Panorama mensual de empresas recuperadas y movimientos sociales (enero2022)

Festival solidario y una movilizaci贸n por La Nirva

Mario Hernandez

Festival solidario en la puerta de la f谩brica el s谩bado 29 de enero, ubicada en Coronel Dorrego 874, en la localidad de Lomas del Mirador, partido de La Matanza y una marcha hacia la C谩mara de Apelaciones Comercial para el 10 de febrero.

En un comunicado publicado el 12 de enero en su perfil de Facebook, los y las trabajadores hacen un repaso sobre la situaci贸n de vaciamiento que vienen sufriendo y resistiendo: 芦somos las y los trabajadores de la Nirva que desde agosto de 2019 vivimos un calvario porque desde esa fecha el due帽o Mat铆as Paradiso nos debe nuestro salarios, obra social y aportes jubilatorios, m谩s cheques sin fondo que nos entreg贸 esa Navidad, perjudic谩ndonos a煤n m谩s a las 55 familias que somos, que de ese 80 % somos mujeres jefas de hogar芦, denuncian.

En la misma l铆nea, rememoran: 芦en marzo de 2020, en pleno principio de la pandemia, mientras todos los trabajadores est谩bamos en nuestra casa sin ingreso econ贸mico, los vecinos nos avisaron que el se帽or Paradiso se estaba llevando maquinaria, que era la 煤nica garant铆a de nuestra fuente de trabajo. Ante este aviso todos los compa帽eros decidimos comenzar un acampe en la puerta de la f谩brica para frenar el vaciamiento. Esto dur贸 m谩s de dos meses. En este tiempo, nos sostuvimos con venta de tortillas, tortas, donaciones de vecinos y organizaciones禄, recuerdan.

Y agregan: 芦debido a que se agotaron las instancias de negociaci贸n con el ministerio de Trabajo en las cuales Paradiso reconoci贸 todo lo adeudado por intermedio de sus abogados, sin importarle esto, no cumpli贸 con ninguna de las promesas hechas ante el ministerio. Ante esto, decidimos ingresar a la planta, y desde ese momento permanecemos en asamblea permanente resguardando las m谩quinas y produciendo alfajores a faz贸n y este diciembre 煤ltimo, hicimos pan dulce. Gracias a todo esto podemos sostener a nuestras familias禄, explicaron.

Finalmente, relataron el 煤ltimo trago amargo que recibieron de parte de la justicia: 芦el d铆a 30 de diciembre de 2021 por la noche, mientras nos encontr谩bamos preparando para celebrar el A帽o nuevo junto a nuestras familias, nos enteramos que el juez Fernando D鈥 Alessandro, del Juzgado Nacional en lo Comercial N掳7 de la Secretar铆a N掳13, resolvi贸 el inminente desalojo de la f谩brica con fecha y hora inciertos. En estos 煤ltimos d铆as hubo muchas idas y vueltas judiciales, entre ellas, el martes 4 de enero dieron el aviso de que habilitaron las ferias judiciales para dar lugar al pedido de desalojo pero a los pocos d铆as nuestros abogados nos dieron la noticia de que aceptaron la apelaci贸n, esto no quiere decir que hayamos ganado esta pelea judicial禄.

Adem谩s, volvieron a recordar el CBU que pusieron a disposici贸n para recibir aportes para el fondo de lucha del conflicto: 19100384-55103801076549.

En este marco, se organiz贸 una amplia campa帽a de apoyo a la lucha de los y las trabajadoras de La Nirva, que cuenta con la participaci贸n de personalidades, organizaciones sindicales, sociales, pol铆ticas y de Derechos Humanos, donde impulsan, adem谩s, un petitorio contra el desalojo de la planta productora de alfajores.

Tras el desalojo violento, la Legislatura provincial vot贸 la expropiaci贸n de la Cooperativa Nueva Generaci贸n

COMUNICADO DE LA COORDINADORA POR EL CAMBIO SOCIAL

Saludamos fervientemente el triunfo de la Cooperativa Nueva Generaci贸n. Se logr贸 la votaci贸n de la expropiaci贸n que contaba con media sanci贸n del Senado. Pero se logr贸 por la acci贸n de un sector de la clase trabajadora mancomunada en defensa de NG cuyos intereses son lxs de todxs lxs trabajadorxs. Ese es el verdadero triunfo obtenido que por ahora concluy贸 ayer (28/12) en el Parlamento provincial.

Nos sentimos orgullosxs por haber brindado un modesto esfuerzo en esa causa y consideramos que deberemos transitar un camino de intercambio y lucha en com煤n cada vez que se trate de la defensa de lxs intereses de lxs trabajadorxs contra las pol铆ticas de ajuste, sometimiento y explotaci贸n, que con variadas argumentaciones tratan de imponer los monopolios y sus socios locales, y las pol铆ticas gubernamentales.

隆隆Un fuerte abrazo!!

Coordinadora por el Cambio Social

鈥淎tlanticazo鈥 en toda la Costa bonaerense: buscan replicar el triunfo popular del 鈥淐hubutazo鈥

Decenas de ciudades protestaron contra el avance petrolero en las costas de Buenos Aires. Es la respuesta a la decisi贸n del gobierno nacional, que dio luz verde a la empresa noruega Equinor para explorar el Mar Argentino. Sin grieta: el proceso licitatorio lo hab铆a iniciado Mauricio Macri y lo continu贸 Alberto Fern谩ndez. La autorizaci贸n fue firmada por el ministro de Ambiente, Juan Cabandi茅.

Los pueblos de la Costa Atl谩ntica bonaerense se movilizaron el martes 4 de enero contra las petroleras en el Mar Argentino. La manifestaci贸n se produjo luego de que el 30 de diciembre pasado la Resoluci贸n 436/2021, firmada por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandi茅, autoriz贸 a la empresa noruega Equinor a realizar exploraciones s铆smicas a 160 millas de las costas del sur de la provincia de Buenos Aires. La compa帽铆a Equinor pidi贸 permiso en 2020 para realizar estas acciones de exploraci贸n s铆smica y, pese a que la actividad no cuenta con licencia social, fue autorizada en el 煤ltimo d铆a h谩bil de 2021. La exploraci贸n petrolera ser谩 desarrollada en conjunto con las empresas Shell e YPF. Tambi茅n hubo movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires y en otros puntos del pa铆s.

Los vecinos y vecinas de Mar del Plata ya se hab铆an expresado en la audiencia p煤blica de julio de 2020 por 芦un mar sin petroleras禄. Participaron activistas y sectores de la pesca mar铆tima de la provincia de Buenos Aires, reuniendo a un total de 522 personas inscriptas que fueron parte del debate virtual durante tres d铆as. Si bien la instancia no era vinculante, mostr贸 la falta de licencia social que la actividad hidrocarbur铆fera tiene en la zona.

La exploraci贸n s铆smica cuencas afueras (u offshore), autorizada por Cabandi茅, utilizauna flota de buques con sensores que recopilan informaci贸n del subsuelo marino a trav茅s de un bombardeo sonoro. Con esos datos construyen mapas en dos y tres dimensiones para determinar cu谩les son los lugares donde es posible realizar las perforaciones exploratorias. La autorizaci贸n inicial es sobre los bloques denominados CAN 100, 108 y 114, ubicados en de la Cuenca Argentina Norte (CAN).

La resoluci贸n firmada por Cabandi茅, en plena crisis clim谩tica y con once provincias ardiendo por los incendios, pretende instalar otra forma de extractivismo en una regi贸n donde hoy no existe actividad hidrocarbur铆fera. La zona donde se proponen estos proyectos se solapa con el 芦Frente Talud禄, identificado como posible 脕rea Marina Protegida por cient铆ficos nacionales y por el mismo ministerio de Ambiente. Su relevancia reside en ser el principal corredor biol贸gico del Mar Argentino, por su alta productividad y por ser la zona de alimentaci贸n de importantes especies como la ballena franca austral, designada Monumento Natural en 1984, como denunci贸 Greenpeace.

Maximiliano Pomponio, vecino de Mar del Plata e integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras advierte que la decisi贸n del ministro de Ambiente no les sorprende. 芦Hace varios meses tuvimos la noticia de que se encontraba suspendida la aprobaci贸n para realizar exploraci贸n s铆smica pero a un d铆a de finalizar el 2021, el 30 de diciembre, Juan Cabandi茅 autoriza la exploraci贸n s铆smica禄, reconstruye. El asamble铆sta conf铆a en que, tomando como ejemplo la experiencia de Mendoza en relaci贸n a la Ley 7722 y el reciente 芦Chubutaguazo禄 en contra de la zonificaci贸n minera, esperan llevar a cabo un 芦Atlanticazo禄 contra el extractivismo en el Mar Argentino.

Para el entrevistado 芦esta autorizaci贸n permite que las grandes corporaciones petroleras saqueen y destruyan el mar y esto obedece a las pol铆ticas de entrega禄. En ese sentido, explic贸: 芦Desde hace varios a帽os, independientemente del color pol铆tico que gobierne, se vienen rematando nuestros bienes comunes en todo el pa铆s禄. Pomponio compara la avanzada sobre la Costa Atl谩ntica argentina con otras experiencias extractivas: la megaminer铆a a cielo abierto, el agronegocio, el desmonte y los incendios forestales y la actividad hidrocarbur铆fera en Vaca Muerta. 芦Es una frontera que se mueve todo el tiempo, en perjuicio de las comunidades y las poblaciones y a favor de las grandes corporaciones y los gobiernos禄, define.

Pomponio argumenta: 芦Nos oponemos a la exploraci贸n s铆smica porque es una metodolog铆a que genera grandes da帽os fundamentalmente a la fauna marina, que en esta regi贸n de Argentina es muy variada禄. En las zonas licitadas y concesionadas la fauna marina encuentra su espacio de alimentaci贸n, de tr谩nsito y de reproducci贸n. 芦Si mont谩ramos mapas que nos muestren cu谩les son las zonas m谩s licitadas entre 2018 y 2019 y a eso le superpusi茅ramos mapas sobre la migraci贸n de determinadas especies como los cet谩ceos, nos encontrar铆amos con una gran superposici贸n禄, grafica el entrevistado. 芦Lo que estamos defendiendo es un bien com煤n, que son nuestros mares y oc茅anos, el gran ecosistema marino y todas sus especies禄, sostiene.

El asamble铆sta afirma: 芦En t茅rminos ambientales, toda la actividad hidrocarbur铆fera desde la exploraci贸n hasta la comercializaci贸n final, pasando por las etapas de transporte, almacenamiento, la extracci贸n, el proceso y la refinaci贸n implica da帽os ambientales禄.

Por su parte, Sebasti谩n Agliano, de la Asociaci贸n de Embarcaciones de la Pesca Costera, expres贸 a su vez una 芦honda preocupaci贸n禄 por el proyecto de b煤squeda de hidrocarburos en el Mar Argentino y reclam贸 que 芦haya claros sobre la tiniebla que hay en la informaci贸n禄 suministrada por la empresa petrolera y el Gobierno.

No solo se opusieron quienes defienden el ambiente y las empresas pesqueras. Sol de la Torre fue la voz del Concejo Deliberante marplatense que particip贸 de la Audiencia P煤blica. De la Torre, integrante del bloque de concejales del Frente de Todos se mostr贸 芦abiertamente en contra禄 de la iniciativa de exploraci贸n y extracci贸n offshore. Para la edil, este proyecto 芦no hipoteca el futuro sino que hipoteca el presente禄 de las comunidades, las especies, los ambientes, y las econom铆as regionales. 芦La industria naval, pesquera, tur铆stica y gastron贸mica dependen del trabajo que surge y dialoga con el frente costero禄, reflexion贸, y apunt贸: 芦Este es un proyecto extractivista, colonialista y patriarcal, dise帽ado y puesto en marcha en tiempos del cruel Mauricio Macri禄.

El 23 de septiembre de este a帽o, el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Naci贸n firm贸 la Resoluci贸n 16/2021 de la secretar铆a de Cambio Clim谩tico, Desarrollo Sostenible e Innovaci贸n. La misma, determin贸 la suspensi贸n de los plazos del procedimiento de Evaluaci贸n de Impacto Ambiental del proyecto 鈥淐ampa帽a de adquisici贸n s铆smica offshore Argentina; cuenca Argentina Norte (谩reas can 108, can100 y can 114)鈥, presentado por la empresa Equinor, hasta tanto se reciba respuesta de todos los organismos que deban ser consultados.

En el 煤ltimo d铆a h谩bil del a帽o, el ministerio de Ambiente declar贸 concluida la suspensi贸n de plazos del procedimiento de evaluaci贸n de impacto ambiental y, en el art铆culo dos de la Resoluci贸n 436, aprob贸 el pedido de la noruega Equinor. 鈥淕racias a un trabajo en conjunto con organismos del Estado Nacional y una Audiencia P煤blica, con un amplio margen de participaci贸n, obtuvimos la declaraci贸n de Impacto Ambiental鈥, declar贸 tras la Resoluci贸n 436 el secretario de Energ铆a de la Naci贸n, Dar铆o Mart铆nez. A su vez afirm贸 que 芦se dio un paso fundamental para m谩s producci贸n de gas viable para las y los argentinos鈥.

Promesas de m谩s empleos

Desde 1995, cuando se comenzaron a realizar las Encuestas Permanente de Hogares, Mar del Plata se encuentra entre las ciudades de Argentina con mayor desempleo. 芦En este contexto las empresas petroleras junto con el 鈥楥luster de Energ铆a鈥 -un grupo de 30 empresas dedicadas a log铆stica e inform谩tica- y algunos otros sectores pol铆ticos y econ贸micos vienen impulsando esta actividad con el discurso de que genera empleo禄, dice Pomponio.

Pero el entrevistado cuestiona esa idea. 芦No vemos que eso suceda de esa manera: tenemos la experiencia de Tierra del Fuego, que es una provincia donde esta actividad costas afuera se viene realizando hace varias d茅cadas; lo mismo sucede en la zona del Golfo San Jorge, en Comodoro Rivadavia (Chubut) y tambi茅n en Santa Cruz禄, ejemplifica. 芦Lo que hacen las petroleras al arribar es empobrecer a las comunidades m谩s humildes, concentrar riquezas en algunos sectores de la poblaci贸n, destruir el tejido social y todas las actividades culturales, recreativas e identitarias de las comunidades禄, subraya. En ese sentido, resalta la tradici贸n pesquera de Mar del Plata frente a la intencionalidad de convertirla en una ciudad petrolera.

鈥淣os pusimos en contacto con todas las asambleas ambientales del pa铆s y pudimos construir una red. Eso es importante, sabemos sus problemas ambientales, ellos saben los nuestros y nos vamos potenciando鈥, remarc贸 Carolina Garc铆a Curilaf, de la Asamblea Por un Mar Libre de Petroleras, quien tambi茅n integra la Ecoasamblea de Parque Camet. 鈥淓n la provincia de Buenos Aires, Miramar, Villa Gesell, Necochea, Bah铆a Blanca, San Clemente, tambi茅n desde el sur de Chubut y hasta con Tierra del Fuego se ha coordinado, porque logramos construir una red de resistencia. Sabemos que este modelo extractivista es el mismo para todo el pa铆s, son problemas comunes鈥.

El #atlanticazo crece

La Asamblea por un mar libre de petroleras, junto a diversas organizaciones ambientalistas, pol铆ticas, sociales, art铆sticas y de Derechos Humanos sigui贸 visibilizando el rechazo al proyecto del gobierno nacional de avanzar con la exploraci贸n s铆smica en las costas de la provincia de Buenos Aires. En este marco, el martes 18/01 se realiz贸 una Movilizaci贸n plurinacional en Mar del Plata.

Adem谩s, durante el fin de semana en las rutas estrat茅gicas de arribo a la ciudad de Mar del Plata (Autov铆a 2 鈥 Ruta 11 Acceso Sur y Acceso Norte) se realizaron cortes intermitentes y reducci贸n de calzada, con el objetivo de seguir visibilizando e informando a lxs turistas que ingresaban a la Ciudad, en el cambio de quincena.

Voces a favor y en contra

A medida que creci贸 el rechazo y se convoc贸 al 鈥淎tlanticazo鈥 del martes 4 de enero, tambi茅n emergieron las voces a favor de la aprobaci贸n de la exploraci贸n s铆smica por parte de Equinor. Por caso, el Instituto Argentino del Petr贸leo y el Gas difundi贸 a trav茅s de su cuenta de Twitter algunas 鈥渁claraciones鈥 en torno al proyecto. 鈥淟o primero, es que se trata de una iniciativa del Estado Nacional y no de empresas extranjeras que vienen a 鈥榮aquear鈥 un recurso local鈥, aseguraron. Y agregaron: 鈥淧ero, adem谩s, esto no es nada nuevo. La Argentina busca hidrocarburos en su mar desde hace m谩s de 90 a帽os. Desde entonces, se han perforado 187 pozos en el lecho marino y se han producido algunos hallazgos de inter茅s, sin incidentes ambientales significativos鈥. Detallaron que 鈥渆n las costas bonaerenses, por caso, se han registrado desde 1960 unos 50.000 kil贸metros de s铆smica y se perforaron 18 pozos; el 煤ltimo en 1997, algunos de ellos relativamente cercanos a la costa. 驴Ocurri贸 alg煤n desastre ecol贸gico? La respuesta es un rotundo NO鈥.

Desde ese espacio destacaron que 鈥減or primera vez el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible participa en la aprobaci贸n de los estudios de impacto ambiental. Esto incluye la realizaci贸n de una audiencia p煤blica鈥. Sin embargo, el resultado de la audiencia fue de rechazo mayoritario a la medida, que sigui贸 adelante.

El mismo d铆a de la aprobaci贸n, la Asociaci贸n Argentina de Abogados/as Ambientalistas emiti贸 un comunicado de rechazo. 鈥淓n un contexto de crisis clim谩tica y ecol贸gica, la expansi贸n de la frontera f贸sil forma parte del pasado. Es una tecnolog铆a obsoleta que debe entrar en desuso cuanto antes y esos fondos ser desviados hacia la construcci贸n de la infraestructura necesaria para una transici贸n energ茅tica justa y popular鈥, plantearon. En contraposici贸n con el IAPG, que denunci贸 鈥渦na embestida sin precedentes en contra de los hidrocarburos, que hoy representan la mitad del consumo mundial de energ铆a. No es cierto que en el corto plazo puedan ser reemplazados con energ铆as renovables. Y la demanda energ茅tica va en aumento鈥.

Para las y los abogados ambientalistas, 鈥渄esde el punto de vista ecosist茅mico, es necesario destacar que ante la acidificaci贸n y contaminaci贸n de nuestros mares y oc茅anos, los proyectos de explotaci贸n de combustibles f贸siles en el mar son la antesala de un aut茅ntico ecocidio que no solo va a afectar al mar, a la ballena franca, lobos marinos, delfines y muchas otras especies, sino que tambi茅n puede convertirse en una cat谩strofe que recaiga sobre el mar y las playas de uso p煤blico e incluso actividades productivas como la pesca鈥.

隆隆隆Libertad a Milagro Sala!!!

Movimientos pol铆ticos y personalidades de la vida p煤blica exigieron la inmediata liberaci贸n de la l铆der social Milagro Sala, en ocasi贸n del sexto aniversario de su encarcelamiento.

En una carta abierta publicada en medios locales, organismos de Derechos Humanos, gobernadores, ministros del Gobierno nacional y diputados y senadores del Frente de Todos reclamaron la libertad de Sala, y calificaron su detenci贸n como arbitraria e ilegal.

Los firmantes sostuvieron que con presos pol铆ticos no hay democracia plena, y repudiaron el hostigamiento padecido por la dirigente del movimiento Tupac Amaru, quien se encuentra en prisi贸n preventiva desde 2016 pese a que la ley vigente dispone que el l铆mite de esa medida cautelar es dos a帽os.

Adem谩s, consideraron que su caso devino laboratorio del uso del lawfare, la criminalizaci贸n de la protesta y el encarcelamiento de dirigentes pol铆ticos, sociales y sindicales como pr谩ctica durante el mandato presidencial de Mauricio Macri (2015-2019).

Sala fue detenida el 16 de enero de 2016, mientras encabezaba una movilizaci贸n para exigir que el gobernador de Jujuy (norte), Gerardo Morales, escuchase las exigencias de miles de cooperativistas de viviendas en demanda de la continuidad de 20.000 puestos de trabajo.

Desde la prisi贸n ha denunciado la humillaci贸n, atropello, persecuci贸n judicial y violencia que ha sufrido en estos a帽os, que motivaron que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) denunciaran al Estado federal ante la Comisi贸n Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

La carta en que se exige su liberaci贸n est谩 firmada por Estela de Carlotto, Adolfo P茅rez Esquivel, M谩ximo Kirchner, Axel Kicillof, Trist谩n Bauer, Horacio Verbitsky, V铆ctor Hugo Morales, Baltazar Garz贸n, Cecilia Roth y muchos m谩s.

Persecuci贸n a trabajadores de la Econom铆a popular

El dirigente Juan Grabois present贸 una denuncia penal por tareas de inteligencia ilegal realizadas en la sede de la Uni贸n de Trabajadores de la Econom铆a Popular (UTEP) desde diciembre de 2020 en adelante y pidi贸 el juicio pol铆tico de la fiscala porte帽a Celsa Ram铆rez, que intent贸 vincular a la organizaci贸n sindical con una supuesta asociaci贸n il铆cita ligada a la venta callejera para facilitar esos seguimientos. Hay fotograf铆as de quienes acuden al edificio de la UTEP en la calle Pedro Echag眉e 1265 donde, entre otras cosas, no s贸lo hay oficinas sino que tambi茅n funciona un comedor comunitario que recibe a 3.500 personas y la obra social Mutual Sentimiento. Tambi茅n se incluyen informes que contienen conclusiones disparatadas, como que existen razones para sospechar de esa organizaci贸n porque reparte 鈥渆lementos de higiene鈥 (en plena pandemia) entre las/los vendedoras/as ambulantes, adem谩s de acompa帽arlos en manifestaciones. El caso qued贸 a cargo de la jueza Mar铆a Eugenia Capuchetti.

Hace tiempo que ciertas fiscal铆as de la Ciudad de Buenos Aires escrutan con obsesi贸n la venta callejera en algunos barrios y en particular a la comunidad senegalesa que, adem谩s, suele ser blanco de feroces despliegues de violencia institucional. Para hacerlo, y satisfacer una persecuci贸n funcional al gobierno de Horacio Rodr铆guez Larreta y al macrismo, se esfuerzan en usar o distorsionar figuras penales. Eso les permite retener las causas judiciales que, en realidad, est谩n destinadas a tramitar en la Justicia Federal, ya sea en Comodoro Py o en el fuero penal econ贸mico. El hecho es que en una de esas investigaciones, en la puerta de un dep贸sito de mercader铆a, fue fotografiado un hombre con una campera que ten铆a la inscripci贸n 鈥淢TE-UTEP鈥 (Movimiento de Trabajadores Excluidos y Uni贸n de Trabajadores de la Econom铆a Popular) y se convirti贸 en el puntapi茅 para que la fiscala Ram铆rez ordenara seguimientos y tareas de inteligencia sobre la organizaci贸n sindical, cuyo nombre original es Confederaci贸n de Trabajadores de la Econom铆a Popular (CTEP). La denuncia de Grabois dice que mand贸 agentes encubiertos del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio P煤blico de la CABA.

鈥淒ichas acciones fueron realizadas con el 煤nico fin de amedrentar a La UTEP como as铆 tambi茅n a vendedoras y vendedores ambulantes鈥, dice la denuncia. Ram铆rez, precisa, 鈥渟e vali贸 de las facultades que su calidad de fiscal le proveen para hacer un uso arbitrario del poder que le fuera conferido y perseguir penalmente a este sindicato que nuclea al sector poblacional de mayor vulnerabilidad, aquel que trabaja en el sector de la econom铆a informal鈥. Adem谩s de se帽alar una violaci贸n a la Ley de inteligencia y abuso de autoridad, la denuncia de Grabois advierte sobre actos discriminatorios, 鈥渁 partir de la racializaci贸n鈥 de las personas que pone bajo sospecha, a las que la fiscal铆a se refiere como de 鈥渞asgos africanos鈥, como si las caracter铆sticas f铆sicas y el color de piel 鈥揳dem谩s鈥 fueran un factor de relaci贸n con el delito.

El caso

El comienzo de la causa a cargo de Ram铆rez fue una denuncia de una apoderada de la empresa Nike, por falsificaci贸n de la marca. La fiscala invoc贸 el art铆culo 289 inciso 1 del C贸digo Penal que no es exactamente lo mismo, sino una figura que se usa para falsificaci贸n de sellos y patentes. Lo hizo para retener el expediente, porque la violaci贸n a la ley de marcas es un delito federal que ella desde los tribunales porte帽os no puede investigar. Tambi茅n le puso asociaci贸n il铆cita, un comod铆n que se usa con frecuencia ante la falta de precisiones y para agravar el escenario penal. Adem谩s, en el fuero federal la jurisprudencia indica que estos casos son desestimados, no se considera que haya delito. La base es un dictamen de la ex procuradora Alejandra Gis Carb贸 que se帽ala que en la actividad de venta callejera no puede haber enga帽o porque es ostensible que las caracter铆sticas de la mercader铆a no se corresponden con las etiquetas.

En el expediente figura la imputaci贸n:

* Un p谩rrafo general dice que se investiga 鈥渦na organizaci贸n que desde al menos el 12 de febrero de 2021 de manera coordinada en forma permanente e ininterrumpida se dedica a gestionar actividades lucrativas no autorizadas en el espacio p煤blico鈥︹ y que se apunta a la 鈥渞esponsabilidad鈥 de 鈥渦n grupo de personas cuya identidad hasta el momento se desconoce, quienes, previo acuerdo de voluntades y distribuci贸n de roles, de forma coordinada e ininterrumpida, dispusieron lo necesario para gestionar el ingreso al pa铆s de forma irregular, tanto de personas provenientes en su mayor铆a de Senegal, como as铆 tambi茅n de distintos productos de indumentaria y accesorios presumiblemente ap贸crifos鈥.

* Un tramo espec铆fico sobre la UTEP detalla textualmente: 鈥淪e investiga el v铆nculo existente entre los miembros de la organizaci贸n delictiva aqu铆 investigada con el personal de la sede de la Confederaci贸n de Trabajadores de la Econom铆a Popular (CTEP), sita en la calle Pedro Echag眉e 1265, quienes en el mes de diciembre de 2020 les proporcionaron m煤ltiples elementos, como ser de higiene, a los vendedores ambulantes de la zona de Once y Avellaneda, a quienes, adem谩s, acompa帽aron en sus manifestaciones鈥. Agrega que en la puerta del predio 鈥渟e ha comprobado la presencia de personal policial鈥 鈥渕anteniendo un comportamiento no acorde a la funci贸n鈥. Quienes conocen la actividad de la UTEP y del comedor, saben que se entregan viandas para los detenidos de la Comisar铆a 1陋, en San Juan y Entre R铆os.

Con todo eso, Ram铆rez dispuso hacer inteligencia y tambi茅n un allanamiento en la UTEP. Las fotos en el expediente muestran, entre otras cosas, las colas de la gente que va al comedor comunitario. La denuncia de Grabois se帽ala la preocupaci贸n por la informaci贸n recabada mediante personal encubierto del Cuerpo de Investigaciones que habr铆a seguido las actividades de la organizaci贸n desde diciembre de 2020. 鈥淟as acciones atribuidas a este sindicato en modo alguno podr铆an ser indicativas de ninguna acci贸n criminal. Nuestra labor diaria consiste en asistir y articular con trabajadoras/es de la Econom铆a popular en general, proveyendo alimentos, vestimenta, elementos de higiene y realizando m煤ltiples acciones a los fines de garantizar derechos laborales, econ贸micos, sociales, culturales, entre otros, y no por ello es parte de acciones delictivas que eventualmente pueda cometer cualquier persona鈥, advierte.

Criminalizaci贸n

En los 煤ltimos a帽os varios organismos dieron cuenta del hostigamiento y la persecuci贸n selectiva de la Polic铆a de la Ciudad respecto de los migrantes senegaleses que se dedican a la venta ambulante. El Ministerio P煤blico de la Defensa porte帽o se帽al贸 la multiplicaci贸n creciente de operativos y la acci贸n desproporcionada, que termina en detenciones. La mayor parte de las denuncias por violencia policial tiene como v铆ctima a ese colectivo. Lo mismo fue denunciado por la Defensor铆a del Pueblo (incluso en casos donde intervino la misma fiscala y con el criterio de asociar a la comunidad senegalesa con el delito) y el Centro de Estudios Legales y Sociales. Hay, evidentemente, una pol铆tica que aplican en forma complementaria el gobierno porte帽o, su polic铆a y el sistema judicial. La UTEP enumera otros antecedentes de la fiscala Ram铆rez.

En todo esto, el papel de la UTEP no es para nada menor, porque precisamente encabeza la representaci贸n de quienes subsisten mediante la venta ambulante entre otras modalidades del mercado informal de trabajo. 鈥淟a criminalizaci贸n de la organizaci贸n sindical tiene como efecto inmediato infligir temor entre quienes buscan, por su intermedio, que el Estado d茅 respuestas a sus necesidades como trabajadoras/es鈥, sostiene la denuncia. En la pandemia, agrega la organizaci贸n, se han duplicado esfuerzos en la 鈥渢area humanitaria鈥 para 鈥渄ar respuesta a necesidades b谩sicas de alimentaci贸n, vestimenta, educaci贸n, inclusi贸n de liberadas/os, asistencia a v铆ctimas de violencia institucional, de violencia de g茅nero, atenci贸n psicol贸gica y de la salud integral鈥. Por eso, sostienen, su labor est谩 protegida por los est谩ndares internacionales de protecci贸n de defensores/as de derechos humanos.

Espionaje

鈥淟as tareas investigativas que mand贸 a hacer Ram铆rez en UTEP no tienen ning煤n fundamento. Las filas que se ven en algunas fotos en la puerta de la sede es la gente que va a buscar viandas. Mandar a espiar por haber visto a una persona con una campera con una inscripci贸n de un gremio en la entrada de un dep贸sito es inteligencia ilegal. Pero se deduce de las afirmaciones de la fiscal que hubo inteligencia previa incluso a la ocasi贸n en que se les entregaron elementos de higiene a las y los vendedores ambulantes禄, dice el abogado Nicol谩s Rechanik, quien hizo la denuncia.

Luego, el escrito indica dos cuestiones elementales: la ley 25.520 exige que para disponer tareas de inteligencia se debe haber detectado una actividad criminal. 鈥淟as acciones realizadas por UTEP no constituyen il铆cito alguno鈥, afirma. La norma requiere que se trate de actividades criminales que afecten la libertad, la vida, el patrimonio, derechos garant铆as o instituciones de gobierno, de lo contrario se trata 鈥揷omo argumenta la denuncia en este caso鈥 de una violaci贸n a la privacidad y la intimidad. Como queda a la vista, las formas de espiar no s贸lo aparecen vinculadas a una pol铆tica de Juntos por el Cambio sino que toman todas las formas posibles. Eso s铆, las trabajadoras y trabajadores, as铆 como la estructuras que los amparan, son un blanco predilecto.

El gobierno del municipio neuquino se niega a abrir los puestos de trabajo comprometidos

Como parte de la jornada nacional del Bloque piquetero nacional, el Polo Obrero y otras organizaciones se movilizamos al municipio de Neuqu茅n reclamando ante el incumplimiento de parte del gobierno municipal respecto al compromiso asumido y anunciado hace tres meses.

En ese compromiso se ofrecieron 140 puestos de trabajo a partir del 17 de enero y el gobierno municipal mantiene silencio al respecto, ni ha entregado herramientas o ropa de trabajo. Con la lucha le han arrancado puestos de trabajo que se niegan a otorgar.

Estuvieron en las oficinas del IPVU para que les den informaci贸n y se negaron siquiera a atenderlos.

Por lo tanto el mi茅rcoles 19 de enero a partir de las 8:30 horas concentraron en el monumento a San Mart铆n y desde all铆 tras recorrer las calles c茅ntricas hasta la ruta 22, presentaron el siguiente reclamo ante el municipio.

1-entrega de la indumentaria de trabajo, fecha y lugar de inicio de obra de los 140 puestos de trabajo que se conquistaron en noviembre del a帽o pasado con compromiso firmado frente a la Fiscal铆a.

2- entrega del terreno para el inicio de obra de los cuales dependen 40 puestos de trabajo de la unidad ejecutora nacional (cuadrillas) desde hace m谩s de un a帽o.

En caso de seguir negando lo que firmaron se est谩 evaluando un acampe piquetero en los pr贸ximos d铆as.

El Frente de Izquierda quiere que incluyan a las recuperadas en las licitaciones del Hospital Norpatag贸nico

El diputado del Frente de Izquierda, Andr茅s Blanco, solicit贸 al Poder Ejecutivo de la provincia del Neuqu茅n, que se incluya a las empresas recuperadas ceramistas en las futuras licitaciones para la construcci贸n del Hospital Regional Norpatag贸nico. Ser谩 el centro de salud m谩s grande de la Patagonia.

El gobernador Omar Guti茅rrez anunci贸 que se har谩 el llamado a licitaci贸n para la construcci贸n del Hospital Regional Norpatag贸nico. Y asegur贸 que 鈥渆sta obra se lanza en el marco del respeto al empleo y compre local鈥.

En la provincia de Neuqu茅n existen f谩bricas recuperadas que producen ladrillos, pisos y revestimientos, as铆 como tambi茅n insumos textiles para hospitales. Estas f谩bricas fueron puestas a producir por sus trabajadores y trabajadoras en resguardo de su fuente de trabajo debido al abandono o cierre patronal.

En este sentido, Blanco se帽al贸 que el 鈥渞espeto al empleo鈥 y el 鈥渃ompre local鈥, tiene que ser concreto, no solo un discurso. 鈥淭ienen que incluir a las gestiones obreras, que defendimos y generamos puestos de trabajo, en futuras licitaciones del Hospital Regional Norpatag贸nico鈥.

El diputado ceramista se帽al贸 que el gobierno provincial, viene anunciando desde hace a帽os la reactivaci贸n de la obra p煤blica y el compromiso del compre a empresas neuquinas. 鈥淧ero nunca menciona a las industrias ceramistas que pueden proveer ladrillos, pisos y revestimientos鈥.

Explic贸 que en Neuqu茅n las empresas recuperadas que se podr铆an incluir en las futuras licitaciones son la Cooperativa de Trabajo Cersinpat (ex Stefani), en Cutral-C贸, que fabrica ladrillos huecos. Fasinpat Ltda (ex-Zan贸n) y Cooperativa de Trabajo Confluencia Ltda. ex Cer谩mica Neuqu茅n Parque Industrial de Neuqu茅n que fabrican pisos y revestimientos. As铆 como tambi茅n la Cooperativa Traful Newen Parque Industrial de Neuqu茅n, para futuros insumos de ropa de trabajo, camisolines, s谩banas, delantales, etc.

Reclaman ayuda para cooperativas

Con el fin de a帽o concluy贸 la L铆nea 1, que otorga un subsidio a las cooperativas de trabajo y que estuvo vinculado a las consecuencias de la pandemia.

Conarcoop y CNCT, dos entidades del sector, reclamaron por el sostenimiento de la ayuda dada que la presencia del Covid-19 contin煤a.

A帽o Nuevo sin soluciones al reclamo de tierras en Guernica

Terminando el 2021, los y las vecinas comenzaron otro nuevo a帽o sin tierra para vivir.

La novedad fue que Bellaco S.A. hizo entrega formal de las tierras que corresponden seg煤n la Ley 14.449, al banco de tierras municipal.

Pasaron ya 14 meses del violento desalojo de Berni y Kicillof. Durante el conflicto el gobernador hizo el anuncio de un Plan Provincial de Acceso a Lotes con servicios y Viviendas.

Las movilizaciones, la participaci贸n en todas las instancias de di谩logo pese al destrato y las difamaciones, y la solidaridad de amplios sectores de la sociedad, forzaron que las empresas inmobiliarias empezaran a cumplir con la ley.

Mientras el gobierno provincial firm贸 actas donde se compromet铆a a entregar luego de 180 d铆as (cumplidos a mediados de 2021) los lotes a las familias que fueran censadas y necesitan resoluci贸n habitacional con urgencia, la intendenta Cantero se apresta a entregar la tierra a sus punteros pol铆ticos.

隆Las familias y las organizaciones de la recuperaci贸n de tierras de Guernica, nos declaramos en estado de alerta y movilizaci贸n para hacer cumplir nuestros derechos! 隆Tierra para Vivir!

Vecines y Familias de la recuperaci贸n de Guernica

Organizaciones: FOL, Frente Dar铆o Santill谩n Corriente Plurinacional, MULCS (Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social), MTR Votamos Luchar, Barrios de Pie/ Libres del Sur.

Comienza el a帽o y sigue el ajuste

EL GOBIERNO AJUSTA A LES TRABAJADORES MAS POBRES PARA PAGARLE AL FMI.

Ni bien comenzado el a帽o, el gobierno desconoce compromisos muy elementales que realiz贸 con miles de desocupados/as que est谩n sufriendo terriblemente sus condiciones de vida.

Al calor sofocante, que sufren mucho m谩s los y las que menos tienen, a la falta de luz y -por consiguiente el agua-, el gobierno le suma que NO VA A CUMPLIR con los ingresos al programa Potenciar Trabajo de decenas de miles de personas que est谩n en condiciones de pobreza y a煤n de indigencia, y que realiz贸 en diciembre, porque seg煤n dicen los funcionarios del Ministerio 芦no tienen presupuesto鈥β

Tampoco cumplir谩 con entregar ALIMENTOS en enero, un mes largu铆simo en el que casi desaparecen las changas y las familias trabajadoras apelan m谩s que nunca a los comedores populares.

UN AJUSTE AL SERVICIO DEL FMI

Reci茅n empieza el a帽o 驴y ya no tienen presupuesto? (隆!)

Es que TODO el presupuesto est谩 sujeto al acuerdo con el FMI: la salud, la educaci贸n y el llamado gasto social, son los m谩s perjudicados por este AJUSTE. Por eso se dieron de baja contratos en el 谩rea de salud, colapsando los establecimientos en medio de una suba en flecha de los contagios en la provincia de Buenos Aires y en otros distritos; o los despidos de los recolectores de residuos en Berazategui y otros.

Los programas sociales han sido estigmatizados por los medios, el gobierno, la derecha y algunos personajes detestables, pero mientras no se abran fuentes de trabajo genuino, seguir谩n siendo necesarios para una poblaci贸n que no es responsable de esta cat谩strofe, sufre una inflaci贸n galopante que se come los ingresos fijos mes a mes y sufre p茅simas condiciones de vida.

隆El gobierno de los Fern谩ndez empe帽ado en el pago de la fraudulenta deuda externa, no tiene ning煤n plan de desarrollo que cree trabajo Genuino, como el que le presentamos las organizaciones piqueteras que creaba un mill贸n de puestos de empleo! 隆Por eso no estamos dispuestos a ser el pato de la boda de esta situaci贸n, que la crisis la paguen los que la generaron!, 隆NO les hijes de los/as trabajadores/as!

El jueves 20 marchamos contra este ajuste intolerable y si no hay respuesta la semana siguiente contin煤a el PLAN DE LUCHA PIQUETERO PROGRESIVO y ESCALONADO hasta obtener este m铆nimo pliego de reclamos:

1) Pago en t茅rmino a las decenas de miles de compa帽eres que fueron ingresados en diciembre y a los que el Ministerio se comprometi贸 a pagar en febrero.

2) Aumento de los programas al m铆nimo vital y m贸vil, que est谩n hoy en la mitad de la canasta de indigencia

3) Apertura irrestricta de los programas para todos los que lo necesitan

4) Entrega de alimentos urgente. Mensual y con la calidad y variedad necesaria.

隆隆隆Basta de ajuste!!!

隆隆隆Abajo el pacto con el FMI!!!

隆隆隆No al pago de la deuda externa!!!

Zabaleta, los intendentes del PJ y un nuevo intento por quitar poder a las organizaciones sociales

Por Nicol谩s Salas

El ministro de Desarrollo de la Naci贸n busca que las personas que se pretendan bajar de una cooperativa de trabajo vayan autom谩ticamente a municipios y a la estructura de punteros del PJ en los barrios. Breve historizaci贸n de los intentos gubernamentales por correr a las organizaciones de la intermediaci贸n con el territorio.

No es la primera, ni ser谩 la 煤ltima, en la que un gobierno realice vericuetos en las pol铆ticas p煤blicas con el objetivo de quitar poder a las organizaciones sociales en el territorio. En esta oportunidad, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, volver谩 a intentar aquello que tantas veces busc贸 el Estado desde el surgimiento del movimiento piquetero; cortar con la mediaci贸n que se produce en el territorio y fortalecer la estructura de intendentes y punteros vinculados al Partido Justicialista.

Los primeros d铆as de enero, los mismos funcionarios de la cartera nacional le comunicaron a la dirigencia de las organizaciones la nueva disposici贸n que el gobierno buscar谩 aplicar y que implicar谩 reformular el alcance de las unidades de gesti贸n (UG) que las organizaciones vienen estructurando. En la actualidad, una organizaci贸n social construye una UG que es el ente que organiza el trabajo y las cooperativas de lxs adjudicatarios del Potenciar Trabajo (Programa de empleo).

Lo que sucede en el territorio es que si una persona se quiere pasar de una UG a otra lo puede hacer a trav茅s de la notificaci贸n que los movimientos hacen llegar al ministerio. Lo que se pretende con el cambio impulsado por el gobierno es que si la persona define irse de una cooperativa a otra, por ejemplo, por pr谩cticas punteriles en el trabajo o simplemente porque se muda de ciudad donde hay cuadrillas de trabajo de otra UG, quien definir谩 su destino ser谩 el gobierno. La ecuaci贸n es simple, cada persona que pierda su potestad con el Estado ir谩 a parar a las estructuras oficialistas de los municipios o los punteros vinculados al Partido Justicialista.

Zabaleta fue el hombre elegido por los intendentes para deteriorar el poder de las organizaciones sociales y acrecentar el de las estructuras municipales. Para eso lleg贸 al ministerio y eso es lo que viene haciendo. No es el primero en intentarlo y seguramente no sea el 煤ltimo.

Breve historizaci贸n de los intentos estatales

Uno de los promotores no intendentes para que Zabaleta ocupara el m谩ximo cargo de Desarrollo Social fue su par en territorio bonaerense, Andr茅s 鈥淐uervo鈥 Larroque, quien en alg煤n punto viene fijando el plan del gobierno para los pr贸ximos a帽os. Durante una entrevista con INFOBAE en mayo de 2021 hab铆a dejado claro su posici贸n de que el Estado retome protagonismo en el territorio asegurando que 鈥渃uando las organizaciones determinan qui茅nes son los beneficiarios o los sujetos de derecho, estamos en una dificultad frente al conjunto de la sociedad鈥.

Esta perspectiva ya fue asumida por otros gobiernos en el pasado, siendo derrotadas sucesivamente por la resistencia y relaci贸n de fuerzas construidas por las organizaciones. Con el primer cutralcazo en 1996, el Estado empieza a estructurar una respuesta en base a la entrega de planes sociales a aquellos sectores que protagonizaban puebladas o empezaban a realizar acciones concretas. Esa primera administraci贸n estar谩 mediada, por lo general, por intendentes y municipios, y en el breve lapso de disputa terminar谩n siendo gestionados (en los hechos) por las organizaciones que lograban arrancarle al gobierno ese beneficio.

M谩s all谩 de los vaivenes durante el menemismo, con la asunci贸n de la Alianza en 1999 la situaci贸n empezar谩 a modificarse sustancialmente. En principio porque el gobierno radical definir谩 dar curso libre a que las organizaciones estructuren sus propios asociaciones civiles y desde all铆 gestionen y organicen los planes con el objetivo de quitarle poder a los intendentes del PJ.

Este movimiento t谩ctico se le volver谩 un boomerang poco tiempo despu茅s las organizaciones mostrar谩n un crecimiento y radicalidad importante. De esta evaluaci贸n, nacieron los 鈥渃omit茅s de crisis鈥, propuesta interministerial delineada por Christian Colombo (Jefatura de Gabinete), Graciela Fern谩ndez Meijide (Desarrollo Social) y Federico Storani (Interior). Este nuevo organismo buscaba repartir 鈥揷on las administraciones provinciales y municipales鈥 los costos crecientes que ten铆a la resoluci贸n de los conflictos, al tiempo que intentaba bloquear el surgimiento de nuevas organizaciones.

De esta manera, y m谩s all谩 de la forma org谩nica que tomara la intervenci贸n, el objetivo era cortar la pol铆tica 鈥渂enevolente鈥 hacia lxs piqueterxs, incluso a costa de mantener mayores niveles de confrontaci贸n con el sector por un tiempo determinado. La efectividad de esta disposici贸n ser谩 una aspirina para el c谩ncer que se desataba en el pa铆s, donde el grueso de los conflictos deb铆a dirimirse con funcionarios del gobierno interviniendo directamente en el territorio. Otro cap铆tulo de esta intentona tendr谩 lugar con Duhalde en el poder.

Esta perspectiva tendr谩 mayor volumen ya que surgir谩 de legislaci贸n concreta a partir de la creaci贸n del plan 鈥淛efes y Jefas鈥 de hogar. En la disposici贸n de dicho programa de empleo, que llegar谩 a alcanzar a m谩s de 2 millones de personas, se帽alaba en su art铆culo N掳9 que el plan ten铆a 鈥渄escentralizaci贸n operativa en cuanto a su ejecuci贸n, la que se producir谩 a trav茅s de cada Provincia y de la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires y se aplicar谩 por medio de los municipios鈥.

Este art铆culo desatar谩 y ser谩 el gesto a intendentes y gobernadores y una nueva apuesta por recuperar la territorialidad perdida ante las organizaciones. M谩s all谩 de lo formal, las organizaciones lograr谩n, a fuerza de piquetes, ingresar sus listados propios sin filtros de intendentes. Se reforzar谩 esta perspectiva con la creaci贸n, en el mismo decreto, del Consejo Nacional de Administraci贸n, Ejecuci贸n y Control (CONAEyC), el cual estar铆a conformado por organizaciones de empleadores, organizaciones sindicales, organizaciones no gubernamentales, entre otras. La CONAEyC fortalec铆a la institucionalidad a partir del v铆nculo con intendentes que en muchos casos eran quienes, previo dictamen del consejo local, eran los encargados de aprobar los proyectos de actividades comunitarias o de capacitaci贸n a realizarse en los territorios que gobernaban. A esto se le sumar谩n los consejos municipales y provinciales que ya exist铆an desde principio del 2002 e incluso algunos con antecedentes en el gobierno de la Alianza.

Estas iniciativas no lograr谩n efectividad alguna principalmente con los sectores 鈥渄uros鈥 o 鈥渃ombativos鈥 que se encontraban en la calle. De esta manera, Duhalde consolidar谩 la planificaci贸n represiva contra las organizaciones que tendr谩 su epicentro en la masacre del Puente Pueyrred贸n el 26 de junio de 2002. Ya con la crisis de hegemon铆a (2001/2002) superada, en el kirchnerismo caer谩n la cantidad de planes que organizar谩n las organizaciones y recuperar谩n cierta centralidad en el debate con la aparici贸n del plan 鈥淎rgentina Trabaja鈥 en 2009. All铆 nuevamente pondr谩n a los intendentes y gobernadores al frente del control de las Unidades de Gesti贸n dejando fuera a las organizaciones sociales, tanto oficialistas como opositoras. Las movilizaciones y acampes de estas 煤ltimas bajo la consigna 鈥渃ooperativas sin punteros鈥 ser谩 central para destrabar el acceso de dicho programa, cuesti贸n que favorecer谩 tambi茅n a los movimientos que eran parte del gobierno en ese entonces.

Por 煤ltimo, Macri, a trav茅s de su ministra Carolina Stanley, buscar谩 retomar la iniciativa, no ya a trav茅s de los intendentes, sino quitando el car谩cter de contraprestaci贸n y trabajo (Haciendo Futuro) y asign谩ndole un rol educativo, es decir la persona que terminaba la secundaria o hac铆a alg煤n tipo de capacitaci贸n no necesitaba rendir cuentas ante la UG ni la organizaci贸n. Buscaba el 茅xodo de trabajadorxs de las organizaciones, cuesti贸n que finalmente no ocurri贸. Estos ejemplos solo representan una arista de la hegemon铆a estatal para quitar poder a las organizaciones, sin tener en cuenta aquellos aspectos netamente represivos y criminalizadores.

Puede decirse que la 鈥渃ontradicci贸n鈥 que el gobierno tiene con las organizaciones sociales (y su intermediaci贸n) se desprende del car谩cter mismo que el Estado hist贸ricamente le ha dado a los programas de empleo, denegando la posibilidad que sean universales y acot谩ndolos a aquellos sectores que se encuentran organizados o en lucha. 驴El motivo? La decisi贸n de mantener un esquema ajustado de las pol铆ticas sociales y de empleo. Por 煤ltimo, el fracaso de las intentonas contra los movimientos sociales se ha cernido sobre un problema m谩s general del capitalismo argentino (y mundial) que apunta a la destrucci贸n constante del empleo y el crecimiento de la desocupaci贸n 鈥渆stancada鈥, aquella que pese a los momentos de crecimiento econ贸mico (2003-2008) contin煤a sin poder volver al empleo formal o registrado.

驴Cu谩ntos y cu谩les son los planes sociales?

La asistencia que el Estado da a millones de argentinos, vuelve a estar en el centro del debate: 鈥淟os planes sociales rondan los 3 millones y el objetivo de transformarlos en empleo es muy complicado, porque la mayor铆a de los beneficiados no pudo completar la escolaridad, y esto hace que sean imposible de emplear por el sector privado鈥, advierte Jorge Colina, director del instituto IDESA.

De acuerdo con un reciente estudio de IDESA, en el universo de planes, los dos centrales son el Potenciar Trabajo, con 1.100.000 beneficiarios, y los alimentarios, que superan los 1.700.000.

Durante este a帽o, unos 28 millones de ciudadanos recibieron ingresos monetarios directos de parte del Estado nacional. De ese total, m谩s de 12 millones reciben prestaciones sociales.

Unas 9 millones las paga la ANSES, e incluyen la Asignaci贸n por hijo (AUH), que ronda los 4,5 millones de beneficiarios, las jubilaciones otorgadas sin respaldo de aportes, 3,5 millones; y las pensiones no contributivas, con un mill贸n de beneficiarios.

Colina se帽ala que 鈥渓os planes sociales, que comenzaron siendo 800.000 hace dos d茅cadas, hoy son 3 millones鈥.

El presidente Alberto Fern谩ndez ratific贸 la pretensi贸n de convertir a los planes sociales en empleo. Con ese objetivo, la senadora kirchnerista Mar铆a de los 脕ngeles Sacnun present贸 el proyecto de 鈥淧rograma integral m谩s y mejor trabajo argentino鈥.

El objetivo es promover nuevos puestos laborales 鈥渋ncentivando la contrataci贸n de trabajadores que reciben programas sociales鈥.

El texto promueve que el Estado otorgue el monto total de cada programa social al empleador de la totalidad de trabajadores registrados de manera directa y autom谩tica.

La iniciativa alcanzar铆a a quienes perciben programas del Ministerio de Trabajo, Programa J贸venes con M谩s y Mejor Trabajo, Seguro de Capacitaci贸n y Empleo, Seguro de Desempleo y/o los que en el futuro los modifiquen o reemplacen.

Tambi茅n incluye entre los beneficiarios a quienes perciben el Programa Progresar, Potenciar o programas implementados por el Ministerio de Desarrollo Social, y a quienes est茅n inscriptos en el marco de ferias de empleo y hayan participado de un proyecto de Entrenamiento para el Trabajo.

El Gobierno gasta m谩s de $800 millones por d铆a en planes sociales, y este a帽o reforz贸 partidas destinadas al ministerio de Desarrollo Social para el Potenciar Trabajo y la tarjeta Alimentar.

Se estima que en 2021 se habr谩n transferido unos $ 300.000 millones para hacer frente a estos planes.

Dentro del Ministerio, el 谩rea de Pol铆ticas Alimentarias maneja m谩s de $120.000 millones anuales. El otro plan social clave, Potenciar Trabajo, tiene un presupuesto superior a los $ 110.000 millones.

Fuentes del ministerio de Desarrollo Social dijeron que el programa Potenciar Trabajo alcanza a 1.100.000 beneficiarios y aclararon que las trasferencias se hacen 鈥渆n forma directa鈥 a la CBU bancaria de la caja de ahorro de cada persona, al rechazar de plano que haya manejos pol铆ticos.

Y se帽alaron que entre las entidades que controlan la ejecuci贸n de los programas no s贸lo hay movimientos sociales, sino que tambi茅n est谩 C谩ritas, y gobernaciones y municipios que cuentan con unidades ejecutoras en las que realizan tareas quienes perciben el Potenciar Trabajo. Son tareas de alrededor de 4 horas, muchas vinculadas con peque帽as obras o construcci贸n de materiales.

El gasto destinado a planes sociales subi贸 30% en lo que va del a帽o, y ahora volver谩 a ampliarse, ya que est谩 atado al Salario M铆nimo, que acaba de subir.

Seg煤n los datos del presupuesto del ministerio de Econom铆a, el ministerio de Desarrollo Social dispuso para el 2021 de $350.000 millones. La asignaci贸n que se hizo de este monto es la siguiente:

Aproximadamente el 50% se destin贸 a las tarjetas alimentarias con 1,7 millones de beneficios.

Un 41% se aplic贸 al plan Potenciar Trabajo que cuenta con 1,1 mill贸n de beneficios.

Del restante 9%, 1% son otros programas asistenciales y el 8% es el gasto administrativo del Ministerio.

Fuentes: TeleSUR, Resumen Latinoamericano, Anred, Radio Comunitaria La Revuelta, Prensa FOL, agenciatierraviva.com.ar