De parte de ANRed April 26, 2021 11 puntos de vista

En CABA Ademys contin煤a la lucha por la educaci贸n y la salud con un paro de 48 horas con acompa帽amiento pedag贸gico a los estudiantes, y el martes 27 se suma a la movilizaci贸n al Consejo del Salario. La obra social de los docentes sin camas. La presencialidad escolar en CABA no llega al 10%. Amanda Mart铆n, Secretaria Gremial de Ademys, sostiene que 芦hay que transformar esta lucha en una lucha de todo el pueblo trabajador禄. Mientras que Jorge Adaro, Secretario Adjunto del gremio, denuncia: 芦el gobierno porte帽o con las 煤ltimas medidas ha dejado al sistema educativo a su suerte禄. CONADU Hist贸rica par贸 otras 48 horas ante la falta de propuesta salarial y la ausencia de mesa negociadora. Su Secretario General Luis Tiscornia, expres贸: 芦Trotta tambi茅n se tiene que ocupar de las universidades禄. Por su parte, la Federaci贸n Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios realizan una conferencia de prensa virtual y federal hoy a las 11, en el marco de una Jornada Nacional de Protesta y Visibilizaci贸n. El martes 27 habr谩 asambleas docentes para evaluar resultados de la paritaria, mientras que el mi茅rcoles 28 se har谩 un Plenario de Secretar铆as Generales de la Federaci贸n para definir los pasos a seguir. Por Mario Hern谩ndez.

CABA: contin煤a el paro docente lunes y martes

La asamblea abierta convocada por Ademys vot贸 continuar la lucha por la educaci贸n y la salud con un paro de 48 horas con acompa帽amiento pedag贸gico a los estudiantes. El martes 27 se sumar谩n a la movilizaci贸n al Consejo del Salario.

Tras cinco d铆as de paro consecutivos con una importante adhesi贸n, el viernes 23 de abril, cientos de docentes participaron de la asamblea abierta del sindicato porte帽o Ademys, en la cual se vot贸 realizar un nuevo paro activo de 48 horas para los d铆as lunes 26 y martes 27.

Se sostuvo el reclamo por la suspensi贸n de la presencialidad en las escuelas, junto a medidas de fondo que acompa帽en la medida, como conectividad y ayuda a las familias de los estudiantes. Se defini贸 convocar a una nueva asamblea el martes 27 para definir y votar la continuidad del plan de lucha.

Adem谩s, se debati贸 la exigencia a la CTERA a que convoque a un plan de lucha nacional y a su sindicato de base en la Ciudad, UTE, a llevar adelante medidas en unidad, como el fondo de lucha que se conform贸 desde Ademys -actualmente de $2.000.000- para fortalecer la medida de fuerza contra los descuentos salariales. Se sumar谩n nuevos aportes de los diputados del Frente de Izquierda y de un festival virtual en solidaridad a realizarse la semana que viene.

Son cada vez m谩s los colegios en donde las familias y los estudiantes se suman al reclamo docente organizando reuniones y garantizando en los hechos el pase a la virtualidad de las clases. Tambi茅n, junto a las familias, se multiplicaron los reclamos por acceso a dispositivos y conectividad gratuita para las comunidades educativas, as铆 como la inmediata vacunaci贸n para todos e ingresos de emergencia para las familias que lo necesiten.

La situaci贸n se agrava y genera preocupaci贸n. Al respecto, Maite, docente de nivel inicial en Villa Soldati, se帽al贸 que 芦se quintuplicaron los contagios de ni帽es y adolescentes y nos encontramos ante la alarmante realidad. Son 39 les ni帽es internades en el Garrahan y 10 en el Hospital Guti茅rrez. Hay falta de respiradores禄.

Por su parte, Pablo, docente y delegado de la escuela integral interdisciplinaria N潞 18 del distrito escolar 18 y militante de la Corriente Nacional 9 de Abril, agreg贸: 芦Hoy, en el quinto d铆a de paro, nos enteramos del fallecimiento de Marcelo Mendoza, 驴cu谩ntos m谩s van a querer que lamentemos? Para ellos somos n煤meros, Acu帽a y Quir贸s se pasean por los medios diciendo que las escuelas no contagian. Trotta, por su parte, reapareci贸 hablando de una presencialidad ambigua. Es claro: a ambos gobiernos les importa m谩s mantener las ganancias que nuestra salud禄.

Conciliaci贸n obligatoria por las docentes despedidas de la ORT

El 14 de abril se llev贸 adelante el paro, convocado en un primer momento en CABA por el sindicato Ademys, luego se plegaron a la convocatoria UTE-CTERA y otros sindicatos, en reclamo de la suspensi贸n de la presencialidad.

En ese marco les docentes de la escuela ORT discutieron y resolvieron la adhesi贸n a la convocatoria sum谩ndose al reclamo de pase a la virtualidad. Sin soluci贸n de continuidad, el d铆a posterior al paro, a las docentes Mariana Sampai帽o y Violeta Sznaider les fueron bloqueados su acceso al correo institucional y al campus de la escuela, y el d铆a viernes 16/04 les fue comunicada su desvinculaci贸n laboral con la escuela, no permitiendo el ingreso a sus cursos a la docente Sampai帽o, sin aviso previo y sin argumentos, en medio de una situaci贸n pand茅mica grave, sumada a la profunda crisis econ贸mica.

La obra social de los docentes sin camas

Lo confirm贸 la Secretaria General de los docentes porte帽os de UTE, Ang茅lica Graciano. 芦La obra social de los docentes ya no tiene camas禄, sostuvo y advirti贸 que 芦hay un colapso sanitario. Si te contagias no hay lugar para atenderte禄.

La dirigente destac贸 que 芦amenazaron a los docentes que no vayan con reemplazarlos con voluntarios como alguna vez hizo Vidal禄 y focaliz贸 en que 鈥渉ay un DNU vigente para que logremos frenar la curva de contagios禄.

Asimismo, se帽al贸 que 芦Rodr铆guez Larreta est谩 desobedeciendo todo tipo de recomendaci贸n sanitaria y los gritos de auxilio de los m茅dicos intensivistas禄.

芦Las clases virtuales son una medida sanitaria禄, remarc贸 Graciano. Y destac贸 que 芦nos mandan una comunicaci贸n sin firma que dice que hoy hay presencialidad con una liviandad como si dijeran agua va禄.

芦Vamos a hacer acciones legales. Ning煤n patr贸n te puede obligar a ir contra tu propia vida禄, indic贸.

Sobre el acatamiento al paro, Graciano destac贸 que 芦las familias no est谩n enviando a los chicos a las escuelas, no llegan al 10% de los chicos禄. 芦Hay un 90% de las familias y docentes que no est谩n concurriendo a las escuelas禄, remarc贸.

La presencialidad escolar en CABA no llega al 10 %

Fracas贸 el desacato del jefe de Gobierno porte帽o, Horacio Rodr铆guez Larreta. La presencialidad en las escuelas de la Ciudad no llega al 10%. Los gremios docentes realizaron un nuevo paro ante la decisi贸n de las autoridades de CABA de desconocer el fallo de la justicia federal que suspende la presencialidad. Desde la Uni贸n de Trabajadores de la Educaci贸n (UTE) y la Asociaci贸n Docente de Ense帽anza Media y Superior (Ademys) informaron que hubo un 90% de acatamiento de la medida. En el sector privado se realiz贸 retenci贸n de tareas presenciales con un 70% de alcance.

El secretario adjunto de UTE, Eduardo L贸pez, inform贸 que 鈥渓as escuelas est谩n pr谩cticamente vac铆as鈥. 鈥淓l acatamiento es muy superior al 90%. De las 800.000 personas que integramos la comunidad educativa, hoy se habr谩 movilizado menos del 10%. Creo que en las escuelas debe haber 50.000 personas, como mucho. No podr铆amos adjudicar que no hay clases solamente al paro. A eso se suman los aislados y contagiados por licencia por COVID, m谩s las familias que no mandan a los chicos y las escuelas que ya resolvieron comunitariamente dar clase a distancia. Esto es as铆 en el Mariano Acosta, en la Escuela T茅cnica 32 o el Colegio 19鈥, dijo el sindicalista.

Hoy tambi茅n se sumaron a la medida de no asistir a los establecimientos la Coordinadora de Estudiantes de Base de Secundaria, la de Terciarios y las familias y cooperadores nucleados en la Multisectorial en Defensa de la Salud Porte帽a.

La dirigencia del gremio mayoritario planea seguir con el paro de actividades. 鈥淭odos los d铆as hacemos asambleas por 谩reas, niveles y modalidades. Crece el apoyo al paro docente. Se va a mantener este nivel de adhesi贸n porque est谩 en juego la vida y la salud de la poblaci贸n. Hay un apoyo absoluto. Nos van a descontar. Lo hablamos y llegamos a la conclusi贸n de que la vida est谩 primero. Es un paro que va a quedar en la historia porque es en defensa de la salud y de la vida. Ante una pol铆tica bolsonarista, la respuesta es la huelga, que ser谩 larga. Cuando el gobierno promueve la circulaci贸n comunitaria, la huelga es la herramienta para que haya menos circulaci贸n comunitaria鈥, agreg贸 L贸pez.

Desde Ademys, registraron entre un 80% y un 90% de adhesi贸n a la medida. La secretaria general, Mariana Scayola, explic贸 que la decisi贸n de Rodr铆guez Larreta reaviv贸 la pelea gremial. 鈥淭enemos una asamblea para definir c贸mo seguimos, pero seguramente vamos a un escenario de continuidad. Las medidas nos generan mucha bronca y vuelven a darle fuerza al conflicto y a la decisi贸n de la docencia de la suspensi贸n de la presencialidad. Lo de ayer a la noche encendi贸 de vuelta a la docencia. No descartamos cualquier escenario. Lo que s铆 hay es una fuerte presi贸n por parte del gobierno con el tema de descuentos. Es sistem谩tico y eso impacta en salarios bajos. Adem谩s, de la presi贸n medi谩tica que genera鈥, dijo Scayola.

Luego coment贸 que realizan un fondo de lucha para hacer frente al descuento de los d铆as que realizar谩 el Ministerio de Educaci贸n dirigido por Soledad Acu帽a. 鈥淗oy el docente que est谩 luchando, lo est谩 haciendo sabiendo que muy posiblemente sufra descuento鈥, advirti贸.

En el 谩mbito de las escuelas de gesti贸n privada, el gremio SADOP decidi贸 realizar retenci贸n de tareas presenciales hasta el 30 de abril. De esa manera, buscan garantizar las clases virtuales para cumplir el DNU, la continuidad educativa y proteger gremialmente a sus afiliados y afiliadas, que representan a un 50% del total de personal docente de la Ciudad. 鈥淗oy hay un acatamiento del 70% en las escuelas privadas. Es por distintos motivos: por la retenci贸n de tareas y por la virtualidad de hecho que tiene que ver con las burbujas cerradas. Adem谩s hay escuelas con responsabilidad empresaria, en las que sus due帽os decidieron continuar con la presencialidad, y las familias decidieron no enviar sus hijos鈥, dijo Javier Mahuad, secretario de comunicaci贸n de Sadop.

En este marco, se conoci贸 la comunicaci贸n del Estado Nacional, a trav茅s de los ministerios de Educaci贸n y de Justicia, en la que les explicitan a las C谩maras de la ense帽anza privada que deben cumplir el decreto.

Tambi茅n desde SADOP realizaron una denuncia ante el ministerio de Trabajo de la Naci贸n contra m谩s de 40 escuelas por presionar a los docentes para que asistan a las escuelas. 鈥淣o cumplen el decreto, no cumplen el fallo. Abren las escuelas y presionan a los trabajadores y trabajadoras a ir a los establecimientos. Tambi茅n hay escuelas que abren porque son presionadas por la Direcci贸n General Educaci贸n Gesti贸n Privada y el Gobierno de la Ciudad. Las presiones hacia las escuelas tambi茅n son reales鈥, agreg贸 Mahuad.

Entrevista a Amanda Martin de Ademys, Metr贸polis 20 de abril 2021, FM La Boca (90.1): 芦transformar esta lucha en una lucha de todo el pueblo trabajador禄

M.H.: Una enorme asamblea abierta del sindicato Ademys que vot贸 un paro de 48 horas impulsando asambleas en barrios y escuelas con las familias para decidir entre todos de qu茅 manera independiente de los gobiernos y la justicia, garantizar que las clases sean virtuales. Tambi茅n exigiendo a UTE y otros sindicatos que se sumen a la medida, la continuidad de un plan de lucha en unidad, piden por dispositivos y conectividad, un plan masivo de vacunaci贸n, salario de emergencia para las familias que lo necesitan. Discutieron el transformar esta lucha en una lucha de todo el pueblo trabajador. 驴Qu茅 resultado tuvo hoy la medida de fuerza?

A.M.: Hoy, en la primera jornada, que en realidad es la continuidad del d铆a de ayer, que se valor贸 en una asamblea como bien dijo, masiva.

M.H.: Mil personas, llama la atenci贸n.

A.M.: S铆, y eso es porque las aplicaciones tienen un tope y no pudieron ingresar m谩s. Esa participaci贸n y la medida de fuerza reflejan una preocupaci贸n enorme de la comunidad educativa. En la asamblea ratificamos que necesitamos que se lleven adelante medidas de lucha para poder defender nuestra salud. Es grave el cuadro epidemiol贸gico que est谩 viviendo la Ciudad, es una medida irresponsable la del gobierno de la Ciudad impulsar un fallo a su medida, porque el fallo impulsado por el gobierno lo que busca es no suspender las clases presenciales mientras que los casos pican en punta en la Ciudad de Buenos Aires. Tampoco otorga recursos, ni conectividad y expone nuestra salud, as铆 como a otros sectores de trabajadores mientras se desarrolla una pandemia y no toman ning煤n tipo de medida para mitigar la circulaci贸n del Covid, para robustecer el sistema de salud, para atender los reclamos de m茅dicos y enfermeras y, sobre todo, para dar respuesta a la provisi贸n de vacunas.

Entonces, esto es lo que fundamentalmente se impuls贸 en un paro la semana pasada, fue el mismo d铆a que el Presidente decret贸 el DNU, es decir, que le dio la raz贸n a los docentes de lo que est谩 sucediendo en las escuelas, que a medida que iba subiendo la curva de covid esto ten铆a un reflejo en las escuelas. Es decir, que con nuestro paro del mi茅rcoles 14 m谩s todas las denuncias que venimos realizando, lo que pusimos de relieve es que al contrario de lo que dicen los funcionarios, en las escuelas, las f谩bricas y los transportes p煤blicos tambi茅n nos contagiamos. Y que, por lo tanto, era una realidad muy extendida, no estaban dando cuenta de esto y ahora se meti贸 la judicializaci贸n que va y viene, por estas horas de la noche la comunidad educativa todav铆a est谩 viendo en los medios de prensa y la televisi贸n para ver qu茅 hace. Aunque m谩s all谩 de esto, nosotros ratificamos el paro. Ma帽ana seguimos de paro.

M.H.: 驴C贸mo ven hacia adelante la situaci贸n?

A.M.: Todos los pron贸sticos coinciden en que el cuadro epidemiol贸gico se va a agravar, le铆 estimaciones en los 煤ltimos d铆as que prev茅n solo en CABA en la primer semana de mayo 10.000 casos diarios. Estamos llegando tarde, los gobiernos son responsables de no haber tomado medidas preventivas de restricci贸n, de recursos econ贸micos y asistencia para aquellos trabajadores que se vean afectados en su ingreso por las medidas restrictivas. Nada de eso ha ocurrido. Todav铆a la vacuna para esos sectores es un anhelo lejano, no hay provisi贸n, est谩 muy limitada la situaci贸n. En CABA de los 111.000 maestros est谩n solo vacunados 16.000. No hay calendario, se interrumpi贸. Y ese es otro motivo de preocupaci贸n para la comunidad educativa.

Es una situaci贸n muy compleja, con un sistema de salud comprometido, un gobierno negacionista, no s茅 qu茅 espera el gobierno de CABA para tomar medidas sobre los hospitales p煤blicos y el refuerzo del sistema de salud; en vez de esto est谩 emitiendo fallos judiciales. Lo que demuestra que la educaci贸n mucho no les importa.

Para nosotros la justicia no solo no deber铆a meterse en lo que respecta a la salud, a la vida y al trabajo de las personas, sino que ac谩 lo que hay que hacer es tomar medidas de fondo. No se puede seguir entreteniendo a la poblaci贸n con estos fallos judiciales con el tema educativo mientras hay muertos, enfermos graves, falta de camas. Yo veo un panorama muy complicado y la educaci贸n no est谩 exenta de esto.

M.H.: 驴Quer茅s agregar algo m谩s?

A.M.: Ratificar, porque hay confusi贸n en estas horas, que Ademys ratifica el paro, adem谩s pretende continuar las acciones de lucha si el gobierno efectivamente no suspende las actividades escolares presenciales y no pasa a la virtualidad garantizando los recursos.

Entrevista a Jorge Adaro, Secretario Adjunto de Ademys, Plan B(aires) 22 de abril 2021, FM La Boca (90.1): 芦el gobierno porte帽o con las 煤ltimas medidas ha dejado al sistema educativo a su suerte禄

M.H.: En una asamblea virtual donde participan m谩s de 600 docentes y familiares de CABA Ademys decidi贸 continuar hoy, jueves 22, y ma帽ana el paro docente en la Ciudad. 驴Qu茅 repercusiones ha tenido la medida el d铆a de hoy?

J.A.: Efectivamente, venimos desde el lunes haciendo asamblea cada dos d铆as y votando la continuidad de la medida. El lunes hicimos una asamblea con m谩s de 1.000 docentes, ayer 650 maestras votaron seguir hasta ma帽ana haciendo esta medida y ma帽ana a la tarde vamos a volver a tener una asamblea para ver qu茅 hacemos la semana que viene. Porque en la medida que el gobierno insista caprichosa y criminalmente con esta pol铆tica de querer presencialidad en un contexto que ya no hay que explicar lo que est谩 sucediendo en el pa铆s y en la Ciudad con el Covid, mientras esto no se modifique, mientras no haga lugar al reclamo que venimos haciendo desde hace m谩s de 15 d铆as de pasar a la virtualidad, sin dudas, las medidas van a seguir en CABA.

M.H.: Tengo entendido que hasta el mi茅rcoles la presencialidad en las escuelas p煤blicas de la Ciudad de Buenos Aires era del 10% y en los colegios privados del 30%. 驴Se ha mantenido esa presencialidad en el d铆a de la fecha?

J.A.: Es bastante din谩mico, hoy puede haber m谩s presencia pero eso no quiere decir que siga en crecimiento, ma帽ana puede bajar. Porque tiene que ver con los anuncios, con las cosas que van diciendo de un d铆a para otro, que terminan calentando m谩s los 谩nimos de la gente. Supongamos que del 10% se haya pasado al 30%, mantener la presencialidad porque s贸lo 3 de cada 10 escuelas hayan decidido hacer lo que la ministra ha indicado que hay que hacer, es una derrota de la ministra, la deja muy mal parada y demuestra que la docencia y las familias no quieren estar en una situaci贸n como la que propone el gobierno. El dato de Ciudad es muy interesante, porque las privadas son distintas, tienen otras presiones, yo no tengo ese dato pero s铆 comunicaci贸n con compa帽eras y familias que mandan a los chicos a escuelas privadas y me dec铆an que no est谩n yendo. Y esto lo venimos viendo hace un par de semanas, hay una decisi贸n que empieza a multiplicarse desde muchas familias, que deciden no mandar m谩s a los pibes hasta que esto baje. Despu茅s sale Larreta a decir lo que dice y lo que se consolida es una posici贸n de mucho temor y un sistema educativo que est谩 totalmente fuera de s铆, porque hoy hay un sector que hace presencialidad, otro que quiere seguir en virtualidad, otro que est谩 parando. Lo que ha logrado este gobierno con estas 煤ltimas medidas es que ha dejado al sistema educativo a su suerte, cada uno hace lo que puede y lo que quiere porque no hay una direcci贸n de parte del ministerio que pueda ordenar al sistema educativo en la Ciudad de Buenos Aires.

M.H.: Hoy almorzando con mi hija menor que tiene una ni帽a en el colegio Bernasconi de la Ciudad de Buenos Aires, me contaba que le mandaron una nota pidi茅ndole que explique por qu茅 Clara no concurre a las clases. Siendo que el Director del Bernasconi est谩 saliendo de terapia intensiva por Covid y su suplente tambi茅n se contagi贸. 驴Ustedes tienen registradas cu谩les son las presiones que sufren las familias de los y las alumnas de la Ciudad de Buenos Aires en un contexto en el que ya un Juez Federal ha determinado que los padres no tienen ninguna obligaci贸n de enviar a los hijos al colegio mientras dure el DNU dictado por el gobierno nacional?

J.A.: Las presiones son m煤ltiples para todos los actores de la educaci贸n. Para las familias no es nuevo. Cuando se inici贸 el ciclo lectivo hicieron firmar una especie de declaraci贸n jurada donde los padres y madres tienen la responsabilidad, el Estado y el gobierno no se hacen responsables de nada. Esto que mencion谩s es una presi贸n claramente, a la pregunta 鈥溌縋or qu茅 no est谩 yendo a la escuela tu hija?鈥. Uno podr铆a responder por miedo, seguramente el gobierno dir铆a que eso no est谩 dentro de los par谩metros que consideran. 驴Cu谩l es la falsa presi贸n? Que se compute inasistencia, hay un fantasma sobre la p茅rdida de la vacante y otras tantas cuestiones. Cosa que no va a suceder. Si tu hija me pregunta, le dir铆a que puede faltar que no le va a pasar nada, porque adem谩s la responsabilidad efectivamente es de la familia. En este caso particular adem谩s el propio director de la escuela estuvo muy complicado por Covid. Su reemplazo tambi茅n. Seguramente si te acerc谩s al Bernasconi hay un cartel en el que dice la cantidad de burbujas aisladas que hay. Todo eso va a ir configurando una sensaci贸n que te lleva a la conclusi贸n que no es seguro para los pibes estar en la escuela. No se puede obligar a nadie, pero son presiones que ejerce el gobierno a las familias, porque lo que el gobierno quiere es la foto electoral con los pibes en la escuela y la verdad es que no les importa en lo m谩s m铆nimo lo que les pueda pasar a los pibes, porque mientras est谩n diciendo que la escuela no contagia, que los chicos no se contagian y tampoco contagian, en el Garrahan los m茅dicos dicen otra cosa, que hay ni帽os internados por contagio, que hay ni帽os contagiados, que ha crecido exponencialmente el contagio en la franja de 9 a 19 a帽os. La verdad es que las presiones son criminales, porque te pueden llevar a un escenario del que no se van a hacer responsables, mientras se est谩 poniendo en riesgo la vida de trabajadores, pibes, familias y as铆 estamos. Las mismas presiones las ejercen sobre los docentes, los directores y supervisores.

M.H.: Ayer se conoci贸 la informaci贸n de la obra social de los docentes que dice que ya no tienen camas.

J.A.: Exactamente. Vas a un lugar, ten茅s que trasladarte, estar en contacto con otras personas, hoy tuvimos m谩s de 27.000 casos y 500 fallecidos. Te pasa algo y en el sanatorio M茅ndez, que es el sanatorio de los y las trabajadoras municipales, no tenemos lugar. Ya hace tres o cuatros d铆as de esto. Yo di una nota a Cr贸nica TV y antes puse la imagen de una maestra, Bel茅n, de la escuela 20 de Mataderos pidiendo una cama porque en OSBA no hab铆a cama de terapia intensiva. As铆 estamos viviendo y as铆 este gobierno pretende que vayamos a trabajar.

Es indignante y esto las maestras lo est谩n entendiendo. Por eso la cosa est谩 como est谩. Las maestras no quieren no estar con los pibes, por eso las maestras aunque el gobierno diga que hay que tener presencialidad est谩n trabajando en virtualidad.

Se est谩 dando un fen贸meno que las maestras en paro, en huelga, con el descuento que les est谩n haciendo, les est谩n dando tarea a los pibes. No quieren perder el contacto con los pibes. Lo que estamos diciendo es que no queremos presencialidad. Queremos seguir en contacto, lamentablemente sin las condiciones, porque los gobiernos no garantizan en ning煤n lugar del pa铆s las condiciones para una escuela segura, tampoco para la virtualidad.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha bajado el presupuesto en diciembre de 2020. Es la respuesta a todas las preguntas de por qu茅 no hay conectividad, ni computadoras. Porque un gobierno que en una situaci贸n extraordinaria, que nunca se ha vivido, que necesita adaptar un sistema a esa situaci贸n, la primera decisi贸n que toma es bajar el presupuesto, creo que concluye cualquier conversaci贸n y cualquier debate con el gobierno.

M.H.: El paro contin煤a ma帽ana. 驴C贸mo piensan seguir estas medidas?

J.A.: Nosotros estamos muy orgullosos de decidir las medidas en asamblea. Como direcci贸n del sindicato orientar铆amos a continuar con las medidas, y seguramente vamos a ir con una propuesta de medidas de fuerza ma帽ana a la asamblea. Esto va a depender de las intervenciones de nuestras compa帽eras y de lo que vayan proponiendo.

M.H.: O sea que ma帽ana tienen una nueva asamblea.

J.A.: S铆. Nosotros ma帽ana tenemos una nueva asamblea para definir qu茅 vamos a hacer a partir del lunes y martes pr贸ximos. Lo que estamos haciendo metodol贸gicamente es asamblea cada dos d铆as para valorar c贸mo viene la situaci贸n y sobre seguro poder continuar.

M.H.: Se supone que a esa altura ya se conocer谩 tambi茅n la decisi贸n de la Corte Suprema.

J.A.: No lo s茅, porque tambi茅n es posible que la resoluci贸n caiga en abstracto. Hoy estamos cerrando la primera semana de las dos que hab铆a dicho el gobierno nacional y no hay ninguna resoluci贸n. Esto tambi茅n es grave. Hay una suerte de limbo donde hemos estado porque no hay una decisi贸n. Ojal谩 tengamos alg煤n tipo de definici贸n que ordene. Pero la realidad es que no tenemos nada seguro, nosotros claramente decimos que queremos pasar a la virtualidad por una cuesti贸n sanitaria y epidemiol贸gica. Por lo tanto, es muy probable que a fines de la semana que viene, tal cual vienen los n煤meros, no vamos a estar en condiciones de la presencialidad tampoco.

M.H.: Si un padre, docente o familiar de un ni帽o o ni帽a quiere participar de la asamblea de Ademys 驴c贸mo puede hacerlo?

J.A.: La asamblea es de docentes. Lo que por lo general sucede, es que alguna mam谩 o pap谩 que pertenece a alguna de las organizaciones de familias puede dar un saludo, enviar un mensaje. Despu茅s hacemos muchas acciones combinadas pero como esta es una medida de fuerza de los docentes, la asamblea es para los docentes.

Carta abierta a Larreta: 芦No somos h茅roes, somos profesionales de la educaci贸n; no es un sacerdocio, es un trabajo禄

Las docentes de la Ciudad de Buenos Aires, Silvina Gianibelli y Araceli Lacore, publicaron una carta abierta dirigida al jefe de gobierno porte帽o, con motivo de la presencialidad en las escuelas del distrito.

Al Jefe de Gobierno de la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires:

Luego de escuchar su discurso respecto de sus decisiones sobre la continuidad de la presencialidad en las escuelas, queremos hacerle llegar nuestro punto de vista al respecto.

Somos docentes de la Ciudad y estamos totalmente involucrados en nuestra realidad educativa. Entendemos que muchos colegios se han manejado al pie de la letra con los protocolos que la ley prescribe, pero: 驴es la realidad de todas las instituciones?

Lo cierto es que la presencialidad desde marzo hasta ahora ha sido mixta. Las burbujas se alternan constantemente. Por lo que su mensaje sobre continuar con los estudiantes en las aulas, deber铆a entenderse desde esta realidad dual.

En cuanto a los docentes que vamos en transporte p煤blico, lo hacemos corriendo el riesgo de contagiarnos y de contagiar a nuestras familias, y a nuestros alumnos. No queremos prescindir de nuestras responsabilidades, por eso, le pedimos a usted tambi茅n, responsabilidad: Los docentes debemos estar vacunados lo antes posible. Entendemos el contexto mundial que aqueja a la vacunaci贸n, pero es necesario para poder cumplir nuestra tarea con mayor tranquilidad, ya que, sabemos, vivenciamos, que los protocolos, no alcanzan. Si usted habla de datos estad铆sticos, hablemos de los ni帽os que est谩n siendo internados por COVID, varios en terapia intensiva. Esta nueva ola trajo nuevas cepas y los m谩s j贸venes son los m谩s afectados. La realidad es indiscutible.Desde el Gobierno de la Ciudad espec铆ficamente, dicen que en la escuela no hay contagios, sin embargo, vemos todos los d铆as el aislamiento de burbujas. Es continuo y desgastante para toda la comunidad educativa.

Si lo que se pretende es la continuidad pedag贸gica, entendiendo que solo se completa de forma presencial, dicha continuidad, est谩 muy lejos de lograrse. Tener a los estudiantes en las aulas, no es sin贸nimo de educaci贸n. Aqu铆 se est谩 poniendo en riesgo la vida de nuestras familias. Nosotros tambi茅n, tenemos que proteger a nuestros seres queridos. Hablamos de la vida, se帽or Larreta, d茅mosle valor.

Nosotros democratizamos el conocimiento, democratice usted la educaci贸n con medidas responsables.

No somos h茅roes, somos profesionales de la educaci贸n. No es un sacerdocio, es un trabajo. No estamos educando para la libertad si nos vulneran nuestros derechos. No somos rehenes de sus determinaciones pol铆ticas.

CONADU Hist贸rica par贸 otras 48 horas ante la falta de propuesta salarial y la ausencia de mesa negociadora

Los y las docentes universitarias nucleadas en la Confederaci贸n Nacional de Docentes Universitarios Hist贸rica (CONADUH) anunciaron un nuevo paro de 48 horas para los d铆as mi茅rcoles 21 y jueves 22 de abril, ante la ausencia de 芦convocatoria alguna a la Mesa de Negociaci贸n Salarial ni oferta razonable禄 que 芦compense y supere las p茅rdidas por inflaci贸n禄. 芦Los salarios de los y las m谩s de 160.000 docentes de los niveles universitario y preuniversitario de las 60 universidades nacionales dependen del ministerio de Educaci贸n de la Naci贸n. La paritaria 2020 venci贸 en el mes de febrero, y tras casi dos meses de reclamos, a煤n no se ha definido la pauta salarial 2021禄, denuncian. Adem谩s, la CONADUH respald贸 a 芦las asociaciones de base que han suspendido la presencialidad en los establecimientos preuniversitarios ante la falta de condiciones m铆nimas sanitarias e incumplimiento de los protocolos de bioseguridad, rechazando cualquier amenaza de descuento, como el practicado en el Colegio Nacional Buenos Aires禄.

Fundamentan su reclamo en que 芦ante los incesantes aumentos del 铆ndice de precios al consumidor, se acumula una p茅rdida del poder adquisitivo de los sueldos de m谩s del 20% al mes de marzo芦. Tambi茅n se帽alan que 芦a esto se suman los gastos por conectividad y herramientas inform谩ticas que las y los docentes debieron costear de sus propios recursos para sostener la virtualidad, y no han sido reconocidos por el gobierno nacional禄.

En cuanto al contexto de crisis sanitario por la expansi贸n de la segunda ola de la pandemia de Covid-19 en la Argentina, la CONADUH expres贸: 芦ante la creciente ola de los contagios en esta nueva fase de la pandemia que dieron lugar al reciente DNU presidencial con nuevas restricciones para favorecer los cuidados, la Federaci贸n reiter贸 que la salud y la vida de la poblaci贸n contin煤a siendo la prioridad, y se deben garantizar todas las acciones protectoras en esa direcci贸n禄. Por lo tanto, reclama a 芦las autoridades sanitarias, educativas y universitarias que se tomen todas las medidas necesarias en coherencia con estas prioridades禄, al tiempo que reiter贸 su 芦respaldo a las asociaciones de base que han suspendido la presencialidad en los establecimientos pre-universitarios ante la falta de condiciones m铆nimas sanitarias e incumplimiento de los protocolos de bioseguridad, rechazando cualquier amenaza de descuento, como el practicado en el Colegio Nacional Buenos Aires禄.

Finalmente, el gremio docente universitario inform贸 que se volver谩 a reunir el viernes 23 de abril para evaluar el estado de la negociaci贸n salarial y los alcances del paro del 21 y 22.

Nueva jornada de lucha

La Federaci贸n Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios realizar谩n una conferencia de prensa virtual y federal el lunes 26 de abril, a las 11:00, a trav茅s de la plataforma zoom, en el marco de la Jornada Nacional de Protesta y Visibilizaci贸n. En tanto, el martes 27 habr谩 asambleas docentes para evaluar resultados de la paritaria, mientras que el mi茅rcoles 28 se har谩 un Plenario de Secretar铆as Generales de la Federaci贸n para definir los pasos a seguir.

Reproducimos comunicado:

Lunes 26/4: Jornada Nacional de Lucha y Conferencia de Prensa Virtual de CONADU HIST脫RICA. Martes 27, asambleas docentes para evaluar resultados de la paritaria

As铆 lo resolvi贸 el Plenario de Secretar铆as Generales de la Federaci贸n, que sesion贸 bajo modalidad virtual en la ma帽ana de hoy con la presencia de 25 Asociaciones de Base. Particip贸 adem谩s en calidad de observador, un representante de la Asamblea de Docentes Autoconvocadxs de la Universidad Nacional de Villa Mar铆a, quienes se han sumado al plan de lucha de la Federaci贸n en defensa del salario y las condiciones de trabajo de la docencia universitaria y preuniversitaria, y fue bienvenido por las y los presentes.Habiendo cumplido la tercera semana de medidas de fuerza con paros consecutivos de 48 horas, el Plenario valor贸 como un triunfo la convocatoria a la Mesa Nacional de Negociaci贸n Salarial para el pr贸ximo martes 27 de abril por parte de la Secretar铆a de Pol铆ticas Universitarias del Ministerio de Educaci贸n de la Naci贸n. Convocatoria que esta vez, se realiz贸 a todas las representaciones gremiales sin exclusiones, acatando el fallo favorable que CONADU HIST脫RICA obtuvo en la Justicia Laboral ante la ilegal discriminaci贸n que sufriera en la anterior paritaria (cuando no fue convocada por encontrarse en medidas de fuerza).

La Federaci贸n mantiene el estado de alerta y asamblea permanente en demanda de una urgente recomposici贸n salarial ante el avance de la inflaci贸n y la sostenida p茅rdida del poder adquisitivo de los sueldos (cercana al 25% a la fecha), as铆 como un adicional por los gastos por conectividad para sostener la virtualidad de las tareas acad茅micas.

El Plenario evalu贸 la dif铆cil situaci贸n sanitaria que atraviesa el conjunto de la poblaci贸n a partir del desmesurado crecimiento de los contagios en la fase actual de la pandemia y la necesidad de extremar los cuidados en el 谩mbito universitario y preuniversitario, as铆 como el ritmo de la vacunaci贸n para que llegue a toda la ciudadan铆a. En tal sentido, la Federaci贸n reclama a las y los Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional la suspensi贸n temporaria de las actividades en esos establecimientos educativos, en acuerdo con los gremios de base en cada paritaria particular y seg煤n lo defina el cuadro epidemiol贸gico de cada regi贸n.

CONADU HIST脫RICA ratifica el total apoyo a las medidas de fuerza que sus asociaciones impulsen en todas las Universidades Nacionales cuyas autoridades no cumplan con los protocolos y condiciones de bioseguridad en resguardo de la salud y la vida de las y los integrantes de la comunidad universitaria. Expresaron su rechazo a cualquier intento de practicar descuentos de haberes o presiones sobre las y los trabajadores que se encuentren en medidas de fuerza, y la solidaridad con las y los docentes preuniversitaries de las Universidades Nacionales de Tucum谩n, Sur, Buenos Aires, Cuyo y Litoral.

Finalmente, convocan a todos los medios de comunicaci贸n a la Conferencia de Prensa Virtual y Federal que realizar谩n el pr贸ximo LUNES 26 a las 11:00, por plataforma zoom en el marco de la Jornada Nacional de Protesta y Visibilizaci贸n. El Plenario pas贸 a un cuarto intermedio hasta el pr贸ximo mi茅rcoles 28 de abril, ocasi贸n en la que debatir谩n los resultados de la paritaria y los pasos a seguir.

Entrevista a Luis Tiscornia, Secretario General de Conadu-H, Plan B 15 de abril 2021, FM La Boca (90.1): 芦Trotta tambi茅n se tiene que ocupar de las universidades禄

M.H.: Paro docente universitario convocado por Conadu Hist贸rica hoy y ma帽ana. 驴Cu谩les son los motivos?

L.T.: El tema central es el salarial. Estamos con una p茅rdida salarial con respecto a la inflaci贸n, tomando el per铆odo paritario, de marzo a febrero, del 23%. La paritaria venci贸 en febrero, hoy no tenemos convocatoria, ni mesa de discusi贸n con el ministerio de Educaci贸n de Naci贸n. Nosotros dependemos de Trotta, de Naci贸n. Los 150.000 docentes de las 57 universidades. Los 煤nicos sueldos que tiene que pagar Naci贸n son los nuestros, el resto los pagan las provincias. Los nuestros no est谩n, o el ministerio no sabe que estamos ah铆 o Trotta no tiene en la cabeza que tambi茅n se tiene que ocupar de las universidades. Estamos en una situaci贸n muy injusta, porque todos los otros gremios arreglaron. El mismo ministerio con CTERA y primarios y secundarios hace casi dos meses que hizo la paritaria nacional, otorg贸 un 34,5% de aumento a partir de marzo. Un porcentaje en dos cuotas con revisi贸n en septiembre y nosotros no tenemos nada. Las provincias y Ciudad de Buenos Aires, todos arreglaron en esos valores.

La semana pasada hubo un paro de 48 horas y el ministerio hizo una cosa muy grosera, despu茅s de m谩s de un mes de no llamar a paritaria, lo hace el mismo d铆a del paro para una reuni贸n ese mismo d铆a. Y con el argumento que est谩bamos de paro deciden no hacernos part铆cipes. Nos excluyeron. Estamos haciendo las denuncias de eso. Pero lo que nos dicen es que hacen una oferta de un aumento en ocho cuotas, a marzo del 2022 con una cuota a 5% en abril. Realmente una verg眉enza, todos los gremios rechazaron. Hoy estamos sin fecha de reuni贸n paritaria. Es incomprensible, es un maltrato, es castigarnos por depender de Naci贸n.

M.H.: 驴Este ofrecimiento lo hacen en la reuni贸n que fueron excluidos?

L.T.: Fue una reuni贸n, casi clandestina, por eso estamos haciendo las presentaciones en el ministerio de Trabajo.

M.H.: Tampoco contempla cl谩usula gatillo.

L.T.: Ni siquiera cl谩usula de revisi贸n. Esa fue una reuni贸n que se hizo en respuesta a nuestro paro, porque se instal贸 el tema. Fue una respuesta cual patotero de barrio, como nosotros hicimos el paro porque no llamaban a paritaria, llamaron ese mismo d铆a. Pero la inventaron ese mismo d铆a, el 6 de abril. El ministerio tiene que entender que las cosas no se hacen as铆, que lo tenemos que discutir en una mesa de negociaci贸n. El tema es el salario, lo otro es una maniobra grosera, pero 驴cu谩l es la propuesta para los salarios? No podemos seguir perdiendo ante la inflaci贸n. Y a su vez tomamos la palabra del ministro de Econom铆a, que es el que maneja el dinero, 茅l dijo que los salarios en el 2021 iban a estar algunos puntos arriba de la inflaci贸n. Entonces m铆nimamente que se respete eso. La nuestra es la p茅rdida m谩s alta del Estado, 23%.

M.H.: Esa propuesta que mencion谩s ser铆a del orden de un 33%.

L.T.: En ocho cuotas a marzo del 2022. Est谩 claro que ese no es un aumento del 33%. Con una inflaci贸n que a esa fecha va a estar en el 50%.

M.H.: 驴Este paro es con suspensi贸n de clases presenciales y virtuales?

L.T.: Hay que decir que en el nivel de grado, o sea todas las carreras de grado, las clases son todas virtuales, reci茅n se empezaba a arrancar con algunos trabajos pr谩cticos, muy pocos, presenciales. En los niveles primarios y secundarios, porque hay algunos colegios primarios y secundarios que dependen de las universidades, caso del Nacional Buenos Aires, el Carlos Pellegrini, esos colegios est谩n en la presencialidad como todos los colegios secundarios. Si hab铆a presencialidad tambi茅n hay paro, est谩 claro que con la resoluci贸n del gobierno nacional de ayer todo lo presencial al menos por dos semanas se suspende.

M.H.: 驴Reciben retribuci贸n por virtualidad?

L.T.: Nada. Ese es otro reclamo. Se cerraron las universidades en marzo de 2020. Pusimos el hombro al igual que todo el pueblo argentino, y continuamos trabajando durante toda la pandemia, desde la semana siguiente que se cerr贸 todo, el aula fue nuestra casa, pagando internet de nuestros bolsillos, con nuestros recursos tecnol贸gicos. En muchos casos se tuvo que ampliar o cambiar la computadora. En la Universidad tenemos cursos de hasta 300 estudiantes. Eso lo hicimos con nuestros recursos. Solo seis universidades el a帽o pasado hicieron un reconocimiento de una suma fija. Le estamos diciendo a Educaci贸n de Naci贸n que esa tiene que ser una suma nacional, que todos cobren. Reconocimiento de gastos. Ya se firm贸 con CTERA, por qu茅 no con nosotros. Yo realmente creo que Trotta no tiene registro de que estamos ah铆. De verdad lo digo, sin iron铆a.

M.H.: El paro contin煤a ma帽ana.

L.T.: Ma帽ana y el s谩bado hacemos un plenario nacional. Ojal谩 ma帽ana haya alguna respuesta porque hasta ahora silencio de radio. Si hubiera alguna novedad analizamos, sino, ante la falta de respuesta veremos c贸mo continuamos, seguramente con alguna otra medida.

M.H.: Esta medida 驴a cu谩ntos trabajadores abarca?

L.T.: En la universidad somos 150.000 trabajadores. En las 57 universidades nacionales. Es uno de los contingentes de empleados del Estado nacional m谩s numeroso.

