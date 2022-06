PANORAMA DE RECUPERADAS Y MOV. SOCIALES ACTUALIZADO AL 22.6.2022

Y el asadito 驴para cu谩ndo?

Mario Hernandez

El consumo de carne vacuna cay贸 a su peor nivel en 100 a帽os, con apenas 47,8 kilos per c谩pita, producto de la crisis econ贸mica, la pobreza y un cambio de paradigma en los gustos de la gente. Los datos fueron dados a conocer por proyecciones realizadas por la Bolsa de Comercio de Rosario y el Instituto de la carne vacuna (IPCVA).

S贸lo en 1920 la ingesta nacional de carne fue inferior: 46,9 por a帽o, seg煤n informes de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y del Instituto de Promoci贸n de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

Cabe destacar que el consumo de carne bovina, cuya media hist贸rica entre 1914 y 2021 es de 73,4 kg/habitante/a帽o, ya ven铆a en retroceso en la dieta de los argentinos. El promedio cay贸 a 54,5 kilogramos por habitante por a帽o en los 煤ltimos cinco a帽os, y sigue bajando.

Hoy la carne vacuna representa apenas el 44 % de los 109,4 kilogramos por habitante por a帽o de prote铆nas animales que se consumen, cuando a principios de este milenio representaba entre el 60 % y el 70 %.

El Conurbano alberga a 5,3 millones de pobres, la mitad de los 10,3 millones que hay en todo el pa铆s y 400.000 m谩s que cuando asumi贸 Alberto Fern谩ndez, a fines del 2019.

El porcentaje sube al 58% del total cuando vamos a la cantidad de personas que se encuentran en situaci贸n de indigencia, es decir, quienes no disponen de ingresos ni siquiera para ara帽ar una canasta alimentaria b谩sica, de subsistencia.

No obstante, gracias a una econom铆a que ha mejorado, tambi茅n ha repuntado el empleo aunque sea de baja calidad y, as铆, la desocupaci贸n en los partidos del GBA retrocedi贸 al 8,2% contra 7% de la media nacional.

Tambi茅n cubrir necesidades humanas b谩sicas resulta a menudo una imposibilidad: el 25% de los hogares se encuentra fuera de la red de gas y el 50% sin acceso a la energ铆a el茅ctrica.

鈥淐ontinuamos en las calles contra el hambre, el ajuste y por trabajo genuino鈥

El jueves 16 de junio las organizaciones que conforman la Unidad Piquetera realizaron un gran feriazo y concentraci贸n en las puertas del ministerio de Desarrollo Social, tras la promesa fallida del ministro Zabaleta de recibirles el mi茅rcoles.

Compartimos la convocatoria de la Coordinadora por el Cambio Social:

Continuamos en las calles contra el hambre, el ajuste y por trabajo genuino

Luego del plenario piquetero del d铆a lunes y tras la promesa fallida del ministro Zabaleta de recibirnos este mi茅rcoles, los movimientos sociales abajo firmantes decidimos darle continuidad a nuestro plan de lucha por trabajo y por salario, contra el hambre y la pobreza. El jueves 16 de junio realizaremos un gran feriazo y concentraci贸n en las puertas de Desarrollo Social.

Mientras el ministro Zabaleta sale por los medios acus谩ndonos de hacer pol铆tica y diciendo que no hay necesidades insatisfechas, nosotres seguimos esperando una respuesta a la propuesta que le hemos presentado hace casi un a帽o para generar un mill贸n de puestos de trabajo. Por su parte la l铆der de la oposici贸n, Patricia Bullrich, agita en los medios que hay que sacar los planes sociales en 6 meses. En ambas declaraciones vemos c贸mo tristemente oficialismo y oposici贸n no tienen propuesta para abordar el acuciante y estructural problema de la falta de trabajo.

En paralelo la tibieza del gobierno permite que empresarios como Federico Braun, due帽o de La An贸nima, digan impunemente y ri茅ndose que remarcan los precios todos los d铆as. Sabemos que este tipo de accionar no es nada nuevo, sino que es una pr谩ctica sistem谩tica de quienes especulan y generan la inflaci贸n para seguir enriqueci茅ndose, mientras la mayor parte del pueblo ve como sus ingresos se esfuman en un par de d铆as.

Los datos de mayo no son para nada alentadores, otra vez un 铆ndice de suba de precios del 5,3%. De esta manera no hay salario que aguante, y los adelantos en el Salario M铆nimo siguen quedando por detr谩s de lo que necesita una familia para vivir. Adem谩s son nuestres compa帽eres las que tienen que hacer malabares para buscar precios y poder sostener las ollas tanto en sus hogares como en los comedores populares que abastecen a miles de personas.

Por todos estos motivos seguimos exigiendo el freno de los pago de la estafa millonaria del FMI. Es inadmisible que en un contexto de crisis mundial como la actual las prioridades sigan siendo reducir el 鈥済asto鈥 del Estado y juntar d贸lares para entreg谩rselos en bandeja a quienes habilitaron su fuga. Nuestros derechos no son ning煤n gasto y deben ponerse por delante de cualquier entidad usurera, porque la deuda hist贸rica de todos los gobiernos es con el pueblo y la naturaleza.

Hoy nuestrxs hermanxs de Ecuador tambi茅n se alzan contra el FMI y reciben la feroz represi贸n del Estado, el encarcelamiento de sus l铆deres y la persecuci贸n pol铆tica. Pero junto con ellxs nos levantaremos una y mil veces, y tejeremos nuestros lazos solidarios porque ante la opresi贸n y explotaci贸n de los de arriba, nuestra mejor herramienta es la lucha en unidad de todos lxs trabajadorxs.

隆Por trabajo, dignidad y cambio social, como Dar铆o y Maxi nos ense帽aron, seguiremos en las calles!

隆ABAJO EL AJUSTE!

TRABAJO GENUINO

APERTURA DE LOS PROGRAMAS

ASISTENCIA INTEGRAL A LOS COMEDORES POPULARES

NO AL PACTO CON EL FMI

NINGUN SALARIO POR DEBAJO DE LA CANASTA BASICA

COORDINADORA POR EL CAMBIO SOCIAL: FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA) -MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS (FRENTE POPULAR DAR脥O SANTILL脕N CORRIENTE PLURINACIONAL; MULCS MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOCIAL; MOVIMIENTO 8 DE ABRIL; IGUALDAD SOCIAL) 鈥 FAR Y COPA EN MARABUNTA 鈥 FOB AUT脫NOMA (FEDERACI脫N DE ORGANIZACIONES DE BASE, AUT脫NOMA) 鈥 OLP RESISTIR Y LUCHAR.

Entrevista a 鈥淐hiquito鈥 Belliboni de la Unidad Piquetera

El gobierno est谩 aplicando un ajuste hasta en la polenta

-Estamos en comunicaci贸n con 鈥淐hiquito鈥 Belliboni del Polo Obrero. Buenas noches, Chiquito.

-驴Qu茅 tal? 驴C贸mo te va, Mario?

-Bien, bien. Tuvieron una actividad el pasado lunes en el Obelisco, un Plenario piquetero nacional con delegados y delegadas de los movimientos sociales de la Unidad Piquetera (UP) de 24 provincias para discutir la situaci贸n nacional y definir la continuidad de las medidas de lucha. 驴Qu茅 nos pod茅s comentar al respecto?

-Primero, en s铆 mismo, el acontecimiento, porque no es com煤n que haya plenario de delegados consultando a las bases, consultando a los compa帽eros de las provincias, consultando a las compa帽eras y compa帽eros de todo el pa铆s c贸mo ven la situaci贸n. Eso me parece que es tambi茅n para destacar porque no es com煤n, lamentablemente.

Lo hicimos en el Obelisco a prop贸sito, para que lo pudieran ver todos y para que pudieran estar las c谩maras. Tambi茅n para que pudieran estar los compa帽eros porque hay tanta tergiversaci贸n, tanta manipulaci贸n, de que la gente es est煤pida y es llevada de las narices a una movilizaci贸n. Ah铆 pudieron ver c贸mo m谩s de 1.300 delegados debat铆an, deliberaban, se pon铆an de acuerdo, se opon铆an a cosas que dec铆an unos de otros, discut铆an, pero finalmente logramos tener un pronunciamiento importante desde el punto de vista pol铆tico, una caracterizaci贸n de lo que est谩 ocurriendo en el pa铆s.

Un planteo de un plan de lucha que es imprescindible frente al avance de la inflaci贸n, de la ca铆da de los ingresos fijos, del incumplimiento de parte del ministerio de Desarrollo Social con la asistencia a los comedores populares que es escandaloso que desasista a los comedores populares como lo est谩 haciendo y que est茅 aplicando un ajuste hasta en la polenta en la Argentina, esa negativa a abrir los planes sociales en un cuadro donde hay much铆sima gente que necesita una atenci贸n del Estado y producto de una pol铆tica de ajuste el gobierno mira para otro lado y no los asiste.

Entonces votamos un plan de lucha que empieza el jueves, vos ten茅s la primicia porque nos acaban de informar que el ministro no nos va a recibir ma帽ana, mi茅rcoles, cuando hab铆a anunciado que nos iba a recibir la semana pasada. Ahora nos dice que no nos va a recibir. Vamos a sacar un comunicado de repudio ma帽ana a la ma帽ana denunciando que ins贸litamente el gobierno ha suspendido una reuni贸n en vez de sentarse y proponer soluciones a los problemas que hemos planteado cuando la semana pasada hab铆a dicho que iba a hacer una reuni贸n ma帽ana. Hab铆a puesto horario y todo, a las 16:00 y, sin embargo, ha resuelto no realizar la reuni贸n rompiendo todo tipo de di谩logo.

Entonces vamos a ir a la medida fuerte del jueves 16 y a darle una continuidad al Plan de lucha que votamos porque el gobierno sigue sin escuchar el reclamo.

-Chiquito tambi茅n estuvieron reunidos la semana pasada con la CGT y la CTA-A, qu茅 balance鈥 驴Qu茅 sacaron en limpio de esas dos reuniones?

-De la CGT y de la CTA-A que es necesario que intervengan en esta crisis que se est谩 llevando puesto los salarios y las jubilaciones. En la Argentina el salario ahora es de ajuste, es decir, aqu铆 el ajuste se aplica por inflaci贸n y afecta al conjunto de la poblaci贸n trabajadora. Jubilados y trabajadores tenemos salarios en la Argentina por debajo del 铆ndice de la indigencia. No pueden mirar para otro lado. Algunos de los trabajadores que est谩n adheridos a la CGT van a los comedores populares porque no les alcanza el sueldo. Entonces es una medida por el salario鈥

Te dec铆a que fuimos a exigirle a la CGT y a la CTA-A un Plan de lucha porque el salario no puede ser la variable de ajuste en la Argentina y lamentablemente lo est谩 siendo y no hay una posici贸n de la CGT, un planteo de la CGT de medidas para detener esa ca铆da estrepitosa del salario y de la jubilaci贸n.

-驴Qu茅 contestaron, Chiquito? 驴Qu茅 plantearon?

-Ellos quedaron en trasladar el planteo nuestro al Consejo directivo, tambi茅n dec铆an que estaban preocupados por el tema, pero no hubo ninguna respuesta inmediata. Nosotros les presentamos el planteo nuestro que es darle continuidad, hacer un paro y darle continuidad a un plan de lucha que frene el ajuste y que coloque en primer lugar el reclamo del salario. Nadie puede tener un salario por debajo de la l铆nea de pobreza en la Argentina y por eso hay que luchar.

Ellos quedaron en que se lo llevaban al Consejo directivo, bueno, por ahora no ha habido ninguna respuesta, ninguna reacci贸n. Y si no la hay nosotros vamos a empujar por abajo, esto lo discutimos en el plenario, la deliberaci贸n, la necesidad de un plenario de bases, de asambleas en los lugares de trabajo para empujar este paro nacional como ya est谩n haciendo algunos gremios.

Justo es tambi茅n decir que los compa帽eros del SUTNA (neum谩ticos) est谩n luchando por el salario, as铆 tambi茅n los compa帽eros docentes universitarios de CONADU-H y AGD-UBA est谩n tirando, los docentes sanjuaninos, los riojanos, hay un proceso de luchas importantes que est谩n mostrando la necesidad de salir a luchar en conjunto unidos a los trabajadores, reclamar por un salario justo en la Argentina.

-驴Quer茅s agregar algo m谩s?

-No Mario, te agradezco mucho la comunicaci贸n.

-Gracias a vos Chiquito. Un fuerte abrazo.

La CGT recibi贸 a la Unidad Piquetera

Los anfitriones de la calle Azopardo, fueron encabezados por el titular de los Vendedores de diarios, Omar Plaini (de la secretaria de Pol铆ticas Econ贸micas y Sociales cegetista), acompa帽ado de Pablo Flores de AFIP; Daniel Ricci, integrante del Consejo Directivo de la CGT y secretario general de la Federaci贸n de Docentes de las Universidades (FEDUM) y Adriana Monje, secretaria de prensa de la Uni贸n de Docentes de la provincia de Buenos Aires (UDOCBA) e integrante de Consejo Directivo del 谩rea de Protecci贸n a la Ni帽ez.

Por la Unidad Piquetera participaron Eduardo Belliboni (del Polo Obrero), Charly Fern谩ndez (de la Coordinadora por el Cambio Social) y Silvia Saravia (Barrios de Pie). Tambi茅n fueron de la partida el Frente Popular Dar铆o Santill谩n-Corriente Plurinacional, el MULCS y el Bloque Piquetero Nacional. En total la UP reuni贸 a una veintena de referentes sociales para esta ocasi贸n, que el propio Pla铆ni consider贸 芦un hecho hist贸rico禄, refiri茅ndose obviamente a que en un mismo espacio deliberaran sindicalistas peronistas y dirigentes de la izquierda. que recientemente protagonizaron un gigantesco acampe de miles de personas y una Marcha Federal que sum贸 a lo largo del pa铆s a unos 300 mil manifestantes.

Los referentes de la UP criticaron antes de ingresar la actitud de la CGT ante el ajuste del gobierno y los empresarios. Esa actitud la confirmaron, desde Suiza, los sindicalistas H茅ctor Daer, Gerardo Mart铆nez y Andr茅s Rodr铆guez coincidieron en una cena con empresarios de la Uni贸n Industrial Argentina (UIA) y coincidieron en que 鈥渘o es momento para conflictos鈥 (La Naci贸n).

Los dirigentes sociales cuestionan la pol铆tica econ贸mica y Social del Frente de Todos. Solicitan, entre otros puntos, la creaci贸n de puestos de empleo, se oponen 鈥渁l 鈥渁juste鈥 impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI), y exigen que se universalicen programas como el Potenciar Trabajo, un hecho que el ministro de Desarrollo Social; Juan Zabaleta, adelant贸 que no ocurrir谩.

鈥淐onocimos sus criterios. Ahora vamos a analizar en conjunto cu谩les son las propuestas que tenemos desde nuestro sector, tanto del trabajo registrado como el informal鈥, expres贸 el senador por la provincia de Buenos Aires y volvi贸 a recordar que: 鈥淧or primera vez se da esta visita a la CGT en 92 a帽os de historia. Fue un encuentro muy interesante. Escuchamos, intercambiamos ideas y coincidimos en la mayor铆a de los an谩lisis que ellos hacen. Ahora analizaremos cu谩les son las posibilidades鈥.

El gran ausente del encuentro fue casualmente uno de los que primero coincidi贸 en hacerlo, el dirigente camionero Pablo Moyano, que justific贸 el faltazo por estar en San Nicol谩s donde se viene desarrollando un conflicto del sector que ha paralizado la recolecci贸n de res铆duos, como protesta por la detenci贸n de dos dirigentes.

La Unidad Piquetera hab铆a solicitado la audiencia con la CGT en el marco de una 鈥渃ampa帽a nacional por 鈥渦n paro general y plan de lucha mientras aumentan los productos de primera necesidad de la canasta de alimentos y por consiguiente se reducen los ingresos fijos, salarios, jubilaciones y programas sociales鈥.

En el encuentro con la CGT, los piqueteros plantearon 鈥渓a necesidad urgente de que los sindicatos y las centrales fijen un pliego de reclamos frente al ajuste鈥 que sufren los trabajadores y 鈥渆s impulsado por el Gobierno y el FMI鈥.

Sobre este punto, el sindicalista expres贸 que en la CGT hay m谩s de 200 organizaciones confederadas. 鈥淓stamos pensando en lo que est谩 por venir. Hay que hacer un an谩lisis de lo que dice la oposici贸n. Ellos vienen con un objetivo muy claro y frente a eso hay que pensar cu谩l va a ser la posici贸n del frente nacional y popular. Lo que viene, o lo que est谩 afuera y pretende ser gobierno, es terrible, peor de lo que vivimos entre 2015 y 2019鈥.

Belliboni y el resto de la dirigencia piquetera le plante贸 a Plaini y al resto de los representantes cegetistas 鈥渓a necesidad de la deliberaci贸n colectiva de los trabajadores mediante asambleas y plenarios de delegados para votar el reclamo de un salario m铆nimo equivalente a la canasta familiar, mediante un paro activo nacional a corto plazo y un plan de lucha progresivo, para derrotar el ajuste en marcha鈥, un pedido que los dirigentes gremiales aseguraron que ser铆a tomado en cuenta y que ser谩 tratado.

鈥淎 los integrantes de la CGT que nos recibieron les planteamos la necesidad imperiosa de la deliberaci贸n colectiva de los trabajadores mediante asambleas y plenarios de delegados, para votar el reclamo de un salario m铆nimo equivalente a la canasta familiar, con los m茅todos de la clase obrera, un paro nacional inmediato y un plan de lucha progresivo, para derrotar el ajuste en marcha impuesto por el FMI y que este gobierno ajustador no duda en aplicar鈥, concluy贸 Belliboni.

Belliboni insisti贸 en que 芦desde la UP pedimos un paro general, una discusi贸n de las bases. Es la 煤nica manera que tenemos los trabajadores y desocupados para luchar contra el ajuste y este aumento fenomenal de precios. Los empresarios remarcan todos los d铆as. Nosotros, la 煤nica manera que tenemos es parar y reclamar en la calle禄.

Con la CTA Aut贸noma, la UP reiter贸 sus cr铆ticas a la situaci贸n y plante贸 salidas con lucha

Los dirigentes sociales tambi茅n fueron recibidos por la CTA Aut贸noma. La delegaci贸n piquetera abund贸 en detalles sobre sus planteos con los dirigentes Ricardo Peidro y Hugo Godoy, tambi茅n secretario general de ATE. Esa central gremial viene de realizar un paro de 24 horas para solicitar una baja de la inflaci贸n y mayor control de precios.

La Uni贸n de Trabajadores y Trabajadoras de la Econom铆a Popular (Utep) march贸 a la sede la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal)

芦Bajen los precios, con la comida no se jode禄, ser谩 el eje de la protesta que se concentr贸 el 9 de junio en las inmediaciones del Obelisco y luego march贸 a la sede de la Copal, ubicada en 25 de Mayo 516, en el microcentro porte帽o.

芦Ma帽ana vamos a la Copal y a las sedes de 20 empresas alimenticias formadoras de precios del pa铆s, para exigir que no se hagan los vivos y vendan a precios justos. Estamos en una situaci贸n donde tenemos que poner l铆mites claros a las grandes ganancias de algunos en detrimento de las familias que menos tienen禄, anunci贸 la UTEP a trav茅s de un comunicado de prensa.

Entre los argumentos de la protesta, los organizadores consideraron: 芦En la pandemia toda la sociedad ha hecho un gran esfuerzo por sostener la salud y la econom铆a, mientras del otro lado est谩n los que ganaron fortunas, corporaciones que pueden ser contadas con los dedos de una mano, y entre ellas, las que concentran el mercado alimenticio, teniendo en su poder casi toda la distribuci贸n y comercializaci贸n de alimentos en el territorio nacional禄.

芦A estos 煤ltimos -a帽adieron finalmente- solamente se les est谩 exigiendo que no especulen con los precios mientras los y las de abajo luchan para comer dignamente. Que no sigan aumentando algunos productos estrat茅gicos para garantizar un acceso justo a los alimentos para las familias que peor la est谩n pasando. Con el hambre y la necesidad no se especula禄.

Organizaciones sociales inician una vigilia en las puertas del Hotel Sheraton

Compartimos convocatoria:

PRECIOS DESCUIDADOS 鈥 GANANCIAS MUY CUIDADAS

隆BAJEN LOS PRECIOS!

* 6 de junio, desde las 20:00: vigilia en las puertas del Hotel Sheraton esperando el encuentro anual de AEA [San Martin 1225, Retiro, CABA].

* 7 de junio, desde la madrugada: jornada de lucha frente al encuentro anual de AEA (Asociaci贸n Empresaria Argentina) [Hotel Sheraton, Retiro, CABA]

Trabajadores y trabajadoras de los movimientos sociales continuamos en las calles ante el aumento de precios en los alimentos y en la energ铆a. Mientras los empresarios duplican sus ganancias, aumentando el valor de los alimentos de forma especulativa, las familias pobres no podemos acceder a la canasta b谩sica y lxs trabajadores con trabajo formal, caen debajo de la l铆nea de pobreza.

Este 7 de junio se realizar谩 en el lujoso Hotel Sheraton el encuentro convocado por AEA, la poderosa Asociaci贸n Empresaria Argentina, que contar谩 con la asistencia de los mismos empresarios que duplicaron o triplicaron sus ganancias en el 煤ltimo a帽o.

Como continuidad de nuestras jornadas de lucha, donde movilizamos hacia las plantas productoras y distribuidoras de alimentos y energ铆a en todo el pa铆s, lxs trabajadores de los movimientos sociales concentraremos en las puertas del Hotel Sheraton para exigir que BAJEN LOS PRECIOS y para denunciar que gracias a las pol铆ticas del Gobierno Nacional s贸lo hay PRECIOS DESCUIDADOS Y GANANCIAS MUY CUIDADAS.

Las descomunales ganancias empresariales, son a costa de la pobreza y el hambre creciente de todo un pueblo, y esto ocurre ante la pasividad del Gobierno Nacional y la anuencia del Frente de Todos que, m谩s all谩 de cuestiones discursivas, solo favorecen con sus pol铆ticas que tal din谩mica se siga incrementando. En vez de promover pol铆ticas concretas de retenciones a la exportaci贸n para desacoplar precios, regulaci贸n real contra los monopolios, sanciones serias ante la especulaci贸n y el desabastecimiento, se limitan a reunirse para pedirles por favor que no aumenten los precios. Los resultados est谩n a la vista: el acuerdo con el FMI no solo legitima la estafa de la deuda e instituye un virtual cogobierno con el organismo, sino que tambi茅n est谩 empujando m谩s hacia arriba la ya pavorosa inflaci贸n. Y ahora, para colmo, el Presidente Alberto Fern谩ndez y el ministro de Econom铆a, Mart铆n Guzm谩n, 隆andan de celebraci贸n del cumplea帽os n煤mero 20 de AEA, en uno de los hoteles m谩s ostentosos de la Argentina! A los ojos del pueblo, no hacen otra cosa que celebrar lo que en verdad es un modelo de exclusi贸n y pobreza.

Nosotrxs, trabajadorxs precarizadxs de la Econom铆a popular, sobrevivimos con salarios de hambre. No podemos alimentar a nuestras familias, mientras los formadores de precios de los alimentos han aumentado solo en el 煤ltimo mes el pan en un 6,8%; aceites 7,6%; l谩cteos 14%. Son 20 empresas due帽as de los alimentos en la Argentina las que generan esto. ARCOR, Bunge Argentina, Aceitera General Deheza, Molino Ca帽uelas, Molinos R铆o de La Plata, La Seren铆sima, Danone, Ledesma, entre otras, act煤an como monopolios y oligopolios para manejar a su antojo el precio de los alimentos.

Lxs trabajadorxs con y sin trabajo formal vivimos en condiciones de precarizaci贸n y pobreza inauditos, mientras unos pocos empresarios ricos duplican sus cuantiosas ganancias.

Exigimos que 隆BAJEN LOS PRECIOS!

Conflicto en Guernica

A continuaci贸n, reproducimos el Comunicado de la Asamblea Permanente de Guernica sobre los 煤ltimos anuncios que hicieron Axel Kicillof y Andr茅s Larroque en distintos medios de comunicaci贸n, sobre planes de vivienda y entrega de tierras en Guernica, donde confirman que se va a cumplir con los compromisos asumidos con los vecinos y vecinas que fueron parte de la toma de tierras en 2020.

Sobre nuevos anuncios de Kicillof y Larroque en Guernica: Necesitamos plazos concretos de entrega de lotes y viviendas

En los 煤ltimos d铆as, en distintos medios de comunicaci贸n y en las 煤ltimas reuniones que hubo con funcionarios del gobierno, estos se comprometieron a cumplir con las actas firmadas con la Asamblea Permanente de Guernica y otras organizaciones de la Recuperaci贸n de Tierras.

Nos dijeron que 鈥渟e trata de compromisos p煤blicos por parte del mismo ministro Larroque y que se van a cumplir鈥. Las actas dec铆an que se nos iban a entregar lotes a 180 d铆as, que deber铆an haber sido entregados entre julio y septiembre del a帽o pasado. Ahora hay un nuevo compromiso p煤blico y anuncios de que se nos van a entregar los lotes prometidos con una compra de tierras que a煤n no se hizo, y adem谩s vivienda para un sector de vecinos. Pero al d铆a de hoy no tenemos nada concreto respecto a plazos, ni lugar, ni tampoco novedades sobre la entrega de las 150 viviendas.

El gobierno se apura para anunciar una soluci贸n al conflicto, pero todav铆a no est谩n los lotes, ni tampoco los compromisos para entregar la primera tanda de viviendas.

No necesitamos anuncios, ni promesas: Queremos soluciones concretas: que se pongan plazos para la entrega de los lotes con actas de pre adjudicaci贸n de los mismos, y ser incorporados en el listado de la entrega de las primeras viviendas anunciadas.

El pr贸ximo 21 de junio nos estaremos movilizando junto a otras organizaciones a La Plata, prepararemos nuevas acciones y seguiremos impulsando una campa帽a de solidaridad con las familias de Guernica que seguimos en lucha por tierra, vivienda y trabajo con derechos, en unidad con otros sectores de trabajadores, ocupados y desocupados.

Asamblea Permanente de Guernica

Entrevista a Nicole, vocera de la Asamblea Permanente de Guernica

Guernica: solamente exigimos lo que nos prometieron

-Nicole, ustedes est谩n convocando el pr贸ximo 21 de junio, el martes que viene a una movilizaci贸n junto a otras organizaciones de La Plata porque siguen en la lucha por la tierra, la vivienda y el trabajo cuando se supon铆a que esta situaci贸n iba a estar resuelta a esta altura del a帽o. 驴Qu茅 es lo que motiva entonces esta nueva movilizaci贸n de los vecinos de Guernica el pr贸ximo martes?

-Bueno, el 21 vamos a estar en La Plata a las 10:00 yendo al ministerio de Desarrollo de la Provincia a hacer nuevamente el reclamo porque la verdad es que ya pasaron 2 a帽os de la pelea de Guernica. Nosotros venimos de una mesa de negociaci贸n con los funcionarios del ministerio de Desarrollo hace varios meses ya, a帽os y medio aproximadamente, donde el mismo ministro, Larroque, nos hizo firmar al conjunto de los vecinos unas actas legales donde se compromet铆an a entregarnos lotes con servicios en un plazo de 180 d铆as.

Como sabr谩s eso ya se venci贸 hace un a帽o y ninguno de nosotros tiene el lote todav铆a. Estas 煤ltimas semanas el gobierno de Kicillof sale a hacer un anuncio diciendo que se van a entregar un total de 160 viviendas en Guernica, pero van a ser ellos los que definan qui茅nes van a entrar y qui茅nes no.

O sea, primeramente ese es el problema. El gobierno va a decidir qui茅n entra o no en esa vivienda. Nosotros no tenemos garant铆a de que realmente sea la gente de Guernica la que ingrese. Adem谩s, tambi茅n es il贸gico en un total de 1.500 familias que firmamos el acta solamente van a entregar 160 viviendas. Tampoco hay garant铆as de nada, no se sabe cu谩ndo, no se sabe c贸mo, de qu茅 manera se van a entregar. Lo 煤nico que se sabe es que ellos por lo visto pretenden hacer campa帽a electoral y la verdad es que dejan al conjunto de los firmantes de las actas a la deriva, a la espera de esos lotes que prometieron.

La verdad es una situaci贸n muy desesperante, venimos de dos a帽os de dar muchas peleas, hemos movilizado a La Plata, a Puente Pueyrred贸n y en Guernica mismo precisamente para hacer visible nuestro reclamo y que se garanticen los lotes con servicios que se prometieron. No queremos m谩s y no exigimos m谩s, solamente lo que nos prometieron, lo que nos firmaron. Exigimos eso.

-Ahora, 驴esos lotes ya fueron adquiridos por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires?

-S铆, ah铆 est谩 la trampa. 驴Qu茅 hicieron ellos? Ellos dijeron que iban a comprar el terreno, el mismo del que nos hab铆an desalojado. Lo compraron. Una vez que lo compraron en lugar de entregarlo a los vecinos lo entregaron al Municipio de Presidente Per贸n, a la se帽ora Blanca Cantero. Blanca Cantero fue la que estuvo demorando la entrega para que las familias que tomamos un terreno en Guernica recibamos ese terreno. Entonces hace meses que nos vienen demorando con esa firma y hace un par de semanas nos enteramos por los medios de comunicaci贸n, como te vuelvo a repetir, que Kicillof sali贸 a hacer un anuncio y que realizar谩n una entrega por 160 viviendas.

Entonces, la excusa en medio de la interna peronista que ellos tienen, porque es as铆, y nosotros estamos en el medio. Es incre铆ble. Pasaron las tierras que compraron a Blanca Cantero y Blanca Cantero decidi贸 no entregarnos los lotes a nosotros, sino que en vez de eso se van a construir unas 160 viviendas y el resto no se sabe.

-Nicole recordanos la actividad del pr贸ximo martes.

-Vamos a estar en La Plata. Vamos a salir desde la estaci贸n de La Plata hasta el ministerio de Desarrollo de la Provincia a las 10:00. Nosotros somos la Asamblea Permanente de Guernica, pero tambi茅n vamos a estar con el resto de los compa帽eros de la organizaci贸n Del Frente de Recuperaci贸n de Tierras de Guernica que tambi茅n siguen peleando. Pedimos todo el apoyo para esa fecha. Despu茅s, en el caso de que todav铆a no se resuelva esto tenemos pensado continuar con una acci贸n el mes que viene tambi茅n seguramente en el Puente Pueyrred贸n.

Salario B谩sico Universal

El Frente Patria Grande, que lidera Juan Grabois, y La C谩mpora cerraron filas para impulsar el Proyecto de ley de creaci贸n de un Salario B谩sico Universal. La propuesta plantea garantizar a los trabajadores de bajos ingresos el cobro de una suma equivalente a la canasta de indigencia de un adulto 鈥搎ue fue de $ 13.763 en abril鈥, de manera que ning煤n argentino quede sin ingresos para cubrir su alimentaci贸n b谩sica. El proyecto fue presentado en mayo en el Congreso Nacional, y ahora fue difundido en la Legislatura bonaerense con un panel que encabez贸 Grabois con el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, Andr茅s Larroque.

De aprobarse el proyecto, cobrar铆an el SBU 7,5 millones de personas, de entre 18 y 64 a帽os: el conjunto que abarc贸 el IFE y m谩s recientemente el Refuerzo de Ingresos (o IFE 4) de este a帽o.

Es la franja de la poblaci贸n que a煤n no tiene asegurado un ingreso m铆nimo como derecho, lo que s铆 ya fue legislado para los ni帽os 鈥搈ediante la Asignaci贸n Universal por Hijo鈥 y los mayores de 65, con las moratorias para jubilarse y la Pensi贸n Universal para el Adulto Mayor.

El salario universal no est谩 propuesto para todas las personas en edad de trabajar, ni para todos los trabajadores, sino para aquellos que est茅n bajo la l铆nea de indigencia. Entran los desocupados, los informales, los monotributistas sociales, los trabajadores agrarios y las trabajadoras de casas particulares. Tambi茅n los monotributistas de la categor铆a la A y para los asalariados que no superen su l铆mite (de 38.850 en 2022), a los que el proyecto destina medio salario b谩sico universal.

El proyecto plantea que el SBU sea compatible con el cobro de la Asignaci贸n Universal por Hijo, pero que no se podr谩 cobrar al mismo tiempo que la Tarjeta Alimentar, ni el Potenciar Trabajo ni la beca Progresar. Ser谩n filtrados quienes tengan un patrimonio o consumo determinados.

Por otra parte, fija contraprestaciones, como terminar de cursar los estudios primarios o secundarios, capacitarse en oficios o realizar tareas sociocomunitarias

Fuertes respuestas de los movimientos sociales al discurso de Cristina Fern谩ndez

El rol del Estado, la autonom铆a del uso de los recursos, la diferencia entre las c煤pulas y las bases y 芦los funcionarios en los dos lados del mostrador禄. Todo esto se puso en debate a partir de las cr铆ticas de la vicepresidenta, Cristina Fern谩ndez, que apunt贸 a supuestas pr谩cticas que llevar铆an adelante algunas organizaciones sociales, en especial, se帽al贸 de modo indirecto al Movimiento Evita. Las respuestas llegaron r谩pido, desde el Evita, pero tambi茅n desde movimientos que articulan con la agrupaci贸n La C谩mpora, como el Frente Patria Grande, que integra Juan Grabois, y tambi茅n del presidente, Alberto Fern谩ndez.

CFK hizo p煤blicas Las cr铆ticas el lunes pasado en el plenario de la CTA-T. Sus colaboradores le hab铆an acercado en las 煤ltimas semanas testimonios de beneficiarias y beneficiarios de planes sociales que se quejaban porque sus ingresos se ve铆an condicionados por la discrecionalidad de los dirigentes intermedios. En el entorno de la vicepresidenta esperaban que tambi茅n salieran a plantear el debate los gobernadores. Hasta el momento, se pronunciaron Cristina y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andr茅s 鈥淐uervo鈥 Larroque. De hecho, Larroque implement贸 un n煤mero de tel茅fono para que los y las beneficiarias que se sufran coerci贸n por parte de sus dirigentes puedan denunciar de manera an贸nima.

El martes, el ministro bonaerense fue m谩s all谩 en su se帽alamiento. 鈥淗ubo un acuerdo con (Mart铆n) Guzm谩n para bancar el ajuste鈥. 鈥淵o creo que (el ajuste) cont贸 con el visto bueno de un sector de las organizaciones, inclusive algunas que tienen funcionarios en el gobierno nacional. Hubo un pacto, del Evita y muchas m谩s, sin dudas鈥, se帽al贸 en una entrevista radial.

Los movimientos piqueteros nacidos al calor del desempleo y el corte de ruta, caracterizaban esos 芦planes禄 como migajas del Estado, necesarias para sobrevivir. En plena crisis social y pol铆tica de principios de este siglo, los movimientos se enfrentaban con el gobierno del presidente no electo Eduardo Duhalde, quien orden贸 la represi贸n de la que se est谩 por cumplir 20 a帽os, el 26 de junio de 2002, y que termin贸 con el asesinato de los j贸venes militantes Dar铆o Santill谩n y Maximiliano Kosteki.

Esos movimientos 鈥渁rrancaban鈥 al Estado los planes para luego administrarlos con autonom铆a. Algunos iban para los y las beneficiarias y otros para las cooperativas, una forma de generarse su propio trabajo y no depender de un patr贸n. Bloqueras, carpinter铆as, emprendimientos textiles y gastron贸micos, nacieron de aquellas primeras formas de resistencia, muchas de ellas con sistemas de democracia interna muy aceitados. Se hab铆a planteado dentro del movimiento piquetero la disyuntiva de seguir trabajando de manera cooperativa o de salir a bloquear calles para pedir empleo formal. Luego, la reactivaci贸n econ贸mica que se not贸 fuerte en los barrios despu茅s de 2004, enfr铆o ese debate.

Ahora se vuelve a plantear la disyuntiva sobre c贸mo implementar estos recursos y qui茅nes deben administrarlos. Por lo pronto, una posible salida pol铆tica a este debate surgi贸 este fin de semana. La C谩mpora y el Frente Patria Grande (expresi贸n pol铆tica donde convergen varias organizaciones sociales) acordaron impulsar el Proyecto de ley de creaci贸n de un Salario B谩sico Universal. La propuesta plantea garantizar a los trabajadores no registrados el cobro de una suma equivalente a la canasta de indigencia de un adulto 鈥搎ue fue de 14.401 pesos en mayo. La iniciativa hab铆a sido presentada en el Congreso Nacional, pero este fin de semana tambi茅n aterriz贸 en la Legislatura bonaerense con un panel que encabez贸 Grabois y el propio Larroque.

Grabois poste贸 que hay un programa Potenciar porque el Estado no cre贸 trabajo con derechos. 鈥淟a Econom铆a popular no es tercerizaci贸n de facultades que antes ejerc铆a maravillosamente el Estado sino creaci贸n heroica de los excluidos donde el Estado s贸lo llega en patrullero y el mercado con descarte鈥, escribi贸. Tambi茅n replic贸 el argumento de que los planes son usados para extorsionar a los desocupados: 鈥淕arcas hay en todos lados. Hoy (por el auditorio que particip贸 del acto de la CTA) hab铆a un par 驴no?鈥.

Del mismo Frente Patria Grande, habl贸 Dina S谩nchez, del Frente Popular Dar铆o Santill谩n. Dijo que 鈥渉ay mucha dirigencia pol铆tica que no nos conoce鈥. 鈥淢e gustar铆a que viniera a conocernos porque somos organizaciones que tenemos muchas unidades productivas, que generamos trabajo, que durante la pandemia sostuvimos las ollas populares para que todos pudieran comer y estamos haciendo trabajos socio-comunitarios. La dirigencia pol铆tica tiene que hacerse cargo de las consecuencias que han tenido sus pol铆ticas, porque la situaci贸n para nosotros no ha mejorado鈥, sostuvo. A帽adi贸 que 鈥淐ristina es una figura que admiro, pero en esto opina desde el desconocimiento鈥. Algo similar poste贸 la diputada y dirigenta de la UTEP, Natalia Zaracho.

Tambi茅n cuestion贸 a Cristina Daniel Men茅ndez, referente de Somos Barrios de Pie y subsecretario de Pol铆ticas de Integraci贸n. 鈥淟as palabras de Cristina fueron despectivas y estigmatizantes. Me parece que tuvo un tono demasiado despectivo con lo que tiene que ver con la tarea de la militancia social y los movimientos sociales -sostuvo. No comparto lo que dijo, pero entiendo que es parte de un debate que tenemos al interior del Frente de Todos禄.

Por su parte, el secretario de Asuntos Parlamentarios y dirigente del Movimiento Evita, Fernando 芦el chino禄 Navarro remarc贸: 芦Me parece que le err贸 al enfoque. Su mirada tiene poca valoraci贸n hacia el esfuerzo de las organizaciones. Se pas贸 de rosca禄.

COMUNICADO DEL MOVIMIENTO EVITA

La 煤nica verdad es la realidad

Ante la campa帽a de estigmatizaci贸n contra las organizaciones populares que se ha incrementado en los 煤ltimos d铆as en los medios de comunicaci贸n y en las afirmaciones de la vicepresidenta Cristina Fern谩ndez de Kirchner, queremos expresar nuestra posici贸n.

Hoy existen m谩s de 200 organizaciones sociales que nacieron al calor de la resistencia al neo-liberalismo de los 鈥90 y el macrismo. Son las mismas que estuvieron al frente del cuidado en la pandemia y las que hoy proponen organizar una sociedad que reclama nuevas formas de producci贸n y trabajo. Esa realidad surge de la din谩mica del capitalismo

financiero, en el marco del cual hace m谩s de 50 a帽os que no crece el trabajo registrado en la Argentina. Tambi茅n de la inacci贸n del Estado y de la obstinaci贸n de quienes quieren seguir aplicando recetas del pasado a problemas del presente. Lamentamos que parte de la dirigencia pol铆tica sea incapaz de entender la realidad del trabajo en el siglo XXI. Es m谩s f谩cil pelear con quienes la expresamos, que escuchar y reflexionar acerca de c贸mo resolver los problemas de los que peor est谩n.

Hoy la realidad del trabajo la expresan las organizaciones sociales en conjunto con los sindicatos. En las f谩bricas y en los barrios. En relaci贸n de dependencia en una empresa privada y en cooperativas y unidades productivas. La Econom铆a popular es la expresi贸n de esta nueva realidad del trabajo que tenemos que dignificar y dotar de derechos para construir las instituciones que requieren los descamisados del presente. Reducir la econom铆a popular a los planes sociales es negar la realidad.

Los planes sociales son apenas el 10% de la econom铆a popular y el 5% del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. El IFE nos demostr贸 que hab铆a m谩s de 11 millones de trabajadores y trabajadoras por fuera de las relaciones de dependencia. Hay 6,5 millones en el sector privado y m谩s de 3 en el sector p煤blico. Los 11 millones de trabajadores y trabajadoras a las que nos referimos no se quedaron esperando que el Estado o el mercado resolvieran sus ingresos: salieron a busc谩rselos y hoy son la mayor铆a de la fuerza de trabajo.

Desde la Unidad Piquetera las voces cr铆ticas no tardaron en llegar. Silvia Saravia del disidente Barrios de Pie opin贸 que: 鈥淟as mujeres somos protagonistas y dirigentas en las organizaciones que estamos en las calles, enfrentando el modelo de pobreza y precarizaci贸n laboral de este Gobierno. Hace 12 a帽os, la entonces presidenta Cristina Fern谩ndez de Kirchner afirmaba que el Programa Argentina Trabaja ven铆a a paliar la falta de creaci贸n de empleo desde el sector privado. Un reconocimiento del fracaso de su gesti贸n en la creaci贸n de trabajo genuino鈥 y le record贸 a la ex mandataria que: 鈥淟e dio las Unidades de Gesti贸n a los intendentes y gobernadores, oficialistas, por supuesto. El resultado fue mayor precarizaci贸n del trabajo municipal y el manejo clientelar de sus punteros, lo que denunciamos en las calles con acampes y movilizaciones鈥.

Eduardo Belliboni, desde el Polo Obrero le dijo a Infobae: 鈥淐ristina busca dos cosas: primero sellar la alianza con gobernadores, intendentes y sus punteros y darle los planes para que los hagan trabajar para la campa帽a y de paso los precaricen en los municipios; y segundo, atacar a los que estamos luchando contra el ajuste de su Gobierno. 驴Ahora ve el problema de los planes?鈥.

Como el funcionario Daniel Men茅ndez, el piquetero Belliboni tambi茅n record贸 en su red social: 鈥淎 20 a帽os del asesinato de Maxi y Dar铆o, @CFKArgentina muy cerca de donde cayeron, por responsabilidad pol铆tica de varios funcionarios de su Gobierno, la vicepresidenta, se sum贸 a la campa帽a antipiquetera, mientras pacta con los punteros repodridos de los intendentes鈥, dijo y cit贸 a varios medios de comunicaci贸n y acus贸 a Cristina Kirchner y a La C谩mpora de pararse en la misma vereda: 鈥Sin Grietas. Todos contra los que luchamos contra el ajuste. Dime con qui茅n te juntas y te dir茅 que intereses defiendes鈥.

Mendoza. Del barrio La Gloria a la f谩brica La Terre: 鈥淟os trabajadores somos los que movemos el mundo鈥

Luego del festejo de los 22 a帽os de la biblioteca popular Pablito Gonz谩lez del barrio la Gloria y la donaci贸n de raciones de comida que hicieron desde la f谩brica para el festejo, quienes nos organizamos en el curso de electricidad, impulsado por La Red de Precarixs en la biblioteca popular Pablito Gonz谩lez, fuimos invitados a conocer la f谩brica y su experiencia de recuperaci贸n por parte de sus trabajadores de sus puestos de trabajo.

As铆 nos organizamos entre los que concurrimos al taller y a la biblioteca para ir a la f谩brica de alimentos. En ella nos esperaba Ester trabajadora que es parte de todo el proceso de recuperaci贸n de la f谩brica abandonada por el patr贸n (Matas) y que a partir de una lucha de a帽os pusieron a funcionar la f谩brica bajo su control poniendo en pie la cooperativa La Terre.

En la charla Ester destac贸 la importancia de la organizaci贸n de los trabajadores. Que no necesitamos patrones para poner a funcionar la f谩brica. Que incluso esto permit铆a a los trabajadores que estudian poder seguir sus estudios y terminarlos. Tambi茅n nos cont贸 c贸mo los gobiernos y la justicia siempre se pusieron del lado de los patrones para ir en contra de su lucha. Y que lo que mantuvo en pie la cooperativa fue la unidad con otros trabajadores y la juventud.

La Justicia habilit贸 que una cooperativa se quede con los bienes de sus antiguos empleadores para que garantizar la continuidad laboral

El tribunal hizo lugar a la apelaci贸n de la Cooperativa de Trabajo Gr谩fica del Plata, que tom贸 la posta de la actividad laboral tras el cierre de la gr谩fica del mismo nombre, y realiz贸 los tr谩mites para la continuidad de la actividad bajo ese nuevo formato social.

El fallo admiti贸 el 芦pronto pago laboral y la compensaci贸n de cr茅ditos para la adquisici贸n de bienes de la empresa禄.

La fiscal en lo Comercial Gabriela Boqu铆n hab铆a dictaminado a favor de la Cooperativa.

芦Atento al car谩cter alimentario y la especial protecci贸n normativa respecto de los cr茅ditos que ostentan los acreedores laborales frente a la existencia de fondos depositados, no es viable otra soluci贸n m谩s que la de ordenar el pago inmediato de los mismos禄, subray贸.

Adem谩s, reivindic贸 que 芦el inter茅s social, inherente al mantenimiento de las fuentes de trabajo y la conservaci贸n de la empresa a cargo de los trabajadores, es uno de los bienes jur铆dicos protegidos que tuvo en miras el legislador, pues de ese modo se asegura la continuidad de las fuentes de trabajo en un marco de certeza y estabilidad jur铆dica禄.

En ese punto, sostuvo que 芦debe computarse la totalidad de los cr茅ditos de los trabajadores que integran la cooperativa, no pudiendo los mismos verse mermados por c谩lculos o proyecciones de posibles dividendos禄.

芦La posibilidad de una venta directa de los bienes de la quebrada a la cooperativa de trabajadores conformada por ex dependientes de la deudora est谩 expresamente prevista en el texto legal禄, remat贸.

La resoluci贸n establece que 芦debe computarse la totalidad de los cr茅ditos de los trabajadores que integran la cooperativa a los fines de su adquisici贸n禄.

Los camaristas Alejandra T茅vez, Ernesto Lucchelli y Rafael Barreiro hicieron lugar a la apelaci贸n, que despeja el camino para que la cooperativa acceda a los bienes de la empresa quebrada, garantice el pago de los salarios y la continuidad de la actividad.

Llegan a Madygraf paneles solares para la generaci贸n de energ铆a fotovoltaica

El martes 14, los trabajadores y trabajadoras de Madygraf recibieron la buena noticia de la llegada de paneles solares para el aprendizaje en la instalaci贸n de sistemas el茅ctricos de energ铆as renovables, al que accedieron gracias al apoyo y trabajo en com煤n con el Centro de formaci贸n laboral N掳 40 de la ciudad de Gar铆n.

Esta iniciativa es parte de un proyecto presentado en 2019, junto a Ingenier铆a Sin Fronteras; y a fines del 2021 han presentado un nuevo proyecto al ministerio de Desarrollo Productivo (REDECO) para poder adquirir e instalar 34 kWp (kilovatios pico) de paneles solares fotovoltaicos.

La llegada de los paneles solares acompa帽a un proyecto general de transici贸n energ茅tica que la f谩brica viene implementando a trav茅s de un Sistema de Gesti贸n de la Energ铆a, con el cual durante un a帽o han logrado reducir en un 60% la factura de luz, y tambi茅n el curso de formaci贸n laboral para instalaci贸n de paneles, con el que buscan aportar en la salida de puestos laborales.

As铆 mismo, lxs trabajadorxs de la f谩brica est谩n realizando fuertes campa帽as para la condonaci贸n de la deuda que Edenor les exige de una deuda impagable para las cooperativas de trabajo, tambi茅n por la pelea por la expropiaci贸n definitiva de Donelley para Madygraf, y por financiamiento para la renovaci贸n tecnol贸gica (con miras a la transici贸n energ茅tica).

Al Estado, como reclaman permanentemente los trabajadores de las recuperadas, hay que exigirle destinar fondos para las reconversiones tecnol贸gicas, subsidiar la energ铆a para planes de eficiencia energ茅tica, condonaci贸n de deudas (隆cuando las grandes empresas tienen todo tipo de beneficios!) y normativas que regulen a todas las recuperadas como proveedores privilegiados del Estado, que d铆a a d铆a no s贸lo defienden los puestos de trabajo, sino que realizan, todo tipo de productos y servicios necesarios para el bien com煤n.

MadyGraf vuelve a demostrar no s贸lo que los trabajadores pueden organizarse, coordinar y luchar para impedir que las patronales cierren y dejen a todos en la calle, sino tambi茅n que el control obrero puede decidir y producir en funci贸n de lo que necesitan los trabajadores y el pueblo

Fuentes: Tierra viva /Rebeli贸n, Tiempo Argentino, Resumen Latinoamericano, Anred, La Izquierda Diario, 鈥淢etr贸polis鈥 鈥 FM La Boca (90.1) 鈥 Martes de 21:00 a 22:00, 鈥淔e de erratas鈥 鈥 FM La Boca (90.1) 鈥 Mi茅rcoles de 9:00 a 10:00.