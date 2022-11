Panorama de movimientos sociales y empresas recuperadas actualizado al 12.11.2022

Piquetazo nacional

Mario Hernandez

Miles de integrantes de organizaciones que conforman la Unidad Piquetera se volvieron a movilizar al ministerio de Desarrollo Social, frente a cuyo edificio permanecieron varias horas. La medida form贸 parte de un plan de lucha debido a la escasa respuesta recibida desde el Gobierno, despu茅s que el mi茅rcoles pasado la flamante ministra Tolosa Paz, pr谩cticamente les cerrara la puerta a conceder cualquier demanda.

La ministra est谩 llevando adelante un ajuste feroz en los programas de empleo y en los alimentos para los comedores, en un contexto de incremento inflacionario y pauperizaci贸n de las condiciones de vida de la clase trabajadora ocupada y desocupada

Tras una reuni贸n de urgencia citada por un alto funcionario de esa sede oficial, se volvi贸 a abrir un canal de di谩logo y tambi茅n se concedieron por parte del gobierno algunas demandas que hab铆a reclamado la UP. Una vez escuchadas estas propuestas los referentes de las organizaciones sociales presentes, realizaron un acto para informar lo conseguido y determinaron que siguen en estado de alerta para ver si se cumple lo acordado.

芦Lo que ven铆amos a buscar era eso, la garant铆a de que hubiera un cronograma, que en noviembre se cumpliera con la entrega de alimentos en los comedores y que se recuperara lo perdido en octubre. Hay un compromiso, vamos a ver si cumplen, vamos a estar en estado de alerta禄, afirm贸 a la prensa el referente de la UP y del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, tras la reuni贸n con las autoridades.

Y agreg贸: 芦Lo mismo va a ocurrir con las herramientas para que se entreguen como estamos pidiendo y para lo cual nos reuniremos la semana que viene adem谩s de otros temas que quedan a debatir禄.

Reiter贸 que las agrupaciones a las que representa son 芦partidarias de la universalizaci贸n de los planes sociales, no de su reducci贸n, a trav茅s de un sistema universal de ingreso sin cupos para las organizaciones, para que los reciban realmente todos aquellos que lo necesiten禄.

Respecto al balance de la reuni贸n del jueves en la cartera de Desarrollo Social que conduce Victoria Tolosa Paz, el dirigente social afirm贸 que 芦se encamin贸 una negociaci贸n para resolver problemas elementales, como lo son la entrega de alimentos y herramientas禄.

Sin embargo, advirti贸 que 芦queda pendiente el reclamo de un bono por el cual iremos fuertemente el pr贸ximo 22 de noviembre, cuando se re煤ne el Consejo del Salario M铆nimo Vital y M贸vil; as铆 que reorientamos nuestra pelea al ministerio de Trabajo por un aumento para los trabajadores禄.

El gobierno amenaza con 250.000 bajas de planes sociales

Por Marcelo Mache

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, manifest贸 que el gobierno dar谩 de baja unos 253.184 programas sociales por supuestas incompatibilidades con la compra de d贸lares y la realizaci贸n de declaraciones de Bienes Personales. Esta versi贸n, contradictoria con el sistema de ingreso a los planes, empalma con el reciente decreto del gobierno que plantea achicar la n贸mina de beneficiarios de los planes y 鈥渃ambiar鈥 trabajadores desocupados por plata para herramientas.

La informaci贸n volcada resulta particularmente llamativa porque el Estado cuenta con un aceitado mecanismo de filtro para el ingreso a los programas sociales, por medio de un cruce de datos de distintas dependencias estatales, conocido como SINTyS (Sistema de Identificaci贸n Nacional Tributario y Social).

Adem谩s, los medios para acceder a la compra de d贸lares oficiales son cada vez m谩s restrictivos, volvi茅ndose pr谩cticamente imposible que un beneficiario de un programa social pueda sortear dichos bloqueos, por ejemplo, el que opera para quienes hayan accedido al cobro de alguna de las versiones del IFE en 2020, quienes est谩n impedidos de comprar d贸lares durante dos a帽os.

Desde el gobierno no han ofrecido m谩s precisiones al respecto, ni los motivos de que se haya producido esta supuesta incompatibilidad, pero s铆 han salido a se帽alar que ir谩n al cruce de datos y a la baja del sector indicado, lo que podr铆a concluir en bajas indiscriminadas con el fin de recortar la plantilla de programas sociales.

El solo hecho de comprar d贸lares no es ning煤n indicador de fortuna, riqueza o buen pasar. Muchos trabajadores se han visto empujados a realizar operaciones como la del d贸lar, lo que por momentos permiti贸 obtener un peque帽o ahorro que recupere parte del poder adquisitivo perdido por la inflaci贸n sin comprometer la capacidad de compra a corto plazo.

El gobierno nacional y la ministra Tolosa Paz toman el libreto de la derecha de los Bullrich y Milei para justificar su ofensiva contra los trabajadores desocupados, tratando de legitimar el recorte que vienen desenvolviendo en la asistencia a los sectores m谩s vulnerables en el marco de lo pactado con el FMI.

Esto se expresa en el reciente decreto anti obrero que restringe el acceso a nuevos beneficiarios de los programas sociales y que le pone precio a la cabeza de cada trabajador, y en los recortes en la provisi贸n de alimentos a los comedores populares.

La Unidad Piquetera sali贸 este jueves nuevamente en las calles, con un enorme piquetazo nacional, para rechazar este ataque contra los trabajadores desocupados y precarizados.

COMUNICADO DE LA UNIDAD PIQUETERA ANTE UNA NUEVA MENTIRA INFAME DEL GOBIERNO

La unidad piquetera denuncia que el gobierno es responsable por cualquier irregularidad que se haya producido en el ingreso al programa Potenciar Trabajo.

Frente a la difusi贸n de un informe de AFIP que sostiene que habr铆a miles de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que tienen declaraci贸n jurada de bienes personales y compras de d贸lares, la Unidad Piquetera denuncia, en primer lugar que frente al crecimiento del hambre y la pobreza, la pol铆tica del Ministerio es avanzar en bajas masivas contra quienes cobran planes sociales.

Para eso manipulan distintas bases de datos, con la intencionalidad de dar bajas, en funci贸n del ajuste que les reclama el FMI.

En segundo lugar, que los beneficiarios por disposici贸n del Ministerio deben cumplir los requisitos pasando por el cruce de Sintys (un sistema de cruce de requisitos tributarios y sociales), que impide el ingreso hasta por tener una moto. Por lo tanto, que si existen personas que cobran y declaran bienes personales (con un m铆nimo no imponible de 6 millones de pesos), es exclusiva responsabilidad del gobierno nacional.

La forma de terminar con todas las irregularidades es universalizar los programas, como se lo planteamos a la ministra sin tener respuestas.

El gobierno quiere dar bajas por este tipo de irregularidades, pero no permite habilitar las altas para los miles de compa帽eros y compa帽eras que cumplen los requisitos y vienen reclamando la inscripci贸n.

Continuamos en lucha por la apertura de los programas, los alimentos para los comedores populares y las herramientas que el Ministerio se niega a entregar.

UNIDAD PIQUETERA

COORDINADORA POR EL CAMBIO SOCIAL;

FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA) -MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS (FRENTE POPULAR DAR脥O SANTILL脕N CORRIENTE PLURINACIONAL; MULCS MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOCIAL; MOVIMIENTO 8 DE ABRIL) 鈥 FAR Y COPA EN MARABUNTA 鈥 FOB AUT脫NOMA (FEDERACI脫N DE ORGANIZACIONES DE BASE, AUT脫NOMA) 鈥 OLP RESISTIR Y LUCHAR-MOVIMIENTO JUANA AZURDUY -ARRIBA LXS QUE LUCHAN

LIBRES DEL SUR

MST TERESA VIVE

POLO OBRERO- MTR VOTAMOS LUCHAR 鈥 C.U.Ba.鈽哅.T.R./MIDO 鈥 MAR 鈥 M29 鈥 BLOQUE PIQUETERO NACIONAL (T.Or.Re- AGRUPACION ARMANDO CONCIENCIA- O.T.L.)- MTR 12 DE ABRIL 鈥 FDU 鈥 BUEL 鈥 A TRABAJAR 鈥 ORGANIZACI脫N 17 DE NOVIEMBRE (M.D.L MUJERES EN LUCHA) 鈥 MTL REBELDE 鈥 M.B.T 鈥 FRENTE DE de LA RESISTENCIA-LA WILLIAM COOKE- R.U.P.

鈥淎 la hora de estigmatizar a los pobres, no pareciera haber tanta grieta鈥

A trav茅s del decreto 728/2022, el Gobierno Nacional estableci贸 que el 30% de la obra p煤blica ser谩 otorgada a las cooperativas de la Econom铆a popular. Asimismo, en la misma medida, la gesti贸n de Alberto Fern谩ndez dispuso que se frenaran las altas de los planes sociales.

鈥淗ay que ver c贸mo se ejecuta la medida del 30% en obra p煤blica que por ahora tan solo fue un anuncio. Ese decreto tambi茅n comunicaba la creaci贸n del Concejo de la Econom铆a Social que es algo que ya plante谩bamos cuando naci贸 el Salario Social Complementario durante el Gobierno de Macri. Estas son las dos cosas del decreto, adem谩s del l铆mite a los planes sociales que en realidad es sobre el Potenciar Trabajo y el Salario Social Complementario鈥, dio a conocer Nicol谩s Caropresi, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

鈥淪i la de obra p煤blica avanza ser谩 una buena noticia para las cooperativas que han desarrollado la capacidad de hacer obras grandes dentro de municipios鈥, sostuvo, pero advirti贸 que igualmente 鈥渉ay que ver c贸mo se ejecuta esa pol铆tica porque hasta ahora no fue m谩s que el anuncio鈥 que 鈥渆speremos se concrete a la brevedad鈥.

Asimismo, remarc贸 que lo que 鈥渘o fue bien recibido por el sector es la parte del decreto en la que hicieron hincapi茅 no s贸lo los medios de comunicaci贸n masivos sino tambi茅n la prensa del Gobierno y es en el impedimento de nuevas cargas del Potenciar Trabajo鈥. En este sentido, indic贸 el 鈥減roblema鈥 de que 鈥渜uiz谩s intentaron ajustar por arriba y no les dio la nafta, mientras el ajuste sigue por abajo鈥.

Y refiri贸 a la necesidad de pol铆ticas de ingresos: 鈥淗ay que garantizar niveles de supervivencia b谩sicos en la sociedad y hay que transferirle ingresos鈥 como la que se reclam贸 de varios sectores sociales, sindicales y pol铆ticos en cuanto al Salario B谩sico Universal. 鈥淒espu茅s est谩 el Potenciar Trabajo que implica un mont贸n de cosas: formar parte de una unidad productiva, cumplir horas de trabajo, realizar tareas, formarse, y un mont贸n de cosas porque existe mucha organizaci贸n en cooperativas, ONG y comedores que hacen que eso sea una remuneraci贸n por un trabajo que est谩 o no reconocido, que se inventaron los propios compa帽eros y que es una forma de garantizar la crianza de miles y miles de ni帽eces en el pa铆s鈥, aclar贸.

鈥淗ace falta transferencia de ingresos para un mont贸n de gente, pero cuando se habla del Potenciar Trabajo y de planes asociados a transferirle la plata gratuitamente a un mont贸n de personas es un problema porque no se est谩 entendiendo la pol铆tica que est谩 de fondo鈥, destac贸. Y remarc贸 que se 鈥渢rata de una gran movimiento de masa de gente que est谩 produciendo en una econom铆a subsidiada porque es la 煤nica forma de sobrevivir pero que est谩 llevando dignidad a su barrio, familia e hijos gracias a una pol铆tica que est谩 garantizando derechos鈥.

鈥淭iene que haber una pol铆tica de transferencia de ingresos para que las m谩s de 4.000.000 de personas que est谩n en la indigencia puedan salir鈥, manifest贸 Caropesi, 鈥減ero las pol铆ticas que significar铆an un alivio para la poblaci贸n las terminan restringiendo todo en pos de ajustar para abajo鈥.

Ante las cr铆ticas a estas pol铆ticas, el referente social lament贸 que 鈥減ara los pobres ninguna es v谩lida, van a ser planeros toda la vida porque hay una cuesti贸n xenof贸bica abrupta con la que hay que discutir. Eso es absurdo鈥. Sobre el escrache que sufri贸 Juan Grabois en el aeropuerto de Ezeiza, apunt贸: 鈥淗ay un odio de clase preocupante鈥 porque 鈥渁 la hora de estigmatizar a los pobres, no pareciera haber tanta grieta鈥.

El Frente de Lucha present贸 sus reclamos ante Tolosa Paz

Tras reunirse con la titular de Desarrollo Social este jueves, las seis organizaciones piqueteras que integran el Frente de Lucha se declararon en asamblea y estado de alerta. Previamente, hab铆an suspendido la jornada nacional de Trueque y ollas populares que se realizar铆a el pasado mi茅rcoles como forma de favorecer el di谩logo con las autoridades del gobierno nacional, que ahora 鈥渄ebe demostrar resultados concretos en el cumplimiento de los acuerdos de trabajo asumidos hoy鈥.

Compartimos el comunicado del Frente de Lucha:

Jueves 10 de diciembre de 2022

Tras cuatro horas de audiencia con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, los trabajadores y trabajadoras de las organizaciones sociales, pasamos a asamblea y nos mantenemos en estado de alerta. El Gobierno Nacional debe, en lo inmediato, plasmar en hechos concretos los compromisos asumidos con nuestras organizaciones.

Las organizaciones que conformamos el Frente de Lucha [Frente de Organizaciones en Lucha, MTD An铆bal Ver贸n, Frente Popular Dar铆o Santill谩n, Movimiento Resistencia Popular, Federaci贸n de Organizaciones de Base y MTR por la Democracia Directa], discutimos sobre una larga agenda de incumplimientos por parte del Ministerio de Desarrollo Social, que lleva ya seis meses sin respuesta.

En la audiencia presentamos propuestas concretas de TRABAJO, PRODUCCI脫N, OBRA P脷BLICA, CONSTRUCCI脫N DE VIVIENDAS Y APOYO A LAS PRODUCCIONES DE TODO EL PA脥S.

Exigimos el reconocimiento de los trabajadores y trabajadoras esenciales que a煤n mantienen un Plus Socio-Comunitario congelado desde hace dos a帽os. Como tambi茅n que se normalice urgentemente la asistencia alimentaria para miles de familias en todo el pa铆s, que se acercan a nuestros espacios socio-comunitarios.

Nosotros, nosotras, nos mantenemos en estado de asamblea y alerta. El Gobierno Nacional debe demostrar resultados concretos en el cumplimiento de los acuerdos de trabajo asumidos hoy en audiencia y en la resoluci贸n de problemas a la brevedad. De no cumplirse de forma inmediata, los trabajadores y trabajadoras daremos continuidad al plan de lucha en todo el pa铆s.

La grave crisis econ贸mica, que golpea a las familias m谩s humildes del pa铆s, exige una respuesta inmediata. Rechazamos la campa帽a de demonizaci贸n a las organizaciones sociales y de estigmatizaci贸n a los trabajadores pobres, mientras que se convalida la deuda ileg铆tima con los organismos internacionales de cr茅dito y ni siquiera se cuestiona a aquellos que duplican sus ganancias a costa del hambre de millones.

IFE 5: se multiplican las denuncias de quienes no pueden acceder al bono

La inscripci贸n, que comenz贸 el lunes 24 de octubre en la Administraci贸n Nacional de la Seguridad Social (Anses), registr贸 durante d铆as largas colas en todo el pa铆s e importantes demoras en la inscripci贸n virtual. Fueron rechazados del tr谩mite, en los primeros d铆as que se abri贸 la inscripci贸n, cerca del 80 % de los solicitantes. Solo pudieron acceder entre un 10 y 15 % de personas al bono, que ser谩 de $45.000, y pagar谩n en dos cuotas de $22.500 durante noviembre y diciembre.

Este dato surge de un relevamiento que tambi茅n indica que el principal foco de problemas se registra en la provincia de Buenos Aires. 鈥淣o cobro nada pero cuando quiero hacer IFE me dice 鈥檌ncompatible鈥 (鈥) Si cobrara no me hubiese comido semejante fila鈥, cuenta uno de ellos.

En tanto Vanesa relata que: 鈥漰or la crisis que se est谩 viviendo en todo el pa铆s vine a buscar el IF 5鈥, y denuncia que le fue denegado 鈥porque supuestamente tengo propiedades y veh铆culos, cosas que no poseo鈥 鈥渆stoy trabajando en negro, como la gran mayor铆a, es por eso que vine a buscar la ayuda鈥.

Tambi茅n denuncia que los que perciben el plan Potenciar Trabajo no acceden al IF5, 鈥渃uando con $25.000 no pod茅s vivir. No alcanza el dinero con la inflaci贸n que hay鈥.

Otra se帽ora denunci贸 que no recibi贸 el IFE por usar billetera virtual: 鈥淢is hijos me bajaron la billetera virtual de Santa Fe para que pueda hacer compras y recibir los reintegros de la tarjeta. Me transfieren $2.000 para alimentos, es mi 煤nico ingreso y salgo rechazada鈥.

Requisitos excluyentes

La medida abarca s贸lo a un sector de la poblaci贸n m谩s vulnerable. As铆 lo indic贸 el ministro de Econom铆a, Sergio Massa, que solo podr谩n cobrar el beneficio aquellas personas que 芦hoy no tienen nada: no tienen un plan, no tienen la Asignaci贸n Universal, no tienen seguro de desempleo, no tienen trabajo y sienten que el Estado no los est谩 protegiendo禄.

Entre los que quedar谩n excluidos, se encuentran los que posean alg煤n ingreso registrado, aun cuando sea muy bajo y los que reciban alguna otra transferencia del Estado. Adem谩s, tener un veh铆culo, como una moto, que hoy un sector de la poblaci贸n lo utiliza como una herramienta para hacer 鈥渃hangas鈥. No ser titular de ninguna prestaci贸n, ni nacional ni provincial (jubilaci贸n, pensi贸n, Asignaci贸n Universal por Hijo, Asignaci贸n por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otras). No tener registrados veh铆culos de menos de 10 a帽os ni propiedades. No registrar consumos de tarjeta de cr茅dito y/o d茅bito en los 煤ltimos 2 meses. No poseer plazos fijos o compra de bonos en los 煤ltimos 6 meses. No tener acreditaci贸n en cuentas bancarias en los 煤ltimos 2 meses. No haber comprado d贸lares o monedas extranjeras en los 煤ltimos 6 meses. No estar registrado en una obra social o prepaga.

Considerando que m谩s de cuatro millones de personas se encuentran sumergidos en la indigencia debido a las pol铆ticas de ajuste del Gobierno y la alta inflaci贸n, el 鈥渞efuerzo鈥 anunciado no llega a cubrir ni el 20 % de la canasta b谩sica de una familia estimada por el Indec para el mes de septiembre y el bono se cobrar谩 en noviembre y diciembre. En tanto, mientras la pobreza afecta al 36,5 % de la poblaci贸n -17 millones de personas-, Sergio Massa viene otorgando grandes beneficios a las patronales como el d贸lar soja y profundizaron el ajuste para cumplir con las exigencias del FMI.

Un pago de intereses al FMI que servir铆a para triplicar la asistencia a los indigentes

Por Marcelo Mache

Son alrededor de $153.584 millones que servir铆an para extender el Ingreso Familiar de Emergencia en su quinta entrega (IFE 5) a m谩s de 3 millones de personas. Los vencimientos de intereses de la deuda 鈥渞enegociada鈥 con el FMI, para el mes de noviembre, ascienden a U$S 529,6 millones, alrededor de tres veces de lo que estima pagar el gobierno como refuerzo contra la indigencia. Se trata solo de una porci贸n de los intereses, que muestra hasta qu茅 punto el gobierno comprometi贸 las necesidades de una poblaci贸n trabajadora hundida en la miseria.

Los 529,6 millones de d贸lares equivalen a $153.584 millones (calculados al 鈥渄贸lar libre鈥), alrededor de tres veces m谩s lo que se proyecta pagar del bono de indigencia de $45.000, en dos cuotas, de pagarse al mill贸n de personas anotadas: cosa poco probable si se considera que la Anses viene rechazando a gran parte de los requirentes por incompatibilidades arbitrarias.

El dato es significativo porque expresa la orientaci贸n de un gobierno que gestiona para el FMI y no para los trabajadores y los sectores m谩s vulnerables.

Estamos hablando solo de los intereses de la deuda con el FMI, lo que no implica ninguna mejor铆a en la relaci贸n de subordinaci贸n de la econom铆a nacional al capital extranjero. La Argentina lleva pagados 5.750 millones de d贸lares en concepto de intereses de esta deuda -1.381 millones bajo el gobierno de Mauricio Macri y 4.369 millones bajo el gobierno actual- y tendr谩 que pagar este a帽o un total de 1.700 millones de d贸lares.

Tomado todo lo pagado hasta ahora al FMI en concepto de intereses podr铆an haberse construido casi 250.000 viviendas, seg煤n el modelo de 51 metros cuadrados que establece el Procrear, generando millones de puestos de trabajo en el camino y colaborando a solucionar la crisis habitacional que se agudiza.

El pacto con el FMI opera como un bloqueo a la satisfacci贸n de las necesidades populares, incluso de las m谩s elementales.

A d铆as de que cierre la inscripci贸n al bono de emergencia del gobierno desde la Anses adelantan que son miles los excluidos por supuestas incompatibilidades. Es que el bono ha sido dise帽ado de tal modo que no alcanza a las 2 millones de personas adultas que se estiman bajo el umbral de la indigencia. Los trascendidos hablan que solo cobrar铆a apenas un cuarto de dicha proyecci贸n.

La pol铆tica asistencial del gobierno debe ser entendida en clave de ajuste fondomonetarista, de all铆 que se recorten las partidas y recursos y el bloqueo a los ingresos de nuevos trabajadores desocupados a los programas sociales, o la falta de alimentos e insumos para los comedores, entre algunas cosas.

Adem谩s, estamos hablando de un bono de temporada, que se esfumar谩 pasadas las fiestas de fin de a帽o y tras el cual la poblaci贸n sumergida en la indigencia continuar谩 en la misma situaci贸n. Sobre esto, la Unidad Piquetera viene de protagonizar una acci贸n para garantizar el cobro de todas las personas necesitadas, en el marco de la lucha por trabajo genuino y la apertura de los programas sociales para responder a las necesidades inmediatas de los trabajadores.

El pacto con el FMI es incompatible con la satisfacci贸n de las necesidades populares, lo que requiere su desconocimiento y el no paga de la deuda externa para aplicar los recursos nacionales a un plan econ贸mico y de desarrollo industrial y del trabajo de la clase obrera, para garantizar el empleo y la cobertura inmediata de las canasta b谩sica para todos los y las desocupadas.

As铆 ajust贸 la asistencia social el Frente de Todos

Por Ulises Valdez

Un estudio refleja cu谩nto poder adquisitivo perdieron las familias que reciben la Asignaci贸n Universal, el Potenciar Trabajo, la Tarjeta Alimentar o las prestaciones por discapacidad. Mientras los empresarios se quedan con un pedazo m谩s grande de la torta, ajustan primero a los que menos tienen.

Las colas en los comedores. Las raciones m谩s chicas. Las comidas 鈥渟alteadas鈥. Las filas interminables para cobrar el 鈥渞efuerzo alimentario鈥. Las marchas de discapacidad. Las columnas piqueteras que llegan al centro porte帽o a reclamar por los alimentos que no les entregan hace meses. Postales que quieren que naturalicemos, que nos acostumbremos.

La ministra Tolosa Paz dice 鈥渜ue los alimentos que se demoran luego son compensados鈥. 驴C贸mo se 鈥渃ompensa鈥 en las tripas, en los m煤sculos, en el sue帽o, el hambre que se pas贸 durante meses? 驴Vamos a naturalizar tanto cinismo?

Los gobiernos muestran estad铆sticas que suben y bajan, al ritmo de alg煤n 鈥渞ebote鈥 o un 鈥渂ono de emergencia鈥 improvisado solo para influir sobre esos 铆ndices p煤blicos; pero el empobrecimiento profundo y estructural del pueblo trabajador crece mes a mes. Los que tienen 鈥渢rabajos buenos鈥 apenas llegan a fin de mes, corriendo detr谩s de la inflaci贸n. La cantidad de 鈥渢rabajadorxs ocupados pobres鈥 es un fen贸meno imparable. Pero uno de los datos m谩s brutales de la crisis y el ajuste es el golpe que sufren lo que el gobierno llam贸 鈥渓os 煤ltimos鈥.

Seg煤n un estudio del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), las personas que reciben alg煤n tipo de 鈥渁yuda social鈥 son quienes m谩s han perdido. Hace un ejercicio sencillo: calcula cu谩nto subieron los montos de los programas sociales y qu茅 monto deber铆an tener hoy para no perder ante la inflaci贸n.

Los datos son dolorosos.

飩 Tarjeta Alimentar: hoy es de $9.000, pero si lo ajustamos a la inflaci贸n acumulada deber铆a ser de $14.377.

飩 Asignaci贸n Universal por Hijo: hoy est谩 en $7.332 por hijo pero deber铆a ser de $11.932 para compensar la inflaci贸n acumulada estos a帽os.

飩 Plan Potenciar Trabajo: hoy es de $25.600, deber铆a ser de $30.550 si medimos desde el momento en que fue creado (2020), pero si tomamos el 鈥渟alario social complementario鈥, ya perdi贸 un 40% del poder de compra.

飩 Fomentar empleo: hoy es de $23.000, pero deber铆a ser de $40.220 para no perder ante la inflaci贸n.

飩 Prestaci贸n B谩sica Universal: sirve para acceder a servicios de telecomunicaciones. Hoy es de $17.166, deber铆a ser de 25.907 pesos.

飩 AUH con Discapacidad: en la actualidad es de $23.881 cuando deber铆a ser $38.438.

Por los derechos de 鈥渓os 煤ltimos鈥 y toda la clase trabajadora

Los datos, dolorosos, desmienten muchas cosas. Primero, el relato de la derecha que ataca el 鈥渁umento del gasto social鈥 y quiere m谩s ajuste. Segundo, el relato del Gobierno que dice ocuparse de 鈥渓os 煤ltimos鈥 cuando en realidad son los primeros en sufrir el ajuste. Tercero, confirma que los verdaderos 鈥減laneros鈥 son los empresarios que en medio del mar de pobreza amasan fortunas con la inflaci贸n que castiga a estas familias pero tambi茅n con subsidios y beneficios millonarios que van desde rebajas en retenciones, d贸lares especiales y hasta rebajas en las contribuciones patronales.

La inflaci贸n r茅cord que se espera para este a帽o y las amenazas de devaluaci贸n no van a hacer m谩s que acentuar este cuadro dram谩tico.

Ser铆a un error pensar que la actualizaci贸n de los montos de estos programas resolver铆a el problema de la pobreza de millones. Son una ayuda importante para quienes est谩n m谩s golpeados por la precariedad laboral y de la vida, pero no resuelven sus necesidades. Hoy la canasta familiar se acerca a los 200.000 pesos y m谩s de la mitad de los trabajadores no llegan a cobrar la mitad de esa cifra.

Hay que denunciar el cinismo del gobierno nacional y de la oposici贸n de derecha que tambi茅n ajusta los programas provinciales o municipales. Y que la rabia contra tanto hambre y desprecio se convierta en lucha. Por un lado, apoyando los reclamos inmediatos de las organizaciones sociales que reclaman el aumento inmediato de esos ingresos. Pero adem谩s, peleando por un programa para que la crisis no la pague el pueblo trabajador. Con la reducci贸n de la jornada laboral para generar trabajo con derechos, con un salario que cubra la canasta familiar y se actualice con la inflaci贸n. Con un masivo plan de obras p煤blicas para resolver las necesidades sociales y crear un mill贸n de puestos de trabajo bajo convenio. Con becas y trabajo con derechos para toda la juventud, comenzando por las mujeres que tienen que realizar las tareas de cuidado y sostener las familias ante la crisis y la devaluada asistencia estatal.

Jujuy: elevan a juicio la causa por corte de calles contra dirigentes de la Unidad Piquetera

Lo resolvi贸 el fiscal Diego Funes del Ministerio P煤blico de Acusaci贸n de Jujuy en relaci贸n a la causa por cortes de calle por la que ya fueron encarcelados a principios de este a帽o los militantes Sebasti谩n Copello del Polo y Partido Obrero, Juan Chorolque del MTR 12 de abril, y Ver贸nica Urzagasti. Se los acusa de violaci贸n del art铆culo 194 del C贸digo Penal que penaliza los cortes y por el que hay cientos de imputados en todo el pa铆s.

Al respecto, Sebasti谩n Copello sostuvo: 鈥淓ste pedido de elevaci贸n a juicio es un salto grav铆simo en la criminalizaci贸n de la protesta social. Elevan a juicio para intentar condenarnos por luchar por los reclamos populares en una provincia donde arrasa la pobreza y la indigencia. El gobierno de Morales y su justicia vienen de imputar a compa帽eros de todas las organizaciones por extorsi贸n. Buscan golpear las luchas que se vienen desarrollando contra el gobierno y que muestran que Jujuy no es el feudo de Morales. Por algo tuvo que postergar su reforma constitucional, que le abr铆a la posibilidad de una reelecci贸n: se dio cuenta que generaba un enorme rechazo popular. Vamos a seguir enfrentando estos procesos totalmente antidemocr谩ticos y defendiendo el derecho a la protesta social, tanto en Jujuy como en todo el pa铆s. Llamamos a poner en pie una gran campa帽a contra esta pol铆tica de persecuci贸n鈥.

En este sentido, Claudia Ferrero, abogada del Partido Obrero, agreg贸: 鈥淰amos a rechazar el pedido de elevaci贸n a juicio. El documento donde se eleva el pedido a juicio es un mamarracho. Sebasti谩n Copello ya fue juzgado por estos hechos en sede contravencional, es un doble juicio. Hay irregularidades de principio a fin. Espionajes de conversaciones de Whatsapp de meses posteriores a los hechos que se acusan, datos de personas ajenas a la causa como es el caso del fletero del Polo Obrero y testigos que notifican de otra jornada como fue el acampe y no de la cual son acusados, que es un corte en Av. Savio del 3 de marzo. Es un ensa帽amiento, contra las libertades elementales: los compa帽eros ya estuvieron presos varios d铆as por esta causa, algo totalmente irregular siendo delitos excarcelables, y fueron liberados por una enorme campa帽a nacional de movilizaci贸n. Como ya los arrancamos de prisi贸n entonces, confiamos en que vamos a derrotar tambi茅n esta ofensiva鈥.

Organizaciones del Frente Milagro Sala marchan en el centro porte帽o

Distintas organizaciones pol铆ticas y sociales que conforman el Frente Milagro Sala se movilizaron el mi茅rcoles por la ma帽ana en el centro porte帽o, en demanda de 芦trabajo y dignidad禄 y en rechazo a 芦pol铆ticas de ajuste禄.

Las agrupaciones que conforman este colectivo se congregaron a las 10:00 en la intersecci贸n de Avenida de Mayo y 9 de Julio para, desde all铆, marchar hacia la sede del ministerio de Econom铆a.

芦Marchamos contra el ajuste, convencidos de que la Argentina necesita trabajo y dignidad, seguimos construyendo organizaci贸n popular禄, aseguraron las organizaciones convocantes.

Adem谩s, cuestionaron que 芦para los humildes haya auditor铆as, burocracia y verdugueo禄 y 芦para los grupos econ贸micos d贸lares, libre importaciones y menos impuestos禄.

El Frente Milagro Sala est谩 integrado por la Federaci贸n Nacional de Trabajadores (FNT), la organizaci贸n Tupac Amaru, el Movimiento Descamisados, la CTD An铆bal Ver贸n (ex Quebracho), el Frente Justicia Social, Patria justa y el Bloque Social por el Trabajo, entre otros.

En un comunicado conjunto, las organizaciones afirmaron que lo hacen en rechazo 芦al ajuste, convencidos de que la Argentina necesita trabajo y dignidad禄.

20 a帽os de La Toma (Lomas de Zamora)

El viernes 11 de noviembre se realiz贸 un Festival para celebrar los 20 a帽os de este espacio recuperado al calor de las luchas sociales del 2002 para transformarlo en un lugar comunitario, de cultura, contracultura y del pueblo. Hubo teatro, bandas, feria autogestiva en el segundo piso de Rep煤blica 脕rabe de Siria 75, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires. Bono Contribuci贸n (No Excluyente).

鈥淒urante todos estos a帽os se dieron diferentes resistencias y crecimientos pero siempre manteniendo su esencia original, la lucha, y siempre por fuera del Estado. En estos 20 a帽os much铆simas personas, compa帽eres hicieron y mantuvieron a nuestra querida Toma desde el amor y poniendo el cuerpo. Quisimos festejar este recorrido de lucha con una gran fiesta鈥, afirman.

Actuaron B12, Morir en Madrid, Feminancys, Presidentes Muertos.

Salta: Hilvanando sue帽os para el cambio social

En las 煤ltimas semanas, culminaron los primeros proyectos productivos textiles y de marroquiner铆a de la Cooperativa Hilvanando Sue帽os, fruto del trabajo colectivo de les integrantes del FOL Salta que apuestan d铆a a d铆a al cooperativismo y a la autogesti贸n.

Desde comienzos de junio, luego de la inauguraci贸n del espacio donde funciona el taller de la Cooperativa Hilvanando sue帽os del FOL Salta, un grupo de alrededor de 25 vecinos y vecinas vienen trabajando semana a semana en distintos proyectos productivos textiles y de marroquiner铆a. El primero de estos estuvo enfocado a la producci贸n de chalecos identitarios del FOL: 鈥淎provechando que ahora s铆 cont谩bamos con m谩quinas textiles industriales y una bordadora que se hab铆an adquirido, decidimos proponerles a les compas producir chalecos como tienen otras regionales, no solo para que puedan ir identificados con la Regional a plenarios y escuelas de formaci贸n sino para poder crear de alguna forma ese sentido de pertenencia a la organizaci贸n鈥︹ comenta Juana, una de las primeras capacitadoras del taller y quien tom贸 la iniciativa de contagiar el entusiasmo a sus compa帽erxs para tramitar la Cooperativa y emprender el camino hacia la autogesti贸n.

El segundo proyecto estuvo orientado a la demanda de los primeros clientes: 鈥淒espu茅s de vender los productos de la capacitaci贸n de marroquiner铆a y al ver que hab铆a m谩s pedidos nos animamos a presentar un proyecto m谩s grande para producir mochilas, cartucheras, necesser, loncheras, monederos y de ah铆 arrancamos a producir m谩s cantidad de diferentes modelos, telas y tama帽os鈥︹, comenta Mar铆a, trabajadora de la cooperativa.

Actualmente, les trabajadores del taller de textil contin煤an laburando en estos proyectos, pensando y armando otros nuevos y proponiendo ideas colectivas para el crecimiento futuro de la Cooperativa: 鈥渓es propusimos a les compas de la Comisi贸n de Prensa que ellos nos den una mano con el marketing y la creaci贸n de las redes sociales como armar tambi茅n un cat谩logo para pedidos y ventas鈥, agrega Juana.

Les integrantes de la regional Salta del FOL se organizaron colectivamente para llevar adelante ambos proyectos con el objetivo de adquirir nuevos conocimientos, herramientas y experiencias diferentes a la l贸gica de producci贸n y explotaci贸n capitalista. 鈥淓n la cooperativa aprendimos a ayudarnos unos a otros, trabajar y superar juntos las dificultades en la organizaci贸n del trabajo, a compartir e intercambiar conocimientos y m茅todos de trabajo, a pensar y generar herramientas propias y sobre todo a crear v铆nculos de confianza, empat铆a y compa帽erismo鈥︹, finaliza Mar铆a.

El cooperativismo les permiti贸 repensar sus vidas, cuestionar su concepci贸n del trabajo desnaturalizando pr谩cticas tradicionales como as铆 tambi茅n construir otras formas de relacionarse en el espacio donde trabajan. Frente a las pol铆ticas de ajuste neoliberal y la actual coyuntura pol铆tico-econ贸mica en Argentina, emprender el gran camino de la producci贸n desde la autogesti贸n es un gran desaf铆o, pero aun as铆 les trabajadores de la Cooperativa Hilvanando Sue帽os contin煤an apostando al trabajo autogestivo y sin patr贸n, con la certeza de que el cooperativismo es parte del cambio social por el que luchan todos los d铆as.

Festival en Cer谩mica Neuqu茅n contra las amenazas de corte de gas y remate

El s谩bado 29 de octubre, los ceramistas abrieron las puertas de la f谩brica para que Las Manos de Filippi conmemore sus 30 a帽os, acompa帽ados por Puel Kona y Papel Glas茅 como invitados especiales.

En la organizaci贸n los ceramistas de la Neuqu茅n contaron con la colaboraci贸n de sus vecinos y hermanos de clase de la Cer谩mica Zan贸n.

Invitados por los ceramistas, acompa帽aron tambi茅n con sus puestos de comida algunas organizaciones sociales como el Frente Dar铆o Santill谩n, el FOL y el Polo Obrero.

Bernardo Retamales, presidente de la Cooperativa conformada por Cer谩mica Neuqu茅n, junto a Andr茅s Blanco, secretario adjunto del sindicato ceramista subieron al escenario para agradecer a las bandas y al p煤blico. Tambi茅n, pidieron el acompa帽amiento contra la amenaza del corte de gas que sufren las gestiones obreras y contra el remate a la Cer谩mica Neuqu茅n, en defensa de las gestiones obreras y la defensa de los puestos de trabajo.

La noche se cerr贸 con baile al ritmo de Las Manos de Filippi hermanada con las gestiones obreras haciendo sonar varios cl谩sicos expresando las denuncias a un sistema injusto y desigual.

Como nos tienen bien acostumbrados los ceramistas, el festival se desarroll贸 sin polic铆a por que la seguridad la hacemos entre nosotros, los trabajadores, la juventud y el pueblo que se hermana bajo la bandera de la unidad.

Nueva movilizaci贸n en defensa de los puestos de trabajo de Coreme

Junto a estudiantes de la UNCuyo de la agrupaci贸n de mujeres Pan y Rosas y trabajadores de otras cooperativas que se acercaron a llevar su solidaridad, trabajadores y trabajadoras de la cooperativa Coreme se concentraron en las puertas de la municipalidad de Las Heras para exigir una respuesta del intendente Orozco que garantice la continuidad de los m谩s de 45 puestos de trabajo ante la clausura del galp贸n donde funciona la cooperativa hace a帽os.

Hace m谩s de 50 d铆as que las decenas de familias que dependen del trabajo de la cooperativa no tienen respuesta por parte del municipio, quien clausur贸 el galp贸n para entregarle el negocio del reciclado urbano a una empresa alemana.

Pese al silencio del municipio, la solidaridad con Coreme crece d铆a a d铆a, con cientos de posteos en las redes sociales con #CoremeQuiereSeguirTrabajando y decenas de personas que se acercan a expresar su solidaridad cada semana cuando se concentran frente a la municipalidad.

Hace siete a帽os que la cooperativa funciona en un galp贸n del Parque Industrial de Las Heras y no solo se encarga de la clasificaci贸n y reciclado de residuos urbanos de Las Heras, la Ciudad de Mendoza y la UNCuyo, sino que brinda tambi茅n capacitaciones en escuelas primarias y secundarias sobre reciclado.

Trabajo cooperativo para el alimento soberano

El s谩bado 15 de octubre se inaugur贸 el Abasto Soberano de la Empresa Cooperativa de Alimento Soberano (ECAS) en Serrano casi Corrientes, barrio porte帽o de Villa Crespo. El imponente edificio acondicionado durante largos meses de trabajo, abri贸 formalmente sus puertas a los y las vecinas de la Ciudad, para ofrecer frutas y verduras agroecol贸gicas y productos de la canasta b谩sica producidos por cooperativos, pymes y emprendedores de la econom铆a popular.

ECAS es un espacio nuevo en su forma actual, pero integrado por compa帽eros y compa帽eras que llevan compartidos muchos a帽os en el camino de la Soberan铆a Alimentaria y la Agroecolog铆a en nuestro pa铆s.

En un contexto de aumento de pobreza y escalada de los precios de los alimentos, apuestas como la de ECAS se anuda en la larga lista de espacios e iniciativas que construyen las organizaciones populares para abordar cuestiones de fondo, y que necesitan ser potenciadas desde el Estado con pol铆ticas p煤blicas concretas.

Sobre la nueva apuesta colectiva conversamos con Jazm铆n Delmaffeo, presidenta de la cooperativa, y con Juan Pablo Della Villa.

Huerquen: Primero felicitaciones por esta inauguraci贸n, quieren contarnos 驴qu茅 significa para ustedes?

Jazm铆n Delmaffeo: La verdad es que sentimos una alegr铆a enorme, porque nosotres somos una cooperativa que se organiza asambleariamente para comercializar fruta y verdura agroecol贸gica, y ofrecer productos de la canasta b谩sica de distintas cooperativas, pymes y peque帽os emprendedores. Este es un espacio que hemos abierto con much铆simo esfuerzo y a pulm贸n, con el abrazo tambi茅n de muchos y muchas que nos han acompa帽ado en este camino. Es un gran triunfo que el cooperativismo, el apoyo mutuo y la solidaridad, nos traigan aqu铆.

Juan Pablo Della Villa: Primero agradecer a Huerquen como siempre, todos estos a帽os acompa帽ando este y otros procesos de las organizaciones rurales, campesinas, de las cooperativas que estamos intentando generar estrategias concretas de producci贸n, de comercializaci贸n de alimentos que de alguna manera nos permita pensar que podemos recuperar la soberan铆a de nuestro pa铆s. Esto que estamos haciendo hoy ac谩, est谩 vinculado con eso; con construir espacios que reivindiquen el trabajo de las cooperativas en los territorios rurales, de las pymes, el trabajo de las familias productoras trabajadoras de la tierra, que son las que adem谩s de producir el alimento que consumimos todos los d铆as, generan trabajo y arraigo. Estos sectores son los que le dan vida a las econom铆as regionales de nuestro pa铆s y hoy est谩n en crisis.

Hqn: En el contexto de crisis que estamos ahora, esta propuesta de cooperativismo, de soberan铆a alimentaria, 驴Cu谩l es la importancia de lo que est谩n haciendo?

JP: Hoy nos encontramos con un gobierno que tiene que sentarse en una mesa con cinco o seis empresas multinacionales que son las que determinan el precio de los alimentos en las g贸ndolas, y nosotros y nosotras creemos que para bajar el precio de los alimentos tenemos que engordar la cadena de producci贸n con m谩s productores y productoras.

Entonces en ese marco, humildemente y aportando lo que sabemos hacer, construimos este espacio que viene a traer eso, a Villa Crespo en esta ocasi贸n: alimentos sanos porque no tienen agrot贸xicos, y a precios justos para productores y consumidores. Decimos que son alimentos soberanos porque adem谩s de esto que dec铆a reci茅n, atr谩s hay trabajo, hay cultura, hay pueblos resistiendo y la posibilidad de un modelo alimentario con el que podamos gozar del derecho a la alimentaci贸n que necesitamos.

JD: Proponemos que sepamos de donde proviene el alimento que consumimos; que sepas que est谩s consumiendo frutas y verduras sin venenos, sin agrot贸xicos, y que nosotres no especulamos con los precios en su comercializaci贸n. Que se pueda acceder a la producci贸n de un mont贸n de cooperativas o f谩bricas recuperadas que en las g贸ndolas de las grandes cadenas de supermercados no se consiguen.

Hqn: 驴Cu谩l es el desaf铆o que tienen por delante?

JP: Uno de los desaf铆os que hay es seguir tejiendo puentes federales en esta red que venimos construyendo estos a帽os: que los compa帽eros y compa帽eras de Misiones se vinculen directamente con los compa帽eros y compa帽eras de Mendoza, por ejemplo. Me parece que es tiempo de profundizar los construido dejando atr谩s ciertos vicios, y de alguna manera construir un tejido, una red de producci贸n y de comercializaci贸n asociativa que d茅 un salto m谩s de calidad desde este piso que hemos construido en estos a帽os. Eso implica el acceso al cr茅dito, el acceso a la aplicaci贸n de la tecnolog铆a, que podamos convocar a otros sectores de la sociedad civil a que formen parte de nuestro proyecto, que podamos desde la comunicaci贸n trascender lo que hemos logrado hasta hoy y explicarle a la gente la importancia de este proyecto en t茅rminos de producci贸n, de comercializaci贸n, de econom铆a.

Nosotros particularmente tenemos el desaf铆o de sostenerlo financieramente en esta Argentina en crisis nos pone en crisis tambi茅n, porque no tenemos nada garantizado ni resuelto, solamente la voluntad, la experiencia y la capacidad de hacer lo que hacemos. Y despu茅s como sector me parece que el desaf铆o es lograr trascender las individualidades y construir un mapa, una red que nos permita construir una alianza estrat茅gica para lo que viene.

JD: Espero que sigamos siendo cada vez m谩s s贸lides en esta propuesta que estamos generando y venimos desarrollando ya hace a帽os. Que podamos abrir m谩s mercados ser铆a una gran alegr铆a (risas). Somos una cooperativa que genera 70 puestos de trabajo, as铆 que el desaf铆o es tambi茅n que las personas que formamos parte de esto sigamos teniendo nuestro trabajo digno y construyendo un colectivo, mientras luchamos por la agroecolog铆a y la Soberan铆a Alimentaria.

Desalojaron a 400 familias del Barrio La Resistencia de Merlo

Hab铆an ocupado un predio abandonado. Hay heridos y 4 detenidos por La Bonaerense. En el predio hab铆a gran cantidad de mujeres con sus hijos, una de ellas fue detenida. Es el 煤nico refugio para muchas de ellas que se encuentran huyendo de la violencia de g茅nero. Vecinos y agrupaciones movilizaron exigiendo la inmediata libertad.

Las familias volvieron a instalarse en el predio luego de la represi贸n que sufrieron el pasado 8 de octubre, y la respuesta del gobierno una vez m谩s fue el desalojo. Seg煤n cuentan los vecinos, hubo cuatro detenidos y varios heridos producto de la represi贸n. Una de las detenidas fue una joven madre de una ni帽a discapacitada.

En este momento una delegaci贸n de vecinos, acompa帽ados por el concejal del PTS-FITU, David Maidana, se traslad贸 a las puertas de la comisar铆a 5陋 de Pontevedra exigiendo la liberaci贸n de los detenidos.

Denunciaron que al igual que la vez anterior, el desalojo fue llevado adelante sin orden judicial, en un predio que no se conoce due帽o alguno.

As铆 queda claro una vez m谩s que la prioridad del gobierno provincial de Kicillof y el municipal que conduce Men茅ndez est谩 muy alejada de facilitar el acceso a la vivienda a las cientos de miles de familias que no cuentan con una vivienda digna.

La semana pasada Bel茅n nos contaba: 鈥淪oy mam谩 de tres hijos, sufr铆 violencia de g茅nero por parte de mi ex pareja que lleg贸 incluso a quemarme. Y el gobierno no me ayuda鈥. Y graficaba: 鈥淓n los alquileres no te aceptan con hijos y encima son impagables. No tenemos d贸nde ir, por favor que alguien nos escuche鈥.

Es la realidad de gran cantidad de mujeres en el predio, algunas de las cuales est谩n embarazadas, y donde tambi茅n hay adultos mayores y discapacitados.

Reproducimos el comunicado de los vecinos:

隆隆隆Urgente!!!

20/10/2022

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires vuelve a Reprimir al Barrio La Resistencia

COMUNICADO URGENTE

SOMOS 400 FAMILIAS, LA MAYORIA MUJERES Y NI脩OS.

CONVOCAMOS URGENTEMENTE A ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS Y MEDIOS DE COMUNICACION.

Ruta provincial 1001 y Coronel Conde

VECINAS Y VECINOS BARRIO LA RESISTENCIA

Vecinos y organizaciones sociales reclamaron por los constantes enga帽os del Gobierno a dos a帽os de la toma y desalojo de tierras en Guernica

Vecinos y vecinas de Guernica protagonizaron un corte y manifestaci贸n en el Puente Pueyrred贸n (Avellaneda) en reclamo ante el incumplimiento del gobierno provincial de Axel Kicillof de los compromisos de otorgamiento de lotes para las familias desalojadas violentamente hace dos a帽os.

El gobierno provincial de Axel Kicillof y su ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andr茅s 鈥淐uervo鈥 Larroque, operaron sobre la ocupaci贸n de tierras de Guernica anunciando compromisos de reubicaci贸n y asignaci贸n de lotes con servicios con el fin de justificar el despliegue represivo y el desalojo a las cientos de familias de Guernica.

El magaoperativo represivo cont贸 con la presencia de m谩s de 4.000 efectivos policiales, al mando del ministro de Seguridad, Sergio Berni, que promet铆a una verdadera cacer铆a y persecuci贸n contra las familias y organizaciones sociales y pol铆ticas que apoyaban el reclamo. Algo que sucedi贸, efectivamente, y que gener贸 fuerte repudio por las im谩genes conmovedoras de casillas incendiadas y ni帽os retir谩ndose del lugar.

Tras el desalojo violento, la lucha de las vecinas y vecinos de Guernica continu贸 con distintas movilizaciones y acciones a la Intendencia de Presidente Per贸n y a la gobernaci贸n de la provincia en La Plata. Lo cierto hasta ahora es que el gobierno provincial no cumpli贸 con lo prometido, que hay muchos y muchas vecinas sin un m铆nimo terreno para tener una vivienda. 鈥淣o queremos lujos, dijo en su discurso una de las vecinas que pertenece a una organizaci贸n social, sino poder estar en un lugar con nuestros hijos鈥, y grit贸: 鈥淓stamos cansadas de ser los felpudos del Estado, estamos cansadas de que nos ninguneen los funcionarios, estamos cansadas de cagarnos de hambre mientras a los gobiernos, provincial, municipal y nacional parece no interesarles鈥.

Organizaciones sociales marcharon para exigir plan de viviendas en Mar del Plata

El 28 de octubre organizaciones sociales nucleadas en la Unidad piquetera, junto a organizaciones de jubilados y pensionados marcharon en la Ciudad de Mar del Plata desde las oficinas del Anses pasando por el Instituto de la Vivienda hasta concluir frente a las puertas de Municipio para exigir a las autoridades un plan de vivienda.

芦El pueblo trabajador no tiene derecho a acceder a tierra y vivienda, gracias a los gobiernos y al Estado, que lo vuelven un privilegio a sectores empresarios que hacen negocio inmobiliario. Cuando tener una vivienda digna debiera ser un derecho humano garantizado para todas las personas禄, explicaron desde la Unidad Piquetera.

Agregaron: 芦Montenegro acusa de delincuentes a las personas que se ven obligadas a tomar tierra, pero no genera planes de vivienda para trabajadores pobres o indigentes, que hoy por hoy es m谩s del 50% de la poblaci贸n (incluso quienes tienen trabajo y aun as铆 no llegan ni a mitad de mes). Lo 煤nico que gestiona Montenegro son denuncias, su l铆nea es criminalizar el derecho a la protesta y a sectores que se organizan y pelean por derechos b谩sicos禄.

芦Cualquier persona que es oriunda de Mar del Plata o hace muchos a帽os que vive en la ciudad, sabe c贸mo se han construido los barrios populares, obreros, que la mayor铆a se han formado desde la toma de tierras y con lucha, logrando la regularizaci贸n y urbanizaci贸n. Marcando que este problema del acceso a la tierra y la vivienda para lxs trabajadores no es nuevo, es constante gobierno tras gobierno. El 煤ltimo plan de viviendas federal en Mar del Plata que se baj贸 en 2009, fue a fuerza de desalojo y represi贸n de la toma del barrio Martillo, y con la lucha de las organizaciones sociales se logr贸 que bajen las viviendas. Un plan de viviendas y la urbanizaci贸n de los barrios, la obra p煤blica pueden ser trabajo para miles, pero Montenegro se ve que no est谩 enterado禄, finalizaron.

Barrio 1潞 de Noviembre

La polic铆a de Berni y Kicillof volvi贸 a reprimir a las familias sin techo del barrio 1潞 de Noviembre, en Ciudad Evita. El desalojo de las familias implic贸 tambi茅n un ataque a los merenderos que garantizan la comida a cientos de ni帽es.

El comunicado difundido por los vecinos remarca que hace m谩s de un a帽o las familias se encuentran a la espera de una mesa de di谩logo para resolver la crisis habitacional. El gobierno utiliza nuevamente a La Bonaerense para revalidar la idea de que a las familias que est谩n en la calle se les responde con represi贸n y para amedrentar la lucha popular.

El intendente Fernando Espinoza es responsable tambi茅n, por darle la espalda a la problem谩tica. Hace tiempo los vecinos se presentaron en las dependencias municipales para buscar una soluci贸n, incluso presentaron un proyecto en el Concejo Deliberante para la construcci贸n de un barrio en el predio abandonado. El peronismo local no quiso dar respuestas concretas a la urgente demanda de las familias que requieren de un techo donde vivir, porque defienden la aplicaci贸n de un programa de ajuste.

A continuaci贸n, reproducimos el comunicado de los vecinos del barrio 1潞 de Noviembre:

Comunicado de prensa, mi茅rcoles 26 de octubre. Vecinos del barrio 1潞 de Noviembre

Sin tener una respuesta al problema habitacional que viene padeciendo muchas familias en La Matanza. Un a帽o esperando una mesa de di谩logo. Una reubicaci贸n y el abastecimiento de los merenderos que all铆 comen m谩s de 300 ni帽ez. Necesitamos una soluci贸n lo m谩s antes posible. Ya no podemos vivir as铆 hacinados y en situaci贸n de calle. Solo pedimos tierra para vivir. Un futuro para nuestros hijos que es el derecho m谩s b谩sico

ESPINOZA HACETE CARGO DE LA SITUACI脫N HABITACIONAL QUE VENIMOS RECLAMANDO LAS FAMILIAS MATANCERAS. BASTA DE BALAS. BASTA DE QUEMAS DE MERENDEROS. BASTA DE HOSTIGAMIENTO POLICIAL. QUEREMOS SOLUCI脫N. TIERRA PARA VIVIR

BARRIO 1潞 DE NOVIEMBRE

Ley Nacional de Barrios Populares

El jueves 27 de octubre, la Mesa Nacional de Barrios Populares se moviliz贸 al Congreso de la Naci贸n para exigirle a los Senadores y Senadoras que conviertan en Ley la reforma de la Ley Nacional de Barrios Populares que permite ampliar su alcance a 5.687 barrios populares en el registro RENABAP, adem谩s de frenar los desalojos por 10 a帽os y asegurar que las obras de integraci贸n urbana sigan llegando a los barrios de la mano de las cooperativas.

鈥淓sta ley y la pol铆tica de integraci贸n urbana fue aprobada con los votos de la gran mayor铆a de los diputados de todos los bloques y esperamos que en el Senado suceda lo mismo, a pesar de las voces aisladas como la de Patricia Bullrich que quiere correr por derecha a los miembros de su propio bloque. Para garantizar servicios de agua, luz y cloacas no deber铆a haber grieta, sino consenso de toda la pol铆tica. Es importante que la pol铆tica nacional, acompa帽e y le d茅 continuidad a esta pol铆tica p煤blica, que busca resolver una de las problem谩ticas m谩s relegada de nuestro pa铆s鈥, expresan desde la Mesa.

Explican que es urgente la aprobaci贸n de esta ley para garantizarle el derecho a la tierra y la vivienda a 5.000.000 familias que lo necesitan: 鈥淟ucharemos por esta medida que va en camino a nuestras banderas de Tierra Techo y Trabajo鈥.

Finalmente, con 64 votos a favor y uno en contra, La C谩mara de Senadores convirti贸 en ley la iniciativa promovida por las organizaciones sociales.

El proyecto sancionado, sin embargo, incluy贸 dos modificaciones claves: sum贸 m谩s de 1.200 barrios al Registro Nacional de Barrios Populares y extendi贸 la prohibici贸n de desalojos por 10 a帽os m谩s.

Es ley la pr贸rroga por 50 a帽os para el financiamiento de la cultura y los medios comunitarios

La C谩mara de Senadores de la Naci贸n convirti贸 en ley la pr贸rroga de 50 a帽os de las asignaciones espec铆ficas para el financiamiento de la cultura, los medios comunitarios y las bibliotecas populares por 57 votos afirmativos, 2 en contra y 9 abstenciones.

De esta manera, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2072 el vencimiento de los recursos que provienen de un porcentaje de los impuestos que pagan los medios audiovisuales, las entradas de cines y los concursos deportivos.

Los sectores del cine, la m煤sica, el teatro, la danza, los medios comunitarios y las bibliotecas populares se encontraban en alerta hace meses porque si no se aprobaba la iniciativa, la asignaci贸n de estos fondos iban a caducar el 31 de diciembre de este a帽o, fecha fijada por la ley 27.432, aprobada en 2017 por el Congreso. Los impuestos iban a seguir recaud谩ndose pero iban a ser distribuidos discrecionalmente por el gobierno de turno.

Los votos positivos fueron en su mayor铆a del Frente de Todos, fuerzas provinciales y parte del radicalismo, los negativos fueron de los cordobeses de Juntos por el Cambio Luis Juez y Carmen 脕lvarez Rivero y las abstenciones fueron por parte de senadores del PRO.

Durante el debate y la votaci贸n, afuera del Congreso se realiz贸 un acto por el que pasaron referentes de espacios culturales y comunicacionales para arengar, mostrar su arte y presionar para que este proyecto finalmente se sancione y se pueda seguir defendiendo la soberan铆a cultural de Argentina.

Los centros comunitarios del Conurbano contin煤an latiendo al ritmo de la Educaci贸n popular

El Conurbano no ser铆a lo mismo sin los centros comunitarios, tienen sus historias compartidas en d茅cadas, nacieron cuando la dictadura presentaba el men煤 del neoliberalismo, cuando dejaban afuera miles de brazos del trabajo y la producci贸n, cuando las familias eran desplazadas del reparto de nuestras riquezas.

Nacieron de la necesidad, del hambre, de la falta de todo, nacieron en plenos discursos de que el Estado era ineficiente y ten铆a que abandonar, de que si te va mal es porque no hiciste lo suficiente.

Anal铆a, educadora del Centro Comunitario por un mundo mejor, del barrio Kil贸metro 13 explic贸: 鈥渉ubiera estado bueno que no haya esta clase de centro en un sentido porque tendr铆a que tener la familia su plato de comida, su momento para salir de viaje, llevarlos a la playa, llevarlos a un cine, surge desde ah铆鈥.

En setiembre, los centros comunitarios que forman parte del Colectivo de a Pie realizaron su feria educativa en Quilmes, un lugar de encuentro para mostrar c贸mo se vive y se acompa帽a a las familias y para reflejar el rol de los y las educadoras populares

Los y las ni帽as y j贸venes que participan de los centros contaron que asisten para aprender y para jugar. Agust铆n, del Barrio Itat铆, cont贸 que va al centro comunitario a 鈥渏ugar con mis amigos, para que no est茅 en la calle y para aprender cosas lindas鈥.

Por su parte Tiago, del Barrio Santa Luc铆a, dijo: 鈥淭e llevan a lugares distintos, te llevan a pasear, te ense帽an a leer, a estudiar y para que no est茅s aburrido y est茅s en la calle鈥.

鈥淣os cuidan, hacen rica las comidas y tambi茅n nos ense帽an, para m铆 es muy lindo y puedo jugar y hacer tareas鈥, cont贸 Samuel.

El encuentro fue en el marco del d铆a de la Educaci贸n popular y comunitaria donde leyeron el siguiente manifiesto.

鈥淪omos educadores y educadoras populares. Formamos parte de la red COLECTIVO DE A PIE.

Estamos en diferentes barrios de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui.

Nos organizamos en Centros Comunitarios y emprendimientos autogestivos de la econom铆a social.

Creemos en la construcci贸n comunitaria, trabajamos desde la perspectiva de DERECHOS. Consideramos fundamental reflexionar sobre la memoria para cuidar la democracia entre todos y todas.

Tambi茅n aprendemos y compartimos saberes, reflexionamos sobre la realidad de nuestro pa铆s y las problem谩ticas de nuestros barrios.

Trabajamos con primera infancia, ni帽eces, juventudes y familias.

Hacemos apoyo escolar, talleres de Educaci貌n Sexual Integral, g茅neros, m煤sica, baile, murga y espacios de juegos.

Queremos mostrar el trabajo que hacemos.

Somos trabajadores y trabajadoras sociocomunitarias.

Queremos que se reconozca nuestro Trabajo.

Como propone Paulo Freire: 鈥淟a libertad se adquiere mediante la conquista, no como un regalo. Debe llevarse a cabo constantemente y de manera responsable鈥.

Fuentes: La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Canal Abierto, argentina.indymedia, Anred, Prensa FOL, Prensa Obrera, Red Eco Alternativo, Huerquen Comunicaci贸n, Agencia Farco.