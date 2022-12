Panorama de recuperadas y movimientos sociales al 30.12 2022

Organizaciones sociales reclaman frente a supermercados

Mario Hernandez

El 煤ltimo informe del 2022 con nuestros mejores deseos para el pr贸ximo a帽o

Lo hizo Libres del Sur este jueves 29 de diciembre. En la Ciudad de Buenos Aires, fue en el Carrefour ubicado en Rivadavia y Bernardo de Irigoyen. 鈥淎nte las dificultades y faltantes en las entregas de alimentos por parte de Desarrollo Social, recurrimos a supermercados y a municipios para paliar una situaci贸n muy angustiante. (鈥) Hace algunos d铆as entregamos petitorios que nunca fueron respondidos. Y tampoco hubo respuestas por parte de municipios que han recibido recursos econ贸micos extraordinarios para la provisi贸n de alimentos. Por eso volveremos a movilizarnos reclamando respuestas鈥, expres贸 Silvia Saravia, coordinadora nacional territorial de la organizaci贸n.

鈥淓n este dif铆cil contexto de ajuste, los grandes formadores de precios vieron garantizadas sus ganancias. Entre esos formadores se encuentran los supermercados. Mientras tanto, el pueblo contin煤a sufriendo la devaluaci贸n de su poder adquisitivo y una de las inflaciones m谩s altas del mundo鈥, agreg贸 Saravia.

Puntos de movilizaciones en supermercados:

* La Plata: Vital y Nini de 520 y 25 y Carrefour de 7 y 48.

* Alte. Brown: Carrefour Av. Hip贸lito Yrigoyen 13.500.

* Tres de Febrero: Maxiconsumo Av. M谩rquez y Churruca.

* San Miguel: Maxicomsumo Av. Dr. Ricardo Balb铆n 2700.

* CABA: Carrefour de Rivadavia y Bernardo de Irigoyen.

Municipios en los que habr谩 concentraciones: Mor贸n, Merlo, San Fernando, Lomas de Zamora, Quilmes.

Militantes del Frente Popular Dar铆o Santill谩n (FPDS) se concentraron el martes en los accesos a grandes supermercados de todo el pa铆s, para reclamar contra 芦la especulaci贸n禄 que ejercen los formadores de precios y pedir 芦una redistribuci贸n m谩s justa de los ingresos禄.

芦Exigimos lo b谩sico, un piso de derechos en un fin de a帽o duro, sobre todo para las y los que menos tienen. Si hay crecimiento en la econom铆a, que llegue a los y las 煤ltimas de la fila como prometieron y no se la lleven unos pocos vivos mientras ajustan a los y las de abajo禄, se帽al贸 a trav茅s de un comunicado Dina S谩nchez, vocera del FPDS y secretaria adjunta de la Uni贸n de Trabajadores de la Econom铆a Popular (UTEP).

En el 脕rea Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los manifestantes se concentraron frente al supermercado Coto, ubicado en Lima 1553 de la CABA, y en la sucursal que la misma empresa posee en la localidad de Tapiales, en el partido de La Matanza.

Esta organizaci贸n se sum贸 el mi茅rcoles, adem谩s, a la marcha que realiz贸 la Corriente Clasista y Combativa (CCC) en el centro porte帽o.

Esa protesta consisti贸 en una movilizaci贸n desde el Obelisco hasta el Palacio de Tribunales -ubicado en la calle Talcahuano al 500- en rechazo a lo que desde la CCC definieron como 芦el golpe institucional que realizan la derecha y la Corte Suprema de Justicia禄.

芦Ma帽ana nos estamos convocando desde la CCC, junto a todos los sectores populares, pol铆ticos y sindicales para marchar en todo el pa铆s para decirle no al ajuste econ贸mico a los de abajo, y basta a la persecuci贸n judicial y criminalizaci贸n de los que luchan禄, dijeron voceros de la CCC.

Organizaciones sociales realizaron una jornada de lucha frente a la sucursal de la cadena de supermercados MaxiCarrefour de Av. Rep煤blica y 2 de abril, del barrio de Claypole, Almirante Brown.

芦Miles de laburantes vemos como nuestras condiciones de vida empeoran a diario. La inflaci贸n este a帽o trep贸 al 100%, producto de la crisis econ贸mica que se arrastra hace mucho tiempo y que se profundiz贸 de manera dr谩stica durante los tres 煤ltimos a帽os. Las respuestas del Estado frente a esto han sido por dem谩s escasas y los constantes retrasos en el suministro de mercader铆a a los comedores y merenderos no hacen m谩s que empeorar la situaci贸n. Los salarios reales se fueron desplomando y las jubilaciones condenan a millones a una miseria indigna para un pa铆s de inmensas riquezas que se concentran en pocas manos. Los niveles de empobrecimiento, indigencia y precarizaci贸n se profundizaron incluso entre trabajadores con empleo formal mientras el gobierno ratifica sistem谩ticamente su decisi贸n de pagar la deuda con el FMI y no tocar los intereses de los sectores poderosos禄, expresaron mediante un comunicado.

Frente a la falta de respuesta a sus demandas por parte de las autoridades del ministerio de Desarrollo Social de la Naci贸n decidieron continuar con su plan de lucha. 芦Consideramos que quienes se han enriquecido a costa de nuestro trabajo y esfuerzo deben dar respuesta ante la terrible crisis que estamos viviendo. No queremos que ninguna familia pase hambre durante las fiestas y tenemos derecho a tener una cena digna. Exigimos respuestas a nuestras justas demandas禄, finalizaron.

Unidad Piquetera

Las agrupaciones que conforman la Unidad Piquetera convocaron para el mi茅rcoles 28 de diciembre a una conferencia de prensa en el Obelisco porte帽o. Fue con la presencia de cientos de cocineros/as y delegadxs de comedores populares vaciados, en la previa a la reuni贸n que mantuvieron con la ministra de Desarrollo Social de la Naci贸n, Victoria Tolosa Paz, tras el acampe llevado adelante a nivel nacional.

鈥淟levaremos los reclamos m谩s sentidos por miles de familias en todo el pa铆s: BASTA DE HAMBRE Y AJUSTE. Finalizando el 2022 nos volvemos a encontrar con ollas vac铆as. En esta Navidad no hubo nada para poner en la mesa de millones de personas. Es que se recortaron partidas alimentarias y la entrega de productos navide帽os que se realizan en estas 茅pocas. Sum谩ndole bajas arbitrarias, estancamiento de entrega de herramientas de trabajo, un bono m谩s que miserable, y el vaciamiento de comedores populares鈥, expresaron desde la Unidad Piquetera a trav茅s de un comunicado.

鈥淣o hay alimentos para cocinar en estos d铆as de calor y cortes de energ铆a (luz y agua) en los hogares m谩s vulnerables. El ministerio que conduce Tolosa Paz est谩 golpeando a los m谩s heridos del ajuste.

Por eso este mi茅rcoles lxs compa帽eros/as cocineras/os que est谩n al frente de estas trincheras contra el hambre, estar谩n presentes, mostrando las ollas llenas de bronca, pero no de alimentos.

Vamos a llevar todo este pliego que tiene que ver con la cuesti贸n alimenticia y sobre el ataque que venimos sufriendo con recortes, desdoblamientos de pagos, despidos sin causa del programa y ajuste鈥, agregaron.

El Gobierno promete un bono de $17.375鈥 en abril

En las 煤ltimas semanas, organizaciones sociales afines al oficialismo hab铆an anunciado protestas y manifestaciones en reclamo por las pol铆ticas sociales del Gobierno: se opon铆an a las bajas del Potenciar Trabajo, y al desdoblamiento de la paritaria de los planes de la del salario m铆nimo, sin embargo, no dur贸 mucho.

El martes pasado, Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social, en una reuni贸n con la Uni贸n de Trabajadores de la Econom铆a Popular (UTEP), encabezada por su secretario general, Esteban 鈥淕ringo鈥 Castro, logr贸 un acuerdo con los dirigentes oficialistas en la que se comprometieron a desactivar las protestas a cambio de un nuevo bono para los titulares del programa Potenciar Trabajo. El bono ser铆a de 17.375 pesos, pero reci茅n a cobrarse en abril. Tambi茅n se prometieron compra de bolsones de fruta y verduras a cooperativas agrarias para destinar a comedores que administran las organizaciones.

Estuvieron presentes, entre otras organizaciones, el Movimiento Evita, liderado por los funcionarios Emilio P茅rsico y Fernando 鈥淐hino鈥 Navarro; Daniel Men茅ndez de Barrios de Pie; el Frente Popular Dar铆o Santill谩n, referenciado en Dina S谩nchez y el Movimiento de Trabajadores Excluidos de Juan Grabois. No participaron los movimientos sociales de izquierda, como Unidad Piquetera, que viene de realizar una jornada de lucha la semana pasada en reclamo por las bajas en los programas sociales y el ajuste que hace el Gobierno para cumplir con el FMI, y denuncian que siguen los incumplimientos de entrega de alimentos a comedores.

Seg煤n la Junta Interna de ATE-Indec, estim贸 que la canasta de consumos m铆nimos al 30 de noviembre para un hogar constituido por dos adultos y dos menores fue de $ 227.392, muy lejos del monto del plan Potenciar Trabajo y los bonos prometidos que constituyen migajas, que aunque sean fundamentales para millones de personas que padecen cada d铆a m谩s el aumento de los alimentos y servicios, no alcanzan para cubrir las m铆nimas necesidades b谩sicas.

Organizaciones sociales, pol铆ticas y gremiales denuncian un 芦enclave brit谩nico禄 en Lago Escondido en el que opera 芦un poder mafioso禄

Un grupo conformado por el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, el diputado nacional Federico Fagioli, abogados, trabajadores de prensa y representantes de organizaciones sociales, lleg贸 hoy a las orillas del Lago Escondido e iz贸 all铆 una bandera argentina, en reclamo de la recuperaci贸n de esas tierras por parte del Estado nacional, hoy propiedad del magnate brit谩nico Joe Lewis.

芦Las Malvinas son argentinas, el Lago Escondido tambi茅n禄, sostuvo Grabois a trav茅s de Twitter.

Esta acci贸n se desarroll贸 el mismo d铆a en que otro grupo de organizaciones -nucleadas en la Fundaci贸n Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca)- ofreci贸 una conferencia de prensa en la sede de la Federaci贸n Gr谩fica Bonaerense -ubicada en Paseo Col贸n 631, en CABA- para dar detalles de la ya tradicional marcha que realizan anualmente para visibilizar el reclamo por el acceso p煤blico al Lago Escondido.

Seg煤n adelantaron en un comunicado, la nueva movilizaci贸n -que ser谩 la s茅ptima- se realizar谩 entre el 26 de enero y el 14 de febrero pr贸ximo, y se organizar谩 en diferentes columnas que se congregar谩n en el lugar.

En el texto, sostuvieron que Lago Escondido representa un 芦enclave brit谩nico禄 que es 芦la cueva de un poder mafioso, un estado paralelo vinculado al poder econ贸mico, judicial y medi谩tico禄.

芦Queremos que se cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de R铆o Negro y de la C谩mara de Apelaciones de Bariloche, que exige habilitar el Camino del paraje Tacuif铆 por su car谩cter de acceso p煤blico禄, a帽adieron.

Entre las organizaciones firmantes del comunicado est谩n La C谩mpora, La Federaci贸n de Gr谩ficos Bonaerenses (FGB), la CTA Aut贸noma, la CTA de los Trabajadores, el Movimiento Octubre, la Mesa Coordinadora por la Defensa de la Soberan铆a Nacional del r铆o Paran谩 y del Canal Magdalena, Sutap, Causa Nacional, GPS (Grupo por la Soberan铆a), el Grupo Bol铆var, la Corriente Federal de Trabajadores, la CGT Regional zona Norte y el Grupo de Curas Opci贸n por los pobres.

Asimismo, entre las razones de la marcha explicaron que buscan que 芦se detenga y juzgue a los participantes de la mafia judicial y del grupo Clar铆n que participaron de la reuni贸n en el Lago Escondido en octubre pasado禄.

Reclaman en Buenos Aires la liberaci贸n de las mujeres mapuche detenidas

La Comitiva de Autoridades Tradicionales del Pueblo Mapuche y Mapuche-Tehuelche realiz贸 una conferencia de prensa en la sede nacional de la CTA Aut贸noma, en la ciudad de Buenos Aires, para reclamar la urgente liberaci贸n de la machi Betiana Colhuan Nahuel, detenida en octubre en Villa Mascardi, el fin de la prisi贸n domiciliaria que todav铆a soportan las otras tres mujeres originarias que fueron apresadas en el mismo operativo y el cese de la militarizaci贸n de los territorios originarios en la Patagonia.

Junto a dirigentes sindicales denunciaron el accionar violento del Comando Unificado de Seguridad en la zona de Bariloche, integrado por fuerzas federales y de la provincia para perseguir la lucha de las comunidades locales.

El 11 de octubre se produjo el desalojo del lof Lafken Winkul Mapu, en el que varias mujeres fueron detenidas y alojadas en dependencias de la Polic铆a de Seguridad Aeroportuaria. Luego, cuatro de ellas fueron trasladadas al penal de Ezeiza en Buenos Aires y nuevamente llevadas a R铆o Negro.

Luego, Soraya Maico帽o, de El Bols贸n, R铆o Negro, explic贸: 鈥淓stamos por un mandato que nos dieron nuestras autoridades, y desde ese Consejo realizamos una gran reuni贸n los d铆as 25, 26 y 27 de noviembre, donde m谩s de 100 representantes de comunidades de Neuqu茅n, R铆o Negro y Chubut nos congregamos y construimos un pronunciamiento鈥, dijo al tiempo que ley贸 el documento que denuncia el hostigamiento.

El lonko Carlos Curruhuinca denunci贸: 鈥淟o que venimos a reclamar es un poco de justicia por los atropellos que estamos sufriendo por quienes administran este pa铆s desde hace m谩s de 200 a帽os, sin contemplaciones para quienes est谩bamos aqu铆. Se supone que en Argentina hay Derechos Humanos, de los ni帽os, de las mujeres, pero el reconocimiento de esos derechos en la zona sur est谩 lejos de aplicarse para los pueblos originarios鈥.

Mauro Mill谩n agreg贸: 鈥淓l pueblo mapuche y mapuche-tehuelche ha tomado la decisi贸n pol铆tica y colectiva de la defensa del territorio. Y llevamos una lucha digna en defensa de nuestros cerros, r铆os, nuestra tierra, antag贸nico a la idea extractivista del capitalismo. Toman el C贸digo Penal y con 茅l quieren resolver el problema mapuche, pero el pueblo mapuche no es el conflictuado, es el Estado el que genera el conflicto鈥.

Adem谩s, informaron que tendr铆an una audiencia en la Casa Rosada donde fueron recibidos por el presidente Alberto Fern谩ndez.

Por su parte Hugo 鈥淐achorro鈥 Godoy, secretario General de la CTA-A, acompa帽贸 la actividad y manifest贸: 鈥淣uestra Central viene acompa帽ando la lucha del pueblo mapuche no solamente en este caso, sino tambi茅n para desmontar la estructura represiva que est谩 dirigida a reprimir al pueblo mapuche y a dar un mensaje al conjunto de los luchadores populares en esa regi贸n鈥.

鈥淟a muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel demuestran que all铆 hay un esquema represivo que la 煤nica funci贸n que cumple es defender la apropiaci贸n ilegal de extranjeros y empresas transnacionales como el caso de Joe Lewis, de Benetton o de empresas de due帽os qatar铆es que est谩n avanzando sobre el territorio nacional, a煤n sobre zonas de frontera鈥, agreg贸 Godoy.

Media sanci贸n de la ley de expropiaci贸n para Madygraf

鈥淐onquistamos la media sanci贸n de la Ley de Expropiaci贸n para Madygraf鈥, anunciaron el viernes 16 a trav茅s de sus redes las trabajadoras y trabajadores de la recuperada. La votaci贸n fue producto de una extensa campa帽a que vienen impulsando. Para visibilizar esta campa帽a se han movilizado a la Legislatura provincial en cada sesi贸n, han realizado festivales en la f谩brica, extendido un petitorio, y recibido apoyo de organizaciones, personalidades de la cultura, y diferentes sectores de trabajadores y j贸venes.

En di谩logo con Vanina Mancuso, presidenta de la cooperativa y miembro de la Comisi贸n de mujeres, expresaba que 鈥渆sta conquista significa para Madygraf un paso m谩s en la lucha por la expropiaci贸n definitiva y la estatizaci贸n. Madygraf sigue mostrando que se pueden sostener los puestos de trabajo, que las f谩bricas sin patrones pueden funcionar y que, al ajuste de los empresarios, el gobierno y la oposici贸n patronal, y tambi茅n a los buitres yanquis que eran due帽os de Donnelley, se los puede enfrentar en las calles organizados, con otros sectores y peleando la agenda de los trabajadores.鈥

Ahora contin煤a la pelea por la expropiaci贸n definitiva de la f谩brica y el pedido por la estatizaci贸n bajo gesti贸n de los trabajadores 鈥渜ue es lo que realmente necesitamos para que todo lo que logramos durante estos 8 a帽os de gesti贸n obrera y todos los proyectos que estamos llevando adelante tengan estabilidad y terminar con la incertidumbre sobre nuestros puestos de trabajo y el ingreso de nuestras familias鈥, seg煤n expresaron en el comunicado.

Desde la f谩brica lxs trabajadorxs plantearon que buscar谩n la unidad con otros sectores, mujeres, j贸venes, para continuar con esta pelea, y con la organizaci贸n y coordinaci贸n para enfrentar el ajuste de los gobiernos. Por esto abren las puertas de la planta 鈥減ara que se organicen todos estos sectores鈥 como cuenta Vanina, y tambi茅n 鈥渉aciendo actividades culturales y recreativas para acercar a los barrios de la zona un espacio de diversi贸n y organizaci贸n que tanto necesitamos los trabajadores.鈥 Y desde ya en las calles, 鈥減orque en estos 8 a帽os una de las principales conclusiones que sacamos, es que en las calles se conquistan los derechos, y esa va a ser la 煤nica forma para arrancarle a los diputados y senadores la expropiaci贸n definitiva de nuestra f谩brica.鈥

Para cerrar 鈥淟a Peke鈥 nos transmite que parte de ese camino es mostrar tambi茅n c贸mo 鈥渘uestra f谩brica puede ser una trinchera de lucha, donde nosotros ponemos la producci贸n al servicio de las necesidades de las familias trabajadoras como lo hicimos siempre, reconvirtiendo nuestra producci贸n, como en pandemia haciendo sanitizante de alcohol, y ahora haciendo una l铆nea nueva amigable con el ambiente con las bolsas de papel, as铆 que vamos a seguir por ese camino y fortaleciendo la gesti贸n obrera鈥.

Reproducimos a continuaci贸n el comunicado emitido en redes sociales:

鈥淎yer a la madrugada, en una sesi贸n extraordinaria, se vot贸 la media sanci贸n en diputados de la Ley de Expropiaci贸n. Y decimos 鈥渃onquistamos鈥, porque fue producto de m谩s de un a帽o de lucha y campa帽a. Un a帽o en que adem谩s de mantener la gesti贸n, trabajar, realizar las inversiones y proyectos de mejora de energ铆a, etc., nos movilizamos, hicimos festivales, sacamos pronunciamientos, petitorios, recibimos apoyo de muchas organizaciones y sectores de trabajadores y j贸venes鈥 Mientras los trabajadores nos movilizamos para hacer visible nuestras necesidades, los funcionarios pol铆ticos se dedicaron a la rosca y reprimieron a los trabajadores municipales que tambi茅n reclamaban en la puerta de la Legislatura. Los diputados bonaerenses tuvieron solo 10 sesiones en todo el a帽o, y hasta 煤ltimo momento todas las leyes que necesit谩bamos estuvieron subordinadas al reparto de la torta en el Presupuesto, a los municipios y los salarios de los diputados. Esto fue denunciado por los oradores del acto que se realiz贸 en la puerta antes de la sesi贸n.

Por eso hoy estamos felices, pero sabemos que ac谩 no termina, sino que empieza.

Ahora tenemos por delante que se vote la otra media sanci贸n en senadores. Aunque esta Ley es insuficiente porque es por 2 a帽os, nos fortalece para exigir que se ejecute la expropiaci贸n y sea definitiva, que es lo que realmente necesitamos para que todo lo que logramos durante estos 8 a帽os de gesti贸n obrera y todos los proyectos que estamos llevando adelante tengan estabilidad y terminar con la incertidumbre sobre nuestros puestos de trabajo y el ingreso de nuestras familias.

Tenemos por delante un a帽o lleno de desaf铆os:

Avanzar en redoblar la coordinaci贸n para fortalecer nuestros reclamos, pero tambi茅n los reclamos de todos los trabajadores que se encuentran enfrentando el ajuste y la represi贸n.

Lograr que el Senado vote la media sanci贸n.

Lograr leyes que favorezcan a las empresas recuperadas como tarifas sociales y la compra por parte del Estado de la producci贸n de las cooperativas.

Extender y mejorar la inversi贸n en eficiencia energ茅tica que venimos desarrollando.

Poder ampliar la producci贸n amigable con el ambiente.

Y seguir demostrando que la estatizaci贸n de la f谩brica bajo nuestra gesti贸n, ser铆a una conquista para el conjunto de los trabajadores y el pueblo pobre, ya que nuestra producci贸n podr铆a ser en beneficio de la comunidad. Manuales y materiales de estudio para todos los ni帽os y ni帽as. Bolsas de papel para cuidar el ambiente. Seguir abriendo nuestras puertas a las escuelas para que aprendan sobre la producci贸n y la organizaci贸n. Las puertas de nuestro club para el esparcimiento y organizaci贸n de los trabajadores, j贸venes y mujeres. Ampliar la oferta de cursos de nuestra escuela de oficios y la juegoteca. Seguir con los eventos art铆sticos y culturales.

Agradecemos a todos los que nos vienen acompa帽ando y apoyando, sin los cuales estos 8 a帽os habr铆an sido muy dif铆ciles. 隆Deseamos a todos un muy feliz a帽o nuevo! 隆Y nos vemos en las calles!

Trabajadores de Madygraf en asamblea general鈥

Se realiz贸 plenario de medios comunitarios y cooperativos del pa铆s

El Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), la Red de Medios Digitales (RMD), la Federaci贸n Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la Rep煤blica Argentina (FADICCRA), la Asociaci贸n de Revistas Culturales Independientes de Argentina (AReCIA) y la Coordinadora de Televisoras Argentinas (CONTA) se encontraron a mediados de noviembre en las instalaciones de Radio Gr谩fica, de la Ciudad de Buenos Aires, y acordaron la necesidad de contar con una Ley de Distribuci贸n de Publicidad Oficial federal y democr谩tica del Estado nacional, que contribuya a desconcentrar el sistema de medios, es uno de los principales ejes que se impulsar谩n desde esta confluencia de redes y federaciones de portales, radios, diarios, revistas y canales de televisi贸n de todas las provincias argentinas.

Asimismo, se motorizar谩n iniciativas a niveles provinciales y municipales en todo el pa铆s para lograr esos objetivos. 鈥淐onvocamos no s贸lo a los medios sino al conjunto de organizaciones, instituciones y sociedad en general a acompa帽ar y promoverlas, como requisito necesario para garantizar pluralidad de voces鈥, se帽ala el texto armado en conjunto por las redes.

Adem谩s, otros puntos que reclama el sector son la vigencia plena de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicaci贸n Audiovisual y 鈥渓a legalizaci贸n plena de nuestras radios y canales de televisi贸n鈥. Tambi茅n expresaron su apoyo al decreto 690/20 por acceso universal e igualitario a la conectividad.

Por otro lado, reivindicaron su posici贸n como trabajadores y trabajadoras de la comunicaci贸n. 鈥淓ntendemos estrat茅gico el trabajo y articulaci贸n con nuestros sindicatos, la elaboraci贸n de convenios y marcos espec铆ficos para el trabajo sin patrones y plenos derechos sociales y laborales para quienes lo ejercemos鈥, expresaron.

Ver texto completo.

En el cierre del plenario tambi茅n se defini贸 realizar un encuentro nacional el a帽o que viene, celebrando el Derecho a la Comunicaci贸n desde los pueblos en el marco de los 40 a帽os de recuperaci贸n de la Democracia.

Tiempo Argentino

Cuando el 19 de abril de 2016, los y las trabajadoras de Tiempo Argentino resolvieron crear una cooperativa de trabajo, estaban d谩ndole un nuevo rumbo a la lucha que marc贸 los meses previos y que fueron la base sobre la cual se construy贸 Por M谩s Tiempo Cooperativa de Trabajo Limitada.

El tema de la conformaci贸n de la cooperativa fue debatido muchas veces en las asambleas que se llevaron a cabo en el edificio donde funcionaba la redacci贸n de Tiempo. Hab铆a que superar el desprecio de las autoridades nacionales y de la CABA y volver a producir un medio de comunicaci贸n que permitiera recuperar el profesionalismo de ese colectivo de periodistas y trabajadores de prensa, en un momento en el que el derecho a la informaci贸n estaba siendo conculcado por el acople de muchos medios en torno a la defensa del gobierno macrista. A la lucha diaria se le sum贸, entonces, la indagaci贸n sobre c贸mo conformar una cooperativa y recuperar una empresa.

As铆 lleg贸 el 24 de marzo de 2016. Ya con la decisi贸n de armar la cooperativa, las y los periodistas de Tiempo elaboraron una edici贸n especial por el 40掳 aniversario del golpe c铆vico-militar de 1976. Para ello se cont贸 con una nueva muestra de apoyo, esta vez por parte de Gr谩fica Patricios, un taller recuperado que acompa帽贸 a Tiempo en ese momento de incertidumbre y en sus primeros pasos. Los 30.000 ejemplares de esa edici贸n especial volaron de las manos de los futuros cooperativistas, lo que mostr贸 la viabilidad del proyecto que se gestaba. Con el saldo a favor que dej贸 esa jornada, tanto en lo econ贸mico como en lo an铆mico, se arm贸 la cooperativa.

A pesar de los contextos adversos, se logr贸 consolidar la cooperativa gracias a un nuevo respaldo, esta vez de miles de lectores que apostaron por un periodismo parido en la lucha.

La historia de TRU, cooperativa de delivery en San Mart铆n

En Villa Ballester naci贸 la primera cooperativa de trabajadores que se dedican al delivery, y en 鈥淟o raro pas贸 despu茅s鈥, entrevistaron a Pablo G贸mez (representante de TRU Cooperativa). 鈥淪i hablamos de expansi贸n, nuestra idea es expandirnos en San Mart铆n. La idea de este plan, de este proyecto de trabajo, es que cada municipio forme con los repartidores de su municipio su cooperativa de trabajo鈥.

Pablo G贸mez cuenta que la cooperativa trat贸 de vincularse con todo el mundo, pero que encontraron en la UTEP un paraguas y una contenci贸n que ayud贸: 鈥淭RU se construye a partir de la precarizaci贸n, que se hizo mucho m谩s fuerte con las aplicaciones. Si bien esto del delivery empez贸 a surgir en los 鈥90 con el videoclub, la pizzer铆a鈥 antes era con el local, o sea, que ten铆as un patr贸n mal que mal. Si bien el trabajo nunca fue regulado (no es una profesi贸n, nunca fue visto de esa manera), ahora con la aplicaci贸n se precariz贸 a煤n m谩s. Entonces, viendo que est谩 muy verde la posibilidad de sindicalizar a los trabajadores, encontramos en el cooperativismo una manera de poder tener nuestro trabajo y hacerlo nosotros d铆a a d铆a鈥.

Pablo tambi茅n cont贸 su experiencia, que sirve de ejemplo para entender que pese a los cambios generacionales, hay t贸picos vinculados al empleo que todav铆a no han cambiado: 鈥淓l delivery es generalmente el primer trabajo de los j贸venes. De chiquito me dedicaba a esto, 14 o 15 a帽os ten铆a. Trabaj茅 en una farmacia鈥. En pandemia, teniendo cerrada su pyme recientemente, Pablo estaba trabajando con Uber y r谩pidamente decidi贸 volver y anotarse en Pedidos Ya: 鈥渆s un trabajo que me gusta hacer. Lo deje de hacer por una cuesti贸n familiar. Andar arriba de una moto teniendo nenes chiquitos鈥︹

Dentro de la parte que especifica los or铆genes de esta idea de uni贸n organizada entre repartidores, hubo un rol fundamental (y accidental quiz谩s) de la estructura de las app: 鈥淟a que nos abri贸 la puerta de alguna manera fue la aplicaci贸n porque con la aplicaci贸n pudimos conocer a los empleados, due帽os de locales, y a formar un v铆nculo. Hubo problemas, ellos tambi茅n tienen su venta particular, y la aplicaci贸n les sac贸 sus repartidores entonces se encontraban en esa situaci贸n de decirte (por ejemplo) 鈥樎縩o me llevas un pedido m铆o? Yo te lo pago y cuando volv茅s haces el de Pedidos Ya鈥, y as铆 se empez贸 a formar un v铆nculo, una confianza鈥.

鈥淓l beneficio ac谩 es que va a ser tratado como una persona y no como un empleado. Eso es fundamental porque vas a ser parte. Dentro de poco ya vamos a tener ART, todos cobramos lo mismo, no tenemos ranking. Si queremos aumentar, no le tenemos que decir a un patr贸n si nos aumenta o no. Tratamos de aumentar nosotros siempre pensando tambi茅n en el cliente 驴no? Pero el precio lo ponemos nosotros. Se construye entre los tres: el comercio, los repartidores y el vecino. Buscamos un precio que el vecino pueda pagar, y no que pague el precio de Pedidos Ya. Ellos tienen todo el negocio: la venta y el repartidor. Entonces te cobran la comisi贸n y el env铆o. Nosotros desde TRU cobramos solamente el env铆o adem谩s del precio鈥, explica el entrevistado, dando un pantallazo general de lo que representa ese m茅todo de trabajo precarizado, en contraste con lo que puede ofrecer TRU.

Escuch谩 / mir谩 el programa completa y la nota con Pablo de TRU ac谩:

Fuente: https://radioatomika.com.ar/2022/10/18/la-historia-de-tru-cooperativa-de-delivery-en-san-martin/

La Pascana: diez a帽os de cooperativismo

En la esquina de Paraguay y Humboldt (CABA), el men煤 resume la historia de la cooperativa fundada hace 10 a帽os tras el vaciamiento empresarial.

La d茅cada ganada en La Pascana dio comienzo el 3 de diciembre de 2012. La noche anterior los trabajadores y trabajadoras guardaron las mesas de la vereda, limpiaron y acomodaron las heladeras. Cerraron como cualquier otra noche. Pero Juan Landesman, el due帽o en la etapa patronal, hab铆a planificado una fuga para evitar sus responsabilidades empresariales. De madrugada, vaci贸 el local. El turno ma帽ana se encontr贸 con las cortinas bajas. Adentro nadie respond铆a. Tampoco atend铆an a los proveedores que empezaron a agolparse en la puerta. Landesman no contestaba el tel茅fono. Por la tarde, tuvieron la confirmaci贸n de lo que imaginaban cuando empezaron a recibir los telegramas de despido. Ya hab铆an barreteado la reja para ingresar al local. 鈥淣o hab铆a nada. Nos dimos cuenta de que nos hab铆an cagado鈥, recrea Ana Nuciari, presidenta de la cooperativa.

Alexis Richter es el secretario de la cooperativa y tambi茅n cajero. Estuvo en la etapa patronal, pero se fue poco antes del conflicto. Volvi贸 en 2016. Al principio solo cubr铆a francos. Despu茅s hizo delivery y luego pas贸 a la cocina. Hoy La Pascana re煤ne a su familia: su pareja Clarisa tambi茅n forma parte. 鈥淣o sab铆a nada de gesti贸n, pero fui aprendiendo. Siempre me interes贸 trabajar entre compa帽eros鈥, dice Alexis, que adem谩s es maestro pizzero.

Su puesto de trabajo est谩 muy cerca de 鈥渓a bestia鈥, el nombre con el que identifican al horno convector de 煤ltima generaci贸n que pudieron comprar mediante un subsidio del ministerio de Desarrollo Social. La adquisici贸n fue clave. Les permiti贸 diversificar la producci贸n para sumar a la pasteler铆a dentro de la oferta gastron贸mica. 鈥淯n d铆a dijimos que quer铆amos hacer los pandulces de Osvaldo Gross鈥, cuenta Ana. Fue hace m谩s de un a帽o. Decidieron formarse, convocaron a Emilia de Britos -docente y cocinera recibida en el Instituto Argentino de Gastronom铆a- y empezaron un curso. En la Navidad del 2021 lograron producir panes dulces artesanales. Los vendieron en el local y tambi茅n armaron tres tipos de cajas navide帽as.

Hoy son 18 en total, seis de ellas mujeres.

鈥溌縌u茅 saberes podemos ense帽ar?鈥, se preguntaron en julio de 2021. As铆 fue que entre marzo y agosto de este a帽o oficiaron de Centro de Capacitaci贸n de Panader铆a y Pasteler铆a como parte del programa Producir, del ministerio de Mujeres. Estuvo destinado a mujeres que atravesaron violencia de g茅nero, trans y con arresto domiciliario. Lo llamaron 鈥淪inton铆a inclusiva鈥, toda una s铆ntesis para los 10 a帽os de La Pascana, una propuesta gastron贸mica que en pleno coraz贸n de Palermo resiste y avanza en forma colectiva.

Mendoza: Productores agroecol贸gicos en riesgo de perder sus tierras

Unas 20 familias agricultoras que viven en una finca agroecol贸gica denuncian que el gobierno de Mendoza quiere entregar esas tierras a entidades privadas.

Hace seis a帽os que luchan para que se respetan y reconozcan sus derechos en la finca agroecol贸gica Mate Cosido de Los Sauces, en el Departamento de Tunuy谩n, donde producen frutas, hortalizas, conservas y huevos, entre otros productos.

鈥淓stamos atravesando un conflicto territorial pese a que desde hace muchos a帽os intentamos regularizar nuestra situaci贸n, actualmente somos poseedoras鈥, coment贸 Emilia Jos茅, productora de la finca.

En 2018, el Estado puso en remate la finca a sabiendas de que hace m谩s de 20 a帽os aqu铆 viven familias y se la adjudic贸 a Comercial La Sebastiana Sociedad An贸nima.

Como si fuera poco, 鈥渆l a帽o pasado un decreto del gobernador nos pone a煤n m谩s en situaci贸n de vulnerabilidad, lejos de proteger nuestros derechos, que es lo que deber铆an hacer鈥, agreg贸 que otras personas puedan comprar la finca鈥.

Por 煤ltimo, denunci贸 que antes de la publicaci贸n del decreto la empresa escritur贸 la finca a su nombre. 鈥淓s inadmisible, no corresponde鈥, se帽al贸.

鈥淣iegan nuestra posesi贸n y dicen que ellos son poseedores, est谩n mintiendo en un documento p煤blico鈥, finaliz贸.

Cuadernillo para formar promotoras barriales en alimentaci贸n soberana

Cada vez son m谩s los movimientos sociales que est谩n desarrollando herramientas del paradigma agroecol贸gico no solo para garantizar buena comida, sino sobre todo en 茅poca de crisis econ贸mica e inflacionaria, una creciente independencia respecto de la industria alimentaria.

Una de esas iniciativas acaba de ser presentada en sociedad. Se trata del Cuadernillo para la formaci贸n de promotoras y promotores de alimentaci贸n sana, segura y soberna, impulsado por la Uni贸n de Trabajadores de la Tierra (UTT), resultado de un trabajo colectivo de docentes e investigadores de la Universidad p煤blica con productoras agroecol贸gicas, en el marco de un proyecto entre la UTT, la UBA y la Fundaci贸n Rosa Luxemburgo. 鈥淓l grupo ven铆a trabajando desde 2016 y el cuadernillo es la sistematizaci贸n de ese trabajo con el objetivo de formar promotoras y promotores en alimentaci贸n sana y soberana鈥, explic贸 la antrop贸loga Gloria Sanmartino, que tuvo a su cargo la coordinaci贸n del proyecto. El cuadernillo trabaja sobre el derecho a la alimentaci贸n, agroecolog铆a y cr铆ticas al sistema alimentario industrial, cuestiones de g茅nero, nutrici贸n y pr谩cticas culturales alimentarias. Seg煤n remarcan, surgi贸 de tres encuentros con productoras 鈥渆n el marco del di谩logo de saberes y la modalidad de aprendizaje de campesino a campesino鈥.

De los talleres realizados surgieron 50 promotoras/es que ya est谩n trabajando en diversos comedores populares y proyectos de organizaciones sociales.

En plena pandemia, la UTT lanz贸 la Red de Comedores por una Alimentaci贸n Soberana, que al poco tiempo contaba con m谩s de 170 organizaciones sociales que recib铆an alimentos frescos y a bajos precios y que se propon铆an tambi茅n 鈥渘utrir un proyecto de transformaci贸n y emancipaci贸n social鈥.

El recetario, que circula en formato papel y PDF, es una colecci贸n de recetas de comida sana, segura y soberana con proporciones para elaborarlas en grandes cantidades, Lo que buscan, subrayan, es rescatar los saberes y las estrategias que utilizan los responsables de las ollas populares. Para eso, llevaron a cabo un relevamiento en el que les pidieron a las cocineras que 鈥渄onaran鈥 una receta. Adem谩s, cada una fue analizada por las nutricionistas, que consignaron datos nutricionales para tener en cuenta a la hora de elaborarlas.

Fuentes: Agencia Farco, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino, Red Eco Alternativo, Anred, Canal Abierto, Radio At贸mika