio a la Procuradur铆a de Investigaciones Administrativas (PIA), a los efectos que estimen corresponder禄.

La fiscal tambi茅n ofici贸 芦a la Comisi贸n Nacional de Defensa de la Competencia en relaci贸n a la denuncia formulada por la Cooperativa禄 sobre los obst谩culos para la continuidad de sus actividades.

Finalmente, Boqu铆n dio intervenci贸n a la Procuradur铆a de Criminalidad Econ贸mica y Lavado de Activos (PROCELAC), ante la posibilidad de que se hubiera producido el delito de lavado de dinero.

La cooperativa de trabajadores hab铆a pedido que 芦se la autorizara a gestionar la unidad productiva de la fallida Rasic Hnos. S.A. ante los graves incumplimientos para con los trabajadores de quien la ten铆a a su cargo -Av铆cola Tres Arroyos S.A.- y se instara la investigaci贸n de lo actuado por los sucesivos operadores de dicha unidad productiva, en especial, por Proteinsa S.A. y por Av铆cola Tres Arroyos S.A.禄.

芦Entre otras cosas se帽al贸 la existencia de v铆nculos familiares o de amistad entre integrantes de tales sociedades y ciertos funcionarios del Gobierno, el escaso capital social de Proteinsa SA en comparaci贸n con el pasivo de la quiebra de Rasic Hnos SA, su enorme deuda por cheques sin fondos, el incumplimiento de su compromiso de incorporar trabajadores, el c谩lculo de las indemnizaciones de los trabajadores, su pago en cuotas sujetas a la depreciaci贸n propia de la inflaci贸n o en acciones de una empresa en concurso, habiendo usufructuado Proteinsa SA los importes cobrados del erario p煤blico en concepto de subsidios o REPRO禄.

La Cooperativa denunci贸 que 芦diferentes funcionarios de reparticiones p煤blicas obraron en pos de favorecer los negocios privados de los adquirentes de los activos falenciales禄.

El FOL construye un polo textil en v铆nculo con la UBA

En las 煤ltimas semanas avanz贸 la construcci贸n en un galp贸n del barrio de Flores, futuro polo productivo textil del FOL, en conjunto con el Taller Libre de Proyecto Social, c谩tedra en la Facultad de Arquitectura, Dise帽o y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (UBA). He aqu铆 la experiencia contada por sus protagonistas.

鈥淪e trata de un galp贸n que alquilamos, y all铆 dise帽amos distintos espacios donde se va a poder llevar a cabo el productivo textil. El objetivo es que sea un polo textil, un taller del FOL en CABA鈥. Quien habla es Alina, arquitecta y docente en la UBA, en la C谩tedra Taller Libre de Proyecto Social, que tiene v铆nculo con el FOL desde hace muchos a帽os y es la raz贸n por la cual hoy se encuentra en este proyecto.

Alina demuestra un gran entusiasmo por el trabajo que se viene realizando, en coordinaci贸n de las cuadrillas de trabajo del FOL y la asistencia que brindan desde la c谩tedra. 鈥淗icimos una reforma de un entrepiso, instalaciones nuevas, ba帽o, todo, teniendo en cuenta tambi茅n para que estemos dentro de las normas para aprobar el productivo ah铆. Lo primero fue hacer una reforma, un entrepiso nuevo para alojar las maquinas arriba鈥.

鈥淓l objetivo es que una vez que funcione el productivo se generen puestos de trabajos en el rubro textil y que ese sea nuestro taller. Por supuesto, significa que hoy se generen puestos de trabajo para nuestros compa帽eros y compa帽eras en obra, lo que nos da mucho orgullo y m谩s que las cuadrillas en su mayor铆a son de mujeres鈥, describe Alina.

La obra tiene par谩metros como cualquier otra en la Ciudad de Buenos Aires, y se van cumpliendo, como comenta la arquitecta, 鈥渜ueremos demostrar al Gobierno a trav茅s distintas reuniones que nosotros podemos como organizaci贸n social llevar a cabo un proyecto como esta obra y luego un proyecto productivo, dentro de los m谩rgenes legales de la Ciudad, con lo dif铆cil y cuesta arriba que te lo hace el sistema burocr谩tico. Esto es un desaf铆o en este proyecto productivo鈥.

Finalmente, Alina se despide con la siguiente frase: 鈥渙rgullo total de este v铆nculo de la Universidad con la organizaci贸n social鈥, lo cual reafirma una vez m谩s que el camino es la unidad de los distintos sectores en lucha, en pos de proyectos para mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores.

Andalgal谩 芦Camina por Justicia禄

A 6 a帽os del fallo de la Corte Suprema que les dio toda la raz贸n a las y los vecinos se Andalgal谩, pero que todav铆a no les provee de justicia, el jueves 3 integrantes de la Asamblea El Algarrobo, dieron una conferencia de prensa informando sobre la caminata que emprendieron el pasado 23 de febrero desde Andalgal谩, (Catamarca) pasando por distintas ciudades hasta la ciudad de Buenos Aires. Bajo la consigna Andalgal谩 芦Camina por Justicia,禄 recorrieron m谩s de 1.500 kms. por el Agua, la Vida, en defensa de la ordenanza 029/16 y contra la megaminer铆a.

Comunicado de las redes sociales de Asamblea El Algarrobo

Gracias al apoyo de nuestro pueblo y de todos los pueblos en lucha este mi茅rcoles 2 de marzo nuestras compa帽eras y compa帽eros de Andalgal谩 llegaron a CABA a los tribunales de Comodoro Py en defensa de nuestros cerros y nuestro agua, en defensa de nuestra ordenanza 029/16. 隆Hemos recorrido cientos de kil贸metros llevando con nosotrxs nuestras demandas como pueblo que quiere agua y vida y no destrucci贸n!

C贸mo dice nuestra compa帽era Gladys 芦somos tozudos, de ac谩 no nos movemos禄. Hemos presentado tambi茅n las m谩s de 500 firmas de todos los territorios recorridos que quedar谩n en el expediente que ya est谩 en manos de la justicia federal. Llevamos nuestra incansable exigencia de que se cierre definitivamente el yacimiento MARA y que hagan valer nuestro derecho de la autodeterminaci贸n de pueblos libres y soberanos.

Agradecemos con todo nuestro coraz贸n el apoyo y acompa帽amiento de las tantas asambleas, ONGs y autoconvocadxs, vecinos y vecinas como as铆 tambi茅n a todos los medios comprometidos que estuvieron cubriendo esta acci贸n tan importante para nuestra lucha y la de todxs

Como dice Ra煤l 芦somos un pueblo que lucha con fuerza pero sobretodo con alegr铆a禄

隆Arriba los pueblos que luchan!

隆Bajen las m谩quinas del cerro!

Represi贸n y detenci贸n de manifestantes en Jujuy

En el marco del denominado 鈥淧iquetazo provincial contra el ajuste y el hambre鈥, organizaciones sociales independientes que integran el Frente de Lucha Piquetero Provincial, fueron reprimidos el mediod铆a del 3 de marzo cuando intentaron cortar la ruta 34 a la altura del puente de San Pedro para reclamar asistencia a comedores y acceso a ayuda social.

Carmen, del MTR Votamos Luchar se帽al贸 que 鈥渘os esperaba la polic铆a y la caballer铆a. Est谩bamos yendo pac铆ficamente y nos empezaron a reprimir. No les import贸 que est茅n yendo mujeres, ni帽os, madres, abuelas que fueron a acompa帽ar. Los polic铆as agarraron hasta piedras para tirar y nos dispararon gases lacrim贸genos y balas de goma鈥.

Se hab铆a dispuesto la orden 鈥渄e no dejar cortar la ruta鈥, mientras se ve铆a el despliegue de Infanter铆a y Gendarmer铆a, la polic铆a rodeaba las columnas de las distintas organizaciones, tales como Polo Obrero, MTR Votamos Luchar, C.U.Ba, MTR/MIDO, Bloque Piquetero Nacional, entre otras.

鈥淗ay compa帽eros heridos, golpeados. Les golpearon la cabeza, los tiraron al piso. Al compa帽ero Daniel del MTR Votamos Luchar lo agarraron, lo tiraron al piso, lo golpearon, le dieron patadas. Otros compa帽eros recibieron palazos en la cabeza y as铆 fueron algunos compa帽eros detenidos. Mujeres tambi茅n fueron detenidas鈥, asegur贸 Carmen.

Seg煤n denunciaron en las redes sociales las distintas organizaciones, la orden de reprimir fue dada por el Gobernador Gerardo Morales, quien no quiere mostrar una provincia 鈥渄el hambre y la extrema pobreza. Ayer fueron las maestras, y el Gobernador ya amenaz贸 con descontar d铆as de paro, adem谩s de sacarle contravenci贸n鈥 escribieron en sus respectivas redes.

Adem谩s, se帽alan que desde ayer se comenz贸 a 鈥渋ntimidar a los manifestantes con un cerco de transporte a los accesos a la Capital鈥, motivo por el cual las manifestaciones se desarrollaron hoy en distintas localidades como San Pedro de Jujuy, segunda ciudad m谩s poblada de la provincia, Palpal谩, Perico, San Salvador de Jujuy, La Quiaca y Ledesma, entre otras, las cuales tambi茅n sufrieron represi贸n policial, adem谩s de ruta 66.

Seg煤n manifest贸 Carmen, la cantidad de detenidos asciende a 20, pero no existe un n煤mero exacto, debido a que muchos a煤n no han sido localizados. Desde la comisar铆a seccional 35 del Barrio San Jos茅 de San Pedro, informaron que los detenidos eran 11, pero que no pod铆an revelar m谩s detalles debido a que se dispuso la causa a Fiscal铆a.

鈥淟os compa帽eros que sabemos que est谩n detenidos son de MTR Votamos Luchar, Polo Obrero, MTR CUBa, y de otras organizaciones, son compa帽eros distribuidos en distintos lugares鈥, indic贸 la manifestante.

En cuanto a las causas que se les imputan, a煤n no est谩 definido, por lo que esperan que en las pr贸ximas horas se resuelva si los liberan o contin煤an encerrados.

鈥淟os referentes de MTR Votamos Luchar, Alcira y Daniel fueron reprimidos mal y est谩n presos junto a sus hijos. No respetaron nada, no les import贸 nada. Cuando vinimos a la polic铆a, porque pensamos que lo hab铆an tra铆do ah铆 para que lo suelten, no se pod铆a. Cualquiera que pasaba, que ve铆an con tu gorra que te identificaba, ah铆 nom谩s la polic铆a te agarraba y te met铆an preso. As铆 un mont贸n de compa帽eros fueron as铆 agarrados en la calle, con tan solo pasar con su chaleco, su gorra que le identificaba a qu茅 partido pertenec铆a, adentro lo llevaban preso, ya sea tanto mujer o var贸n. Los llevaban y tiraban como bolsa de papa, sin importar si se golpeaban o no鈥, remarc贸 la manifestante.

驴Por qu茅 cuando ellos rompen nuestros alambres y matan nuestros animales no los detienen y a m铆 me detienen por defender nuestra tierra, nuestra madre, nuestra actividad de vida?

Testimonio de Ezequiel Orquera, referente campesino de la UTT (Uni贸n de Trabajadores de la Tierra) en el paraje La Fidelidad, en la localidad de Misi贸n Nueva Pompeya, provincia de Chaco.

鈥淓ncontramos alambres tirados, gente armada a caballo que hab铆a matado a burros en la zona y hab铆a amenazado a gente de la UTT de Buenos Aires que estaba acampando a 500 metros del predio en conflicto con los empresarios Fabi谩n Polentarutti y Luis Alberto Polentarutti, en el paraje La Fidelidad. El mi茅rcoles 23 de febrero, cuando fui a hacer la denuncia, me detuvieron y esposaron sin ninguna prueba. Dijeron que yo hab铆a cortado el alambre, que hab铆a incendiado una casa y hab铆a entrado encapuchado, a mano armada, a destruir y amenazar a gente que estaba ah铆 adentro.

Ni siquiera me dejaron hablar por tel茅fono. El tel茅fono se lo di a un compa帽ero -a quien tambi茅n quisieron detener- para que difundiera la informaci贸n. 脡l no ten铆a nada que ver con lo que pas贸. Me llegaron informes para hacerme firmar un mont贸n de cosas. Les dije que no ten铆a abogado. Estuve preso en la comisar铆a de Misi贸n Nueva Pompeya. El calor era insoportable, me tuvieron sin tomar agua y comer hasta la noche. Alrededor de las dos de la ma帽ana el jefe de Polic铆a me llev贸 a su oficina para hacerme declarar, quiso grabarme con el celular, que yo diga que hab铆a sido el culpable de todo esto. Me presion贸 de muchas maneras, pero yo dije la realidad: que nosotros somos lugare帽os y no tenemos que ver con eso. Al otro d铆a me liberaron.

Los empresarios Polentarutti nunca vivieron ac谩, no son de la zona. Entraron en mayo del a帽o pasado, primero en un lote, hicieron un alambrado de 250 metros. Los denunciamos. Metieron una topadora con cadenas, que est谩 prohibida, entraron rompiendo todos los bienes que ten铆a la gente que viv铆a ah铆, incluso hab铆a animales vacunos. La zona es de bosque nativo, pero hoy en d铆a, por la deforestaci贸n, nos qued贸 un monte virgen. Destruyeron candados, cadenas, portones. A m铆 me tiraron un kil贸metro de alambrado. La Polic铆a encontr贸 las m谩quinas pero jam谩s los detuvieron.

Dicen que son due帽os de esas tierras, que viven ac谩 hace d茅cadas, pero nadie los conoce. Dicen que son criollos y productores de la zona, pero no producen nada. Dicen que sus bienes y sus mejoras tienen 22 a帽os, pero los 谩rboles que usaron para hacer postes para sostener el alambrado todav铆a est谩n verdes, con c谩scara, ni siquiera llegan a tener tres meses. Son los palo santo y el quebracho colorado que cortaron de manera ilegal. Tienen una adjudicaci贸n de estas tierras que es del a帽o 2000, que est谩 vencida y jam谩s hicieron mejoras. Es una mentira. No se tomaron medidas. No los podemos frenar porque las autoridades no nos escuchan. La corrupci贸n de las autoridades es muy clara, los cubren.

Mi abuelo naci贸 ac谩, fueron los primeros pobladores. En estas tierras se defendieron los indios en el tiempo en el que los estaban matando. Hay mucha historia, sabemos que hay muchos cad谩veres de indios que mataron. Ahora nos est谩n sacando a nosotros que tenemos a nuestros ancestros en estas tierras. Nunca tuvimos una respuesta concreta del Instituto de Colonizaci贸n, lo 煤nico que nos ofreci贸 el gobierno provincial es reubicarnos en un predio de cinco mil hect谩reas; pero a nosotros no nos interesa movernos a otra zona que no sea la nuestra porque vamos a perder todo. Jam谩s vamos a aceptar eso. No vamos a bajar los brazos.

A m铆 en el 2014 me tiraron una casa completa que era de cuatro por tres metros. Siempre hicieron da帽o. En un cami贸n se llevaron las puertas, las ventanas, chapas y ladrillos. Nadie sab铆a qui茅nes eran, lo hac铆an de noche. No los pude denunciar porque no ten铆a los nombres espec铆ficos. Los negocios son las vinculaciones pol铆ticas, las autoridades son c贸mplices por dinero. Ac谩 el robo de animales vacunos es normal. La familia Sarmiento tambi茅n es c贸mplice. Es la misma gente de los Polentarutti. 驴Por qu茅 cuando ellos rompen nuestros alambres y matan nuestros animales no los detienen y a m铆 me detienen por defender nuestra tierra, nuestra madre, nuestra actividad de vida? No tenemos m谩s que eso. Si no tenemos tierra no vivimos. No tenemos laburo, no tenemos casa, es muy dif铆cil.

Sin tener apoyo de nadie nos sacrificamos sol a sol con cuarenta y cinco grados de temperatura cavando pozos de 15 metros de profundidad para sacar agua con baldes, para mantener nuestra producci贸n, que ha bajado mucho. Nuestras tierras son altas y los reservorios de agua que ten铆amos -y nunca se secaban- comenzaron a secarse. Creemos que es por la deforestaci贸n. Hicimos notas al gobernador para que se hagan perforaciones pero nunca nos ayudaron. Nuestra vida no tiene descanso, nosotros no dormimos con aire acondicionado, con un buen techo de chapa y revoque. Nuestras casas son de paja, barro y madera.

Ac谩 las personas viven de la cr铆a de animales, de la ganader铆a mayor y menor. No sembramos porque ac谩 no llueve. En el paraje hay 60 familias, nadie tiene t铆tulos de propiedad. Hay unos cuantos que tienen las cuentas canceladas pero nunca se les aprob贸 una mensura. Te dicen que pagues pero nunca progres谩s. A los gringos los papeles se los solucionan en una semana, a nosotros hace a帽os nos tienen dando vueltas sin darnos resultados positivos para quedarnos tranquilos y vivir dignamente. Los gobiernos nos discriminan por ser campesinos, es lo mismo que hac铆an con los abor铆genes. Es una pena sentirnos as铆. Defendemos como cultura lo que llevamos adentro y lo que somos.

Tenemos que seguir luchando desde la organizaci贸n, si perdemos las tierras perdemos todo. Si el gobernador Jorge Capitanich no nos escucha, iremos a nivel nacional. Para que se cumplan nuestros derechos humanos tenemos que cambiar nuestras autoridades, tanto en el Instituto de Colonizaci贸n como en la Fiscal铆a de Nueva Pompeya, la Delegaci贸n de Bosques y la Polic铆a. Tenemos que cambiar todos los organismos provinciales que est谩n contaminados. No es f谩cil enfrentar esto con las autoridades porque cuando ellos quieran nos pueden detener y hacer cualquier cosa. Los gobiernos nos est谩n sacando la vida. Hay que tomar medidas urgentes.

Yo soy t茅cnico en producci贸n agropecuaria, tengo experiencia y recorrido. Tengo muy en claro y entiendo muy bien lo que le hacen a la gente campesina ac谩 en la zona. Esto me ayuda a orientar a la comunidad. Yo soy hijo de campesinos, estoy dispuesto a luchar por ellos. Decid铆 quedarme para defender estas tierras. Con lo poco que tengo esta lucha la tengo que ganar鈥.

Ezequiel Orquera, referente campesino de la UTT (Uni贸n de Trabajadores de la Tierra) en el paraje La Fidelidad, en la localidad de Misi贸n Nueva Pompeya, provincia de Chaco.

Desde Mocase V铆a Campesina relataron que el jueves pasado por la ma帽ana una banda armada, integrada por personas vestidas con uniforme de la Polic铆a de C贸rdoba y del Comando de Acci贸n Preventiva de la misma provincia, liderados por la empresaria Noelia Berzano, ingresaron armados en territorio de la comunidad campesina ind铆gena de La Martona, departamento Avellaneda, provincia de Santiago del Estero. Los agresores afirmaron que estaban all铆 de parte de parte de Juan Arsenio Sequeira, diputado provincial por el Frente C铆vico por Santiago.

Desde el Mocase detallaron que los atacantes interrumpiendo una asamblea de alrededor de 100 integrantes, apuntaron con armas reglamentarias de las fuerzas de seguridad (calibre 9mm) a mujeres, hombres, ni帽os y ancianos: 鈥淐ubriendo sus manos con guantes de latex, tra铆an en sus veh铆culos bombas molotov, bidones de queros茅n y nafta, una camioneta Volkswagen Amarok, patente AB 398 EK, y un automovil Fiat Cubo, patente LOP 750鈥.

El hecho ocurri贸 a solo 100 metros de la Escuela Primaria de Blanca Pozo.

鈥淟a comunidad resisti贸 este nuevo atropello pero el clima de inseguridad y preocupaci贸n sigue ante posibles ataques (鈥). Exigimos investigaci贸n y desarme de Bandas Armadas y parapolicias que operan con impunidad鈥, finalizaron.

Nuevas detenciones a militantes populares en la localidad de Campo Viera, Misiones

Comunicado:

14 de febrero.

En horas de la madrugada, la polic铆a irrumpi贸 en la casa de la compa帽era Roxana Mencia, militante del MTR VOTAMOS LUCHAR, quien se encontraba con sus dos hijos de 12 y 13 a帽os, que frente a la violencia que ejerc铆a la polic铆a hacia su madre, intentaron defenderla y la polic铆a tambi茅n los espos贸 y llev贸 detenidos. Si bien a los ni帽os luego de unas horas lo soltaron, los tuvieron en un calabozo junto con otros adultos una situaci贸n completamente inadmisible qu茅 vulnera absolutamente todos sus derechos. A la compa帽era la trasladaron hacia otra localidad en Ober谩 como una forma clara de seguir martiriz谩ndola en semejante situaci贸n.

Est谩 claro que no hay otro motivo para su encierro que estar organizada y luchar por los derechos del pueblo misionero, no es la primera vez que ocurre esta situaci贸n con compa帽eros de nuestra organizaci贸n en particular donde hemos tenido detenidos tambi茅n con formas completamente arbitrarias de detenci贸n.

Esto, a su vez, se enmarca en la disposici贸n judicial que a nivel provincial impide los cortes de ruta por manifestaciones. Lo cual est谩 llevando a situaciones de gran tensi贸n frente a todos los planes de lucha por trabajo genuino, obra p煤blica en los barrios, salud y educaci贸n.

Esta respuesta represiva, ninguneando las justas demandas de las organizaciones, es impulsada directamente por el intendente Germ谩n Burger, as铆 como por el gobernador Herrera Ahuad, quienes representan los intereses m谩s poderosos de la provincia. Tanto los colonos m谩s enriquecidos, como de otros empresarios agrupados en C谩maras de comercio son quienes utilizan a la justicia y todo el aparato represivo a su antojo para que jueces y fiscales ataquen a nuestras organizaciones.

No vamos a permitir que la compa帽era siga detenida un solo d铆a m谩s, por eso convocamos a las organizaciones solidarias y el pueblo en general cansado de tantas injusticias en Misiones a movilizarse en la localidad de Ober谩, Campo Viera,

donde sigue la causa sumario de la compa帽era.

LIBERTAD A LOS PRESOS POR LUCHAR

Agricultora familiar: 鈥淗ay que trabajar en cooperativas de productores que permitan agregar valor a lo que se hace鈥

Por Enrique de la Calle

Di谩logo con Cecilia Mayorga, productora de Mendoza del Movimiento Nacional Campesino Ind铆gena 鈥 Somos tierra

Usted es parte de la agricultura familiar. 驴En qu茅 se diferencia ese tipo de producci贸n de la comercial?

CM: La agricultura familiar tiene un enfoque de producci贸n sana, que busca darle de comer al pueblo, con productos generados por el propio pueblo. El otro sistema ser铆a todo lo contrario y est谩 especialmente abocado al agronegocio, tener una cantidad grande de tierras para un uso comercial donde se quiere unas tierras 鈥渓impias鈥 sin campesinos, donde han ocurrido un mont贸n de situaciones de desalojos para poder lograr ese objetivo. Y es una mirada m谩s a la exportaci贸n, tanto de los productos como de las semillas. El agricultor familiar, por ejemplo, no usa semillas modificadas gen茅ticamente, las multiplica y las mejora naturalmente.

驴Cu谩ntos agricultores familiares hay en Argentina?

CM: Se estima que hay alrededor de 250.000 familias de agricultores familiares en Argentina sin tener en cuenta la producci贸n en las ciudades.

驴Usted propone esquemas de mercado m谩s locales, donde productores y consumidores articulen directamente?

CM: Muchos productos se encarecen a trav茅s de las cantidades de manos de los intermediados, que van cambi谩ndole el precio, hasta que termina llegando al consumidor. Hay productos que viajan miles de kil贸metros y esto hace que suba el precio, inclusive llegando a un 1000% de lo que sale en la chacra. La alternativa que tiene la agricultura familiar es poder tener los mercados m谩s locales, que sea una venta lo m谩s directa posible, a trav茅s de campesinos, organizaciones como la UTT (Uni贸n de los Trabajadores de la Tierra). Se busca evitar a los intermediarios. Esto hace que el producto pueda valer menos.

Tambi茅n se considera agricultura familiar a los pueblos originarios, a sus pr谩cticas. Tambi茅n el trabajo en el bosque con los temas de la miel, los pescadores artesanales, campesinos, chacareros y peque帽os crianceros, que tienen peque帽as cantidades de cabeza de ganado o cabras u ovejas.

Ustedes participan de una mesa agroalimentaria donde se debate sobre soberan铆a alimentaria en el pa铆s. 驴Qu茅 proponen?

CM: Una de las propuestas es poder trabajar con las cooperativas de productores y poder agregarle valor dentro de lo regional. El tema de hacer mermeladas, dulce, queso, miel, etc. Poder comercializarlo dentro del pueblo para que tambi茅n al consumidor le llegue un producto de la zona y a muy buen precio.

Tambi茅n proponemos una transici贸n hacia la agroecolog铆a para poder sacarnos de encima el uso masivo de agroqu铆micos y poder volver a recuperar el arte de recuperar semillas, poder hacer la agricultura sana como se hac铆a antes. Que no es retroceso, 驴si antes se hac铆a por qu茅 no se hace hoy? Poder llevar un producto sano a la mesa y que sea valorado en ese sentido.

驴Cu谩les son sus cr铆ticas al 鈥渁gronegocio鈥?

CM: Fundamentalmente la concentraci贸n de la tierra. Adem谩s, en la agroindustria, el mercado est谩 en manos de corporaciones que imponen su tecnolog铆a y condicionan a la agricultura familiar. La concentraci贸n desde el poder monop贸lico hace que los precios de las semillas suban. Adem谩s, condicionan las pol铆ticas estatales, por ejemplo, las pol铆ticas de asistencia alimentarias, como la asignaci贸n o la tarjeta alimentaria, que siempre est谩n beneficiando al que m谩s tiene, porque terminan comprando en los grandes negocios que son los que est谩n habilitados para recibir esas tarjetas. Siempre se terminan favoreciendo a esos tipos de mercados.

Proponen crear una Empresa Nacional de Alimentos para combatir la inflaci贸n

Ante el anuncio del 铆ndice inflacionario del mes de enero, el referente del Movimiento Popular La Dignidad, Rafael Klejzer, se帽al贸 la necesidad de crear una Empresa Nacional de Alimentos (ENA), que permita combatir los abusivos aumentos de precios que sufren las familias argentinas y en especial los sectores m谩s vulnerables.

鈥淯na Empresa Nacional de Alimentos, directamente asociada con los productores, permitir谩 impulsar el rol activo del Estado, en cuanto a la planificaci贸n, regulaci贸n, control, producci贸n, an谩lisis de costos y comercializaci贸n de los alimentos, en un mercado que hoy est谩 fuertemente concentrado y en manos de grandes corporaciones鈥, explic贸 Rafael Klejzer.

鈥淒e esta forma, ser谩 posible generar un precio de referencia en los productos de consumo masivo y ponerle freno a la avaricia de las empresas que entienden al alimento como una mercanc铆a y no como un derecho social鈥, sostuvo.

鈥淣ormalmente el aumento de precios de los alimentos est谩 por encima de la media inflacionaria, eso quiere decir que hay un ensa帽amiento con los hogares argentinos y una enorme transferencia de recursos de los sectores populares a los sectores concentrados de la econom铆a鈥, afirm贸 el dirigente social.

鈥淩evertir esta situaci贸n es tambi茅n parte de la construcci贸n de soberan铆a: el acceso democr谩tico y federal a los alimentos de calidad y a precio justo鈥, concluy贸 Klejzer.

Denuncian que Larreta recorta los subsidios habitacionales

El jueves 3 a las 11:00 Consejer铆as de Vivienda, el Movimiento Territorial de Liberaci贸n (MTL) Rebelde, el Polo Obrero, el Cuba MTR, 17 de Noviembre, MBT, MTR Votamos Luchar y el Movimiento Argentina Rebelde (M.A.R.) movilizaron a la sede del Ministerio de Desarrollo y H谩bitat de la Cuidad de Buenos Aires para reclamar ante el cierre de las negociaciones por parte del organismo a cargo de Mar铆a Migliore, que ven铆an sosteniendo por reclamos habitacionales. Exigieron, adem谩s, una reuni贸n con Sergio Constantino, Secretario de Inclusi贸n Social y Atenci贸n Inmediata, de quien depende el programa de atenci贸n a familias y personas en situaci贸n de calle.

鈥淟a situaci贸n habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, como en el resto del pa铆s, es cr铆tica. Casi 400.000 personas habitan en villas o asentamientos sin urbanizar, el 40% de la poblaci贸n porte帽a es inquilina y debe pagar alquileres que aumentan sistem谩ticamente producto de la especulaci贸n inmobiliaria y el encarecimiento del suelo. Miles de familias se encuentran en la informalidad y deben habitar en hoteles y pensiones por no acceder a los requisitos que un alquiler conlleva, corriendo el riesgo constante de quedar en la calle鈥, expresaron las organizaciones en un comunicado.

Y denunciaron, ante esta situaci贸n: 鈥渘o se lleva adelante una urbanizaci贸n real de las villas, no hay planes de vivienda ni cr茅ditos para acceder a las mismas y la asistencia para gente en situaci贸n de calle o que est谩 cerca de esa situaci贸n es escasa o nula鈥. Adem谩s, sostienen que 鈥渆l presupuesto destinado a programas de vivienda para el 2022 (鈥楢sistencia socio habitacional鈥, 鈥楢sistencia a familias alta vulnerabilidad social鈥, 鈥楢sistencia integral a los sin techo鈥 y 鈥楢sistencia inmediata ante la emergencia social鈥) plantea, en todos los casos, una reducci贸n de la cantidad de gente a ser atendida por los mismos, cuando la situaci贸n desde el a帽o pasado se ha ido agravando producto de la crisis social y econ贸mica que estamos atravesando鈥.

Reclamaron, adem谩s, ante la insuficiencia y condiciones para acceder al subsidio habitacional, que va de los 8.000 a los 13.000 pesos, dependiendo del grupo familiar: 鈥渆ste programa no alcanza para pagar un alquiler en ning煤n lado, sumado a que los requisitos que se exigen para acceder al mismo son restrictivos y dif铆ciles de cumplir para quienes se encuentran alquilando en la informalidad, ya sea en hoteles familiares o villas, adem谩s de que se exige que quien lo perciba ya se encuentre en situaci贸n de calle, siendo este precepto inconstitucional鈥, puntualizaron.

Volvieron a exigir que 鈥渟e garanticen los subsidios de emergencia, la atenci贸n en especial para mujeres y disidencias v铆ctimas de violencia de g茅nero, que no se le niegue m谩s un techo a las infancias y el aumento del monto a un m铆nimo de $25.000 (m谩s un plus de $5.000 por integrante del grupo familiar), en el camino al acceso a la vivienda definitiva para las personas que alquilan en la Ciudad鈥.

Finalmente, destacaron: 鈥渁 trav茅s de la lucha y la organizaci贸n de quienes nos encontramos en esta situaci贸n, se ha conseguido que se agilicen los tr谩mites para acceder m谩s f谩cilmente al subsidio y que se garantice un ingreso de emergencia para quienes est茅n a punto de ser desalojados. Pero el gobierno de Larreta viene recortando los recursos y busca terminar con esta conquista parcial, que aleja un poco, para miles de familias y personas trabajadoras, el riesgo de quedar en la calle. De todos modos, alertamos que ning煤n organismo del Estado act煤a frente a la cada vez m谩s com煤n negativa de alquilar a familias con ni帽os y ni帽as鈥, informaron.

Mientras tanto, afirmaron: 鈥渟e prioriza el negocio inmobiliario y la venta de tierras p煤blicas y hay cada vez m谩s casas vac铆as y m谩s personas en situaci贸n de calle. Los y las trabajadoras estamos constantemente al borde del desalojo, expulsados por las pol铆ticas de distritos econ贸micos que favorecen la quita de impuestos a grandes empresas鈥. Y anunciaron que de no obtener respuestas hoy, continuar谩n con un plan de lucha.

Familias desalojadas de Guernica

En un comunicado conjunto difundido el jueves 3 de marzo, la Asamblea Permanente de Guernica, Vecines y Familias de la recuperaci贸n de Guernica, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Frente Dar铆o Santill谩n Corriente Plurinacional, el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (MULCS), el MTR Votamos Luchar, Barrios de Pie/Libres del Sur y el Polo Obrero, anunciaron: 芦decidimos movilizar el d铆a jueves 3 de Marzo a las 9:00 en Avenida Hip贸lito Yrigoyen (ruta 210) y Avenida Eva Per贸n (Avenida 29) para exigir a las autoridades municipales una reuni贸n donde nos garanticen el cumplimiento de las actas que firmamos las familias que estuvimos en el proceso de recuperaci贸n de tierras, la adjudicaci贸n de los lotes con sus respectivas viviendas. Nuestras familias han sufrido constantes agravios y quedamos de rehenes de las propias internas pol铆ticas de los gobiernos provincial y municipal, que no han hecho m谩s que dilatar y peligrar constantemente nuestro derecho de acceso a la tierra y la vivienda芦, remarcan.

Asimismo, rememoraron c贸mo se fueron dando las negociaciones tras el desalojo de la toma de tierras el 29 de octubre de 2020: 芦hace unos d铆as la intendenta Blanca Cantero se reuni贸 con el equipo de trabajo de la recientemente creada 鈥楿nidad de tierras鈥 de la provincia de Buenos Aires, ubicada en la ciudad de la Plata, d贸nde se present贸 c贸mo ser谩 el plan urban铆stico que lanz贸 el gobernador Axel Kicillof en el mes de agosto del a帽o 2021 en el mismo predio donde cientos de familias hab铆amos sido desalojadas. En el mes de diciembre el gobernador de la provincia junto a la intendenta del municipio firmaron la escrituraci贸n de las tierras antes mencionadas, la cual se regul贸 bajo la aplicaci贸n de la ley 14.449 de acceso justo al H谩bitat, la misma que los vecinos y organizaciones reclam谩bamos durante el proceso de recuperaci贸n llevada adelante a partir del 20 de julio del 2020禄.

Asimismo, agregan: 芦a pesar de las innumerables reuniones y mesas de trabajo que hemos tenido con funcionarios de Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia para pensar la soluci贸n de esta problem谩tica, y de haber firmado actas de Pre-adjudicaci贸n y compromiso de entrega de lote m谩s servicios en las cuales expl铆citamente mencionaba en una de las cl谩usulas 180 d铆as para dicha entrega (plazos vencidos hace m谩s de 9 meses), expresamos nuestra preocupaci贸n de que en realidad no hay aseguro de que el municipio garantice el acceso a esas tierras a los vecinos que nos venimos organizando por tierra para vivir durante el proceso y luego del brutal desenlace del 29 de octubre del 2020.

芦A principios de febrero los funcionarios antes mencionados participaron de una reuni贸n en la ciudad de La Plata d贸nde se evalu贸 el plan urban铆stico, que, adem谩s de no recibir contacto alguno, ni informaci贸n al respecto nos encontramos que en los medios locales la intendenta recalc贸 en todo momento que 鈥楲as viviendas ser谩n solo para aquellos que necesitan realmente鈥, invisibilizando que ninguna familia ha solucionado su situaci贸n habitacional a la fecha, muchas nos seguimos organizando y luchando por un lugar donde vivir. Y nos preguntamos 驴bajo qu茅 criterio Blanca Cantero va a considerar la 鈥渞eal necesidad鈥 de la que habla? 驴Quiz谩s bajo alguna afiliaci贸n a su partido o agrupaci贸n local?禄, se preguntan.

Tres d铆as de paro de los trabajadores de la Cooperativa Horizonte

Desde el martes 22 de febrero hasta el 24 los trabajadores de la Cooperativa Horizonte de C贸rdoba estuvieron de paro para exigir aumento salarial y mejores condiciones de trabajo.

Los trabajadores denuncian que no tienen aportes jubilatorios, ni obra social, ni vacaciones o aguinaldo. Trabajan 9 horas diarias construyendo cientos de viviendas y su salario es menor al del Convenio de la UOCRA. Trabajan sin medidas de seguridad, los ba帽os y comedores son un desastre.

Adem谩s denuncian que son sometidos a un fraude laboral ya que todas las quincenas se les descuenta 18.000 pesos para pagar la vivienda de cada trabajador, percibiendo de bolsillo solamente entre 10.000 y 15.000 pesos. Pero nadie llega a tener su casa y la Cooperativa se queda con gran parte de los aportes.

鈥淓l sue帽o de la casa propia鈥 como es el esl贸gan publicitario de la Cooperativa, se basa en la explotaci贸n de cientos de trabajadores en muy malas condiciones. Horizonte se niega a recibir a los representantes de los trabajadores y dar respuesta a sus reclamos. Ellos se mantienen frente a los obrajes en distintos puntos de la ciudad esperando que sus reclamos sean atendidos. Mientras tanto continuar谩n con la medida de paro y en horas del mediod铆a, decidieron cortar la autopista que conecta la ciudad capital con Alta Gracia, como modo de profundizar la protesta y exigencia.

Curso de Administraci贸n general del Medio Ambiente en Madygraf

La f谩brica recuperada Madygraf, vuelve a poner en pie una nueva iniciativa amigable con el medio ambiente, esta vez con un curso formativo que se dictar谩 en las instalaciones del predio ubicado en Garin: Administraci贸n General del Medio Ambiente. El curso es gratuito y abierto a todo p煤blico, con entrega de certificado oficial emitido por el Centro de Formaci贸n Profesional 402 de la misma ciudad.

El curso de Administraci贸n General del Medio Ambiente inicia el 1掳 de marzo y finaliza el 1掳 de julio. La modalidad es semi presencial, con dos clases semanales. La preinscripci贸n se puede realizar a trav茅s de las redes de Madygraf.

Este curso es parte de la iniciativa de formaci贸n que la cooperativa puso en pie desde el a帽o 2017, con los cursos de Electricidad domiciliaria, Electricidad industrial, y Seguridad e higiene, brindado espacio en la f谩brica para diferentes especializaciones con salida laboral.

Fuentes: IPS, La Izquierda Diario, Prensa FOL, Resumen Latinoamericano, Red Eco Alternativo, Revista C铆trica, APU, Radio La Bulla.