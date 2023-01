Panorama de recuperadas y movimientos sociales al 20.1.2023

Oficialismo y oposici贸n sin grietas contra las organizaciones sociales

Mario Hernandez

Unidad Piquetera rechaz贸 el martes pasado la decisi贸n del gobierno nacional de suspender a 154.000 titulares del Potenciar Trabajo que no validaron su identidad por internet y anticip贸 que sus referentes se reunir谩n con el objetivo de definir un plan de lucha para la semana pr贸xima.

El anuncio de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, 鈥渃onfirma nuestras denuncias de ajuste sobre el gasto social y los m谩s vulnerables鈥, opin贸 Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero (PO), sobre la decisi贸n oficial de suspender al 10 % del padr贸n del Potenciar Trabajo que no complet贸 la validaci贸n de datos.

Seg煤n comunic贸 Tolosa Paz, los suspendidos tendr谩n un mes para presentar reclamos, durante el que cobrar谩n la mitad del plan. Si terminado ese plazo contin煤an sin validar sus datos, ser谩n dados de baja.

Para Belliboni, ese sistema es 芦poco viable禄 para las personas en situaci贸n de pobreza que no tienen celular o viven en zonas con mala o nula conectividad ya que requiere una validaci贸n de la identidad de forma virtual y con reconocimiento facial.

鈥淓s un gobierno ajustador, surge de cuando Cristina Kirchner dijo en septiembre que hab铆a muchos planes sociales鈥, se帽al贸 el dirigente del PO, donde confirm贸 que las organizaciones nucleadas en Unidad Piquetera se reunieron este martes para definir un 鈥減lan de lucha鈥 a nivel nacional, que ser铆a activado la semana pr贸xima. Belliboni tambi茅n adelant贸 que pedir谩 una reuni贸n al ministerio de Desarrollo Social para que d茅 marcha atr谩s con la medida.

COMUNICADO DE LA UNIDAD PIQUETERA

EL GOBIERNO AJUSTA A LOS QUE MENOS TIENEN, POR PEDIDO DEL FMI.

En 50 d铆as la Ministra 芦audit贸禄 m谩s de 1.300.000 planes sociales y baj贸 160.000.

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, est谩 aplicando un ajuste salvaje contra los que menos tienen.

A los graves problemas con la entrega de alimentos a los comedores populares, las interminables demoras en la entrega de herramientas a los emprendimientos productivos y las bajas naturales del programa Potenciar Trabajo, el m谩s importante del Ministerio, que son por fallecimiento, por jubilaciones y otras causas y que no son reemplazadas, se le agrega ahora la baja compulsiva de 160.000 Potenciar Trabajo.

AJUSTE ACELERADO



Para impulsar el ajuste del gasto fiscal que le reclama el FMI la ministra ide贸 un sistema que sin dudarlo se puede calificar como de shock contra los planes sociales.

En noviembre remplaz贸 las auditorias presenciales hechas por Universidades, que iba a permitir una evaluaci贸n del programa Potenciar, establecido por 鈥淛uanchi鈥 Zabaleta, su antecesor y que l贸gicamente iba a demorarse meses, lo cambi贸 de un plumazo ni bien asumi贸 por otro que est谩 concluyendo ahora, apenas poco m谩s de 50 d铆as de lanzado, y que es un sistema que reemplaza la auditor铆a presencial, por una validaci贸n exclusivamente por Internet.

UNA MINISTRA APURADA EN HACER UN AJUSTE

Mientras se sigue con las demoras en la entrega de alimentos y herramientas la ministra aplic贸 en 50 d铆as, sin demoras, el descuento del 50% de los ingresos a 155.000 trabajadores del Potenciar Trabajo, Paso previo al despido, sumariamente y sin derecho a defensa.

En un pa铆s en el que la pobreza y la falta de los servicios m谩s b谩sicos caracterizan la situaci贸n de millones de personas, reclamar la validaci贸n de datos por Internet exclusivamente es una canallada de un gobierno ajustador.

La falta de conectividad, los problemas con el sistema de validaci贸n e inclusive el colapso del sistema, le sirven a la ministra para ajustar a los que menos tienen dejando a decenas de miles sin la ayuda social que necesitan y que el gobierno est谩 obligado a brindarle.

No se trata de una forma de transparencia del sistema, sino de una pol铆tica basada en el ajuste, que especula con que hay trabajadores que est谩n aislados y desorganizados y hasta con la falta de informaci贸n de beneficiarios reducidos a la pobreza extrema.

Mientras se les reducen las deudas a las empresas energ茅ticas y se aumentan los subsidios a los grandes especuladores y empresarios y se beneficia a los que especulan contra el peso argentino, favoreci茅ndolos con un d贸lar preferencial, se les saca el 煤nico ingreso a casi 160.000 personas que adem谩s pierden su obra social y sus aportes jubilatorios como monotributistas sociales.

Un ataque brutal que estuvo precedido por una campa帽a de todo el arco pol铆tico patronal, desde Cristina, que dijo que hab铆a muchos planes, pasando por Larreta y Bullrich que los quieren eliminar de un saque y que tuvo una escena farsesca cuando se anunci贸 hace unos meses que hab铆a 250.000 beneficiarios de planes sociales que pagaban bienes personales, ten铆an yates y compraban d贸lares!!!??? Todo lo cual qued贸 desmentido poco despu茅s, pero que, sin embargo, sirvi贸 al objetivo de estigmatizar a los que cobran una ayuda social y a crear un clima favorable a las bajas, que reclam贸 siempre el FMI y las patronales que ven a los baj铆simos montos de los planes sociales como competidores de los salarios miserables que pagan los patronos locales.

Las bajas no son por 禄compra de d贸lares o por pagar bienes personales禄, los casi 160.000 afectados son bajas 隆隆隆por falta de validaci贸n!!!

Es necesario defender a cada compa帽ero que fue injustamente dado de baja, reclamamos el levantamiento de la totalidad de las personas dadas de baja, que el Ministerio cite en el distrito en el que viven, los trabajadores dados de baja del programa, para que se los levante sin p茅rdida del mes vigente.

Por un aumento en los montos del Potenciar Trabajo para que ning煤n trabajador est茅 por debajo de la l铆nea de pobreza.

Apertura irrestricta de los programas.

Por un seguro al desocupado igual a la canasta familiar.

Ning煤n ajuste a los trabajadores.

Por todo esto solicitamos en forma urgente una reuni贸n con la Ministra y declaramos el estado de alerta en todo el pa铆s, si no tuvi茅ramos respuesta en los pr贸ximos d铆as, lanzaremos medidas de fuerza, movilizaciones y otras acciones en defensa de los compa帽eros.

芦Pol铆tica de estigmatizaci贸n constante禄

El secretario de Econom铆a Social del Ministerio de Desarrollo Social y dirigente del Movimiento Evita, Emilio P茅rsico, por su parte, consider贸 que 芦hay una pol铆tica de estigmatizaci贸n constante禄 de algunos sectores hacia a los beneficiarios de los planes sociales.

芦Hay una pol铆tica de estigmatizaci贸n del sector constante. No hay la misma vocaci贸n de control para controlar a las empresas de litio, que a los sectores populares. Es hist贸rica la estigmatizaci贸n禄, sostuvo el dirigente social y funcionario en declaraciones.

Y a帽adi贸, sobre el proceso para evitar la baja del Potenciar Trabajo: 芦Ahora se abre un per铆odo en el cual los compa帽eros pueden hacer el tr谩mite para que se los vuelva a dar de alta, por eso se les avisa con un descuento del 50% (鈥). Despu茅s si no lo hace, el compa帽ero tiene la posibilidad de presentarse en las unidades productivas para hacerlo personalmente, con lo cual tiene dos instancias m谩s para hacerlo芦.

Mario Ishii: Un ataque despreciable con el aval de Fern谩ndez

El intendente de Jos茅 C. Paz particip贸 de un acto junto a Alberto Fern谩ndez y mostr贸 su desprecio por quienes cobran planes sociales. 鈥淗ay que dejar de ser par谩sito y garronero en este pa铆s, hay que ponerse a laburar鈥, asegur贸. Mientras el presidente aplaud铆a sus dichos, Ishii se帽al贸 que es 鈥渕entira que la gente tiene hambre鈥 y remat贸: 鈥淣o quieren laburar y encima cortan y piden m谩s beneficios鈥.

Pero la importancia no es solo por lo que dijo, sino por d贸nde lo dijo y junto a qui茅n. Sus dichos fueron durante el acto de inauguraci贸n de la ampliaci贸n del Hospital Rub茅n Caporaletti, en Jos茅 C. Paz, y en presencia del ministro Katopodis y del presidente, Alberto Fern谩ndez.

Durante su discurso, Ishii defendi贸 la pol铆tica econ贸mica del Gobierno nacional y asegur贸: 鈥淣o est谩 la situaci贸n social como la est谩n planteando. Es m谩s, nosotros hemos bajado el 60% de los comedores de Jos茅 C. Paz, porque ya no necesitan comedores. La gente consigue trabajo鈥. Pero poco a poco se fue entusiasmando y apunt贸 contra quienes reciben planes sociales como un paliativo por parte del Estado. 鈥淟os comerciantes piden trabajo. Yo mismo pido trabajo, oficiales alba帽iles para la constructora municipal y no los estoy consiguiendo. Y no lo estamos consiguiendo por la gran cantidad de planes sociales que hay鈥, continu贸.

Frente a la mirada de Alberto Fern谩ndez y de Gabriel Katopodis, que asent铆an t铆midamente, Ishii redobl贸 la apuesta: 鈥淗ay que dejar de ser par谩sito y garronero en este pa铆s. Hay que ponerse a laburar compa帽eros, porque es la 煤nica forma de salir. 隆Basta de garroneros en el pa铆s, que vengan a laburar porque mano de obra hay!鈥. Un ataque despreciable que levant贸 el aplauso de todos los presentes, incluidos Katopodis y Fern谩ndez, y que termin贸 de envalentonar al cacique del conurbano: 鈥溌o quieren laburar y encima piden m谩s beneficios de los que est谩n teniendo! 隆Se帽or presidente, es mentira que no hay laburo!鈥.

El ataque de Ishii, mostrando todo su desprecio y recibiendo el aval del presidente, se da en un momento en el que el Gobierno del Frente de Todos acaba de recortar 154.441 planes Potenciar Trabajo por no realizar la 鈥渧alidaci贸n obligatoria鈥 que hab铆a previsto el ministerio de Desarrollo Social de Victoria Tolosa Paz. Esto equivale al 11,3% del total de beneficiarios del plan. Aquellas personas que no cumplieron con el plazo estipulado ver谩n recortados sus ingresos a la mitad en febrero y, en caso de que no completen los datos en el nuevo plazo que exige el ministerio, dejar谩n de cobrar el 100% para luego ser dados de baja. Una exigencia que el Gobierno -que prometi贸 鈥渆mpezar por los 煤ltimos鈥- jam谩s tuvo con los grandes empresarios, los Bancos, o las patronales del agro que siguen acumulado beneficios, subsidios millonarios y enormes rebajas de impuestos.

A pesar de los dichos de Ishii, las estad铆sticas oficiales muestran la magnitud de la crisis social que viven millones de familias en el pa铆s. En cambio, las vergonzosas declaraciones del intendente de Jos茅 C. Paz y el aplauso de Alberto Fern谩ndez muestran que la pol铆tica del Frente de Todos es seguir cortando el hilo por lo m谩s delgado, para cumplir con el ajuste que reclaman el FMI y los grandes empresarios.

驴De qu茅 estamos hablando?: la suma anual del Potenciar Trabajo alcanza para cubrir apenas 5 meses de comida

Un reciente informe del Observatorio de Pol铆ticas P煤blicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) analiz贸 la evoluci贸n del poder adquisitivo de los distintos trabajadores de la Argentina. En el caso del Potenciar Trabajo se destaca que en diciembre de 2019 el monto real de esta prestaci贸n hab铆a ca铆do un 14,6% por debajo de los niveles de diciembre del 2015, cuando Mauricio Macri lleg贸 al poder. A partir de diciembre de 2019 hubo unas leves mejoras, que llegaron a su pico en febrero del 2021, pero desde entonces volvi贸 a desplomarse. La cuenta final da que, en lo que va de la gesti贸n de Alberto Fern谩ndez, este programa sufri贸 una ca铆da en t茅rminos reales de 6,2%.

Para entender mejor las cifras, el informe de la UNDAV explic贸 cu谩ntas canastas b谩sicas alimentarias (CBAs) lograron comprar los beneficiarios del Potenciar Trabajo. Mientras que en durante todo el a帽o 2019 permiti贸 adquirir 6,2 CBAs, esa cifra se redujo a 5,9 CBAs en 2020, a 5,8 CBAs en 2021 y a 5 en todo el 2022. Es decir que los que cobraron este plan social todo el a帽o, apenas les alcanz贸 para cubrir la comida de cinco meses. Vale recordar que la 煤ltima cifra oficial, de noviembre, marc贸 que una familia tipo necesit贸 $64.012 para comer, pero el Potenciar Trabajo implic贸 un salario de $27.275.

El informe destaca, adem谩s, que similar situaci贸n vivieron los que tuvieron su sueldo en t茅rminos similares al Salario M铆nimo, Vital y M贸vil (SMVM). 鈥淗acia diciembre de 2019 se encontraba que hab铆a ca铆do un 21,1% respecto a su valor en diciembre de 2015. En la etapa posterior, comprendida entre diciembre de 2019 y noviembre de 2022 se registr贸 una ca铆da del 5,5%鈥, asegur贸 el informe.

El Gobierno le paga al FMI otros U$S 641 millones

El lunes pasado el gobierno pag贸 al Fondo Monetario Internacional (FMI) otro vencimiento del cr茅dito stand by por U$S 641 millones. El monto equivale a 92 meses de pagos de Potenciar Trabajo a las 154.441 personas que fueron desafectadas del plan por no haber podido hacer la validaci贸n.

Con este pago ya suman U$S 2.597 los millones desembolsados al organismo durante enero, ya que el pasado 9 se realiz贸 otro desembolso por U$S 1.282 millones y restan otros U$S 674 millones cuyo pago se prev茅 para el 30 de enero.

Mientras el Gobierno sigue ajustando sobre 鈥渓os 煤ltimos鈥, los m谩s vulnerables, en un pa铆s con 43,1 % en situaci贸n de pobreza (medici贸n de la UCA), mientras siguen escaseando los d贸lares que frenan la econom铆a, no duda en cumplir con los pagos del acuerdo con el FMI.

El Gobierno no solo suspender谩 Potenciar Trabajo sino que a煤n le debe alimentos a los comedores

El lunes pasado la ministra de Desarrollo Social de la Naci贸n, Victoria Tolosa Paz, comunic贸 que 154.441 beneficiarios del Potenciar Trabajo ser谩n suspendidos, por no haber revalidado sus datos a trav茅s de la app Mi Argentina.

Desde Casa Rosada, la ministra hizo hincapi茅 en lo que se 鈥渁horrar铆an鈥 con esta decisi贸n: 鈥渆l impacto fiscal de suspender 154.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo representa 鈥渁lgo m谩s de 2.500 millones de pesos鈥. A su vez aclar贸 que si para el mes de febrero, estos beneficiarios contin煤an sin revalidar su identidad, ser谩n dados de baja.

Recordemos que el programa Potenciar Trabajo se trata de una contraprestaci贸n laboral, en condiciones precarias y con un ingreso de apenas $30.000 mensuales, para jornadas que en muchos casos son de 8 horas; y cuyos beneficiarios tambi茅n suelen realizar otras actividades informales para llegar a subsistir.

Ni un mes de tregua dio el Gobierno nacional en su ataque a los trabajadores m谩s precarios y pobres del pa铆s, muchos de los cuales se organizan en los llamados movimientos sociales. Hacia fin de a帽o, la ministra Tolosa Paz hab铆a anunciado que preparaban la baja de alrededor de 400.000 beneficiarios, luego de una campa帽a de criminalizaci贸n que desmintieron tanto las organizaciones independientes, como afines al Gobierno.

La ofensiva se fren贸 por respuesta de la Unidad Piquetera y de otras organizaciones que salieron a las calles. Tambi茅n protestando contra el pobre bono de fin de a帽o que entreg贸 el Gobierno, mientras la inflaci贸n del 2022 cerraba en un 95% anual.

A su vez, denuncian que hay barrios que se quedaron sin alimentos en merenderos y comedores populares, durante las fiestas de fin de a帽o, y a煤n les deben las entregas. La pelea por el retaceo de la comida por parte del ministerio de Desarrollo Social se dio a lo largo de todo el 2022. En estos comedores asisten tambi茅n personas ocupadas y sus familias, porque los sueldos no alcanzan.

Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, organizaci贸n impulsora de la Unidad Piquetera, twitte贸:

El Gobierno busca aumentar la recaudaci贸n y alcanzar las metas que impone el organismo con sede en Estados Unidos, ajustando sobre los m谩s pobres. El 2023 comenz贸 con fuertes subas de tarifas en los servicios p煤blicos, autorizadas por el ministro Sergio Massa, quien sigue los lineamientos pactados entre el FMI y el ex ministro Mart铆n Guzm谩n.

El 87% de las familias de barrios populares ve amenazada su dieta

El 87 por ciento de las familias que habitan en barrios populares refiri贸 preocupaci贸n porque los alimentos se acabar谩n en su hogar por falta de recursos. El dato se desprende de un estudio realizado en 15 provincias argentinas por la organizaci贸n Barrios de Pie. La investigaci贸n estuvo motivada por 芦el fuerte incremento de la inseguridad alimentaria en los barrios m谩s humildes, producto del aumento indiscriminado de los precios de los alimentos芦. El relevamiento, realizado en el 煤ltimo semestre de 2022, se situ贸 en un contexto de un crecimiento de la econom铆a nacional del 10,4 %, cuando las grandes empresas de la industria agroalimentaria presentaron balances con ganancias millonarias.

Para la elaboraci贸n del estudio, m谩s de 2.300 familias fueron entrevistadas acerca de la dieta que consumen habitualmente. El 58 % respondi贸 que tuvo que servir porciones menores a las personas adultas, mientras que el 33 % tuvo que hacerlo tambi茅n con las ni帽as y ni帽os. El 46 % inform贸 que por lo menos un adulto dej贸 de realizar alguna de las comidas diarias por falta de recursos, mientras que esto se replica para los ni帽os en el 23 % de los hogares. En otras palabras, en una de cada cuatro familias las ni帽as y ni帽os dejaron de consumir una de las comidas diarias.

Barrios de Pie observ贸 que solamente el 17 % de las familias come carnes o huevo una vez al d铆a, tal como recomienda el ministerio de Salud de la Naci贸n. Es decir, el 83 % de las familias ven vulnerado su derecho a la alimentaci贸n al recibir un aporte proteico con una frecuencia menor a la recomendada. Adem谩s, el 30 % ingiere estos alimentos solo una vez por semana o menos.

El consumo diario de verduras alcanza solo al 14 % de las familias, mientras que el 44 % las consume una vez a la semana o menos. En cuanto a las frutas, solo el 19 % de las familias dijo comerlas a diario y el 37 % lo hace una o menos veces a la semana. Sobre los l谩cteos, solo el 25 % los consume diariamente; el 32 %, una o menos veces por semana.

En este contexto se propone sostener la Asignaci贸n Universal por Hijo, prorrogar la Ley de Emergencia Alimentaria (sustento de la prestaci贸n Alimentar) y reforzar los alimentos en los espacios comunitarios. Adem谩s, se menciona la necesidad de aumentar la cobertura a los mayores de 15 a帽os y de dise帽ar pol铆ticas espec铆ficas que aborden la situaci贸n de la juventud, principal v铆ctima de la pobreza y la indigencia en nuestro pa铆s.

Los cortes m谩s baratos, con m谩s grasas y menos prote铆nas

Seg煤n este monitoreo, el 55 % de las familias inform贸 que come carne todos los d铆as. Pero los cortes de carne vacuna m谩s comprados en los barrios, por el 73 % de los grupos familiares encuestados, son aquellos altos en grasa y de menor costo: falda, picada, osobuco y espinazo. En cuanto al pollo, el 47 % de los grupos familiares comen alitas, carcasa y menudos, todos cortes de alto contenido graso. Estos cortes son el 煤nico aporte de pollo para el 28 % de las familias.

El 21 % de las familias solamente consume cortes de vaca o pollo de estas caracter铆sticas. En otras palabras, una de cada cinco familias solo consume cortes con alto contenido graso y bajo en prote铆nas. 芦Si a esto le sumamos la baja frecuencia de consumo de carnes y huevo que describimos en el punto anterior, queda claro que el aporte proteico de las familias es bajo y con grandes proporciones de grasas saturadas禄, apuntan desde Barrios de Pie.

Inseguridad alimentaria: tener que dejar de comer

En 1974 la FAO comenz贸 a utilizar el concepto de seguridad alimentaria como el 鈥渄erecho de todas las personas a una alimentaci贸n cultural y nutricionalmente apropiada鈥, retomando documentos internacionales que 50 a帽os antes ya reconoc铆an a los alimentos como un derecho fundamental. En la d茅cada siguiente, la seguridad alimentaria se inscribi贸 en la Convenci贸n de los Derechos de Ni帽as, Ni帽os y Adolescentes y en las Conferencias Internacionales de Nutrici贸n (Roma, 1992 y 1996).

La nutricionista Patricia Aguirre explica -en su ensayo de 2004, 鈥淩icos flacos y gordos pobres. La alimentaci贸n en crisis鈥-, que una variable importante al considerar el caso argentino respecto a la alimentaci贸n es que el 90 % de la poblaci贸n vive en ciudades, donde la autoproducci贸n de alimentos est谩 limitada por el espacio. Por lo tanto, el acceso a la comida depende en gran medida del mercado y del Estado. 鈥淒el mercado a trav茅s de la capacidad de compra (la relaci贸n entre los precios de los alimentos y de los ingresos) y del Estado a trav茅s de las pol铆ticas p煤blicas que inciden sobre precios e ingresos o act煤an a trav茅s de pol铆ticas asistenciales compensando su ca铆da鈥, dice el art铆culo.

A la vez, Aguirre aclara que la pobreza en los hogares no quiere decir que esa misma cantidad de poblaci贸n caiga inmediatamente en la enfermedad y la muerte. 鈥淎ntes, y dependiendo en gran medida de su vulnerabilidad, de sus saberes y sus poderes: comer谩n distinto, sustituir谩n productos caros (frutas, verduras, l谩cteos, carnes) por otros m谩s baratos (pan, fideos, grasas, az煤cares), comer谩n menor variedad de productos y platos 煤nicos (comida de olla), se 鈥榣lenar谩n鈥 con pan y mate y cambiar谩n la manera de distribuir la comida entre los miembros del hogar鈥.

Son estos rasgos los que se ponen de manifiesto en el estudio de Barrios de Pie. El 54 % de las familias encuestadas expres贸 haber tenido que disminuir el consumo de carnes; el 49 %, de frutas; el 44 %, de l谩cteos y el 43 %, de verduras. Respecto a los alimentos ricos en hidratos de carbono (papa, batata, arroz y fideos), hubo una reducci贸n del consumo del 24 %, frente a un 35 % que lo aument贸. 芦Son m谩s baratos y rendidores aunque nutricionalmente mucho menos convenientes禄, dice el informe.

La informaci贸n presentada describe los patrones de consumo de alimentos, cambios en el consumo de los mismos e indicadores de inseguridad alimentaria en 2.381 familias de 15 provincias (Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, C贸rdoba, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucum谩n y Tierra del Fuego).

El estudio se realiz贸 entre agosto y septiembre de 2022. Seg煤n el Instituto Nacional de Estad铆sticas y Censos, en el primer semestre de 2022 el 36,5 % de la poblaci贸n argentina era pobre. Hubo una m铆nima reducci贸n del 0,8 % respecto a igual per铆odo del a帽o anterior, en un contexto de crecimiento econ贸mico a nivel nacional. En cambio, la indigencia se ubic贸 en el 8,8 %, aumentando un 0,6 % respecto a 2021.

En las personas de entre 0 y 17 a帽os la pobreza alcanz贸 al 51,5 % global. Desagregada la cifra por rango etario, se evidencia que la pobreza afecta al 47,5 % de las ni帽as y ni帽os entre los 0 y los 5 a帽os, al 52,7 % de quienes tienen entre 6 y 11 a帽os y al 53,4 % a la franja comprendida entre los 12 y los 17 a帽os.

La Prestaci贸n Alimentar -recuerda Barrios de Pie- se deposita autom谩ticamente en las cuentas de las familias que perciben la Asignaci贸n Universal por Hijo, que alcanza al universo de ni帽as y ni帽os hasta los 14 a帽os. 芦Esta pol铆tica no cubre al sector de j贸venes donde m谩s alta es la incidencia de pobreza e indigencia禄, concluyen desde la organizaci贸n.

Pobreza en un contexto de crecimiento y el lucro de las empresas

En el per铆odo analizado la econom铆a argentina se recuper贸 un 10,4 %. Sin embargo, se lee en el estudio, hubo 芦una fuerte transferencia de recursos hacia los sectores concentrados de la econom铆a, principalmente mediante el proceso inflacionario禄.

Seg煤n el INDEC, entre el segundo semestre 2021 y el primero del 2022, hubo un 29,1 % de aumento en los ingresos de las familias. Pero al analizar la Canasta B谩sica Total (CBT) se observa un incremento del 29,0 % y del 33,8 % para la Canasta B谩sica Alimentaria (CBA).

Entre diciembre de 2021 y agosto de 2022, los alimentos aumentaron un 60,8 %; y se incrementaron en un 81,4 % respecto a agosto de 2021. El precio de la canasta b谩sica creci贸 un 57,3 % desde diciembre de 2021 y un 75,2 % desde agosto de ese a帽o. Para Barrios de Pie, estos n煤meros explican la baja disminuci贸n en la pobreza y el aumento de la indigencia.

芦Para hallar las causas de este fen贸meno, es necesario analizar la cadena de la industria de los alimentos, principales formadores de precios en nuestro pa铆s禄, asevera la organizaci贸n.

El informe recuerda que, en 2022, la Relator铆a sobre el Derecho a la Alimentaci贸n de la ONU elev贸 a la Asamblea General un informe denunciando la responsabilidad del modelo agroindustrial sobre los 铆ndices de hambre en el mundo, al exponer que las empresas utilizaron la pandemia para lucrar y presionar a los gobiernos para que paralicen las medidas tendientes a garantizar el derecho a la alimentaci贸n. Como ejemplo, cita el lobby empresarial en nuestro pa铆s en relaci贸n a la Ley de Etiquetado Frontal.

Un estudio presentado por el CEPA (2022) toma los balances de las principales empresas del pa铆s incluyendo las de alimentos: Ledesma, Molinos R铆o de la Plata, Arcor y Aluar. Y muestra que las mismas tuvieron en 2021 una ganancia promedio de 426 millones de d贸lares. En 2022 ese promedio ascendi贸 a 519 millones de d贸lares.

Los objetivos del relevamiento fueron conocer los patrones de consumo familiares de grupos de alimentos priorizados, indagar acerca de cambios en los patrones de consumo en el 煤ltimo a帽o, informarse sobre el tipo de carnes de consumo cotidiano en las familias, relevar situaciones de inseguridad alimentaria grave en los hogares y conocer el impacto de la Prestaci贸n Alimentar en los consumos de alimentos y la inseguridad alimentaria en las familias en el contexto de crecimiento de la pobreza.

En paralelo a la pol茅mica generada en torno al programa de distribuci贸n de geles 铆ntimos por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, comenz贸 la operaci贸n de prensa contra el primer laboratorio recuperado del mundo. La campa帽a sucia se inici贸 con la falsa denuncia de que el proveedor de dichos geles era la cooperativa Farmacoop, queriendo con esto dar cuenta de un supuesto favoritismo por parte del gobierno provincial y con ello generar las suspicacias propias del tema.

El mismo presidente de Farmacoop, Bruno Di Mauro, se encarg贸 de desmentir la operaci贸n, 鈥no participamos de ninguna licitaci贸n, ni vendimos ese producto. S贸lo enviamos una cotizaci贸n ante una consulta puntual, a partir de un v铆nculo con la Facultad de Exactas de la UNLP鈥.

Asimismo, Eduardo 鈥淰asco鈥 Mur煤a, Director Nacional de Empresas Recuperadas, realiz贸 un comunicado donde desmiente la venta e incluso la producci贸n de geles 铆ntimos por parte de Farmacoop, 鈥desafiamos a todos los periodistas que se hicieron eco de esta operaci贸n a que consigan una sola factura, aunque sea por un s贸lo peso, o una orden de compra o si quieren un solo gel 铆ntimo鈥.

Pero como toda operaci贸n, no importa que la informaci贸n sea falsa ni desmentida, las suspicacias ya han sido desatadas. El segundo operador reconoce que la informaci贸n es falsa, sin embargo, le agradece por Twitter al primer operador por 鈥渄estapar el tema鈥. Entonces comienza la campa帽a sucia: subsidios, planes sociales y expropiaci贸n. Finalmente, aparece el pol铆tico opositor que viraliza la campa帽a.

El laboratorio Farmacoop, antes de capital privado Roux Ocefa, fue recuperado por sus trabajadores en abril del 2019 y es gestionado por intermedio de una cooperativa a la cual se le otorg贸 la continuidad laboral tras haber sido decretada la quiebra en 2018. As铆 se convirti贸 en el primer laboratorio recuperado del mundo, 鈥渟ab铆amos y sabemos que la recuperaci贸n de un laboratorio va a ser resistido por lo que implica simb贸lica y, fundamentalmente, econ贸micamente鈥.

La campa帽a sucia

La campa帽a se centra en una serie de subsidios otorgados por el gobierno nacional y el cobro de 鈥減lanes sociales鈥 por parte de los trabajadores de la cooperativa (Programa Potenciar Trabajo, antes Salario Social Complementario). Mur煤a reconoce haber dado un subsidio en su car谩cter de Director Nacional de Empresas Recuperadas, dependiente del ministerio de Desarrollo Social de la Naci贸n, por un monto de 鈥$5.672.962 con el objetivo de acceder a los instrumentos y modificaciones que solicitaba el ANMAT para la debida habilitaci贸n del laboratorio鈥 y afirma que los trabajadores de la cooperativa 鈥渁ccedieron al derecho de cobrar el Salario Social Complementario como el conjunto de las y los trabajadores de la Econom铆a popular鈥.

El efecto son las suspicacias, porque la campa帽a no denuncia un mal otorgamiento de subsidios ni del cobro de los Potenciar Trabajo, 鈥渃omo si las y los trabajadores no tuvieran derecho a acceder a pol铆ticas p煤blicas para sostener el bien m谩s escaso en nuestro pa铆s que es el trabajo鈥, afirma Mur煤a.

El cobro del Potenciar Trabajo tiene relaci贸n directa con los objetivos de este programa 鈥渃ontribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a trav茅s del desarrollo de proyectos socio-productivos鈥, como afirma la p谩gina oficial del Ministerio y lo reciben los trabajadores de las recuperadas como parte de la Econom铆a popular. Mientras la gesti贸n del laboratorio era privada, parte de los salarios eran pagados por el ministerio de Trabajo debido a la crisis que sufr铆a la empresa, pero esto no pareci贸 importarles a los operadores.

La 煤ltima operaci贸n apunta al proyecto de Ley de expropiaci贸n del Laboratorio que lleva la firma de varios diputados del oficialismo y as铆 no s贸lo 鈥渆nsucia鈥 a las empresas recuperadas, sino tambi茅n 鈥渟alpica鈥 al Frente de Todos. La Ley promovida por los trabajadores cooperativos busca la expropiaci贸n del capital por parte del Estado y la continuidad productiva por parte de Farmacoop, siendo cedida en comodato, cumpliendo el laboratorio una funci贸n estrat茅gica en el desarrollo de pol铆ticas p煤blicas en materia sanitaria. Un calco de la Ley de Recuperaci贸n de Unidades Productivas promovida desde hace a帽os por el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, pero en este caso espec铆ficamente para el Laboratorio.

En reclamo de la reincorporaci贸n de 35 trabajadoras que realizan tareas de recolecci贸n de residuos en la Villa 21-24 de Barracas, se inici贸 el jueves la ocupaci贸n del hall de ingreso del ministerio de Espacio P煤blico de la Ciudad de Buenos Aires. En simult谩neo, se realiz贸 una concentraci贸n frente a esa cartera, ubicada sobre la Avenida Mart铆n Garc铆a al 300, en la zona del Parque Lezama.

Las trabajadoras hace 8 a帽os que realizan esa tarea por la que perciben solamente 39.280 pesos y cuyo despido fue 鈥渟in explicaci贸n, sin indemnizaci贸n y sin reconocimiento alguno鈥.

La mayor铆a de ellas, 30 trabajadoras, ser谩n reincorporadas inmediatamente y las otras 5 ingresar谩n el mes que viene. 鈥淣os devuelven los puestos de trabajo. Ahora estamos esperando que bajen con todo escrito鈥, anunci贸 desde la tarima de un cami贸n dispuesto sobre las puertas del Ministerio la trabajadora Flavia Romero, una de las despedidas e integrante de la Junta vecinal de la Villa 21-24. 鈥淨ueremos agradecer a todas las organizaciones sociales que se hicieron presentes鈥, agreg贸.

鈥淟a 煤nica justificaci贸n es que es un a帽o electoral y quieren poner punteros macristas en cada una de las villas de la Ciudad de Buenos Aires鈥, argument贸 Carina L贸pez Monja, dirigente del FPDS.

Los Sin Techo: 鈥淗ay que luchar y resistir, pero tambi茅n crear鈥

Por Magdalena T贸ffoli, Juan Manuel Fontana y Santiago Liaudat

13 Enero 2023

A d铆as de la 12掳 Caravana por la Tierra y la Vivienda Digna, AGENCIA PACO URONDO dialog贸 con Cintia Romero y Gabriel 鈥淧aco鈥 Lema, fundadores de 鈥淟os Sin Techo鈥 de Mar del Plata. Contaron sobre su historia de lucha, desde la ocupaci贸n de un predio abandonado con casas a medio construir, hasta la concreci贸n del sue帽o de la casa propia, pasando por las particularidades del proceso organizativo que llevaron adelante, la creaci贸n de cooperativas de construcci贸n y las tareas de urbanizaci贸n con una mirada sociocomunitaria mediada por la pol铆tica p煤blica. La entrevista forma parte de un ciclo sobre econom铆a popular.

APU: 驴Qui茅nes son ustedes? 驴Pueden contarnos un poco de su historia?

CR: Somos Cintia Romero y Paco Lema, referentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en Mar Del Plata. Adem谩s, somos compa帽eros de vida desde hace quince a帽os. Cuando nos conocimos ven铆amos los dos de familias numerosas, con madres a cargo de mantener a sus hijos como pod铆an, y de la crisis del 2001-2002, en que la pasamos muy mal. Crecimos en el mismo barrio. Y 茅ramos bastante chicos, yo con 25 a帽os, Paco con 20, cuando empezamos a organizarnos ante la necesidad de una vivienda digna. Donde viv铆amos, ca铆an dos gotas y se inundaba todo, era un desastre. As铆 que, despu茅s de muchas promesas incumplidas y tantos reclamos que se hab铆an hecho y no llegaron a ninguna parte, decidimos buscar una soluci贸n por nuestros propios medios. Y el 15 enero de 2009 entramos como vecinos autoconvocados a un grupo de viviendas semiconstruidas, abandonadas, en el barrio El Martillo de Mar del Plata.

APU: 驴Qu茅 pas贸 ese d铆a?

PL: Hicimos la toma pac铆fica de un complejo de viviendas en estado de abandono. Estaban construidas por la mitad, no ten铆an ventanas, puertas ni nada en el interior. Inicialmente 茅ramos 205 familias en el predio; despu茅s, quedamos cincuenta familias y 130 chicos. La convivencia entre tanta gente, en un proceso de lucha, no es f谩cil. Hab铆a que estar, participar de las asambleas, resistir las presiones. De a poco se fue consolidando un grupo y adoptamos el nombre 鈥淟os Sin Techo鈥. Fue clave en toda esta etapa el convencimiento de las compa帽eras, porque la mayor铆a eran mujeres y madres con sus hijos. Imaginen la situaci贸n. La polic铆a hizo un cord贸n y no dejaba pasar a nada ni a nadie. Estuvimos tres d铆as encerrados, sin agua, sin luz, sin comida, con los chicos deshidratados por el calor, con fiebre, descompuestos. Gracias a Dios, hubo compa帽eros desde afuera que nos ayudaban. Como no los dejaban pasar, nos arrojaban frutas, botellas de agua, pan. 隆La polic铆a no pod铆a hacer un cord贸n en el aire! Es m谩s, un grupo de universitarios armaron una organizaci贸n y se pusieron 鈥淟luvia de naranjas鈥, por esa imagen de la gente que apoyaba nuestra lucha y nos tiraba naranjas para que pudi茅ramos subsistir.

CR: Despu茅s de eso vino un proceso de negociaci贸n y se conform贸 una mesa de trabajo con el Estado, pero el 17 de abril de 2009 nos desalojaron con una orden judicial. Fue el desalojo m谩s grande que hubo en Mar del Plata hasta el d铆a de hoy, con m谩s de cuatrocientos efectivos policiales. 隆Fue terrible! Se conoci贸 en toda la ciudad y hasta en medios nacionales. Fue una cacer铆a: nos cayeron con perros, con caballos, armados hasta los dientes para la represi贸n, y nos hicieron mierda todo. Como lo que se vio en Guernica a finales de 2020 y en cantidad de otros lados que no salen en las noticias y ni nos enteramos. Muchos terminamos lastimados, otros en el hospital, otros detenidos. Perdimos lo poco que ten铆amos, porque no solamente nos sacaban de ese lugar, sino que nos romp铆an las cosas, las prend铆an fuego. Ni con los chicos y las embarazadas tuvieron piedad. 隆Una cosa horrible! Ese d铆a terminamos en el Centro Cultural Am茅rica Libre, un espacio que hab铆a estado abandonado y que un grupo de militantes y vecinos hab铆a recuperado, donde se realizaban actividades sociales y culturales. Gracias a la solidaridad de los compa帽eros y compa帽eras que le daban vida a ese lugar, estuvimos tres meses viviendo ah铆. Y comenzamos a tener relaci贸n con lo que era el Frente Popular Dar铆o Santill谩n en la ciudad, que luego se incorporar铆a a Patria Grande. Con su aporte, ya empezamos a pensar en t茅rminos de planes de lucha, de c贸mo seguir, pero con una estrategia.

APU: 驴Cu谩l fue la respuesta del Estado ante la problem谩tica de la vivienda que ustedes pusieron de manifiesto?

CR: 隆Nos echaron de todos lados! Ya ve铆an que lleg谩bamos a la esquina y trababan las puertas. El municipio no se quer铆a hacer cargo, no quer铆a ni tener reuni贸n con nosotros. Hemos acampado diez, doce d铆as, bajo la lluvia y con fr铆o, para que nos atendieran. Nos agarraba m谩s orgullo cuando nos dec铆an: 鈥渘o te voy a dar nada, quedate acampando, te vas a helar vos y todos los que est谩n ah铆鈥. Nos verdugueaban y era peor: nos endurec铆amos m谩s. Siempre fue presionando, nadie nos regal贸 nada. Nos organiz谩bamos como pobres y humildes, pero sabiendo de nuestros derechos. Primero, entreg谩bamos notas y, si no nos respond铆an, nos moviliz谩bamos. Hasta que en diciembre de 2010 logramos que nos otorguen los terrenos para empezar a construir 41 viviendas. Antes conseguimos once viviendas en el barrio Rold谩n, que eran prioritarias por situaciones de emergencia, y luego conquistamos los terrenos para las viviendas de Los Sin Techo. Pero la lucha sigui贸, porque ahora era pelear por la construcci贸n de las casas y por los servicios. Para la construcci贸n logramos abrir unas gestiones con el gobierno de la provincia y avanzamos. En cuanto a los servicios, hubo que luchar por cada uno de ellos.

APU: 驴Qu茅 lecciones extraen de ese proceso organizativo?

PL: Cuando recuperamos esas tierras, nos dimos cuenta que organizados y peleando por cada uno de nuestros derechos pod铆amos conseguir las cosas. Entonces, luchamos entre todos para conseguir el agua, las cloacas, la electricidad, el pavimento, las veredas. Fue un momento en donde descubrimos que organiz谩ndonos 铆bamos a tener una vida m谩s digna. En los dos a帽os siguientes logramos todo lo que tiene que tener una casa. Fue dif铆cil, porque todo el mundo cuando no conoce a las organizaciones sociales dice 鈥渆stos negros que van a cortar la calle鈥, incluso nosotros siendo pobres a veces repetimos esas cosas. Lo que les pasa a muchos compa帽eros humildes es que cuando se acerca una organizaci贸n piensan que los van a cagar, que lo van a llevar a una marcha por un plan y nada m谩s. Cuando uno no entiende de pol铆tica, o nunca estuvo organizado en ning煤n lado, piensa as铆.

Al principio, le dec铆a a Cintia 鈥溌縫ara qu茅 vamos a ir? Yo estoy trabajando, estos van a cortar la calle porque quieren cosas gratis鈥. Hasta que nos fuimos dando cuenta que no era as铆. Y aprendimos a endurecernos sin perder la ternura por el pueblo, a ser duros con los grandes grupos econ贸micos y con los funcionarios que nos cagan la vida, no con los pobres. Eso tambi茅n es algo que nos ense帽贸 ese proceso. Estamos convencidos de la lucha popular, pero lo estamos porque nos cambi贸 la vida para bien. 脡ramos muy jovencitos, con nuestros hijos a cuestas, viviendo en una casa de dos por dos metros, y cuando conocimos el poder popular, la organizaci贸n, el laburo colectivo, todo eso, nuestra vida cambi贸 en un 100%. Por eso estamos convencidos de lo que hacemos y de organizarnos hasta el d铆a que Dios nos lleve con 茅l. Pero tambi茅n sabemos que con eso no alcanza, que alg煤n d铆a tenemos que estar donde se decide la pol铆tica, porque sino no lo hace nadie, sino es todo discurso. Necesitamos que alg煤n d铆a se empiece por los 煤ltimos, para que los 煤ltimos sean los primeros.

APU: 驴C贸mo se convirti贸 la lucha por tierra y vivienda en una v铆a posible para resolver la falta de trabajo?

PL: Cuando hicimos la toma de enero de 2009, que la polic铆a nos rode贸 toda la manzana por tres d铆as y no nos dejaban entrar ni salir, muchos nos quedamos sin trabajo. Yo pintaba barcos en ese momento y si faltabas una vez te echaban. Falt茅 tres d铆as, as铆 que imaginen. A partir de ah铆, fue trabajar desde la organizaci贸n, desde lo que fuimos logrando. Cuando nos entregaron los terrenos a finales de 2010, hicimos una sede para el movimiento, en una casilla de madera de cinco por cinco metros. En ese lugar nos segu铆amos organizando, con asambleas, con discusiones, porque faltaba que muchas m谩s familias consiguieran su vivienda, aparte de las que estaban nucleadas en Los Sin Techo y, adem谩s, necesit谩bamos trabajo. Entonces, decidimos seguir peleando por las casas, pero construy茅ndolas nosotros. As铆 que armamos la Cooperativa Construcciones 鈥15 de enero鈥, por la fecha de la toma y del barrio.

APU: 驴C贸mo fue la experiencia del armado de la cooperativa?

CR: La cooperativa surgi贸 como respuesta a la pol铆tica del municipio que quer铆a hacer las viviendas con empresas. Nosotros dijimos que no, que con empresas no quer铆amos porque ya ten铆amos la experiencia de las casas que hab铆amos tomado: la empresa se rob贸 toda la plata y las hab铆a dejado abandonadas a medio construir. Entonces nos plantamos y logramos que fueran asignadas a cooperativas. 脥bamos a tener trabajo, sin que nadie nos mandara y explotara, estando a cargo nosotros mismos, los trabajadores. Esto permit铆a atender las circunstancias particulares de cada uno, que no nos pudieran echar porque s铆. Una estabilidad laboral que los pobres no conocemos. Los que siempre vivieron esa estabilidad, no saben lo que es la incertidumbre de no saber qu茅 va a pasar ma帽ana con vos y tu familia. Construir la cooperativa tambi茅n fue una lucha, no ten铆amos nada, pero, sin embargo, est谩bamos convencidos y convencidas de que ese era el camino. Me acuerdo que Paco ten铆a que viajar s铆 o s铆 a Capital Federal, a hacer los papeles, y era quedarse a dormir en la calle. Yo me he cagado de hambre un mont贸n de veces para poder construir esa cooperativa. Hoy por hoy podemos decir que est谩 funcionando bien. Por ejemplo, tenemos seis arquitectos, cinco compa帽eras de administraci贸n, otros cinco que son responsables de obras, y tenemos nuestras propias oficinas para cada una de esas partes. Hemos construido cientos de casas y mejoramientos habitacionales, plazas, cordones cunetas, entre otras muchas cosas.

APU: 驴En ese momento se incorporaron al MTE?

PL: Cuando en 2014 se conform贸 Patria Grande entre distintos grupos, se tom贸 la decisi贸n de que los trabajos territoriales que se ten铆an pasaban a desarrollarse en el marco del MTE. Nosotros, para ese entonces, ten铆amos cuatro barrios organizados y la cooperativa. As铆 que nos integramos al MTE y a la Confederaci贸n de Trabajadores de la Econom铆a Popular (CTEP) como herramienta sindical del sector. A partir de ah铆 empezamos a tener m谩s laburo y a conseguir m谩s cosas de lo que logr谩bamos siendo solamente Los Sin Techo de Mar del Plata. Lo lindo de esa etapa de las organizaciones de la Econom铆a popular es que no hab铆a rosca pol铆tica, era todo hacer y hacer. La 煤nica discusi贸n que hab铆a de por medio era 驴c贸mo vamos construir esta casa? 驴C贸mo vamos a hacer con este proyecto que nos bajaron? No es que despreciamos la pol铆tica, 隆todo lo contrario! Durante nuestra historia como Los Sin Techo nos fuimos dando cuenta que ten铆amos que discutir pol铆tica, que aunque a veces era una mierda esa rosca, hab铆a que involucrarse, para no ser siempre los 鈥渢irapiedras鈥, y poder dar realmente soluciones a las problem谩ticas que atraviesan los barrios. No nos conformamos con lograr las casas para nosotros 煤nicamente, quer铆amos resolver el problema de la vivienda para todos, y para eso ten茅s que ser gobierno. Entonces ah铆 empezamos a jugar tambi茅n en pol铆tica y nos sumamos a lo que hoy es el Frente Patria Grande. Pero la lucha social, lo sindical de la Econom铆a popular, qued贸 como parte del MTE. Ah铆 se trata de obtener beneficios desde y para el sector de los excluidos, no importa el color pol铆tico del gobierno, ni con qui茅n haya que sentarse. Nosotros decimos que con Los Sin Techo pudimos tener una vivienda digna, pero con el MTE logramos tener una vida digna.

APU: 驴De qu茅 modo lograron extenderse a otros barrios populares de Mar del Plata?

CR: A los dos a帽os de haber logrado los lotes, ya ten铆amos la cooperativa de construcci贸n, un espacio de comedor y hab铆amos logrado acceso a todos los servicios para las viviendas. Pero nos empezamos a preguntar c贸mo ayudar a otros que pasan por las mismas carencias que hab铆amos sufrido nosotros. As铆 que, desde la misma asamblea, sali贸 esto de 鈥渧ayamos a otros barrios y compartamos nuestra experiencia de lucha鈥. Desde los mismos compa帽eros de base se fue construyendo la organizaci贸n popular en la ciudad, algo que luego encontramos reflejado como principio dentro del MTE. Luego de la incorporaci贸n a las estructuras nacionales, se aceler贸 ese proceso. Empezamos a organizarnos por ramas productivas, siguiendo el esquema de la CTEP. En cada barrio popular y en cada asamblea, lo que hay son trabajadores de la Econom铆a popular. As铆 que, desde ah铆, se fueron conformando las ramas, a partir de distribuirnos dentro de cada una de ellas.

APU: 驴C贸mo surgi贸 la Caravana por la Tierra y la Vivienda Digna que se hace cada 15 de enero en Mar del Plata?

PL: Fue una idea del hermano de Cintia. Se le ocurri贸 establecer un d铆a al a帽o de lucha por la tierra y la vivienda, y los dem谩s estuvimos de acuerdo. Es una marcha en la que se sale de los distintos barrios, concentramos en el barrio 鈥15 de enero鈥, y despu茅s salimos en caravana con micros, autos, motos, lo que sea, hasta el centro de Mar del Plata. Vamos para decirle a la sociedad que ac谩 estamos los barrios populares, que existimos y que necesitamos esas pol铆ticas que venimos reclamando hace a帽os. Y ese d铆a, adem谩s, hacemos entrega de viviendas construidas. La primera movilizaci贸n fue en 2012 y desde entonces se mantuvo cada a帽o. Hoy en la ciudad ya es conocida, incluso el Consejo Deliberante le dio un reconocimiento. Pero a nosotros no nos interesa un papel, sino los hechos, que ese d铆a se reconozca diciendo: 鈥渄el presupuesto del Estado, va a salir una partida para tanta cantidad de viviendas鈥.

CR: Surgi贸 un poco tomando el modelo de la 鈥淐aravana de la Primavera鈥, donde van todos en bicicleta, con flores y el intendente a la cabeza. 驴Por qu茅 no hacer una caravana cada 15 de enero y reivindicar esa lucha? Porque la 鈥渃iudad feliz鈥 es para pocos, no para todos. Por eso, todos los 15 de enero reivindicamos el d铆a de la lucha por la tierra y la vivienda digna, y nos recordamos tambi茅n a nosotros mismos que todav铆a falta un mont贸n, que esto no se termina. No fue s贸lo aquel d铆a de 2009, sino que hay un mont贸n de situaciones similares que se repiten todos los a帽os. Y se fue ampliando hacia otros temas tambi茅n. El a帽o pasado, en 2022, presentamos el Plan de Desarrollo Humano Integral e hicimos el reconocimiento a todas las compa帽eras y compa帽eros que trabajaron durante la pandemia en los comedores y merenderos. Fue una tarea invisible para la mayor铆a de la sociedad, pero ayud贸 a sobrellevar lo peor de la crisis en los barrios pobres. Nosotros lo hicimos porque es parte de nuestra vida, pero reconocerlo est谩 bueno, para valorizar el trabajo que hacemos las organizaciones populares. Este a帽o hacemos la decimosegunda edici贸n de la caravana. Es una fecha muy especial porque vamos a hacer la inauguraci贸n de 64 viviendas con doce organizaciones. Es un orgullo para nosotros poder inaugurar esa obra por la que peleamos mucho tiempo.

APU: 驴Qu茅 lugar tiene la problem谩tica de la tierra y la vivienda dentro del Plan de Desarrollo Humano Integral (PDHI) que propusieron en 2020 sectores de la Uni贸n de Trabajadores de la Econom铆a Popular y la Confederaci贸n General del Trabajo?

PL: El PDHI apunta a descomprimir las ciudades, porque hay muchas tierras ociosas y mucha gente hacinada. Entonces, propone llevar vecinos a esas tierras, pero con hospital, con jard铆n, con escuela, con club, con todo lo que se necesita. Si no ofrec茅s todo eso, y la salud, la educaci贸n, el trabajo y el ocio siguen en las grandes ciudades, no vas a lograr nunca redistribuir a la poblaci贸n. Si son solo terrenos 鈥減elados鈥, por ah铆 ni se terminan ocupando, porque no incluye todo lo necesario para llevar adelante la vida dignamente. Nosotros tenemos la experiencia. Un d铆a vino otro hermano de Cintia, muy creyente en Dios, y me dijo 鈥淧aco, Dios en sue帽os me mostr贸 que hay que hacer algo en estas tierras鈥. Y me muestra, en un cuaderno, con dibujos, unas ideas de armar un club deportivo. Hab铆a unas tierras vac铆as, con solo una canchita de f煤tbol. Ah铆 empezamos a pensar algo m谩s grande. Aparte del club, hicimos otras instalaciones sociocomunitarias, entre ellas un camping de la Econom铆a popular, para que todos los trabajadores del pa铆s puedan vacacionar gratis, y un centro cultural.

APU: 驴Han logrado traducir sus reivindicaciones particulares en pol铆ticas p煤blicas m谩s generales?

PL: Con lo que fue el Registro Nacional de Barrios Populares y la posterior creaci贸n de la Secretar铆a de Integraci贸n Socio Urbana de la Naci贸n (SISU) se vio reflejada nuestra lucha y la de muchos otros en distintos puntos del pa铆s que ven铆an peleando por lo mismo: tierra y vivienda digna para los excluidos. Actualmente al frente de la Secretar铆a est谩 Fernanda Mi帽o, una villera de La Cava, en representaci贸n del sector de la econom铆a popular. En el marco de las pol铆ticas impulsadas por la SISU, estamos haciendo much铆simas obras. Gracias a ello, se est谩n construyendo lotes con servicios en distintos barrios de la ciudad y cientos de mejoramientos habitacionales y socio urbanos.

CR: Nosotros contamos con la pol铆tica de la SISU porque lamentablemente a nivel local, en la ciudad de Mar del Plata, tenemos un gobierno que no trabaja con las organizaciones sociales, con las cooperativas, ni le interesa urbanizar los barrios populares. Frente a esta situaci贸n, gracias a la articulaci贸n con distintas pol铆ticas de la Secretar铆a, como los Proyectos de Obra Temprana (POT), pudimos realizar lotes con servicios -veredas, cloacas, agua, electricidad, arbolado, canastos- en dos barrios, y con una particularidad: logramos sumar a compa帽eras mujeres a trabajar, lo que termina siendo un puntapi茅 para su independencia econ贸mica. Lo que era un barrio precario hoy qued贸 completamente urbanizado, un 100% de cambio de calidad de vida. Actualmente, estamos con una tercera obra de lotes con servicios en el barrio el Martillo, donde iniciamos la lucha como Los Sin Techo, que va a beneficiar a 350 familias. Y, por otro lado, tambi茅n estamos trabajando a partir del programa Lote.AR, que permite comprar tierras para construir lotes con servicios destinados a sectores populares, facilitando as铆 el acceso a la vivienda propia. A partir de este programa, construimos un proyecto a la medida de nuestras necesidades, con una mirada comunitaria y de g茅nero: incluimos un jard铆n maternal, un polideportivo, un centro cultural, una feria popular, una casa para mujeres y disidencias en situaci贸n de violencia de g茅nero, y veinte viviendas destinadas a quienes necesiten salir de sus hogares para no continuar viviendo con el agresor. Es importante resaltar que se trata de un proyecto que se arm贸 escuchando las necesidades de los vecinos y vecinas del barrio, haciendo encuestas casa por casa para relevar las necesidades de las familias.

APU: En v铆speras de una nueva Caravana por la Tierra y la Vivienda el pr贸ximo 15 de enero, 驴qu茅 balance hacen de todos estos a帽os de lucha y organizaci贸n?

CR: Podemos decir que hoy, despu茅s de trece a帽os, seguimos de pie, estamos ac谩, con m谩s de 250 viviendas construidas, cientos y cientos de mejoramientos de vivienda y barriales. Hemos generado un mont贸n de puestos de trabajo. Por lo que queremos transmitir que, aunque las cosas cuestan mucho, sobre todo al inicio, con organizaci贸n se puede. No es todo color de rosa, pero los excluidos sabemos que nadie nos va a regalar nada. Hay que luchar y resistir, pero tambi茅n crear. Eso es algo que aprendimos tambi茅n. Lo que vas consiguiendo ten茅s que acompa帽arlo con otras iniciativas, para que lo que hiciste no se te caiga. Y nuestra vida cambi贸 para siempre. Hoy todos tenemos nuestra propia vivienda, nuestro trabajo, un buen sueldo, estamos asegurados frente a los riesgos laborales y tenemos obra social, contamos con ropa adecuada y maquinaria. 隆Es incre铆ble! Nunca hubi茅ramos disfrutado de todo eso si no fuera por las luchas que hicimos.

PL: Nuestra realidad era laburar siempre en negro, haciendo changas, en p茅simas condiciones. Cuando pintaba barcos en el puerto y Cintia laburaba a partir de la pesca, nos negreaban, nos explotaban, no importaba si llov铆a, si hac铆a fr铆o, si hac铆a un calor agobiante, vos ten铆as que ir a laburar, callarte la boca, cumplir horario y chau, punto. Luchar colectivamente fue la 煤nica manera que encontramos para salir de esa vida. Entendimos que, sin organizaci贸n colectiva, toda la vida 铆bamos a ser pobres, toda la vida nos iban a cagar. Si los barrios populares y los m谩s humildes no se organizan, va a seguir todo igual. Ning煤n gobierno llega hasta el fondo si no lo presion谩s. La mayor铆a de los funcionarios, los que vienen, llegan hasta la entrada del barrio, se sacan la foto, dicen 鈥渆stuve en el barrio鈥. Pero no llegan hasta la 煤ltima cuadra del 煤ltimo barrio, donde vive esa mam谩 con cinco pibes, sola, en una casilla de tres por tres metros, con un ba帽o que est谩 a veinte metros de su casa, donde no tiene un inodoro, ni una ducha donde ba帽arse. Hasta ah铆 solo llegan las organizaciones populares.

Barrio La Resistencia

Las familias que hoy est谩n organizadas en el barrio La Resistencia comenzaron a hacerlo durante la pandemia cuando la situaci贸n de aislamiento y la escasez de trabajo les impidieron mantener alquileres o salir a la calle cuando 鈥渓as changas鈥 se ca铆an por las medidas restrictivas. Fue el momento en que los medios hegem贸nicos de comunicaci贸n trasmitieron en vivo la toma de Guernica, simb贸lica por la resistencia al desalojo durante semanas y que expresaba una oleada de ocupaciones de tierra de los sectores m谩s castigados de la clase trabajadora.

Hace diez d铆as el barrio La Resistencia fue desalojado de un predio en Lafererre. En el accionar policial hubo 20 detenidos, pero estas familias cuentan con experiencia porque han sido desalojadas en 8 oportunidades.

En el desalojo actu贸 la UFI a cargo del fiscal Mat铆as Folino bajo la car谩tula de usurpaci贸n de inmueble aunque las familias desalojadas denuncian que el predio es un basural abandonado desde hace a帽os, 芦lugar que usan los delincuentes禄.

La 煤ltima situaci贸n de desalojo se dio el 20 de octubre del 2022, 芦desde aquel d铆a hemos hecho todos los esfuerzos por mantener un di谩logo abierto con los representantes del gobierno que nos fueron asignados pero, ante la falta de soluciones, elegimos VOLVER A LA LUCHA y encontrar las soluciones nosotros, ya que el Estado, lejos de darnos una respuesta, nos ha respondido con balas y luego un posterior silencio que nos obliga a actuar de forma inmediata para mejorar la calidad de vida de nuestros hijos y nuestras familias禄.

En el reclamo se帽alan al gobernador Axel Kicillof, y a los funcionarios Agust铆n Simone, ministro de H谩bitat y Desarrollo Urbano de la Provincia, y a Santiago Maggiotti, ministro de Desarrollo Territorial y H谩bitat de la Argentina a buscar una soluci贸n, 芦hacemos responsables de nuestra integridad f铆sica al gobierno provincial y al gobierno nacional禄.

Las familias junto con organizaciones sociales y pol铆ticas se movilizaron al municipio de La Matanza. Reproducimos comunicado:

MOVILIZAMOS CONTRA LA REPRESI脫N Y LAS CARENCIAS DEL PUEBLO MATANCERO

Las jornadas de represi贸n del 9 y 10 de enero representan c贸mo el Estado reprime la protesta social y su 煤nica soluci贸n ante el pedido del pueblo es palo, tortura, bala y c谩rcel. El 9 de enero el Barrio La Resistencia fue reprimido y desalojado por 8陋 vez cuando intent贸 recuperar tierras en la zona de Laferrere (Ruta 21 y Carlos Casares) para construir su barrio y que el vecino y vecina que no tenga tierra para vivir, pueda acceder a ella. La represi贸n fue efectuada no s贸lo por polic铆a uniformada, sino tambi茅n incluy贸 a parapoliciales que con armas cortas y largas reprimieron salvajemente a los vecinos y vecinas, dejando un saldo de 5 detenidos. El d铆a 10 de enero la polic铆a y grupos parapoliciales continuaron con la represi贸n, pero esta vez en La Palangana, barrio de en frente, deteniendo, golpeando y disparando a los vecinos que s贸lo estaban caminando por la calle, adem谩s de entrar a casas sin orden de allanamiento, dejando un saldo de 20 detenidos, entre los cuales hab铆a un menor de edad de 16 a帽os. Los 20 atravesaron salvajes torturas f铆sicas y psicol贸gicas, fueron hacinados en una celda peque帽a, y lograron ser liberados reci茅n el 11 de enero por la noche.

Hasta el d铆a de la fecha todav铆a Lucio Hern谩n Ben铆tez, quien sufre de diabetes cr贸nica y es insulinodependiente, contin煤a detenido, est谩 incomunicado y la polic铆a no permite que se le administre la medicaci贸n ni tampoco se la proporcionan. Todos los compa帽eros quedaron con causas judiciales. La situaci贸n vivida esta semana no es ajena a nuestra realidad, ya que un n煤mero grande de los barrios de La Matanza se han construido a trav茅s de la recuperaci贸n de tierras, lo cual evidencia la necesidad urgente de respuestas por parte del Estado ante el reclamo genuino de tierra para vivir, as铆 como tambi茅n soluciones inmediatas para los barrios ya constituidos, como agua potable, electricidad, escuelas y polos educativos, asfaltos, alumbrado y tantos otros problemas de los cuales el Estado no se responsabiliza.

Atacan a referente del Barrio La Resistencia

Previo al desalojo, una semana antes, en las 煤ltimas horas de la tarde del martes 3 de enero, cuatro individuos, muy bien vestidos y en un flamante auto 煤ltimo modelo, abordaron a Cintia Pereyra con la excusa de robarle el celular. La amenazaron y le dispararon con un arma de fuego cuando se encontraba llegando al Barrio 17 de septiembre, ubicado en la Ruta 1001 y Atalco, en La Matanza. Cintia es una reconocida luchadora barrial y referente de La Resistencia, barrio que cuenta con m谩s de 400 familias en lucha por tierra para vivir.

Cintia adem谩s, junto a vecinas y vecinos y sin ning煤n tipo de ayuda gubernamental, lleva adelante el Merendero y Centro Cultural 鈥淟a Chispita鈥 en el Barrio 17 de septiembre, desde el que tambi茅n vienen exigiendo mejoras para ese barrio de Gonz谩lez Cat谩n.

Cabe remarcar que al momento del ataque Cintia se encontraba bajando del colectivo junto a otros vecinos, pero el auto se dirigi贸 煤nicamente hacia ella.

鈥淗oy Cintia se encuentra bien de milagro, pero no se puede dejar pasar por alto lo sucedido. Cintia y tantos otros compa帽eros y compa帽eras tocan intereses cada vez que se organizan y reclaman por la luz, el agua, los arreglos de las calles o las escuelas para sus barrios. Vemos en lo sucedido con la compa帽era Cintia, un claro mensaje mafioso ligado a pr谩cticas de la dictadura m谩s que a los tiempos democr谩ticos en que vivimos. No es la primera vez que luchadores populares son hostigados, reprimidos, amenazados, golpeados o encarcelados. Cintia lo sabe bien y lo tiene muy en claro, ya que con el Barrio La Resistencia fueron desalojados violentamente en 7 oportunidades diferentes. A pesar de la violencia y las represiones, las compa帽eras y los compa帽eros se siguen organizando y peleando por TIERRA PARA VIVIR鈥, expresaron desde el Encuentro de Barrios En lucha de La Matanza, del que Cintia forma parte.

