No dan las cuentas con el FMI

Mario Hernandez

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, confirm贸 el jueves 7 que no se avanzar谩 en el Proyecto del salario b谩sico universal por el momento porque no dan las cuentas de Argentina. Tambi茅n a帽adi贸 que 鈥渢odo es motivo de estudio y de conversaci贸n, pero no est谩 la posibilidad en este momento por las cuentas de la Argentina鈥. Las cuentas 鈥渘o dan鈥 porque se prioriza cumplir con las metas de ajuste del acuerdo con el FMI.

Unidad Piquetera march贸 a Plaza de Mayo contra el ajuste y la crisis social: exigen ruptura con el FMI

Organizaciones agrupadas en el bloque Unidad Piquetera realizaron este jueves una nueva manifestaci贸n multitudinaria que tuvo su punto central en la Plaza de Mayo para reclamar aumento de los montos y cupos de los planes sociales, bolsones de alimentos y asistencia econ贸mica para familias de desocupados y jubilados, entre otras demandas.

Pese a las versiones que durante toda la jornada circularon acerca de un posible acampe de manifestantes, finalmente esa posibilidad qued贸 descartada. En votaci贸n a mano alzada, miembros de las organizaciones presentes acordaron 芦levantar la permanencia en la Plaza, pero continuar con el plan de lucha鈥.

El dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni asegur贸 en el cierre de la movilizaci贸n que 芦nosotros no somos parte de ninguna interna禄 y enfatiz贸 que 芦hay que romper con este gobierno ajustador que sigue las consignas del Fondo Monetario Internacional禄. Remarc贸 la importancia de que al reclamo se hayan sumado grupos que 芦est谩n teniendo una posici贸n de acercamiento禄, refiri茅ndose al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Como primer paso anticiparon que acordar谩n una fecha para una nueva jornada de protesta en los pr贸ximos d铆as, aunque otros movimientos sociales y organizaciones, como CTA de los Trabajadores y la CTA Aut贸noma, anunciaron una marcha con cortes en todo el pa铆s para el mi茅rcoles 20, en el marco de un plan en demanda del Salario B谩sico Universal y un 芦aumento de emergencia para los trabajadores禄.

Ante el pedido de reuni贸n con la ministra de Econom铆a, Silvina Batakis, Belliboni contest贸 que no fueron recibidos y que les dijeron que 芦la semana que viene禄 los recibir铆a 芦alguien de la Secretar铆a de Relaciones Institucionales, como si esto fuera un problema menor禄.

Tambi茅n estuvo en la plaza el dirigente del Movimiento Evita y Secretario de Relaciones Parlamentarias de la Naci贸n, Fernando 芦Chino禄 Navarro, quien manifest贸 que 芦creo que es un momento complicado de la econom铆a argentina y los reclamos son leg铆timos禄. Expres贸 que puede 芦compartir o no todas las consignas, pero hay necesidades y eso hay que reconocerlo. Nosotros seguimos reivindicando al trabajo como el gran ordenador de la crisis socioecon贸mica argentina y hay muchas organizaciones que se expresan de distintas maneras禄, consider贸 Navarro.

En la Plaza de Mayo se realizaron diversas actividades, como la actuaci贸n de artistas en vivo y la instalaci贸n de puestos con muestras del trabajo de las organizaciones en los barrios populares, por ejemplo, las tareas de costura y confecci贸n textil.

La manifestaci贸n se inici贸 despu茅s de las 10:30 para exigir a las autoridades 芦un bono y la reapertura del programa Potenciar Trabajo禄, as铆 como demandar un aumento de los montos y cupos de los planes sociales, bolsones de alimentos y asistencia econ贸mica para familias de desocupados y jubilados.

芦Pedimos un bono de ayuda similar al que se realiz贸 en los 煤ltimos dos meses, que sea para jubilados, trabajadores precarizados y desocupados y tambi茅n solicitamos la reapertura del Potenciar Trabajo y la universalizaci贸n del mismo禄, declar贸 Silvia Saravia, dirigente de Barrios de Pie.

芦隆Derrotemos el ajuste! 隆Fuera el FMI! Por trabajo y por salario, contra el hambre y la pobreza; basta de criminalizar a los que luchamos禄, fueron las consignas de UP, integrada por el Polo Obrero, MTR-Votamos Luchar, el CUBA-MTR, el Bloque Piquetero Nacional, la Coordinadora por el Cambio Social, la Agrupaci贸n Armando Conciencia, la Organizaci贸n 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodr铆guez y el Movimiento Territorial Liberaci贸n (MTL-Rebelde), entre otros.

Las organizaciones piqueteras tambi茅n denuncian que la designaci贸n de la ministra de Econom铆a, Silvina Batakis, responde a una tregua de la crisis interna en el gobierno que profundizar谩 la l铆nea de ajuste emprendida por su predecesor Mart铆n Guzm谩n.

La Unidad Piquetera que cop贸 la Plaza de Mayo vot贸 realizar un plan de lucha con la UTEP

芦Hemos logrado consensuar algunos puntos en com煤n, somos muchos m谩s sectores hoy los que estamos dispuestos y dispuestas a repudiar el ajuste禄, fueron las palabras de Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie, uno de los movimientos sociales que componen la Unidad Piquetera que moviliz贸 el jueves hasta Plaza de Mayo reclamando una audiencia con la nueva ministra de Econom铆a.

Las demandas al gobierno nacional son principalmente un 芦aumento del salario m铆nimo igual a la canasta b谩sica y el bono de 20.000 pesos禄 as铆 como el cese de la criminalizaci贸n a las organizaciones piqueteras que est谩n siendo allanadas en distintos puntos del pa铆s, con el agravante de la deportaci贸n que realiz贸 el gobierno de Zamora en Santiago del Estero donde no solo impidieron una movilizaci贸n sino que 芦demoraron禄 a Sebasti谩n Godoy, referente del Polo Obrero, quien denunci贸 que fue deportado a la provincia de Tucum谩n.

Si bien la Unidad Piquetera no logr贸 ser recibidos por Silvina Batakis, la nueva ministra nacional de econom铆a, delegados y delegadas de la Unidad pudieron ingresar y conversar con otras autoridades en el ministerio de Hacienda.

Luego realizaron un acto en Plaza de Mayo donde exclamaron 鈥渘os quieren sacar de la calle, pero no de la pobreza鈥 y votaron un plan de lucha.

Desde la Mesa Nacional de la Unidad Piquetera se propuso levantar la permanencia en Casa Rosada y votar 芦la continuidad del plan de lucha a partir de la propuesta de compa帽eros de la UTEP para coordinar una jornada de lucha contra la criminalizaci贸n de la protesta social, y un bono de $20.000 para los monotributistas de la categor铆a m谩s baja y jubilados禄.

Unidad de acci贸n para 芦derrotar el ajuste禄

芦Tenemos que dejar un poco las diferencias pol铆ticas y s铆 ponernos de acuerdo en que este ajuste y este enfrentamiento con esta pol铆tica del gobierno donde la vicepresidenta parece que no es la vicepresidenta porque no se hace cargo de la gesti贸n y no hace nada m谩s que decirnos que vuelvan todos los intendentes, los mismos punteros que nos precarizan, que pagan miserias en los municipios; mientras toda la derecha dice, grande Cristina, pero no se lo vamos a permitir. Por eso ma帽ana vamos a discutir c贸mo enfrentamos la criminalizaci贸n de la protesta y c贸mo salimos a luchar por lo que de verdad merecemos una vida digna, distinta donde los trabajadores podamos gobernar y decirle basta a todos estos ladrones que nos cagan el futuro禄, expres贸 M贸nica Sulle, dirigenta nacional del MST.

De esta manera, el viernes se reunir谩n la Unidad Piquetera y los movimientos sociales oficialistas nucleados en la UTEP para ir en unidad a las calles 鈥渃ontra el ajuste鈥.

En este sentido, tambi茅n 芦llamaron a la intervenci贸n de la CGT禄, que anunci贸 que llamar谩 para el 17 de agosto (dentro de 1 mes y 13 d铆as) con la consigna 芦Por la unidad, contra la inflaci贸n禄, a una marcha desde el Obelisco al Congreso.

Santiago del Estero: reprimen a trabajadores desocupados que se manifestaron contra el ajuste

En el marco de la jornada de lucha piquetera nacional, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, mont贸 un operativo represivo contra los manifestantes de la Unidad Piquetera, con un saldo de heridos y la detenci贸n del dirigente del Polo Obrero, Sebasti谩n Godoy, quien continu贸 siendo golpeado en el cami贸n policial y fue liberado gracias a la movilizaci贸n popular.

La respuesta represiva de Zamora es parte de una escalada de provocaciones de un gobierno provincial incapaz de atender los reclamos y necesidades urgentes de los y las trabajadoras desocupadas. Como en Jujuy, con Gerardo Morales, los gobernadores apelan a la represi贸n contra un movimiento de lucha en ascenso, que sale a la calle a enfrentar el ajuste y a reclamar por trabajo genuino y asistencia social inmediata.

Desde la Coordinadora por el Cambio Social expresamos nuestra profunda preocupaci贸n por el rumbo econ贸mico, pol铆tico y social que est谩 tomando el gobierno condicionado por la decisi贸n, desde el d铆a mismo de su asunci贸n, de acordar con el FMI el pago de la deuda ileg铆tima y fraudulenta que contrajo (y fug贸 pr谩cticamente en su totalidad) el gobierno de Mauricio Macri y sus aliadxs de los sectores concentrados de poder.

El cambio de ministrxs no plante贸 un cambio de rumbo, sino que las medidas de Batakis apuntan a profundizar el ajuste y a 鈥渃almar鈥 los mercados descargando todo el costo de la crisis en quienes menos tienen. Pagar al FMI es incompatible con las promesas de campa帽a de mejorar las condiciones de vida de miles de trabajadores y trabajadoras; es incompatible con pol铆ticas p煤blicas contra la violencia por razones de g茅nero, que sigue matando una mujer, lesbiana, travesti, persona trans o no binarie cada 30 horas; es incompatible con la implementaci贸n real del cupo laboral trans y mejoras en la situaci贸n laboral de miles de trabajadoras precarizadas; es incompatible con una educaci贸n y una salud p煤blica de calidad; es incompatible con el acceso a la vivienda digna y la soberan铆a alimentaria.

Durante estos a帽os de gesti贸n, el Frente de Todos lo 煤nico que hizo fue profundizar el rumbo de la gesti贸n macrista, con una ca铆da a pique de los salarios -especialmente de las personas de m谩s bajos ingresos- y una escalada inflacionaria que cada vez est谩 m谩s fuera de control y que para fin de a帽o ya se calcula que ronde en el 90%. A su vez, las medidas orientadas a captar d贸lares impulsan el agronegocio y la explotaci贸n extractivista de nuestros bienes comunes y una nueva 鈥渢eor铆a del derrame鈥 que supuestamente favorece a los sectores populares e hist贸ricamente no ha hecho m谩s que engordar las arcas de los ricos.

La salida de Mart铆n Guzm谩n y la entrada de Silvina Batakis al ministerio de Econom铆a (ex ministra de la gesti贸n de Daniel Scioli y quien llev贸 adelante un ajustazo en la provincia de Buenos Aires) no hace m谩s que confirmar este rumbo, con el anuncio de un paquete de medidas que muestran que el principal inter茅s de este gobierno es cumplir las 鈥渕etas鈥 que plantea el acuerdo con el Fondo y por esto repite viejas f贸rmulas que no han llevado m谩s que a profundizar las crisis y empeorar las condiciones de vida del pueblo: un fuerte ajuste sobre el gasto p煤blico que anuncia mayor flexibilizaci贸n y precarizaci贸n laboral, hospitales sin insumos y escuelas-bomba que matan a compa帽eres docentes, aumento de tarifas, m谩s devaluaci贸n, menos presupuesto para jubiladxs, menos acceso a la vivienda, menos pol铆ticas p煤blicas orientadas a garantizar los derechos de las mujeres, personas del colectivo LGTB+, ni帽eces y juventudes.

A pesar de la escalada represiva, las persecuciones judiciales, las olas de allanamientos a nuestros espacios comunitarios y las falsas acusaciones medi谩ticas que hemos tenido que sufrir en estas 煤ltimas semanas, los sectores populares en lucha seguiremos movilizadxs en las calles, porque es la forma en la cual hist贸ricamente hemos conquistado nuestros derechos.

Los movimientos sociales somos parte de la soluci贸n y no el problema, somos quienes estuvimos en la primera l铆nea enfrentando la pandemia en los barrios. Adem谩s, el trabajo que desarrollamos de forma cotidiana es el que garantiza necesidades tan b谩sicas como la de que cada familia pueda tener un plato de comida en su mesa. La disputa interna del Frente de Todos por el control territorial es una pol铆tica mezquina y vergonzosa que ataca nuestro leg铆timo derecho a organizarnos y erosiona las redes comunitarias construidas con a帽os de esfuerzo y trabajo colectivo.

Por eso, llamamos tambi茅n a salir en la mayor unidad, junto a trabajadores formales, informales, precarizadxs, y todas aquellas personas que realizan trabajos de cuidado, sin remuneraci贸n y no reconocidos, a pesar de ser quienes sostienen la trama social ante la crisis. 隆En estos tiempos en los que las condiciones de vida se hacen cada vez m谩s dif铆ciles, es fundamental como pueblo salir juntxs a luchar!

隆Fuera FMI! 隆Suspensi贸n ya de los pagos e investigaci贸n de la deuda!隆Nos quieren sacar de la calle, pero no de la pobreza!

Trabajadoras y trabajadores de la recuperada Madygraf marcharon para exigir la expropiaci贸n

Este jueves trabajadores y trabajadores de la empresa recuperada MadyGraf se movilizaron hasta la ciudad de La Plata. Los y las integrantes de la gr谩fica recuperada llegaron a la capital de la provincia de Buenos Aires para exigir que se apruebe el Proyecto de expropiaci贸n de la empresa. El mismo ser铆a en beneficio de los mismos trabajadores. Su pelea es por la expropiaci贸n definitiva, pero vienen peleando en este momento para que se d茅 un primer paso con una expropiaci贸n por 5 a帽os.

Eduardo 鈥淐havo鈥 Ayala, referente de la gr谩fica recuperada dijo que la movilizaci贸n era parte de una jornada de lucha que se hab铆a iniciado en la Ciudad de Buenos Aires, acompa帽ando a los movimientos sociales que marcharon a Plaza de Mayo.

鈥淓stamos reclamando la Ley de expropiaci贸n. Los distintos bloques que conforman la Legislatura han mandado o han pasado por la f谩brica. Pudieron constatar que es una f谩brica que est谩 funcionando, que tiene una actividad productiva muy interesante鈥, se帽al贸.

Agreg贸, adem谩s, que 鈥渆n estos 8 a帽os que llevamos de gesti贸n obrera, hemos incorporado nueva tecnolog铆a e impulsamos una producci贸n para un producto nuevo amigable con el medio ambiente. Tambi茅n creemos que somos vanguardia en la implementaci贸n de eficiencia energ茅tica, implementando un sistema 4.0 para el ahorro de energ铆a y reducir la contaminaci贸n del medio ambiente鈥.

Sin embargo, a pesar de eso, el proyecto de expropiaci贸n no ha avanzado. Los distintos bloques de la Legislatura no han avanzado en dar una resoluci贸n a este reclamo. Es por eso que los trabajadores y trabajadoras seguir谩n moviliz谩ndose y peleando por su reclamo.

Allanamientos en Jujuy

A una semana de los operativos simult谩neos en locales, merenderos y casas particulares los y las militantes de organizaciones sociales fueron notificados de que deb铆an presentarse ante la Justicia. Las acusaciones incluyen delitos no excarcelables: extorsi贸n y asociaci贸n il铆cita.

El martes a la noche, seis d铆as despu茅s de los 16 allanamientos simult谩neos en locales, comedores, merenderos y casas particulares de quienes son estigmatizados y criminalizados por administrar los planes Potenciar Trabajo, las y los allanados 鈥搎ue pese a la brutalidad de los operativos y a la supuesta investigaci贸n previa no est谩n imputados por ning煤n delito鈥 fueron notificados de que deb铆an presentarse el mi茅rcoles 13 por la ma帽ana junto con peritos inform谩ticos para proceder a abrir los pendrives, celulares y computadoras que les secuestr贸 la polic铆a provincial.

El Ministerio P煤blico de la Acusaci贸n, que Morales controla desde 2016, rechaz贸 los planteos de sus abogados por las irregularidades en los procedimientos (en la mayor铆a de los casos les impidieron estar presentes) y tambi茅n el pedido para que suspendieran las audiencias convocadas con pocas horas de anticipaci贸n. 芦Al cumplir cinco horas de audiencia ped铆 un cuarto intermedio, todos estamos cansados, incluso los propios funcionarios. Me rechazaron el pedido. Ya no podemos ver ni leer las actas鈥, apunt贸 el abogado Luis Paz el mi茅rcoles por la tarde, cuando ya llevaba ocho horas de audiencias.

鈥淎c谩 no entiende el que no quiere. Intervenci贸n federal al Poder Judicial ya鈥, reclam贸, en l铆nea con el pedido de las organizaciones pol铆ticas, sociales y de Derechos Humanos que conforman el Frente Milagro Sala.

鈥淎nte los 16 allanamientos que entendemos fundados en motivaciones absolutamente pol铆ticas contra dirigentes de organizaciones sociales, sus locales, merenderos y comedores, entendimos que hab铆a una urgencia que ameritaba adelantar el viaje, y aqu铆 estamos鈥, apunta Job de la Comisi贸n de Solidaridad.

Elobjetivo m谩s urgente que se plantea la Comisi贸n de Solidaridad es impedir que las y los militantes que padecieron los allanamientos sean detenidos antes de la feria judicial. 鈥淧or las car谩tulas en principio pareciera que est谩n orientando la investigaci贸n hacia los delitos de extorsi贸n y asociaci贸n il铆cita, lo que implica que, por el monto de las penas y por la arbitrariedad con la que act煤a el Poder Judicial juje帽o, podr铆an dictarles la prisi贸n preventiva. En ese marco nos parece fundamental venir al territorio, mostrar solidaridad y evitar el agravamiento de una situaci贸n de por s铆 muy preocupante鈥, explica.

El segundo objetivo es continuar con la recolecci贸n de denuncias de quienes son perseguidos por el aparato paraestatal juje帽o. 鈥淩eci茅n comenzamos la asamblea y ya se acercaron varias comunidades originarias que est谩n siendo violentadas o desalojadas o que les matan los animales en alianza entre polic铆as, grupos paraestatales, Poder judicial y empresas que quieren quedarse con sus tierras. Ya estamos empezando a escuchar situaciones que exceden por mucho a los allanamientos, inclusive de compa帽eros y compa帽eras de movimientos sociales que fueron torturados durante sus detenciones鈥, apunta.

La Comisi贸n est谩 integrada por militantes de organizaciones sociales, pol铆ticas y de Derechos Humanos. Para este jueves esperaban la llegada de Pablo Pimentel, de la ADPH Matanza, y de la diputada Natalia Zaracho. Entre los presentes, Job apunt贸 a 鈥渃ompa帽eros del Encuentro de Organizaciones de C贸rdoba, del MTE de La Plata, de la CTA-A鈥 y destac贸 que 鈥減or primera vez (la Comisi贸n) cuenta con el acompa帽amiento de la Direcci贸n General de Promoci贸n y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia鈥, no s贸lo por su presencia (es coordinador de la regional zona centro) sino tambi茅n de los coordinadores del NEA y el NOA. 鈥淓stamos acompa帽ando y tratando de aportar herramientas porque entendemos que nuestra funci贸n en el Estado es defender las instituciones democr谩ticas y los principios que tienen que ver con el acceso a la justicia鈥. 鈥淛ujuy atraviesa una situaci贸n sumamente preocupante en t茅rminos de democracia, de respeto a la institucionalidad y los principios republicanos, de garant铆as constitucionales y penales. Todo eso en Jujuy est谩 en suspenso a partir de la decisi贸n de un Poder Ejecutivo que utiliza al Judicial como grupo de choque y persecuci贸n鈥, destac贸.

Marchan en Jujuy contra el ajuste, la criminalizaci贸n de la protesta y los ataques a las organizaciones sociales

El jueves 14 organizaciones sociales agrupadas en la 鈥淯nidad Piquetera鈥 marcharon por las calles del centro juje帽o en el marco de una 鈥渏ornada nacional de lucha contra el hambre y la pobreza鈥.

Adem谩s de rechazar la criminalizaci贸n de la protesta y expresar repudio a los allanamientos en la provincia, levantaron el reclamo por bonos de emergencia para precarizados y desocupados, trabajo genuino, asistencia a comedores y merenderos populares. Tambi茅n expresaron el rechazo al ajuste pactado con el FMI.

Allanamientos, multas, detenciones y causas armadas: El manual de la persecuci贸n a las organizaciones sociales en Jujuy

Despu茅s de la visita de Alberto Fern谩ndez a Milagro Sala, y aprovechando el debate sobre la administraci贸n de los planes sociales, la estructura judicial que responde a Morales profundiz贸 su asedio a las organizaciones populares. P谩gina/12 recorri贸 distintos barrios de la provincia y recogi贸 la palabra de dirigentes y militantes sociales, quienes relataron las modalidades con que son perseguidos por movilizarse para conseguir comida para merenderos o reclamar por derechos b谩sicos. 芦Parece que luchar es un crimen禄, dicen.

Por Irina Hauser

Desde la semana pasada, el Ministerio P煤blico de la Acusaci贸n viene mandando a la polic铆a a requisar casas particulares, comedores, merenderos y sedes de organizaciones sociales.

鈥淎c谩 para decidir poner 250 pesos cada uno para la organizaci贸n hacemos una asamblea que puede llevar horas y horas de debate 驴Eso es una asociaci贸n il铆cita? Lo hacemos porque la comida no alcanza para los comedores y merenderos禄. Ana Julia Ramos, militante de AJI-20 (Agrupaci贸n Joven Independiente 20 de Agosto), se hace esa pregunta al promediar la semana en que la polic铆a de Gerardo Morales despleg贸 16 allanamientos en casas, sedes de movimientos sociales y comedores populares y reparti贸 notificaciones del fiscal Diego Funes que no s贸lo los se帽ala como si fueran bandas criminales sino de extorsi贸n por la administraci贸n de los planes Potenciar Trabajo, entre otros. 芦Estos d铆as juntamos plata para pagar el ata煤d de un abuelo del barrio 驴Eso es delito? 驴Es extorsi贸n?禄, se suma Miguel Ramos, de la misma agrupaci贸n.

La persecuci贸n judicial-pol铆tica es ostensible, est谩 exacerbada desde que Alberto Fern谩ndez visit贸 a Milagro Sala cuando estaba internada por una trombosis venosa profunda y advirti贸 que es ilegal que lleve siete a帽os en prisi贸n preventiva. Ahora la ofensiva aprovecha el debate por el manejo de los planes sociales. Pero en Jujuy es de larga data y es poli-tem谩tica, aunque todo converge en intentar debilitar a los movimientos y sociales evitar que se vea el fruto de sus estrategias de supervivencia 鈥揷omo la Econom铆a popular鈥 y en especial que ganen las calles. El gobernador Morales, como es conocido, arm贸 una estructura judicial a su medida que es clave en su estrategia. El asedio a las organizaciones populares se instrumenta a trav茅s de causas penales y de contravenciones que se judicializan y derivan en multas monstruosas, impagables, 15 d铆as de arresto en calabozos inhumanos o en el ofrecimiento de hacer tareas comunitarias, una verdadera burla para los/as militantes.

Contravenciones y aprietes

鈥淧arece que luchar es un crimen禄, vuelve Miguel, que tiene 53 a帽os. Por debajo de su boina asoma una tupida melena gris y una argolla que pende de su oreja izquierda. Hay una fila de sillas contra la pared de uno de los salones de la sede de Nuestram茅rica, donde se comparten bizcochitos. A tres sillas de 茅l habla Silvia Valdiviezo, que lleva una remera con un 22 que se agiganta sobre su panza de ocho meses de embarazo. Es el s铆mbolo del Frente 22 de Agosto. Tiene los p贸mulos morenos marcados y el pelo lacio negro largo. 芦El viernes nos lleg贸 una c茅dula contravencional, por la movilizaci贸n de los 20 a帽os del asesinato de Maxi Kosteki y Dar铆o Santill谩n.

A notificar vinieron ocho polic铆as en una camioneta y un patrullero, para que se entere el barrio禄, dice. Con el hijo por llegar, tendr谩 cuatro 芦y tres contravenciones禄. A su pareja, Diego Bustamante, que trabajaba en el ministerio de Desarrollo Social, lo echaron hace dos a帽os despu茅s de ir a ver a Milagro Sala. Ahora hace obras en cooperativas. A su hija, del ministerio de Salud.

Sebasti谩n Copello, del Partido y del Polo Obrero en Jujuy, estuvo detenido una semana con dos compa帽eros. Lo acusaron de quemar gomas y obstruir el tr谩nsito en una protesta por asistencia para comedores y merenderos. Lleva una campera azul larga y hasta el cuello. Cuenta que tiene dos procedimientos en su contra: 鈥淯no penal, que est谩 cajoneado, y uno contravencional鈥. 鈥淢e pusieron una multa de 400.000 pesos鈥, precisa.

Miguel Ramos recuerda que despu茅s que detuvieron a Milagro Sala 鈥渓a gente no se animaba a nada鈥, pero con el tiempo y la pobreza la lucha sigui贸. Cuenta sus contravenciones con resignaci贸n para no dejarse amedrentar. Recuerda un hecho que caus贸 conmoci贸n en 2021, cuando descubrieron que en el Colectivo Radio Pueblo llevaba tres a帽os infiltrado un agente de la Polic铆a de Jujuy, Ezequiel Rodrigo Rosales, que se hac铆a pasar por periodista. El hallazgo se produjo cuando su esposa lo denunci贸 por violencia de g茅nero. Lo denunciaron, pero nada pas贸.

La doble vara es expl铆cita: a Ana Julia Ramos y Marisol Vel谩zquez, ambas de AJI-20, les armaron una causa por supuestas amenazas contra Morales. Les adjudican un grafiti con la cara del gobernador que dice 鈥渟e lo busca sin vida鈥. El expediente no tiene ni una prueba que las comprometa. 鈥淣o prueba m谩s que nuestra militancia en los barrios鈥, dice Ana Julia, de pelo negro largo y flequillo, labios y sweater rojos. 鈥淗ay capturas de nuestras redes sociales y la lista que presentamos para las elecciones legislativas. En una foto de campa帽a me marcan con un c铆rculo rojo; de Marisol toman un posteo de Instagram y le ponen 鈥榝an destacada de AJI-20鈥, cuenta. 鈥溌緾贸mo se va a sentir amenazado Morales por un grafiti si los amenazados somos nosotros?鈥, plantea Ana Julia. El fiscal es Diego Funes, el de los 煤ltimos allanamientos masivos.

Los allanamientos

El fiscal Funes es el n煤mero dos del Ministerio P煤blico de la Acusaci贸n (MPA) que dirige Sergio Lello S谩nchez, un leal a Morales, con denuncias de violencia laboral y de g茅nero. Los allanamientos de la semana pasada siguieron el fin de semana: Funes mand贸 a la polic铆a y a asistentes fiscales a requisar casas particulares, comedores, merenderos y sedes de organizaciones, vinculados con el Movimiento Evita, la Tupac Amaru, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), la CTEP, Nuestram茅rica, el MTR 12 de Abril y el Frente Dar铆o Santill谩n. Fue una excursi贸n de pesca, para buscar documentos, computadoras, celulares, pen-drives. Quer铆a informaci贸n de los planes Potenciar Trabajo que reciben y administran las organizaciones. Su primer dictamen hablaba de asociaci贸n il铆cita 鈥搖sada para meter gente presa鈥 y extorsi贸n por el supuesto pedido de un porcentual del plan a las/los militantes o la exigencia de asistir a movilizaciones.

Daniel Gali谩n, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), estaba a las 7 de la ma帽ana del mi茅rcoles en la casa donde viven su pap谩, dos sobrinos peque帽os y dos t铆as en Alto Comedero. A 茅l y su padre los enca帽onaron y los esposaron. 鈥淣os tuvieron as铆 hasta las 12. Pusieron como excusa que no ten铆an papel carb贸nico para hacer el acta.禄 Revolvieron todo. Se llevaron hasta celulares viejos con tapa. A Gonzalo Maur铆n, de Nuestram茅rica, le golpe贸 la puerta temprano 鈥渦n hombre con una escopeta en la mano鈥. Adem谩s de dispositivos, se llevaron su agenda, una vieja costumbre dictatorial.

鈥淒esde que lleg贸 Morales y se cre贸 el MPA, empezaron con represi贸n en una marcha a la Legislatura, luego 贸rdenes de allanamiento y detenciones. En 2020 nos llevaron a juicio por un corte a ocho militantes de varias organizaciones. Nos condenaron a pagar 150 mil pesos y la sentencia fue publicada en el diario El Tribuno鈥, cuenta Jos茅 Surita, del Evita. Ese diario pertenece a Rub茅n Rivarola, presidente del PJ juje帽o, socio pol铆tico de Morales, con quien dise帽a la estrategia para 2023. Surita, de 55 a帽os, tambi茅n fue allanado la semana pasada. No estaba en su casa, en Maimar谩, porque estaba trabajando en San Salvador de Jujuy. Rompieron un vidrio y la puerta. El broche de oro fue que lo llam贸 la polic铆a: 鈥溌緼nda por Maimar谩? Pasa que queremos retirar la consigna. 驴Podr谩 volver?鈥, le preguntaron. Parec铆a una broma.

Las y los abogados de los militantes fueron a la fiscal铆a y les dijeron que, por ahora, no hay imputaci贸n para nadie pese a que les incautaron de todo y armaron un show. Est谩n todos con temor de detenciones porque conocen la tradici贸n. El d铆a de los operativos se juntaron en una foto Morales, Rivarola, Facundo Manes y otros dirigentes.

Mensajes y debates

Ivone Aparicio es una suerte de mujer 鈥渢odoterreno鈥 en el MTE. Entiende que el allanamiento a Daniel Gali谩n fue un mensaje: 鈥淓l es mi socio comunitario, va a preparar la olla en el espacio, es un aviso de que nos tienen en la mira鈥, dice, en una 茅poca donde apenas les llega alimento. 鈥淵o tengo contravenciones. Mi mam谩 que tiene 73 a帽os fue la que tuvo que recibir a un operativo de siete polic铆as que mandaron para notificarme. Se enoj贸 y me dijo: 鈥榪u茅 verg眉enza, ni con tus hermanos paso esto鈥欌, explica. Ivone desear铆a que su madre y tantos entiendan que 鈥渆n los barrios estamos evitando un estallido, para esto trabajamos en el territorio鈥. Ella trabaja 鈥渃on chicos con consumos problem谩ticos鈥 en un espacio llamado Vientos de Libertad. 芦La mayor铆a est谩 en situaci贸n de calle鈥, alerta. Otra de sus tareas es acompa帽ar a mujeres v铆ctimas de violencia de g茅nero. 鈥淏uscamos sustento de distintas formas, vendiendo empanadas o con nuestro polo textil. Para bancar el alquiler hacemos rifas. Pero claro, ahora parece que si recaud谩s sos una asociaci贸n il铆cita. Nadie vive con el Potenciar Trabajo y nos encantar铆a un trabajo formal, mientras creamos nuestra fuente禄, se enorgullece.

Otra de las formas de hostigamiento en Jujuy es atacar proyectos educativos. En Nuestram茅rica dan clases en modo taller para gente de 16 a帽os, hasta m谩s de 55. 鈥淓l plan es crear una cooperativa educativa y bachillerato de educaci贸n popular鈥, cuenta Malka Mercado. Pero no les habilitan t铆tulos oficiales, que quedan reservados para la gesti贸n privada. 鈥淣o hay legislaci贸n de gesti贸n social en la provincia鈥, dice Malka. 鈥淎hora 鈥搒uspira鈥 quieren denunciarnos como espacio ilegal educativo鈥.

Polic铆as y ladrones

Fani Mart铆nez es concejala de Calilegua desde hace seis meses. Milita en la Tupac Amaru y representa al Frente Unidad para la Victoria en un cuerpo de seis, para un pueblo de 7.500 habitantes donde 芦no hay correo ni cajero autom谩tico, s贸lo un hospital禄, dice. Su allanamiento la semana pasada tuvo todas las irregularidades habidas y por haber: se hizo sin testigos, antes del horario de 7 a 20 fijado en la resoluci贸n de la fiscal铆a, violando sus fueros (que impiden entrar a su domicilio sin un procedimiento especial e indagatoria previa) y la polic铆a rob贸 15.000 pesos de su casa. Lo m谩s ins贸lito es que cuando Fani fue a ver al jefe de la brigada 芦reconoci贸 lo de la plata y me la devolvi贸禄.

芦Rompieron las puertas, ventanas, tiraron todo, rompieron sillas, se llevaron dos celulares, anduvieron por el fondo por el techo. Era la brigada de investigaciones, eran dos camionetas llenas y una fiscal de Ledesma. En ese lugar ahora vive mi hijo, pero no estaba.禄 Cuando le insisti贸 al jefe policial que quer铆a saber qu茅 estaba pasando, la respuesta fue: 鈥淔uimos por orden de la provincia y la fiscal Moreno鈥. 芦Yo trabajo en la organizaci贸n, dicen que les sacamos plata a los compa帽eros. Yo no les saco nada. Ellos trabajan vendiendo bollos entre otras cosas para la copa de leche. Siempre digo que no nos conformemos con el plan ni con el bols贸n con mercader铆a sino con obras禄, se帽ala la concejala que aspira en las pr贸ximas elecciones a disputarle la intendencia a Elsa Flores, que lleva dos d茅cadas en el cargo y pas贸 por todas las fuerzas pol铆ticas.

En Lozano

Lozano es un pueblito en la monta帽a lleno de casas sin terminar y con ladrillo gris a la vista. El hambre acecha y hay varios comedores. Uno de ellos pertenece al Movimiento Evita. Es el 煤nico de la zona no alineado con Morales, y por eso es castigado. La semana pasada merodeaba esa manzana un auto sin patente. All铆 vive y se ocupa de la comida y la merienda Jackie Salguero, de 36 a帽os. 芦Empec茅 atendiendo a 15 chicos hace ocho a帽os, hoy son 120禄, cuenta mientras amamanta a su beb茅. 芦El intendente (Santiago Tiz贸n) no nos da mercader铆a para poder dar de comer y administra m谩s planes que nosotros, que al final somos los acusados.禄

La semana pasada la polic铆a se llev贸 documentos personales de muchas de las personas que asisten all铆 como parte de la avanzada del fiscal Funes. Jackie no tiene computadora ni otros dispositivos, apenas un celular, que le quitaron. 芦No estoy asustada, pese a que nos quieren generar miedo, pero s铆 con bronca. Nos arman investigaciones para ensuciarnos y que no llevemos gentes a las elecciones禄. Jackie es bajita, tiene una sonrisa amplia y gran carisma frente a todas las personas que van llegando. Son mayor铆a mujeres. Es una tarde especial, de 芦reposter铆a禄. Las adolescentes prepararon manjares para vender (pasta frola, torta de manzana, otra marmolada, con chocolate tambi茅n) y poder conseguir la comida para seguir asistiendo a los chicos y chicas que no tienen nada.

La CNCT en Jujuy

Alrededor de todo el pa铆s, la Confederaci贸n Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) est谩 llevando proyectos de construcci贸n y urbanizaci贸n. En la Provincia de Jujuy, el cooperativismo tambi茅n comenz贸 a apostar al desarrollo para los sectores m谩s vulnerables. El proyecto de reurbanizaci贸n est谩 liderado por la CNCT y coordinadas por la Federaci贸n de Cooperativas Unidas (FECOOTRAUN) Jujuy.

In茅s Laura Rodr铆guez, presidenta de FECOOTRAUN Jujuy, ampli贸 en di谩logo con AnSOL: 鈥淐omenzamos una obra a trav茅s de la SISU (Secretar铆a de Integraci贸n Socio Urbana) de veredas en el barrio San Mart铆n de Monterrico. Es un barrio popular en el cual estamos haciendo las veredas de 6 manzanas鈥, agreg贸 que el trabajo lo realiza 鈥渓a Cooperativa San Antonio, que tiene 20 personas trabajando en este proyecto que ha comenzado el 1掳 de junio de este a帽o.鈥

In茅s tambi茅n coment贸 que 鈥渆l San Martin estaba muy dejado. Ten铆a muchas aguas servidas en la calle, tiene muchas familias de bajos recursos con carga familiar, hoy tampoco tienen tendido de luz ni red de agua. Entonces, se ha dado prioridad por la situaci贸n en la que viven鈥

FECOOTRAUN tambi茅n llev贸 adelante otros proyectos similares hace varios a帽os, como cont贸 su presidenta: 鈥淰enimos trabajando desde el a帽o 2013, comenzamos con 10 cooperativas, hoy tenemos 55 cooperativas en toda la provincia y en distintas localidades. Cada una de ellas ven铆a trabajando hasta el a帽o 2015 haciendo vivienda, vereda, cloaca, n煤cleos h煤medos, hicimos un hogar de ancianos que ha quedado a medias en Monterrico鈥 y sum贸 鈥渢ambi茅n estamos haciendo el tema del reciclado, trabajan las cooperativas haciendo todo, juntando latas, botellas y papel.鈥

Los proyectos para mejorar los barrios tambi茅n est谩n presentes en la proyecci贸n a futuro de la Federaci贸n: 鈥淥tro proyecto que queremos finalizar son las viviendas que han quedado a media construcci贸n en el 2015, que son 28 viviendas en Monterrico, estamos viendo el tr谩mite para dar la finalizaci贸n de la obra. Tambi茅n presentamos a la SISU distintos proyectos, como veredas en el Barrio Guadalupe, y en el barrio N茅stor Kirchner hemos presentado el proyecto de conexiones intradomiciliarias de agua y luz鈥 agreg贸 In茅s.

UTEP reclama al Congreso la Ley de Tierra y una Empresa Nacional de Alimentos

La Uni贸n de Trabajadores y Trabajadoras de la Econom铆a Popular (UTEP) realiz贸 este jueves una feria popular frente al Congreso de la Naci贸n para pedir la sanci贸n de la Ley General de Tierra, Techo y Trabajo y la creaci贸n de una Empresa Nacional de Alimentos, con 芦propuestas concretas禄 para 芦mejorar la realidad de los trabajadores y las trabajadoras que m谩s lo necesitan禄.

Desde la 10 se desarroll贸 una 芦una gran feria禄 con productos y actividades de las diferentes ramas de la Econom铆a popular, inform贸 la UTEP en un comunicado y se帽al贸 que el cierre de la actividad estaba previsto para las 15 con un acto en el que 芦buscar谩 visibilizar el rol de los movimientos sociales y las cooperativas de trabajo del sector禄.

El referente de la UTEP, Rafael Klejzer, dijo que 芦dentro de las propuestas urgentes aparece con suma prioridad la necesidad de pensar una nueva forma de producci贸n, comercializaci贸n y distribuci贸n de nuestros alimentos禄.

Asimismo, explic贸 que 芦durante la jornada vamos a realizar una reuni贸n de trabajo con el diputado nacional Leonardo Grosso, con quien vamos a avanzar en el proyecto de Ley para la creaci贸n de una Empresa Nacional de Alimentos禄.

芦Es necesario apostar a una sociedad entre el Estado, los peque帽os productores y la Econom铆a popular, para ponerle freno a la ambici贸n y la especulaci贸n de los grandes oligopolios que hoy controlan nuestras g贸ndolas y nuestros precios禄, sostuvo el dirigente social en el comunicado.

La feria de la UTEP mostr贸 la actividad de la Econom铆a popular y el perfil de sus trabajadores. Lo m谩s novedoso fue todo lo relacionado a la construcci贸n: por ejemplo, a la plaza de Los Dos Congresos fueron bloqueras que est谩n haciendo adoquines para la urbanizaci贸n de barrios, cooperativas que fabrican ventanas de aluminio y empezaron a venderlas en sus municipios, para viviendas sociales. Tambi茅n mostraron lo suyo cooperativas que hacen obras de conexi贸n del agua potable, otras que hacen techos, de extensi贸n de cloacas, de capacitaci贸n para colocar termotanques solares. Son avances que reflejan pasos en la integraci贸n vertical del sector: las obras que urbanizan los asentamientos dan trabajo (en parte) a cooperativas de alba帽iles y plomeros, que compran (parte) de sus insumos a bloqueras o carpinter铆as populares. Es frecuente que las cuadrillas encarguen su ropa de trabajo a polos textiles de la Econom铆a popular, e incluso borcegu铆es de seguridad. Pero claro, la escala de este desarrollo a煤n es corta: por ahora son ejemplos que muestran lo que es posible hacer. Necesitan de m谩s acompa帽amiento para multiplicarse.

鈥淓mpezamos con la bloquera hace dos a帽os鈥, cont贸 por ejemplo Gabriel Blanco, de la cooperativa Rompiendo Cadenas, de Jos茅 C. Paz. Su cuadrilla fabrica bloques y adoquines. Sus compradores son compa帽eros de la organizaci贸n y vecinos. Hace seis meses, sin embargo, recibieron un primer encargo grande, de otro MTE, y ahora est谩n haciendo baldosas para el tendido de veredas en su municipio y en el vecino, de Malvinas Argentinas.

La bloquera, como proyecto, funcion贸. Sin embargo, est谩n esperando que t茅cnicos del INTI, convocados por la Secretar铆a de Econom铆a Social, los capaciten para lograr la certificaci贸n de los bloques. 鈥淟a capacitaci贸n, el acceso a m谩quinas mejores, todo eso es un gasto. Y viene demorado鈥, apunt贸 Blanco. Una inversi贸n que tal vez, en el marco de los anuncios de Batakis, no se cumpla.

驴Qu茅 otras producciones hab铆a? Muchas textiles, que est谩n con viento a favor por el cierre de las importaciones. Tambi茅n sus trabajadoras est谩n pidi茅ndole al INTI, desguazado por el gobierno de Mauricio Macri, que les den m谩s capacitaci贸n, pero les dicen que no tienen el personal necesario, el macrismo despidi贸 a la mayor铆a. Con el congelamiento de las designaciones en el Estado, este panorama dif铆cilmente pueda mejorar.

La agricultura familiar llev贸 puestos de verduras agroecol贸gicas, que ya son bien conocidas entre los consumidores. Hab铆a adem谩s panificadoras, en gran n煤mero. Los pescadores artesanales llevaron para su venta pescado de r铆o y de mar (quieren una ley que los reconozca, para no ser perseguidos, y el acceso a equipos de fr铆o propios, para no quedar presos de los grandes frigor铆ficos que les pagan poco y a destajo, y destinan el pescado a la exportaci贸n).

En los puestos de las herrer铆as casi todas las consultas fueron sobre el precio de las parrillas para balc贸n. En el 谩rea de desarrollo inform谩tico lo m谩s llamativo fue una cooperativa del Comedor Los Pibes, de La Boca, que recicla computadoras. Fueron tambi茅n trabajadoras sociocomunitarios, de comedores, espacios de cuidado de ni帽os. Y la rama de vendedores ambulantes.

Para cerrar la feria hubo un acto en reclamo de que sea debatida la ley de Tierra, Techo y Trabajo (a lo que algunas organizaciones sumaron el salario universal). En el escenario, la UTEP recibi贸 a una delegaci贸n de la Unidad Piquetera que se acerc贸 al Congreso a mostrar un frente com煤n contra la criminalizaci贸n de la protesta. Lo mismo hab铆an hecho, m谩s temprano, el titular de la UTEP, Esteban Castro, y el de la CCC, Juan Carlos Alderete, al acercarse a la concentraci贸n en la Plaza de Mayo de la Unidad Piquetera.

Castro adelant贸 que el conjunto de los movimientos sociales va a reunirse este viernes para acordar una movilizaci贸n en conjunto a Tribunales por la libertad de Milagro Sala.

Para la semana pr贸xima qued贸 esbozada, as铆, una movilizaci贸n de todos los movimientos contra la judicializaci贸n de las organizaciones sociales. Tambi茅n est谩 anunciada una movilizaci贸n, el mi茅rcoles 20, por el salario universal.

El acercamiento entre los movimientos de la UTEP y las organizaciones de la izquierda, apoyado en hacer frente a la criminalizaci贸n y oponerse a los recortes del gasto anunciados por Econom铆a, expresa una lectura com煤n: el rechazo a que la balanza se incline en favor del ajuste.

Alberto Fern谩ndez se reuni贸 con las organizaciones sociales afines al Gobierno

Los movimientos sociales, la CTA de los Trabajadores y la CTA Aut贸noma anunciaron el mi茅rcoles una marcha con cortes en todo el pa铆s para el pr贸ximo mi茅rcoles 20, en el marco de un plan de lucha que se defini贸 en asambleas, en demanda de la creaci贸n de un Salario B谩sico Universal y un 芦aumento de emergencia para los trabajadores禄.

La asamblea principal se realiz贸 el mediod铆a del pasado mi茅rcoles en el Hall Central de la Estaci贸n Constituci贸n del Ferrocarril Roca, con la participaci贸n de referentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), como Juan Grabois, el Polo Obrero y la CTA Aut贸noma.

Por otra parte, Alberto Fern谩ndez recibi贸 a la tarde en Casa Rosada a organizaciones sociales afines en el marco de un escenario signado por una crisis econ贸mica que se intensific贸 tras la renuncia de Mart铆n Guzm谩n como ministro de Econom铆a.

Fueron parte del encuentro, los referentes de Barrios de Pie, el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa, representantes de la T煤pac Amaru, otros de los referentes que asistieron esta tarde al encuentro con el Presidente de la Naci贸n fueron: Esteban 鈥淕ringo鈥 Castro, 脕ngel Adolfo Borello, Cristi谩n Javier Romo, Alejandro Garfagnini, Beatriz Fleischman, Mar铆a Mireyra Esteves, Laura Pugliese, Alejandro Abreg煤 y Luciano 脕lvarez.

El llamado del Gobierno hacia las agrupaciones sociales tambi茅n permite una lectura en relaci贸n a que en el 煤ltimo tiempo tanto los movimientos afines como los opositores se volcaron a las calles de manera masiva para reclamar ante un marco de crisis econ贸mica y creciente inflaci贸n.

En relaci贸n a las asambleas, la referente del MTE, Dina S谩nchez, inform贸 que en el encuentro se convoc贸 a 芦una enorme movilizaci贸n con cortes para el pr贸ximo 20 de julio禄, en reclamo de un salario universal y un aguinaldo para programas como el Potenciar Trabajo.

芦Somos millones de trabajadores y trabajadoras de la Econom铆a Popular en Asambleas Barriales para luchar por un #SalarioBasicoUniversal que garantice un plato de comida y para que nadie este por debajo de la l铆nea de la pobreza禄, public贸 S谩nchez en su cuenta de Twitter.

Y agreg贸: 芦Conformamos el sector de la Econom铆a popular organizada. Nos inventamos nuestros propios trabajos, y gracias a la organizaci贸n y lucha logramos dotarlos de derechos y mejores condiciones productivas. Pero, hay 7.5 millones de personas que no est谩n organizadas, trabajan por su cuenta y no tienen un piso de ingresos que garantice la subsistencia. Para ellos necesitamos un salario b谩sico universal禄.

Tambi茅n particip贸 de la asamblea en Constituci贸n el secretario general de ATE y secretario adjunto de la CTA Aut贸noma, Hugo 鈥楥achorro鈥 Godoy, quien sostuvo: 芦Hoy es necesario aumentar el salario de activos y jubilados, aumentar el salario m铆nimo, e implementar el Salario B谩sico Universal禄.

Otro referente que asisti贸 a la convocatoria fue Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, quien realizar谩 una marcha este jueves a la Plaza de Mayo.

芦Luego de la marcha de ma帽ana discutiremos si nos sumamos a la movilizaci贸n del 20, pero seguramente estaremos en las calles porque compartimos con estas organizaciones la necesidad de luchar en las calles y exigir un paro nacional general a las centrales obreras禄, indic贸 el dirigente.

El dirigente del Polo Obrero confirm贸 que extendi贸 la invitaci贸n al MTE para que acompa帽en la movilizaci贸n convocada para el jueves por las organizaciones piqueteras de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera, que consisti贸 en una marcha desde del Obelisco a Plaza de Mayo.

En tanto, desde la CTA Aut贸noma aseguraron que la asamblea servir谩 para 芦discutir un piso de ingresos禄 y para 芦avanzar en el Salario B谩sico Universal para todos los trabajadores y trabajadoras informales禄.

Gringo禄 Castro anticip贸 que insistir谩n por el Salario B谩sico Universal y pidi贸 芦organizar una marcha con piqueteros, CGT y CTA contra los aumentos especulativos禄

Luego del discurso de la vicepresidenta Cristina Fern谩ndez Kirchner en El Calafate, el secretario General de la UTEP, gremio conformado por las organizaciones sociales, manifest贸 que 芦se baj贸 el tono de la confrontaci贸n interna禄.

El dirigente plante贸 la necesidad de 芦construir espacios de discusi贸n禄 y sostuvo que desde la Uni贸n de Trabajadores de la Econom铆a Popular van a insistir con el Salario B谩sico Universal.

Esta semana, el gobierno comunic贸 que 芦no est谩 la posibilidad en este momento de avanzar con un Salario B谩sico Universal鈥. Al respecto, el secretario general de la UTEP Esteban 芦Gringo禄 Castro declar贸: 芦Me parece que hay que charlarlo mejor禄.

Adem谩s, asegur贸 que van a empujar la medida y 芦tambi茅n con el resto de los proyectos que tenemos en la ley marco de Tierra, Techo y Trabajo禄.

Consultado por la discusi贸n interna respecto de 芦la tercerizaci贸n de los planes sociales禄, Castro explic贸 que para su sector la asistencia estatal representa 芦un salario social complementario porque transformamos el plan social en trabajo hace muchos a帽os禄.

El referente de la UTEP opin贸 que es necesario construir espacios de debate sobre 芦temas complejos, en los que todos tienen algo para decir禄 para evitar que la interna se desate en los medios de comunicaci贸n y destac贸 que esta semana 芦se baj贸 el tono de la confrontaci贸n que hab铆a tomado demasiado vuelo禄.

En ese sentido, desdramatiz贸 la falta de acuerdos al interior del Frente de Todos: 芦Las tensiones con los trabajadores existieron hasta con Per贸n. No hay que tener temor禄.

Por 煤ltimo, pidi贸 coordinar acciones entre los diferentes sectores para marcar el descontento con la situaci贸n inflacionaria: 芦Hay que organizar una marcha con piqueteros, CGT y CTA contra los aumentos especulativos禄.

La CTA Aut贸noma le responde a Cerruti con una convocatoria a asambleas en los barrios y en los espacios de trabajo para discutir el Salario B谩sico Universal

En los 煤ltimos d铆as varios sectores se hicieron eco del reiterado pedido que tanto la CTA Aut贸noma como otras organizaciones del campo popular vienen exigiendo para garantizar que miles de personas puedan salir de la indigencia y de la pobreza a trav茅s de un Salario B谩sico universal.

Sin embargo, las recientes afirmaciones de la portavoz presidencial Gabriela Cerruti explicando que 鈥渘o cierran los n煤meros鈥 para avanzar en estas iniciativas y la falta de medidas concretas intentan aplacar cualquier iniciativa para recuperar el poder adquisitivo de las y los trabajadores.

Mientras tanto no cesa la fuga de capital, el enriquecimiento permanente del sector financiero y la remarcaci贸n de precios, todas actividades especulativas que repercuten a diario en los bolsillos de la clase trabajadora.

Persecuci贸n judicial a dirigentes cooperativistas en Misiones

La CTA Aut贸noma de Misiones denunci贸 una maniobra que involucra al gobierno y la Justicia provinciales en el desplazamiento de la conducci贸n de la Cooperativa El茅ctrica de Ober谩 Limitada (CELO). De la misma participan socios de la propia entidad que, seg煤n la denuncia, buscan restituir el control de la prestadora energ茅tica al partido gobernante Frente Renovador para la Concordia Social.

Las maniobras se dan a desde Energ铆a Misiones Sociedad An贸nima (EMSA), una empresa mixta con capital mayoritario del Estado provincial cuyo control pol铆tico est谩 bajo el oficialismo y que recibe la energ铆a de CAMMESA, la mayorista de energ铆a el茅ctrica del pa铆s. EMSA es la encargada de brindarle la energ铆a a CELO y a las dem谩s cooperativas que operan en territorio misionero.

La situaci贸n comenz贸 con el congelamiento de tarifas dispuesto por el gobierno al comienzo de la pandemia, en marzo de 2020, lo que origin贸 que la deuda de CELO con EMSA llegara a unos $ 1.000 millones contando intereses a comienzos de este a帽o.

Esa es la situaci贸n de la que se agarr贸 EMSA para intimar a CELO al pago de una deuda de $ 1.000 millones, de los cuales unos $ 350 millones correspond铆an a capital y unos $ 650 millones a intereses. La particularidad es que es la 煤nica de las nueve cooperativas energ茅ticas de Misiones que se encuentran en esta situaci贸n. Al resto, que se encuentra en situaci贸n similar, le fueron condonados los intereses de sus deudas.

En lo que se帽alan como el comienzo de la ofensiva contra la dirigencia de la CELO, la presidenta de EMSA Virginia Kluka pidi贸 a la Justicia el embargo de las cajas de recaudaci贸n de la cooperativa y dej贸 abierta la posibilidad de avanzar con el embargo de los bienes de los directivos. A fines de mayo la Justicia hizo lugar al pedido y orden贸 el embargo en base a la deuda de los periodos 1 y 2 de 2022. Al mes siguiente, ampli贸 los embargos.

La CELO manifest贸 voluntad de pagar la deuda, pero pidi贸 una quita de los intereses, por se帽alarlos como usurarios. La negociaci贸n fracas贸 por falta de voluntad de EMSA de llegar a un acuerdo. En la misma lleg贸 a participar el gobernador de la provincia Oscar Herrera Ahuad. En una medida in茅dita, para principios de junio, EMSA tom贸 el control de las cajas de recaudadoras de la CELO en la sede central y otros tres puntos de cobro.

Inmediatamente, la ministra de Acci贸n Cooperativa, Liliana Rodr铆guez, design贸 a la contadora Midoyi Kariyama como Fiscalizadora Administrativa y Financiera de la CELO, con lo cual intervino la administraci贸n de la cooperativa.

Pocos d铆as despu茅s, una reuni贸n de Consejo de Administraci贸n convocada de manera que se denuncia como irregular por consejeros y socios de la CELO decidi贸 el desplazamiento de sus cargos del presidente y vicepresidente de la misma Pedro Helge Andersson y Jorge Gabriel Duarte sobre el planteo de que hab铆an incurrido en administraci贸n irregular. Lo llamativo de la situaci贸n es que en el mismo acto fueron nombrados vocales.

Duarte es Secretario General de la CTA Aut贸noma y ATE provinciales. Esto puso luces de alerta en ambas organizaciones. La central emiti贸 un comunicado en el que, adem谩s de poner en conocimiento la trama tras el desplazamiento de las autoridades de la cooperativa expres贸 que 鈥渆l gobierno del Frente Renovador avanza peligrosamente en la persecuci贸n pol铆tica de dirigentes sociales y pol铆ticos, que en sus 谩mbitos de actuaci贸n han sido coherentes con las defensas de los derechos de los sectores que representan. Es tambi茅n un claro ataque contra ATE y CTA-A, de las cuales Jorge `Koki麓 Duarte es el Secretario General y al frente de las cuales tiene una actuaci贸n intachable.鈥

Adem谩s de energ铆a el茅ctrica, desde que Andersson y Duarte llegaron a su conducci贸n la CELO comenz贸 a brindar servicios de agua y saneamiento, telefon铆a, conexi贸n a internet, distribuci贸n de gas envasado y sepelios. Hasta entonces, sus directivos eran parte del oficialismo y oficiaban de trampol铆n para la carrera pol铆tica.

En el marco de la intervenci贸n de la cooperativa, Andersson y Duarte fueron denunciados penalmente y deber谩n presentarse a declaraci贸n indagatoria en el Juzgado de Instrucci贸n Nro. 1 de Posadas.

En el comunicado de la CTA Aut贸noma, se advierte que esta situaci贸n 鈥渘o s贸lo afecta a quienes fueron denunciados, sino que pretende disciplinar a todos los dirigentes que aun hoy se mantienen cr铆ticos al Frente Renovador.鈥

Contra megaproyecto minero en Catamarca

Por Marianela Gamboa-Agencia Tierra Viva

El oeste de Catamarca sigue movilizado en rechazo al megaproyecto minero MARA, impulsado por el gobierno provincial y nacional. A pesar de las represiones y c谩rcel para asamble铆stas, se mantiene el acampe en Choya y las marchas de los s谩bados en la plaza de Andalgal谩. 鈥淣o es no鈥, reiteran vecinos y vecinas que priorizan el cuidado agua y la salud.

鈥溌ay que subir al Aconquija y paralizar las m谩quinas!鈥, dice don Ra煤l Barrionuevo en la plaza principal de Andalgal谩, en la caminata que se realiza los s谩bados en rechazo a la megaminer铆a. Hace dos meses que la Asamblea Aguas Claras del distrito de Choya (en Andalgal谩) sostiene un acampe a m谩s de 3.000 metros de altura, cortando el paso a las m谩quinas y camionetas cargadas de combustible de la empresa MARA (Agua Rica-Alumbrera). El objetivo: evitar que siga con la exploraci贸n avanzada del proyecto minero que, denuncian, ya afecta la salud de todo un pueblo.

Esta lucha, como se帽alan integrantes de las asambleas El Algarrobo y Aguas Claras, tiene m谩s de dos d茅cadas. Se reactualiza y transforma constantemente, como lo hace el Estado y la empresa a manos de la empresa Yamana Gold, en sus intentos de avanzar con la explotaci贸n del yacimiento que a煤n no posee autorizaci贸n y que ni siquiera present贸 el informe de impacto ambiental.

Caminatas por la vida

Hace m谩s de once a帽os que se realiza una acci贸n inigualable a nivel latinoamericano y global: la 鈥渃aminata por la vida鈥, cada s谩bado desde la represi贸n del 15 de febrero de 2010. Caminata que sigue sosteniendo como consiga que Agua Rica-MARA no tiene licencia social en Andalgal谩, que los pueblos no quieren megaminer铆a.

En la previa de la Caminata 644 (del 4 de junio), vecinas y vecinos de Choya invitaron a la asamblea 鈥攕u espacio de encuentro鈥 para poder registrar sus voces y comunicar algunas de sus denuncias, entre ellas la violaci贸n de derechos humanos y derechos constitucionales a vivir en un ambiente sano. Tambi茅n hablaron del respeto a la autodeterminaci贸n de los pueblos, y del resonante 鈥渘o es no鈥, que los gobiernos nacional y provincial desoyen.

Al llegar a Aguas Claras lo primero que se reconoce es la callecita donde, en medio de la noche y la represi贸n del 3 de mayo, m谩s de siete efectivos varones de la polic铆a de Catamarca se llevaban detenida a Karina Orquera, que se defendi贸 gritando 鈥渢engo un escudo m谩s fuerte que el de ustedes鈥.

Los grupos de choque liberaban el camino a las camionetas mineras hiriendo con palos y balas a m谩s de 20 vecinos (j贸venes, adultos y ancianos), de los cuales unos pocos se animaron a llegar al hospital para recibir la atenci贸n m茅dica. Esos vecinos y vecinas son los mismos que, posteriormente, recibieron citaciones de la Fiscal铆a.

Mientras se comparte la comida, vecinos y vecinas de distintas generaciones narran c贸mo viven la avanzada minera, la criminalizaci贸n y persecuci贸n judicial. Algunos integrantes de mayor edad no se cansan de decir que el tiempo es ahora, que van a luchar hasta las 煤ltimas consecuencias. Se escucha: 鈥淐omo los 谩rboles que mueren de pie, nosotros jam谩s moriremos de rodillas鈥.

Resistir y no rendirse es un cotidiano. Es parte de la vida del pueblo choyano que sabe muy bien que MARA-Agua Rica es una 鈥渟entencia de muerte鈥 para las comunidades. Orgullosos comparten que all铆 arriba, en el campamento del 鈥済lobo鈥, la presencia de cuerpos es transgeneracional. 鈥淗ay chicos desde los 13 a帽os que est谩n en el cerro defendiendo nuestra agua鈥, explican.

Una joven relata que todav铆a hay vecinos heridos por las balas de goma, que tienen infecciones y dolores en las zonas golpeadas. Otras vecinas se帽alan que no denuncian porque, de hacerlo, luego las persiguen.

As铆 suceden las cosas en Andalgal谩. Las y los vecinos afirman que la complicidad Estado-empresas opera tambi茅n desde lugares peque帽os y comunes: trabajadores mineros directos o tercerizados que se prestan a realizar falsas denuncias, empleados estatales de un hospital que no atienden a los heridos y detenidos por ser 鈥渁ntimineros鈥, e incluso filtran sus datos a la Polic铆a y Fiscal铆a para luego inculparlos de alg煤n delito mientras ejercen su derecho a la protesta. Desde la Asamblea reiteran que exigen un ambiente sano, aguas claras para sus hijos e hijas, para los animales, para la tierra y para la vida de todo el pueblo choyano, para todos los pueblos que el Aconquija abraza.

En el pueblo de Choya viven unas 600 personas, de las cuales unas cinco o seis familias 鈥渘o est谩n en contra de la minera鈥, seg煤n relatan los vecinos de Aguas Claras. Choya se encuentra a doce kil贸metros del centro de Andalgal谩, sobre la ruta 47.

Por el futuro de los ni帽os y ni帽as: el agua no se toca

La asamblea se re煤ne bajo hist贸ricos 谩rboles y en un m谩stil flamea la bandera argentina. Relatan sobre las ni帽as y ni帽os enfermos en marzo pasado, muchos con diarrea, v贸mitos y problemas estomacales por beber el agua que bajaba sucia del cerro, afectada por los derrumbes que provoc贸 MARA. En el hospital fueron atendidos pero no les quisieron dar certificados ni explicar por qu茅 ten铆an esos s铆ntomas. Sin embargo, la escuela 217 鈥淔ragata Libertad鈥 suspendi贸 las clases 鈥減or la falta de agua鈥 (los filtros que 鈥減otabilizan鈥 el agua se taparon por la cantidad de sedimento).

La denuncia lleg贸 al Concejo Deliberante de Andalgal谩, que pidi贸 informes al gobierno provincial, responsable de autorizar a MARA para operar en las m谩rgenes del r铆o Choya. Sin embargo, las respuestas son las de siempre: hablan de monitoreos y controles para nada objetivos, realizados por la empresa o por el mismo Ministerio de Miner铆a que 鈥攅s bien sabido en Catamarca鈥, tiene sus intereses puestos en que el proyecto minero avance.

La contaminaci贸n del agua fue uno de los motivos que impuls贸 a asamble铆stas a recorrer las vertientes. Los videos muestran la presencia de material sedimentario blanquecino y algunas piedras como la pirita (con un al Por Marianela Gamboa-Agencia Tierra Viva.to componente de azufre y hierro) en las vertientes de agua que bajan hacia el pueblo, provenientes de las remociones de las cornisas del cerro con maquinaria pesada.

Esta acci贸n implica un enorme desmonte y produce un talud que cae por las quebradas. Es decir: las acciones del proyecto MARA ya afecta al destruir zonas del cerro por donde antes 鈥攔elatan los vecinos鈥 se pod铆a andar a caballo para buscar la hacienda, y actualmente es imposible recorrer. Se afecta de forma contundente espacios claves para la retenci贸n del elemento por el cual lucha Andalgal谩: el agua.

Las aguas no conocen de fronteras estatales ni empresariales. El r铆o Choya y el r铆o Andalgal谩 son vecinos que comparten una divisoria de aguas com煤n, asociada a la cuenca del r铆o Minas, la misma que la propia empresa en sus informes reconoce ser谩 afectada. Desde la Asamblea resumen la situaci贸n con una vivencia concreta del lugar: 鈥淐ada d铆a m谩s gente de Andalgal谩 toma agua de bid贸n. Antes la gente de Choya tomaba agua de la acequia, era agua pura鈥.

Arranc贸 el primer taller de RCP en la ex Cl铆nica San Andr茅s de Tres de Febrero

El 1掳 de julio, a 18 meses de haberse fugado la patronal heredera y usurera Surachi, va a quedar en la historia del distrito y de las y los trabajadores de la Salud. Un moj贸n m谩s que marca el poder铆o de la clase trabajadora y que habla de su esencialidad. 鈥淣o fue f谩cil, pero ac谩 estamos. Abriendo las puertas a la comunidad鈥, dijeron los presentadores y referentes de las y los trabajadores de 鈥渓a coope鈥 como cari帽osamente le dicen.

Fuentes: Redacci贸n Canal Abierto, Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino, P谩gina 12, La Izquierda Diario, Ansol, Red Eco Alternativo.