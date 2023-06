–

De parte de ANRed June 23, 2023 436 puntos de vista

芦A m谩s extractivismo, menos democracia禄, resume el sentir de territorios sacudidos por el modelo minero, petrolero, forestal y del agronegocio. As铆 como Jujuy estall贸 con movilizaciones y represi贸n, otros pueblos son violentados cotidianamente y el progresismo 鈥 y sectores de DD.HH. 鈥 miran para otro lado. No hay grieta para el extractivismo y se impone con violencia. Por Dar铆o Aranda (Agencia Tierra Viva).



Represi贸n para extraer el litio de los territorios del pueblo kolla y atacama.

Violencia para explotar Vaca Muerta en territorio mapuche.

Judicializaci贸n para desalojar y fumigar con agrot贸xicos a familias campesinas y poblaciones invadidas por el agronegocio.

Es el ADN del extractivismo: represi贸n, violaci贸n de derechos, contaminaci贸n, falta de democracia real.

Los violentos hechos del gobierno de Jujuy son un cap铆tulo m谩s en c贸mo se impone el extractivismo sobre las comunidades ind铆genas y campesinos (aunque no solo en esos lugares). El poder econ贸mico y pol铆tico 鈥攋unto con sus aliados judiciales y medi谩ticos鈥 intenta arrebatar los territorios ind铆genas para entregarlos a las empresas mineras, petroleras, forestales y del agronegocio.

Desde el peronismo gobernante se argumenta, intentando retener votos y aparatos estatales, que los hechos de Jujuy son un ensayo de los que ser谩 un pr贸ximo gobierno de Juntos por el Cambio (ya sea con Larreta o con Bullrich). Desde los territorios sometidos al extractivismo, y desde los pueblos que sufren represiones cotidianas, se puede leer que Jujuy es un bot贸n m谩s de muestra de lo que 鈥攅n distintas intensidades鈥 ya sucede en los territorios, tanto con gobiernos peronistas como con radicales.

Un reclamo antiguo ante o铆dos siempre sordos

Desde hace m谩s de diez a帽os que las comunidades del Pueblo Kolla y Atacama denuncian (incluso con audiencia en la Corte Suprema) la vulneraci贸n de derechos de la miner铆a del litio en Jujuy y Salta.

Los pesares ind铆genas, y sus reclamos, son tan antiguos como la historia del continente. El pasado de Jujuy es abundante en luchas ind铆genas. Un hecho importante, no el primero, sucedi贸 en 1946, durante el primer gobierno peronista, cuando un centenar de ind铆genas march贸 caminando desde Jujuy hasta Plaza de Mayo en reclamo de territorios. El hecho, in茅dito, qued贸 en la historia como el 鈥淢al贸n de la Paz鈥. Fueron casi dos meses de caminata para gritar en Buenos Aires una deuda silenciada: las tierras de los originarios. No tuvieron respuesta.

Seis d茅cadas despu茅s, otra marcha, ante otro peronismo (Cristina Fern谩ndez de Kirchner en la Naci贸n, y Eduardo Fellner en la Provincia), pero con el mismo reclamo: 120 comunidades realizaron el 芦Segundo Mal贸n de la Paz禄. Caminaron, en reclamo de sus tierras, desde los distintos departamentos de la provincia hacia Purmamarca.

La misma ciudad donde se reunieron el pasado s谩bado 17 y sufrieron cuatro represiones en un d铆a. La misma provincia que ya bautiz贸, a esta lucha ind铆gena, como el 芦Tercer Mal贸n de la Paz禄. Donde la bandera de lucha fue 芦abajo la reforma, arriba las Whipalas禄.

Jujuy es un reflejo de lo que sucede en todo el pa铆s. Los pueblos ind铆genas defienden sus territorios, sus lugares de vida, y gobiernos y empresas se unen para intentar someterlos con migajas o, de ser necesario, desalojarlos con violencia.

Para los abanderados de la 芦seguridad jur铆dica禄 es necesario recordar que los pueblos ind铆genas cuentan con frondosa legislaci贸n que protege sus derechos y que obliga a los Estados (nacional, provincial y municipal) a consultar y obtener el consentimiento de las comunidades afectadas. Ese derecho b谩sico, que en Argentina no se cumple, est谩 escrito en leyes provinciales, la Constituci贸n Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos que el pa铆s adhiri贸.

Jujuy fue Neuqu茅n

La represi贸n dur贸 m谩s de cinco horas. En las calles: docentes, pueblos ind铆genas, estudiantes, trabajadores. Del otro lado, polic铆as disparando a mansalva. Una represi贸n sin fin. 驴Es lo sucedido en Jujuy en 2023? No. Se trat贸 de Neuqu茅n en 2013. Cuando la Legislatura provincial se aprestaba, en total sinton铆a con el gobierno nacional, a votar una ley a libro cerrado para permitir que Chevron e YPF comiencen con el fracking en Vaca Muerta.

El progresismo kirchnerista, y sus medios aliados, no alzaron la voz. Al contrario, justificaron la represi贸n.

En mayo de 2013 tambi茅n hubo represi贸n en Famatina (La Rioja). El gobierno de Luis Beder Herrera descarg贸 balas de goma y gases lacrim贸genos contra asamble铆stas en rechazo a la megaminer铆a. Una decena de detenidos y siete hospitalizados.

Andalgal谩 acumula media docena de feroces represiones desde que lleg贸 la megaminer铆a. En abril de 2021, Poder Judicial mediante, se produjo una cacer铆a en la ciudad. Rompieron puertas, golpearon a hombres y mujeres, y se llevaron sin causa a doce asamble铆stas que rechazan activamente el extractivismo y, al mismo tiempo, protegen las fuentes de agua de Catamarca, provincia gobernada desde hace doce a帽os por el peronismo.

En diciembre de 2021, en Chubut, la polic铆a de Mariano Arcioni (aliado de Sergio Massa) reprimi贸 durante horas la pueblada conocida como chubutazo, que hizo retroceder al gobernador y volvi贸 a frenar la megaminer铆a.

Ni en Catamarca ni en Chubut estuvo presente el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti (que s铆 estuvo en Jujuy). El ministro de Ambiente, Juan Cabandi茅, que alguna vez tom贸 la bandera de los derechos humanos, tampoco apareci贸 en los lugares donde el extractivismo viola derechos. La mayor preocupaci贸n de Cabandi茅, en un pa铆s atravesado por el extractivismo, es el reciclado de pl谩sticos y pasearse por cumbres internacionales.

Pero no se trata de solo funcionarios. El 芦progresismo禄 urbano (no solo porte帽o) elige con qu茅 represiones indignarse y en cu谩les mirar para otro lado. Se indignan con Jujuy y miran para otro lado en Catamarca, Chubut, Chaco, La Rioja y tantas otras provincias feudales.

Feudos, democracias y dictaduras

La b煤squeda del poder sin l铆mites de Gerardo Morales, y el menosprecio a las comunidades ind铆genas, no es caracter铆stica 煤nica del radicalismo juje帽o. Formosa, con Gildo Insfr谩n, es un emblema de gobierno feudal y sometimiento a los sectores populares, en general, y a los pueblos ind铆genas, en particular. Pero, para los medios y periodistas oficialistas, Insfr谩n no amerita cr铆ticas.

El litio, ese mineral para la falsa transici贸n energ茅tica, es uno de los factores detr谩s de la reforma constitucional de Jujuy y bot铆n preciado por la obtenci贸n de d贸lares.

Tambi茅n hay litio en Catamarca. All铆 funciona la primer megaminera (la multinacional FMC Corporation, bajo el nombre de Minera del Altiplano) que explota ese mineral y esos salares. Y, desde hace d茅cadas, los pueblos ind铆genas ya padecen ese extractivismo. La comunidad Atacame帽os del Altiplano denuncia desde hace a帽os el accionar de las mineras y de los gobiernos locales. Existen pruebas contundentes de su impacto ambiental: sec贸 el r铆o Trapiche. Y ahora avanza sobre el r铆o Los Patos. 芦驴Qui茅n se hace responsable del saqueo, de la contaminaci贸n, del agua que usan? Conocemos a las mineras desde hace tres d茅cadas, por eso decimos no a la miner铆a de litio禄, remarca el cacique de la comunidad ind铆gena Atacame帽os del Altiplano, Rom谩n Guiti谩n.

No son los 煤nicos afectados. La poblaci贸n de Fiambal谩, dedicada al turismo y el agro, sufre la avanzada del litio con la multinacional china Zijing Mining, alentada por el gobernador Ra煤l Jalil y el presidente Alberto Fern谩ndez.

芦Dictadura minera禄, es el t茅rmino acu帽ado en Catamarca y San Juan por el accionar represivo y cotidiano del modelo extractivo, donde los gobiernos son los mejores lobistas y guardianes de las empresas.

Incomprensible que sectores sociales que se dicen alejados de la derecha y que marchan los 24 de marzo, insistan con desarrollar m谩s el extractivismo. Una clara muestra en Juan Grabois, que algunos se帽alan como 芦lo m谩s a la izquierda禄 que puede estar el kirchnerismo. Grabois promociona reiteradamente la explotaci贸n de litio con mayor participaci贸n del Estado (en sinton铆a con los dichos de Cristina Fern谩ndez de Kirchner el 25 de mayo en Plaza de Mayo). Le respondieron desde la organizaci贸n socioambiental Pueblos Catamarque帽os en Resistencia y Autodeterminaci贸n (Pucar谩): 芦Hablan de derechos humanos pero reprimen detr谩s de c谩mara. Hablan de luchar por los pobres pero se besan con los ricos. Hablan de soberan铆a pero destruyen a las naciones ind铆genas. Por suerte, al frente de todos los que sostienen este saqueo, est谩n los que resisten en los territorios禄.

Jujuy no es, como argumenta el peronismo, un globo de ensayo del futuro. El futuro lleg贸 hace rato: gobiernos y empresas que explotan la naturaleza. Y los pueblos ind铆genas que protegen sus territorios y la vida.

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/panorama-jujuy-litio-y-extractivismo-de-norte-a-sur/