De parte de ANRed April 30, 2021 13 puntos de vista

Un repaso por los principales conflictos sindicales de los trabajadores de los medios de comunicaci贸n. Entrevistamos a Agust铆n Lecchi de SiPreBA, en el prgrama radial 驴Sin salida? emitido por FM La Boca (90.1). Por Mario Hernandez



M.H.: En comunicaci贸n con Agust铆n Lecchi, secretario de Organizaci贸n del Sindicato de Prensa de Buenos Aires y delegado de la TV P煤blica. La Fatpren comenz贸 un plan de lucha el pasado 14 de abril. 驴En qu茅 consiste? 驴Cu谩les son los reclamos?

A.L.: El plan de lucha se da en el marco de la paritaria de los diarios del interior de casi todo el pa铆s, en un sector que viene perdiendo much铆simo poder adquisitivo, sobre todo durante el macrismo. Durante la pandemia, eso lejos de modificarse se acentu贸 y va en consonancia con lo que pasa en CABA, en televisi贸n y en radio; con lo cual para todo el colectivo de prensa de todo el pa铆s, si logramos en esta primera paritaria del a帽o, un aumento acorde a la necesidad del sector es importante para todos, no solo para quienes les impacta, sino para el resto que las discutir谩n en los pr贸ximos meses.

Por eso en particular surge una asamblea nacional, que es un m茅todo nuevo que implement贸 la direcci贸n de la Fatpren que encabeza nuestra compa帽era Carla Guadensi. Se realiz贸 en la primera semana de abril con m谩s de 200 periodistas de todo el pa铆s, de las regiones m谩s diversas, Formosa, Santa Cruz, Esquel, La Pampa, C贸rdoba, Buenos Aires, Santa Fe; y ah铆 discutimos la problem谩tica salarial pero tambi茅n otras dos cuestiones que son el problema sanitario porque los trabajadores fuimos declarados esenciales, gran parte de nuestra actividad est谩 haciendo teletrabajo como modalidad excepcional para resguardar la salud de los compa帽eros y compa帽eras, en donde no se est谩 haciendo teletrabajo pedimos ajustar al m谩ximo los protocolos, ser cuidadosos, no exponer de m谩s a los compa帽eros que hacen notas en la calle.

Y por 煤ltimo, el tercer punto, es la responsabilidad social que tenemos con las notas que damos, con el mensaje que damos en los medios porque vemos que en muchas empresas hay una tendencia a decir cualquier barbaridad en nombre de la libertad de expresi贸n y nosotros creemos que en un contexto como este, de una problem谩tica mundial y social tan grave, tenemos que ser m谩s responsables que nunca. Esos son los tres grandes ejes que venimos trabajando y el pasado 14 de abril la medida const贸 de un cese de tareas por turno, tanto a la ma帽ana y a la tarde, y asambleas de los sindicatos de todo el pa铆s.

M.H.: 驴Se est谩 cumpliendo en los medios la Ley de teletrabajo?

A.L.: No. La Ley no se est谩 cumpliendo, si bien entr贸 en reglamentaci贸n el 1掳 de abril, en la gran mayor铆a de los medios no se est谩 cumpliendo, nosotros pedimos sobre todo bono por teletrabajo porque los compa帽eros tienen que hacerse cargo de los servicios de internet y telefon铆a. Eso lo establece la ley.

El derecho a la conectividad que es muy importante, es insalubre porque el teletrabajo implica que tu jornada laboral se mete en todo en tu casa y termin谩s trabajando 24脳7. Entonces, el derecho a la conectividad es muy importante y despu茅s insumos como la silla ergon贸mica, porque las de la casa no son las que se requieren para utilizar entre 6 y 8 horas por d铆a. Esas son las cuestiones que planteamos, que est谩n en la Ley y que en la mayor铆a de las empresas no se cumplen.

Como SiPreBA, hicimos una presentaci贸n en el ministerio de Trabajo para discutir estas cuestiones con las C谩maras. Por suerte tuvimos respuesta r谩pida en el ministerio de Naci贸n y vamos a tener la primera audiencia por este tema.

M.H.: 驴El SiPreBA tiene alguna reivindicaci贸n espec铆fica en el marco de la representatividad de los trabajadores?

A.L.: S铆. Tenemos reivindicaciones espec铆ficas. 驴Como sindicato de prensa te refer铆s?

M.H.: S铆, porque el SiPreBA que es el sindicato m谩s representativo de los trabajadores de prensa, tengo entendido que no participa de las paritarias.

A.L.: En la paritaria que agrupa m谩s trabajadores en CABA, que son las de prensa escrita y prensa radial, con las C谩maras y radios de empresas privadas, SiPreBA no est谩 participando. Si bien participamos en el ministerio de Trabajo, en audiencias, en defensa de las condiciones laborales.

En el marco de las empresas somos los que tenemos representatividad porque los delegados y delegadas son de Comisiones internas del SiPreBA, en la paritaria no estamos. Por eso es un reclamo que venimos haciendo, el pleno reconocimiento del ministerio de Trabajo y de las C谩maras para el sindicato que verdaderamente representa a los trabajadores en la Ciudad de Buenos Aires.

Al margen de eso hay situaciones en las que discutimos paritarias actualmente, como Am茅rica TV y Telef茅, tambi茅n en la TV P煤blica, en Radio Nacional, en conjunto con la Fatpren. Pero en la paritaria general no y eso es un problema porque termina firmando la paritaria un sindicato, la UTPBA, que no tiene ninguna representatividad en ninguna empresa, que no tiene delegados ni trabajadores insertos en los medios. Es una firma con la nada misma y eso se refleja en los resultados y en los salarios de nuestros compa帽eros y compa帽eras.

M.H.: El s谩bado 17 hubo una convocatoria a asamblea general del SiPreBA. 驴Qu茅 temas se trataron?

A.L.: Una parte fue la asamblea ordinaria que se hace todos los a帽os a principios de a帽o, que se extendi贸 un poco por la pandemia y reci茅n la tuvimos ahora y fue por zoom, que todos los afiliados pudieron pedir ingreso a trav茅s del mail del sindicato que es contacto@sipreba.org. Y si alguien no estaba afiliado lo hac铆a en el momento para poder participar.

Una parte fue de balance del a帽o anterior, que estaba a disposici贸n de los afiliados para que llegaran le铆dos y pudieran sacarse las dudas y hacer los planteos que necesitaban. Pero tambi茅n estas cuestiones del plan de lucha de la Fatpren, el plan de lucha en nuestras empresas, Clar铆n, P谩gina 12, La Naci贸n, en los medios p煤blicos, en los canales de televisi贸n. En la Ciudad de Buenos Aires fue una gran parte de la discusi贸n, la situaci贸n sanitaria, el pedido de vacunaci贸n que venimos haciendo al ministerio de Salud de CABA para los y las trabajadoras de prensa especiales. Todo eso fue discutido en la asamblea del s谩bado 17.

Este jueves 29 trabajdores de prensa del sur del pa铆s realizaron una nueva medida de fuerza

Desde distintas localidades se movilizaron hasta Fiske Menuco (General Roca), donde se encuentra la sede del Diario R铆o Negro, uno de los m谩s importantes de la Patagonia y una de las principales empresas que rechazan en paritaria el derecho de zona patag贸nica.

Afirman que la C谩mara empresaria ADIRA se niega a presentar una oferta digna de recomposici贸n salarial para lxs trabajadorxs de prensa, muy por debajo de las 铆ndices de inflaci贸n y sin tener en cuenta las p茅rdidas de poder adquisitivo que sufren hace m谩s de 5 a帽os.Adem谩s de la concentraci贸n frente al diario, ubicado en 9 de julio 733, a las 16:00 se desarroll贸 una conferencia de prensa frente al Monumento a San Mart铆n.

P谩gina 12 En el marco del plan de lucha que vienen desarrollando en los 煤ltimos meses, los trabajadores y trabajadoras de P谩gina/12 pararon el 14 y 15 de abril en reclamo por salario, condiciones de trabajo y reconocimiento de la representaci贸n gremial.Acompa帽aron, adem谩s, a los sindicatos de base y medios de todo el pa铆s nucleados en Fatpren que estaban llevando a cabo ceses de tareas y asambleas ante la insuficiente propuesta salarial. AATRAC, SAL, SUTEP y UTPBA rechazaron despidos y suspensiones en Radio Continental

Los dirigentes de AATRAC, SAL, SUTEP y UTPBA rechazaron los despidos y suspensiones que planean encarar las autoridades de Radio Continental AM 590, FM 105.5 鈥揕os 40-, URBANA PLAY FM 104,3 y varias emisoras en el interior del pa铆s, como paso inicial de una serie de decisiones 鈥渆structurales鈥 del presidente del grupo, Gabriel Enr铆quez.

Los representantes sindicales ratificaron su 芦compromiso禄 en defensa de todos los puestos de trabajo y por la vigencia de los convenios colectivos. 芦Los gremios consideramos un atropello y una irresponsabilidad que a pocos meses de haberse hecho cargo de las emisoras el grupo empresario liderado por Carlos Rosales (Garbarino), que adquiri贸 el paquete accionario a Prisa, s贸lo contribuya a aumentar la zozobra e incertidumbre del conjunto de los trabajadores/as de Radio Continental y de sus familias禄, se帽alaron.

Adem谩s, denunciaron el incumplimiento de 芦sus obligaciones con la seguridad social (aportes y contribuciones), ART y otras. 鈥淓stamos en pandemia, con el incremento descontrolado de casos, por lo que exigimos que se cumplan estrictamente los protocolos sanitarios determinados por las autoridades del Ministerio de Salud, Enacom, etc.鈥.

Por otro lado, recordaron que es fundamental preservar los puestos de trabajo de una actividad considerada 芦esencial en el inicio de la Pandemia de Covid-19, tiempo en el que los medios, entre ellos Continental, nunca dejaron de emitir, gozando de los ATP, cr茅ditos subsidiados a tasa cero y otras contribuciones que el Estado Nacional otorg贸 a los empresarios del sector de las comunicaciones audiovisuales禄.

Tampoco, seg煤n los gremios, 芦se puede ignorar, menos a煤n quienes acaban de hacerse cargo de las radios, de que el plantel para sostener dos emisoras al aire, entre administrativos, operadores, t茅cnicos, locutores, periodistas y productores, est谩 suficientemente justificado y no hace falta que vengan a cortar el hilo por lo m谩s delgado para sanear la econom铆a de una empresa que dicen, esgrimiendo un argumento tan gastado como poco original, es deficitaria禄.

芦Sabemos por experiencia que detr谩s de las suspensiones vienen la aplicaci贸n de recursos empresariales y administrativos que concluyen con despidos y la m谩s absoluta precariedad laboral y profesional del resto de los trabajadores y trabajadoras. Y por eso, las autoridades de las radio saben de nuestro m谩s absoluto rechazo a toda maniobra que perjudique a nuestros trabajadores/as, por lo que exigimos el respeto de todos los puestos de trabajo, las incumbencias profesionales y los convenios colectivos禄, concluyeron.

El equipo de traducci贸n de Le Monde Diplomatique denuncia precarizaci贸n, maltrato, explotaci贸n y despidos

En su edici贸n Cono Sur, Le Monde Diplomatique est谩 a cargo de la editorial Capital Intelectual. Cada publicaci贸n concentra notas de an谩lisis, una mitad firmadas por escritores, periodistas, intelectuales sudamericanos y la otra mitad, notas del mismo tenor pero enviadas por la casa central de la edici贸n francesa que requieren traducci贸n.

Para este trabajo la direcci贸n de Le Monde, encabezada por Jos茅 Natanson, contaba con 12 traductores que formaban parte del 芦staff禄, al menos hasta la edici贸n de febrero.

Seg煤n detall贸 el grupo de traductores y traductoras, el 18 de enero enviaron un mail al director pidiendo un aumento en la tarifa porque estaban muy retrasadas respecto al valor sugerido por la Asociaci贸n Argentina de Traductores e Int茅rpretes de 1,60$/palabra. A ellos y ellas les pagaban 0,99 centavos por palabra. No respondi贸.

Para el siguiente n煤mero volvieron a escribirle para advertir que no iban a aceptar m谩s traducciones si no sub铆an la tarifa. Esta vez s铆 hubo respuesta. Les ofrecieron un aumento del 30%, que lo aceptaron, pero pidieron un compromiso de otro 30% en septiembre de este a帽o porque con ese primer aumento segu铆an quedando por debajo de la tarifa m铆nima sugerida. En esta ocasi贸n la respuesta fue negativa. Natanson les dijo que no pod铆a comprometerse porque la situaci贸n del diario y del pa铆s es cr铆tica.

El 煤ltimo aumento lo hab铆an tenido en marzo de 2020 y fue del 10%. Desde entonces la tarifa qued贸 congelada aunque el precio de las publicaciones no. A esto se le sumaba la demora en los pagos que pod铆an llegar a tardar hasta 60 d铆as.

Ante la negativa a siquiera volver a negociar en septiembre, los 12 traductores y traductoras se negaron a continuar de esta forma: 芦Le dijimos que no era 茅tico respecto de nuestros colegas cobrar tan poco, no lo pod铆amos aceptar. Le preguntamos si no se pod铆a hacer una negociaci贸n directa porque todo era por mail pero no hubo caso.禄, relat贸 una de las trabajadoras.

芦Nunca surgi贸 de ellos la iniciativa de un aumento de tarifas atendiendo la inflaci贸n, siempre fue a partir de un pedido.禄, agrega. Algunos de ellos llevaban 20 a帽os de relaci贸n laboral con El Dipl贸.

Para la edici贸n de marzo ya no les dieron traducciones. Aparecieron cuatro traductoras nuevas que ya no forman parte del 芦staff禄 que figura en la contratapa de cada n煤mero.

El Sindicato de Televisi贸n ratific贸 paro por falta de acuerdo paritario

El Satsaid confirm贸 la medida de fuerza, que se cumpli贸 durante dos horas por turno, luego de mantener una nueva audiencia con directivos de las C谩maras ATA y CAPIT sin obtener respuestas a los reclamos salariales.

El sector empresario 鈥渕antuvo en el ministerio la misma posici贸n con que vienen a las reuniones directas: ofrecer una recomposici贸n 铆nfima del 10% para el mes de abril y un 2% mensual para los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, es decir un 20% para el semestre鈥, indic贸 el gremio.

Al respecto, en la audiencia de este martes la conducci贸n del Sindicato de Televisi贸n 鈥渞atific贸 su pedido del 39% para el semestre abril a septiembre con el objetivo de recomponer lo perdido y previsionar tambi茅n la inflaci贸n del semestre pr贸ximo鈥.

Ante las distantes posturas y la falta de un acuerdo de partes, el ministerio de Trabajo fij贸 una nueva audiencia para el pr贸ximo martes 4 de mayo.

Por lo tanto, el Satsaid manifest贸: 鈥淎nte esta situaci贸n ratificamos la realizaci贸n de la medida de fuerza de dos horas por turno para el pr贸ximo jueves 29 de abril鈥.

En este marco, la conducci贸n sindical inst贸 a los trabajadores a cumplir 鈥渦na medida de fuerza ejemplar鈥, al se帽alar que 鈥渘uestro salario est谩 atravesando un mal momento鈥 y que 鈥渓as empresas est谩n en una posici贸n insensible, intransigente y cerrada鈥.

鈥淟es pedimos m谩xima uni贸n en el paro, para lograr un aumento de salario digno que cubra nuestras necesidades鈥, expres贸 el Consejo Directivo Nacional del Satsaid.

Fuentes: Infogremiales, Resumen Latinoamericano y propias de FM La Boca (90.1)