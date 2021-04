–

Con dos meses de lucha, más de veinte días de cortes a Vaca Muerta y un inmenso apoyo popular esta gesta histórica dio un gran paso adelante. Un ejemplo para todo el país de que se puede pelear y ganar, al revés de las entregadas de las cúpulas sindicales. “Después de arrancarle un aumento al Gobierno para todos los estatales, aun siendo una oferta insuficiente, resolvimos dejar las rutas pero no la lucha”, aseguró el referente autoconvocado Marco Campos. Por Mario Hernandez

Tuvieron que pasar 60 días de una lucha histórica y más de 20 con las rutas de Vaca Muerta cortadas por las y los trabajadores de la salud de Neuquén para que el Gobierno del MPN diera un aumento salarial. Se negó a recibir a las y los referentes autoconvocados y terminó cerrando un acuerdo con la conducción de ATE, que boicoteó desde el primer día la lucha, pero todos saben que el aumento, que finalmente fue para todos los estatales de la provincia, lo conquistaron “los elefantes” con su lucha. El Gobierno tuvo que retroceder de su dura postura luego de una lucha histórica en la provincia.

Las y los «elefantes», como los llamó despectivamente Carlos Quintriqueo de ATE, protagonizaron la lucha más dura de la oleada de resistencia de las y los trabajadores en el país. Fueron al paro sin el apoyo de ninguna conducción sindical, se organizaron en asambleas por hospital y la Interhospitalaria, realizaron marchas con la comunidad, y con casi 30 piquetes en toda la provincia de Neuquén paralizaron por 22 días la producción de gas y petróleo en Vaca Muerta, el principal yacimiento no convencional de la Argentina y uno de los principales del mundo. Esto lo lograron aliándose con las comunidades mapuches y con el pueblo de las localidades petroleras.

Así no se resignaron y se rebelaron no sólo contra el Gobierno sino también contra la burocracia sindical, que jugó en contra desde el primer día. Un gran ejemplo de lucha y organización para toda la clase trabajadora.

De un acuerdo del 12 % firmado entre el gobierno y las cúpulas de UPCN y ATE, se pasó tras 55 días de lucha a una oferta total de 53 % pero que se terminaba de cobrar en marzo de 2022. Ante el rechazo de las asambleas el gobierno debió mejorar la oferta para que todo el aumento entre en 2021. Aunque dejaron claro que van por más, tanto en salario como condiciones de trabajo, la Interhospitalaria rompió el techo salarial para todos los y las estatales de Neuquén.

La asamblea Interhospitalaria realizada el miércoles 28 en el piquete de Fortín de Piedra resolvió levantar los cortes de Vaca Muerta, pero continuar con medidas de fuerza, manteniendo en pie el corte del paso internacional en Villa La Angostura. Luego se dirigieron desde Añelo hacia Neuquén en caravana, terminando en el centro de la ciudad donde fueron recibidos los elefantes.

“Hoy en asamblea interhospitalaria resolvimos dar por concluidos los cortes de ruta en Vaca Muerta, después de 22 días ininterrumpidos paralizando la producción de gas y petróleo y señalando dónde están los recursos millonarios de la provincia, pero que los saquean día a día las multinacionales. Decidimos esto teniendo en cuenta que después de 60 días de lucha y tres semanas cortando las rutas, el Gobierno tuvo que retroceder de su dura postura y otorgar un aumento salarial al básico, no sólo a salud sino a todos los estatales de la provincia. Por más que no hayan querido recibirnos y negociaron todo entre cuatro paredes con la burocracia de ATE, todo el mundo sabe que es una conquista de la lucha de las y los autoconvocados” aseguró Marco Campos.

Campos agregó que “esta decisión es sobre todo un gesto hacia toda la comunidad, que nos dio su apoyo y nos bancó estos 22 días en las rutas, acercando leña, agua, comida y sobre todo aliento para no bajar los brazos, como la comunidad de Añelo y las comunidades mapuches. También porque se movilizaron en Neuquén y todas las localidades en marchas de antorchas, caravanas o se acercaron a traer alimentos para llevar a los piquetes. El apoyo de la comunidad fue fundamental para nosotros”.

Finalmente el referente de los autoconvocados del hospital Castro Rendón dijo que “la decisión de hoy de la Interhospitalaria abre una nueva etapa de nuestra lucha, que no se terminó acá. Además de seguir exigiendo al acortamiento de las cuotas del aumento, queda pendiente el pase a planta de muchas y muchos trabajadores eventuales, la devolución de los días de huelga descontados, que se anulen los sumarios que existen y no se inicien causas penales ni sumarios a ninguno de quienes estuvimos en las rutas, por eso exigimos que el Gobierno se siente con los autoconvocados. Y sobre todo, tenemos que fortalecer la organización provincial de los autoconvocados, que es la que nos trajo hasta acá y le dio fuerza a la lucha de salud cuando nos traicionó la burocracia sindical”.

Las resoluciones completas de la asamblea Interhospitalaria

Ratificar el rechazo al acuerdo salarial entre el gobierno y la burocracia de ATE Neuquén, y seguir la lucha por nuestro pliego de reivindicaciones. Ratificar el paro de salud Levantar los cortes de Vaca Muerta y reforzar corte estratégico de Villa La Angostura. Seguir con medidas de acción directa. Este jueves movilización al puente Neuquén-Cipolletti en apoyo a las organizaciones sociales, el viernes movilización al CAM (Centro Administrativo Ministerial) para exigir la devolución de los días de huelga y que no se apliquen nuevos descuentos. Solicitar la continuidad de la mesa de mediación por el pliego de reivindicaciones. Levantar en unidad los cortes de manera coordinada, con caravana a cada localidad, abrazo Hospital de Añelo y acto/conferencia de prensa hoy a las 18:00 en el Monumento a San Martín, convocando a la comunidad que nos ha apoyado en la lucha. Sacar comunicado en apoyo a las organizaciones sociales, y donación de insumos a las organizaciones. Exigir a ATE Nacional que interceda contra los descuentos y sumarios. Convocatoria a Movilización y realizar una nueva Interhospitalaria el 1 de Mayo.

LA REALIDAD DEL SISTEMA SANITARIO CONTADA POR SUS PROTAGONISTAS

Las y los trabajadores del Hospital Larcade realizaron el 16 de abril un corte en las vías del tren San Martín, en el paso a nivel de Irigoín. Reclamaron por la reincorporación de Soledad Dreise, trabajadora esencial que fue despedida de manera persecutoria por reclamar mejores condiciones laborales para los trabajadores de la salud. Exigieron que las autoridades municipales se hagan presentes en el lugar para darle una respuesta frente a sus demandas.

En respuesta, Jaime Méndez, intendente de San Miguel, mandó a militarizar el hospital con la Policía Local y la Policía Bonaerense. Un accionar repudiable para quienes están poniendo el cuerpo en la primera línea de esta pandemia. Desde hace meses que el gobierno municipal no da ninguna respuesta a sus reclamos, por el contrario cada vez incrementa más el hostigamiento y la persecución hacia los trabajadores esenciales.

Claudia, trabajadora del Larcade dijo: «estamos haciendo esta protesta porque hace 88 días que no nos escucha nadie. Somos personal esencial en esta pandemia, y nos están maltratando, hostigando, están echando gente. Estamos cobrando unos salarios que son por debajo de la línea de la pobreza, básicos de 14.000 pesos. Es una vergüenza. Esperamos que las autoridades municipales nos den una respuesta».

Desde febrero 144 trabajadores de la Clínica San Andrés ubicada en Caseros partido de Tres de Febrero, están luchando para que se reabra.

Recientes declaraciones de la directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, alertando que se está llegando al 100% de ocupación de las camas de terapia intensiva para los afiliados de PAMI en el AMBA, plantea la toma de medidas urgentes.

En este marco los y las trabajadoras de la Clínica exigen la intervención y reapertura inmediata de la Clínica San Andrés, que cuenta con 12 camas UTI, respiradores, y con un piso especial destinado a la atención de pacientes Covid. «Nuestra Clínica ha jugado un importante papel durante la primera ola de la pandemia. Es una completa irracionalidad que nuestra Clínica se mantenga cerrada en este cuadro de colapso sanitario», explicaron mediante un comunicado las y los trabajadores.

«Nos hemos dirigido a los poderes ejecutivos municipal, provincial y nacional. También al propio PAMI, considerando que de nuestra la Clínica dependen 18.000 afiliados, que al día de hoy se encuentran deambulando sin atención médica. Hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta de nadie. La Clínica se encuentra en perfectas condiciones para empezar a atender en lo inmediato y sus 144 trabajadores estamos a completa disposición. De la reapertura de la Clínica dependen vidas humanas, y entre ellas vidas de afiliados al PAMI», agregaron.

El enfermero del Hospital Durand y coordinador de la Agrupación Hospitales porteños, Héctor Ortiz, alertó que «los trabajadores de la salud están agotados», confirmó que se contagiaron siete camilleros, y advirtió que los 12 hospitales de agudos de la Ciudad de Buenos Aires están «desbordados».

«Estamos agotados, cansados, con camas repletas, terapias intensivas completas, desbordados de trabajo, con falta de recurso humano capacitado, faltan médicos, faltan camilleros, faltan técnicos, fundamentalmente enfermeras con formación en terapia intensiva», explicó el profesional.

Así lo expresó en declaraciones formuladas a Télam Radio, en las que añadió: «Se acaban de infectar también 7 camilleros del hospital ».

Por otra parte, el enfermero confirmó: «Ya no tenemos camas en ninguno de los hospitales de la Ciudad. Los 12 hospitales de agudos, están totalmente desbordados».

«Se sigue sumando el esfuerzo, el trabajo en base a este virus letal, agresivo y por eso reclamamos y planteamos el pase a la carrera profesional de los licenciados de Enfermería, un aumento salarial para los trabajadores de salud, esto incluye camilleros, técnicos, administrativos, enfermeros, porque no podemos vivir con 43.000 pesos», precisó.

Por otra parte, Ortiz dijo que esta pandemia «realmente está superando todas las expectativas».

«Necesitamos urgente un corte en la sociedad, un aislamiento por lo menos de dos semanas para disminuir la circulación del virus que es tan agresivo, tan transmisible», concluyó con preocupación.

Entrevista a Gustavo Lerer, Delegado general Hospital Garrahan, Metrópolis 20 de abril 2021, FM La Boca (90.1)

El Consejo de Administración busca enfrentar trabajadores contra trabajadores

M.H.: El 18 de abril convocaron a una conferencia de prensa ¿por qué?

G.L.: Porque lamentablemente el Consejo de Administración del hospital decidió convocar en forma obligatoria a los trabajadores miembros de los grupos de riesgo con el solo argumento de que se han dado la vacuna. A nosotros nos parece una barbaridad porque los grupos de riesgo, son los grupos donde están los trabajadores que sufren enfermedades muy graves, crónicas, lo que los hace mucho más débiles frente al Coronavirus.

Se había tomado la decisión de que a estos compañeros se les diera una licencia especial, no iban a ir al hospital porque el contagio podía ser mortal. Ahora con la excusa de la vacuna, lo quieren hacer. No hay ninguna razón científica, no se han hecho todavía los estudios y, por lo tanto, es muy peligroso, más en este momento de la pandemia, con 29.000 contagios diarios, con cepas mutadas más agresivas que el anterior, no se pueden tomar estas medidas.

Estamos planteando que esto no es posible, pero ya hoy mandaron compañeros a la primera línea. Para colmo ha salido un decreto presidencial que corregía un decreto anterior, el 241 que corrige el 235, pero el Consejo de Administración no lo acata. Es como leer algo que dice “esto no se debe hacer” y ellos leyendo lo mismo insisten en que ahí dice “esto se debe hacer” y genera una norma del hospital, una resolución y sigue haciendo valer frente a un decreto presidencial una resolución del Consejo de Administración del Hospital Garrahan.

Por eso hicimos una conferencia de prensa, convocamos una asamblea para el jueves 22 para convocar a todos los trabajadores a defender a este sector de compañeros. Parece que el Consejo de Administración del Garrahan va en contra de la historia, todos los hospitales están refuncionalizándose, reformulando las competencias para bajar la localización del virus y empiezan a suspender los estudios programados, las operaciones programadas y eso genera que la gente se guarde más en su casa y que no haya tanto contacto. En el hospital no, han hecho venir a todos los sectores con licencia, el caso de las madres con niños a cargo, el caso de los grupos de riesgo y han eliminado el tele trabajo y las cohortes que eran mecanismos estratégicos para enfrentar la pandemia.

La formación de cohortes era dividir los planteles en dos, alternando una semana uno y otra semana otro, para que justamente si alguno se contagiaba, los compañeros que se convertirían en contactos estrechos pudieran aislarse para no seguir contagiando y el otro turno se haría cargo de los dos turnos. Eso no lo están permitiendo, lo han eliminado. Lo único que han hecho porque no les queda otra, es poner más salas para tratar solamente coronavirus. Pero con eso no alcanza.

Esa es la situación, esperemos que a través de la lucha y movilización de los trabajadores podamos torcer esta situación porque puede ser muy grave el resultado.

M.H.: Ustedes en la convocatoria, en la conferencia de prensa, hablan de salas atestadas, falta de recursos, de personal, aparte de esta situación específica que manifestás.

G.L.: El Consejo de Administración busca enfrentar trabajadores contra trabajadores, que no son pacientes de riesgo y están en una situación de mucho agotamiento, están enfrentando esta situación desde el año pasado, mal dormidos, mal comidos, con un salario que no cubre lo que se merecen. Entonces quieren enfrentar a un sector contra otro porque quiere hacerles el verso que los compañeros de riesgo vienen a reemplazarlos. Cosa que no tiene sentido, justamente lo que tenían que hacer en los momentos en los que bajó el contagio, deberían haber tomado más personal, sabían que la cosa seguía y que iba a hacer falta más personal para enfrentar la situación. Y no lo hicieron. Lamentablemente este es el resultado. Junto con todas las otras medidas que se toman que parece que estamos en Marte.

En nuestro hospital están subiendo los contagios como loco, estamos en casi 30.000 y va a subir a 40/50.000 y esta gente no lo registra. Y nosotros tuvimos la suerte de tener el diario del lunes, porque Europa era nuestro diario del lunes, pero esta gente no sé en qué pensaba.

Entrevista a Jorge Yabkowski de Fesprosa, Fe de erratas 7 de abril 2021, FM La Boca (90.1)

Estamos pidiendo que se frene la exportación de vacunas producidas en Garín y se desarrolle un mínimo de envasado en la Argentina

M.H.: Hoy es el Día mundial de la salud y hay una importante convocatoria nacional por parte de la Federación Fesprosa ¿qué nos podés comentar al respecto?

J.Y.: Este es el segundo año del Día mundial de la salud en pandemia y la OMS ha planteado el tema de la solidaridad y la protección de los países y los sectores más vulnerables, la equidad en la entrega de vacunas y recursos para combatir la pandemia como lema del día. La igualdad, equidad y solidaridad es lo que moviliza en todo el mundo a los trabajadores y en particular frente a uno de los pocos recursos que tiene la humanidad en este momento para combatir la pandemia, que son las vacunas, donde hay una entrega absolutamente desigual, hay países como Inglaterra que han vacunado al 70% a su población y otros que van a empezar a vacunar el año que viene.

M.H.: Justamente estaba leyendo hoy que EE UU ya ha vacunado a la mitad de su población

J.Y.: Los países centrales que son a su vez los que subsidiaron a las multinacionales que investigaron y se aseguraron la provisión de vacunas, pase lo que pase epidemiológicamente en el resto del mundo. Nada que a uno le pueda extrañar en el marco de este sistema capitalista mundial que se caracteriza por una brutal desigualdad, un norte dominante y un sur que provee materias primas y mano de obra.

M.H.: ¿Y en nuestro país como ve la situación? Esta mañana escuchaba a un enfermero del Hospital Durand que hablaba de una situación de colapso total.

J.Y.: Estamos colapsados en la guardia en el sentido que hay 300 personas en la fila de las unidades febriles. Todavía no en internación, si bien está creciendo, la internación no está en el punto máximo de saturación pero va a ocurrir sin dudas con este nivel de casos diarios y no es esperable que este nivel de 20.000 al que se llegó ayer baje, porque el virus está circulando y a gran velocidad y la vacunación que tenemos es incompleta, tenemos el 7% de la población vacunada, y en los adultos mayores, de más riesgo, el 30% y en trabajadores de la salud estamos arriba del 70%. Entonces es de esperar, o al menos debería esperarse que las internaciones catastróficas fueran menores porque una parte de la población de riesgo está vacunada, pero no sabemos esto, la velocidad del virus en este momento es muy grande y si entran las nuevas cepas pueden cambiar dramáticamente las reglas del juego. Ahora estamos yendo al ministerio de Salud a entregar un petitorio.

M.H.: ¿Con qué reclamos?

J.Y.: Por el tema de las vacunas que se producen en Garín y que no tienen destino de uso en Argentina.

M.H.: Cuarenta millones de dosis hemos producido.

J.Y.: El plan total eran cien millones.

M.H.: Y no recibimos nada de eso.

J.: Ni una. Y el canciller mexicano está hablando del mes que viene, no se sabe bien. Lo que pedimos al ministerio y al presidente es que frene esa exportación y que desarrolle un mínimo de envasado en la Argentina, que si bien no tenemos una monstruosa capacidad de envasado, pero sí tenemos una parte y con eso se podría paliar este déficit de vacunas. Porque si uno dice que un vuelo de 17 horas con 10 tripulantes para traer 300.000 vacunas de Moscú es racional desde el punto de vista económico y sanitario, es una locura. Necesitaríamos una provisión de tres millones de vacunas traídas en un avión carguero preparado especialmente, pero eso no existe en el mercado mundial. No hay oferta.

M.H.: ¿Qué otros puntos y reclamos van a plantear hoy los trabajadores de la salud?

J.Y.: En todo el país estamos movilizados con el lema “reparar la deuda”. Nosotros llegamos a esta segunda ola de la pandemia con los salarios rebajados, en términos reales, porque perdimos salario con los arreglos del 2020, llegamos cansados, con 80.000 infectados y 500 fallecidos, con una gran parte del personal estresado por falta de licencias y por la situación epidemiológica. Lo que queremos son gestos del gobierno nacional indicando que va a convocar una paritaria nacional de salud o que va a dar continuidad al bono estímulo, todas cosas que hasta ahora hemos recibido respuesta negativa.

Así que la reivindicación es que necesitamos trabajadores de la salud que estén sanos, contenidos, estimulados, bien pagos y hoy no tenemos nada de eso.

M.H.: Y vacunados.

J.Y.: Vacunados tenemos una buena proporción, yo diría que hoy el tema de la vacunación en el sector de los trabajadores de la salud es un tema que está en segundo lugar. La cifra es del 70% según algunos lugares, en otros 80%, pero el ritmo nacional es aceptable dentro de la baja disponibilidad de vacunas que tenemos, porque el problema básico es que no hay y las que llegan están muy detrás de los planes y las necesidades.

Entrevista a César Latorre, delegado general del Hospital Italiano, Plan B 9 de abril 2021, FM La Boca (90.1)

Estamos cobrando básicos de entre $ 42.000 y 52.000 pesos por debajo de la línea de pobreza

M.H.: Ayer a las 15:00 llevaron adelante una movilización desde el Congreso al ministerio de Trabajo en Callao al 100 de nuestra Ciudad de Buenos Aires para exigir una recomposición salarial.

C.L.: Así es, en el Día internacional de la salud tuvimos que, contradictoriamente, salimos a reclamar porque no estamos recibiendo reconocimiento salarial y estamos cobrando salarios por debajo de la línea de pobreza. Esta situación nos llevó a esta marcha, en el marco de una conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo y acatada por la directiva de nuestro gremio, que nos ata las manos para seguir reclamando, en un momento en el que estamos en una situación muy compleja en medio de la evolución de la segunda ola, con el equipo de salud exhausto, y en este marco estamos cobrando básicos iniciales de entre 42.000 y 52.000 pesos. Todos por debajo de la línea de pobreza.

M.H.: ¿Dónde estamos parados en este momento respecto del Covid 19?

C.L.: Estamos en una situación, que hay que ver cómo evoluciona, pero que fue llevar a un agotamiento del sistema de salud, porque si bien hay capacidad instalada física, hay mucho cansancio y además estamos en un momento donde hay mucha circulación. Ya pasamos tres días consecutivos de récord en cantidad de contagios. En octubre del año pasado llegamos a un máximo de 18.000 y vamos tres días superando ese pico y eso se va sintiendo en las instituciones. Así estamos y la circulación sigue muy parecida a lo que fue en su momento. Esa situación hace que haya un aumento significativo de los casos.

M.H.: Pertenecés a la agrupación Bordó-ANCLA ¿Han evaluado qué medidas deberían ser tomadas frente a esta situación?

C.L.: Desde primer momento estuvimos planteando que eran necesarios los testeos masivos para poder ir encontrando la enfermedad en una primera fase. También vimos necesaria la unificación del sistema de salud para poner toda la capacidad operativa a disposición de atender la pandemia, cosa que tampoco se hizo y que hoy, por ejemplo, está llevando a que los hospitales de salud privada tengan muchas camas ocupadas en cosas no esenciales y que no atienden a la pandemia específicamente. Por otro lado, siempre dijimos que respecto de la vacunación, es muy contradictorio que en Argentina se fabrique la vacuna, tenemos todos los elementos para envasarla, distribuirla, colocarla, se ha experimentado con gente acá y, sin embargo, no tenemos las vacunas necesarias. Habría que declarar de utilidad pública a la fabricación para poner todo a disposición de inmunizar a la mayor cantidad de la población. Hoy eso no está pasando, ni siquiera el equipo de salud está totalmente inmunizado. En el Hospital Italiano menos del 50% de los trabajadores tenemos la segunda dosis. El resto no tiene las dos dosis dadas.

M.H.: ¿Querés agregar algo?

C.L.: Me parece muy importante que primero socialmente se conozca esta situación en la que estamos para lograr un reconocimiento a la sanidad que es sumamente importante para poder sobrevivir, y también que se discutan las condiciones de trabajo, no puede ser que los trabajadores seamos considerados esenciales pero después, en todo lo que hace a nuestra vida, seamos castigados constantemente.

Esa es la realidad que tenemos, estamos poniendo el hombro, lo estamos llevando adelante, si el sistema de salud no se colapsó en la primera ola fue por todo el esfuerzo que hicieron los trabajadores de la salud, porque trabajamos muchísimo, se suspendieron las vacaciones, se extendieron las horas, mucha gente no ha tenido vacaciones, se cambian los horarios, todo esto porque somos esenciales, pero para las condiciones laborales y el salario no. Parece que somos los últimos en importancia.

Y ahora vamos a una segunda ola y esto sigue sin resolverse, con lo cual creemos que hay que levantar un plan de lucha, que hay que visibilizar esto mucho más y hay que ponerle cabeza en una lucha más profunda para que los empresarios realmente aumenten los salarios y nos pongan un básico inicial de acuerdo a la canasta familiar con una cláusula de ajuste mensual para no perder frente a la inflación. Que las conducciones sindicales rompan la tregua de la conciliación obligatoria y llamen a parar en el marco de esa situación porque ahí se va a ver realmente las necesidades que hay de los trabajadores de la salud.

