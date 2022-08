El presente ensayo, fue cedido por sus autores, Miguel Mazzeo y Fernando Stratta, para ser publicado en el medio cubano La Tizza. Forma parte del libro 芦驴Qu茅 es la econom铆a popular? Experiencias, voces y debates禄, de la Editorial El Colectivo, un esfuerzo editorial para desarrollar el pensamiento cr铆tico y recrear las luchas de los sectores populares de Nuestra Am茅rica.

Este art铆culo, aunque se refiere al caso de Argentina, dialoga en m谩s de un aspecto con el proceso de transformaciones de las formas de gesti贸n y propiedad que est谩n en curso en nuestro pa铆s. Y tambi茅n con las enormes dificultades que enfrentan los proyectos populares de izquierda en nuestra regi贸n.

El llamado 芦ciclo de gobiernos progresistas禄 que Latinoam茅rica vivi贸 hace unos a帽os, dej贸 aprendizajes que la pol铆tica institucional, defensora de las 芦democracias electorales禄, no ha podido o no ha querido incorporar en sus pr谩cticas. Y cuando pareciera que regresa un nuevo periodo de gobiernos 芦progresistas禄, asistimos impotentes a movilizaciones de los pueblos que les entrega el gobierno a aquellos que siguen considerando 鈥 a espaldas de los sue帽os de justicia de esos pueblos 鈥 que hay que pactar y dialogar con el poder de los empresarios, los medios de comunicaci贸n, las oligarqu铆as hist贸ricas y las multinacionales. El pueblo tiene que darse poder a s铆 mismo, y construir la verdadera alternativa al capitalismo, destruyendo la maquinaria del 芦estado burgu茅s禄 y no perfeccion谩ndola. La perfecci贸n reside en las asociaciones voluntarias, que multiplican las fuerzas por la uni贸n, sin despojar a la fuerza individual ni de su energ铆a, ni de su moralidad y responsabilidad.

Karl Marx Imaginar un nuevo mundo es vivirlo diariamente: cada pensamiento, cada mirada, cada paso, cada gesto, recrea, y la muerte est谩 siempre un paso adelante. No basta con escupir al pasado. Proclamar el futuro no es bastante. Henry Miller Nos est谩n preparando para una sociedad en la que las personas est茅n cada vez m谩s aisladas.

Silvia Federici Sobre nuestro enfoque: pensar la econom铆a popular en clave multiescalar, transicional y emancipatoria Definir a la Econom铆a popular no es una tarea sencilla. No porque falten sentidos, sino porque proliferan y se sobre-amontonan. Muchas veces se trata de sentidos ambiguos o abiertamente contradictorios. Este es un peque帽o ensayo sobre la Econom铆a popular. Una escritura experiencial y afectiva. Es el fruto de un an谩lisis y una reflexi贸n militantes sobre un fen贸meno que ha adquirido relevancia a partir de la 煤ltima gran expansi贸n del mundo asociativo, en especial el mundo asociativo de las clases subalternas y oprimidas, de los y las de abajo.

Junto con esta expansi贸n, tambi茅n cobraron inusual visibilidad un conjunto de experiencias asociativas preexistentes, en particular aquellas vinculadas al universo campesino e ind铆gena y a la tradici贸n cooperativa argentina, m谩s que centenaria.

Como parte de esas experiencias asociativas preexistentes, cabe destacar dos de ellas relativamente recientes. Ambas poseen vasos comunicantes con muchas de las actuales experiencias de la Econom铆a popular. Ambas generaron unos modos colectivos de subjetivaci贸n plebeya que tienen continuidad en los actuales. Ambas generaron las semi贸ticas de base que constituyen nuestro punto de partida para pensar la Econom铆a popular.

Por un lado, la experiencia de las 芦f谩bricas recuperadas禄 que apelaron a la acci贸n directa para recuperar medios de trabajo y vida, en especial las experiencias m谩s comprometidas en una l铆nea de autogesti贸n; por el otro, la experiencia del 芦movimiento piquetero禄, particularmente la experiencia de las organizaciones de trabajadores desocupados que hace m谩s de 20 a帽os fueron pioneras en la reconversi贸n de los subsidios al desempleo en proyectos productivos autogestionados.

La econom铆a popular ya despuntaba detr谩s del piquete. En ambos casos y por distintas v铆as estas experiencias nos muestran procesos de creaci贸n de medios populares de producci贸n. En los 煤ltimos a帽os, y como corolario de dicha expansi贸n en el marco de la sociedad civil popular, la Econom铆a popular ha incrementado su presencia social, institucional, intelectual y acad茅mica. Esta presencia de la Econom铆a popular se puede correlacionar con unos niveles de reconocimiento relativamente importantes. Esto presenta aspectos positivos y negativos. Los positivos se relacionan con la visibilidad (y proyecci贸n) social del universo de la Econom铆a popular y con las ventajas derivadas de salir de la condici贸n de la 芦informalidad禄, por ejemplo: la posibilidad de adquirir ciertos derechos y lograr ciertas reivindicaciones por parte los trabajadores y las trabajadoras que forman parte de ese universo. Los negativos se relacionan con los sistemas de reciprocidades asim茅tricas, con las l贸gicas que, desde el Estado o el mercado, tienden a la integraci贸n subordinada de la Econom铆a popular.

En la Argentina, adem谩s de la Uni贸n de Trabajadores de la Econom铆a Popular (UTEP), existe una Federaci贸n de Trabajadores por la Econom铆a Social (FETRAES) o la Federaci贸n de Cooperativas Autogestionadas de Buenos Aires (FEDERABA). En la parte de la Econom铆a popular vinculada al universo campesino tenemos a las distintas l铆neas del Movimiento Nacional Campesino Ind铆gena (MNCI) que integran la UTEP, y a las diversas organizaciones que forman la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), articulada en el plano internacional con una instancia global como V铆a Campesina.

A nivel estatal proliferan las secretar铆as, las subsecretar铆as de la Econom铆a popular junto con 谩reas y dependencias emparentadas, en todos los niveles de gobierno, incluyendo infinidad de programas, planes, proyectos, etc.

Entre otros 谩mbitos institucionales cabe mencionar especialmente al Instituto Nacional de Asociativismo y Econom铆a Social (INAES); el Consejo de la Econom铆a Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC); el Registro de Organizaciones Sociales de la Econom铆a Popular y Empresas Autogestionadas, bajo la 贸rbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; el Registro Nacional de la Econom铆a Popular (RENATEP), bajo la 贸rbita del Ministerio de Desarrollo Social, la Comisi贸n Nacional de Microcr茅dito (CONAMI).

Adem谩s, existen redes internacionales, nacionales y locales de la Econom铆a popular que promueven la articulaci贸n de emprendimientos de la Econom铆a popular en distintos niveles. Por ejemplo, la Red Global de Econom铆a Solidaria, creada en 2001 en la primera reuni贸n del Foro Social Mundial de Porto Alegre.

Cada vez son m谩s las universidades p煤blicas que ofrecen c谩tedras o cursos de postgrado sobre Econom铆a social o Econom铆a popular. Por supuesto, en el plano de la sociedad civil popular se puede contar un sinn煤mero de cooperativas, asociaciones civiles, fundaciones y colectivos.

Este ensayo aspira a sumar una voz, un punto de vista m谩s, en el debate acad茅mico, pero, sobre todo, pretende aportar una perspectiva de innovaci贸n militante que contribuya con las praxis de los movimientos sociales y las organizaciones populares de nuestro pa铆s y Nuestra Am茅rica. En muchos enfoques sobre la Econom铆a popular es f谩cil detectar una tendencia a asignar centralidad a los aspectos vinculares o socioculturales en desmedro de otros aspectos. Como respuesta casi especular a las visiones economicistas, muchos abordajes priorizan los enfoques cuasi 芦etnogr谩ficos禄, abordan la Econom铆a popular despoj谩ndola de 芦materialidad禄.

Si hace m谩s de dos siglos Adam Smith aboli贸 la distinci贸n entre subsistencia y econom铆a e impuso el imperio de la escasez, en este tiempo no faltan quienes persisten en esa l铆nea. Del mismo modo, la centralidad anal铆tica asignada a las unidades de la Econom铆a popular (UEP) y, dentro de ellas, especialmente a las unidades comunitarias de la Econom铆a popular (UCEP), al desdibujar los entornos m谩s extensos, posee efectos distorsivos: presenta a la Econom铆a popular como un sector aislado del resto de la econom铆a (y del resto de la sociedad). Pero esta dista de ser la condici贸n real de la Econom铆a popular.

Por el contrario, los vasos comunicantes o los cruces entre la Econom铆a popular y el sector capitalista convencional predominante son innumerables. El aislamiento anal铆tico de la Econom铆a popular tiende a ocultar las profundas asimetr铆as econ贸micas y sociales. No da cuenta de las relaciones de explotaci贸n y dominaci贸n. Por eso, cuestionamos los enfoques descontextualizados y las visiones basadas en la 芦autosuficiencia de la pr谩ctica禄 que, en general, producen materiales y discursos de baja criticidad que perjudican los procesos de auto-percepci贸n de los y las protagonistas de las experiencias de Econom铆a popular: dirigentes, referentes, activistas y bases.

En el universo de la Econom铆a popular pueden observarse tendencias que rechazan los ejercicios orientados a formalizar la reflexi贸n en el plano te贸rico. Creemos que esto conspira contra las din谩micas constitutivas de una teor铆a global de la Econom铆a popular al inhibir las posibilidades de un contraste con otras teor铆as, ya sean cr铆ticas o no.

El empirismo mella el fil贸n cr铆tico de la Econom铆a popular. Ese fil贸n cr铆tico es clave para no dar por supuesto al sistema capitalista, para no considerarlo un sistema eterno e inmutable, para plantearse el horizonte de la transformaci贸n estructural de la sociedad capitalista, para contribuir a la conformaci贸n de bloques sociales emancipadores. Tambi茅n resulta indispensable para asumir la necesidad de reformular categor铆as como salario, renta y ganancia y para repensar formas alternativas de distribuci贸n del producto social. La Econom铆a popular ser谩 una econom铆a cr铆tico-pr谩ctica o no ser谩.

Por eso aqu铆 intentamos otra cosa, no solo en este breve ensayo introductorio sino tambi茅n en los di谩logos que comenzamos a construir con los actores y las actrices de la Econom铆a popular, y en las preguntas que formulamos a los entrevistados y a las entrevistadas. Proponemos un abordaje de la Econom铆a popular a partir de una mirada macro y multiescalar. Asimismo, proponemos insertar la reflexi贸n sobre la Econom铆a popular en los marcos de una hip贸tesis transicional (y una teor铆a de la transici贸n) hacia sistemas econ贸mico-sociales poscapitalistas.

En esta l铆nea intentamos aportar algunos insumos de cara al debate sobre los fundamentos de un proyecto pol铆tico emancipador y sobre el sujeto social capaz de impulsarlo y sostenerlo.

La Econom铆a popular remite a un universo pr谩cticamente inabarcable compuesto de experiencias y din谩micas muy variadas. La heterogeneidad es uno de sus signos m谩s caracter铆sticos. La pregunta sobre la Econom铆a popular es una pregunta por lo realmente existente pero tambi茅n por el poder ser y por el deber ser, por el acto y la potencia, por la presencia y la latencia. De esta manera, todo relato sobre la Econom铆a popular est谩 obligado a las definiciones m铆nimas, a los esfuerzos por delimitar (anal铆tica y pol铆ticamente) un campo. Como las definiciones y la delimitaci贸n crean sentido, el campo de la Econom铆a popular deviene un campo de disputa que, en 煤ltima instancia, es pol铆tica.

驴Econom铆a social o Econom铆a popular?驴Por qu茅 optamos por el concepto de Econom铆a popular en lugar de hablar de 芦econom铆a social禄, 芦socioeconom铆a solidaria禄, 芦econom铆a social y solidaria禄, 芦econom铆a del trabajo禄, entre otros similares y emparentados?

Pensamos lo popular en un sentido fuerte, como una categor铆a pol铆tica de dimensiones clasistas, culturales y ut贸picas. No concebimos lo popular como una categor铆a 芦idealista禄 o meramente descriptiva de un actor social subalterno, plebeyo.

El concepto de Econom铆a social se nos presenta m谩s general y abstracto y con predominio de aspectos puramente descriptivos. La Econom铆a social, usualmente, hace referencia a un 芦sector禄 (o una segmentariedad) de la econom铆a que no es el Estado ni el mercado pero que no les cuestiona el predominio ni se propone como alternativa.

La econom铆a social, por lo general, tiende a impulsar iniciativas productivas en 谩reas marginales y suele estar m谩s cerca de las visiones 芦complementaristas禄 que promueven la creaci贸n de entornos econ贸micos y sociales 芦paracapitalistas禄 subordinados. Asimismo, se centra en lo espont谩neo y en lo emp铆rico y en el desarrollo de programas gubernamentales. En general, no se plantea la construcci贸n de un sector org谩nico alternativo al capitalismo. No asume horizontes contrahegem贸nicos.

Julia Mart铆 ha planteado que el concepto de Econom铆a social suele quedar en un plano te贸rico 芦ya que desde las propias pr谩cticas alternativas no se utiliza como forma de autodeterminarse禄.