PANORAMA DE MOVIMIENTOS SOCIALES Y EMPRESAS RECUPERADAS

BASTA DE AJUSTE AL SERVICIO DEL PAGO DE LA DEUDA AL FMI

Mario Hernandez

El pasado 4 de mayo se desarroll贸 una conferencia de prensa en el Obelisco porte帽o donde se denunci贸 que el Gobierno Nacional decidi贸 recortar 50.000 programas de empleo comprometiendo a miles familias desocupadas a las que les niega un ingreso elemental. Las organizaciones sociales amenazan con a retomar los planes de lucha para garantizar el alimento de miles de personas dejadas a la deriva. 鈥淪in trabajo, sin alimentos y sin vacunas, 隆no dejamos la calle y el derecho a reclamar!鈥

El presidente Alberto Fern谩ndez se dirigi贸 al pa铆s el viernes pasado anunciando nuevas medidas de restricci贸n a la circulaci贸n, al tiempo que describi贸 la gravedad de la situaci贸n sanitaria que golpea el pa铆s, especialmente a lxs trabajadores y lxs sectores populares afectados por la crisis social y econ贸mica.

En paralelo a estas declaraciones y a pedir que la gente evite la circulaci贸n, el mismo gobierno decidi贸 en las 煤ltimas horas recortar los programas de empleo a miles de familias desocupados de los barrios m谩s empobrecidos del pa铆s.

La raz贸n de esta medida es ajustar los recursos como en otras 谩reas para pagar la deuda externa y los pagos inminentes de acreedores internacionales, tal como lo pide el FMI.

El mismo recorte fue el que hizo que las organizaciones sociales salieran a la calle semanas atr谩s y el que nos volver谩 a movilizar ya que no se puede pretender que 50.000 familias que no tienen nada afronten las restricciones sin la posibilidad de llevar un plato de comida a su casa.

Peor a煤n, la baja dispuesta de los programas Potenciar Trabajo afectar谩 centralmente a trabajadores y trabajadoras esenciales que vienen realizando tareas en comedores y merenderos, as铆 como poniendo en funcionamiento cuadrillas de salud que acompa帽an a miles de familias en barrios y villas del pa铆s. A su vez, muchos de estos casos son compa帽eras mujeres y disidencias que deben cargar sobre sus hombros responsabilidades de cuidado de toda una familia sufriendo la violencia en un doble car谩cter, ya sea por la falta de trabajo o s煤per explotaci贸n o por las pr谩cticas machistas y patriarcales que con la pandemia se han agravado.

Estas decisiones gubernamentales van a contramano de la realidad que afronta el pa铆s y de la necesidad que vienen sufriendo los sectores m谩s empobrecidos. Con un 42 % de la poblaci贸n por debajo de la l铆nea de pobreza (m谩s de 20 millones de pobres y 4,7 millones de indigentes) y con una desocupaci贸n real cercana al 20%, recortar programas de empleo representa un ajuste que dif铆cilmente las familias acepten sin luchar. Sumado a esto, se le da el visto bueno a las empresas de servicios para que aumenten un 9% las tarifas el茅ctricas y la inflaci贸n mensual contin煤a comi茅ndose los pocos ingresos de lxs trabajadorxs y se paga una enorme suma en intereses de una deuda ilegal e ileg铆tima que no contrajimos los trabajadores, plata hay, lo que prima es un inter茅s de clase en los ajustes que el gobierno viene haciendo contra los trabajadores, como lo muestran las luchas de la salud y otras por el salario.

A su vez, el gobierno nacional es el responsable directo de que esta 煤ltima semana se fijara el salario m铆nimo en un monto por debajo de la canasta de indigencia, lo cual representa una verdadera verg眉enza nacional. De hecho, la canasta b谩sica para que una familia no sea pobre est谩 en $ 61.000.

En su discurso de los 煤ltimos d铆as, el presidente Fern谩ndez no anunci贸 ning煤n tipo de medida social que acompa帽e el pedido de 鈥渜uedate en casa鈥 o ayude a las familias que ya no disponen ni de changas. 驴El IFE? Bien, gracias. 隆隆隆No solo no hay m谩s recursos ante la emergencia, sino que se recortan los pocos que existen!!!

A esto hay que sumarle las amenazas de represi贸n a las movilizaciones que se realizan en la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires tanto de parte del Gobierno Nacional como del Gobierno de la Ciudad. El ajuste genera conflictividad social y los gobiernos amenazan con represi贸n, repudiamos estas amenazas y llamamos a rechazarlas.

No al recorte de los programas de empleo

Vacunas para todxs lxs trabajadorxs esenciales de los barrios

Aumento de los alimentos para los comedores barriales

Basta de Ajuste

Fuera el FMI

Salario m铆nimo igual a la canasta b谩sica.

POLO OBRERO 鈥 MTR VOTAMOS LUCHAR 鈥 C.U.Ba.鈽哅.T.R./MIDO 鈥 MAR 鈥 M29 鈥 BLOQUE PIQUETERO NACIONAL (T.Or.Re- AGRUPACION ARMANDO CONCIENCIA-RUP- O.T.L.)- MTR 12 DE ABRIL 鈥 FDU 鈥 BUEL 鈥 A TRABAJAR 鈥 ORGANIZACI脫N 17 DE NOVIEMBRE (M.D.L 鈥 LA WILLIAM COOKE- MUJERES EN LUCHA) 鈥 MTL REBELDE 鈥 M.B.T 鈥 FRENTE DE LA RESISTENCIA.

BARRIOS DE PIE/LIBRES DEL SUR 鈥 MST TERESA VIVE 鈥 FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA) 鈥 MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS (FRENTE POPULAR DAR脥O SANTILL脕N CORRIENTE PLURINACIONAL; IZQUIERDA LATINOAMERICANA SOCIALISTA; MULCS MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOCIAL; MOVIMIENTO 8 DE ABRIL; IGUALDAD SOCIAL) 鈥 FAR Y COPA EN MARABUNTA 鈥 FOB AUT脫NOMA (FEDERACI脫N DE ORGANIZACIONES DE BASE, AUT脫NOMA) 鈥 OLP RESISTIR Y LUCHAR

Consejo del salario

El martes 27 hubo marcha piquetera al ministerio de Trabajo donde se reuni贸 el Consejo del Salario y cortes y ollas populares en todo el pa铆s, convocada por las mismas organizaciones.

COMUNICADO:

Basta de ajuste, ning煤n salario por debajo de la canasta b谩sica de 61.000 pesos.

Los movimientos piqueterxs y desocupados/as, marchamos al Consejo del Salario, all铆 haremos un acto en com煤n con organizaciones de ocupadxs y sindicatos combativos.

Vamos al ministerio de Trabajo de Naci贸n, donde tendr谩 lugar la reuni贸n del Consejo del Salario M铆nimo, Vital y M贸vil (CSMVyM) para que no haya trabajadores/as por debajo de la l铆nea de pobreza.

El Consejo del Salario M铆nimo, Vital y M贸vil, es un 鈥淐onsejo鈥 entre bur贸cratas sindicales, las patronales y el Estado, que conspira contra el salario de los/as trabajadores/as, para sellarlos a la baja.

El salario m铆nimo esta hoy en $21.600, muy por debajo de la llamada l铆nea de indigencia. En la Argentina de hace d茅cadas se puede trabajar m谩s de 40 horas semanales y tener un salario de 隆隆隆indigencia!!! Esta cifra retrata a todo un r茅gimen social que gobierna la Argentina hace d茅cadas.

Las burocracias sindicales en su rol de sost茅n de las pol铆ticas de los gobiernos de turno acuerdan con las pautas del ajuste y en ese marco dar谩n la espalda a los reclamos de los trabajadores en la reuni贸n del Consejo del salario, ya que no se conoce el reclamo de las burocracias sindicales, ni mucho menos han hechos asambleas de base de los/as trabajadores sobre cu谩l deber铆a ser el reclamo de sus representados/as para llevar a esa reuni贸n y cu谩l ser铆a la respuesta de las centrales si, como se espera, se vuelve a aprobar un salario m铆nimo de miseria.

La situaci贸n es a煤n m谩s grave para las compa帽eras mujeres y disidencias quienes se encuentran realizando tareas de cuidado no remuneradas, recibiendo menos salario por igual tarea y sin presupuesto para atender las violencias.

A esto se suma que seis de cada diez ni帽xs son pobres.

No solo este salario afecta a estos trabajadorxs, es tambi茅n la referencia para el c谩lculo de los programas sociales, la Asignaci贸n Universal por Hijo y las jubilaciones m铆nimas.

La inflaci贸n es otro factor que acent煤a la p茅rdida salarial y arrasa con los ingresos de los jubilados, trabajadores y programas sociales.

La anulaci贸n del DNU que frena desalojos pone el vilo a miles de familias obreras que ya no pueden pagar m谩s el alquiler.

*Pobreza, salud y educaci贸n*

Sin recursos el debate es est茅ril, la pol铆tica educativa y sanitaria est谩n totalmente condicionadas por el ajuste que ordena el FMI y aplica el gobierno, con el apoyo de Cambiemos.

La unidad piquetera, que viene protagonizando las 煤ltimas luchas que impactaron en todo el pa铆s contra el hambre, el ajuste y contra el pago al FMI, ser谩 nuevamente un espacio protag贸nico, que marchar谩 hacia el Ministerio de Trabajo de Naci贸n, y har谩 una confluencia unitaria de trabajadores/as ocupados/as y desocupados/as.

*Hay razones para marchar*

Por estas fuertes razones, a煤n bajo la actual situaci贸n, estamos obligados a movilizarnos, con reservas, cuidados sanitarios y los l铆mites que nos coloca el crecimiento de los casos de Covid-19, pero con la convicci贸n que con en el aumento del salario m铆nimo se juega tambi茅n la salud, la educaci贸n y la vida de los/as trabajadores/as.

El aumento del salario m铆nimo seg煤n la canasta b谩sica de 61.000 pesos debe unir a todos/as los/as trabajadores contra este infame pacto, y va de la mano con el reclamo de un seguro al desocupadx, en el marco de la pandemia, de $40.000, para poder aguantar en casa los resguardos sanitarios, ante contagios que alcanzan n煤meros r茅cord.

Entrevista a 鈥淐hiquito鈥 Billiboni del Polo Obrero, Plan B(aires) 鈥 FM La Boca (90.1)

Al gobierno le interesa ajustar

M.H.: El 8 de abril hubo una jornada impactante, estuve recorriendo canales de televisi贸n viendo la convocatoria. Aunque hablaban de los cortes, las dificultades del tr谩nsito, pero todos destacando la masividad. Mis felicitaciones por esta gran movilizaci贸n plantando los reclamos de las organizaciones sociales de trabajadores.

B.: Claro, evidentemente hay una situaci贸n sanitaria muy complicada, pero no se ve solamente en la CABA, est谩 todos los d铆as en los barrios, en las escuelas que no est谩n en condiciones, en los lugares de trabajo donde no se respetan los protocolos, la enfermedad est谩 en todos lados y no solamente cuando hay una protesta.

Muchas veces cuando escucho las cr铆ticas a las movilizaciones, pienso que esconden una cr铆tica al reclamo porque la verdad es que la movilizaci贸n es masiva y la ha alentado el gobierno y las patronales para el beneficio econ贸mico de estas patronales y porque al gobierno le interesa recaudar y, por otro lado, ajustar como lo hizo y lo hace con el Presupuesto en funci贸n de una deuda externa ileg铆tima, ilegal y vergonzosa.

De manera que cuando escuchamos esas cr铆ticas hay que prestarle atenci贸n a qu茅 se reclama. Reclamamos cosas elementales, trabajo, vacunas, alimentos para los comedores populares. Por eso tiene esa masividad la protesta. No es casual, no es que la gente es desaprensiva y tiene ganas de ir a pasear un d铆a a la CABA. Claramente hay una necesidad y lamentablemente el gobierno no escucha, en un momento en que la situaci贸n social se sigue agravando y el gobierno mira para otro lado. Donde los comedores populares reciben en pleno verano y por meses y meses, kilos de polenta, cuando el alimento no es solamente llenar la panza, sino tener los nutrientes necesarios, sobre todo en la etapa de la infancia que se necesita una nutrici贸n determinada, prote铆nas, etc., para poder desarrollar el principal 贸rgano que tiene el ser humano que es el cerebro.

No es casual que nos manden polenta y que nos quieran engordar como a los animales, tambi茅n tiene que ver con un cuadro de dominaci贸n y contenci贸n pol铆tica que el gobierno ya se ha dado como metodolog铆a para aplicar un ajuste y que pase sin mayores reclamos.

Hubo una demostraci贸n clara de que hay al menos una parte del pueblo que no est谩 dispuesta a aceptar este ajuste pasivamente y que va a luchar y a dar pelea para que los pibes coman, tengamos trabajo, con el salario correspondiente.

M.H.: 驴Qu茅 necesitan las organizaciones populares en este momento?

B.: Lo central es poder asistir a los comedores populares, que haya un seguro para los desocupados que les permita pasar la situaci贸n social que est谩n atravesando. Poder tener a sus familias en sus casas mientras dure la pandemia y tambi茅n acercar la conectividad a la juventud que hoy es imprescindible para mantenerse conectados con el mundo y la educaci贸n. Son todas cosas que estamos reclamando hace tiempo y que no est谩n siendo escuchadas.

M.H.: 驴C贸mo contin煤a esta lucha?

B.: Con acciones que ya hemos votado en un plenario en Parque Lezama. Pero esperamos que el gobierno reaccione, a la vez que hacemos las propuestas hemos pedido una reuni贸n con el ministro Arroyo. Tuvimos una reuni贸n con el ministerio de Trabajo donde reclamamos que la pr贸xima convocatoria al Consejo del salario m铆nimo vital y m贸vil escuche los reclamos de las organizaciones sociales pero tambi茅n de los sindicatos que est谩n reclamando. Un salario m铆nimo igual que la canasta b谩sica que hoy est谩 en 58.000 pesos.

M.H.: 驴Tienen previstas nuevas acciones en los pr贸ximos d铆as?

B.: Para la semana que viene est谩n planificadas otras acciones pero preferimos escuchar al gobierno, qu茅 tiene para decir despu茅s de esta reuni贸n de descontento. Algunos voceros del oficialismo dicen que le van a reclamar a Guzm谩n que suelte el hacha con la que vino desde la reuni贸n con el FMI. Esperemos que eso efectivamente ocurra y que los recursos que este pa铆s tiene vayan a parar a las necesidades de la poblaci贸n. Y sino continuaremos con el plan de lucha a fondo.

Nos vamos a reunir con los compa帽eros de la Coordinadora Sindical Clasista donde hay sindicatos, delegados de distintos gremios y vamos a elaborar un programa de salida de emergencia para los trabajadores y vamos tambi茅n a votar acciones de lucha en conjunto para unir a ocupados y desocupados contra este ajuste y para que se termine este oprobio de un acuerdo con el FMI que nos va a llevar al desastre.

M.H.: Te voy a despedir como te despidi贸 Mauro Viale cuando fuiste a su programa: 鈥渃uidate鈥.

B.: Nos cuidamos, no solo yo, sino todos. Hoy tuvimos un equipo de sanitizaci贸n con tanques de alcohol y agua, todo el tiempo estamos tir谩ndonos en las manos, les pedimos a los compa帽eros que mantengan los cuidados, el distanciamiento, la utilizaci贸n del barbijo; pero todo eso es un esfuerzo que hacemos nosotros 驴Qu茅 esfuerzo va a hacer el gobierno? Si no, vamos a seguir luchando.

Acciones en 100 supermercados de la provincia de Buenos Aires

En el marco de la Campa帽a Nacional 鈥溌aren la mano, bajen los precios!鈥, el Frente Popular Dar铆o Santill谩n se moviliz贸 el jueves 29 de abril, frente a 100 supermercados en la provincia de Buenos Aires 鈥減ara se帽alar a los responsables del hambre de nuestro pueblo鈥.

Reproducimos convocatoria:

Todos los d铆as, un pu帽ado de empresas definen cu谩nto debe gastar una familia trabajadora para vivir: Techint, Cencosud, Wall Mart, son solo algunas de las que determinan a cu谩nto debe ascender el costo de vida.

Mientras los trabajadores y las trabajadoras hacemos malabares para llegar a fin de mes, las grandes corporaciones se enriquecen a costa del esfuerzo de nuestro pueblo.

Es hora de ponerle un freno a esta din谩mica y revertir las prioridades: o ganan las corporaciones o ganan los trabajadores.

Organizaciones sociales movilizadas contra el ajuste en el programa 芦Veredas limpias禄

El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Somos Barrios de Pie, FeNaT- CTA Aut贸noma, la Corriente Clasista Combativa (CCC), La Dignidad Confluencia y la Federaci贸n de Organizaciones de Base (FOB) Aut贸noma, realizaron una conferencia en el Obelisco porte帽o, en reclamo por la continuidad de trabajo en el programa 芦Veredas Limpias禄.

芦El ministerio de Desarrollo Humano y H谩bitat, conducido por Mar铆a Migliore, busca vaciar el programa 鈥榁eredas Limpias鈥 que nuclea a 2.500 cooperativistas, quienes trabajan, en jornadas de seis horas durante cinco d铆as a la semana, limpiando y desinfectando espacios p煤blicos de la Ciudad de Buenos Aires. Perciben por estas tareas, un salario mensual que ronda entre los 12.000 y 16.000 pesos. Reclamamos que el Gobierno porte帽o nos convoque a una mesa de trabajo para poder discutir el plan de reconversi贸n propuesto para el programa y la posibilidad de celebrar nuevos convenios para el trabajo en el marco de la nueva ley de econom铆a popular禄, remarcan.

Los movimientos ya hab铆an realizado, por el mismo reclamo, un paro de actividades de las cooperativas de la Ciudad. Adem谩s de la continuidad de los puestos de trabajo del programa 芦Veredas Limpias禄, tambi茅n reclaman la emergencia sanitaria en la Ciudad, aumento salarial acorde a la inflaci贸n, refuerzo sanitario y alimentario para comedores, merenderos y familias aisladas, herramientas e insumos sanitarios para garantizar el trabajo, vacunaci贸n para los y las trabajadoras comunitarias, cumplimiento del DNU presidencial con conectividad para todos y todas, basta de represi贸n a los y las trabajadoras.

Adem谩s sostienen: 芦el gobierno porte帽o precariza el trabajo de cooperativistas de la Econom铆a popular en un delicado contexto de crisis; tanto en lo sanitario, como en lo econ贸mico. La segunda ola de la pandemia tensiona el sistema de salud a la par que los aumentos de precios erosionan cada vez m谩s el bolsillo de las familias trabajadoras. De acuerdo a lo 煤ltimos datos arrojados por el INDEC, correspondientes al mes de marzo 2021, una familia con cuatro integrantes debe reunir $25.685 para no atravesar la l铆nea de indigencia (Canasta B谩sica Alimentaria) y $60.874 respecto a la l铆nea de pobreza (Canasta B谩sica Total)禄.

芦Seg煤n informaron desde el Ministerio a principios de a帽o, se pretende desvincular a los cooperativistas del programa 鈥榁eredas Limpias鈥 y conformar, en su reemplazo, 鈥榩olos productivos鈥, donde ser铆an las propias cooperativas las que deber铆an absorber los costos de maquinarias e insumos para su producci贸n, generando una gran inestabilidad sobre los futuros ingresos de los trabajadores, quienes cuentan con su salario para solventar los gastos de sus familias, pertenecientes a los sectores m谩s vulnerables de la Ciudad禄, se帽alan, y agregan: 芦desde las organizaciones sociales se帽alamos que, durante los 煤ltimos cuatro meses, el Gobierno porte帽o no entreg贸 los insumos, las herramientas y los uniformes que necesitan las cuadrillas de trabajo para desarrollar sus tareas de limpieza en calles y bald铆os, mientras que los pagos de los convenios vienen retrasados禄.

Asimismo, apuntaron contra el d茅ficit alimentario que viven varias familias en medio de la crisis sanitaria y econ贸mica: 芦alertamos por los recortes que se vienen realizando sobre las raciones de alimentos a las personas que se encuentran aisladas por Covid-19 y a los comedores y merenderos comunitarios, lo cual agrava la situaci贸n de los sectores populares de la Ciudad禄.

Finalmente, destacaron el rol de contenci贸n y cuidado que vienen cumpliendo en el marco de la pandemia, y la necesidad de que accedan al plan de vacunaci贸n contra el Covid-19: 芦las organizaciones sociales venimos desarrollando un papel esencial en cuanto al cuidado comunitario durante el transcurso de la pandemia. Coordinamos m谩s de 700 comedores que alimentan a miles y miles de familias a diario. Organizamos ollas populares para asistir a las familias en situaci贸n de calle. Sostenemos una inmensa red de vecinos y vecinas capacitados, entre otras funciones, en salud colectiva, para colaborar con los centros de salud de los barrios, o en educaci贸n popular, para acompa帽ar a los chicos en su v铆nculo con la escuela, pese a la falta de inversi贸n del gobierno en dispositivos electr贸nicos y conectividad. Es imperioso que se priorice e incluya a quienes ponen el cuerpo todos los d铆as en los barrios en el plan de vacunaci贸n.

Finalmente, solicitan al Gobierno de la Ciudad 芦que asuma una postura de responsabilidad ante el delicado contexto que atravesamos, ya que la presi贸n sobre los sectores populares es cada vez mayor禄, y reclaman que el Gobierno porte帽o las 芦convoque a una mesa de trabajo para poder discutir el plan de reconversi贸n propuesto para el programa Veredas Limpias y la posibilidad de celebrar nuevos convenios para el trabajo en el marco de la nueva ley de econom铆a popular禄.

M谩s de dos millones de inscriptos en el Registro de la Econom铆a Popular

El Gobierno nacional present贸 un informe sobre los avances del Registro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Econom铆a Popular (Renatep) que confirma que entre julio de 2020 y febrero de este a帽o se recibieron 2.093.850 inscripciones.

La presentaci贸n fue realizada por el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y el secretario de Econom铆a Social, Emilio P茅rsico, el lunes de esta semana, por videoconferencia. Estuvieron presentes los subsecretarios de Econom铆a Social, Alejandro Gramajo y Daniel Men茅ndez, as铆 como referentes de organizaciones y movimientos sociales de todo el pa铆s.

Durante el evento se destac贸 que hubo una 鈥渋nscripci贸n masiva en poco tiempo鈥, que adem谩s tuvo un alcance federal y con una importante paridad de g茅nero. La gran mayor铆a de los inscriptos son j贸venes y personas de mediana edad (un 34,8% entre los 25 y 35 a帽os y un 29,5% entre 18 y 24), un sector al que habitualmente se le dificulta el ingreso al mercado laboral formal por falta de oportunidades.

P茅rsico destac贸: 鈥淣uestro principal objetivo es dar luz y blanquear un mundo de trabajo no registrado y el ReNaTEP es un inicio para eso; es una pol铆tica que se ha trabajado de abajo hacia arriba, impulsada por las organizaciones sociales. M谩s de 4.5 millones trabajadores y trabajadoras hoy viven en esa oscuridad invent谩ndose el trabajo todos los d铆as por eso hay que construir derechos de otra forma y una manera de hacerlo es reconociendo a las trabajadoras y los trabajadores de la econom铆a social popular鈥.

En relaci贸n con la distribuci贸n territorial de las inscripciones, se destaca que la mayor铆a pertenecen a la provincia de Buenos Aires (35,7%), seguida por Chaco (5,6%), Tucum谩n (5,5%) y Salta (5,2%). Un an谩lisis por rama de actividades muestra un predominio de Servicios Socio Comunitarios, Servicios Personales y Otros Oficios, que concentran el 60% de las inscripciones. 鈥淓s posible afirmar que la gran cantidad de trabajadora/es inscriptos/as en la rama socio comunitaria, est茅 relacionada con la coyuntura de emergencia social y alimentaria producto principalmente del proceso de recesi贸n econ贸mica sostenida desde mediados del a帽o 2018 y profundizada -en t茅rminos econ贸micos, sociales y sanitarios- por los efectos de la pandemia de Covid-19鈥, detalla el informe.

Respecto de la cuesti贸n de g茅nero, se destac贸 que el 57,1% de las inscripciones corresponde a mujeres, una cifra que contrasta claramente con la de los trabajadores registrados, de clara predominancia masculina, lo que marca el fuerte componente femenino de la Econom铆a popular. Esta mayor铆a de mujeres se incrementa adem谩s en las ramas de actividad y ocupaciones vinculadas a los cuidados mientras que se reduce en aquellas asociadas tradicionalmente al trabajo masculino. En este sentido, el informe subraya que: 鈥淎l interior de la Econom铆a popular registrada se reproduce la misma divisi贸n sexual del trabajo que en el mercado laboral formal, ratificando la desigualdad de g茅neros que existe en la sociedad en su conjunto鈥.

En t茅rminos educativos, se confirma que 鈥渓a mayor铆a no ha podido culminar los estudios obligatorios, es decir, no tiene completado el nivel secundario, establecido por ley como obligatorio para toda la poblaci贸n鈥.

La UTEP formaliza qui茅nes integran el Consejo Directivo de dicha organizaci贸n

La Uni贸n de Trabajadores de la Econom铆a Popular (UTEP) present贸 oficialmente el 29 de abril a las autoridades del sindicato, que est谩 cerca de cerrar las negociaciones con el ministerio de Trabajo para lograr la personer铆a gremial, una reivindicaci贸n hist贸rica del sector. De hecho, el acto tom贸 la forma de una 芦asamblea constitutiva禄 y sirvi贸 para terminar de designar a los y las integrantes del Consejo Directivo y para formalizar la elecci贸n del Secretariado Nacional. 芦Este es un paso m谩s hacia la representaci贸n formal del sector y la cristalizaci贸n de una herramienta que nos permita seguir conquistando derechos para la Econom铆a popular禄, dijeron en un comunicado.

El siguiente paso, una vez formalizada la estructura, ser谩 presentar la documentaci贸n en la cartera que conduce Mario Moroni. El Consejo Directivo qued贸 conformado por el Secretario General, Esteban el 鈥楪ringo鈥 Castro, la Secretaria General Adjunta, Dina S谩nchez, la Secretaria General Adjunta, Norma Morales, el Secretario General Adjunto de Organizaci贸n, Freddy Mari帽o y el Secretario General Adjunto Gremial, Gildo Onorato.

芦Vamos a lanzar la campa帽a de afiliaciones m谩s grande de la historia para sindicalizar a los cuatro millones de trabajadores y trabajadoras de la Econom铆a popular que pelean y siguen esperando por sus derechos. Vamos a construir nuestro sindicato para construir la Argentina sin hambre y sin pobreza que necesitamos鈥, afirm贸 Gildo Onorato.

Solicitan a las organizaciones sociales 芦una tregua por 21 d铆as禄

Horas despu茅s de que presentaran las autoridades de su sindicato, UTEP, el Gobierno hizo un llamado a las organizaciones sociales para tener 21 d铆as sin movilizaciones.

芦Respetuosamente pedimos a las organizaciones que hagamos una tregua y que por 21 no nos movilicemos aunque los reclamos sean leg铆timos porque estamos tratando de frenar la curva de contagios禄, resalt贸 鈥淐hino鈥 Navarro, secretario de Pol铆ticas Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete y dirigente del Movimiento Evita.

El funcionario nacional precis贸: 芦Reconocemos que existen argumentos sobrados y razones sobradas para que haya vecinos y organizaciones sociales que reclamen porque en el marco de la pandemia, despu茅s del desastre que dej贸 (el ex presidente Mauricio) Macri y todo agravado, la econom铆a est谩 muy golpeada禄.

En esa l铆nea, indic贸 que el Gobierno tiene 芦una clara vocaci贸n de no reprimir禄 las movilizaciones sociales, sino 芦tratar de consensuar en el sentido racional y pac铆ficamente禄, pero aclar贸 que no van a 芦permitir que se haga un desfile de manifestaciones que terminen afectando la salud de la comunidad en general禄.

芦Todo esto es f谩cil decirlo pero llevarlo a la pr谩ctica no es tan f谩cil, pero el ministerio de Seguridad de la Naci贸n, el ministerio de Seguridad de la Ciudad, los municipios vecinos del Gran Buenos Aires, tendr谩n que trabajar para evitar que las movilizaciones no afecten la salud de la sociedad, que de por s铆 est谩 muy golpeada禄, subray贸.

Respecto de la posibilidad de que se destinen vacunas contra el coronavirus a organizaciones sociales, explic贸: 芦Lo considera un decreto hace m谩s de un a帽o cuando se determin贸 qui茅nes eran los trabajadores esenciales, los autorizados a poder movilizarse de un lugar a otro. En ese listado est谩n los trabajadores de los comedores escolares, comunitarios y los merenderos禄.

芦Mayoritariamente son mujeres y hombres de organizaciones sociales, de parroquias cat贸licas, de templos evang茅licos y ONGs. Obviamente que quieren ser vacunados禄, manifest贸 Navarro.

Por 煤ltimo, indic贸 que se articul贸 con el ministerio de Salud 芦hacer un relevamiento para precisar la cantidad禄 y 芦la situaci贸n de salud de esas personas que trabajan en los comedores禄.

芦Escuch茅 a alg煤n periodista opositor decir que est谩bamos negociando que no se movilicen a cambio de vacunas. Es un disparate importante禄, concluy贸.

El Gobierno le destina 70.000 vacunas a las organizaciones sociales

El Gobierno nacional acord贸 con los movimientos sociales destinar unas 70.000 vacunas para inmunizar a los colaboradores de los comedores y merenderos populares, a fin de evitar el cierre de esos espacios y garantizar la llegada de alimentos a los sectores m谩s necesitados.

A partir de esa medida sanitaria se organiz贸 el cronograma de vacunaci贸n en el contexto de pandemia, que desde el a帽o pasado afect贸 a varios de los m谩s de 1.200 comedores por contagios de muchos de sus dirigentes, que en algunos casos hasta perdieron la vida.

En ese contexto, la ministra de Salud, Carla Vizzoti, diagram贸 c贸mo se llevar谩 a cabo el proceso de vacunaci贸n durante una reuni贸n que mantuvo con dirigentes del Movimiento Evita y de Barrios de Pie, tras el pedido que le hicieron al presidente Alberto Fern谩ndez.

De esta forma, el Gobierno Nacional y los movimientos sociales buscan evitar el cierre de los comedores, una preocupaci贸n constante en medio de la crisis sanitaria, que se suma al pedido 芦urgente禄 para que la comida llegue a los barrios populares.

La soluci贸n al reclamo se dio tras un planteo que se evalu贸 en la Casa Rosada a solicitud del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

En ese sentido, fuentes del gobierno indicaron que 芦la inmunizaci贸n禄 de los trabajadores de los merenderos y comedores trasciende la 芦l贸gica epidemiol贸gica禄 por su 芦importancia social禄, al garantizar que miles de familias de sectores carenciados reciban sus alimentos a diario.

Los trabajadores de comedores comunitarios tienen que ser declarados esenciales

Franco Armando, secretario de Organizaci贸n de la CTA-A Capital e integrante de la Federaci贸n Nacional Territorial, explic贸 que reclaman desde el a帽o pasado la declaraci贸n de esencialidad de las personas que prestan servicios desde la alimentaci贸n. 鈥淎 trav茅s del Ministro de Salud, Fern谩n Quir贸s se hab铆a comprometido el a帽o pasado que 铆bamos a estar en un listado de prioridad. Este a帽o estamos avanzando en la vacunaci贸n y nuestras compa帽eras y compa帽eros se siguen muriendo enfrentando esta pandemia鈥.

鈥淓l a帽o pasado, en el peor pico de la pandemia, estuvimos 14 d铆as seguidos sin agua, y eso hab铆a empeorado nuestra situaci贸n sanitaria porque una de las maneras de combatir el virus es aseando, limpiando鈥 Nosotros hemos denunciado, hicimos un amparo al gobierno de la Ciudad por el tema del agua y la emergencia sanitaria鈥, afirm贸 el referente social.

鈥淓n la Villa 31, hay obras de urbanizaci贸n que por el momento solo mejoran la vista del barrio, como las pinturas de las casas, y no contemplan cloacas o distribuci贸n de agua鈥, agreg贸.

Luego del fallecimiento por Covid-19 de Ramona Medina en mayo del 2020, uno de los casos m谩s visibles por la falta de agua, Armando coment贸 que 鈥渟e han muerto un mont贸n de compa帽eros y compa帽eras y eso nos atraviesa hasta en lo personal, mi mam谩 que estaba encargada de un comedor en la 31 tambi茅n falleci贸 en pleno momento de falta de agua鈥. 鈥淓s muy dif铆cil hacer frente a una pandemia sin el acceso a los servicios b谩sicos鈥, expres贸 el dirigente.

Desde la FeNaT tambi茅n reclaman planes de contingencia en casos de contagios y aislamientos para no ir a un colapso en la cuesti贸n alimentaria: 鈥淟a semana pasada en el comedor nuestro de la 31 tuvimos que cerrar por un contacto estrecho de una cocinera, y el mismo d铆a se suspendi贸 la entrega de alimentos, no se cocin贸 y el gobierno de la Ciudad no entreg贸 alimentos, ni en seco. Ellos tendr铆an que contemplar un protocolo de contingencia a esta situaci贸n鈥, concluy贸 Armando.

Legislatura de Chubut rechaz贸 la Iniciativa Popular y las asambleas cortan Ruta 3

En una sesi贸n que mostr贸 el acuerdo del r茅gimen en rechazar la voluntad popular, 13 legisladores votaron en contra de la IP, 2 se abstuvieron y 12 votaron a favor, pero dieron el qu贸rum necesario para consumar este nuevo rechazo al mecanismo constitucional de la iniciativa popular respaldada por m谩s de 30 000 firmas.

Asimismo, ni bien conocerse el resultado de la votaci贸n se decidi贸 cortar la ruta 3 en las afueras de Trelew para repudiar esta maniobra en la que todos los partidos del r茅gimen provincial demostraron su alineamiento con el proyecto extractivista de Alberto Fern谩ndez y Mariano Arcioni al servicio de las multinacionales mineras como Pan American Silver. En toda la provincia se esperan acciones desde las asambleas ambientales en repudio a este nuevo ataque a la voluntad popular que en reiteradas oportunidades ha dicho #NoEsNo.

Las presas pol铆ticas de Andalgal谩

Dos mujeres relatan desde su detenci贸n domiciliaria los allanamientos, el maltrato en la comisar铆a y los d铆as de encierro. Quieren que el Anconquija siga siendo lo que es y que bajen las m谩quinas del cerro.

Sara Fern谩ndez es una de les 10 presas pol铆ticas que a煤n siguen detenidas en Andalgal谩.

La detuvieron la ma帽ana del 12 de abril y lleva con prisi贸n domiciliaria ocho d铆as.

Sara relata que en el momento del allanamiento se encontraba en la habitaci贸n de su casa, estudiando, cuando sinti贸 ruidos y la voz de un hombre queriendo entrar. Abri贸 la puerta y se encontr贸 con varios polic铆as. La agarraron del brazo, la tiraron al piso, mientras ella ped铆a que le mostraran la orden judicial y les dec铆a que quer铆a ser su propia testigo del allanamiento. La esposaron, la golpearon y la estrellaron contra el armario. 鈥淯na oficial mujer me tom贸 del cuello con el antebrazo y me asfixi贸 unos minutos mientras me dec铆a que no fuera tan espamentera. Me estaba asfixiando. Cada vez que quer铆a hablar me pegaban cachetazos鈥.

Luego de dar vuelta toda su habitaci贸n y de llevarse algunas de sus pertenencias como un cartel que dice No a la mina la llevaron en un m贸vil hasta la comisar铆a del pueblo.

En el camino uno de los polic铆as de Catamarca pregunt贸 por d贸nde ten铆a que ir y Sara intent贸 responderle. La mujer polic铆a, que la hab铆a asfixiado anteriormente, le tap贸 la nariz y la boca nuevamente para que no respire. Tambi茅n la llevaron arrestada a su hermana porque quer铆a entrar a la habitaci贸n a defenderla y la liberaron unas horas despu茅s. 鈥淣osotras vivimos con ni帽os鈥, relata Sara desde el patio de su casa.

Al llegar a la comisar铆a la tuvieron esposada hasta las 3 de la tarde de ese d铆a. 鈥淟as condiciones de higiene eran paup茅rrimas, compart铆a ba帽o con todos los efectivos policiales, un ba帽o sin agua, un colch贸n detonado con todos los olores y manchas que te puedas imaginar, creo que por eso nos dieron la domiciliaria鈥.

Sara es monta帽ista, soldadora, estudiante y luchadora. Junto con otros integrantes de la Asamblea el Algarrobo armaron este a帽o 鈥淎ndalgal谩 en senderos鈥, un proyecto de senderismo que tiene el objetivo de poner en valor la naturaleza del lugar y las especies que lo habitan y que consiste en generar caminatas abiertas a la comunidad para que la gente conozca por lo que est谩n luchando. 鈥淪abemos cu谩l es la problem谩tica ac谩 y hay un solo culpable, Yamana Gold y su proyecto ilegal Agua Rica, mientras hablamos ahora ellos siguen con sus m谩quinas destruyendo el cerro, pero Andalgal谩 es un lugar de resistencia y sabe que la que lucha puede perder pero la que no lucha ya perdi贸鈥.

Durante el corte de ruta, cuenta Sara, los polic铆as ven铆an a intimidarles y a preguntar qui茅nes eran los que estaban ah铆. 鈥淎 nosotres nos pueden arrancar la cabeza si quieren, lo que no entienden es que es el pueblo el que no quiere la megaminer铆a. Todes nos conocemos, sabemos qui茅nes somos y que siempre la ley cae sobre qui茅n se rebela y no contra quien viola las leyes.鈥

Graciela Diamante todas las ma帽anas va a fiscal铆a a exigir la libertad de su hija, se encuentra con las otras mujeres, todas valientes, tenaces, fieles a su reclamo. Saben que es justo, que si tocan el Aconquija su vida ya nunca ser谩 igual y que hay 12 personas detenidas por razones pol铆ticas.

Graciela es la mam谩 de Ail茅n Saracho Diamante. Su hija est谩 detenida desde el 14 de abril, cuando las fuerzas de choque de la provincia de Catamarca irrumpieron en su domicilio.

Graciela camina a paso lento. Se detiene en la virgen. Reza. En su casa la esperan sus tres hijas, una nietita y Ail茅n que est谩 con presi贸n domiciliaria desde hace cuatro d铆as. 芦Yo antes no sal铆a, le ten铆a mucho miedo a la pandemia, pero desde que pas贸 todo esto no paro un minuto, no voy a descansar hasta que se haga justicia y mi hija quede libre. Cuando yo era chica ten铆amos el agua m谩s pura del mundo, desde que llegaron las mineras compramos el agua de botella, eso es una injusticia鈥.

El s谩bado 12 de abril 鈥揹铆a en que se realizaron las primeras detenciones鈥 Ail茅n fue a la comisar铆a junto a la organizaci贸n en la que participa para pedir la liberaci贸n de sus vecinas, tambi茅n luchadoras y luchadores.

El lunes, a las 17:30, entraron en la casa, revisaron todo, sacaron a su hija de la habitaci贸n, la esposaron, le confiscaron el celular y se la llevaron. Ail茅n tiene 21 a帽os y desde su adolescencia se moviliza por las causas justas.

鈥淢谩s de 10 efectivos subiendo por los techos, la sacaron de la casa y empezaron a revisar habitaci贸n por habitaci贸n鈥. Damaris, la hermana de Ail茅n, cuenta que se quer铆an llevar hasta sus hilos de algod贸n con los que confecciona l谩mparas, sillas, adornos y porta macetas artesanales.

鈥淓l d铆a que me sacaron yo quer铆a mi barbijo, entonces les dec铆a que me dejaran entrar a buscarlo, dice Ail茅n desde la detenci贸n domiciliaria en su casa. Uno de los polic铆as sac贸 un barbijo de su bolsillo y me dijo: 麓ponete 茅ste麓. Un asco. 驴No se supone que hab铆an llegado a la provincia 200 efectivos por la pandemia?鈥.

Su primera noche en la comisar铆a fue un calvario, cuenta. Estaba incomunicada y con v贸mitos. Compart铆a un ba帽o con el resto de les detenidas, m谩s todos los polic铆as. 鈥淢e sent铆a mal, ten铆a v贸mitos y escuchaba c贸mo los polic铆as se burlaban de m铆 y de mis dolores鈥.

Tres d铆as en condiciones infrahumanas hasta que la dejaron continuar la detenci贸n en su casa: 鈥淓n un momento estaba sentada esperando junto al resto de detenidos y puse una pierna sobre el asiento, vino un polic铆a y me agarr贸 del brazo y me zamarre贸 diciendo 鈥樎縬u茅 est谩s haciendo?鈥櫬.

Lourdes Brizuela tambi茅n tiene mucho que contar: Augusto, su pap谩, tambi茅n est谩 detenido. 鈥淎 茅l lo detuvieron a la vuelta de la casa de mi abuela a eso de las 10 de la ma帽ana, y como a las 11 fueron a la casa de mi abuela. Ella estaba solita y entraron a la habitaci贸n y le revolvieron todo鈥.

鈥淓s dif铆cil no sentir miedo despu茅s de todo esto que le hicieron a mi hija y a la gente de mi pueblo, pero no vamos a dejar de luchar por este territorio, ya no鈥, alienta Graciela.

Nota del editor: Los presos pol铆ticos de Andalgal谩 recuperaron su libertad pero contin煤an procesados.

A 6 meses del desalojo de Guernica

Desde la Coordinaci贸n de Vecines y organizaciones de la recuperaci贸n de tierras de Guernica difundieron un comunicado en el que afirman que siguen organizades, esperando respuestas concretas por parte de las autoridades.

29 de abril del 2021

A 6 meses del desalojo de Guernica

隆Seguimos Esperando una Soluci贸n Integral!

A 6 meses del desalojo y represi贸n de la madrugada del 29 de octubre del 2020, donde un mega operativo que cont贸 con 4.000 polic铆as, que entraron al predio de la recuperaci贸n de tierras, que lejos de importarles que est谩bamos con nuestras familias y que muches ten铆amos ni帽es a cargo. Ingresaron armados hasta los dientes, tirando y quemando todo lo que encontraban a su alrededor, dispuesto a sacarnos con toda la brutalidad y violencia que los caracteriza.

En nuestras memorias, que no est谩n tan deshilachadas, tenemos impreso y presente c贸mo los sectores del poder sal铆an a festejar que estaban reprimiendo. Aquella foto selfie del fiscal Condom铆 Alcorta sonriendo en medio del operativo reafirm贸 su tendencia de defender los intereses de empresarios, peque帽os; medianos propietarios y pol铆ticos corruptos.

Del mismo modo, el actual ministro de Seguridad, Sergio Berni, se jactaba de desalojar y reprimir a miles de familias con ni帽es, plasmados en sus spots publicitarios de campa帽a, donde remarcaba el honrar el derecho a la propiedad privada por encima del derecho social de tener una vivienda digna, olvid谩ndose que seg煤n la situaci贸n legal de los que dec铆an ser due帽os de los terrenos de 100 hect谩reas presentaban ciertas incongruencias, o para decirlo en criollo, les que se dec铆an due帽os estaban flojos de papeles.

En esta Argentina d贸nde el 铆ndice de pobreza trepa el 42 %, con miles de familias que solo nos limita en el trabajo de sobrevivir y subsistir a tanta miseria, sin fuentes genuinas de trabajo y graves problemas habitacionales que nunca fueron resueltos por los poderes pol铆ticos de turno que solo segu铆an la l贸gica lobista del mercado inmobiliario, no podemos seguir aplicando la f贸rmula de subsistir. Todo este combo que no elegimos vivir, se aceler贸 m谩s a煤n con la crisis econ贸mica y la pandemia que atraviesa el pa铆s, considerando que la mayor铆a somos cuentapropistas, trabajadoras de casas particulares, mujeres y disidencias que huimos de la violencia patriarcal y estatal, precarizades, desempleades.

Tras 6 meses de aquel triste d铆a, gracias a la lucha y organizaci贸n que seguimos les vecines, firmamos un acta de compromiso pol铆tico expreso mediante escritura la entrega de terrenos que deber谩 ser ejecutado seis meses post firma. Cuyo compromiso por parte del gobierno provincial y del ministerio de Desarrollo social y de la Comunidad; una pre adjudicaci贸n del programa lote m谩s servicios.

En tanto les vecines de la recuperaci贸n de tierras de Guernica seguimos organizades. Esperando las respuestas concretas que merecemos. 驴D贸nde est谩n nuestras tierras? 驴D贸nde armaremos nuestro barrio comunitario que planificamos? La tierra y la vivienda nos son un sue帽o son un derecho, y como tal, como nos ense帽a la historia de luchas sociales, no pararemos hasta conseguirlo.

A 6 meses del desalojo GUERNICA VIVE LA LUCHA SIGUE, TIERRA PARA VIVIR Y FEMINISMO PARA HABITAR.

Coordinaci贸n de Vecines y organizaciones de la recuperaci贸n de tierras de Guernica

鈥淟as f谩bricas son de quienes las trabajan鈥

Por Red Eco Alternativo

En lo que va de la pandemia, uno de los sectores productivos que ha encontrado dificultades y cuyas vulnerabilidades se han profundizado es el de las empresas recuperadas por sus trabajadorxs, en especial aquellas que no finalizaron sus tr谩mites para formalizarse como cooperativas o cuyas situaciones respecto a los ex patrones son a煤n precarias. Aqu铆 recorremos la situaci贸n en general a partir de los resultados de una encuesta y consultando a protagonistas de dos casos muy especiales: ex Ansabo y Gotan.

Para paliar la crisis econ贸mica a la que se enfrentan las empresas y trabajadorxs, profundizada pero no iniciada con la pandemia, desde el Estado se han implementado algunas pol铆ticas p煤blicas (IFE, ATP, etc.); sin embargo, en muchos casos las Empresas Recuperadas por sus Trabajadorxs (ERT) no pueden acceder a ellas, por diferentes motivos.

De acuerdo al informe publicado por la Comisi贸n T茅cnica Asesora de Empresas Recuperadas del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Econom铆a Social) y el Programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosof铆a y Letras de la Universidad de Buenos Aires, a partir de una encuesta digital completada por 195 ERT y Cooperativas en general que cerr贸 el 5 de noviembre de 2020, la dificultad principal para el acceso a estas pol铆ticas es que la normativa del cooperativismo de trabajo es insuficiente en cuanto al reconocimiento de la condici贸n laboral del trabajo autogestionado: 鈥淎l no ser considerados trabajadores asalariados ni empleadores, quedaron en una zona gris de la pol铆tica asistencial, en la que no fueron contemplados para los subsidios ATP por no responder a una relaci贸n de dependencia ni tampoco cubiertos del todo por el IFE, pues en muchos casos las incompatibilidades que defin铆an el universo de beneficiarios exclu铆an a gran parte de estos colectivos de trabajo, generando la inc贸moda situaci贸n de ingresos dis铆miles en empresas autogestionadas que, en gran parte, se manejan con criterios igualitarios para el reparto de ingresos.

Asimismo, los cr茅ditos para capital de trabajo para Pymes otorgados a trav茅s del sistema bancario eran tambi茅n inaccesibles para las cooperativas, por razones similares a la del ATP, as铆 como los cr茅ditos para monotributistas individuales a tasa 0鈥.

En forma tard铆a aparecieron dos medidas que intentaron resolver este problema: la reactivaci贸n de la L铆nea 1 del Programa Trabajo Autogestionado del Ministerio de Trabajo, que prev茅 un subsidio mensual, y la implementaci贸n de cr茅ditos especialmente pensados para cooperativas de trabajo.

Mientras tanto, las cooperativas y empresas recuperadas por sus trabajadorxs necesitan seguir trabajando y llevando el pan a sus casas. Frente a las restricciones de la primera parte de la pandemia, algunas cooperativas y ERT reconvirtieron sus producciones y/o invirtieron en adaptarse a los protocolos para poder trabajar y cuidar su salud. En algunos casos, con el equipamiento disponible y sus conocimientos pod铆an hacer aportes frente a las urgencias que impone el contexto. En otros, adem谩s, les permiti贸 seguir produciendo como esenciales, a diferencia de sus actividades originales.

En el caso de la ex Ansabo, hoy P.OR.Y.SO (Papeleros Organizados y Solidarios), que desde julio de 2019 est谩 bajo gesti贸n de sus trabajadores por abandono y quiebra de la patronal, durante el 2020 consiguieron la oficializaci贸n como cooperativa y volvieron a producir; pero no s贸lo como papelera (fabrican bobinas de papel para hacer corrugado desde hace m谩s de 60 a帽os) sino que la Comisi贸n de Mujeres comenz贸 a fabricar sanitizantes para vender a precios accesibles o donar a quienes necesiten.

En entrevista con Red Eco, Silvia, integrante de la Comisi贸n de Mujeres, nos cuenta que este espacio surge al calor de la lucha, durante los primeros d铆as de ocupaci贸n de la f谩brica: 鈥淓ntre charlas y mates compartiendo la misma experiencia que est谩bamos atravesando en ese momento, tomamos la decisi贸n de acompa帽arlos m谩s activamente鈥.

En 2019 comenzaron moviendo el fondo de lucha, contando la historia de los trabajadores de la f谩brica, vendiendo ropa que les donaban hicieron un roperito en la puerta de la f谩brica para hacer ollas comunes. Tambi茅n realizaron ferias del plato, festivales y acompa帽aron la lucha en las marchas. El rol de las mujeres fue crucial en esos momentos, nos cuenta Silvia: 鈥Siempre estuvimos al lado de ellos, escuch谩ndolos, apoy谩ndolos, apuntal谩ndolos, porque m谩s de uno cay贸 y las mujeres lo trat谩bamos de levantar para que contin煤en, porque eran d铆as muy dif铆ciles porque ellos eran y son los pilares de familia鈥.

Cuando comenz贸 la pandemia la f谩brica estaba iniciando la primera producci贸n de prueba y decidieron comenzar a organizar ayudas solidarias a los vecinos: 鈥淐omo para devolver todo lo que nos hab铆an dado ellos durante el primer a帽o de lucha鈥. Adem谩s del merendero, la olla popular (que a煤n funcionan) y el ropero solidario, desde la Comisi贸n de Mujeres se decidi贸 reconvertir la oficina de la due帽a para producir sanitizantes de alcohol, cuya producci贸n es donada o vendida a precios razonables.

En octubre del 2020 la cooperativa P.OR.Y.SO obtuvo su matr铆cula y esto le brind贸 la posibilidad de acceder a programas p煤blicos, tramitar subsidios de los servicios y comercializar en regla. Silvia cuenta que fue un gran triunfo que los llen贸 de alegr铆a y fuerzas para salir adelante: 鈥淓n la actualidad hay 20 trabajadores en actividad, produciendo papel, no como se hac铆a antes pero mantenemos las m谩quinas trabajando. Ahora el conflicto sigue, la causa sigue abierta, por eso continuamos peleando por la aprobaci贸n del Proyecto de ley de expropiaci贸n, que ya tiene el visto bueno en la Comisi贸n de Tierras y Urbanizaci贸n, es decir, que est谩 a un paso de ser tratado en la C谩mara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. 鈥La idea es que tanto los inmuebles como las maquinarias sean legalmente de la cooperativa, una cooperativa formada por los trabajadores, y as铆 poder tener una f谩brica recuperada y exitosa, porque como dicen algunos de los muchachos, 鈥榣as fabricas son de quienes las trabajan鈥欌.

Gotan es una productora de mobiliario urbano e institucional, ubicada en el Parque Industrial de Burzaco, que fue abandonada y quebrada por sus patrones en septiembre de 2019. Sus trabajadores denunciaron maniobras ilegales de vaciamiento (ver notas al pie) por parte de sus ex due帽os. En un comunicado publicado en febrero de 2021, los trabajadores dec铆an: 鈥淒e un lado se encuentra el empresario Horacio Lamberti, quien fuera secretario nacional de Parques industriales bajo el gobierno de Macri, y que vaci贸 la f谩brica en pleno contexto de ajuste y despidos. Pero por el otro, estamos nosotros, que volvimos a llenarla de trabajo y sue帽os. Gestionamos la producci贸n y ponemos nuestra energ铆a y creatividad al servicio de los que m谩s lo necesitan. Luchamos por avanzar en la expropiaci贸n de nuestra f谩brica. Denunciamos la quiebra como fraudulenta y vemos con extrema preocupaci贸n que en el juzgado que sigue nuestra causa exista un 鈥榩edido de restituci贸n del inmueble鈥 que pueda proceder a una orden de desalojo鈥.

Hoy esa orden de desalojo sigue vigente, aunque desde Gotan presentaron un pedido de expropiaci贸n del inmueble. Seg煤n cont贸 N茅stor a Red Eco: 鈥淓stamos pronto a un desalojo y queremos cuidar nuestra fuente de trabajo鈥.

N茅stor tambi茅n explic贸 que a ra铆z de la pandemia comenzaron a fabricar dispensers de alcohol en gel, barreras y alfombras sanitizantes para combatir al virus y generar ingresos para los trabajadores, porque 鈥渦na familia no se puede mantener con un fondo de desempleo de 7.000 pesos鈥. Adem谩s, se realizaron donaciones de estos equipos a hospitales y colegios.

Hoy en d铆a, adem谩s del pedido de expropiaci贸n, se encuentran tratando de poner a funcionar las m谩quinas para dar trabajo, aunque parte de este proceso es una lucha contra la burocracia del Estado.

Adem谩s, ya que el eje de su producci贸n es mobiliario urbano, piden al Estado que les d茅 trabajo 鈥測a que supuestamente quieren recuperar las pymes y cooperativas鈥.

Tambi茅n para Gotan el rol de las mujeres de ex Ansabo es importante pues hay solidaridad entre ambas cooperativas. El rol de las mujeres sosteniendo las luchas y los 谩nimos es crucial en estos procesos, aunque frecuentemente est茅 invisibilizado por no ser ex empleadas de las f谩bricas.

En ambos casos, la creatividad y potencia de lxs trabajadorxs y sus familias es enorme, vali茅ndose adem谩s de la solidaridad mutua y de lxs vecinxs de las f谩bricas.

http://www.redeco.com.ar/actividades/28917-ansabo

https://ar.radiocut.fm/audiocut/estamos-devolviendo-a-comunidad-todo-lo-nos-vienen-dando-ansabo-bajo-gestion-obrera/

http://www.redeco.com.ar/nacional/trabajadorxs/30283-cooperativa-ansabo

http://www.redeco.com.ar/masvoces/entrevistas/29290-gotan-la-f%C3%A1brica-es-de-quien%20trabaja

http://www.redeco.com.ar/nacional/trabajadorxs/31943-trabajadores-de-gotan-denuncian-maniobras-ilegales-en-vaciamiento

La Toma (Rosario) rumbo a los 20 a帽os

Una contundente movilizaci贸n de trabajadorxs y organizaciones populares, la acci贸n decidida de una mayor铆a legislativa solidaria, RECHAZ脫 la improcedente pretensi贸n de un concejal de cuestionar el establecimiento en manos obreras resistiendo el desalojo que impulsan un pu帽ado de carro帽eros y especuladores.

La misma ped铆a informes sobre la supuesta 鈥渋rregularidad鈥 del lugar.

Lxs trabajadorxs somos los primeros en solicitar la regularizaci贸n del lugar.

Y si se retira la orden de desalojo y se cierra el expediente como se ha propuesto en varias oportunidades y desde distintos sectores somos los primeros en liquidar este asunto.

Ahora, mientras un pu帽ado de carro帽eros impida la soluci贸n, solicitando la ejecuci贸n de la orden de desalojo, solamente deberemos mantener la movilizaci贸n, la resistencia y la utilizaci贸n p煤blica y solidaria del establecimiento ocupado desde hace 20 a帽os.

El 煤nico camino ser谩 seguir la pol铆tica de resistencia, solidaridad y lucha colectiva que hemos impulsado estos 20 a帽os y que debemos profundizar todos los a帽os que hagan falta.

Agradecemos el acompa帽amiento de Sindicato de Correos (MSR), Sindicato Judicial (MSR), CTA de lxs trabajadores, ATE Rosario, Sindicato de Cadetes, APDH, AMMAR, CEPeTel, FUR, que ingresaron a exponer con los trabajadorxs en lucha, organismos de DD HH, Mesa de Jubilados, que hicieron presentaciones previas, FIT-U, trabajadores Hey Latam, LIO en NEOS, Pa帽uelos en Rebeld铆a, Peronismo Militante, AMSAFE (provincial y delegaci贸n Rosario), Subsecretar铆a de Econom铆a Social de Municipalidad de Rosario, Mujeres de Negro, Aprender a Vivir, PS, FPyS, PSTU, Asamblea Ambiental, Campa帽a por el aborto y Rebeli贸n Popular, que se hicieron presentes en el lugar.

LA ENORME SOLIDARIDAD RECIBIDA NOS GENERA LA INMENSA RESPONSABILIDAD DE PROFUNDIZAR LA LUCHA POR LA DEFENSA DE ESTE LUGAR.

隆隆隆Mientras est茅 en manos de sus trabajadores La Toma ser谩 la casa de aquellxs que luchamos por un mundo m谩s justo!!!

COMISI脫N GREMIAL 鈥 CENTRO CULTURAL DE LA TOMA

Una joven compa帽era espa帽ola, becaria en el Centro Cultural Parque Espa帽a ha escrito la siguiente nota sobre La Toma (establecimiento en manos obreras en conflicto desde 19 a帽os y medio).

Recomendamos leerla y difundirla.

https://ccpe.org.ar/web/actividades/el-diario-de-ines-capitulo-29/?fbclid=IwAR0LNVRT7xdu608sjdDThEWzxfaY9hgBQ8_6KsPT075S76Ll5Azy8jH0Ra8

Hist贸rico fallo de reinstalaci贸n de los despedidos de Hey Latam

Con un fallo muy importante la Justicia Laboral Rosario, desde el Juzgado N掳 10 orden贸 reincorporar a los trabajadores de Contact Center a la firma Key Market, ambas pertenecientes a la empresa Hey Latam. Tambi茅n orden贸 abonar los salarios que se adeudan desde antes del concurso preventivo.

Los trabajadores anunciaron en un comunicado que tomar谩n todas las medidas de lucha necesarias para que la patronal que incumple la ley respete el fallo, porque como se帽al贸 la propia patronal, la firma no cuenta con problemas econ贸micos. Adem谩s expresaron que el sindicato Empleados de Comercio se tiene que poner al frente de estas medidas.

En el comunicado expresaron que: 鈥淟a justicia con este fallo nos dio la raz贸n: como denunciamos desde el primer d铆a los trabajadores, existi贸 un fraude. La empresa con dos firmas, quebr贸 una de ellas de manera fraudulenta para poder despedir trabajadores a pesar de estar prohibido por ley. Por otro lado, con la otra firma con los mismos due帽os, domicilio y actividad continu贸 haciendo negocios. Son dos firmas solidarias de una misma empresa que el empresario manipul贸 a su antojo para hacer negocios, al punto de vaciar una para ganar m谩s y atacar a los trabajadores y sortear de manera fraudulenta el decreto de prohibici贸n de despidos鈥.

Las y los trabajadores de Hey Latam se mostraron firmes en la pelea: 鈥淣uestra lucha continuar谩 y se profundizar谩 para hacer efectiva la reinstalaci贸n. Este fallo es una gran conquista para todos los trabajadores para defender los puestos de trabajo porque las patronales despiden igual a pesar del decreto. Nuestra lucha, en el marco de la crisis social y sanitaria, es para defender el derecho al trabajo y ponerle l铆mite a las empresas como el caso de Hey Latam que quieren seguir haciendo negocios a costa de los trabajadores鈥.

Las concejalas que integran la Comisi贸n de Derechos Humanos propusieron en el recinto del Concejo Municipalla votaci贸n de una declaraci贸n de 鈥減reocupaci贸n ante la posible imputaci贸n penal de algunos de los trabajadores del ex call center 鈥淗ey Latam鈥 en el marco de un conflicto de 铆ndole laboral, por constituir un inadmisible precedente de criminalizaci贸n de la protesta social.鈥 Asimismo, el Concejo manifest贸 su apoyo a la conformaci贸n de la Cooperativa de Trabajo Rec Tuel por parte de los y las trabajadores como apuesta colectiva para la defensa de sus derechos laborales y de sus puestos de trabajo.

Fue votado por los bloques de Ciudad Futura 鈥 FSP, Socialista, Creo, Frente de Todos 鈥 PJ, Iniciativa Popular, PDP, Radical, Unidad Ciudadana, Rosario Progresista y Unite. Los que se abstuvieron fueron de los distintos bloques de Cambiemos.

Despu茅s de m谩s de 100 d铆as de lucha, marchas, acampe y declarada la quiebra de Contact Center & Recovery, una de las firmas del call center Hey Latam, los trabajadores formaron la Cooperativa Recuperada Trabajadores Unidos En L铆nea (ReCtuel) y el viernes 19 de marzo volvieron a ofrecer sus servicios. La recuperaci贸n de los puestos laborales se logr贸 luego de firmar un acuerdo de Cooperaci贸n por el Trabajo y la Educaci贸n junto al movimiento social Causa.

La organizaci贸n popular Causa que integra el Frente Social y Popular, naci贸 en 2003, luego del estallido social y econ贸mico que termin贸 con la salida del gobierno de la Alianza.

鈥淟os d铆as de lucha dieron sus frutos. Empezamos a trabajar inscribiendo al Programa Progresar (para iniciar o completar estudios en cualquier nivel educativo) a j贸venes de 18 barrios populares de Rosario y P茅rez, como Cab铆n 9 y Villa Banana, entre otros, y pusimos en funcionamiento nuevamente la empresa con un perfil social y solidario鈥, explic贸 Tom谩s Breme, uno de los trabajadores.

Ante ese escenario y acompa帽ados por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), los ex empleados de Hey Latam le entregaron a la Justicia su plan de trabajo, pidiendo que se mantengan las fuentes laborales, demostrando que es posible y que la quiebra se trat贸 de una maniobra fraudulenta de la patronal que contin煤a operando bajo la firma Key Market.

En ese marco, los trabajadores contin煤an con su pedido para que la provincia y el municipio les permitan gestionar las l铆neas de atenci贸n del 0800 por la crisis sanitaria de Covid-19, plan de vacunaci贸n, la l铆nea 144 de atenci贸n a la Violencia de G茅nero, la l铆nea 147 y 911, entre otras.

鈥淨ueremos crecer, tener m谩s chances y tomar a nuevos clientes, empresas y organizaciones. Estamos capacitados de brindar ayuda social y as铆 poder garantizar los puestos laborales鈥, aseguraron.

De los 300 empleados del call center Hey Latam, 150 aceptaron el retiro voluntario. Actualmente, hay unos 85 trabajadores que cumplen su jornada laboral con horarios rotativos.

Farmacoop

Farmacoop, el primer laboratorio recuperado en la historia, sigue creciendo. La cooperativa comenz贸 a producir el primer test serol贸gico argentino para detectar Covid-19 y anticuerpos en 5 minutos.

A trav茅s de un subsidio de $ 10.000.000 que le entregar谩 el Inaes, podr谩n realizar obras y adquirir maquinarias para aumentar la producci贸n de 20.000 test mensuales a 400.000. Adem谩s, generar谩 m谩s trabajo y experiencia acumulada para fabricar otros test, como el del dengue.

La Coopi: rev茅s judicial

Despu茅s de un largo camino judicial, la intendencia de Villa San Carlos, af铆n al macrismo, logr贸 el objetivo de quitarle la concesi贸n del servicio de agua potable a la Coopi , una cooperativa de referencia de C贸rdoba.

鈥淓s un d铆a triste鈥, dice el comunicado que public贸 este proyecto colectivo que surgi贸 en 1963.

鈥淔ue de espaldas a la ciudadan铆a como se lleg贸 a esta situaci贸n: no hubo audiencias p煤blicas ni consultas al Consejo de Representantes鈥, agrega el texto que agradece el apoyo recibido.

Fuentes: elciudadanoweb.com, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Canal Abierto, Plan B(aires) 鈥 FM La Boca (90.1), Red Eco Alternativo, Anred, Tiempo Argentino.